10 dicas de viagem para gerenciar o trabalho e o lazer

400 milhões. Esse é o número de viagens de negócios de longa distância realizadas em um ano por viajantes corporativos dos EUA. Claramente, as viagens de negócios se recuperaram totalmente da queda induzida pela pandemia!

No entanto, há algo que talvez você não saiba: Em quase 60% dessas viagens, os funcionários adicionaram dias de descanso ou férias para ter algum tempo livre antes ou depois da viagem de trabalho. O velho ditado sobre não misturar trabalho com prazer não parece se aplicar aqui, pois as viagens de bleisure são uma tendência crescente em todo o mundo.

Fato divertido 👀

Uma pesquisa da Global Business Travel Association constatou que 36% dos viajantes a negócios baseados nos EUA* experimentaram viagens de lazer pelo menos uma vez.

Bleisure, literalmente uma combinação de "negócios" e "lazer", é a tendência de viagens combinadas que fez com que as corporações globais e as empresas de viagens prestassem atenção. Se você ainda não planejou uma viagem bleisure para si mesmo, continue lendo para saber mais sobre essa tendência. Também compartilharemos algumas dicas para aproveitar ao máximo uma viagem combinada e maneiras de superar algumas das armadilhas típicas que você pode enfrentar com esse tipo de viagem. 🧳

O que é Bleisure Travel?

via Semplash O termo "viagem Bleisure" refere-se a qualquer viagem em que os viajantes a negócios combinam viagens a negócios e a lazer. As opções de Bleisure podem ser qualquer coisa, desde um fim de semana adicionado a uma viagem de trabalho em uma cidade vizinha até alguns dias extras de férias incluídos em viagens corporativas de longa distância. Para os trabalhadores independentes de local, isso pode até ser uma estadia mais longa em algum lugar com uma mistura de reuniões externas e tempo de lazer.

Já viajou para uma conferência de trabalho e estendeu sua estadia por um ou dois dias para fins de lazer? Ou pediu ao seu parceiro que o acompanhasse no final para um fim de semana explorando a cidade? Então você já foi um viajante bleisure!

E você não está sozinho. **As viagens de negócios e lazer continuam a se misturar cada vez mais, com 35% das reservas de viagens de negócios agora incluem um fim de semana.

Fato divertido 👀 american Airlines_ relatou que os viajantes de bleisure são seu segmento de crescimento mais rápido e a razão pela qual a companhia aérea está retirando as cabines de primeira classe dos voos internacionais - para abrir mais espaço para uma classe executiva expandida!

Por que as viagens Bleisure são tão populares?

Nos anos que se seguiram à pandemia, as fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal se tornaram bastante tênues, especialmente para as pessoas que trabalham remotamente. A tendência de trabalhar de qualquer lugar mostrou às pessoas que é possível combinar com sucesso viagens de trabalho e lazer. O conceito de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal está sendo substituído pelo conceito de integração entre trabalho e vida pessoal. Os jovens que estão entrando na força de trabalho são especialmente expressivos quanto às suas expectativas em relação ao local de trabalho nesse sentido.

Os empregadores também estão começando a perceber isso. Facilitar as viagens de lazer ajuda as empresas a atender às necessidades dos funcionários e sinaliza a importância do bem-estar do funcionário em sua cultura de trabalho. Além disso, elas se beneficiam de ter uma equipe mais feliz e engajada. Por outro lado, os funcionários podem tornar suas viagens de trabalho mais gratificantes adicionando elementos de lazer a elas.

É uma situação em que todos saem ganhando. ✨

Vamos dar uma olhada em algumas vantagens específicas das viagens de lazer para viajantes a negócios:

Combinar o trabalho com um componente de lazer - sem gastar tanto quanto gastariam em férias separadas - mantém os funcionários felizes e melhora a satisfação no trabalho

Incluir algum tempo livre em viagens de trabalho ajuda a reduzir o estresse e melhorar a produtividade

e melhorar a produtividade As viagens e a exposição a diferentes culturas e lugares ajudam a apoiar seus objetivos de desenvolvimento pessoal

Permite que os funcionários equilibrem melhor seus compromissos profissionais e pessoais

Adotar as viagens de lazer como política também oferece **benefícios distintos para as organizações

Políticas que permitem e apoiamflexibilidade no local de trabalho ajudam a atrair talentos (especialmente a Geração Z)

(especialmente a Geração Z) As viagens de lazer podem reduzir o esgotamento e os dias de doença dos funcionários e melhorar o bem-estar geral da equipe

da equipe Quando as pessoas estão felizes no trabalho, as empresas observam uma melhor retenção de funcionários

Maior produtividade e satisfação dos funcionários ajudam a melhorar os resultados para a empresa como um todo

Fato divertido 👀

de acordo com a AMEX Global Business Travel, 57% _das empresas estabeleceram políticas que permitem que os funcionários prolonguem suas viagens de negócios com viagens de lazer e férias.

Muito bem, então, vamos compartilhar alguns hacks de viagem de lazer que podem ajudá-lo a planejar uma viagem combinada perfeita na próxima vez que você viajar.

10 Hacks de viagem Bleisure para aproveitar ao máximo sua próxima viagem

Veja como você pode combinar suas viagens relacionadas ao trabalho com algum tempo pessoal da maneira mais eficaz:

1. Planeje sua viagem estrategicamente

O planejamento e a preparação cuidadosos podem ajudá-lo a tirar o máximo proveito de sua viagem.

Tente incluir um fim de semana em suas datas de viagem. Como alternativa, adicione uma ou duas noites antes de sua viagem de negócios para sua viagem de lazer

em suas datas de viagem. Como alternativa, adicione uma ou duas noites antes de sua viagem de negócios para sua viagem de lazer Verifique se você pode programar seu tempo de lazer em dias fora de pico , o que pode reduzir as despesas

, o que pode reduzir as despesas faça uma reserva antecipada de atividades especiais ou passeios com capacidade limitada, por exemplo, um ingresso para um show

de atividades especiais ou passeios com capacidade limitada, por exemplo, um ingresso para um show Procure por atrações locais em torno de seu local de estadia; mesmo que não possa estender sua estadia, você pode ter uma tarde ou noite livre para exploração pessoal

em torno de seu local de estadia; mesmo que não possa estender sua estadia, você pode ter uma tarde ou noite livre para exploração pessoal Explore a possibilidade de experimentar restaurantes famosos locais durante as refeições com colegas ou até mesmo para encontrar contatos de negócios

dica profissional: Crie um espaço ou pasta dedicada para seu plano de viagem de lazer no ClickUp e use listas para separar suas viagens de negócios e atividades de lazer. Você também pode configurar Tarefas do ClickUp para cada atividade com datas, horários e locais e adicione documentos como reservas, agendas, ingressos, etc., para cada tarefa.

Modelo de planejador de viagem ClickUp

Você sabia que o ClickUp oferece uma variedade de serviços de planejamento de viagem e modelos de itinerário ? Por exemplo, você pode usar Modelo de planejador de viagem do ClickUp para organizar sua viagem, manter amigos e familiares informados e reunir todos os detalhes importantes em um só lugar. O Travel Calendar View oferece uma representação visual da sua viagem, permitindo que você planeje seus dias, enquanto o Travel Guide View ajuda a criar um guia completo para sua viagem, do transporte à acomodação.

2. Pesquise seu destino com antecedência

Dada a duração geralmente curta das viagens de trabalho, não espere até chegar lá para pesquisar as atividades de lazer. Prepare-se com antecedência e tenha em mente estas dicas de pesquisa:

Pergunte a parceiros locais ou colegas que viajam com frequência para obter consultas de viagem

Encontre fóruns de viagem e grupos do Facebook onde você possa fazer perguntas sobre seu destino

e grupos do Facebook onde você possa fazer perguntas sobre seu destino **Siga criadores, blogs, podcasts ou hashtags relevantes para sua viagem

Conheça os costumes locais e a etiqueta

e a etiqueta Verifique se há eventos, experiências culturais ou festivais locais ocorrendo durante as datas de sua viagem

dica profissional: Inicie um documento de pesquisa em Documentos do ClickUp -adicione todas as informações encontradas em diferentes fóruns e sites em um único documento, completo com links, listas, vídeos e imagens.

3. Procure oportunidades de parada

Está pegando um voo para sua viagem de negócios? Muitas companhias aéreas permitem que você adicione uma escala em sua cidade central se estiver viajando por lá. Por exemplo, voar com a Emirates lhe dá a oportunidade de fazer uma escala em Dubai, a Iberia permite que você pare em Madri por alguns dias, e a Air France e a KLM lhe dão a opção de fazer escalas em Paris e Amsterdã, respectivamente.

As escalas são uma ótima oportunidade para desfrutar de uma rápida pausa na cidade antes ou depois de sua viagem de negócios. Às vezes, você pode até encontrar ótimas ofertas de pacotes de escalas da companhia aérea, portanto, faça sua pesquisa.

Fato divertido 👀

A cidade de Nova York gera o maior número de viagens de bleisure a cada ano. A Big Apple é seguida por Paris, que vem em segundo lugar, e Londres, em terceiro lugar entre as cidades destinos de viagens de lazer mais populares_

4. Encontre maneiras de economizar custos

Como você mesmo pagará pela parte pessoal da viagem, temos certeza de que gostaria de receber algumas dicas para economizar dinheiro:

Se sua viagem de lazer incluir voos, considere voar de um aeroporto alternativo . Você pode economizar na passagem aérea e nos traslados do aeroporto, além de ser menos trabalhoso do que um aeroporto principal lotado

. Você pode economizar na passagem aérea e nos traslados do aeroporto, além de ser menos trabalhoso do que um aeroporto principal lotado Inscreva-se em sites de viagens que ofereçam promoções de viagens , pesquise ofertas sazonais em cadeias de hotéis e pergunte ao seu hotel corporativo se ele ofereceria um bom preço para a parte de lazer de sua viagem

, pesquise ofertas sazonais em cadeias de hotéis e pergunte ao seu hotel corporativo se ele ofereceria um bom preço para a parte de lazer de sua viagem Aproveite os programas de fidelidade das companhias aéreas ou dos hotéis e os prêmios do cartão de crédito aos quais você tem acesso

das companhias aéreas ou dos hotéis e os prêmios do cartão de crédito aos quais você tem acesso Use o transporte público quando for conveniente. É mais barato do que os táxis, mais favorável ao clima e uma ótima maneira de mergulhar na atmosfera local. Muitas cidades têm passes de vários dias que podem economizar dinheiro no metrô, nos ônibus locais e assim por diante

quando for conveniente. É mais barato do que os táxis, mais favorável ao clima e uma ótima maneira de mergulhar na atmosfera local. Muitas cidades têm passes de vários dias que podem economizar dinheiro no metrô, nos ônibus locais e assim por diante Considere acomodações mais econômicas, como Airbnb ou apartamentos para a parte de lazer de sua viagem

para a parte de lazer de sua viagem Toda cidade oferece atividades gratuitas e experiências, como passeios a pé gratuitos e dias abertos em um museu. Faça sua pesquisa e encontre algo de que você goste

5. Use aplicativos de viagem e outras ferramentas

Além de ajudar a economizar dinheiro, os aplicativos de viagem e várias ferramentas também podem ajudá-lo a planejar e organizar melhor sua viagem. Aqui estão alguns que consideramos especialmente úteis: Aplicativos de gerenciamento de viagens ! 😀

9. Abandone seus exercícios habituais

Esqueça a academia chata do hotel. Em vez disso, procure outras atividades divertidas que você possa fazer para ficar em forma e, ao mesmo tempo, conhecer a área local:

Procure um clube local de corrida/caminhada/escalada e junte-se a ele durante sua estadia

e junte-se a ele durante sua estadia Faça passeios a pé que o ajudem a dar seus passos enquanto aprende algumas coisas divertidas sobre a cidade

que o ajudem a dar seus passos enquanto aprende algumas coisas divertidas sobre a cidade Confira as academias de ginástica locais ou atividades ao ar livre também é uma ótima maneira de conhecer novas pessoas



10. Aprenda o idioma e a cultura

Não, você não precisa se tornar fluente em nenhum dos dois, mas algumas frases e algum entendimento básico das normas culturais ajudarão a tornar sua experiência de viagem mais rica. Aqui estão algumas coisas que você pode tentar fazer, dependendo de quanto tempo você tem e por quanto tempo estará viajando.

Aprenda algumas frases essenciais no idioma local (aplicativos como Duolingo e Babbel são úteis)

(aplicativos como Duolingo e Babbel são úteis) Faça o download de um aplicativo de tradução para usar sempre que tiver dificuldade com as palavras

para usar sempre que tiver dificuldade com as palavras Confira as músicas, os filmes ou até mesmo os programas de TV locais em alta para ter uma ideia da cultura pop local

**Leia sobre moeda, normas de gorjeta, costumes locais importantes e assim por diante

Desafios da viagem de lazer e como resolvê-los

Como tudo o que vale a pena fazer, a viagem de lazer tem seus próprios desafios. Vamos dar uma olhada em alguns deles e como você pode lidar com eles.

Antes da viagem

Aqui estão alguns possíveis problemas que você pode enfrentar ao planejar uma experiência de viagem de lazer e nossas sugestões para superá-los:

Desafio: Obter a aprovação de seu empregador

Nem todas as empresas têm políticas que permitem ou facilitam as viagens de bleisure. Se a sua não tiver, talvez você precise se esforçar mais para defender seu caso.

Solução: Crie e apresente ao seu gerente um plano claro que mostre como você pretende cumprir todas as suas metas e resultados de trabalho por meio de ferramentas de colaboração remota . Eles precisam ter certeza de que sua viagem pessoal não afetará o trabalho. Ao fazer sua apresentação, não se esqueça de destacar os possíveis benefícios de uma viagem combinada, como maior produtividade.

dica profissional: Chegue a um acordo mútuo sobre metas específicas para sua viagem e documente-as em um documento Metas do ClickUp e acompanhe-as de forma consistente. Após a viagem, gere relatórios sobre as metas atingidas para demonstrar a produtividade

Crie metas específicas e acompanhe seu progresso sem esforço com o ClickUp Goals

Desafio: Equilibrar itinerários de trabalho e lazer

Já pode ser difícil gerenciar uma viagem, e esta é uma mistura de duas. Você precisará lidar com dois conjuntos de itinerários, reservas e tarefas.

Solução: Organize sua viagem pessoal e de negócios usando um aplicativo ou ferramenta de planejamento. Liste todos os seus afazeres e priorize as tarefas de trabalho obrigatórias e as atividades de lazer imperdíveis

dica profissional: Utilize o Visualização do calendário no ClickUp para visualizar toda a programação de sua viagem. Tarefas com código de cores para distinguir entre atividades de trabalho e lazer

Acompanhe reuniões e tarefas de trabalho juntamente com tarefas pessoais em um único ClickUp Calendar

Desafio: Orçamentação de despesas pessoais

Embora seu empregador cubra a maior parte das despesas de sua viagem de negócios, você pagará suas próprias despesas com a parte de lazer e deverá manter um orçamento separado para essas despesas. Equilibrar tudo isso e não perder recibos e contas essenciais pode ser doloroso.

Solução: Além das dicas de economia de dinheiro da seção anterior, considere a possibilidade de procurar pacotes em hotéis para que possa estender sua estadia para sua viagem pessoal por um bom preço. Além disso, estabeleça um orçamento claro para os dias pessoais e controle os gastos diariamente.

dica profissional: Use o ClickUp para criar um orçamento pessoal e controlar as despesas.

Durante a viagem

Combinar atividades de trabalho com tempo livre pessoal pode ser um desafio, especialmente se você nunca fez isso antes. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso funcionar enquanto você estiver no destino.

Desafio: Manter a produtividade no trabalho

O trabalho ou os negócios são os principais motivadores de uma viagem de lazer, portanto, você deve garantir o equilíbrio entre o trabalho e o lazer para fazer jus a ambos.

Solução: Estabeleça limites claros entre o trabalho e o lazer e use aplicativos de produtividade para manter o foco durante o horário de trabalho. Experimente técnicas de produtividade, como o bloqueio de tempo e a técnica Pomodoro, para realizar seu trabalho com eficiência. Ao mesmo tempo, certifique-se de não tentar fazer coisas demais - inclua tempo de descanso em seu calendário ClickUp para equipes remotas ajuda você e sua equipe a se manterem atualizados, independentemente de onde estejam conectados.

Aqui está uma rápida visão geral do que você pode fazer com o ClickUp enquanto estiver fora do escritório:

dica profissional: Use controle de tempo para garantir o equilíbrio entre trabalho e lazer

Desafio: Alternar entre as mentalidades de negócios e de lazer

Se você trabalha remotamente, provavelmente já entendeu isso. Qualquer outra pessoa terá que lidar com uma ressaca de trabalho em seu tempo livre e vice-versa.

Solução: Crie um limite entre as atividades de trabalho e de lazer por meio de um ritual de transição, que pode ser algo tão simples quanto se afastar da mesa e trocar de roupa, meditar, fazer uma caminhada etc.

dica de profissional: Configure Automações no ClickUp para tarefas recorrentes (como check-ins diários no escritório) para que você não sobrecarregue seu cérebro com a necessidade de lembrá-las o tempo todo. Além disso, crie fluxos de trabalho para fazer a transição entre os modos de trabalho e lazer, como uma alteração em seu status do Slack

Desafio: Lidar com emergências de trabalho durante o tempo livre

Coisas acontecem, e uma emergência ou um problema crítico no trabalho pode deixá-lo sobrecarregado ou fora de alcance.

Solução: Tenha um plano de contingência em vigor para quaisquer questões urgentes de trabalho. Ao mesmo tempo, estabeleça expectativas sobre sua disponibilidade com seus colegas de trabalho, mantendo as pessoas necessárias informadas sobre suas atividades de trabalho, compartilhando seu calendário ou itinerário com elas. Se você não estiver trabalhando por alguns dias da semana, tenha um plano de contingência para o trabalho autoresponder fora do escritório configurado também

dica profissional: Utilize os recursos de fuso horário do ClickUp para gerenciar horários em diferentes locais

Desafio: Manter o controle das despesas comerciais e pessoais

Esse é um dos problemas mais comuns em viagens combinadas. As despesas em dinheiro, em particular, podem se tornar confusas, pois você pode não se lembrar da natureza de cada pagamento feito posteriormente.

Solução: Se possível, use cartões de crédito separados para despesas pessoais e de negócios, para que não haja possibilidade de uma despesa pessoal se misturar com os custos de trabalho (e vice-versa). Se isso não for possível, mantenha registros e recibos detalhados diariamente para que possa enviar os relatórios de despesas corretamente quando voltar

dica de profissional: Criar campos personalizados para registrar despesas no ClickUp e usar tags para categorizar separadamente as despesas comerciais e pessoais. Anexe os recibos às tarefas para facilitar a referência ao preencher os relatórios de despesas

Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Modelo de relatório de despesas do ClickUp ajuda a manter o controle de todas as suas despesas. Registre e categorize seus gastos por "trabalho" e "pessoal" para facilitar a elaboração de relatórios. Isso reduz a possibilidade de erros na manutenção de registros manuais, ajuda a analisar os gastos e apresenta relatórios de despesas precisos no local de trabalho.

Após a viagem

Sim, de fato, você também pode enfrentar alguns desafios quando voltar da sua aventura de viagem de lazer. Aqui estão alguns cenários possíveis.

Desafio: Jet lag afetando o retorno ao trabalho normal

Até mesmo os viajantes mais assíduos podem ter dificuldades com isso e, se não forem gerenciados adequadamente, o jet lag pode afetá-lo por muitos dias após a viagem. Isso afetará sua capacidade de se concentrar e trabalhar de forma produtiva.

Solução: Recomendamos incluir um dia de descanso em seu plano, dando-lhe um dia para descomprimir após o retorno. Você também pode tentar técnicas de controle do jet lag (exposição à luz, definir o horário das refeições, tomar melatonina para ajudar a regular as horas de sono)

dica de profissional: Use sinalizadores de prioridade para destacar tarefas de trabalho críticas para que você as execute primeiro. Além disso, configure Lembretes do ClickUp para prazos ou reuniões importantes, para que você não os perca devido ao jet lag ou a uma perda temporária de atenção

Desafio: Sentir-se insatisfeito com o trabalho depois de experimentar o lazer

Estamos ouvindo você. Especialmente se você trabalha em um escritório, na maioria das vezes, é difícil ignorar a liberdade e a mudança de cenário que as viagens combinadas proporcionam.

Solução: Lembre-se de ser grato pela experiência. Além disso, encontre maneiras de estender a experiência agradável, incluindo-a de alguma forma em sua vida normal. Por exemplo, cozinhar um prato que aprendeu na viagem ou seguir uma rotina de exercícios físicos que aprendeu e gostou

dica profissional: Use Bloco de notas ClickUp para anotar dicas de viagem ou percepções culturais durante sua visita

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o bloco de notas on-line gratuito do ClickUp.

Desafio: Lidar com as percepções dos colegas

Não importa quanto trabalho você faça durante a viagem, certamente haverá colegas de trabalho que acharão que você está se descuidando.

Solução: Seja transparente sobre a natureza de sua viagem. Compartilhe percepções obtidas que possam beneficiar a equipe ou a empresa

Desafio: Dificuldade de se readaptar à rotina

A tristeza pós-férias é um fenômeno genuíno que você prevê e planeja após o término da viagem de lazer.

Solução: Lembre-se de sua programação regular e volte gradualmente a ela. Reflita e implemente quaisquer hábitos ou percepções positivas de sua viagem

dica Profissional: Crie tarefas no ClickUp com antecedência para ações pós-viagem, como envio de relatórios de despesas ou notas de agradecimento, para que você não tenha que pensar nelas quando voltar

Como o Bleisure pode ajudar com o esgotamento?

Ao dar a você a oportunidade de equilibrar suas responsabilidades profissionais com tempo de inatividade e rejuvenescimento pessoal, as viagens de lazer podem ajudar a evitar o esgotamento. Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais ela pode ajudar:

Mudança de cenário: Trabalhar em um novo local e conhecer novos lugares e pessoas pode estimular a criatividade e refrescar sua mente

Trabalhar em um novo local e conhecer novos lugares e pessoas pode estimular a criatividade e refrescar sua mente Satisfação no trabalho: A oportunidade de combinar trabalho com diversão melhora o moral e ajuda você a perceber seu trabalho de forma mais positiva. A maioria dos viajantes de bleisure considera isso uma vantagem importante de seu trabalho

A oportunidade de combinar trabalho com diversão melhora o moral e ajuda você a perceber seu trabalho de forma mais positiva. A maioria dos viajantes de bleisure considera isso uma vantagem importante de seu trabalho Saúde melhorada: As viagens combinadas permitem que você quebre a rotina sedentária do escritório e saia para se movimentar. Além disso, estar longe das pressões habituais do trabalho e fazer coisas novas reduzirá seus níveis de estresse. E isso não é tudo; estender sua viagem reduz a pressão de uma viagem de negócios agitada

As viagens combinadas permitem que você quebre a rotina sedentária do escritório e saia para se movimentar. Além disso, estar longe das pressões habituais do trabalho e fazer coisas novas reduzirá seus níveis de estresse. E isso não é tudo; estender sua viagem reduz a pressão de uma viagem de negócios agitada Maior produtividade: Não apenas as novas experiências de sua viagem de lazer melhorarão sua criatividade e suas habilidades de resolução de problemas, mas você também estará mais motivado e com mais energia quando voltar ao trabalho.

Não apenas as novas experiências de sua viagem de lazer melhorarão sua criatividade e suas habilidades de resolução de problemas, mas você também estará mais motivado e com mais energia quando voltar ao trabalho. Melhor integração entre trabalho e vida pessoal: A combinação de trabalho e tempo pessoal ajuda a melhorar seu senso geral de equilíbrio na vida

A combinação de trabalho e tempo pessoal ajuda a melhorar seu senso geral de equilíbrio na vida Crescimento pessoal: As viagens de lazer o expõem a novas experiências e lhe dão tempo para explorar seus interesses ou reavivar antigos hobbies. Além disso, o ambiente descontraído proporcionado pela experiência pode melhorar seu relacionamento com colegas e clientes

As viagens de lazer regulares podem ajudar a evitar o esgotamento, pois proporcionam uma pausa na rotina, uma oportunidade de passar o tempo fazendo coisas que você gosta e momentos pelos quais você pode esperar.

Fato divertido 👀

Em 2022, uma pesquisa constatou que 89% dos participantes queriam incluir algum tempo de férias em sua próxima viagem corporativa

Elimine o trabalho das viagens de lazer com o ClickUp

As viagens de lazer ou combinadas são uma forma de os funcionários ocupados encontrarem uma melhor integração entre a vida pessoal e profissional. Ela ajuda a reduzir o estresse e o esgotamento e melhora a produtividade geral e a satisfação no trabalho. As empresas que desejam atrair e reter talentos também estão percebendo cada vez mais os benefícios das mudanças nas políticas para permitir isso aos seus funcionários.

Entretanto, como a viagem gira em torno do trabalho, o viajante de bleisure deve ser muito mais organizado com seu tempo e suas prioridades do que o viajante de lazer comum. As viagens de lazer precisam de planejamento e organização precisos para que os horários de trabalho não sejam comprometidos e para que você também possa aproveitar ao máximo o seu tempo. Isso significa planejar viagens com antecedência, reservar experiências especiais com antecedência e planejar cuidadosamente e controle de despesas bem como o tempo.

Não é de surpreender que os viajantes de lazer dependam muito da tecnologia para garantir isso. Software de produtividade como o ClickUp, pode ajudá-lo a manter as partes da viagem de negócios e de lazer bem organizadas, com tudo, desde listas de embalagem e controle de despesas até armazenamento de documentos e ferramentas de trabalho remoto .

Deixe que o ClickUp gerencie os desafios organizacionais associados às viagens de lazer, para que você possa aproveitar a experiência e, ao mesmo tempo, cumprir suas obrigações de trabalho. Dê uma olhada no ClickUp hoje!