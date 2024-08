Modelos de faturas gratuitas do Google Docs

Você já enviou (por engano) a um cliente uma fatura repleta de erros de digitação? Ele demorou mais para processá-la?

Faturas incorretas não só causam atrasos em seus pagamentos, mas também colocam em dúvida seu profissionalismo.

Por outro lado, faturas padronizadas garantem que você apresente uma imagem refinada ao cliente e receba o pagamento mais rapidamente.

Nesta postagem do blog, compartilharemos modelos gratuitos de faturas do Google Docs que você pode baixar e usar. (Você também pode usá-los como modelos de faturas para impressão). Também revelaremos outros modelos que você pode sincronizar na plataforma de produtividade do ClickUp para lidar com clientes e agências.

Esses modelos são super fáceis de personalizar e o ajudarão a manter seus registros organizados. Você está pronto para começar a enviar faturas profissionais?

O que faz um bom modelo de fatura do Google Docs?

Aqui está o que você deve procurar:

Informações completas: Inclui o nome da empresa, a marca, o logotipo, os detalhes de contato e as informações de faturamento do cliente

Inclui o nome da empresa, a marca, o logotipo, os detalhes de contato e as informações de faturamento do cliente Identificação clara: Exibe um número e uma data exclusivos da fatura para facilitar o rastreamento

Exibe um número e uma data exclusivos da fatura para facilitar o rastreamento Detalhamento: Lista os serviços ou produtos com descrições claras, quantidades e preços individuais

Lista os serviços ou produtos com descrições claras, quantidades e preços individuais Impostos e total: Mostra todos os impostos aplicáveis e calcula o valor total devido

Mostra todos os impostos aplicáveis e calcula o valor total devido Condições de pagamento: Especifica a data de vencimento e a data de pagamentométodos de pagamento aceitos (por exemplo, transferência bancária, pagamento on-line)

Especifica a data de vencimento e a data de pagamentométodos de pagamento aceitos (por exemplo, transferência bancária, pagamento on-line) Aparência profissional: Oferece um layout limpo, formatação consistente e uso opcional das cores ou do logotipo de sua marca

Oferece um layout limpo, formatação consistente e uso opcional das cores ou do logotipo de sua marca Personalização: Adapta-se a diferentes tipos de serviços ou produtos que você oferece

Adapta-se a diferentes tipos de serviços ou produtos que você oferece Integração de fórmulas: Possui fórmulas pré-construídas no Google Sheets para cálculos automáticos (opcional, mas economiza tempo)

Possui fórmulas pré-construídas no Google Sheets para cálculos automáticos (opcional, mas economiza tempo) Compatibilidade com gateway de pagamento: Integra-se com serviços de pagamento on-line para facilitar a experiência do cliente (pode exigir complementos)

Modelos de faturas do Google Docs

Agora que você já sabe o que procurar em um modelo de fatura gratuito do Google Docs, consulte a lista das nossas principais opções abaixo!

1. Modelo de fatura do Google Docs por Wave

via Onda Administrar uma pequena empresa ou trabalhar como freelancer é um turbilhão. Entre projetos esmagadores e sonhos perseguidos, quem tem tempo para a temida criação de faturas no final do mês? Modelo de fatura do Google Docs por Wave tira o peso de seus ombros. Não é mais necessário procurar o formato certo ou perder horas com o design.

Esse modelo simples foi projetado para garantir uma comunicação clara e profissional com seus clientes, incluindo:

Seções de endereço fáceis de preencher: Insira seu endereço comercial e as informações de faturamento do cliente sem esforço para manter registros precisos

Insira seu endereço comercial e as informações de faturamento do cliente sem esforço para manter registros precisos Seções de preço e quantidade nítidas: Distinga seus serviços com espaços dedicados para inserir descrições claras, quantidades e preços individuais

Distinga seus serviços com espaços dedicados para inserir descrições claras, quantidades e preços individuais Cálculos de impostos pré-construídos: Simplifique sua vida com campos de cálculo de impostos personalizáveis para incluir automaticamente o imposto sobre vendas ou o IVA (dependendo da sua localização)

Simplifique sua vida com campos de cálculo de impostos personalizáveis para incluir automaticamente o imposto sobre vendas ou o IVA (dependendo da sua localização) Tabela de faturas intuitiva: Organize seus serviços facilmente. Adicione linhas conforme necessário e veja o modelo calcular automaticamente os totais, economizando seu precioso tempo

O modelo também está disponível em vários formatos, incluindo Excel e Google Sheets.

2. Modelo de fatura clássica do Google Docs por fatura simples

via Fatura simples Se estiver procurando um modelo de fatura simples e profissional que faça o trabalho com perfeição, confira o modelo gratuito Modelo de fatura clássico do Google Docs por Invoice Simple .

Este modelo oferece um layout claro e familiar, perfeito para quem se sente confortável com o formato clássico de fatura. Ele inclui todos os elementos essenciais:

Elementos de marca proeminentes: Adicione seu logotipo e as informações da empresa para criar uma primeira impressão profissional

Adicione seu logotipo e as informações da empresa para criar uma primeira impressão profissional Detalhes do cliente: Exiba as informações de contato do seu cliente para garantir uma comunicação tranquila

Exiba as informações de contato do seu cliente para garantir uma comunicação tranquila Detalhes essenciais da fatura: Preencha a data, o número da fatura e a data de vencimento em campos bem posicionados

Preencha a data, o número da fatura e a data de vencimento em campos bem posicionados Discriminação por item: Liste seus serviços ou produtos, quantidades e preços individuais de forma bem organizada tabela de discriminação de custos *Cálculos de impostos e totais: Use campos dedicados para vários impostos e uma seção clara do valor total devido

Liste seus serviços ou produtos, quantidades e preços individuais de forma bem organizada tabela de discriminação de custos *Cálculos de impostos e totais: Use campos dedicados para vários impostos e uma seção clara do valor total devido Informações de pagamento: Mencione seus métodos de pagamento aceitos para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente

3. Modelo de fatura de empreiteiro do Google Docs por GooDocs

via GooDocs Você já se perguntou como fazer uma fatura de empreiteira eficiente e eficaz? Você pode usar o aplicativo gratuito Modelo de fatura de empreiteiro do Google Docs . Esse modelo prático agiliza o processo, economiza tempo e dá a você uma aparência profissional.

Vamos explorar o que o torna tão fácil de usar:

Cabeçalho flexível da fatura: Personalize o título de acordo com suas necessidades. Você também pode adicionar seu logotipo para dar um toque personalizado

Personalize o título de acordo com suas necessidades. Você também pode adicionar seu logotipo para dar um toque personalizado Informações de contato organizadas: Insira seus detalhes e as informações do cliente em seções claramente identificadas

Insira seus detalhes e as informações do cliente em seções claramente identificadas Tabela de fatura inteligente: Liste seus serviços, quantidade e taxas, e o modelo calculará automaticamente o preço total

Liste seus serviços, quantidade e taxas, e o modelo calculará automaticamente o preço total Outros detalhes: Mencione os detalhes do pagamento, como qualquer valor adiantado ou devido. Além disso, liste seus termos e condições para obter pagamentos no prazo ou esclareça os juros a serem pagos, se aplicável

4. Modelo de fatura criativa do Google Docs por GooDocs

via GooDocs As faturas não devem se parecer com um livro-razão . Eleve a imagem de sua marca e encante seus clientes com o Modelo de fatura criativa do Google Docs !

Esse modelo vai além da funcionalidade; ele representa visualmente o estilo exclusivo de sua marca. Esqueça a sensação de "números assustadores" que a maioria das faturas tende a gerar em nós -este modelo acrescenta um toque de criatividade para tornar a fatura visualmente atraente.

Integre a tipografia e as cores de sua marca no Google Docs. Além disso, adicione imagens ou gráficos distintos da marca para que, quando o cliente vir a fatura, ele saiba que é você!

Veja o que faz esse modelo se destacar:

Apelo visual: O modelo é simples e se destaca. Não parece monótono e sem graça

O modelo é simples e se destaca. Não parece monótono e sem graça Personalização: O modelo oferece personalização de acordo com a cor da marca, a fonte e outros elementos

O modelo oferece personalização de acordo com a cor da marca, a fonte e outros elementos Outros detalhes: Funciona perfeitamente como uma fatura se você for uma empresa criativa ou um freelancer. Você pode adicionar um período de faturamento, diferentes itens de descrição, data da fatura e muito mais

Limitações do uso do Google Docs para faturamento

Embora o Google Docs ofereça uma maneira conveniente e gratuita de criar faturas, ele tem suas limitações. Isso é especialmente verdadeiro para empresas com necessidades complexas de faturamento. Aqui estão algumas desvantagens:

Recursos financeiros e de inventário limitados: O Google Docs não possui recursos que possam agilizar seu fluxo de trabalho de pagamento e inventário, como:

Cálculos automatizados: Não é possível realizar cálculos automáticos de impostos e geração de totais de faturas Faturas recorrentes: Não é possível configurar faturas recorrentes automáticas para serviços baseados em assinatura ou contratos contínuos Gerenciamento de estoque: Os níveis de estoque não podem ser rastreados usando o Google Docs Integração do processamento de pagamentos: Os gateways de pagamento on-line que permitem que os clientes paguem diretamente pela fatura raramente podem ser integrados ao Google Docs

O Google Docs não possui recursos que possam agilizar seu fluxo de trabalho de pagamento e inventário, como: Personalização: Embora o Google Docs ofereça algumas opções de personalização com modelos, é aqui que ele deixa a desejar: Opções de design limitadas: Conseguir uma aparência verdadeiramente polida e de marca pode ser um desafio com uma gama limitada de elementos de design e opções de personalização Integração de gerenciamento de projetos: O Google Docs não pode se integrar a ferramentas de gerenciamento de projetos, impedindo que você vincule faturas a projetos específicos para facilitar o acompanhamento e a geração de relatórios Integração do gerenciamento de clientes: O gerenciamento das informações e da comunicação com os clientes no Google Docs pode se tornar complicado, especialmente com uma grande base de clientes

Embora o Google Docs ofereça algumas opções de personalização com modelos, é aqui que ele deixa a desejar: Segurança de dados: Para informações financeiras altamente confidenciais, o Google Docs pode não ser a opção mais segura, especialmente para empresas com requisitos rigorosos de conformidade de dados

Para informações financeiras altamente confidenciais, o Google Docs pode não ser a opção mais segura, especialmente para empresas com requisitos rigorosos de conformidade de dados Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce e suas necessidades de faturamento se tornam mais complexas, o Google Docs pode não ser capaz de lidar com o volume necessário

Modelos alternativos de faturas do Google Docs

Bem, temos algumas ótimas alternativas aos modelos de faturas do Google Docs - e todas elas são gratuitas!

1. Modelo de fatura do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo Modelo de fatura do ClickUp simplifica o processo de faturamento, permitindo que você gere faturas profissionais e precisas com facilidade e rapidez!

Não perca mais tempo buscando detalhes. **Crie tarefas dedicadas no ClickUp para coletar sem esforço todas as informações relevantes do cliente e do projeto antes de começar a redigir a fatura

Esse modelo oferece uma tela flexível para combinar com a identidade de sua marca. **Use a visualização de quadro para personalizar o layout, incorporar seu logotipo e garantir que sua fatura reflita seu estilo exclusivo

Você também pode usar a visualização de tabela no modelo para adicionar sem esforço detalhes do cliente, serviços discriminados e condições de pagamento claras - tudo em uma interface intuitiva.

**Por fim, use a função de e-mail integrada para enviar a fatura diretamente para o cliente com apenas alguns cliques, sem a necessidade de ferramentas externas ou anexos complicados.

Esse modelo de faturamento economiza um tempo precioso ao enviar lembretes de faturas vencidas e gerar faturas recorrentes. Você está pronto para expandir seus recursos de faturamento com possíveis integrações a gateways de pagamento, contabilidade e outros serviços? software de faturamento ?

2. Modelo de rastreamento de faturas ClickUp

Faça o download desse modelo Modelo de rastreamento de faturas ClickUp é um poderoso modelo de lista que o equipa com todas as ferramentas necessárias para rastrear suas faturas.

**Use status personalizados para marcar distintamente cada fatura como "Aberta" ou "Completa", fornecendo um instantâneo em tempo real do progresso da fatura

Simplifique o gerenciamento de dados com campos personalizados. Capture detalhes indispensáveis das faturas, como valor, informações de contato comercial, endereços de e-mail, tipos de pagamento e taxas - tudo em um único local centralizado. Isso garante acesso fácil a informações vitais e incentiva a visualização clara dos dados para a tomada de decisões informadas.

Aproveite as várias visualizações pré-configuradas do ClickUp para organizar suas faturas de acordo com suas necessidades. **A guia All Invoices (Todas as faturas) oferece uma visão geral sucinta e ajuda a avaliar critérios específicos, como Invoice Due Date (Data de vencimento da fatura) ou Invoice by Client (Fatura por cliente).

**Os recursos integrados de gerenciamento de projetos, como recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência e funcionalidade contínua de e-mail, permitem que você conecte suas faturas ao contexto mais amplo de seus projetos

3. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Faça o download deste modelo

Uma solicitação de cotação (RFQ) é um documento que uma empresa envia aos fornecedores para solicitar propostas para um projeto específico. Use o Modelo de solicitação de cotação (RFQ) do ClickUp para garantir o melhor preço e qualidade para qualquer trabalho.

Antes de enviar uma solicitação de cotação, certifique-se de que a clareza seja o máximo. **Essa visualização de documento permite que você descreva meticulosamente o escopo do projeto, os serviços ou produtos necessários, os prazos e as restrições orçamentárias

Você também pode combinar a visualização de documento e usá-la juntamente com uma Ferramenta de IA para contabilidade . Detalhe seu projeto, especifique a quantidade e a qualidade desejadas, trace cronogramas, compartilhe informações relevantes sobre a empresa e defina claramente as condições de pagamento. Isso garante que sua RFQ não contenha erros, seja lúcida e concisa e atraia o fornecedor perfeito.

**Use uma visualização de quadro versátil para criar uma lista restrita de possíveis fornecedores. Reúna recursos de feiras comerciais, contatos do setor e diretórios on-line em um local centralizado. Acompanhe seu progresso e compare facilmente as cotações para tomar decisões informadas.

Elimine o incômodo da distribuição manual enviando sua solicitação de cotação meticulosamente elaborada a todos os fornecedores da sua lista restrita. Dessa forma, você pode garantir a entrega em tempo hábil e começar a garantir a melhor cotação possível.

4. Modelo de fatura de contratante independente do ClickUp

Faça o download desse modelo

Ser freelancer não deve significar ter que lidar com faturas complexas. O ClickUp Modelo de fatura de empreiteiro independente permite que você crie faturas profissionais rapidamente. Esse modelo oferece recursos projetados especificamente para prestadores de serviços autônomos.

**Use status personalizados para marcar o progresso de cada fatura. Seja "Enviada", "Aprovação pendente" ou "Paga", você sempre terá um instantâneo em tempo real do seu fluxo de faturas.

Experimente os campos personalizados para categorizar e adicionar atributos essenciais às suas faturas. **Capture facilmente informações como detalhes do projeto, taxas horárias, despesas e impostos. Essa organização meticulosa dos dados lhe oferecerá percepções claras.

Aproveite o poder das exibições personalizadas para personalizar seu fluxo de trabalho e organizar suas faturas para otimizar sua eficiência. Você pode escolher entre Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais porque o ClickUp se adapta sem problemas a todas as suas necessidades

Conecte faturas a projetos, acompanhe a comunicação com os clientes e automatize tarefas repetitivas para liberar um tempo importante e se concentrar na entrega de um trabalho excelente.

5. Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp

Crie uma fatura profissional para receber o que você vale com o modelo de fatura do ClickUp Contractor

Manter o controle dos detalhes, garantir a precisão e manter um fluxo de pagamento tranquilo são aspectos cruciais ao lidar com prestadores de serviços. Experimente o Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp para arrasar com seu processo de faturamento.

**Use painéis de controle para centralizar todas as informações relevantes sobre o empreiteiro. Use a exibição de tabela para criar uma planilha personalizada, adaptada às suas necessidades de fatura do empreiteiro. Em seguida, estruture sua fatura para maior clareza e garanta que todos os pontos de dados cruciais sejam capturados.

Execute a entrada de dados com campos personalizados. **Capture detalhes como horas trabalhadas, custos de materiais e outras informações relevantes

Um recurso excepcional do ClickUp é quevocê pode criar e programar uma tarefa para calcular automaticamente o valor total devido a cada empreiteiro.

Quando sua fatura estiver concluída, lembre-se de revisá-la para garantir a precisão. Em seguida, aproveite a automação no ClickUp para programar tarefas recorrentes, como e-mails mensais de faturas.

**Integre-se ao Microsoft Teams ou ao GSuite para fazer o acompanhamento dos contratados após o envio das faturas

Veja o que um cliente do ClickUp tem a dizer sobre como seus recursos de automação o ajudaram com o faturamento:

Recentemente, configuramos uma das minhas automações favoritas do ClickUp. Se definirmos um status para faturamento, por exemplo, nosso contador gerará automaticamente uma fatura no QuickBooks e tudo o que precisamos fazer é clicar em enviar e as faturas serão enviadas. Isso realmente economizou horas e horas

Chaya Fischman, Presidente, Brand Right Marketing

6. Modelo de fatura de freelancer do ClickUp

Faça o download desse modelo

Ser um freelancer significa usar muitos chapéus, mas o Modelo de fatura de freelancer do ClickUp garante que a função de "criador de faturas" não o atrapalhe.

Esse modelo elimina a necessidade de procurar detalhes. Enquanto faturando um cliente, **crie campos personalizados para capturar informações críticas, como informações de contato comercial, serviços prestados e condições de pagamento

Use a visualização de tabela intuitiva para inserir detalhes do projeto, serviços prestados, descontos aplicáveis e condições de pagamento claras. **Com alguns cliques, crie automação para enviar sua fatura diretamente da plataforma e receba um alerta quando ela for entregue

Você pode criar uma tarefa especificamente para acompanhar o cliente sobre a fatura. Isso garante que ele esteja ciente das condições de pagamento e evita qualquer mal-entendido.

7. Modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

Seja pago por seu trabalho árduo e defina claramente os termos de remuneração para cada projeto com o modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

O modelo Modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp garante que suas faturas sejam profissionais e precisas para que suas produções de vídeo funcionem como um relógio.

Use o ClickUp Docs para centralizar dados essenciais, como informações do cliente, detalhes do projeto e custos do serviço. Para criar um documento com aparência profissional, aproveite a exibição de tabela. Em seguida, crie um cabeçalho claro com suas informações comerciais, seguido dos detalhes do cliente e de um número de referência de fatura exclusivo. Acredite em nós, este modelo garantirá que suas faturas causem uma primeira impressão positiva em seu cliente.

crie campos personalizados para acompanhar meticulosamente cada serviço prestado* e seu custo associado*. A transparência é fundamental e esse modelo permite que você exponha seus serviços e o valor deles para o cliente.

Você também pode incluir termos de pagamento claros diretamente na fatura, como a data de vencimento ou quaisquer taxas de atraso ou encargos de juros

Elimine a demorada entrega de faturas usando as integrações de e-mail para enviar suas faturas diretamente da plataforma. Após o envio, utilize os painéis para rastrear os pagamentos recebidos e os saldos pendentes. Mantenha um quadro financeiro claro com todas as suas faturas de produção de vídeo em um local de fácil acesso.

Criar e gerenciar faturas usando o ClickUp

Então, aí está! O Google Docs oferece uma série de modelos de faturas gratuitos para você começar. Eles são perfeitos para freelancers, pequenas empresas ou qualquer pessoa que precise de um modelo de fatura simples e totalmente personalizável.

Mas e se você quiser mais do que apenas um modelo simples? E se você quiser um sistema de faturamento que se integre perfeitamente ao seu fluxo de trabalho, gerencie projetos e mantenha seus clientes satisfeitos? É aí que entra uma plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

O ClickUp oferece mais do que modelos de faturas gratuitos. Você pode criar faturas profissionais usando a mesma plataforma que usa para gerenciar seus projetos - com o mínimo de esforço extra! Ela simplifica o processo de criação de faturas, preenchendo-as automaticamente com detalhes do projeto e informações do cliente.

Também ajuda a acompanhar o andamento das faturas e a enviar lembretes aos clientes. A colaboração também é muito fácil. Você pode compartilhar facilmente as faturas com a sua equipe e manter todos informados.

Você está preparado para deixar para trás suas dificuldades com o faturamento e embarcar em um caminho mais eficiente de gerenciamento de faturas?

Registre-se no ClickUp hoje mesmo!