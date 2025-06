mais de 50 exemplos de hobbies e interesses para o seu currículo

Os currículos são uma forma de mostrarmos aos potenciais empregadores o que temos para oferecer.

E, claro, o principal objetivo de um currículo é mostrar suas habilidades profissionais, experiência e formação acadêmica, mas para ter sucesso no trabalho é preciso muito mais do que isso.

Adicionar seus hobbies e interesses ao seu currículo pode posicioná-lo como alguém com uma personalidade equilibrada, que provavelmente tem várias coisas em comum com colegas de trabalho, colegas de equipe e clientes.

A seção "hobbies e interesses" do seu currículo é um bom lugar para mostrar isso. Ao listar as atividades e interesses que lhe trazem alegria e relaxamento, você dá aos gerentes de contratação uma ideia de quem você é fora do ambiente de trabalho. Eles (e seus futuros colegas) podem usar essas informações para se conectar com você em um nível pessoal.

Um currículo com interesses diversos e variados também o diferencia da concorrência e pode até aumentar suas chances de conseguir o emprego.

Se você não sabe quais hobbies e interesses incluir no seu currículo, este guia é para você! 🫵

Você deve incluir hobbies e interesses no seu currículo?

A resposta curta é sim! Os hobbies e interesses mostram aos possíveis empregadores que você faz coisas produtivas fora do trabalho.

Considere uma candidata que é apaixonada por escalada. Quando ela menciona isso em seu currículo, isso demonstra sua perseverança e capacidade de trabalhar sob pressão. Também mostra sua habilidade para resolver problemas enquanto escala a parede. Todas essas são qualidades valorizadas em um funcionário e muito apreciadas pelos empregadores.

Veja como incluir uma seção de hobbies e interesses pode transformar seu currículo de bom em excelente:

Habilidades que se destacam: Seus hobbies são um indicador de habilidades transferíveis. Gosta de cozinhar? Sua atenção aos detalhes será útil ao revisar documentos ou elaborar planos de projetos complexos. É um fotógrafo ávido? Seu olhar apurado e sua capacidade de capturar um momento podem torná-lo ideal para funções de design gráfico, marketing, criação ou design de produtos

Personalidade forte: Seus hobbies oferecem uma visão única de quem você é como pessoa. Você é uma pessoa sociável que se destaca em esportes coletivos ou um entusiasta de Lego que gosta de projetos individuais e é detalhista? Esses detalhes traçam um quadro do seu estilo de trabalho e de como você pode se encaixar na cultura da empresa

Impulso à experiência: Recém-formados ou pessoas em transição para uma nova carreira podem ter um currículo com pouca experiência profissional. É aí que os hobbies e interesses podem vir em seu socorro. Eles mostram sua versatilidade, iniciativa e potencial como um futuro trunfo para o gerente de contratação

Os hobbies e interesses também ajudam a recuperar do cansaço do trabalho, permitindo-lhe manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal.

💡Dica profissional: Para estudantes, trabalhar em projetos paralelos e projetos universitários seria uma ótima adição ao currículo, pois destaca uma mentalidade empreendedora.

Qual é a diferença entre interesses e hobbies?

Hobbies e interesses podem parecer semelhantes, mas existem diferenças sutis entre os dois.

Vamos analisar isso mais detalhadamente. 🛠️

O que são hobbies?

Essas são as atividades que você pratica regularmente. Elas geralmente exigem dedicação de tempo e envolvem o desenvolvimento de habilidades. Mais importante ainda, os hobbies trazem prazer. Pense em atividades como escalada, jardinagem ou tocar violão. Essas atividades demonstram habilidades transferíveis valiosas que os empregadores procuram.

Por exemplo, jardinagem demonstra paciência, atenção aos detalhes e capacidade de seguir ciclos complexos de cultivo. Tocar violão destaca sua dedicação à prática, capacidade de aprender habilidades difíceis (como ler partituras) e potencial para trabalho em equipe, se você tocar em uma banda.

O que são interesses?

São temas ou atividades que despertam sua curiosidade, mas que talvez você não pratique com tanta frequência. Talvez você seja fascinado por astrofísica ou goste de ler blogs de viagem.

Embora seus interesses não necessariamente destaquem habilidades específicas, eles ainda assim têm valor! Eles oferecem um vislumbre da sua personalidade e do que te entusiasma intelectualmente.

Então, o que deve constar no seu currículo?

A resposta: ambos, mas de forma estratégica!

Concentre-se nos hobbies: Dê prioridade aos hobbies que estão diretamente relacionados com as competências ou qualidades exigidas na descrição da função. Se se candidatar a um cargo na área da paisagística, o seu hobby de jardinagem, que demonstra o seu conhecimento sobre plantas e a sua dedicação à manutenção de um ecossistema saudável, seria uma excelente mais-valia

Use interesses (mas com moderação): Escolha interesses pessoais que reflitam genuinamente sua personalidade e possam dar início a uma conversa durante a entrevista. Mencionar seu amor por blogs de viagem pode causar uma boa impressão em uma empresa que valoriza uma mentalidade global

Pontos importantes a lembrar: A relevância é fundamental: tanto os hobbies quanto os interesses devem, idealmente, ser relevantes para a vaga à qual você está se candidatando

Qualidade em vez de quantidade: É melhor listar alguns hobbies impactantes do que uma longa lista de interesses genéricos. "Assistir TV", por exemplo, não é um hobby que você deve mencionar no seu currículo

Mostre, não conte: Use verbos de ação fortes para descrever como seus hobbies contribuem para suas habilidades

Compreender a diferença entre passatempos e interesses pode ajudá-lo a elaborar um currículo que vai além de apenas listar a sua experiência. Adicioná-los estrategicamente ao seu currículo ajuda a tecer uma história convincente sobre as suas competências únicas e quem você é como pessoa.

Diferentes tipos de hobbies para destacar em um currículo

Já estabelecemos que os hobbies podem ser ótimos para melhorar um currículo, mas com tantas opções, por onde começar?

A boa notícia é que existe uma categoria para todos os tipos de interesses pessoais!

Abaixo estão descrições de passatempos populares e como eles podem melhorar o seu currículo. 👇

Relacionados a esportes: De esportes coletivos, como basquete, a esportes individuais, como corrida, os hobbies esportivos demonstram dedicação, perseverança e capacidade de trabalhar em direção a um objetivo. Os esportes coletivos também destacam as habilidades de colaboração e comunicação Atividades criativas: Seja você um grande pintor, um mestre padeiro ou um gênio da programação que cria videogames, hobbies criativos demonstram habilidades de resolução de problemas, criatividade e capacidade de pensar fora da caixa Desafios intelectuais: Você passa seu tempo livre devorando livros de não ficção ou resolvendo quebra-cabeças desafiadores? Essas atividades destacam sua curiosidade intelectual, pensamento analítico e amor pelo aprendizado — todos hábitos de pessoas altamente eficazes Proficiência tecnológica: Você monta seu próprio computador, domina uma nova linguagem de programação ou cria aplicativos no seu tempo livre? Esses hobbies relacionados à tecnologia mostram sua fluência digital e capacidade de aprender novas habilidades rapidamente Interesses artísticos: Tocar um instrumento musical, compor música ou fotografia — hobbies artísticos mostram sua capacidade de se expressar de forma criativa, sua dedicação à prática e seu potencial para trazer novas perspectivas Interesses culturais e viagens: Essas atividades demonstram sua abertura a novas experiências e adaptabilidade. O trabalho voluntário no exterior ou em seu país demonstra sua altruísmo, generosidade e capacidade de se conectar com pessoas de diversas origens

💡Dica profissional: O segredo é escolher hobbies que sejam relevantes para a vaga à qual você está se candidatando. Você deve destacar as habilidades e qualidades que possui, pois elas simbolizam implicitamente bons hábitos de trabalho.

Como decidir quais hobbies e interesses incluir?

Se você ainda não tem um conjunto de hobbies e interesses para adicionar ao seu currículo, usar ferramentas de desenvolvimento pessoal para desenvolvê-los pode ser um bom ponto de partida.

Mas se você tem uma lista muito longa de hobbies e interesses e não sabe quais destacar no seu currículo, aqui estão algumas dicas para garantir que você faça uma escolha impactante. ✅

1. Entenda a descrição do cargo e a cultura da empresa

Leia a descrição da vaga com atenção. Preste muita atenção às habilidades exigidas e às qualidades desejadas. Em seguida, estude o site e as redes sociais da empresa.

Verifique o seguinte: Qual é o ambiente de trabalho? Eles valorizam a colaboração ou estilos de trabalho independentes? Os funcionários compartilham suas jornadas criativas nos blogs da empresa ou nos perfis do LinkedIn?

Procure pistas que possam ajudá-lo a adaptar seus hobbies e interesses para que eles se identifiquem com a cultura da empresa.

Por exemplo, se você está se candidatando a uma vaga de marketing em uma startup, destaque sua participação em um hackathon local (desafio intelectual e proficiência em tecnologia) para demonstrar sua capacidade de prosperar em um ambiente dinâmico e trabalhar sob pressão.

2. Relevância para o setor

Alguns hobbies se encaixam naturalmente em setores específicos.

Você está se candidatando a uma vaga de designer gráfico? Mencionar sua paixão por fotografia (interesses artísticos) demonstra um senso de design visual, estética e potencial para criar gráficos atraentes.

Por exemplo: você é recém-formado e está se candidatando a uma vaga de assistente de pesquisa em uma instituição científica. Listar seu amor pela astronomia (desafio intelectual) demonstra sua curiosidade científica e se alinha perfeitamente com o foco do instituto.

3. Evite hobbies não relacionados

Embora o seu currículo seja uma plataforma para mostrar a sua personalidade, é aconselhável evitar listar passatempos que possam ser controversos ou completamente irrelevantes para o trabalho.

Concentre-se em atividades que o mostrem de forma positiva e destaquem sua versatilidade.

Adapte suas escolhas à função do cargo:

Aqui estão alguns exemplos específicos de como os hobbies podem se alinhar a diferentes funções profissionais:

Gerente de projetos: Liderar uma horta comunitária (atividade criativa e relacionada a pessoas) demonstra suas habilidades organizacionais, capacidade de delegar e compromisso em levar os projetos até o fim

Engenheiro de software: Participar de projetos de software de código aberto (proficiência em tecnologia) mostra sua paixão por programação, capacidade de colaborar em um ambiente virtual e compromisso com o aprendizado contínuo

Representante de atendimento ao cliente: O voluntariado em um abrigo de animais (interesses culturais e viagens) demonstra sua compaixão, empatia e excelentes habilidades de comunicação — todas essenciais para construir um bom relacionamento com os clientes

Leia também: 10 modelos gratuitos de planejamento de vida para o planejamento da vida pessoal

Como listar hobbies e interesses no seu currículo

Agora que estabelecemos que os hobbies e interesses são importantes, como você pode elaborá-los e posicioná-los em uma seção impactante do seu currículo? 📑

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a mostrar suas paixões de maneira estratégica:

Crie uma seção dedicada a "Interesses"

A melhor prática é criar uma seção separada chamada "Interesses" na parte inferior do seu currículo. O termo "Interesses" soa profissional e reflete sua personalidade nas atividades que você gosta de fazer.

Por que funciona?

Uma seção dedicada a "Interesses" mantém seu currículo organizado e visualmente atraente. Ela também sinaliza ao gerente de contratação que você se preocupou em mostrar sua candidatura de todos os ângulos.

Inclua-os quando acrescentarem valor

Não há regras rígidas sobre a inclusão de interesses, mas, em geral, é benéfico quando:

Você tem pouca experiência profissional: recém-formados ou pessoas que estão mudando de carreira podem ter um histórico profissional mais limitado. Os hobbies e interesses podem preencher essa lacuna, mostrando suas habilidades, iniciativa e potencial

Seus hobbies estão diretamente relacionados às habilidades ou qualidades destacadas na descrição do cargo: Esse é o ponto ideal! Deixe que suas paixões demonstrem suas habilidades transferíveis

Eles oferecem um vislumbre da sua personalidade e adequação cultural à empresa: Seus hobbies sugerem um espírito colaborativo ou atenção aos detalhes? Esses detalhes podem ajudar você a se identificar com a cultura da empresa

💡Dica profissional: Se você está mudando de carreira, atualize seu mapa de carreira para listar as habilidades da sua carreira anterior que se aplicam à nova área. Inclua tanto habilidades interpessoais (como comunicação, liderança e resolução de problemas) quanto habilidades técnicas (como conhecimento técnico ou gerenciamento de projetos). Dê exemplos concretos de como você usou essas habilidades no passado.

Detalhe, não basta listar

Não se limite a listar seus hobbies — vá além! Use marcadores com verbos de ação para descrever seu envolvimento e como essas atividades se relacionam com habilidades valiosas para o trabalho.

Em vez de apenas dizer "escalada", escreva "Gosto de escalar rochas desafiadoras ou percursos difíceis de escalada"

Este exemplo adapta a descrição do hobby a uma função de marketing, destacando as competências relevantes: Definição de metas: A escalada geralmente envolve definir metas específicas para chegar ao topo de uma rota ou completar uma seção difícil

Perseverança: Este esporte exige persistência e a capacidade de continuar tentando mesmo quando se depara com desafios

Resolução de problemas: Os alpinistas precisam analisar a rota, planejar seus movimentos e adaptar sua estratégia à medida que avançam — todas habilidades valiosas para enfrentar os desafios do marketing

Priorize e promova estrategicamente

Escolha até cinco hobbies ou interesses impactantes que melhor se alinhem com a vaga para a qual você está se candidatando. Liste os mais relevantes primeiro para chamar a atenção do gerente de contratação.

Por que funciona?

Os gerentes de contratação geralmente gastam menos de um minuto analisando currículos. Ao priorizar seus hobbies mais relevantes, você aumenta as chances de que eles vejam as habilidades que você deseja destacar.

Use o ClickUp

Agora, a grande questão é: como transformar seus hobbies e interesses em uma narrativa atraente para o seu currículo? Uma que mostre sua personalidade e habilidades únicas. É aqui que o ClickUp entra em cena e se torna seu parceiro na elaboração do seu currículo.

Esqueça os documentos estáticos que reprimem a sua criatividade. Use o ClickUp para criar o seu currículo e prepare-se para aquele novo emprego!

Use o ClickUp Docs para criar currículos dinâmicos com recursos avançados de formatação

O ClickUp Docs oferece um espaço de trabalho dinâmico (leia-se: um documento vivo) para debater, escrever e refinar o conteúdo da seção "Interesses" do seu currículo, ou até mesmo todo o currículo!

Isso ajuda você a dar um salto, avançar e explorar além das limitações dos documentos tradicionais.

Aqui, você pode pensar livremente e anotar todos os seus hobbies e interesses, não importa quão grandes ou pequenos sejam. Não há pressão para que tudo seja perfeito imediatamente; apenas capture tudo o que te entusiasma.

E se você tiver um bloqueio criativo ao elaborar descrições atraentes que destaquem as habilidades por trás dos seus hobbies? O ClickUp ajuda você a superar o bloqueio criativo enquanto elabora seu currículo.

Pergunte ao ClickUp Brain o que adicionar ao seu currículo de acordo com a descrição do cargo

O ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado, garante que suas descrições sejam claras, concisas e impactantes. Veja como:

Sugere habilidades relevantes: Descreva seu amor por confeitaria, e o ClickUp Brain poderá sugerir habilidades transferíveis, como "atenção aos detalhes", "seguir instruções complexas" e "gestão do tempo"

Correção gramatical: O ClickUp Brain funciona como seu corretor gramatical, garantindo que suas descrições sejam refinadas e profissionais

Verifica a legibilidade: analisa sua redação quanto à clareza e legibilidade, garantindo que suas descrições sejam fáceis de entender para os gerentes de contratação

Destaque exemplos de interesses para o seu currículo com os recursos de edição de conteúdo com IA do ClickUp Brain no Docs

A verdadeira beleza do ClickUp Docs é sua flexibilidade. À medida que sua experiência cresce e você se candidata a diferentes empregos, você pode editar facilmente sua seção "Interesses". Isso permite que você personalize as descrições para destacar as habilidades mais relevantes para cada cargo.

Modelo de procura de emprego da ClickUp

Baixe este modelo O modelo de busca de emprego da ClickUp ajuda a otimizar sua busca por um emprego! Acompanhe suas candidaturas, vagas, avaliações de empresas, benefícios, recursos para entrevistas e muito mais.

O modelo de busca de emprego da ClickUp foi projetado para organizar seus esforços de busca de emprego e direcioná-lo para as oportunidades perfeitas.

Registre todas as suas candidaturas a empregos em um só lugar, incluindo nomes de empresas, cargos pretendidos, datas de candidatura e até mesmo notas de entrevistas.

Crie uma lista de vagas interessantes que você encontrar durante sua pesquisa. Use-a como referência ao personalizar seu currículo e a seção de interesses para candidaturas específicas.

Se você pesquisou empresas que lhe interessam, adicione suas avaliações ao modelo. Isso pode ajudá-lo a priorizar as candidaturas e direcionar-se a empresas que se alinham com suas preferências culturais de trabalho.

Mais de 50 exemplos de hobbies e interesses para incluir em currículos

Lembre-se de escolher hobbies e interesses relevantes para o trabalho e usar verbos de ação para destacar habilidades transferíveis. Aqui está uma lista para você escolher: 🗂️

Esportes e fitness

Esportes com raquete (tênis, badminton, squash) Esportes coletivos (basquete, futebol, hóquei) Corrida Yoga/pilates Levantamento de peso Natação Parkour/freerunning Equilíbrio de pedras Artes marciais Dançar

Atividades criativas

Redação Beatbox Pintura/desenho Fotografia Design gráfico Cinema Fabricação de joias Marcenaria Fabricação caseira de cerveja

Desafios intelectuais

Ler Aprender um novo idioma Xadrez/quebra-cabeças Participar de palestras/workshops Codificação/programação Palavras cruzadas Quebra-cabeças Jogos de lógica Jogos de palavras Jogos de cartas

Proficiência em tecnologia

Montagem de computadores/dispositivos tecnológicos Contribuição para software de código aberto Criação de aplicativos móveis Desenvolvimento web Análise de dados Gestão de redes sociais

Interesses artísticos

Tocar um instrumento musical Canto Dançar Atuação Jogar jogos de tabuleiro

Interesses culturais e viagens

Ir a concertos/peças de teatro Viajar Aprender sobre diferentes culturas Participar de eventos culturais Experimentar novas culinárias Aprender línguas estrangeiras Voluntariado numa sociedade histórica Pesquisa genealógica Detecção de metais Observação de pássaros

Atividades ao ar livre

Caminhadas/mochilão Acampar Escalada Jardinagem Caiaque/canoagem Trabalho voluntário em um abrigo de animais Exploração urbana

Atividades empreendedoras

Trabalho freelance Negócios de comércio eletrônico Investir

Melhore seu currículo e consiga o emprego dos seus sonhos com o ClickUp

A seção de hobbies e interesses é sua chance de mostrar aos seus futuros empregadores quem você é além do trabalho. Hobbies e interesses cuidadosamente escolhidos podem ajudar você a se destacar e torná-lo um candidato mais desejável.

Mantenha seus interesses relevantes para o cargo, use verbos fortes para destacar suas conquistas e adapte-o a cada candidatura.

