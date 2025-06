Crie sua pilha de tecnologia de recrutamento dos sonhos: as 11 melhores ferramentas em 2025

Com a Inteligência Artificial (IA) e ferramentas avançadas de IA para RH, o recrutamento não se resume mais a usar sites de emprego online ou currículos enviados por e-mail. Agora, recrutadores como você precisam de uma pilha de tecnologia de recrutamento robusta para se manterem atualizados com seus requisitos de contratação e automatizar o processo de aquisição de talentos.

As ferramentas de recrutamento oferecem às organizações um conjunto robusto de recursos que simplificam o processo de contratação, desde a seleção de candidatos até a integração. No entanto, com tantas opções disponíveis, construir uma pilha de tecnologia de recrutamento que atenda precisamente às suas necessidades pode ser um desafio para a maioria.

Neste blog, vou ajudá-lo a identificar a melhor tecnologia para sua pilha de tecnologia de recrutamento. Exploramos uma variedade de softwares de recrutamento e selecionamos dez por seus excelentes recursos, incluindo IA avançada e tecnologias emergentes.

O que é uma pilha de tecnologia de recrutamento?

Uma pilha de tecnologia é um conjunto de ferramentas ou softwares que compõem o processo completo de um negócio ou departamento específico. A pilha de tecnologia de recrutamento é, da mesma forma, um conjunto de tecnologias de recrutamento interconectadas que ajudam as organizações a facilitar o processo de recrutamento e contratação.

Ao ter uma pilha de tecnologia de recrutamento, você pode:

Automatize tarefas repetitivas e centralize informações, liberando tempo valioso para que os recrutadores se concentrem em interações de alto contato com os candidatos

Reduza o tempo de contratação com um processo mais rápido de sourcing, triagem e agendamento de entrevistas

Ofereça um processo de candidatura simples e envolvente para atrair os melhores talentos

Obtenha informações valiosas sobre o desempenho do seu recrutamento para otimizar suas estratégias

Para selecionar as ferramentas certas para sua pilha de tecnologia de recrutamento, você precisa primeiro analisar as necessidades da sua organização. A solução ideal dependerá de fatores específicos da sua organização, tais como:

Tamanho da empresa e setor: Empresas maiores provavelmente terão necessidades mais complexas do que startups menores. Da mesma forma, o processo de recrutamento para uma empresa de tecnologia será diferente do de uma agência de criação. Certifique-se de escolher uma opção que corresponda ao seu processo e escopo de recrutamento específicos

Volume de recrutamento: O número de contratações que você faz por ano influenciará diretamente os recursos e a escalabilidade de que você precisa em sua plataforma de recrutamento. Isso também ajudará você a entender se a plataforma é viável para o seu processo de contratação

Orçamento: A tecnologia de recrutamento pode variar significativamente em termos de preço. Portanto, considere suas restrições orçamentárias ao priorizar os recursos essenciais

Estrutura e competências da equipe: Avalie as capacidades da sua equipe atual e quaisquer lacunas de competências que ferramentas específicas possam colmatar. Uma vez que a maioria das equipes de recrutamento não tem conhecimentos técnicos, a ferramenta tem de ser fácil de utilizar para que possa adotar rapidamente esta plataforma e proporcionar uma experiência excecional aos funcionários Funcionalidades avançadas : A maioria das tecnologias de recrutamento da nova era oferece funcionalidades avançadas, tais como ferramentas de IA para recrutamento, seleção automatizada de candidatos e análises avançadas para o ajudar a tomar decisões informadas. Dependendo do seu objetivo e dos desafios específicos, você deve escolher uma opção que seja ideal para suas necessidades e se encaixe no seu orçamento

Integrações : garanta que as ferramentas que você escolher se integrem perfeitamente entre si e com sua pilha de tecnologia de RH existente para evitar silos de dados

Recursos de segurança: as informações dos candidatos incluem dados confidenciais; você não pode se dar ao luxo de ter esses dados vazados ou comprometidos devido à falta de recursos de segurança em sua pilha de tecnologia de recrutamento. Certifique-se de escolher opções que ofereçam criptografia avançada, controles de acesso e outros recursos de segurança que garantam que seus dados permaneçam seguros. Sistemas de contratação avançados oferecem aos candidatos a capacidade de controlar como seus dados são usados dentro da organização. Por exemplo, se um candidato quiser retirar seu currículo ou que as informações sejam excluídas após a vaga ser preenchida, a plataforma pode permitir que ele faça isso facilmente, ajudando você a cumprir as leis e regulamentos de privacidade de dados

Seguindo estas etapas e tendo em mente os seus requisitos específicos, pode construir uma pilha de tecnologia de recrutamento que capacita a sua equipe a contratar os melhores talentos de forma eficiente.

Agora que você entende a importância de uma pilha de tecnologia de recrutamento e como escolher as ferramentas certas, vamos nos aprofundar nos dez melhores softwares de gestão de talentos que você deve considerar para construir o seu em 2024. Vamos categorizá-los com base em suas funcionalidades principais para fornecer um roteiro claro para o seu processo de recrutamento.

Ferramenta USP ClickUp Plataforma poderosa de gerenciamento de projetos com recursos e modelos específicos para RH para melhorar todo o processo de contratação Workday ATS Sistema robusto de acompanhamento de candidatos (ATS) para gestão centralizada de candidatos, fluxos de trabalho automatizados e análises avançadas LinkedIn Extenso quadro de vagas que alcança uma vasta rede de profissionais para anúncios de vagas direcionados e branding do empregador Entelo Poderosa plataforma de sourcing de candidatos para identificar os melhores talentos por meio de funcionalidades avançadas de pesquisa e integração com redes sociais Beamery Plataforma de Gestão de Relacionamento com Candidatos (CRM) que personaliza a comunicação e constrói relacionamentos com potenciais contratados HackerRank Plataforma projetada para avaliações técnicas e testes de habilidades, permitindo a avaliação de habilidades de codificação e resolução de problemas HireVue Plataforma que facilita entrevistas em vídeo com recursos para entrevistas unilaterais e ao vivo, simplificando o processo de seleção RolePoint Software para simplificar e gerenciar programas de indicação de funcionários, incentivando a participação e acompanhando as indicações de forma eficiente GoodHire Plataforma de verificação de antecedentes que automatiza solicitações de verificação de antecedentes e fornece relatórios abrangentes para verificar as informações dos candidatos BambooHR HRIS baseado em nuvem para integração de novos funcionários, gerenciamento eletrônico de documentos e integração com outros sistemas de RH

1. ClickUp (A plataforma completa de gestão de RH)

Vamos começar explorando um software completo de gerenciamento de projetos e funcionários. O ClickUp é uma plataforma de produtividade projetada para simplificar processos de negócios, gerenciar equipes diversificadas com eficiência e organizar todo o seu fluxo de trabalho. Na verdade, é mais do que apenas um software de integração, ajudando você a gerenciar contratações, recrutamento, integração, operações de RH, atividades da equipe e até mesmo a gestão da produtividade, tudo em uma única plataforma.

Acompanhe a contratação, a integração e o desenvolvimento dos funcionários através do ClickUp Views

Além das visualizações personalizáveis do ClickUp, que permitem classificar, filtrar e visualizar os detalhes dos candidatos e os processos de recrutamento de várias maneiras, ele também oferece um assistente de IA integrado chamado ClickUp Brain, que pode automatizar seu trabalho diário. Além disso, seu AI Writer pode gerar tudo, desde descrições de cargos até SOPs de contratação e e-mails de feedback aos candidatos, reduzindo significativamente sua carga de trabalho.

Embora tenha vários outros recursos que a tornam a opção ideal para sua pilha de tecnologia de recrutamento, seu recurso de destaque é o conjunto abrangente de modelos pré-construídos que ela oferece, especificamente adaptados às suas necessidades.

A Matriz de Seleção de Contratação da ClickUp é um modelo personalizável pronto a usar para selecionar os melhores talentos entre vários candidatos. Fornece as funcionalidades essenciais para o ajudar a organizar e filtrar facilmente as informações dos candidatos.

Baixe este modelo Melhore seu processo de seleção de candidatos usando o modelo de matriz de seleção de contratação do Clickup

Com este modelo, você pode:

Organize e acompanhe candidaturas a vagas e indicações de funcionários

Avalie currículos e outros dados dos candidatos com base em critérios como experiência, qualificações, habilidades e muito mais

Tome decisões de contratação com base em insights orientados por dados, reduzindo preconceitos

Se você acha difícil reunir todas as informações dos candidatos em um só lugar, o modelo de contratação de candidatos do ClickUp é a opção perfeita para você. Esse modelo ajuda você a conectar seus formulários do ClickUp, Google Forms, Typeform ou outras ferramentas de candidatura à plataforma ClickUp, permitindo que você obtenha todas as informações sobre seus candidatos em um só lugar.

Baixe este modelo Simplifique a contratação e a organização de candidatos usando o modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Isso ajuda você a:

Avalie os candidatos com escalas de classificação personalizáveis

Mantenha-se organizado e receba lembretes relevantes sobre o seu processo de contratação

Compare facilmente as informações dos candidatos para tomar a decisão certa

Para obter um kit de ferramentas mais abrangente para suas necessidades de recrutamento e contratação, confira o modelo de pasta de recrutamento e contratação do ClickUp.

Baixe este modelo Gerencie todas as suas operações de RH tendo as informações necessárias usando o modelo de pasta de recrutamento e contratação do ClickUp

Este modelo de pasta totalmente personalizável ajuda você a:

Capture e armazene informações dos candidatos em um só lugar

Padronize os cartões de pontuação das entrevistas

Simplifique os formulários de candidatura a empregos

Acompanhe as candidaturas com facilidade

Melhores recursos do ClickUp

visualizar seus processos de recrutamento , incluindo listas, quadros Kanban, formulários, calendário, quadro branco e muito mais Acompanhe o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários com mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp para, incluindo listas, quadros Kanban, formulários, calendário, quadro branco e muito mais

otimizar os fluxos de trabalho de contratação e automatizar tarefas manuais repetitivas Gerencie os processos de recrutamento com eficiência usando modelos prontos para uso, status personalizados e automações do ClickUp , que permitem selecionar entre mais de 100 automações parae automatizar tarefas manuais repetitivas

organizar a documentação e o armazenamento de integração Capacite os novos contratados com todas as informações sobre sua organização usando o ClickUp Docs , que ajuda você a

comunicação de integração e recrutamento usando Simplifique suade integração e recrutamento usando o ClickUp Brain , um assistente de IA integrado que pode ajudá-lo a gerar resumos, criar itens de ação, redigir descrições de cargos, escrever e-mails e muito mais

Crie um sistema completo de gestão de RH usando o ClickUp para Recursos Humanos, que vem com campos personalizados, status, lembretes, listas de verificação, modelos e tudo o que você precisa para tornar todas as suas operações de RH ágeis e eficientes

Melhore as operações de RH com as ferramentas de Recursos Humanos da ClickUp

Limitações do ClickUp

Devido às suas funcionalidades abrangentes, tem uma curva de aprendizagem mais acentuada para novos utilizadores

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Negócios : US$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Workday Talent Management (sistema líder de rastreamento de candidatos ou ATS)

via Workday

O Workday é uma plataforma de gestão de capital humano (HCM) baseada na nuvem que também oferece um módulo robusto de sistema de rastreamento de candidatos (ATS) para sua pilha de tecnologia de recrutamento. Chamado de módulo Workday Talent Management, ele atende a organizações de todos os tamanhos e ajuda a gerenciar todo o processo de recrutamento com eficiência. Inclui vários recursos para ajudá-lo a ir além do rastreamento de candidaturas e inclui recursos para aquisição, otimização e aprendizagem de talentos. Também possui recursos de recrutamento com IA e modelos ATS que facilitam a criação e o gerenciamento de seus processos ATS internos.

Assim, ajudam-no a construir equipas adequadas às suas necessidades específicas, a promover o crescimento e a corresponder os talentos às competências, para um processo de recrutamento mais eficiente.

Principais recursos do Workday

Armazene e acompanhe todas as informações dos candidatos em uma plataforma centralizada de gerenciamento de clientes

Crie páginas de carreira e formulários de candidatura otimizados para dispositivos móveis para coletar dados dos candidatos de forma eficiente

Use sistemas de inteligência de habilidades baseados em IA e ML para combinar seus requisitos com os candidatos certos

Elimine preconceitos usando políticas transparentes e insights baseados em dados para ajudar você a construir uma força de trabalho diversificada

Obtenha informações valiosas sobre o seu processo de recrutamento com relatórios abrangentes e ferramentas de visualização de dados

Limitações do Workday

Pode ser complexo de configurar e navegar, especialmente para organizações menores com recursos de RH limitados

Os preços podem ser elevados para equipes menores ou organizações com necessidades de recrutamento limitadas

Requer integrações com outros sistemas de RH para uma solução completa de HCM, já que o Workday se concentra mais em análises e tomada de decisões do que em ser um software de integração

Preços do Workday

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workday

G2: 4,3/5 (80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

3. LinkedIn (Ideal para sites de emprego e marketing de recrutamento)

via LinkedIn

O LinkedIn é a maior plataforma de networking profissional do mundo, e a maioria dos recrutadores e gerentes de contratação a utiliza para encontrar vagas relevantes e compartilhar atualizações de carreira. No entanto, a plataforma também oferece recursos poderosos para equipes de recrutamento e contratação. Ela ajuda você a encontrar candidatos qualificados para vagas em aberto, e você pode usar seus recursos específicos para direcionar os candidatos com as habilidades certas e os requisitos específicos.

Assim, oferece funcionalidades tanto para publicações em sites de emprego quanto para plataformas de marketing de recrutamento, tornando-a a plataforma ideal para selecionar candidatos, verificar a experiência dos candidatos e encontrar candidatos passivos para suas vagas em aberto.

Melhores recursos do LinkedIn

Alcance um grupo de profissionais altamente qualificados, direcionando suas ofertas de emprego para perfis demográficos, habilidades e níveis de experiência específicos

Mostre a cultura da sua empresa, as oportunidades de carreira e os depoimentos dos funcionários para atrair os melhores talentos de forma orgânica

Ganhe exposição a uma vasta rede de candidatos ativos e passivos

Limitações do LinkedIn

As publicações de vagas gratuitas têm várias limitações, como a possibilidade de publicar apenas uma vaga por vez e a impossibilidade de compartilhar a mesma vaga dentro de sete dias

Anúncios de emprego premium e ferramentas de marketing de recrutamento podem ser caros, especialmente para startups e empresas com necessidades de contratação limitadas

A plataforma é mais voltada para profissionais experientes, tornando-a menos adequada para o recrutamento de nível básico

Preços do LinkedIn

Preços personalizados

Avaliações e comentários do LinkedIn

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (90 avaliações)

via Entelo

A Entelo é um software de banco de dados de funcionários e uma plataforma de sourcing de candidatos projetada para ajudar as organizações a construir pipelines de talentos robustos e identificar os melhores profissionais que podem não estar procurando emprego ativamente. Ela usa IA e análise preditiva para prever as decisões dos candidatos, como a probabilidade de o candidato mudar de emprego ou sua preferência, ajudando os recrutadores a entrar em contato com os candidatos certos no momento certo.

Isso vai além das limitações dos sites de emprego tradicionais e bancos de dados de currículos. Ele aproveita tecnologia de ponta para agregar dados de candidatos de várias fontes, incluindo perfis de redes sociais (LinkedIn, GitHub, etc.), redes profissionais e sites de carreira, dados públicos da web, etc.

Esse banco de dados abrangente permite que a Entelo crie um perfil rico de candidatos em potencial, fornecendo a você mais informações sobre suas qualificações e experiência em comparação com os métodos tradicionais de triagem de currículos. É uma adição bastante útil ao seu conjunto de tecnologias de recrutamento.

Melhores recursos do Entelo

Utilize um poderoso mecanismo de busca com lógica booleana e filtros para identificar candidatos altamente qualificados em várias plataformas

Alcance candidatos passivos que não se candidataram ativamente, mas possuem as habilidades e a experiência de que você precisa

Aproveite os perfis nas redes sociais para obter informações mais detalhadas sobre as competências dos candidatos e a sua adequação cultural

Crie e cultive bancos de talentos para futuras necessidades de contratação, acompanhando candidatos promissores

Limitações do Entelo

Não oferece versão de avaliação gratuita ou freemium

Os clientes têm reclamações sobre os recursos de relatórios, que não permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas

Preços da Entelo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Entelo

G2: 4,2/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 3,7/5 (mais de 10 avaliações)

via Beamery

Enquanto a Entelo se concentra na procura dos melhores talentos, a Beamery aborda um aspecto diferente, mas igualmente importante, do recrutamento: a gestão do ciclo de vida dos talentos. Esta plataforma inovadora baseada em IA permite às organizações gerir as suas atividades de recrutamento e pós-contratação, incluindo a aquisição de talentos, a gestão, o planeamento da força de trabalho e o desenvolvimento de competências.

A Beamery permite que os recrutadores procurem e contratem candidatos com o talento certo e cultivem relacionamentos com pessoas talentosas, mesmo aquelas que não foram selecionadas para uma função específica. Isso ajudou seus clientes a aumentar a produtividade dos recrutadores em 40% e triplicar a conversão de talentos diversificados.

Principais recursos do Beamery

Crie canais de comunicação personalizados para manter os candidatos envolvidos e informados em todas as etapas

Acompanhe as métricas de envolvimento dos candidatos para medir a eficácia dos seus esforços de comunicação

Elimine preconceitos na contratação com recursos de IA explicáveis — um modelo usado para melhorar a transparência e a imparcialidade dos modelos de IA e eliminar quaisquer preconceitos que possam surgir devido a preconceitos ou decisões humanas

Obtenha integrações para melhorar os fluxos de trabalho de RH e trabalhar com o resto dos seus sistemas de RH

Use o TalentGPT para personalizar as experiências dos seus novos contratados e tornar seus processos de recrutamento mais eficientes

Limitações do Beamery

Limita os downloads de PDF automatizados por extensão a 100 por dia

Não oferece versão de avaliação gratuita ou freemium

Preços da Beamery

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Beamery

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 120 avaliações)

6. HackerRank (Melhor para avaliação e testes de habilidades)

via HackerRank

O HackerRank é uma plataforma popular projetada para avaliações de habilidades técnicas e avaliação de candidatos. Ele atende a organizações que precisam de um sistema robusto para avaliar as habilidades de codificação, resolução de problemas e conhecimento técnico de potenciais candidatos.

A ferramenta oferece um conjunto de soluções que permitem aos recrutadores testar as habilidades dos candidatos durante o processo de triagem, entrevistá-los e classificar os desenvolvedores com base em suas habilidades e competências. Isso torna o processo de contratação mais focado nas habilidades, enquanto os candidatos podem obter informações detalhadas sobre suas habilidades e desempenho com base nos testes.

Melhores recursos do HackerRank

Avalie as habilidades de codificação por meio de uma biblioteca de desafios de codificação pré-criados ou crie os seus próprios

Crie avaliações personalizadas alinhadas com os requisitos específicos do cargo e as habilidades técnicas

Simule cenários de trabalho reais para avaliar a abordagem de resolução de problemas e a tomada de decisões técnicas de um candidato

Realize avaliações remotamente, permitindo uma avaliação flexível e um leque mais amplo de candidatos

Obtenha insights sobre o desempenho dos candidatos com relatórios e análises abrangentes

Limitações do HackerRank

Ideal apenas para quem procura contratar candidatos técnicos. Pode não ser relevante para outros domínios

Não oferece um plano freemium ou gratuito

O plano inicial limita a organização a apenas um usuário, e você tem apenas dez tentativas por mês. Você precisa pagar US$ 20 por tentativa adicional

Preços do HackerRank

Inicial : US$ 100/mês/usuário

Pro : US$ 450/mês/5 usuários

Preços personalizados

Classificações e avaliações do HackerRank

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (50 avaliações)

7. HireVue (Melhor software de entrevistas em vídeo)

via HireVue

A HireVue é uma plataforma líder projetada para facilitar entrevistas em vídeo e otimizar o processo de seleção de candidatos. Ela oferece recursos para realizar entrevistas em vídeo unilaterais ou ao vivo, permitindo uma avaliação flexível e eficiente dos candidatos. Seu assistente de contratação com IA ajuda você a se comunicar de forma eficaz com os candidatos, fornecer notificações e atualizações em tempo hábil e melhorar as taxas de comparecimento às entrevistas.

Melhores recursos do HireVue

Realize entrevistas em vídeo pré-gravadas unilaterais e entrevistas interativas ao vivo, de acordo com suas necessidades

Agende entrevistas com candidatos em diferentes fusos horários e locais de forma integrada

Simplifique o agendamento de entrevistas com ferramentas de agendamento automatizadas e gerenciamento da disponibilidade dos candidatos

Utilize a inteligência artificial para analisar as respostas durante as entrevistas com os candidatos e identificar seus principais pontos fortes e fracos

Crie perguntas e rubricas padronizadas para entrevistas, a fim de garantir uma avaliação consistente entre os candidatos

Limitações do HireVue

Embora ofereça IA para insights de entrevistas e captura de insights de dados, ainda pode ser necessária a supervisão humana para garantir uma interpretação precisa

Os preços podem ser elevados para organizações menores com volume limitado de entrevistas

Preços do HireVue

Preços personalizados

Classificações e avaliações da HireVue

G2: 4,1/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

8. RolePoint (Melhor plataforma para gerenciar programas de indicação de funcionários)

via RolePoint

Quando se trata de atrair talentos, muitas empresas tendem a ignorar sua fonte de referência mais importante: seus funcionários atuais. O RolePoint (agora Jobvite) é uma plataforma projetada para gerenciar com eficiência programas de indicação de funcionários, oferecendo recursos para incentivar a participação, rastrear indicações e gerenciar todo o processo de indicação com eficiência.

Usando a plataforma, os funcionários existentes podem entender facilmente as vagas disponíveis em sua empresa e compartilhá-las em suas redes. Eles podem até mesmo acompanhar o andamento de suas indicações em tempo real e ser recompensados se a indicação for selecionada para a vaga. Essa abordagem gamificada pode aumentar significativamente a participação dos funcionários em seu programa de indicações.

Principais recursos do RolePoint

Automatize a gestão de recompensas e incentivos dentro da sua organização, dando-lhe a capacidade de acompanhar eficientemente os candidatos indicados e recompensar os funcionários por cada indicação positiva

Elimine a desconexão nas indicações de funcionários, combinando os funcionários com vagas relevantes e fornecendo feedback imediato

Use módulos de análise e gamificação com IA para melhorar ainda mais os programas de indicação de funcionários para sua equipe

Limitações do RolePoint

Os usuários mencionaram que os planos da Jobvite podem ser mais caros em comparação com outras plataformas. Alguns acham que o custo pode não justificar os recursos e funcionalidades oferecidos

Opções limitadas de personalização e falta de flexibilidade para obter análises e relatórios avançados

Preços do RolePoint

Preços personalizados

Avaliações e comentários da RolePoint

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (Ideal para verificação e triagem de antecedentes)

via GoodHire

A GoodHire é uma plataforma de verificação de antecedentes que ajuda os empregadores a verificar as informações dos candidatos e a mitigar os riscos de contratação. Sua interface moderna foi projetada para automatizar o processo de solicitação de verificação de antecedentes, permitindo que você inicie várias verificações (histórico criminal, verificação de emprego, verificação de referências) com apenas alguns cliques. Além disso, as informações obtidas podem ser integradas perfeitamente aos populares Sistemas de Rastreamento de Candidatos (ATS), permitindo que você inicie e receba relatórios de verificação de antecedentes diretamente em seu fluxo de trabalho de recrutamento existente.

Principais recursos do GoodHire

Inicie várias verificações de antecedentes, incluindo verificação de antecedentes criminais, verificação de emprego e verificação de referências

Receba relatórios completos de verificação de antecedentes eletronicamente, eliminando a entrada manual de dados e economizando tempo

Integre o GoodHire ao seu Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS) para obter um fluxo de trabalho contínuo e gerenciamento centralizado das informações dos candidatos

Realize verificações de antecedentes de candidatos em vários países, garantindo a conformidade com as regulamentações regionais

Mantenha seus dados sempre protegidos, pois a GoodHire usa servidores seguros e protocolos padrão do setor para proteger as informações confidenciais dos candidatos durante todo o processo de verificação de antecedentes

Limitações do GoodHire

Os preços podem variar dependendo do tipo de verificação de antecedentes, complexidade e número de relatórios solicitados

Os prazos para verificações de antecedentes podem variar dependendo do tipo de verificação e da disponibilidade dos registros

A conformidade legal pode ser complexa, e a GoodHire pode não fornecer aconselhamento jurídico sobre os resultados da verificação de antecedentes

Preços do GoodHire

Básico+: A partir de US$ 29,99/verificação

Essencial: A partir de US$ 54,99/verificação

Profissional: A partir de US$ 79,99/verificação

Avaliações e comentários da GoodHire

G2: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

10. BambooHR (Melhor software de integração de onboarding e HRIS)

via BambooHR

O BambooHR é um conhecido Sistema de Informação de RH (HRIS) baseado na nuvem, projetado para otimizar as operações de várias equipes de RH. Com esta plataforma única, você pode realizar várias tarefas de RH, incluindo integração de novos funcionários, gerenciamento de entrevistas e outras operações de RH. Ele oferece funcionalidades para gerenciar todo o processo de integração com eficiência.

Além disso, o BambooHR é conhecido por sua interface intuitiva e facilidade de uso, tornando-o uma solução perfeita para empresas que estão em transição de processos manuais de RH ou planilhas básicas para um sistema HRIS mais robusto.

Melhores recursos do BambooHR

Crie fluxos de trabalho automatizados para enviar e-mails de boas-vindas, coletar informações sobre novos contratados e atribuir tarefas durante todo o processo de integração

Armazene e gerencie documentos de integração, como cartas de oferta, manuais e informações sobre benefícios, eletronicamente em um local centralizado

Utilize os recursos de assinatura eletrônica para simplificar os processos de assinatura e aprovação de documentos

Acompanhe as principais métricas de integração e identifique áreas a serem melhoradas

Integre o BambooHR com outros sistemas de RH, como provedores de folha de pagamento e benefícios, para obter uma solução unificada de gerenciamento de dados de RH

Limitações do BambooHR

Pode não ser adequado para organizações muito grandes com necessidades complexas de RH

Opções de personalização limitadas em comparação com algumas soluções de HRIS de nível empresarial

Preços do BambooHR

Preços personalizados

Avaliações e comentários da BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2500 avaliações)

11. Visier (Melhor para análise e relatórios)

via Visier

A Visier é uma plataforma poderosa projetada para análise de recursos humanos (RH) e insights sobre a força de trabalho. Ela vai além dos relatórios básicos, oferecendo ferramentas avançadas de análise de dados para ajudar as organizações a tomar decisões baseadas em dados em todas as funções de RH, incluindo recrutamento.

A plataforma acredita em capacitar suas equipes de recrutamento e gestão de talentos com dados de negócios que os ajudam a melhorar a tomada de decisões e eliminar preconceitos na força de trabalho.

A Visier combina dados pessoais e dados comerciais para garantir que você tenha todas as informações necessárias para tomar melhores decisões de contratação e comparar referências com base em mais de 15 milhões de registros de funcionários e dados de terceiros.

Principais recursos do Visier

Integre dados de vários sistemas de RH, como ATS, folha de pagamento e sistemas de gestão de desempenho, para criar um hub de dados centralizado

Utilize painéis, visualizações e ferramentas de exploração de dados poderosos para obter insights sobre métricas de recrutamento, tendências da força de trabalho e engajamento dos funcionários

Aproveite a IA e o aprendizado de máquina para prever as necessidades futuras da força de trabalho, identificar possíveis lacunas de talentos e otimizar suas estratégias de recrutamento

Compare suas métricas de RH com os benchmarks do setor para identificar áreas de melhoria e melhores práticas

Utilize insights de dados para informar decisões estratégicas de planejamento da força de trabalho, iniciativas de desenvolvimento de talentos e planejamento de sucessão

Limitações do Visier

Levará algum tempo para se familiarizar, pois a plataforma pode ser complexa de configurar e navegar para um público não técnico. Para usá-la de forma eficaz, você deve ter um forte conhecimento de análise e visualização de dados

A integração de dados com os sistemas de RH existentes pode exigir conhecimentos técnicos ou suporte adicionais, uma vez que oferece integrações e plug-ins prontos a usar limitados

Preços da Visier

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Visier

G2: 4,6/5 (170 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Gerencie toda a sua pilha de tecnologia de contratação usando o ClickUp

Ter as ferramentas de recrutamento certas é fundamental para atrair os melhores talentos atualmente. Este guia explorou 11 ferramentas essenciais para equipá-lo para construir uma pilha de tecnologia de recrutamento de primeira linha. Embora eu tenha explorado várias ferramentas, lembre-se de que a pilha de tecnologia ideal não se resume a encontrar as ferramentas para realizar o trabalho. Ao construir sua pilha de tecnologia de recrutamento, você precisa considerar os requisitos específicos, os recursos e o tamanho da equipe da sua organização.

Construir uma pilha de tecnologia de recrutamento eficaz é um investimento no futuro da sua organização. Ajuda-o a encontrar e cultivar os talentos certos para as suas necessidades específicas. Embora possa sempre escolher soluções pontuais, também pode optar por gerir todo o seu processo de contratação e gestão de talentos utilizando o ClickUp, uma solução tudo-em-um.

O ClickUp para Recursos Humanos foi projetado para otimizar todos os seus processos de RH, seja recrutamento, contratação, gestão do banco de candidatos, qualificação da sua força de trabalho ou construção de uma marca empregadora. Com apenas uma ferramenta, você pode obter o poder de toda uma pilha de tecnologia de recrutamento e facilitar para as suas equipes de RH gerenciar todas as suas informações com uma única plataforma.

Então comece a investir nas ferramentas de recrutamento certas para obter uma vantagem competitiva. Experimente o ClickUp e crie uma conta gratuita hoje mesmo.