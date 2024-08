Como se beneficiar dos especialistas no assunto no trabalho

"60% do conteúdo da Internet é duplicado", diz Gary Illyes analista de tendências para webmasters do Google.

Então, como buscar dicas valiosas para projetos complexos ou encontrar ideias de negócios inovadoras quando todos estão quase aprendendo as mesmas técnicas ou ideias?

Os especialistas no assunto (SMEs) estão aí!

Digamos que você esteja lançando uma nova campanha de marketing para um produto de tecnologia de ponta. Um especialista em marketing ou branding de produtos de tecnologia pode ajudá-lo a encontrar e definir sua proposta de valor.

E esse é apenas um exemplo. Além da orientação e do aconselhamento práticos, o envolvimento de especialistas no assunto em projetos pode levá-lo a oportunidades únicas e inexploradas.

No entanto, é essencial delinear e orientar claramente a função desses especialistas em um projeto para que eles possam ajudá-lo da melhor maneira possível.

Neste blog, discutiremos os especialistas no assunto, suas funções e como eles podem contribuir para o sucesso em um projeto.

O que é um especialista no assunto?

Um especialista no assunto (SME) é um indivíduo com conhecimento, habilidades e experiência profundos e especializados em um campo específico.

Ele pode ajudar a navegar pelas nuances do seu campo, fornecendo insights valiosos para pesquisas específicas do setor, aprimoramento de processos e gerenciamento de projetos.

Como passaram anos aprimorando seus conhecimentos em uma área específica, eles podem fornecer percepções exclusivas sobre um problema de nicho do setor com o qual você poderia ter dificuldades.

Embora o conceito de especialista no assunto (SME) possa parecer novo, a ideia central existe há séculos. Mesmo na Grécia antiga, todos sabiam a quem recorrer para obter os melhores conselhos sobre filosofia (pense em Sócrates!). Esses eram os especialistas originais, embora não os chamássemos assim naquela época.

Avançando para o século XX, o surgimento de campos complexos como psicologia e administração criou a necessidade de pessoas com conhecimento formalizado para construir carros ou organizar um grupo de pessoas para trabalhar em fábricas (pense em Henry Ford). Esses especialistas desempenharam um papel fundamental na formação de tudo, desde a educação até as práticas comerciais, como a jornada de trabalho de oito horas.

via ford Também não podemos desconsiderar o papel da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, que destacam ainda mais o valor do conhecimento especializado da previsão do tempo, do conhecimento geográfico e das melhores tecnologias de voo.

O termo "SME" em si é provavelmente uma invenção de meados do século XX, mas o conceito de pessoas que possuem conhecimento profundo e o utilizam para orientar outras pessoas existe há muito tempo.

O conhecimento de nicho de uma PME é normalmente adquirido por meio de:

Experiência extensa

As PMEs enfrentaram desafios difíceis em seus respectivos setores durante anos, descobriram as melhores ferramentas e técnicas do setor e adquiriram habilidades para resolver problemas complexos com abordagens exclusivas. Também é provável que sejam inovadores ou líderes experimentais em um assunto específico. Com seu profundo conhecimento do setor, eles podem apresentar soluções criativas mais rapidamente do que os generalistas.

Por exemplo, um gerente de projeto de construção com décadas de experiência na área pode ser um especialista exclusivo para ferramentas de software de formação de equipes específicas para o setor de construção.

Educação rigorosa

Além da experiência, os SMEs também têm diplomas avançados ou certificações especializadas que os ajudam a adquirir habilidades técnicas. Por exemplo, em

funções do projeto

se você é um profissional de gerenciamento de projetos, uma certificação PMP (Project Management Professional) indica uma base sólida em métodos de gerenciamento de projetos,

gerenciamento de equipes

e comunicação com as partes interessadas

Aqui estão alguns exemplos de como as PMEs contribuem para diferentes setores:

Setor de tecnologia: As PMEs projetam soluções inovadoras e resolvem problemas complexos. Por exemplo, as PMEs de segurança cibernética antecipam as táticas dos hackers e projetam defesas de ponta para proteger sistemas críticos

As PMEs projetam soluções inovadoras e resolvem problemas complexos. Por exemplo, as PMEs de segurança cibernética antecipam as táticas dos hackers e projetam defesas de ponta para proteger sistemas críticos Manufatura: Os SMEs otimizam os processos de produção e garantem o controle de qualidade com base nos objetivos organizacionais. Os engenheiros de robótica, como SMEs, vão além da programação de robôs. Eles analisam as linhas de produção, identificam os gargalos e otimizam os processos para obter o máximo de eficiência e qualidade

Os SMEs otimizam os processos de produção e garantem o controle de qualidade com base nos objetivos organizacionais. Os engenheiros de robótica, como SMEs, vão além da programação de robôs. Eles analisam as linhas de produção, identificam os gargalos e otimizam os processos para obter o máximo de eficiência e qualidade Serviços financeiros: As PMEs do setor financeiro navegam pelas regulamentações e gerenciam riscos. Os diretores de conformidade, por exemplo, decifram regras complexas, aconselham sobre estratégias de redução de riscos e garantem operações financeiras tranquilas dentro dos limites legais

Função de um especialista no assunto

Os especialistas no assunto são recursos valiosos em qualquer setor, graças ao seu profundo conhecimento e experiência.

As funções dos especialistas no assunto geralmente se enquadram em três categorias principais:

1. Compartilhamento de conhecimento e educação

Disseminação de conhecimento : Os SMEs atuam como cofres de conhecimento em suas organizações, compartilhando conhecimento especializado e percepções com colegas e comitê de direção com a ajuda demodelos de base de conhecimento. Isso pode significar criar materiais de treinamento, fazer apresentações ou conduzir sessões de compartilhamento de conhecimento

: Os SMEs atuam como cofres de conhecimento em suas organizações, compartilhando conhecimento especializado e percepções com colegas e comitê de direção com a ajuda demodelos de base de conhecimento. Isso pode significar criar materiais de treinamento, fazer apresentações ou conduzir sessões de compartilhamento de conhecimento Mentoria e treinamento : Os SMEs orientam e treinam membros menos experientes da organização para criar um grupo de especialistas internos ao longo do tempo. Isso cria uma cultura de aprendizado contínuo dentro da organização

: Os SMEs orientam e treinam membros menos experientes da organização para criar um grupo de especialistas internos ao longo do tempo. Isso cria uma cultura de aprendizado contínuo dentro da organização Manter-se atualizado com as últimas tendências: Eles se mantêm a par das últimas tendências e desenvolvimentos em seu setor, incorporam novos aprendizados em seu trabalho e os compartilham com a organização conforme necessário

2. Resolução de problemas e tomada de decisões

Análise de questões complexas : Os SMEs são excelentes em dividir problemas complexos em componentes menores, identificar as causas principais e avaliar as possíveis soluções. Sua compreensão profunda permite que eles avaliem os riscos e os resultados com mais precisão

: Os SMEs são excelentes em dividir problemas complexos em componentes menores, identificar as causas principais e avaliar as possíveis soluções. Sua compreensão profunda permite que eles avaliem os riscos e os resultados com mais precisão Orientação estratégica : Os especialistas no assunto são pensadores estratégicos. Eles fornecem insights e recomendações valiosos para a tomada de decisões estratégicas e orientadas por dados

: Os especialistas no assunto são pensadores estratégicos. Eles fornecem insights e recomendações valiosos para a tomada de decisões estratégicas e orientadas por dados Garantia de qualidade: Assegurar a garantia de qualidade dentro das organizações, definindo e mantendo padrões de alta qualidade, auditando os processos existentes, identificando possíveis gargalos e recomendando medidas para otimizar os processos - tudo isso é feito pelos SMEs

3. Colaboração e comunicação

Preenchendo a lacuna: Os SMEs atuam como o elo entre as equipes técnicas (por exemplo, a equipe de desenvolvimento de software) e as equipes não técnicas (equipe de marketing). Eles explicam conceitos complexos em uma linguagem simples para melhorar a compreensão e o alinhamento de todas as partes interessadas. Isso ajuda na comunicação clara entre os departamentos

Os SMEs atuam como o elo entre as equipes técnicas (por exemplo, a equipe de desenvolvimento de software) e as equipes não técnicas (equipe de marketing). Eles explicam conceitos complexos em uma linguagem simples para melhorar a compreensão e o alinhamento de todas as partes interessadas. Isso ajuda na comunicação clara entre os departamentos Colaboração com outros especialistas: Você também verá que os SMEs frequentemente se unem a outros especialistas de sua área ou de disciplinas complementares. Essas colaborações resultam no desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas desafiadores. Por exemplo, se uma equipe de engenheiros biomédicos (Especialista em design de dispositivos médicos) colaborar para criar um aplicativo de saúde personalizado, eles precisarão de um Especialista em saúde para fornecer insights sobre informações relacionadas à saúde. Um Especialista em segurança de dados também será necessário para garantir a coleta, o armazenamento e o gerenciamento seguros dos dados pessoais dos usuários

Você também verá que os SMEs frequentemente se unem a outros especialistas de sua área ou de disciplinas complementares. Essas colaborações resultam no desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas desafiadores. Por exemplo, se uma equipe de engenheiros biomédicos (Especialista em design de dispositivos médicos) colaborar para criar um aplicativo de saúde personalizado, eles precisarão de um Especialista em saúde para fornecer insights sobre informações relacionadas à saúde. Um Especialista em segurança de dados também será necessário para garantir a coleta, o armazenamento e o gerenciamento seguros dos dados pessoais dos usuários Comunicação externa: Às vezes, os especialistas representam suas organizações em eventos ou conferências do setor e compartilham seus conhecimentos com um público amplo

Ao cumprir essas responsabilidades, os SMEs impulsionam a inovação, ajudam na tomada de decisões estratégicas e garantem o sucesso do projeto.

Exemplos de cenários de PMEs

Embora as PMEs existam em todos os campos, aqui estão alguns exemplos que ilustram suas funções em diferentes setores:

Escritor técnico: Um Especialista em redação técnica se concentra em se especializar em um software baseado em conhecimento ou linguagem de programação específica, elaborando manuais de usuário claros e concisos ou documentação de API para desenvolvedores. Seu profundo conhecimento da tecnologia garante que a documentação seja precisa, abrangente e adaptada ao público-alvo

Um Especialista em redação técnica se concentra em se especializar em um software baseado em conhecimento ou linguagem de programação específica, elaborando manuais de usuário claros e concisos ou documentação de API para desenvolvedores. Seu profundo conhecimento da tecnologia garante que a documentação seja precisa, abrangente e adaptada ao público-alvo Gerente de produtos: Um especialista em gerenciamento de produtos de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) desenvolve um conhecimento profundo dos recursos e das funcionalidades da plataforma. Ele aproveita esse conhecimento para garantir que o conteúdo orientado pelo produto atenda às necessidades específicas de sua base de usuários

Um especialista em gerenciamento de produtos de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) desenvolve um conhecimento profundo dos recursos e das funcionalidades da plataforma. Ele aproveita esse conhecimento para garantir que o conteúdo orientado pelo produto atenda às necessidades específicas de sua base de usuários Especialista em SEO: A otimização de mecanismos de busca (SEO) é um campo vasto, e a especialização pode ser adaptada a diferentes setores. Por exemplo, um especialista em SEO para comércio eletrônico pode ter uma compreensão profunda da otimização da página do produto, da intenção do usuário e da análise da concorrência no espaço de varejo on-line. Ele usa esse conhecimento para desenvolver e implementar estratégias para aumentar a visibilidade do site para pesquisas de produtos relevantes

via telescópio Espacial Webb Todos nós já vimos o

visuais impressionantes do James Webb

Telescope. No entanto, não conhecemos a história da experiência no assunto que define as cores ricas e vibrantes do espaço.

Desenvolvidas sob a orientação da desenvolvedora de visuais científicos Alyssa Pagan e do desenvolvedor sênior de imagens de dados Joseph DePasquale no Space Telescope Science Institute (STSI) em Baltimore, essas imagens são costuradas como um quebra-cabeça, usando várias saídas do telescópio. Veja o que Pagan diz sobre seu processo:

"Também há princípios artísticos que você tem que seguir [quando] você pensa: 'Isso simplesmente não dá para ler' E o que acontece é que, depois que eles fazem a parte objetiva, talvez cheguem a uma conclusão diferente. E isso faz parte da diversão, suponho, é que há diferentes maneiras de representar os dados."

Então, como eles decidem a maneira mais precisa de representar as imagens? Pesquisadores de todo o mundo entram em contato para garantir que as imagens enfatizem o valor científico das observações. "É esse vai e vem de garantir que a ciência esteja informando a imagem e que ela esteja ilustrando a descoberta", diz Pagan.

SME vs. Consultor

As responsabilidades de um PME geralmente se sobrepõem às de um consultor de negócios. Entretanto, essas duas funções são bastante diferentes. Veja a seguir um detalhamento das funções e responsabilidades das PMEs e dos consultores:

Função: PME: Compartilhar conhecimento, resolver problemas em seu domínio específico e estar envolvido em operações contínuas Consultor: Analisar problemas gerais, desenvolver soluções amplas e implementar recomendações para a melhoria do processo

Envolvimento no projeto: PME: Envolvido em um projeto, oferecendo orientação contínua Consultor: Frequentemente trazido para fornecer recomendações para fases específicas de um projeto

Colaboração: SME: Muitas vezes colabora estreitamente com equipes internas, integrando seus conhecimentos aos fluxos de trabalho existentes Consultor: Pode colaborar com as equipes internas durante o projeto, mas seu foco principal é fornecer suas recomendações e pode ter menos envolvimento prático e contínuo



Por exemplo, um engenheiro de processos de manufatura (SME) ajuda a melhorar a eficiência de uma fábrica específica em que apenas um único produto é fabricado. Por outro lado, um consultor de manufatura avalia as práticas e os princípios gerais de manufatura e sugere ideias para melhorias.

As limitações da especialização no assunto

Embora os especialistas no assunto (SMEs) ofereçam conhecimentos e percepções inestimáveis, é importante reconhecer que a especialização também pode ter seu lado negativo. Vamos dar uma olhada em algumas possíveis armadilhas e maneiras de atenuá-las:

Desvantagens da especialização

Perspectiva limitada: Embora as PMEs tragam um conhecimento profundo, elas podem ter dificuldade para ver o panorama geral. Eles podem ter uma visão de túnel , e o foco em sua área específica de especialização pode levá-los a perder abordagens alternativas que alguém com um conhecimento mais amplo de marketing poderia identificar. Por exemplo, um especialista em Meta Ads pode estar tão concentrado na otimização de campanhas de anúncios para cliques ou conversões que deixa de considerar oportunidades e canais orgânicos para o reconhecimento da marca, resultando em baixo ROI para todas as atividades de marketing

Embora as PMEs tragam um conhecimento profundo, elas podem ter dificuldade para ver o panorama geral. Eles podem ter uma , e o foco em sua área específica de especialização pode levá-los a que alguém com um conhecimento mais amplo de marketing poderia identificar. Por exemplo, um especialista em Meta Ads pode estar tão concentrado na otimização de campanhas de anúncios para cliques ou conversões que deixa de considerar oportunidades e canais orgânicos para o reconhecimento da marca, resultando em baixo ROI para todas as atividades de marketing Processos excessivamente complicados: As PMEs podem estar muito concentradas em atingir a perfeição, o que pode complicar demais os processos ou envolver ferramentas altamente complexas, resultando em aumento de custos para as organizações e atrasos na realização das metas do projeto

Mitigando essas limitações

Incentivar a colaboração interdisciplinar: Incentivar a colaboração entre PMEs e profissionais de diversas origens. Ao promover a colaboração interdisciplinar, os SMEs aprendem várias perspectivas, ajudando-os a pensar em soluções alternativas

Incentivar a colaboração entre PMEs e profissionais de diversas origens. Ao promover a colaboração interdisciplinar, os SMEs aprendem várias perspectivas, ajudando-os a pensar em soluções alternativas Comunicação aberta: Crie uma cultura de aprendizado contínuo que esteja aberta ao feedback tanto para os SMEs quanto para a equipe em geral. Isso ajuda os especialistas a se manterem atualizados sobre os desenvolvimentos fora de seu campo imediato, além de equipar a equipe com uma compreensão básica da área de especialização do especialista

Em suma, a especialização é como uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que aprimora a sua capacidade de se destacar em um determinado campo, também pode isolá-lo de novas ideias e perspectivas. Portanto, mantenha a mente aberta, permaneça curioso e esteja sempre pronto para aprender e crescer ao trabalhar com PMEs.

A IA pode substituir as PMEs?

Com a evolução da IA, você pode se perguntar se ela acabará substituindo completamente os especialistas no assunto (SMEs). A resposta provavelmente é não, pelo menos não no curto prazo. Veja por quê:

Julgamento e criatividade humanos: Os especialistas trazem o julgamento, a intuição e a criatividade humanos para a solução de problemas. Eles podem prever o impacto de longo prazo de uma determinada decisão. No entanto, mesmo que a IA possa analisar dados e identificar padrões, ela pode ter dificuldades com tarefas que exijam pensamento crítico

Os especialistas trazem o julgamento, a intuição e a criatividade humanos para a solução de problemas. Eles podem prever o impacto de longo prazo de uma determinada decisão. No entanto, mesmo que a IA possa analisar dados e identificar padrões, ela pode ter dificuldades com tarefas que exijam pensamento crítico Compreensão do contexto: Os SMEs compreendem as nuances de seu campo e podem interpretar situações dentro de um contexto mais amplo. A IA pode ter dificuldades para levar em conta essas complexidades

Os SMEs compreendem as nuances de seu campo e podem interpretar situações dentro de um contexto mais amplo. A IA pode ter dificuldades para levar em conta essas complexidades Conhecimento em evolução: Os campos evoluem constantemente, e os especialistas podem se manter atualizados por meio do aprendizado contínuo. Embora a IA possa aprender com os dados, ela pode exigir intervenção humana para incorporar novas informações, o que a torna ineficaz sem o apoio humano

No entanto, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para as PMEs. A IA pode:

Automatizar tarefas repetitivas: A automação com IA permite que as PMEs dediquem seu tempo e largura de banda para se concentrar no pensamento estratégico e na solução de problemas

A automação com IA permite que as PMEs dediquem seu tempo e largura de banda para se concentrar no pensamento estratégico e na solução de problemas Analisar grandes conjuntos de dados: A IA é eficiente no processamento de grandes volumes de dados e na extração de insights que informam a tomada de decisões para as PMEs

A IA é eficiente no processamento de grandes volumes de dados e na extração de insights que informam a tomada de decisões para as PMEs Apoio à pesquisa e à inovação: A IA pode ajudar as PMEs a analisar um grande número de combinações e resultados para desenvolver soluções abrangentes

O futuro provavelmente envolverá a colaboração entre as PMEs e a IA, com cada uma aproveitando seus pontos fortes para obter os melhores resultados.

Como aproveitar ao máximo os especialistas no assunto no trabalho?

O profundo conhecimento e a experiência de um especialista podem ajudá-lo a superar desafios complexos, melhorar significativamente os resultados do projeto, auxiliar na tomada de decisões estratégicas e aumentar a produtividade geral da equipe.

Veja como você pode aproveitar a experiência deles de forma eficaz:

Identificar e documentar a experiência

A primeira etapa é entender o conhecimento específico que cada SME possui. Considere o uso de uma ferramenta como a

Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

para criar uma representação visual dos conjuntos de habilidades da sua equipe.

Esse modelo o ajuda a estabelecer as metas do projeto e identificar qual habilidade do SME se alinha com as metas. Ele promove gerenciamento de habilidades ajudando-o a identificar possíveis lacunas de habilidades na organização e a encontrar áreas de melhoria.

Faça o download deste modelo

Facilitar o compartilhamento de conhecimento

Incentive as PMEs a

compartilhar conhecimento

com o restante da organização. Isso pode ser feito por meio de sessões formais de treinamento, programas de orientação ou até mesmo almoços casuais de compartilhamento de conhecimento.

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

pode ser uma ferramenta valiosa para que os SMEs documentem seus conhecimentos e criem um repositório central de informações acessível a toda a equipe. O modelo ajuda a criar uma biblioteca digital de perguntas frequentes e insights acionáveis, facilitando a localização de informações valiosas para diversas equipes.

Faça o download deste modelo

Comunicação e colaboração ativas

Mantenha canais de comunicação abertos com seus SMEs. **Solicite regularmente a contribuição deles nos projetos e incentive-os a fazer perguntas. Ferramentas de colaboração como

ClickUp

pode facilitar a comunicação e garantir que todos estejam na mesma página.

Comunique claramente as expectativas à sua equipe e garanta o preenchimento oportuno das planilhas de horas com o ClickUp Chat

Respeitar e reconhecer as contribuições

Reconheça o valor que os SMEs trazem para a equipe. Demonstre apreço por suas contribuições e conhecimentos. Isso pode ser feito por meio de reconhecimento público, oferecendo-lhes oportunidades de desenvolvimento profissional ou simplesmente ouvindo ativamente suas ideias.

Como se tornar um especialista no assunto (SME)

Você já sonhou em ser a pessoa de referência em sua área? Tornar-se um especialista no assunto é uma jornada gratificante que lhe permite causar um impacto real no seu setor aplicando seu conhecimento. Veja a seguir como começar:

Aprimore suas habilidades

Domine os conceitos básicos: Aprofunde-se nos conceitos centrais de sua área. Leia livros, artigos e trabalhos de pesquisa para construir uma base sólida sobre um determinado tópico. Não tenha medo de desafiar sua compreensão e fazer perguntas

Aprofunde-se nos conceitos centrais de sua área. Leia livros, artigos e trabalhos de pesquisa para construir uma base sólida sobre um determinado tópico. Não tenha medo de desafiar sua compreensão e fazer perguntas Pense como um profissional: Desenvolva suas habilidades analíticas usando modelos de matriz de habilidades para resolver problemas e tomar decisões informadas. Praticar a divisão de tópicos complexos em partes menores e gerenciáveis. Identificar padrões, pesquisar diferentes perspectivas e considerar possíveis riscos e soluções para setores específicos

Desenvolva suas habilidades analíticas usando modelos de matriz de habilidades para resolver problemas e tomar decisões informadas. Praticar a divisão de tópicos complexos em partes menores e gerenciáveis. Identificar padrões, pesquisar diferentes perspectivas e considerar possíveis riscos e soluções para setores específicos Fale sobre isso: Aprenda a explicar ideias complexas com clareza, tanto por escrito quanto verbalmente. Adapte seu estilo de comunicação ao seu público. Use uma linguagem simples e analogias quando necessário, e esteja preparado para elaborar conceitos técnicos para aqueles com conhecimento mais profundo

Aprenda a explicar ideias complexas com clareza, tanto por escrito quanto verbalmente. Adapte seu estilo de comunicação ao seu público. Use uma linguagem simples e analogias quando necessário, e esteja preparado para elaborar conceitos técnicos para aqueles com conhecimento mais profundo Mantenha-se curioso: Concentre-se em aprendizado ágil . Participe de workshops, ouça podcasts e mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências em seu campo para ganhar experiência profissional. Procure oportunidades de expandir seu conhecimento para além de sua área de especialização principal. Esse conhecimento abrangente permitirá que você faça conexões entre diferentes ideias e traga novas perspectivas para o seu trabalho

Construa sua credibilidade

Compartilhe suas ideias: Escreva artigos, faça apresentações ou até mesmo crie um blog para mostrar seu conhecimento em plataformas sociais e se apresentar como um especialista no assunto

Escreva artigos, faça apresentações ou até mesmo crie um blog para mostrar seu conhecimento em plataformas sociais e se apresentar como um especialista no assunto Resolva problemas reais: Assuma projetos em uma área específica que lhe permitam testar suas habilidades. Por exemplo, se você for um especialista em marketing, poderá consultar uma startup para desenvolver uma estratégia de entrada no mercado

Assuma projetos em uma área específica que lhe permitam testar suas habilidades. Por exemplo, se você for um especialista em marketing, poderá consultar uma startup para desenvolver uma estratégia de entrada no mercado Conecte-se com os melhores: Interagir com outros especialistas em sua área ou colaborar em projetos emergentes pode ser uma boa maneira de se manter atualizado com as inovações em sua área e criar uma vasta rede de profissionais com ideias semelhantes. Por exemplo, um especialista em ciência de dados pode participar de fóruns on-line para discutir novas técnicas de aprendizado de máquina e colaborar em projetos de código aberto com outros cientistas de dados

Interagir com outros especialistas em sua área ou colaborar em projetos emergentes pode ser uma boa maneira de se manter atualizado com as inovações em sua área e criar uma vasta rede de profissionais com ideias semelhantes. Por exemplo, um especialista em ciência de dados pode participar de fóruns on-line para discutir novas técnicas de aprendizado de máquina e colaborar em projetos de código aberto com outros cientistas de dados Obtenha certificação: Em alguns campos, as certificações podem agregar peso à sua experiência. Por exemplo, você pode se beneficiar da certificação como Profissional em Recursos Humanos (PHR) se quiser se tornar um Especialista na área de RH

Fique no topo de seu jogo

Encontre seu nicho: Em vez de ser um generalista, escolha uma especialização em seu campo para se tornar um especialista. Se você for um generalista de marketing, poderá se especializar em marketing de mídia social para o setor de saúde para se tornar um especialista

Em vez de ser um generalista, escolha uma especialização em seu campo para se tornar um especialista. Se você for um generalista de marketing, poderá se especializar em marketing de mídia social para o setor de saúde para se tornar um especialista Encontre um mentor: Aprenda com alguém que já seja um especialista em sua área. Eles podem orientá-lo e compartilhar suas percepções. Por exemplo, se você for um redator, procure e aprenda com líderes de redação estabelecidos por meio de seus cursos on-line, contas de mídia social, livros ou até mesmo eventos presenciais do setor

Aprenda com alguém que já seja um especialista em sua área. Eles podem orientá-lo e compartilhar suas percepções. Por exemplo, se você for um redator, procure e aprenda com líderes de redação estabelecidos por meio de seus cursos on-line, contas de mídia social, livros ou até mesmo eventos presenciais do setor Nunca pare de aprender: Participe de conferências, faça cursos on-line e mantenha-se atualizado sobre os últimos desenvolvimentos. Considere a possibilidade de obter diplomas avançados, como um MBA em marketing, ou treinamento especializado, como um campo de treinamento com foco em marketing orientado por dados, para aprofundar seu conhecimento

Dica profissional: Use

Modelo de meta de aprendizado e desenvolvimento do ClickUp

para definir suas metas de aprendizado. Você pode identificar áreas de aprimoramento, criar marcos e dividir as metas em etapas práticas para aproveitar o aprendizado e atingir suas metas mais rapidamente.

Faça o download deste modelo

Aproveite o poder dos especialistas no assunto

O profundo conhecimento e a experiência que os especialistas no assunto trazem para a mesa podem capacitar a sua equipe a obter maior sucesso. Ao seguir as dicas descritas neste guia, você pode criar um ambiente que promova a colaboração, o compartilhamento de conhecimento e o aprendizado contínuo.

Lembre-se de que os especialistas não são apenas repositórios de informações; eles são parceiros estratégicos que podem impulsionar sua organização.

Para tirar o máximo proveito de seus SMEs, é necessário definir procedimentos de colaboração eficazes. Use ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp para otimizar o compartilhamento de conhecimento, a facilitação de feedback e a alocação de tarefas. O ClickUp capacita seus SMEs a compartilhar seus conhecimentos de forma eficaz, resultando em uma equipe mais eficiente, inovadora e bem-sucedida.

e veja a diferença que as PMEs podem fazer!