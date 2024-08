15 desafios que as novas empresas enfrentam

No concorrido mercado do setor de tecnologia, ter a próxima ideia de um milhão de dólares é um ótimo começo, mas transformá-la em um negócio bem-sucedido exige mais esforço. HBR afirma que "mais de dois terços das startups nunca dão um retorno positivo aos investidores"

Por que isso acontece? Quais são os desafios que as startups enfrentam? E se você enfrenta algum deles, como pode superá-lo? Vamos descobrir.

15 Desafios e soluções para startups

O principal desafio é a sua ideia. Em um nível muito básico, ela precisa fazer sentido. Se o que você está construindo é como o Juicero - uma vez conhecido como o "maior exemplo de estupidez do Vale do Silício" - isso não é uma boa ideia.

Se você ultrapassou esse obstáculo, aqui estão alguns desafios que você poderá enfrentar.

1. Encontrar a adequação produto-mercado

A adequação do produto ao mercado é o grau em que um produto ou serviço satisfaz a demanda do mercado. Essencialmente, ele faz a pergunta: "é uma oferta exclusiva que as pessoas querem desesperadamente?"

Encontrar a adequação produto-mercado é um desafio para a maioria das startups porque elas geralmente começam com uma ideia. Por exemplo, digamos que você tenha uma ideia para uma nova rede social. Você precisa saber:

Quem precisa dela?

O que ela tem de especial?

Quem sentirá falta dela se não for desenvolvida?

Eles pagarão por isso?

Não conseguir responder a essas perguntas pode fazer com que não se saiba onde está o mercado, o que, em última análise, pode levar ao fracasso.

Para encontrar a adequação do seu produto ao mercado, tente o seguinte.

Identificar o público-alvo

Defina seu cliente-alvo e entenda suas necessidades usando pesquisas, entrevistas e análises de observação.

Cristalize sua proposta de valor

Defina qual problema de seus clientes - que eles precisam desesperadamente resolver - você está resolvendo.

Criar e testar o MVP

Crie um produto mínimo viável e teste-o com clientes em potencial. Você também pode realizar testes A/B para comparar diferentes versões do seu produto. Em seguida, faça iterações e melhore a adequação do produto ao mercado.

2. Garantia de financiamento

"No terceiro trimestre de 2023, 311.000 novas empresas foram formadas nos Estados Unidos", conclui Statista . Com a pandemia, a guerra e a recessão econômica, os capitalistas de risco também estão sendo cautelosos com seu dinheiro.

Para superar esse desafio, você precisa se destacar da multidão.

Foque em sua diferenciação

Crie suas apresentações com base em mostrar como você é melhor do que outros produtos/soluções no mercado.

Otimize os dados financeiros

Faça uma auditoria em suas finanças. Elimine despesas desnecessárias e demonstre o ROI do restante. Apresente uma visão clara do que o investidor pode esperar como retorno para a avaliação que você está apresentando.

Diversifique as fontes de financiamento

Explore fontes alternativas de financiamento, como investidores anjos, subsídios do governo, incubadoras, aceleradores, crowdfunding ou parcerias.

3. Expectativas irrealistas

Você é um fundador. É natural que você seja ambicioso e positivo em relação ao futuro. Mas essa perspectiva pode ser irrealista. Por exemplo, você pode esperar que um novo funcionário apresente resultados imediatamente. Ou que sua equipe de vendas aumente em 10 vezes as vendas a cada ano.

Essas são expectativas irrealistas. Tê-las pode levar você e sua equipe ao fracasso. Isso pode levar à decepção, à frustração e até mesmo à desilusão.

Valide suas expectativas

Converse com um sênior, parceiro, mentor ou coach para validar suas expectativas. Pergunte o que eles esperam e compare-as com as suas.

Estabeleça metas realistas

Use a estrutura SMART para definir metas de negócios que sejam realistas e alcançáveis para a sua equipe. Estabelecer uma meta grande e complicada é ótimo, mas não a torne tão grande que sua equipe se resigne ao fracasso antes mesmo de tentar. Usando Software OKR para startups também pode ser útil.

Crie, atinja e acompanhe todos os seus OKRs entre equipes e departamentos em um só lugar com o ClickUp

Seek feedback

Às vezes, você só sabe que uma expectativa não é razoável após o fato. Quando algo ficar abaixo das expectativas, busque feedback. Ouça os motivos do fracasso e ajuste suas expectativas de acordo.

4. Gerenciamento financeiro

Orçamentos inadequados, sistemas de contabilidade desatualizados, falha no planejamento do fluxo de caixa e soluções de band-aid são parte do curso nos estágios iniciais. Entretanto, à medida que você cresce/escala, esse desafio pode se transformar em uma catástrofe completa.

Evite isso com as soluções a seguir.

Desenvolver um plano financeiro

Defina metas de curto e longo prazo, incluindo projeções de receita, despesas e previsão detalhada de fluxo de caixa. Isso cria visibilidade e ajuda você a se manter no topo das coisas.

Obtenha a equipe certa

Contrate contadores, analistas financeiros, especialistas em impostos, auditores e consultores para garantir que seu gerenciamento financeiro seja de primeira linha. Não é necessário contratar todos eles em tempo integral - freelancers ou consultores também servem.

Configure as ferramentas certas

À medida que você cresce, não é possível fazer suas contas manualmente. Configure a contabilidade automatizada, o processamento de pagamentos, o monitoramento, etc.

5. Contratação

Contratar as pessoas certas para o trabalho certo, com a remuneração certa, é um desafio para as maiores empresas, quanto mais para as startups. O talento é limitado. Os funcionários de hoje são exigentes. E talvez você também precise esticar seu orçamento.

Na verdade, muitas das melhores pessoas ainda estão decidindo entre escolher uma startup ou um emprego corporativo . Enfrente os desafios comuns em seu processo de recrutamento com uma abordagem sistemática.

Oferecer patrimônio líquido

Isso é algo que a maioria das startups faz como forma de compensar os pacotes de remuneração mais baixos. É atraente para os melhores talentos, pois permite a criação de riqueza no longo prazo.

Criar uma cultura de trabalho positiva

"Quase toda a geração Z e a geração do milênio querem um trabalho orientado por um propósito e não têm medo de recusar trabalhos que não estejam alinhados com seus valores", conclui Deloitte . Ter uma base sólida de valores, crenças e ética. Documentar e divulgar a cultura de trabalho.

Ser inclusivo e flexível

Ofereça flexibilidade e concentre-se firmemente no bem-estar dos funcionários. Vá além das políticas de tamanho único e aprenda quais são as necessidades de cada indivíduo. Seja inclusivo com pessoas diferentes e suas necessidades.

6. Questões regulatórias

Dependendo do setor e da região geográfica em que você opera, você pode estar sujeito a dezenas de requisitos regulatórios e de conformidade. Por exemplo, a fintech ou a área de saúde podem ter mais considerações regulatórias do que a TI.

Não espere que elas se tornem um desafio. Antecipe-se à situação com o seguinte.

Estude o cenário

Seja por conta própria ou com a ajuda de consultores e mentores, estude o panorama das regulamentações aplicáveis a você. Além disso, entenda as obrigações éticas. Por exemplo, legalmente, você pode ser obrigado a pagar o salário mínimo nacional, mas, eticamente, pode ser esperado que você pague um salário mínimo nacional.

Estabeleça equipes de conformidade

Reúna uma equipe poderosa de advogados e especialistas jurídicos para gerenciar sua conformidade regulamentar. Se você ainda não estiver pronto para contratar um escritório de advocacia sofisticado, comece aos poucos. Mas obtenha ajuda o mais rápido possível.

7. Concorrência acirrada

Há novas startups surgindo em todo o mundo todos os dias. Quase todas as categorias estão lotadas. Por exemplo, a categoria de software de criação de conteúdo tem 296 listagens no G2 .

Embora você possa achar que tem uma ótima ideia e uma proposta exclusiva, provavelmente já existe um aplicativo para isso. Concorra efetivamente com as seguintes soluções.

Diferencie sua startup

Na medida do possível, identifique os fatores que fazem com que você se destaque e se concentre neles. Isso pode ser segurança, modelos de preços, recursos tecnológicos, atendimento ao cliente ou qualquer outra coisa. Descubra por que você é excelente e fale sobre isso.

Use a narração de histórias

As histórias ajudam a conectar. Elas ajudam as pessoas a visualizar um futuro que talvez não tenham imaginado. Use a narração de histórias em todas as suas comunicações. Crie relatórios que falem sobre a importância do produto no mercado. Escreva estudos de caso destacando como os clientes usaram seu produto e os resultados que obtiveram. Obtenha depoimentos e sound bytes de clientes.

8. Má gestão da equipe

Vamos ser justos aqui. Uma startup é um ambiente dinâmico com muitas tentativas e erros. O caos é a norma. Aqueles que não se desenvolvem no caos provavelmente não são os mais adequados para esse ambiente.

Mesmo quando isso é compreendido, os gerentes falham em seu trabalho. Eles têm dificuldade em enfatizar o propósito, mostrar o futuro, eliminar obstáculos e incutir um senso de orgulho em suas equipes.

Se estiver enfrentando esses problemas, tente o seguinte.

Definir funções e responsabilidades

Use uma estrutura comumente compreendida, como OKR ou KPIs, para definir as funções e responsabilidades de cada indivíduo da equipe. Mostre a eles quais são suas metas e torne-as visíveis.

Comunicar

Os funcionários perdem o propósito quando se sentem distantes da equipe equipe de liderança . Portanto, comunique-se regularmente com suas equipes. Envie e-mails semanais de recapitulação, conduza prefeituras ou escreva notas sobre suas interações com os clientes. Mantenha a conexão viva.

Mentore seus gerentes

Nem todo mundo nasce para ser gerente. Portanto, não espere que eles o sejam. Para os gerentes de primeira viagem, ofereça manuais sobre como ser um bom gerente. Para os experientes, reitere os valores de sua startup e o que significa ser um gerente aqui.

9. Criar reconhecimento da marca

Como uma startup, você geralmente começa do zero, o que significa que ninguém o conhece, ainda não pode confiar em você e, portanto, não comprará de você. Talvez você não tenha os grandes orçamentos de empresas estabelecidas para lançar campanhas publicitárias em grande escala ou usar um embaixador da marca.

Portanto, você precisa ser criativo para obter o reconhecimento da marca.

Criar conteúdo

Crie conteúdo poderoso e diferenciado, publique-o e distribua-o amplamente. Por meio de seu conteúdo, eduque o cliente em potencial e crie valor na vida dele para que ele perceba e se lembre de você.

Por exemplo, se você estiver criando uma plataforma de gerenciamento de despesas, poderá criar conteúdo sobre como usar cartões de crédito, gerenciar dívidas, encontrar ótimas ofertas, usar um orçamento etc., o que não vende diretamente o seu produto, mas gera confiança no público-alvo em relação à sua marca.

Build on existing credibility

Seu CEO pode ser bem relacionado. O líder do seu produto pode ser um grande usuário do Reddit. Seu chefe de marketing pode ser um grande usuário do LinkedIn. Seu novo líder de conteúdo pode ter um podcast existente.

Procure indivíduos em sua organização que tenham algum público e aproveite esses recursos limitados para criar um extraordinário reconhecimento da marca.

10. Riscos conhecidos e desconhecidos

Toda empresa precisa enfrentar uma série de riscos ao longo de sua vida. Alguns riscos podem ser esperados, como a dificuldade de obter a próxima rodada de financiamento ou uma vulnerabilidade de segurança cibernética.

Outros riscos podem ser completamente desconhecidos, como uma pandemia, uma mudança na regulamentação ou uma guerra. Como proprietário de uma empresa, você precisa se preparar para eles de qualquer forma.

Avaliar regularmente os riscos potenciais

Use ferramentas como análise SWOT, simulação Monte Carlo, os cinco porquês etc. para avaliar regularmente os possíveis riscos. Dentro de cada departamento, você pode realizar auditorias específicas, como avaliação de vulnerabilidade e teste de penetração (VAPT) para riscos de segurança cibernética.

Projetar estratégias de mitigação de riscos

Saiba o que você fará quando um risco se materializar. Por exemplo, tenha um plano para sua resposta a uma violação de dados. Ou diversifique as fontes de financiamento para se proteger contra a desistência de um investidor.

11. Centralidade do fundador

Um dos maiores desafios das startups lideradas por fundadores é o fato de o fundador assumir um papel desproporcional, impedindo o crescimento da organização.

É muito comum que um fundador tecnólogo crie um produto fantástico que não vende porque não ouviu o mercado. Ou que um líder visionário seja ambicioso e exigente, o que torna difícil trabalhar com ele.

Uma startup precisa se desvencilhar da identidade de ser uma empresa do fundador para crescer e ter sucesso. Para permitir isso, o líder-fundador deve:

Criar uma equipe

Não tente fazer tudo sozinho. Forme uma equipe de especialistas e delegue. Mesmo que pareça entediante no início, valerá a pena no longo prazo.

Esteja aberto ao feedback

Ouça ativamente todas as partes interessadas, inclusive usuários, clientes, funcionários, prestadores de serviços, investidores e colegas. Embora talvez você não leve em conta todas as opiniões deles em suas decisões, esteja aberto a críticas, discordâncias e debates.

Faça pausas regulares

Os fundadores-CEOs geralmente acham que seus negócios entrarão em combustão espontânea se tirarem férias. Independentemente de ser verdade ou não, isso é tóxico. Portanto, depois de formar uma equipe e estabilizar as operações (geralmente entre 6 e 12 meses após o início das atividades), faça pausas. Volte e veja sua empresa crescer sem você.

12. Rigidez de opinião e ação

As startups bem-sucedidas são criadas por pessoas de opinião. Elas são aquelas que veem algo errado no mundo e têm uma ideia para mudar isso. Como corolário disso, elas também acabam sendo muito rígidas em seus pontos de vista.

Isso se torna um desafio à medida que as necessidades dos clientes e os mercados evoluem. O fundador-CTO pode ter uma opinião muito forte sobre como um produto deve ser, mas se o cliente não estiver concordando com isso, será necessário mudar.

Ao se deparar com esse desafio, tente o seguinte.

Se afaste para ter uma visão de fora

Retire-se do produto e pergunte: "se outra pessoa tivesse criado isso, o que eu sentiria?" Coloque-se no lugar do cliente e veja por que ele não está se identificando com sua abordagem. Também é útil falar com alguns deles para ver o que está acontecendo.

Fale com um mentor/coach

Um bom mentor/coach o ajudará a ver a perspectiva da outra pessoa. Eles podem conversar com você sobre sua inflexibilidade sem julgá-lo, dando-lhe um espaço seguro para aceitar seus erros.

13. Não estar no modo de inicialização

Vamos esclarecer. Toda startup precisa crescer, escalar e vender ou fazer IPO. No entanto, isso não significa que elas se deixem levar pelos problemas das grandes empresas, como silos departamentais, egos dos líderes, política etc.

A capacidade de uma startup de inovar e oferecer valor ao cliente depende de sua curiosidade, agilidade, competitividade e aspiração, ou seja, do modo startup. Para evitar que isso aconteça, considere o seguinte.

Esteja atento

A perda da atitude de startup geralmente passa despercebida antes que seja tarde demais. Portanto, como líder, fique de olho. Procure conversas que impliquem complacência ou banalidade. Ouça como as pessoas estão se sentindo.

Tire um tempo para revisar

Depois que um produto for criado e lançado no mercado, não interrompa sua pesquisa e desenvolvimento. Reserve tempo e orçamento para realizar pesquisas de mercado, coletar feedback dos clientes, experimentar produtos da concorrência e incorporar a tecnologia mais recente.

Cultive sua cultura

A maioria das startups deixa isso para depois. Mesmo antes de sua primeira contratação, decida que tipo de organização você deseja criar. Defina seus valores e comportamentos esperados. Dê o exemplo e incentive sua equipe de liderança a fazer o mesmo.

Se você perceber que sua cultura está mudando - o que é muito provável que aconteça quando você contratar mais pessoas - assuma a responsabilidade de colocá-la de volta nos trilhos. Isso pode acabar sendo sua vantagem competitiva.

14. Tomada de decisões por comitê

Equipes pequenas de startups facilitam o envolvimento de todos em todas as decisões. Como o design do logotipo ou o conteúdo do site. Não é incomum que as startups realizem workshops para decidir qual imagem deve ser colocada no banner de herói da página inicial do site.

Esse processo de tomar todas as decisões por comitê é um desafio porque:

Leva muito tempo

Exige que se chegue a um consenso sobre tudo, mesmo que seja trivial, como onde ir almoçar com a equipe

Dá mais importância à opinião do que aos dados

Evite a tomada de decisões por comitê com as táticas a seguir.

Inclua apenas as pessoas envolvidas

Se estiver tomando decisões sobre o design da marca, inclua o designer, o chefe de marketing e talvez o líder do produto. Não inclua o RH, o financeiro etc. só porque eles são "membros importantes da equipe"

Priorize os dados

Ao tomar decisões, faça o que os dados sugerem. Se não tiver os dados de que precisa, realize experimentos, como testes A/B, para obtê-los. Incentive todos os que têm uma opinião a apresentar dados que a sustentem.

15. Fracasso

O desafio mais óbvio que qualquer startup enfrenta é o risco de fracasso. Em resumo, as startups fracassam. Isso não precisa ser o dramático fechamento das portas. Podem ser coisas pequenas e cotidianas, como contratar o CTO errado, investir demais em um evento, uma campanha de marketing ineficaz, etc.

Espere esses fracassos e crie sistemas para superá-los rapidamente.

Configure retrospectivas

Quando algo falhar, não ignore o fato. Discuta completa e abertamente o que aconteceu, por que e o que você poderia ter feito de diferente. Além disso, avalie o impacto da falha.

Tome posse

No mundo da tecnologia, as falhas são normais. Se você puder, falhe rapidamente. Caso contrário, assuma a responsabilidade e conserte o problema. Não fique pensando demais na perda. Concentre-se nas lições aprendidas e aplique-as na próxima iteração.

Saiba quando desistir

Isso é difícil, mas é necessário. Os fundadores de startups geralmente são influenciados pela falácia dos custos irrecuperáveis. Independentemente de quanto você investiu no projeto, se abandoná-lo for o melhor caminho, esteja preparado para fazê-lo.

Esses quinze desafios são apenas o começo. Dependendo do seu setor, do perfil do cliente, dos funcionários, da localização geográfica etc., é provável que você enfrente uma infinidade de desafios todos os dias. Para superar esses desafios, você precisa do kit de ferramentas certo. Vamos ver como ele pode ser.

Ferramentas para lidar com os desafios comuns de uma startup

A maioria dos problemas acima pode ser superada com uma boa comunicação e uma organização transparente. Por exemplo, você pode resistir a ter expectativas irreais articulando-as claramente desde o início. Quando fizer isso, é provável que seja cortado imediatamente porque o que está pedindo não é razoável.

Portanto, antes de fazer qualquer outra coisa em sua organização, configure um espaço de trabalho virtual robusto como o ClickUp com foco em comunicação, colaboração e transparência.

Crie uma lista de verificação para começar bem

Uma jornada bem iniciada é uma jornada pela metade. Portanto, se você estiver se aventurando em um novo negócio, faça uma lista de verificação de atividades, como avaliação de oportunidades, análise financeira e plano de lançamento. Lista de verificação de início de negócios do ClickUp tem tudo o que você precisa para começar. Personalize-a de acordo com sua empresa e avance em cada etapa.

Organize tudo o que você precisa para o seu novo negócio em um só lugar com a lista de verificação de inicialização de negócios do ClickUp Faça o download deste modelo

Cristalize sua ideia

Todo negócio começa com uma ideia, mas isso não significa que a ideia permaneça a mesma até o fim. Um bom fundador sabe como entender a lacuna do mercado e evoluir sua ideia para se adequar a ela.

A Quadro branco do ClickUp Startup Canvas é um ótimo lugar para ter essas discussões. Ele ajuda a identificar a proposta de valor, o modelo de receita, a segmentação, etc., para que você cristalize sua ideia e crie um produto de sucesso.

Modelo de quadro branco de tela de inicialização da ClickUp Faça o download deste modelo

Gerenciar bem as operações

Como uma empresa de três pessoas em uma garagem, talvez você não veja a necessidade de um software de gerenciamento de projetos para sua startup . Mas é aí que você se engana. Usar uma ferramenta desde o início ajuda a capturar conhecimento que pode ser inestimável para suas equipes no futuro.

Ela também ajuda a coletar dados sobre o tempo que uma tarefa leva, quem pode fazer o quê, quais bloqueios surgem etc.

Uma solução abrangente como ClickUp para startups pode ajudar a gerenciar todos os seus fluxos de trabalho e pipelines em um único espaço. A boa notícia é que: O ClickUp é simples e fácil para uma equipe pequena, mas poderoso o suficiente para ser dimensionado para necessidades de nível empresarial!

Cresça e gerencie sua startup com o software de gerenciamento de startups ClickUp

Se você é novo no mundo das startups, caro fundador, aqui estão algumas ferramentas escolhidas a dedo Modelos de gerenciamento de projetos que podem ajudar a padronizar processos, gerenciar riscos e incorporar práticas recomendadas.

Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Lidar com a miscelânea

Há dezenas de ferramentas que podem ser extremamente úteis para qualquer startup. Talvez você não precise de todas elas, mas é bom dar uma olhada. Aqui estão algumas das melhores ferramentas para startups .

Colaboração

As equipes remotas precisam colaborar de forma assíncrona, eficaz e contextualizada. O e-mail ou o Slack não podem fazer muito nesse sentido.

Um bom software de colaboração é uma armadura de ferramentas. O ClickUp inclui quadros brancos, mapas mentais, exibição de bate-papo, comentários aninhados, colaboração em tempo real em documentos e muito mais.

Gerenciamento do relacionamento com o cliente CRMs para startups ajudam a gerenciar pipelines de marketing e vendas eficazes. Ele ajuda a garantir que as tarefas de vendas sejam otimizadas e priorizadas corretamente. Ele também desempenha um papel fundamental ao reunir a equipe de crescimento, ou seja, vendas, marketing e sucesso do cliente.

Operações de marketing Ferramentas de marketing para startups ajudam no gerenciamento de várias contas de mídia social, marketing por e-mail, gerenciamento de conteúdo e análise de marketing.

ClickUp para marketing pode ajudar no brainstorming, no planejamento e na execução de campanhas e no acompanhamento de métricas.

Aumente a eficiência da sua equipe de marketing com o software de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp

Ferramentas de IA

Atualmente, há muito burburinho em torno da IA. Especialmente para as startups, a IA pode ajudar a automatizar e acelerar vários processos importantes. A criação de conteúdo, a documentação de produtos etc. podem ser transformadas com uma equipe enxuta e algumas Ferramentas de IA para startups .

Startup e aumento de escala com o ClickUp

Em primeiro lugar, parabéns por sua startup! Ao iniciar o negócio, você superou seu primeiro desafio.

Entretanto, você embarcou em uma jornada aventureira de startup cheia de desafios. Esses desafios podem ser internos, como suas próprias inseguranças, relutância ou preconceitos. Também podem ser externos, como concorrência, aquisição de talentos, etc.

Como fundador, você precisa do kit de ferramentas certo para enfrentar esses desafios de frente. A plataforma de gerenciamento do local de trabalho do ClickUp é tudo isso e muito mais.

Se estiver enfrentando desafios internos, use o ClickUp Docs para escrever um diário ou o ClickUp Whiteboard para fazer um brainstorming. Para desafios externos, use a ampla gama de ferramentas para entender, idealizar e executar estratégias de atenuação.

Desde ajudá-lo a elaborar uma visão estratégica e um plano de negócios até montar sua equipe e gerenciar produtos, o ClickUp, como seu fiel companheiro, pode aumentar muito seu desempenho.

Faça sua startup decolar com ClickUp hoje !