10 alternativas ao Alfred para impulsionar sua produtividade

Mil abas abertas, caixas de entrada lotadas e uma lista de tarefas sem fim - era isso que eu via toda vez que abria meu Macbook. E tenho certeza de que você também já passou por isso.

Agora não mais. Aplicativos de produtividade têm me poupado horas toda semana. Em vez de ficar correndo pelo meu sistema para fazer o trabalho, mantenho meu foco e termino minhas tarefas rapidamente!

Ferramentas como o Alfred funcionam como um hub central que mantém seu fluxo de trabalho organizado. Com um rápido atalho de teclado, o Alfred transforma sua área de trabalho em uma plataforma de lançamento para qualquer programa que você precise.

Com sua poderosa função de pesquisa, posso encontrar facilmente arquivos ocultos e obter instantaneamente as informações de que preciso. Além disso, ele armazena trechos usados com frequência que estão prontos para serem inseridos com um simples toque no touchpad.

Mas o Alfred não é para todos. Embora funcione bem no macOS, os usuários do Windows podem se sentir excluídos. A versão gratuita é adequada, na melhor das hipóteses, mas os recursos avançados exigem uma atualização paga. Alguns usuários desejam mais personalização do que a interface do Alfred oferece.

Isso me levou a procurar alternativas melhores para o Alfred. Depois de analisar vários aplicativos de produtividade, compilei uma lista das 10 principais alternativas ao Alfred para experimentar em 2024.

Também incluímos uma plataforma de IA de bônus perto do final que você não pode perder!

O que você deve procurar nas alternativas ao Alfred?

Os aplicativos de produtividade são aplicativos de software que funcionam como assistentes inteligentes. Eles ajudam você a usar seu tempo de forma eficiente e a organizar recursos digitais, mantendo informações importantes na ponta dos dedos.

Mas o que constitui um bom aplicativo de produtividade? Vamos dar uma olhada nos principais elementos que você precisa observar:

Gerenciamento de tarefas: Crie listas de tarefas, defina prioridades, divida grandes projetos em partes gerenciáveis, defina prazos e lembretes para se manter no caminho certo Organização: Organize sua vida digital. Recursos como marcação, categorização epesquisa universal facilitam a localização rápida do que você precisa, seja um arquivo, uma mensagem, uma nota ou uma tarefa específica Automação: Automatize tarefas repetitivas comsoftware de automação de tarefasque permite que você economize tempo precioso e energia mental Colaboração: Use recursos como projetos compartilhados, delegação de tarefas e comunicação em tempo real, especialmente se você trabalha em equipe Rastreamento de tempo: Entendatécnicas de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade. Alguns aplicativos monitoram quanto tempo você gasta em tarefas, fornecendo informações valiosas sobre seu fluxo de trabalho e ajudando a identificar áreas de melhoria Análises e relatórios: Use esses recursos para ter uma visão geral do seu progresso. Você pode ver se está cumprindo suas metas, identificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados para otimizar seu fluxo de trabalho **Acesso adocumentação do fluxo de trabalho: O aplicativo deve ser capaz de acessar bancos de dados e arquivos de documentos para extrair as informações que você está procurando Personalização: Personalize sua experiência ajustando as configurações, escolhendo como você visualiza as informações e integrando com outras ferramentas que você usa

Quando esses recursos atenderem a todas as suas necessidades, você terá encontrado a combinação perfeita!

As 10 melhores alternativas ao Alfred para usar em 2024

Adquirir um aplicativo de produtividade é um investimento único para aprimorar sua forma de trabalhar. É preciso garantir que o software escolhido se alinhe bem às suas necessidades, ao seu orçamento e às ferramentas existentes.

Vamos examinar as 10 melhores alternativas ao Alfred disponíveis no mercado.

1. Wox

via Wox O Wox é um impulsionador de produtividade projetado especificamente para usuários do Windows. Em sua essência, é um lançador de aplicativos - um sistema simplificado para acionar programas e abrir documentos com apenas alguns toques no teclado.

Deixe a busca em menus e pastas para o aplicativo - ele antecipa suas necessidades, sugerindo o aplicativo ou os arquivos que você está procurando assim que você digita o nome.

O Wox libera o potencial dos plugins, acrescentando uma camada adicional de personalização que permite automatizar tarefas ou ampliar sua funcionalidade para realizar o trabalho.

Melhores recursos do Wox

Inicie rapidamente programas e arquivos locais sem sair do teclado

Pesquise na Web prefixando sua pesquisa com palavras-chave, como "wiki", "g

Adicione suas pesquisas na Web na janela de configurações, o que torna seu trabalho mais rápido

Crie seu plug-in e compartilhe-o com outras pessoas, pois ele é compatível com plug-ins escritos em CSharp, Python, NodeJS, Golang e assim por diante

Personalize o console escolhendo cores, fontes e tamanhos

Limitações do Wox

Não é compatível com o MacOS - os usuários fiéis à Apple não terão acesso a esse aplicativo

Alguns usuários acharam que ele tem uma quantidade limitada de personalização pré-construída disponível

Preços do Wox

**Gratuito

Wox ratings and reviews

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

2. Listagem

via Listagem O Listary é outro aplicativo de inicialização para usuários do Windows que resolve duas frustrações comuns: encontrar arquivos e iniciar programas. O aplicativo prioriza os resultados de acordo com seus hábitos e o ajuda a pesquisar sua unidade on-line.

Uma interface de usuário elegante e intuitiva mantém você envolvido o tempo todo. No entanto, assim como o Wox, o Listary está disponível apenas para usuários do Windows.

Melhores recursos do Listary

Vá para a pasta que está procurando instantaneamente com o Quick Switch

Pesquise toda a sua unidade e obtenha os resultados instantaneamente em uma ordem classificada automaticamente com base em seus hábitos de pesquisa

Use filtros avançados para identificar o que você está procurando

Use métodos de linha de comando para iniciar comandos do sistema ou aplicativos

Realize ações diretamente nos resultados da pesquisa, como copiar, copiar caminho e muito mais

Limitações do Listary

Não é compatível com o MacOS

Os recursos de automação desse aplicativo são limitados em comparação com outros aplicativos de produtividade

Preços do Listary

Gratuito

Pro: $19,95 (pagamento único)

Avaliações e resenhas do Listary

G2: 4,2/5 (24+ avaliações)

4,2/5 (24+ avaliações) Capterra: Avaliações não disponíveis

3. Cerebro

via Cerebro O Cerebro é um iniciador de aplicativos de código aberto que se torna um hub central para seus aplicativos - com o Cerebro, você pode abrir qualquer programa com um único atalho de teclado.

Precisa de um arquivo há muito esquecido? O robusto mecanismo de busca do Cerebro entra em ação, identificando rapidamente o que você procura, mesmo que não consiga lembrar o nome exato.

Para aqueles que precisam de um nível maior de controle, sua natureza de código aberto permite uma personalização profunda por meio de plugins. Esse recurso o torna uma excelente ferramenta para adaptar seu fluxo de trabalho a liberar sua produtividade .

Sua compatibilidade entre plataformas também o torna uma excelente alternativa ao Alfred.

melhores recursos do #### Cerebro

Crie ações personalizadas para automatizar tarefas repetitivas ou adaptar a interface de pesquisa ao seu fluxo de trabalho

Configure atalhos de teclado para qualquer programa, arquivo ou ação

Use o Cerebro em vários sistemas operacionais, graças ao fato de ser um aplicativo de código aberto

Limitações do Cerebro

As opções avançadas de personalização, especialmente as que envolvem plug-ins, podem exigir um pouco de conhecimento técnico.

Alguns usuários que buscam amplos recursos de automação podem achar as opções limitadas em comparação com ferramentas de automação dedicadas

Preços do Cerebro

**Gratuito

Cerebro ratings and reviews

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Comentários indisponíveis

4. Ueli

via Ueli O Ueli tem uma série de recursos úteis disponíveis para usuários de Mac e Windows. É um lançador de teclas, o que significa que o teclado pode se tornar o centro de comando para várias tarefas.

Algumas dessas tarefas incluem:

Busca de aplicativos e ferramentas no seu sistema

Consulta de favoritos em seu navegador

Acesso rápido a uma calculadora, conversor de moeda e tradutor de idiomas

Pesquisa inteligente de arquivos e URLs

melhores recursos do #### Ueli

Configure atalhos de teclado e adicione potencialmente mecanismos de pesquisa personalizados (dependendo da versão)

Automatize tarefas simples ou inicie fluxos de trabalho complexos com um único toque de tecla, economizando tempo e esforço valiosos

Especifique as pastas onde os aplicativos estão instalados e qual extensão de arquivo deve ser usada para reconhecer um aplicativo

limitações do #### Ueli

Os recursos de automação são limitados em comparação com ferramentas com extensas bibliotecas de plug-ins

Preços da Ueli

**Gratuito

Ueli ratings and reviews

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

5. Raycast

via Raycast Este é destinado exclusivamente aos usuários da Apple entre vocês. O Raycast é um lançador de aplicativos multifuncional para sistemas macOS. Ele oferece uma infinidade de ferramentas com tecnologia de IA para aumentar sua produtividade .

Trate esse aplicativo de produtividade como seu mordomo digital - use-o para melhorar seu fluxo de trabalho além de apenas abrir programas. Sua função principal pode ajudá-lo a iniciar qualquer programa em seu Mac com a velocidade da luz usando atalhos de teclado ou pesquisa.

melhores recursos do #### Raycast

Use o poderoso mecanismo de pesquisa para encontrar o que você precisa em um piscar de olhos, mesmo que não consiga lembrar o nome exato do arquivo

Armazene seus snippets usados com frequência e insira-os prontamente com um toque para economizar tempo e esforço

Crie fluxos de trabalho personalizados, automatizando ações complexas com um único clique ou atalho de teclado

Integre-se a uma série de miniaplicativos diretamente em sua interface para trazer grande parte do seu fluxo de trabalho regular para o aplicativo

Limitações do Raycast

Atualmente, o Raycast funciona apenas no macOS. Os usuários do Windows precisarão buscar outras alternativas ao Alfred e ao Raycast

Desbloquear todo o seu potencial com fluxos de trabalho e extensões personalizados pode envolver uma pequena curva de aprendizado para aqueles que buscam um alto nível de automação

Preços do Raycast

Gratuito

Raycast Pro: US$ 8 por mês

US$ 8 por mês Equipe Pro: $12/usuário por mês

Raycast ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 11 avaliações)

4,6/5 (mais de 11 avaliações) Capterra: Avaliações não disponíveis

6. Quicksilver

via Quicksilver O Quicksilver, o iniciador de aplicativos gratuito, ajuda você a pesquisar qualquer coisa no seu sistema de forma elegante e eficiente em segundos.

Esse aplicativo de produtividade para sistemas Mac permite acessar e gerenciar rapidamente vários aplicativos, documentos, contatos, músicas e muito mais. Você pode navegar pelo sistema de arquivos do seu Mac usando palavras-chave e correspondência difusa. Você também pode gerenciar arquivos arrastando e soltando ou pegando o conteúdo selecionado e organizando-o em grupos.

melhores recursos do #### Quicksilver

Inicie aplicativos e arquivos com atalhos de teclado extremamente rápidos

O mecanismo de busca revela arquivos específicos instantaneamente, mesmo com palavras-chave imprecisas

Armazene trechos usados com frequência para inserção rápida e evitar digitação repetitiva

Automatize fluxos de trabalho complexos com ações personalizadas, economizando cliques e tempo

Integre-se aos serviços da Web para procurar definições ou realizar cálculos - tudo dentro do Quicksilver

Limitações do Quicksilver

Os usuários do Windows não podem usar o Quicksilver, pois ele foi projetado especificamente para o macOS

O domínio de seus recursos leva tempo em comparação com lançadores mais simples

Preços do Quicksilver

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Quicksilver

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

7. Clipy

via Clipy Diferentemente de outras alternativas do Alfred, o Clipy é uma útil extensão do Chrome que simplifica o processo de copiar e colar texto. Por ser um gerenciador de área de transferência, ele armazena e recupera sequências de texto que você usa com frequência.

O Clipy é uma ferramenta que economiza tempo e melhora a forma como você trabalha. Seja você um criador de conteúdo, um desenvolvedor ou simplesmente alguém que usa com frequência trechos de texto, ele pode ser uma adição valiosa ao seu navegador Chrome.

Melhores recursos do Clipy

Armazene seus textos e links copiados e acesse-os sem esforço sempre que precisar deles

Organize seus snippets e links em categorias

A função de pesquisa permite que você encontre o que está procurando em um instante, mesmo que não se lembre do texto exato

Acesse seus snippets e o histórico da área de transferência em todos os seus dispositivos para que você tenha seus blocos de texto essenciais prontos

Limitações do Clipy

Funciona como uma extensão do Chrome, portanto não funciona com outros navegadores da Web, como Firefox, Safari ou Edge

O armazenamento de informações confidenciais, como senhas, em um gerenciador de área de transferência pode gerar preocupações de segurança para alguns usuários

Não possui ferramentas baseadas em IA e, portanto, carece de funcionalidades avançadas, ao contrário de outras ferramentas de produtividade

Preços do Clipy

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Clipy

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

8. AutoHotkey

via AutoHotkey Deseja automatizar tarefas repetitivas, aumentar sua eficiência e personalizar sua experiência com o Windows? O AutoHotkey pode ser útil.

Essa linguagem de script gratuita e de código aberto permite que você crie scripts pequenos e complexos para várias finalidades.

Os comandos incorporados facilitam a criação de teclas de atalho básicas e a automação. Com algumas linhas de código, você pode automatizar tarefas como preenchimento de formulários, clique automático em ações repetitivas e configuração de macros personalizadas.

Melhores recursos do AutoHotkey

Use recursos completos de scripting para obter uma ferramenta robusta para prototipagem rápida e criação de soluções de automação complexas

Crie substituições de texto do tipo autocorreção e personalize todo o ambiente do Windows para atender às suas necessidades específicas

Execute-o perfeitamente em segundo plano sem consumir recursos excessivos, tornando-o ideal para o uso diário

Limitações do AutoHotkey

Atualmente exclusivo do sistema operacional Windows. Os usuários de Mac ou Linux precisarão explorar ferramentas de automação alternativas

Como em qualquer linguagem de script, os scripts mal-intencionados podem representar riscos à segurança

Preços do AutoHotkey

**Gratuito para sempre

AutoHotkey ratings and reviews

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Avaliações indisponíveis

9. Agente Ransack

via Agente Ransck-Mythicsoft É fácil procurar um arquivo perdido no PC ou nas unidades de rede com essa alternativa do Alfred. Essa ferramenta gratuita de pesquisa de arquivos tem sido um companheiro confiável para muitos por mais de 20 anos.

Ela também tem um modo Lite, que é gratuito para uso pessoal e comercial, e um modo Professional que inclui recursos opcionais pagos. Atualmente, ele atende pelos nomes Agent Ransack e FileLocatorPro.

Melhores recursos do Agent Ransack

Pesquise arquivos usando texto mostrado como palavras-chave destacadas, reduzindo o tempo gasto na abertura de cada arquivo para obter as informações corretas

Combinar termos de pesquisa usando os conhecidos operadores booleanos AND, OR, NO

Obter suporte para expressões regulares compatíveis com Perl

Compartilhe os resultados com outras pessoas por meio de relatórios, impressão e exportação

Limitações do Agent Ransack

Faltam algumas opções avançadas de filtragem que os usuários avançados desejam

Embora geralmente rápido, alguns usuários relatam que o Agent Ransack pode ter dificuldades com conjuntos de dados enormes ou unidades de rede complexas

Atualmente, o Agent Ransack está disponível apenas para usuários do Windows. Os usuários de Mac que procuram uma solução de pesquisa de arquivos semelhante terão que explorar opções alternativas

Preços do Agent Ransack

**Gratuito

Licença padrão: $69/usuário por mês

$69/usuário por mês Licença de técnico: $124/usuário por mês

$124/usuário por mês Licença flutuante: $179/usuário ativo por mês

Agent Ransack ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Avaliações não disponíveis

10. Algolia

via Algália Você sabia que essa plataforma realiza 1,7 trilhão de buscas por ano?

A plataforma alimentada por IA da Algolia vai além da simples correspondência de palavras-chave para entender a verdadeira intenção por trás da consulta de um usuário.

Ela usa o processamento de linguagem natural e a correspondência de palavras-chave para fornecer resultados de pesquisa extremamente rápidos e altamente relevantes, o que a torna a melhor opção para aumentar a produtividade. Sua barra de pesquisa intuitiva compreende a intenção do usuário, prioriza a relevância e personaliza a experiência de pesquisa.

Melhores recursos do Algolia

Pesquise tão rápido quanto você digita com a pesquisa de IA empresarial mais rápida

Implemente APIs em minutos e obtenha controle fácil sobre as classificações

Compatível e seguro com SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 e MACH Alliance

Indexar seu conteúdo com clientes de API ou integrações de parceiros, ajustar suas classificações e lançar com componentes de interface do usuário

Projete jornadas on-line que começam com a compreensão do público e terminam com melhores resultados comerciais

Limitações do Algolia

Para sites ou aplicativos menores com dados limitados, a configuração e a manutenção contínua do Algolia podem parecer esmagadoras em comparação com soluções de pesquisa mais simples

Desbloquear todo o potencial dos recursos de personalização dessa plataforma pode envolver uma curva de aprendizado

Preços do Algolia

Construção: Gratuito

Gratuito Crescimento: Pago conforme o uso

Pago conforme o uso Premium: Preço personalizado

Preço personalizado Elevate: Preços personalizados

Algolia ratings and reviews

G2: 4,5/5 (370+ avaliações)

4,5/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Outras ferramentas de produtividade

Além de pesquisas de arquivos e lançadores de aplicativos, como todas as alternativas do Alfred que listei, você gostaria que sua plataforma de produtividade o ajudasse com mais do que apenas pesquisas, comandos rápidos e armazenamento de snippets.

O ClickUp é um centro de comando de gerenciamento de projetos tudo-em-um - um espaço de trabalho digital que mantém sua equipe, tarefas, documentos e comunicação organizados em um só lugar.

O ClickUp estrutura seus **projetos em uma hierarquia clara. Você cria Workspaces para categorias amplas (como Marketing ou Engenharia) e, em seguida, divide-os em Spaces para projetos específicos (como uma campanha de mídia social ou lançamento de produto).

Como as boas alternativas do Alfred que listei, o Pesquisa universal do ClickUp permite que você encontre qualquer coisa em qualquer lugar do seu espaço de trabalho.

Obtenha resultados de pesquisa mais personalizados e relevantes no ClickUp Universal Search

Acesse o Universal Search de praticamente qualquer lugar no ClickUp, incluindo o Command Center, a Global Action Bar ou sua área de trabalho - está sempre a um clique de distância.

E isso não é tudo!

Ligue-se com Gerenciador de conhecimento de IA do ClickUp Brain a primeira rede neural do mundo a conectar tarefas, documentos, pessoas e a base de conhecimento de sua empresa com IA.

Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho com o ClickUp Brain ClickUp Brain vai além da simples localização de informações. Precisa saber o status de uma tarefa específica ou os detalhes de uma política mencionada em uma discussão anterior? O AI Knowledge Manager encontrará a resposta e a apresentará a você de forma clara e concisa.

Encontrou o documento, mas não quer ler um monte de texto? Eu já passei por isso. Resuma os pontos principais de documentos longos, tópicos de tarefas ou atualizações de projetos digitando um prompt no ClickUp Brain! Isso economiza seu tempo, pois você capta rapidamente a essência das informações sem precisar ler tudo em detalhes.

Você também pode usar Automações do ClickUp para reduzir o trabalho manual, liberando tempo para outras coisas importantes.

Crie, acompanhe e monitore todas as suas automações do ClickUp, sejam elas personalizadas ou pré-construídas

As automações do ClickUp simplificam seu fluxo de trabalho automatizando tarefas repetitivas e eliminando a necessidade de alternar entre contextos .

Você pode criar automações personalizadas ou usar automações pré-construídas que reajam a acionadores específicos e executem ações predefinidas. Por exemplo, uma atualização de status em uma tarefa pode enviar automaticamente uma notificação por e-mail, atualizar uma tarefa dependente ou atribuí-la ao próximo membro da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Adicionar mais de 1000Integrações do ClickUpincluindo todas as ferramentas populares de gerenciamento de projetos e produtividade, como GitHub, Asana, Slack, GSuite e muito mais

Use o ClickUp Brain como seu AI Knowledge ManagerTM para navegar rapidamente em qualquer lugar no ClickUp ou automatizar resumos de projetos, gerar ideias, escrever melhor, enviar atualizações de projetos e relatórios de status e criar modelos para qualquer uso

Compartilhe e receba feedback instantâneo, converse em tempo real, envie ou compartilhe qualquer arquivo ou vídeo comVisualização do ClickUp Chat* Crie, edite, monitore e rastreieDocumentos do ClickUp em tempo real com os membros da sua equipe, com detecção de colaboração e criação de conteúdo com tecnologia de IA

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas, visualize relatórios e atribua tempo para sua equipe de qualquer lugar com oRastreamento de tempo do ClickUp recurso

Limitações do ClickUp

A versão móvel não tem alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Novos usuários podem achar o grande número de recursos esmagador

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato com a equipe de vendas para obter um plano personalizado

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter um plano personalizado ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Vá além das alternativas do Alfred com o ClickUp

De lançadores de aplicativos rápidos a recursos de pesquisa robustos e inteligência alimentada por IA, o Alfred e suas alternativas tornam sua experiência de trabalho tranquila.

No entanto, eu precisava de uma solução abrangente que integrasse facilmente o gerenciamento de projetos, a comunicação e a automação, e o ClickUp surgiu como um concorrente poderoso.

Seja você um freelancer, uma pequena empresa ou uma grande empresa, o ClickUp oferece uma solução dimensionável e adaptável projetada para capacitar sua equipe e impulsionar sua produtividade. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita para agilizar seus dias de trabalho!