Analisamos os 10 melhores aplicativos de produtividade para Mac em 2024

Você está olhando para a lista de tarefas ao lado do seu Mac e se perguntando como conseguirá fazer tudo isso?

É hora de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Se estiver com dificuldades para lidar com essas tarefas, você vai querer explorar alguns dos melhores aplicativos de produtividade para seu Mac. Esses aplicativos de produtividade para Mac podem ajudá-lo a realizar suas tarefas mais rapidamente, mantendo-o organizado, protegendo seus dados e transformando seu espaço de trabalho digital em um paraíso multifuncional.

Em 2024, experimente estes dez melhores aplicativos de produtividade para Mac se quiser fazer mais em menos tempo este ano.

O que você deve procurar nos aplicativos de produtividade para Mac?

Existem muitos aplicativos de produtividade para Mac que prometem ajudá-lo a fazer mais coisas com mais rapidez. Mas algumas opções bem conhecidas podem ser mais uma distração do que um estímulo à produtividade. Os melhores aplicativos de produtividade para Mac devem ser:

Fáceis de usar: Os melhores aplicativos de produtividade para Mac se tornarão uma parte natural do seu fluxo de trabalho. Procure ferramentas intuitivas e ofereça uma interface de usuário sem confusão

Uma solução para os problemas de produtividade que você enfrenta: Você gasta muito tempo do seu dia com controle de tempo? Está com dificuldades para organizar o gerenciamento de projetos? Não consegue se lembrar de todas as suas senhas? Há aplicativos de produtividade para Mac que podem ajudar com problemas específicos

Compatível com o ecossistema do seu Mac: Nem todos os aplicativos de produtividade funcionam em um Mac, e nem todos os aplicativos para Mac são feitos para todos os dispositivos Apple. Certifique-se de que os aplicativos de produtividade escolhidos sejam compatíveis

Preços acessíveis: Alguns dos melhores aplicativos de produtividade com uma versão gratuita estão disponíveis no macOS. Outros podem exigir uma taxa única ou uma assinatura mensal. Considere seu orçamento e pondere os benefícios do aplicativo em relação ao seu custo

Altamente avaliado e revisado: Os melhores aplicativos para Mac terão muitas avaliações e revisões para ler, dando-lhe a chance de aprender sobre o aplicativo e o que você pode esperar dele

Há muitos aplicativos para Mac excelentes no mercado, mas pode levar algum tempo para encontrar os melhores aplicativos de produtividade para seu fluxo de trabalho específico. No entanto, uma vez que você os encontre, eles poderão mudar o jogo e será impossível viver sem eles.

Os 10 melhores aplicativos de produtividade do macOS para usar em 2024

Pronto para simplificar os fluxos de trabalho e reduzir seu tempo de administração? Vamos começar a explorar os melhores aplicativos de produtividade para Mac.

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um ferramenta de gerenciamento de projetos que se torna um hub centralizado para a realização de tarefas. É um dos poucos aplicativos de produtividade para Mac em que você pode:

Criar, gerenciar e manter todos os seus documentos

Controlar seu tempo

Colaborar com colegas de trabalho

Planejar sua próxima etapa

Você pode usar o mesmo aplicativo de produtividade que conhece e adora no trabalho para ajudá-lo a gerenciar sua produtividade pessoal, com controle de tempo e gerenciamento de tarefas. O aplicativo gratuito Modelo de produtividade pessoal é um ótimo lugar para começar, oferecendo a você espaço para definir metas criar listas de tarefas acompanhe seu progresso e escreva em um diário sobre tudo isso.

Agora, o ClickUp está ajudando você a fazer ainda mais com IA do ClickUp . A nova plataforma Ferramentas de IA podem ajudá-lo a fazer tudo, desde escrever seus e-mails até planejar sua próxima campanha de marketing.

Elas podem até mesmo criar tarefas automaticamente para você e sua equipe. É como ter um assistente pessoal ao seu lado, que pode ajudá-lo em todas as etapas de seu trabalho plano de produtividade .

Melhores recursos do ClickUp

Espaço de trabalho digital completo que eliminatroca de contexto para que você possa permanecer na zona e realizar mais trabalho

Ferramentas de IA para Mac podem ajudar em tudo, desde a geração de conteúdo de e-mail até o resumo de seusnotas de reunião ou criar tarefas e listas de tarefas

A interface amigável facilita a localização dos principais recursos que o tornarão mais produtivo

Crie facilmente fluxos de trabalho personalizados com muitas opções de automação para melhorar gerenciamento da carga de trabalhograças às integrações com muitos outros aplicativos e ferramentas, como seu aplicativo favorito aplicativos de escrita para Mac Limitações do ClickUp

Só é possível acessar as ferramentas de IA do ClickUp nos planos pagos, portanto, você precisará pagar por essa potência de produtividade

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp Brain está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Alfred - O melhor para criar fluxos de trabalho

Via Alfred O Alfred é um dos melhores aplicativos de produtividade para Mac, simplesmente devido ao grande número de coisas que ele pode ajudá-lo a fazer. Com o Alfred, você pode usar atalhos de teclado personalizáveis ou comandos do sistema para iniciar aplicativos, pesquisar todos os seus arquivos ou executar tarefas recorrentes.

É fácil de usar, altamente personalizável e repleto de recursos importantes que os usuários de Mac vão adorar.

Melhores recursos do Alfred

O Alfred pode indexar seu Mac e, em seguida, pesquisar arquivos, pastas, aplicativos e até mesmo a Web para encontrar exatamente o que você está procurando usando linguagem natural

Crie fluxos de trabalho personalizados e automatize as tarefas que você faz com mais frequência, como enviar e-mails, gerenciar seu calendário ou até mesmo verificar sua contagem de palavras

O aplicativo gratuito oferece excelentes ferramentas de produtividade, mas os usuários de Mac podem desbloquear ainda mais recursos importantes com a versão premium atualizada

Limitações do Alfred

Há uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários, portanto, esteja preparado para dedicar algum tempo para descobrir todas as ferramentas disponíveis

Preços do Alfred

Grátis

Licença única do Powerpack: £34

£34 Meta-suporte do Powerpack: £59

Alfred avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 2,9/5 (10+ avaliações)

3. Trello - Melhor para usuários de Kanban

Via Trello O Trello é um ótimo aplicativo para Mac para usuários que seguem o estilo de gerenciamento de projetos Kanban. A interface é muito simples, permitindo que os usuários de Mac movam cartões entre listas e quadros usando o recurso de arrastar e soltar.

É também um dos aplicativos de produtividade mais flexíveis para Mac. Você pode usá-lo para organizar projetos ou como um aplicativo de brainstorming visual. Trate-o como seu aplicativo pessoal planejador digital .

Melhores recursos do Trello

Recursos colaborativos interessantes permitem que um usuário de Mac atribua tarefas, comente em cartões e compartilhe facilmente informações com equipes ou com o restante da sua família

O recurso de plataforma cruzada significa que você pode acessar a plataforma na Web, bem como em dispositivos Android e Mac

O generoso plano gratuito é excelente para indivíduos e pequenas equipes. Ele oferece todos os principais recursos que você deseja dos melhores aplicativos de produtividade como este

Limitações do Trello

Não há bate-papo no aplicativo, o que pode limitar a colaboração se você precisar trabalhar com uma equipe

Preços do Trello

Gratuito para até 10 quadros por espaço de trabalho

Padrão: US$ 5 por usuário por mês, se cobrado anualmente

US$ 5 por usuário por mês, se cobrado anualmente Premium: $10 por usuário por mês, se cobrado anualmente

$10 por usuário por mês, se cobrado anualmente Enterprise: US$ 17,50 por usuário por mês, se cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 23.000 avaliações)

4. 1Password - O melhor para gerenciamento de senhas

via 1Senha Você ainda escreve suas senhas em notas adesivas? Existem aplicativos de produtividade para isso. o 1Password é uma ferramenta segura de gerenciamento de senhas para Mac.

Ele ajuda a armazenar, gerenciar e preencher automaticamente suas senhas em todos os seus dispositivos. o 1Password também gera automaticamente senhas fortes e exclusivas para suas contas on-line, para que você possa parar de usar a mesma senha para tudo.

Melhores recursos do 1Password

Armazena suas senhas com segurança, de modo que elas ficam protegidas mesmo que seu dispositivo Mac seja perdido ou roubado

O gerenciador de senhas preenche automaticamente suas senhas em sites e aplicativos em vários dispositivos

Integra-se com navegadores da Web, clientes de e-mail e muito mais para que você possa parar de procurar senhas quando mais precisar delas

Limitações do 1Password

A integração com o navegador é um pouco desajeitada, portanto, você precisará executar várias etapas para exibir sua senha em sites

Não há plano gratuito, portanto, você terá que pagar pela conveniência de não esquecer suas senhas

Preços do 1Password

Individual: $2,99 por mês, cobrado anualmente

$2,99 por mês, cobrado anualmente Famílias: $4,99 por mês, cobrado anualmente

$4,99 por mês, cobrado anualmente Pacote inicial para equipes: $19,95 por mês

$19,95 por mês Empresas: $7,99 por mês, cobrado anualmente

1Password ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Evernote - O melhor para fazer anotações

Via Evernote O Evernote é um dos melhores aplicativos de produtividade para fazer anotações. Você pode capturar texto, imagens, áudio, notas escritas à mão ou até mesmo digitalizar e manter cartões de visita dentro do aplicativo. As etiquetas e os filtros também podem ajudá-lo a encontrar o que precisa em suas anotações mais tarde, para que você não fique horas procurando por um trecho específico.

Melhores recursos do Evernote

Faça anotações em casa, no trabalho e em trânsito, em vários dispositivos, e tudo se sincroniza perfeitamente

Use-o para criar tarefas e listas de afazeres. Você pode até mesmo adicionar datas de vencimento, lembretes e notas para mantê-lo no caminho certo

A poderosa barra de pesquisa permite pesquisar por palavra-chave, etiqueta, data e muito mais, para que você possa encontrar exatamente o que precisa

Limitações do Evernote

O plano gratuito é limitado a apenas 60 MB de uploads mensais e 25 MB de tamanho máximo de nota em dois dispositivos

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Profissional: $17,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.100 avaliações)

6. Fantastical - Melhor para gerenciamento de calendário

Via Fantástico O Fantastical é um aplicativo de calendário e gerenciamento de tarefas para Mac. Conhecido por seu belo design e recursos avançados, é um dos melhores aplicativos de produtividade para Mac se você quiser manter seu calendário mais organizado.

Melhores recursos do Fantastical

Suporta entrada de linguagem natural, para que você possa criar eventos falando ou digitando naturalmente

Cria automaticamente lembretes para eventos e tarefas para que nada seja perdido

Integra-se a outros aplicativos, como seu cliente de e-mail ou plataforma de gerenciamento de projetos, para que você possa atualizar automaticamente eventos e tarefas

Limitações do Fantastical

Você precisará pagar por um plano premium para obter o máximo do aplicativo, mas muitos dos recursos premium podem ser encontrados gratuitamente em outros aplicativos

Preços do Fantastical

Para indivíduos: US$ 4,75 por mês, cobrado anualmente

US$ 4,75 por mês, cobrado anualmente Para famílias de até 5 pessoas: US$ 7,50 por mês, cobrados anualmente

US$ 7,50 por mês, cobrados anualmente Para equipes: US$ 4,75 por usuário por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do Fantastical

G2: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

4,4/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

7. Google Workspace - Melhor para usuários do Google Workspace

Via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace é um conjunto completo de aplicativos de produtividade para Mac, incluindo Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Meet e Drive. Os aplicativos baseados em nuvem armazenam suas informações nos servidores do Google, para que você possa acessá-las em qualquer lugar com conexão à Internet.

É um aplicativo de produtividade que pode ajudá-lo a se manter organizado, colaborar com outras pessoas e realizar mais tarefas. Esse é um dos melhores aplicativos de produtividade se você estiver acostumado a trabalhar no ecossistema do Google.

Melhores recursos do Google Workspace

Projetado para colaboração, o Google Workspace permite trabalhar com outras pessoas em documentos, planilhas e apresentações

Seguro e confiável, o Google Workspace oferece criptografia de dados e recursos de segurança robustos

Integra-se a outros produtos do Google, incluindo o Drive e o Photos, facilitando o acesso e a organização de dados entre os produtos do Google

Limitações do Google Workspace

Não há um aplicativo completo, portanto, é necessário fazer o download de cada cliente do Google (Gmail, Agenda etc.) para seus dispositivos separadamente

Preços do Google Workspace

Gratuito

Business Starter: US$ 6 por usuário por mês com um compromisso de um ano

US$ 6 por usuário por mês com um compromisso de um ano Business Standard: US$ 12 por usuário por mês com um compromisso de um ano

US$ 12 por usuário por mês com um compromisso de um ano Business Plus: $18 por usuário por mês com um compromisso de um ano

$18 por usuário por mês com um compromisso de um ano Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 42.400 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15.200 avaliações)

8. MindNode - Melhor para brainstorming

Via MindNode O MindNode é um aplicativo de brainstorming visual e de anotações, e é um dos melhores aplicativos de produtividade para pensadores não lineares. Você pode usar o aplicativo para fazer brainstorming de ideias, planejar projetos ou fazer anotações de forma aberta, flexível e criativa.

Adicione tópicos, subtópicos e ideias ramificadas. Em seguida, reorganize as coisas arrastando e soltando objetos na interface de usuário fácil de navegar.

Melhores recursos do MindNode

Use a ferramenta para Mac sozinho ou colabore com outras pessoas, transformando o aplicativo de anotações em um ótimo aplicativo para brainstorming com colegas, clientes ou amigos

Integra-se a outros aplicativos de produtividade para Mac, incluindo o Evernote e o Dropbox, para que você possa acessar e compartilhar seus mapas mentais com outras pessoas

Pesquise e filtre seus mapas mentais para encontrar rapidamente as informações de que você precisa

Limitações do MindNode

Não há muitas maneiras de colaborar, portanto, esteja preparado para usar este aplicativo sozinho

Preços do MindNode

Grátis

MindNode Plus: $2,99/mês ou $19,99/ano

Avaliações e resenhas do MindNode

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

9. Ímã - Melhor para gerenciamento de vitrines

Via Ímã O Magnet é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de janelas para Mac que permite organizar e reconfigurar as janelas abertas na tela.

Encaixe rápida e facilmente várias janelas em diferentes áreas da tela, organizando-as ou mantendo-as fora de outras tarefas. É excelente para melhorar seu foco ou simplificar seu fluxo de trabalho.

melhores recursos do #### Magnet

Crie layouts personalizáveis para tarefas ou projetos específicos

Use atalhos de teclado para encaixar e reorganizar rapidamente as janelas abertas na tela

Use os gestos do trackpad para deslizar entre as janelas, encaixar as janelas em diferentes áreas ou alterar o layout

Limitações do Magnet

Não funciona com todos os aplicativos

Alguns usuários podem achar que o redimensionamento não é pequeno o suficiente em telas menores

Preços do Magnet

$4.99

Avaliações e resenhas de ímãs

Não há avaliações disponíveis

10. Backblaze - Melhor para fazer backup de dados

Via Backblaze

O Backblaze é um serviço de backup na nuvem que faz o backup automático de seus arquivos na nuvem. É um dos melhores aplicativos de produtividade para Mac porque protege seus arquivos contra falhas de hardware, ataques de malware e exclusão acidental. Você nunca mais perderá tempo com arquivos perdidos.

Melhores recursos do Backblaze

A criptografia robusta e a redundância de dados protegem seus arquivos, armazenando-os em vários centros de dados em todo o mundo para que você sempre tenha acesso quando precisar

Monitora continuamente seu Mac e faz o backup automático de novos arquivos

A interface intuitiva e simples oferece acesso fácil aos principais recursos, incluindo a configuração, o gerenciamento e o monitoramento dos backups

Limitações do Backblaze

Os arquivos excluídos são mantidos apenas por 30 dias, portanto, você não poderá restaurar nada mais antigo do que isso

As notificações são inexistentes ou fáceis de perder, portanto, você precisará verificar o aplicativo para obter mensagens de status atualizadas

Preços do Backblaze

uS$ 9 por computador, por mês

uS$ 99 por computador por ano

uS$ 189 por computador a cada dois anos

Avaliações e opiniões sobre o Backblaze

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

4,6/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

