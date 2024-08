10 OKRs para startups para expandir seus negócios

Toda startup começa com uma ideia - um sonho que o empreendedor tinha de mudar algo no mundo. Entretanto, os sonhos podem ser complexos, desafiadores e até mesmo confusos.

O que diferencia uma startup bem-sucedida das demais são metas bem definidas e um plano para alcançá-las. Nesta postagem do blog, exploramos a definição de metas por meio da estrutura de objetivos e principais resultados (OKRs).

Também incluímos dez exemplos que podem ser adaptados e personalizados de acordo com suas necessidades, independentemente do estágio em que se encontre na jornada de uma startup!

Básicos de OKRs para startups

Na década de 1970, Andrew Grove, da Intel, é conhecido por ter popularizado o conceito de objetivos e resultados-chave. Na época, ele era chamado de Intel Management By Objectives (iMBO). Desde então, a estrutura tem sido amplamente utilizada por pequenas e grandes empresas.

O que é OKR?

OKR é um método popular de estratégia de definição de metas que ajuda as organizações a definir e acompanhar os objetivos e os principais resultados mensuráveis.

Um objetivo é uma meta claramente definida

Os principais resultados são de 3 a 5 critérios de sucesso usados para medir a realização dessa meta

É um dos melhores ferramentas para startups para agilizar e organizar sua jornada rumo à escala e ao sucesso.

Como os OKRs são diferentes dos KPIs?

As empresas geralmente ficam confusas sobre OKRs vs. KPIs . São dois conceitos distintos: O primeiro se concentra no processo, enquanto o segundo (indicadores-chave de desempenho) se concentra nos resultados.

Como as empresas definem OKRs?

A melhor prática para usar a estrutura de OKR é criar metas organizacionais, das quais derivam as metas da equipe e, em seguida, as metas individuais.

Por exemplo, se a meta organizacional for fazer a empresa crescer, a meta da equipe de vendas seria aumentar a receita e a meta de cada vendedor seria fazer mais ligações ou converter melhor.

Como as empresas monitoram os OKRs?

Toda empresa configura um painel de negócios que rastreia cada objetivo e os principais resultados correspondentes. Esse pode ser o painel de vendas em um CRM ou o painel financeiro em planilhas.

Em essência, um bom painel oferece uma representação visual centralizada e em tempo real do progresso em direção aos objetivos.

Agora que você já tem a base, vamos ver dez dos OKRs mais populares e eficazes que as startups podem usar.

10 exemplos de OKRs para startups

Bons OKRs precisam ser orientados de cima para baixo. Portanto, em uma organização, reúna a liderança e defina a visão do negócio. Essa visão pode ser de crescimento, escala ou estabilidade. Dependendo da jornada da organização, você pode definir oKRs ágeis para cada equipe. Vamos ver alguns.

1. Melhorar a qualidade do produto

Se você for uma startup de produtos, esse é o objetivo mais básico que pode definir. Ele ajuda a melhorar a adoção, o envolvimento, a reputação e a satisfação do cliente. Produtos de alta qualidade resultam em menos reclamações e devoluções de clientes, reduzindo custos e aumentando a receita também.

Se melhorar a qualidade do produto for seu objetivo, seus principais resultados podem ser:

Aumentar a cobertura dos testes unitários para 80%

Reduzir em 70% os bugs relatados pelos clientes

Obter 90% de feedback positivo sobre a versão do novo recurso

2. Melhorar a segurança dos dados

Todo cliente perguntará sobre as métricas de segurança de dados das startups das quais está pensando em comprar. Isso é especialmente verdadeiro se eles inserirem informações confidenciais em seu produto.

Portanto, a segurança dos dados é uma métrica importante do produto. Você pode medir os principais resultados das seguintes maneiras:

Obter a certificação ISO 27001 antes de 2025

Reduzir os incidentes de segurança em 50%

Realizar auditorias de segurança semestrais

Obter 100% de conformidade regulamentar

3. Aprimorar a experiência do cliente

No outro extremo da qualidade do produto está a experiência do cliente (CX), que é uma função de um bom produto, bem como o padrão de interação com vendas, marketing e sucesso do cliente.

Como uma startup, a CX pode ser seu principal diferencial. Por exemplo, os clientes podem escolher um produto para o qual podem obter suporte instantâneo em vez de um produto semelhante com autoatendimento.

Para aprimorar a experiência do cliente, seus principais resultados podem ser:

Atingir e manter um Net Promoter Score (NPS) de 75

Reduzir o tempo médio de resposta do suporte ao cliente para menos de 3 horas

Aumentar a taxa de retenção de clientes em 20%

4. Aumentar a receita

Como diz Eliyahu M. Goldratt, o principal objetivo de toda empresa é ganhar dinheiro. A receita afeta diretamente sua saúde financeira e sua capacidade de reinvestir no crescimento.

Portanto, oKRs de vendas são uma parte essencial das metas de todas as startups. O objetivo de aumentar as vendas/receita é dado. Você mede os principais resultados, como, por exemplo

Aumentar a receita recorrente mensal em 40%

Fechar negócios com 10 novos clientes corporativos até o final do trimestre

Melhorar a participação do valor dos clientes existentes em 20%

Acelerar o crescimento da receita em 3% mês a mês

5. Ganhar participação de mercado

Uma startup, por definição, não tem participação de mercado. Por outro lado, também é verdade que muitas startups trabalham em áreas em que talvez não exista um mercado. O iPhone criou o mercado de smartphones. A Salesforce criou o mercado de SaaS.

Como uma startup, talvez você tenha que criar seu próprio mercado e expandi-lo você mesmo. Isso significa que você precisa expandir seu público, aumentar sua base de clientes, expandir para novas regiões geográficas, etc.

Para fazer isso, os principais resultados que você mede podem ser:

Aumentar os usuários ativos mensais em 25%

Lançamento em três novos mercados geográficos até o final deste ano

Obter um aumento de 30% no tráfego do site a partir da pesquisa orgânica

6. Otimizar a eficiência operacional

No início da jornada de qualquer startup, é provável que você trabalhe duro, dedique horas extras e faça as coisas acontecerem a todo custo. Entretanto, à medida que você cresce, esse comportamento pode levar ao esgotamento, ao ressentimento e a uma redução geral da produtividade.

Portanto, um importante OKR em que toda startup deve se concentrar é a eficiência operacional. Para aumentar a eficiência, você pode contratar mais pessoas, comprar ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, ou automatizar determinados processos.

Para medir o impacto dessas iniciativas, use resultados-chave como:

Aumentar a velocidade ágil em 15%

Diminuir os custos operacionais em 10%

Ganho de 50% de eficiência nos processos de teste com automação

7. Expandir parcerias estratégicas

As startups não existem em uma ilha. Elas trabalham em estreita colaboração com vários fornecedores, parceiros e colaboradores. Por exemplo, se você estiver criando uma ferramenta de controle de tempo, talvez queira criar parcerias estratégicas com startups de software de gerenciamento de projetos para integrações ou pacotes de produtos.

Boas parcerias têm o potencial de acelerar o crescimento, fornecer acesso a novos mercados, reduzir custos, aumentar a credibilidade da marca e impulsionar o futuro. Para usá-la como uma alavanca estratégica, seus principais resultados precisam ser:

Estabelecer uma nova parceria estratégica por mês

Aumentar a receita das parcerias em 30%

Reduzir os custos de aquisição de clientes em 15% por meio de parcerias de marketing

8. Fortalecer a presença da marca

Como uma startup, você quer que todos saibam que você existe, ou seja, fortalecer a presença da sua marca. Para fazer isso, você precisa de oKRs de marketing eficazes que abrangem todos os canais, incluindo pesquisa, mídia social, imprensa, eventos no local etc.

Uma melhor presença da marca gera interesse e conscientização, o que aumentará o tráfego do site, as conversões e, por fim, a receita.

As principais áreas de resultados da presença de sua marca podem ser:

Aumentar os seguidores de mídia social em 30%

Garantir 20 menções na mídia em publicações líderes do setor

Obter um aumento de 35% no volume de pesquisas relacionadas à marca

Publicar 4 novas histórias de sucesso por ano

9. Aumentar o envolvimento dos funcionários

Funcionários felizes garantem clientes felizes. Uma força de trabalho engajada e inspirada ajuda a desenvolver produtos melhores, a criar um ambiente positivo para os colegas e a promover a inovação.

Especialmente para uma startup, o envolvimento dos funcionários pode ser a diferença entre um produto diferenciado e mais do mesmo. Acompanhe os objetivos de envolvimento dos funcionários com os principais resultados, tais como:

Atingir um índice de satisfação dos funcionários de 75%

Reduzir a taxa de rotatividade de funcionários para menos de 15%

Realizar atividades trimestrais de formação de equipe com 100% de participação

10. Impulsionar a inovação

Uma startup nasce porque alguém tem uma ideia inovadora. Para permanecerem únicas e em demanda, as startups precisam inovar de forma consistente. Isso pode ser algo simples, como uma nova maneira de fazer um processo, ou fundamentalmente transformador, como a automação de uma função crítica.

De qualquer forma, a inovação é um objetivo essencial das startups. Acompanhe os recursos de inovação de sua organização com os principais resultados, tais como:

Alocar 25% do orçamento de P&D para projetos experimentais

Aumentar em 30% o número de patentes registradas

As startups geralmente têm metas ambiciosas e até identificam as principais áreas de resultados para medir o progresso. No entanto, elas perdem o fôlego ao longo do ano e caem na jornada. Para evitar isso e manter o rumo, você precisa implementar seus OKRs de forma eficaz. Veja como.

Implementação de OKRs em startups

Para implementar OKRs de forma eficaz em sua startup, você precisa torná-los claramente documentados, facilmente acessíveis e automaticamente mensuráveis. Alguns dos melhores softwares de OKR pode ajudar nisso. Assim como uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Veja como.

1. Explique os objetivos às suas equipes

Depois de identificar seus objetivos e principais resultados, coloque-os à vista de todos na organização. Escreva os objetivos da empresa, incluindo a finalidade e a justificativa, em um documento em um papel timbrado Software OKR para startups . Certifique-se de que suas equipes possam consultá-lo quando precisarem. Documentos do ClickUp é um ótimo lugar para fazer isso. Você também pode incluir anotações e citações das discussões de definição de metas para obter mais contexto.

ClickUp Docs para compartilhar objetivos organizacionais

2. Defina os principais resultados em um formato rastreável

Para cada objetivo, você deve ter definido de 3 a 5 resultados-chave específicos, mensuráveis e com prazo determinado que servirão de referência para atingir o objetivo. Configure-os em sua ferramenta de rastreamento para que todos possam medir o progresso. Metas do ClickUp permite que você defina metas como numéricas, monetárias, verdadeiro/falso ou metas de tarefas. Por exemplo, se o seu principal resultado for "fechar três novas parcerias", você poderá configurá-las como três tarefas. Ao concluí-las, suas tarefas serão automaticamente atualizadas com seu progresso.

Rastreamento de progresso com o ClickUp Goals

Se você é novo no uso de OKRs ou está configurando-os novamente para sua startup, experimente Modelo de estrutura de OKR do ClickUp . Com esse modelo, você pode:

Criar metas SMART específicas que se alinham ao objetivo principal da sua equipe

Acompanhar o progresso em relação a essas metas em tempo real

Identificar facilmente os obstáculos antes que eles se tornem problemas críticos Obtenha este modelo ### 3. Atribuir responsabilidade aos membros da equipe

Incentive os membros da equipe a criar OKRs que apoiem os objetivos mais amplos da empresa. Eles podem ser configurados como metas, listas de verificação ou tarefas com base em sua natureza.

Também ajuda quando os gerentes de projeto podem se sentar com os membros da equipe e analisar as metas para garantir que todos estejam alinhados.

4. Crie painéis de controle

Como gerente de projetos em uma startup, é útil ver o progresso regularmente. Por exemplo, se a sua meta é entregar projetos no prazo ou ter 100% de utilização de recursos, talvez você queira ver o status todos os dias.

O ClickUp Dashboards permite todos esses relatórios automaticamente. Com o painel de gerenciamento de projetos, você pode acompanhar o status da carga de trabalho, as tarefas concluídas, as métricas de produtividade e eficiência e muito mais.

Painel de gerenciamento de projetos no ClickUp

Com o painel de marketing, você pode rastrear impressões, curtidas, conteúdo publicado, consultas, conversões e muito mais.

Painel de marketing no ClickUp

5. Faça check-in regularmente, revise e ajuste

Agende reuniões semanais ou quinzenais para analisar o progresso dos OKRs. Essas reuniões proporcionam uma oportunidade de discutir as conquistas, abordar os desafios e a necessidade de mudar o rumo, se houver. Depois disso,

Ajuste os principais resultados com base no desempenho e no feedback

Estabeleça novas metas para o próximo ciclo de OKRs com base nos aprendizados

Realinhe as metas individuais com a visão da empresa

Comemore os sucessos e analise os fracassos para entender o que funcionou e o que não funcionou. Essa abordagem de aprendizado contínuo ajuda a melhorar o planejamento e a execução de objetivos e principais resultados no futuro.

Defina e conquiste os OKRs de sua startup com o ClickUp

A jornada de uma startup, da ideia ao IPO, depende de sua capacidade de execução. Para executar com eficácia, você precisa de metas, pontos de controle, visibilidade e flexibilidade. ClickUp para startups oferece exatamente isso. Com o software de gerenciamento de projetos, você pode definir, compartilhar, acompanhar e atingir seus OKRs em um só lugar. Os vários Modelos de OKR incluídos no ClickUp também ajudam você a começar com orientação.

Aproveite o ClickUp para agilizar a jornada de sua startup. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente!