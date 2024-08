Zapier vs. IFTTT: qual é o melhor em 2024?

Pense em todas essas tarefas diárias de rotina - enviar e-mails, atualizar planilhas, publicar atualizações de status ou até mesmo mover dados de uma ferramenta para outra.

É nesse ponto que a automação, como fluxos de trabalho personalizados e integrações em tempo real, vem em seu socorro. Depois de estabelecê-los, deixe-os trabalhar incansavelmente em segundo plano, liberando-o da monotonia de tarefas como o envio de e-mails, a atualização de planilhas ou a movimentação de dados de uma ferramenta para outra. Isso permite que você se concentre em coisas mais importantes, sentindo-se liberado do mundano.

Com tantas ferramentas de automação sem código, até mesmo pessoas não técnicas, como profissionais de marketing e equipes de RH, agora podem assumir o controle e criar seus fluxos de trabalho automatizados. Essa capacitação permite que eles gerenciem com eficiência as tarefas rotineiras, sentindo-se mais no controle de seu trabalho.

Experimentei duas das mais populares software de automação de fluxo de trabalho -Zapier e IFTTT - para descobrir qual é o melhor para automatizar aplicativos comerciais e dispositivos pessoais.

O que é o Zapier?

O Zapier, fundado em 2011, é uma plataforma baseada na Web que permite aos usuários automatizar fluxos de trabalho e se integrem a mais de 6.000 aplicativos incluindo gadgets. O que eu adoro no Zapier é sua abordagem sem código para automação, que até mesmo um não técnico como eu pode usar para criar automações de várias etapas e conectar vários aplicativos.

Outro recurso excelente para automações sem código no Zapier são os zaps pré-criados - fluxos de trabalho prontos para uso que podem automatizar tarefas em diferentes aplicativos.

Recursos do Zapier

Vamos dar uma olhada nos principais recursos do Zapier.

1. Automações

via Zapier Os fluxos de trabalho de automação do Zapier, ou zaps, são normalmente usados para automatizar tarefas repetitivas e específicas de função, como automação de marketing ou vendas

Você também pode usar as automações do Zapier para criar e atualizar bancos de dados, aprovar processos e muito mais.

O Zapier opera em um modelo de ação de gatilho. Tudo o que tive que fazer foi definir um trigger (e todos eles são pré-construídos) em um aplicativo e configurar uma ação ou consequência para isso em outro aplicativo. No meu caso, isso era enviar o envio do formulário do Webflow para o Mailchimp.

2. Flexibilidade e personalizações

O Zapier oferece várias integrações de aplicativos. Isso facilita a conexão de diferentes aplicativos e a automatização de vários processos.

Eu criei a automação em várias etapas, em que um único acionador pode desencadear uma sequência de ações em diferentes aplicativos. Isso permite fluxos de trabalho complexos e automatiza processos inteiros com apenas um evento de acionamento, como enviar um envio de formulário do Webflow para a minha ferramenta de campanha de e-mail (Mailchimp) e para o CRM (Hubspot)

Há também outras opções para adicionar filtros que eu poderia usar para especificar os critérios de quando um zap (automação) deve ser executado ou definir programações para executar zaps em horários específicos.

3. Inteligência artificial

O Zapier também tem recursos sólidos de genAI para ajudar a criar fluxos de trabalho complexos com apenas uma solicitação.

Tudo o que você precisa fazer é digitar a automação que deseja em inglês simples, e o Zapier criará o zap para você. Melhor ainda, você pode usar modelos de prompt de IA criados por outros usuários do Zapier para se inspirar.

via Zapier Outras coisas que você pode fazer com a IA do Zapier são criar chatbots, criar campos de IA para tabelas ou até mesmo pedir à IA que melhore seus zaps e processos organizacionais atuais.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: A partir de 750 tarefas por US$ 19,90/mês (cobrado anualmente)

A partir de 750 tarefas por US$ 19,90/mês (cobrado anualmente) Equipe: A partir de 2.000 tarefas por US$ 69/mês (cobrado anualmente)

A partir de 2.000 tarefas por US$ 69/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

O que é IFTTT?

O IFTTT, que significa "If This, Then That" (Se isso, então aquilo), permite que você automatize tarefas entre diferentes serviços usando applets - uma combinação de acionadores e ações. O IFTTT oferece suporte a um vasto ecossistema, incluindo plataformas de mídia social, ferramentas de produtividade dispositivos domésticos inteligentes e vestíveis. Isso o torna uma excelente ferramenta para automatizar seus processos digitais no trabalho e em casa.

Embora conectar as luzes Philips Hue ao meu telefone tenha sido um pouco mais complicado do que conectar aplicativos comerciais, foi muito mais fácil do que o esperado.

Outro elemento fundamental do IFTTT são os canais, que são serviços individuais disponíveis no IFTTT. Atualmente, mais de 800 canais são suportados.

Recursos do IFTTT

Vamos dar uma olhada em como funcionam os principais recursos do IFTTT.

1. Automações

Quando se trata de automações, o IFTTT também usa o modelo de gatilho/ação. Mas, nesse caso, os fluxos de trabalho criados são chamados de applets. Por exemplo, se você tiver uma casa totalmente inteligente, poderá fazer tudo.

via IFTTT Cada um dos mais de 800 canais do IFTTT vem com seu próprio conjunto de acionadores e ações, que você pode usar para criar miniaplicativos personalizados e executar fluxos de trabalho automatizados. Por exemplo, aqui estou eu conectando meu relógio Fitbit ao Google Sheets.

via IFTTT Você também pode clonar e personalizar os applets criados por outros usuários do IFTTT e economizar tempo. Outro recurso excelente é o miniaplicativo de várias ações, em que você pode usar o "gatilho" em um aplicativo para acionar "ações" em vários aplicativos.

2. Flexibilidade e personalizações

O IFTTT oferece algumas opções limitadas de filtragem para personalizar seus applets. Mas sua verdadeira superpotência é sua plataforma de desenvolvedores. Com mais de 900 APIs, ela facilita para os desenvolvedores a criação de filtros personalizados e a personalização de aplicativos integrações personalizadas com outros aplicativos .

Você também tem a opção de compartilhar publicamente seus applets para que outros possam importá-los e usá-los.

3. Inteligência artificial

Também experimentei o construtor de avisos de IA do IFTTT. Aqui está o prompt que dei e o resultado:

via IFTTT

via IFTTT Legal, não é?

O IFTTT também tem alguns miniaplicativos com tecnologia de IA para tarefas regulares que podem ser excelentes para profissionais de marketing e escritores.

No momento, há quatro ferramentas com tecnologia de IA:

Criador de conteúdo de IA para ajudá-lo a escrever mais rapidamente, gerando ideias e delineando o conteúdo

para ajudá-lo a escrever mais rapidamente, gerando ideias e delineando o conteúdo prompt de IA para elaborar respostas a perguntas ou prompts solicitados por você

para elaborar respostas a perguntas ou prompts solicitados por você Criador social de IA para criar automaticamente tweets para postagens de blog quando elas forem ao ar

para criar automaticamente tweets para postagens de blog quando elas forem ao ar AI summarizer para gerar resumos de blogs, feeds RSS e muito mais

Você também pode usar o plug-in ChatGPT do IFTTT para encontrar informações em sua conta ou executar ações como o envio de e-mails. Mas você precisará de uma assinatura do ChatGPT Plus para acessar esse plug-in.

Preços do IFTTT

Gratuito: Gratuito para sempre (2 applets)

Gratuito para sempre (2 applets) Pro: $3,49 por mês (20 miniaplicativos)

$3,49 por mês (20 miniaplicativos) Pro+: US$ 14,99 por mês (ilimitados miniaplicativos)

Zapier vs IFTTT: comparação de recursos

Agora, vamos fazer uma comparação detalhada dos vários recursos de automação do IFTTT vs. Zapier.

1. Automações

O primeiro critério é, sem dúvida, os recursos de automação do fluxo de trabalho de ambas as ferramentas.

Zapier

O Zapier é conhecido por seu construtor de automação de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar. É fácil de usar e permite que usuários não técnicos conectem vários aplicativos sem escrever código.

No entanto, achei algumas automações complicadas no Zapier um pouco difíceis, e ele funcionou melhor para conectar aplicativos comerciais do que dispositivos domésticos inteligentes.

IFTTT

O IFTTT, por outro lado, é conhecido por suas automações simples e condicionais. É extremamente fácil de usar, e seu aplicativo móvel torna incrivelmente fácil para os usuários criar e executar applets diretamente de seus telefones. Consegui criar automações para aplicativos e dispositivos com muito mais rapidez.

Isso o torna uma ótima opção para usuários que procuram uma ferramenta que funcione tanto com seus aplicativos comerciais quanto com dispositivos domésticos inteligentes.

**Zapier vs. IFTTT: a melhor ferramenta de automação sem código

Essa foi uma rodada acirrada, mas temos um vencedor. É o IFTTT!

O IFTTT assume a liderança em duas frentes: é um aplicativo móvel super conveniente e fluxos de trabalho de automação igualmente bons para aplicativos e dispositivos.

2. Personalizações

O próximo critério é o quanto o Zapier e o IFTTT são flexíveis e como eles ajudam com fluxos de trabalho personalizados.

Zapier

Por padrão, o Zapier oferece muitas opções de personalização. Primeiro, você pode criar zaps complexos e de várias etapas para conectar diferentes aplicativos. Em seguida, há regras condicionais para personalizar ainda mais quando um aplicativo deve ser executado.

Outros excelentes recursos de personalização incluem opções avançadas de filtragem e agendamento. Além disso, há uma plataforma para desenvolvedores que dá acesso às APIs do Zapier para ajudar as empresas a conectar ferramentas internas com código personalizado.

IFTTT

Ao contrário do Zapier, o IFTTT oferece opções de personalização limitadas. A mais notável são os applets de várias ações, que usam um único acionador para executar várias ações em diferentes aplicativos. Para fluxos de trabalho ou filtragem mais complexos, você terá que usar código e criar fluxos de trabalho na plataforma de desenvolvedores do IFTTT, o que o torna inacessível para pessoas não técnicas como eu.

Zapier vs. IFTTT: as ferramentas com mais opções de personalização

Essa é uma vitória óbvia para o Zapier. Ele não apenas oferece mais opções de personalização, mas também oferece mais integrações (mais de 6.000), enquanto o IFTTT oferece apenas cerca de 800 integrações.

3. Inteligência artificial

O critério final nessa batalha é a inteligência artificial (IA). É importante analisar como ambas as ferramentas se saem ao acelerar o trabalho com IA.

Zapier

O Zapier usa recursos de IA para acelerar a criação do fluxo de trabalho. Isso inclui a criação de zaps do zero com prompts de texto e o uso de IA para revisar e otimizar os processos existentes .

Além disso, o chatbot com tecnologia GPT (ainda em versão beta) é um ótimo complemento para o conjunto de ferramentas de IA do Zapier.

IFTTT

O plano gratuito do IFTTT inclui o criador de prompts de IA e mais quatro ferramentas para adicionar o poder da IA às suas automações. Essas ferramentas ajudam em tarefas como elaboração de conteúdo, resumo de blogs ou criação de prompts em aplicativos de trabalho.

Além disso, os usuários do ChatGPT Plus podem aproveitar os recursos genAI dentro do IFTTT para ajudar a otimizar o processo de criação do fluxo de trabalho.

Zapier vs. IFTTT: qual deles tem integrações de IA mais profundas

Esta rodada vai para o IFTTT. Ele oferece mais opções de IA, e o construtor de prompt de IA é gratuito - um bônus definitivo.

Inclusões de preços

Zapier vs. IFTTT: No Reddit

Minha opinião está exposta aqui, mas isso não é suficiente.

Vamos também dar uma olhada em algumas opiniões imparciais da Internet - também conhecidas como avaliações do Reddit. À primeira vista, parece que muitos usuários preferem o IFTTT ao Zapier, pois este último se torna caro ao executar várias automações.

De acordo com rudiger_80 ,

É muito caro em comparação, eu acho. Eu uso os dois e os serviços têm algumas sobreposições, mas acho que eles têm casos de uso diferentes. Eu uso o Zapier com muito mais parcimônia, pois as execuções ficam caras se forem usadas com frequência. Se você estiver executando apenas uma quantidade muito pequena de automações, pode ser bom. O After-Cell diz ,

Devo estar vivendo sob uma rocha, pois só agora descobri o Zapier por meio do plug-in ChatGPT. Ele me lembra o IFTTT. No entanto, o custo é absurdo para uma pequena empresa. É justificável se você estiver usando-o para muitas finalidades. Tenho certeza de que ele já é indispensável para você, mas não posso experimentá-lo para tentar encontrar todas as maneiras pelas quais ele pode me ajudar a justificar o custo. Sou uma empresa individual, portanto, seria a única pessoa a usá-lo_ Bradwbowman disse ,

Nós amamos o Zapier, mas eles não amam mais seus clientes. Eles aumentaram nosso preço mensal em 400%, para US$ 600, e reduziram nossas tarefas de 75 mil para 50 mil por mês... nossa empresa literalmente funciona com eles, mas estamos lentamente retirando as tarefas deles.

Os usuários parecem adorar o preço do IFTTT, especialmente para automações domésticas. A rmzy do usuário escreve,

"Estou comprando desde o início. Consegui um bom negócio, então provavelmente não vou deixar de comprá-lo. No entanto, uso os applets de várias maneiras. Tenho pelo menos 12 sites e automações em execução. Há uma alternativa no mercado, mas o preço do ifttt é imbatível."

Também parece que as pessoas preferem usar o IFTTT e o Zapier para coisas diferentes:

IFTTT para automações domésticas Yoshers16 é da opinião que :

Evita que os cartuchos de tinta da minha impressora fiquem secos. A cada duas semanas, ele envia um e-mail para minha impressora conectada à Web. O e-mail é impresso. Quando cruzo uma determinada cerca geográfica, ele envia uma mensagem de texto ao meu cônjuge informando que estou a X minutos de casa. Fica mais fácil planejar o jantar. Registrar quando chego e saio do trabalho

Zapier para integrações de software

Um usuário estados da mesa de controle ,

O Zapier tem mais de 1.000 aplicativos integrados, o que é muito mais do que qualquer outro "conector" existente, incluindo o automate dot io, que tem talvez 100. Como usamos o Zapier: - Atualizar/criar dados em nosso intercomunicador - Feeds RSS para postagens no Twitter/blogs - Acompanhamento de conversões/acompanhamento de eventos - Automatizações relacionadas a faturamento/taxa [sic] - Notificações para vendas/conversões/ativações

Para resumir, parece que o IFTTT é a opção mais econômica quando você aumenta a escala e, embora semelhantes, ambos têm pontos fortes diferentes. Para o Zapier, são as integrações, e para o IFTTT, são as automações.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Zapier e ao IFTTT

Embora o Zapier e o IFTTT possam ser ótimos recursos para empresas que buscam conectar diferentes aplicativos de trabalho e automatizar processos, há uma maneira mais simples (e mais barata) de fazer isso - escolher uma plataforma de gerenciamento de espaço de trabalho completa que também venha com integrações nativas com aplicativos de trabalho comuns pode ser uma ótima alternativa ao IFTTT ou ao IFTTT Alternativa Zapier .

Sim, estou falando do ClickUp! Com o ClickUp, você não precisa de nenhuma experiência de desenvolvedor para executar automações ou conectar-se a mais de 1.000 aplicativos comerciais e pessoais.

Gerencie seus projetos, tarefas e comunicações em uma única plataforma com o ClickUp

Além disso, como o ClickUp é uma plataforma de produtividade e gerenciamento de espaço de trabalho que vem com soluções integradas para tudo, desde gerenciamento de projetos e criação de documentos até comunicação interna e até mesmo CRM, você não precisa de muitas outras ferramentas de produtividade.

Nos últimos meses, tenho usado o ClickUp Docs como meu anotador, planejador de orçamento e rastreador de hábitos. No trabalho, usamos o ClickUp para tudo, desde acompanhamento de vendas e campanhas de marketing até planejamento de sprints.

Ele também oferece integrações prontas para uso com mais de 1.000 ferramentas, para que você não precise corrigir suas ferramentas de trabalho e enviar dados usando fluxos de trabalho complicados.

Recursos do ClickUp

Vamos dar uma olhada em como o ClickUp pode ajudar empresas de todos os tamanhos a economizar tempo com fluxos de trabalho personalizados, integrações e muito mais.

1. Automações Automações do ClickUp do ClickUp pode ajudá-lo a automatizar tarefas rotineiras, como transferências de projetos, atualizações de status e muito mais em minutos. Com base no conceito simples de quando e então, ele permite que você execute fluxos de trabalho simples, dependendo de diferentes condições.

Automatize o trabalho pesado criando sem nenhum código usando o ClickUp Automations

O ClickUp também vem com mais de 100 automações pré-criadas que você pode ativar com apenas alguns cliques. E a melhor parte é que as Automações do ClickUp também funcionam com aplicativos externos, para que você possa reunir todas as suas tarefas ou dados em um fluxo de trabalho compartilhado.

2. Integrações O ClickUp tem mais de 1.000 integrações incluindo aplicativos de trabalho populares, como GitHub, Slack, Figma e Zendesk. A conexão perfeita do ClickUp com outras ferramentas de trabalho permite centralizar informações, colaborar com mais eficiência e obter melhor visibilidade do progresso do projeto.

Acompanhe e gerencie sua atividade no GitHub a partir do ClickUp Projects

Por exemplo, com o Integração do ClickUp e do GitHub com a integração do ClickUp com o GitHub, os desenvolvedores podem anexar automaticamente a atividade do GitHub às tarefas do ClickUp, enviar atividades do GitHub (como solicitações pull) para o ClickUp em tempo real e até mesmo atualizar as tarefas do ClickUp a partir do próprio GitHub.

3. Pesquisa universal

Outro recurso útil é a Pesquisa universal do ClickUp recursos. Há duas opções de Universal Search - privada (em que somente o usuário vê os resultados) e Compartilhada (em que os resultados são visíveis para todos os membros do Workspace).

Encontre qualquer dado, imagem ou arquivo em segundos com o ClickUp Universal Search

Desenvolvido por Cérebro ClickUp com seu mecanismo genAI, a Universal Search pode encontrar qualquer tipo de informação, seja um arquivo, uma tarefa, um bate-papo ou um trecho de informação de um documento. Isso promove transparência e produtividade da equipe no espaço de trabalho, permitindo que todos os membros acessem as informações necessárias sem precisar perguntar a outras pessoas ou vasculhar documentos antigos.

4. Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Evite silos de dados e trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp

Tanto o Zapier quanto o IFTTT são ótimas ferramentas para conectar seus aplicativos de trabalho e, no caso do IFTTT, até mesmo seu hardware inteligente. Mas é um processo demorado e pode ficar caro quando você começa a executar várias automações.

Se você é uma empresa em rápido crescimento que busca melhorar a eficiência operacional, uma plataforma multifuncional como o ClickUp pode ser uma boa opção ótima alternativa ao IFTTT e Zapier. Por um lado, o ClickUp oferece uma ampla variedade de integrações incorporadas. Isso reduz a necessidade de depender de integrações de terceiros ou de corrigir conexões por meio de várias ferramentas, simplificando o processo de integração.

Além disso, os recursos de automação incorporados do ClickUp e o modelos de fluxo de trabalho podem beneficiar tanto funcionários individuais quanto equipes inteiras, reduzindo as tarefas repetitivas e concentrando-se no trabalho estratégico. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e explore como ele pode ajudá-lo a conectar melhor seus aplicativos e simplificar os processos de trabalho.