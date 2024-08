As 10 principais integrações do Zapier para otimizar seu fluxo de trabalho em 2024

Ninguém pode reduzir sua pilha de tecnologia a apenas uma plataforma. Quer você organize suas reuniões com o Google Agenda ou gerencie uma equipe de marketing de uma PME usando a HubSpot, a maioria de nós depende de vários programas para se manter organizado e produtivo. É igualmente importante compartilhar informações em várias plataformas para colher os benefícios da soma das partes.

No entanto, redigitar informações manualmente ou copiar e colar detalhes de uma ferramenta de software para outra é um crime na era da IA. É aí que entra o Zapier. Trata-se de uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho que conecta mais de 6.000 aplicativos para acionar ações e eventos específicos com base em acionadores predeterminados.

Quanto mais você puder interconectar todos os aplicativos que gosta de usar, melhor poderá criar seu fluxo de trabalho ideal para todos os projetos e rotinas de sua vida (pessoal, profissional ou outros).

O truque é descobrir quais aplicativos podem interagir dinamicamente com os recursos do Zapier software de integração e criar ações e eventos nos quais você pode confiar. Você quer integrações Zapier robustas e multifacetadas para criar seu fluxo de trabalho e simplificar a vida.

O que você deve procurar nas integrações do Zapier?

A marca de um bom aplicativo de produtividade, aplicativo de calendário ou ferramenta de negócios é que ele facilita a integração com outras ferramentas. Afinal de contas, nenhum aplicativo pode fazer tudo para todos, e os aplicativos que permitem conexões com outros aplicativos têm muito mais probabilidade de se firmarem nas listas de itens obrigatórios das pessoas.

Portanto, se você estiver procurando novos aplicativos para incorporar às suas rotinas e fluxos de trabalho para 2024, não pergunte apenas o que o aplicativo pode fazer por si só. Pergunte o que o aplicativo pode fazer por meio da integração Zapier Zaps. As melhores integrações do Zapier devem atender a alguns critérios:

Está na lista pública: Quando a lista pública do Zapier inclui um aplicativo, os desenvolvedores do aplicativo estão comprometidos com suas integrações. Você provavelmente também encontrará um suporte mais confiável do que com aplicativos não listados ou listados de forma privada

Quando a lista pública do Zapier inclui um aplicativo, os desenvolvedores do aplicativo estão comprometidos com suas integrações. Você provavelmente também encontrará um suporte mais confiável do que com aplicativos não listados ou listados de forma privada Existem muitas opções diferentes de acionadores e ações: Alguns aplicativos têm apenas uma ação ou acionador único e superficial. Verifique se a integração do Zapier tem vários acionadores potenciais, ações possíveis e pontos de extremidade. Isso significa que você pode fazer - e automatizar - muito mais

Alguns aplicativos têm apenas uma ação ou acionador único e superficial. Verifique se a integração do Zapier tem vários acionadores potenciais, ações possíveis e pontos de extremidade. Isso significa que você pode fazer - e automatizar - muito mais Muitas pessoas o utilizam, e há muitos recursos: O impulso social é real, especialmente quando se trata de aplicativos. Devido ao tamanho da comunidade do Zapier, quanto mais pessoas usarem um aplicativo específico, melhor ele provavelmente será. Prefira aplicativos com centenas de milhares de usuários

Use a lista de verificação acima para garantir que suas ferramentas atuais façam parte da lista e continue usando-a para avaliar o valor de quaisquer novos aplicativos que queira explorar. Mas se você estiver preso e precisar de ajuda para descobrir para onde ir, comece com algumas integrações fundamentais do Zapier para usuários pessoais e profissionais.

As 10 melhores integrações do Zapier para usar em 2024

Combine o ClickUp Universal Search com o Zapier Zaps para gerenciar todo o seu trabalho em uma única plataforma e nunca perder o controle das informações

Se as integrações do Zapier são os mecanismos para a realização do trabalho, então o software de gerenciamento de projetos é a base. Todos precisam de um centro de gerenciamento de projetos e tarefas que abrigue todas as suas tarefas, cronogramas, recursos de conhecimento e coisas em andamento. Essa central é o ClickUp.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos completa, na qual usuários pessoais ou equipes profissionais podem organizar seus fluxos de trabalho e rotinas. Você pode colaborar com colegas de trabalho, acompanhar projetos que envolvam várias pessoas e gerenciar sua lista de tarefas diárias ou contínuas em um único espaço. Melhor ainda, o ClickUp tem uma robusta automação Zapier que verifica cada item da lista da seção anterior que você acabou de rolar para baixo.

Você pode usar dezenas de ClickUp-Zapier Zaps para lidar com funções padrão e cadeias de ação. Você pode integrar o ClickUp diretamente com suas ferramentas favoritas, como o Google Calendar e o Slack, para obter fluxos de trabalho com mais nuances. Melhor ainda, depois que todas as integrações, conexões e Zaps do ClickUp estiverem instalados, você poderá usar o Pesquisa Universal do ClickUp para encontrar informações de qualquer ferramenta interconectada.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp pode ser seu hub centralizado para criar eventos, concluir tarefas e buscar informações quando você conecta todos os aplicativos que usa em sua vida pessoal ou profissional. Essesexemplos de automação de processos de negócios podem inspirá-lo se você quiser criar suas próprias ideias

Você pode configurar dezenas de acionadores automáticos para ter todas as suas tarefas, eventos, anotações e conversas em um único local por meio de umsoftware de automação de tarefas* Você gastará menos tempo copiando convites para reuniões ou convidando seu endereço de e-mail para as reuniões - se estiver no ClickUp, estará em todas as suas outras ferramentas de zapping

O amplo suporte do ClickUp, do Zapier e dos usuários entusiastas facilita a obtenção de ajuda para todas as suas dúvidas ou a inspiração para a criatividadeautomação do fluxo de trabalho Limitações do ClickUp

Os usuários pessoais talvez precisem se aprofundar na API, pois a maioria dos Zaps do ClickUp é voltada para casos de uso profissional

Mudar para uma nova plataforma de gerenciamento de projetos para acessar os Zaps pode ser uma tarefa difícil

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para saber o preço

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign A ActiveCampaign é uma plataforma de automação de marketing que facilita o trabalho de pequenas equipes. Ela oferece ferramentas de marketing por e-mail, automação para envio e personalização de e-mails e a capacidade de enviar e-mails em resposta a vendas ou outras interações.

Você pode configurar dezenas de automações personalizadas com a ActiveCampaign que enviam e-mails diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes, mas onde se encaixa uma integração com o Zapier?

Por meio dos Zaps, é possível garantir que cada interação com clientes ou prospects em diferentes configurações seja registrada corretamente na ActiveCampaign. Por exemplo, você pode vincular cada página de destino do seu site a campanhas de e-mail específicas para que os novos contatos recebam automaticamente a comunicação correta.

O ActiveCampaign Zaps também pode adicionar novas tarefas à sua lista de tarefas ou reuniões com clientes ao seu calendário sempre que os destinatários interagirem com as mensagens que você enviar.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Guias de ajuda detalhados que orientam você na configuração de Zaps ou sugerem fluxos de trabalho discutindo os Zaps mais usados

Automatize todas as suas comunicações por e-mail, garantindo que suas campanhas de gotejamento, e-mails sazonais e e-mails de "obrigado pela compra!" sejam enviados no momento perfeito

Ferramentas e opções para se comunicar rapidamente com clientes e novos contatos

Limitações da ActiveCampaign

Algumas integrações exigem suporte ao cliente para resolver os detalhes

A plataforma pode ser tediosa para navegar

Preços da ActiveCampaign

Plus (pacote): $116/mês

Professional (pacote): uS$ 386/mês

Enterprise: US$ 734/mês

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.350 avaliações)

Confira estes_ Alternativas da ActiveCampaign !

3. Planilhas Google

Via Google O Google Sheets é a alternativa mais simples, gratuita e fácil de usar ao Excel, com planilhas on-line que permitem a colaboração. É possível usar modelos, registrar trabalhos, gerenciar listas e desenvolver arquivos detalhados para qualquer caso de uso pessoal ou profissional.

Um problema que muitos têm com as planilhas é que elas podem ser irritantes ao inserir informações. Os corretores ortográficos não funcionam nas células, a formatação é irritante e não flui como um documento normal. Esse não é um problema do Google Sheets; é um problema da planilha, e a automação do Zapier pode resolver isso.

Com as centenas de Zaps disponíveis, você pode reunir novos leads do Facebook e de e-mail em uma única lista de longa duração no Sheets. Você pode adicionar transações, otimizar o monitoramento de despesas e até mesmo anotar automaticamente quando tiver uma nova reunião. Esses são apenas os recursos de pull-in.

No lado do push-out, o Sheets Zaps pode enviar alertas do Slack ou mensagens do ClickUp, criar cartões do Trello em quadros voltados para o cliente e enviar novos assinantes para os registros do Mailchimp. Ninguém da sua equipe precisa digitar planilhas novamente.

Melhores recursos do Google Sheets

Software gratuito baseado em nuvem

Colaboração fácil, principalmente porque os usuários podem deixar comentários ou enviar notificações por e-mail a partir das células

O Google Sheets pode ler e formatar praticamente qualquer tipo de dados para que as coisas não saiam erradas na tradução

Há centenas de Zaps para que você possa criar dezenas de automações de fluxo de trabalho,automações de formuláriose backups de dados

Limitações do Google Sheets

Há um número máximo de células para o Planilhas Google, portanto, as automações exigem algum monitoramento

O Google Sheets não tem funções tão avançadas quanto o Excel, portanto, Zaps eAlternativas ao Zapier são indispensáveis

Preços do Google Sheets

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Sheets

G2: 4.6/5 (mais de 42.290 avaliações para o Google Workspace)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.900 avaliações)

4. Slack

Via Slack Quando as empresas precisam de mensagens instantâneas, elas geralmente recorrem ao Slack. O Slack é uma plataforma de comunicação que facilita a troca de mensagens instantâneas entre grupos ou diretamente, bem como o compartilhamento de arquivos, chamadas e muito mais. As organizações podem configurar bate-papos em grupo por departamento, projeto ou tema para que várias conversas abertas possam ocorrer simultaneamente.

A beleza do Slack é que ele já permite a automação do fluxo de trabalho e funções avançadas dentro dele mesmo. Você pode definir lembretes, programar respostas e adiar mensagens. Mas o Slack está no seu melhor com os Zaps, que permitem que outras ferramentas em sua pilha de tecnologia enviem mensagens instantaneamente para você.

Por exemplo, uma planilha pode emitir um alerta em um canal ou para uma pessoa específica quando houver um novo cliente em potencial. Você também pode enviar mensagens no Slack, como tíquetes de suporte, ideias de marketing ou tarefas que você precisa acompanhar. Você pode até mesmo adicionar notas informais e mensagens sobre clientes ao perfil oficial no CRM para que as informações nunca desapareçam.

Melhores recursos do Slack

Recursos robustos de mensagens instantâneas e bate-papo em grupo que facilitam a colaboração

Recursos inteligentes que os usuários podem configurar para definir alarmes, lembretes recorrentes e acompanhamentos

Muitos Zaps para enviar mensagens pelo Slack ou transformar mensagens do Slack em itens de ação

Limitações do Slack

Limitações de tamanho e de integração de aplicativos nas versões gratuitas

Os planos pagos podem ter um custo proibitivo

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês

Business+: US$ 15/mês

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 23.000 avaliações)

5. Calendário do Google

Via Google O Google Agenda tornou-se rapidamente o aplicativo de calendário padrão para usuários profissionais e pessoais em todo o mundo. Ele é fácil de usar porque está muito interconectado com nossas caixas de entrada. As integrações com plataformas como Zoom, Meetup, Calendly e outras facilitam ainda mais a escolha do Google Agenda como seu aplicativo padrão.

Mas quando você escolher um calendário, certifique-se de que ele leia todas as fontes possíveis de reuniões recebidas para evitar a duplicação de agendamentos. Por meio de sua longa lista de Zapier Zaps e integrações de terceiros, o Google Agenda é a opção mais fácil para garantir exatamente isso.

Melhores recursos do Google Agenda

Crie vários calendários integrados para sua vida pessoal e profissional

Defina facilmente horários de trabalho ou blocos de tempo para que as reuniões só sejam possíveis nos horários certos

Amplamente reconhecido como a opção padrão na maioria dos sites

Limitações do Google Calendar

Os limites de uso e de convites podem atrapalhar as organizações maiores

Navegar pelos recursos e configurações avançados é um desafio

Preços do Google Agenda

Business Starter (Google Workspace): uS$ 6/mês

Business Standard (Google Workspace): uS$ 12/mês

Business Plus (Google Workspace): uS$ 18/mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Calendar

G2: 4.6/5 (mais de 42.290 avaliações para o Google Workspace)

Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. HubSpot

Via HubSpot A HubSpot é um software de CRM extremamente popular que oferece hubs individuais para marketing, vendas, operações e muito mais. As organizações que fazem parte do ecossistema da HubSpot podem gerenciar seu site, análises de marketing, remessa e distribuição de produtos e serviços na plataforma. Ele foi criado para lidar com as necessidades operacionais de empresas com até 2.000 funcionários, portanto, é um software poderoso.

Com isso em mente, a HubSpot também tem uma lista bastante poderosa de Zaps. Você pode se conectar a mais de 1.400 aplicativos e criar milhares de Zaps de ação de gatilho que atendam às necessidades da sua empresa. A HubSpot tem uma integração Zapier listada publicamente que vem gratuitamente com a plataforma geral da HubSpot.

Melhores recursos da HubSpot

Um hub de marketing intuitivo que oferece amplo suporte e sugestões paramelhorias no processo* Diversas integrações no ecossistema, minimizando a necessidade de entrada manual de dados

As informações do cliente podem ser acessadas em vários canais na plataforma

Limitações da HubSpot

Os valores de data são arredondados para a meia-noite UTC, o que pode causar algumas discrepâncias entre os aplicativos

A própria HubSpot pode ser cara para pequenas e médias empresas

Preços da HubSpot

Grátis

Suite Starter: US$ 30/mês

O preço varia de acordo com os tipos e o volume de atividade

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.680 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Noção

Via Noção O Notion é um aplicativo de anotações que leva o minimalismo ao máximo. Ele começa como um único quadro branco; a partir daí, os usuários podem criar tudo, desde gráficos de Gannt até livros de receitas. Para criar diferentes formatos de texto e bancos de dados, as pessoas podem usar os vários códigos e funcionalidades do Notion. É um playground virtual para as pessoas que desejam organizar seus projetos de paixão.

Todas as possibilidades de forma livre podem dificultar o início, mas os usuários geralmente gostam da liberdade quando começam. A comunidade entusiasmada também oferece muitos modelos para projetos, funções departamentais, calendários e muito mais. Você pode marcar seus recursos on-line favoritos, acompanhar e trabalhar em projetos, fazer listas de tarefas detalhadas e organizar toda uma base de conhecimento.

melhores recursos do #### Notion

Milhares de modelos no Notion ou de criadores de conteúdo que desejam compartilhar criações de nicho

Recursos e ferramentas de arrastar e soltar fáceis de usar para criar páginas exclusivas

Várias maneiras de visualizar e vincular dados em toda a plataforma

Limitações do Notion

Novos usuários podem ficar incrivelmente sobrecarregados

As integrações do Notion podem oferecer melhores resultados do que os zaps do Notion

Preços do Notion

Grátis

Plus: US$ 8/mês

Business: US$ 15

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Notion ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Calendly

Via Calendly O Calendly é uma ferramenta de agendamento popular que dá um pouco mais de polimento à definição de compromissos. Os profissionais podem usar o Calendly para convidar clientes, clientes em potencial e parceiros de negócios para agendar uma reunião, e ele faz todo o trabalho de bastidores de lidar com diferentes fusos horários e sua disponibilidade.

É muito mais fácil do que ficar trocando e-mails com possíveis horários, e você pode até oferecer vários tipos de reuniões para segmentar as comunicações internas e externas.

Ele se integra automaticamente à sua ferramenta de reunião preferida (como o Zoom ou o Google Meet), de modo que os Zaps são apenas a cereja do bolo.

Melhores recursos do Calendly

Uma interface sofisticada para permitir que outras pessoas agendem reuniões com você conforme sua conveniência

Fácil configuração do horário comercial e bloqueio de tempo

Configuração perfeita de reuniões em diferentes fusos horários sem se preocupar com a matemática

Limitações do Calendly

O plano gratuito limita o número de tipos diferentes de reuniões que você pode ter

Reuniões que não sejam do Calendly podem tornar difícil para o Calendly reconhecer quando você não está disponível

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês

Equipes: US$ 20/mês

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.099 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.350 avaliações)

9. Dropbox

Via Dropbox Muitas organizações e usuários pessoais hospedam todos os seus arquivos na nuvem por meio do Dropbox. Isso inclui tudo, desde documentos de trabalho em andamento até SOPs e ativos de marketing. É uma ótima maneira de acessar sempre os arquivos de que você precisa sem precisar procurar em e-mails antigos ou pastas de projetos.

O Zapier adiciona poder extra ao Dropbox, permitindo que você faça backup automático de documentos, notifique colaboradores sobre alterações e informe quando alguém fizer alterações. Você pode fazer com que o Dropbox deixe de ser um recurso essencial chato, mas estável, e passe a ser uma parte dinâmica de seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Dropbox

Compartilhe arquivos facilmente por meio de links

Transfira arquivos grandes que de outra forma não poderia compartilhar por e-mail ou outros aplicativos

Armazene e acesse arquivos de dispositivos conectados

Limitações do Dropbox

Menos segurança em comparação com outros aplicativos de armazenamento e compartilhamento de arquivos

Não há acesso off-line a documentos

Preços do Dropbox

Básico: gratuito

Plus: US$ 11,99/mês

Essentials: US$ 22/mês

Business: US$ 24/mês

Business Plus: US$ 32/mês

Dropbox avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 22.990 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 21.500 avaliações)

10. ConvertKit

Via ConvertKit O ConvertKit oferece um conjunto de ferramentas de marketing por e-mail, uma plataforma para boletins informativos pagos e ferramentas para vender assinaturas, associações e boletins informativos. Seu objetivo é mais voltado para criadores de conteúdo do que para empresas convencionais.

Você pode gerenciar sua lista de contatos e enviar e-mails personalizados para eles. Com o Zaps, você pode atualizar facilmente essas listas de contatos e garantir um backup de todos os seus dados.

Melhores recursos do ConvertKit

Fácil segmentação de públicos e gerenciamento de diferentes listas, o que o torna uma boa opção para iniciantes

Recursos integrados de comércio eletrônico projetados para criadores de conteúdo que desejam monetizar seus conhecimentos

Limitações do ConvertKit

Os usuários comparam desfavoravelmente o plano gratuito com o Mailchimp

Relativamente poucos Zaps

Preços do ConvertKit

Boletim informativo: US$ 0

Creator: US$ 9/mês

Creator Pro: US$ 25/mês

Avaliações e resenhas do ConvertKit

G2: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 197 avaliações)

Automatize seu fluxo de trabalho usando as integrações do Zapier para conectar-se às suas ferramentas favoritas

As integrações e a automação simplificarão a forma como você vive e trabalha, eliminando a maior parte da alternância manual entre aplicativos. Você pode acelerar seu trabalho e ficar tranquilo porque nada ficará perdido entre todos os seus aplicativos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos .

Mas se todos os seus aplicativos estiverem conversando entre si por meio de zaps, é hora de encontrar uma base onde você possa ser produtivo. A robusta plataforma de gerenciamento de tarefas do ClickUp pode ser sua base de operações, onde você conclui tarefas, trabalha com outras pessoas em projetos, controla sua agenda e monitora tudo o que precisa de sua atenção. Registre-se em uma conta Free Forever e comece a ver onde os zaps do ClickUp podem preencher as lacunas.