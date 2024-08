Como otimizar seu processo de design ágil

A entrega de produtos inovadores é fundamental para impulsionar sua participação no mercado, sua receita e sua continuidade. As empresas que entregam em prazos mais curtos sem sacrificar a qualidade geral se destacam em todos os espaços competitivos.

Dos poucos fatores que influenciam a entrega, seu processo de design afeta diretamente a qualidade e sua capacidade de se adaptar à evolução das necessidades dos clientes. Essa constatação fez com que muitas organizações passassem a adotar o design ágil, uma metodologia que adota uma abordagem iterativa para o design, muito parecida com o processo ágil de desenvolvimento de software.

Embora essa metodologia possa não ser nova, ela certamente é imprescindível para todos os projetos e negócios de software, independentemente do nicho.

Este artigo aborda tudo o que você precisa saber sobre o design ágil, as principais metodologias e ferramentas para transformar efetivamente a qualidade do seu processo de design.

O que é Agile Design?

O design ágil é uma abordagem em que as equipes entregam os componentes funcionais do design de um produto com antecedência para obter insights valiosos do usuário. Esse feedback é incorporado às iterações subsequentes do design do produto. Como uma metodologia iterativa, ela aumenta a flexibilidade, a colaboração e a iteração rápida no processo de design.

O núcleo fundamental desse processo é a adoção de mudanças para promover a melhoria contínua. Veja a seguir as vantagens que toda equipe de projeto e desenvolvimento tem ao adotar o processo de design ágil:

Identifica problemas antecipadamente: A natureza iterativa do Agile permite que as equipes obtenham feedback do usuário antecipadamente e com frequência. Isso significa que as falhas de usabilidade são identificadas e tratadas antes de serem incorporadas ao produto final. Além disso, a abordagem economiza tempo e recursos em retrabalho

A natureza iterativa do Agile permite que as equipes obtenham feedback do usuário antecipadamente e com frequência. Isso significa que as falhas de usabilidade são identificadas e tratadas antes de serem incorporadas ao produto final. Além disso, a abordagem economiza tempo e recursos em retrabalho Reduz o risco do design do produto: Nas metodologias tradicionais de design, o produto final corre o risco de não atender às demandas do mercado. Por meio da validação contínua das decisões de design com usuários reais, a adoção da metodologia ágil ajuda a garantir que o produto final atenda às necessidades do público-alvo

Nas metodologias tradicionais de design, o produto final corre o risco de não atender às demandas do mercado. Por meio da validação contínua das decisões de design com usuários reais, a adoção da metodologia ágil ajuda a garantir que o produto final atenda às necessidades do público-alvo Melhora a qualidade do produto final: Com a abordagem de design ágil, o feedback de cada iteração esclarece possíveis melhorias, que são então adotadas pela equipe de desenvolvimento. O design ágil também leva a um produto final mais polido e robusto

Leia também:_ **DevOps vs. Agile História e evolução do design ágil

Embora o Agile como uma abordagem de desenvolvimento já exista há algum tempo, sua introdução nos processos de design é mais recente. Aqui está um histórico de como essa abordagem crucial surgiu.

A luta: Antes do surgimento do Agile na década de 1990, as empresas seguiam a abordagem tradicional em cascata. Nessa abordagem, o design e o desenvolvimento de produtos não podiam ser modificados depois de definidos. Os produtos frequentemente se tornavam obsoletos ou eram abandonados no meio do caminho devido a mudanças nas necessidades. Essa rigidez se tornou um perigo significativo quando a computação por PC aumentou. De fato, o intervalo estimado entre uma necessidade comercial válida e o aplicativo final era de três anos. O início: Durante a década de 1990, surgiram várias metodologias de desenvolvimento leves. Elas enfatizavam a flexibilidade, o feedback rápido e o envolvimento próximo do cliente. Embora esse não fosse o processo de design ágil que conhecemos, esses experimentos foram o início de uma abordagem iterativa que levaria a um processo de design ágil O Manifesto Ágil: Em 2001, 17 líderes de pensamento se reuniram no Oregon para definir valores compartilhados e uma filosofia unificadora. Isso levou ao Manifesto Ágil, com seus quatro valores fundamentais que transformaram o processo de design de produtos e deram origem ao desenvolvimento ágil de software

Desenvolvimento ágil de software

Transforme seu processo de design de produto com um software de design ágil como o ClickUp

O Manifesto Ágil, publicado em 2001, provocou uma revolução. Seus princípios foram rapidamente adotados no design de produtos, reduzindo drasticamente os prazos de entrega e permitindo flexibilidade para incorporar necessidades em constante mudança.

O desenvolvimento ágil de software é um termo abrangente para várias estruturas e metodologias que incorporam os valores do Manifesto Ágil. Algumas estruturas populares incluem Scrum, Kanban e Extreme Programming ou XP. O Scrum é a metodologia ágil mais amplamente praticada sob esse guarda-chuva.

Scrum para desenvolvimento de software

Introduzido em 1995 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland, o Scrum é uma estrutura que permite que os indivíduos lidem com problemas adaptativos complexos, com foco no aprimoramento da colaboração e da eficiência. Esse desenvolvimento ágil de produtos a metodologia ágil surgiu para manter os mais altos níveis de produtividade e inovação de produtos.

Definido por suas funções exclusivas, como Scrum Master, Product Owner e Equipe de Desenvolvimento, ferramentas e reuniões como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, o Scrum oferece essas quatro características principais a todos os projetos:

Iterativo e incremental: O Scrum é implantado em ciclos curtos chamados iterações ou sprints, uma parte fundamental do Agile. Cada iteração fornece um software funcional e utilizável, tornando cada melhoria forte e incremental

O Scrum é implantado em ciclos curtos chamados iterações ou sprints, uma parte fundamental do Agile. Cada iteração fornece um software funcional e utilizável, tornando cada melhoria forte e incremental Foco no cliente: Os clientes e as partes interessadas estão profundamente envolvidos, fornecendo feedback durante todo o processo. Isso garante que o produto esteja alinhado com suas necessidades

Os clientes e as partes interessadas estão profundamente envolvidos, fornecendo feedback durante todo o processo. Isso garante que o produto esteja alinhado com suas necessidades **Adaptabilidade: considerando que o Agile adota a mudança em vez de combatê-la, o Scrum incorpora requisitos atualizados à medida que o projeto avança

Capacitação da equipe: As equipes Scrum são auto-organizadas e multifuncionais, promovendo a colaboração e a tomada rápida de decisões

Devido à eficácia da abordagem scrum, seu escopo rapidamente se expandiu para marketing ágil gerenciamento de produtos, planejamento de eventos e até mesmo aprendizado ágil e educação.

Use o modelo de gerenciamento Agile Scrum do ClickUp para permitir que suas equipes de produto, engenharia, design e controle de qualidade colaborem melhor

Para integrar perfeitamente essa abordagem em seu projeto, aproveite as vantagens de O modelo de gerenciamento do Agile Scrum pronto para uso do ClickUp .

Esse modelo de espaço de trabalho personalizável ajuda a gerenciar e acompanhar com eficiência o processo de desenvolvimento do Agile Scrum. Ele permite o rastreamento, o gerenciamento e a geração de relatórios flexíveis de tarefas. Seus recursos visuais práticos ajudam a otimizar sprints e planos de roadmap, enquanto suas ferramentas colaborativas mantêm a dinâmica da equipe e o fluxo de trabalho consistentes. O modelo oferece seis visualizações diferentes para ajudá-lo a acompanhar e gerenciar todas as tarefas do projeto.

Princípios fundamentais do design ágil

O processo de desenvolvimento ágil de software tem a seguinte sequência:

Planejamento: Esta etapa define o escopo, os requisitos, a viabilidade, os cronogramas, os recursos e o orçamento do projeto Design: Aqui, é criado um projeto que abrange o design do sistema, o fluxo de dados, a arquitetura, a estrutura da experiência do usuário e os componentes de hardware e software Desenvolvimento: Essa fase envolve escrever o código do software com base no projeto aprovado Teste: O software é testado para identificar e eliminar bugs antes da implementação. Ele abrange testes de unidade e de _integração que validam códigos individuais e sua capacidade de trabalhar em conjunto. Também inclui testes de sistema para verificar a conformidade com os requisitos e testes de aceitação do usuário ou UAT para avaliar a usabilidade e a satisfação do usuário Revisão: O final da iteração sempre envolve a revisão do desempenho e a obtenção de feedback das partes interessadas, dos desenvolvedores e, possivelmente, a orientação de melhorias e refinamentos

A incorporação da metodologia ágil envolve a execução dessa sequência em vários ciclos ou iterações. O segredo está nos ciclos contínuos de feedback em que a equipe de desenvolvimento avalia cada iteração. O próximo loop de design incorpora insights do software em funcionamento, informações do usuário e mudanças nos requisitos.

Com isso em prática, aqui estão algumas abordagens ágeis fundamentais que transformam a qualidade de cada sequência.

Desenvolvimento orientado por testes ou TDD

O TDD é uma solução de design ágil incorporada como uma combinação das fases de teste e desenvolvimento.

Ele revoluciona os testes ao escrever testes antes do código real. Os desenvolvedores definem a funcionalidade desejada por meio de um teste com falha e, em seguida, escrevem o código mínimo para passá-lo, resultando em um código altamente testável e bem projetado.

Use o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp para acompanhar os resultados sem esforço

No Agile, o TDD garante a qualidade desde o início da codificação e permite mudanças rápidas sem quebrar a funcionalidade existente. O Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp é ideal para monitorar o progresso e gerenciar seus resultados ao adotar o TDD. Esse modelo facilita o rastreamento e o gerenciamento de testes, o progresso visual e o rastreamento de resultados, e ainda tem recursos para integração perfeita de critérios de aprovação/reprovação. Ele também permite a colaboração sem esforço em bugs, problemas e solicitações de recursos.

Design ágil da experiência do usuário

A centralização no usuário é um princípio fundamental que orienta a metodologia de design ágil. Com o manifesto ágil priorizando a colaboração do cliente e o software de trabalho, o design de experiência do usuário torna-se o foco principal da metodologia ágil no desenvolvimento de produtos que estejam em sintonia com a personalidade do usuário em evolução.

Obter feedback detalhado do usuário para o design de UX é mais simples do que para outros aspectos do produto. O design de UX pode aumentar a usabilidade do produto, a adoção pelo usuário e a satisfação do cliente e deve ser uma área de foco durante o processo de design e desenvolvimento.

O modelo de roteiro de UX do ClickUp é ideal para uma abordagem ágil para mapear e acompanhar o progresso do design e a evolução das necessidades do usuário.

Os Modelo de roteiro de UX do ClickUp é um modelo de quadro branco personalizável. Ele ajuda você a:

Obter visibilidade do progresso e dos marcos do projeto

Alinhar os participantes e as equipes em torno de uma visão unificada de UX

Fornecer um roteiro para atividades de UX, como testes de usuários, pesquisas e iterações de design

Priorizar ideias de produtos com base nas necessidades dos usuários e nos objetivos comerciais

Para uma abordagem mais abrangente, o Software de gerenciamento de projetos de design ClickUp é perfeito para criar espaços colaborativos para que todas as partes interessadas contribuam com o processo ágil de desenvolvimento de produtos.

Esse software oferece suporte à colaboração e ao design de UX eficientes. Ele ajuda a equilibrar a distribuição da carga de trabalho da equipe e apoia a produtividade de indivíduos e equipes. Uma visão detalhada de projetos, tarefas e cronogramas garante que nada passe despercebido.

O ClickUp também integra seus recursos de revisão e aprovação e assistência criativa de IA em cada design ou maquete que sua equipe cria.

The Agile Design Framework

Voltando aos princípios fundamentais, o ágil em sua processo de design não é uma metodologia única e rígida. Aqui estão algumas das estruturas de design ágil mais eficazes do setor:

Quadro de casos de uso

Um caso de uso descreve como os usuários interagem com o software, o produto e o site de um sistema para atingir um objetivo específico. Ele captura em detalhes as etapas do usuário e as respostas do sistema.

Veja como essa estrutura transforma sua abordagem ao design:

Foco centrado no usuário

Os casos de uso mantêm o foco diretamente nas necessidades do usuário. Cada caso de uso traduz uma necessidade específica em um conjunto claro de ações, garantindo que o design permaneça em sintonia com as pessoas para as quais o produto é feito.

Adaptabilidade

Os casos de uso proporcionam um entendimento compartilhado dos requisitos, facilitando as discussões sobre ajustes à medida que o projeto avança.

Design granular

Os casos de uso dividem interações complexas em partes menores e gerenciáveis. Isso permite testes focados e melhorias no design iterativo desses casos de uso individuais.

Alinhamento da equipe

Os casos de uso criam uma base comum para designers, desenvolvedores e partes interessadas, garantindo que todos entendam claramente a funcionalidade pretendida do produto.

Teste de unidade dentro da estrutura Agile

O teste de unidade envolve o isolamento das menores partes testáveis do código para verificar se elas funcionam conforme o esperado. A validação das principais unidades de código garante que a qualidade de cada parte do desenvolvimento do software permaneça alta.

O teste de unidade é uma parte vital do teste ágil . Aqui estão as principais vantagens de adotá-lo em sua abordagem de design:

Detecção precoce de bugs

Cada sprint entrega uma parte funcional do software. Os testes de unidade escritos juntamente com o desenvolvimento garantem que cada "unidade" funcione corretamente. As equipes de design podem detectar bugs antecipadamente e evitar que eles se transformem em problemas maiores.

Confiança na refatoração

Os testes unitários fornecem uma rede de segurança para refatoração, permitindo que os desenvolvedores reestruturem o código para melhorar o design sem medo de introduzir erros involuntariamente.

Documentação viva

Os testes de unidade descrevem o comportamento esperado da unidade, o que significa que esses testes mudam junto com os requisitos, fornecendo uma especificação atualizada de como o código deve funcionar.

Entrega ágil disciplinada ou DAD

O DAD é uma estrutura ágil para projetos maiores e de nível empresarial. Ele adota uma abordagem baseada em escolhas que se concentra continuamente na entrega de valor e, ao mesmo tempo, no gerenciamento de riscos. Adotado na fase de entrega e implantação do processo de desenvolvimento de produtos, o DAD oferece uma abordagem flexível e personalizável para dimensionar as práticas de design ágil.

Veja a seguir os efeitos de incluir o DAD em sua metodologia de design ágil:

Escalabilidade : O DAD oferece uma estrutura para equipes grandes sem comprometer os valores fundamentais de flexibilidade e adaptabilidade do Agile.

: O DAD oferece uma estrutura para equipes grandes sem comprometer os valores fundamentais de flexibilidade e adaptabilidade do Agile. Abordagem orientada pela escolha : O DAD reconhece que não existe uma solução única para todos os casos. Por isso, oferece opções para as equipes adaptarem seu processo com base nas necessidades do projeto.

: O DAD reconhece que não existe uma solução única para todos os casos. Por isso, oferece opções para as equipes adaptarem seu processo com base nas necessidades do projeto. Foco orientado por objetivos : O DAD enfatiza a tomada de decisões orientada por objetivos em vez de uma abordagem prescritiva rígida.

: O DAD enfatiza a tomada de decisões orientada por objetivos em vez de uma abordagem prescritiva rígida. Visão holística: O DAD aborda todo o ciclo de vida do desenvolvimento à medida que essa estrutura ágil se expande para a governança, as operações e o gerenciamento de mudanças.

Casos de uso, testes unitários e estruturas como o DAD são componentes essenciais da estrutura de design ágil. Eles permitem que uma equipe ágil adote o foco no usuário, garanta a qualidade do código e se adapte perfeitamente às mudanças, mesmo em projetos complexos.

Metodologias de design ágil

Ao adotar uma metodologia ágil em seu design de projeto, as empresas podem desfrutar de vantagens como prazos de entrega mais curtos, execução mais eficiente e um projeto robusto e eficiente equipe ágil . No entanto, cada empresa tem necessidades e objetivos exclusivos; a metodologia de design ágil correta depende da natureza do projeto e dos valores da empresa.

Post transformação ágil que está sendo implementada em vários setores, aqui estão os quatro estágios e tipos de produtos em que a metodologia ágil teve o maior impacto.

Ágil para o desenvolvimento de novos produtos

O desenvolvimento de um novo produto é uma oportunidade de negócios repleta de incertezas. Adotar a metodologia ágil desde o início é vital porque esses empreendimentos comerciais dependem de comunicação constante, desenvolvimento claro e foco rápido em testes de mercado. As metodologias ágeis se concentram nos seguintes aspectos para enfrentar esse desafio:

Iterações curtas, validação antecipada: Os sprints curtos e a ênfase na entrega do produto mínimo viável (MVP) permitem o teste antecipado de mercado. Isso proporciona um feedback crucial sobre a viabilidade e a direção do produto. Redução de riscos: A natureza iterativa do Agile reduz o risco de investir muito em um produto que não atinge o público-alvo. A inclusão de guias de feedback também aumenta as chances de entregar um produto que realmente repercuta entre os usuários. Adaptação à evolução dos requisitos: À medida que o novo produto evolui, os requisitos e as prioridades mudam naturalmente. O Agile aceita mudanças e permite que a equipe adapte o roteiro do produto à medida que surgem novos insights.

Ágil para prototipagem de software

Os protótipos são ferramentas essenciais para validar decisões e coletar feedback de usabilidade. O Agile é um ajuste natural para a prototipagem devido ao seu foco na entrega de peças de trabalho de forma incremental:

Prototipagem rápida: O Agile permite a criação rápida de protótipos de baixa fidelidade, desde esboços simples até wireframes clicáveis. Esses protótipos fornecem insights iniciais sobre a funcionalidade básica e o fluxo do usuário Refinamento iterativo: Testes contínuos de usuários em protótipos impulsionam o refinamento. Em vez de uma grande revelação, as equipes ágeis iteram sobre os protótipos, fazendo melhorias e ajustes com base no feedback Resultados rápidos com baixo risco financeiro: O Agile incentiva a experimentação graças ao curto tempo de resposta do feedback. O teste de várias iterações de protótipos permite que a equipe descubra falhas antecipadamente, reduzindo os custos de redesenho no futuro.

Simplifique seu processo de design de protótipo de software com o modelo de desenvolvimento de protótipo de novo produto do ClickUp

A maneira ideal de projetar protótipos é a Modelo de protótipo de produto ClickUp . Com esse modelo, você pode alocar recursos e mão de obra com base nos estágios relevantes do projeto. Esse modelo de protótipo também permite que você analise os relatórios de progresso e mantenha o projeto no caminho certo por meio de cronogramas e marcos definidos. Além disso, o modelo o ajuda a coordenar com os membros da equipe e as partes interessadas e a garantir o alinhamento.

Ágil para design centrado no usuário ou UCD

O design centrado no usuário é uma filosofia que coloca as necessidades, os desejos e os comportamentos dos usuários em cada etapa do processo de design. Com a flexibilidade em relação às necessidades dos usuários formando um pilar dos princípios ágeis, adotá-la é fundamental para projetos que visam o UCD. Aqui estão os principais pontos de foco em uma metodologia ágil para UCD:

Pesquisa com usuários e ciclos de feedback: A metodologia ágil envolve fortemente os usuários por meio de entrevistas, testes de usabilidade e feedback de protótipos. As metodologias ágeis visam insights que moldam as decisões de design durante todo o ciclo de vida do projeto. O ClickUp também oferece um modelo eficaz de feedback do usuário para simplificar esse processo

Use o modelo de estudos de usuários do ClickUp para obter insights do feedback do usuário e acompanhar as ações atribuídas para aprimoramento

O modelo Modelo de estudos de usuários do ClickUp é uma ótima ferramenta para obter insights acionáveis e feedback do usuário. Ele o ajuda a criar um processo de coleta de feedback do usuário, organizá-lo em insights acionáveis e implementar mudanças sem problemas logo após a conclusão do estudo do usuário

Personas e criação de empatia: Os processos ágeis incorporam personas de usuários para garantir que as decisões de design permaneçam ancoradas em um profundo entendimento dos usuários-alvo, suas necessidades e pontos problemáticos

Use o modelo User Persona do ClickUp para visualizar os dados de sua pesquisa e entrevista e entender a persona do usuário.

Os Modelo de persona de usuário do ClickUp permite que você organize esses pontos de dados importantes em uma persona de usuário eficaz. Embora as fontes de dados sejam semelhantes a um modelo de feedback do usuário, você também pode incorporar dados de pesquisas, entrevistas e questionários. Ele também cria uma visão abrangente do usuário e ajuda a visualizar a empatia criada pelo usuário e suas necessidades

Colaboração multifuncional: As equipes ágeis, incluindo designers, desenvolvedores e partes interessadas, são multifuncionais. Isso garante perspectivas diversas e adesão antecipada, promovendo um entendimento compartilhado das necessidades do usuário

Metodologia ágil no desenvolvimento de wireframes de sites

O wireframe de um site é uma representação visual da estrutura e da funcionalidade de um site ou aplicativo. Ele serve como a estrutura esquelética que destaca o layout e as funções principais de um site. Aqui estão os elementos de uma abordagem de processo ágil para projetos de desenvolvimento de wireframe:

Prototipagem rápida e de baixa fidelidade: O Agile incentiva a criação de wireframes simples sem se concentrar em detalhes visuais. Isso permite testar rapidamente os layouts principais e as estruturas de navegação

O Agile incentiva a criação de wireframes simples sem se concentrar em detalhes visuais. Isso permite testar rapidamente os layouts principais e as estruturas de navegação Coleta de feedback antecipado: O desenvolvimento ágil de wireframes leva os designs a serem testados com os usuários. O ciclo de feedback concentra-se na validação dos caminhos das informações, da hierarquia e da usabilidade antes de investir em um design visual completo

O desenvolvimento ágil de wireframes leva os designs a serem testados com os usuários. O ciclo de feedback concentra-se na validação dos caminhos das informações, da hierarquia e da usabilidade antes de investir em um design visual completo Base flexível: À medida que o projeto avança, os testes ágeis informam os ajustes nos wireframes. Isso cria uma base sólida e testada pelo usuário para o produto final

Processo de design ágil versus design thinking

Embora os projetos de software implementem essas duas metodologias, e como os resultados finais são semelhantes, é fundamental entendê-las e separá-las. O processo de design ágil se concentra na criação de soluções eficazes e se destaca na abordagem de desafios conhecidos. Pensamento em design identifica problemas e desenvolve soluções para resolver o problema do usuário.

Aqui está uma comparação rápida para simplificar suas principais diferenças:

Agile Design Design Thinking Foco Resolução de problemas e execução eficiente Identificação de problemas e criação de soluções centradas no ser humano Metodologia Iterativa, sprints, histórias de usuários Empatia, definição, ideação, protótipo, teste Foco no usuário Prioriza as necessidades, mas orientado para a solução Profundamente enraizado na empatia com o usuário Adaptabilidade Alta Alta

Agile design vs. Design thinking

Embora esses elementos apresentem um quadro contrastante, vamos nos aprofundar nos fundamentos. Aqui estão os processos que formam a base de cada metodologia.

Teste de usabilidade no design thinking

O teste de usabilidade é o processo de avaliação de um produto, serviço ou recurso observando usuários reais enquanto eles tentam realizar tarefas típicas com ele. O design thinking implementa testes de usabilidade para identificar áreas de atrito em que os usuários sentem confusão, frustração ou dificuldade. Esses pontos problemáticos oferecem insights para a melhoria do design.

O teste de usabilidade é uma abordagem iterativa e centrada no ser humano para a solução de problemas que se alinha perfeitamente com a filosofia do design thinking. Ele é usado principalmente nas fases de empatia e teste do design do produto.

Pensamento crítico no design ágil

O pensamento crítico é uma abordagem de solução de problemas que enfatiza as soluções criativas e, ao mesmo tempo, adapta-se consistentemente às necessidades dos usuários em constante evolução. Ele é vital para a metodologia ágil porque ajuda as equipes a resolver problemas complexos, analisar situações, questionar suposições e tomar decisões sólidas em um ambiente iterativo e de ritmo acelerado.

O pensamento crítico é essencial para uma metodologia fortemente focada no desenvolvimento eficiente de soluções. Ele mantém os designers de software e UX no caminho certo e prontos para incorporar feedback consistente na iteração seguinte do design do produto.

O papel das ferramentas ágeis no processo de design ágil

O Agile é uma abordagem que prospera com a colaboração, a comunicação clara e os ciclos de trabalho iterativos. As ferramentas ágeis fornecem o backbone digital para apoiar esses princípios.

Ao adotar uma abordagem de design ágil, sua plataforma ou software deve ter um arsenal de ferramentas ágeis para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência em todo o processo de design.

Veja a seguir algumas ferramentas essenciais para auxiliar no design, no fluxo de trabalho e na gerenciamento ágil de produtos .

Quadros Kanban

O quadro Kanban é uma das ferramentas de visualização de equipe mais populares e eficazes no design ágil. Essa ferramenta foi projetada com foco principal na organização e no rastreamento do trabalho. Os quadros Kanban usam cartões que se movem pelo quadro para representar tarefas e colunas que representam diferentes estágios de um processo. Os estágios populares são "Normal", "Alto foco" e "Urgente" ou "A fazer", "Em andamento" e "Concluído"

_Use o Quadro Kanban do ClickUp para rastreamento, gerenciamento e visualização eficientes de projetos Quadro Kanban do ClickUp ajuda as equipes a visualizar as tarefas de design, seus status e dependências. Essa visão compartilhada promove a colaboração, reduz os gargalos e mantém todos alinhados. A ferramenta ajuda você a planejar, projetar e entregar com perfeição.

Ferramentas de comunicação centralizadas

Ferramentas como canais de comunicação incorporados em tarefas e espaços de projeto mantêm as discussões focadas e relevantes.

Com o ClickUp Chat, as atualizações instantâneas de design, as atribuições de tarefas e a comunicação se tornam uma segunda natureza. ClickUp Chat com sua interface amigável, marcação instantânea e atribuição de tarefas por meio de comentários, é a maneira perfeita de manter as equipes em contato e informadas

Leia também:_ **Os 10 melhores softwares de colaboração para designers gráficos

Tarefas e rastreadores de metas

O rastreamento de metas e tarefas é vital para manter-se informado em equipes multifuncionais. Tarefas personalizáveis do ClickUp permitem o gerenciamento de tarefas fácil de usar. Esse recurso permite planejar, organizar e até mesmo automatizar tarefas, para que as equipes possam se manter no caminho certo para atingir as metas. Outro recurso incorporado importante é o Metas do ClickUp . Isso permite que você avalie o progresso e até mesmo o sucesso do seu design com metas visualizadas que são atualizadas à medida que você conclui tarefas ou estágios de design relevantes

Design dashboards

Um painel de design é uma das ferramentas mais eficazes para se concentrar na metodologia ágil. Essas ferramentas são usadas para monitorar a saúde geral de um projeto de design. Por meio de uma visualização centralizada, elas exibem informações essenciais, como taxas de conclusão de tarefas, status de iteração de design, atualizações da linha do tempo do projeto etc.

Ter um painel de design simples, porém detalhado, acelera a conclusão do projeto enquanto monitora a qualidade. O ClickUp oferece dois modelos eficazes e prontos para uso para isso: ClickUp Design Portfolio e ClickUp Graphic Design.

O modelo de portfólio de design é o painel inicial perfeito do ClickUp para adotar a metodologia ágil desde o desenvolvimento do produto até a entrega.

Os Modelo de portfólio de design ClickUp é uma maneira simples e rápida de transformar os requisitos de design e os resumos de projetos em tarefas e monitorá-las. Ele facilita os fluxos de trabalho, simplifica a colaboração e equilibra os projetos. Ele também monitora tarefas e prazos e facilita o compartilhamento do seu trabalho. Esse modelo é perfeito para começar a acompanhar as tarefas do seu produto durante o ciclo de desenvolvimento até o lançamento.

Use o modelo de design gráfico do ClickUp para acessar, criar e gerenciar seus designs instantaneamente.

Embora vários software de design gráfico os programas de design gráfico podem ajudá-lo a executar tarefas de design, mas poucos integram o design ao fluxo de trabalho do projeto com tanta facilidade quanto o Modelo de design gráfico do ClickUp . Ele facilita a criação e a revisão estruturadas de designs, reduzindo drasticamente os tempos de espera na comunicação. Você pode acessar instantaneamente todos os seus designs, estabelecer cronogramas de tarefas, definir prioridades e visualizar sua carga de trabalho. Além disso, ele também contém uma visualização de lista pré-preenchida com tarefas criadas para cada etapa de um projeto de design de homepage.

Ferramentas de gerenciamento de impressão e roteiro

O design ágil é conduzido por sprints, e sua direção é visualizada por meio de roadmaps. As ferramentas de design ágil com recursos de gerenciamento de sprint podem aumentar a produtividade e gerar resultados tangíveis. As ferramentas de roteiro também ajudam a orientar a direção e o ritmo do desenvolvimento do design ágil.

O ClickUp facilita isso de forma eficaz com seus recursos de gerenciamento de sprint. Você pode definir as metas do sprint, dividir as tarefas, priorizá-las e atribuí-las e vincular as tarefas a documentos como resumos e diretrizes de design. Ele também ajuda a integrar um roteiro claro para cada iteração.

Todos os recursos e ferramentas do ClickUp permitem que você personalize perfeitamente o painel de design para incorporar outros recursos de relatório incorporados ou qualquer uma das mais de 1.000 integrações prontas para uso.

Perfecting Agile in Product Design

Os princípios ágeis no design e desenvolvimento de produtos melhoram a eficiência e a qualidade geral do design. Com sua abordagem iterativa distinta para o design, um processo ágil permite reduzir os tempos de design e entrega do software. Ele também abre caminho para o desenvolvimento de produtos mais relevantes e melhora a qualidade geral do design de produtos.

Use o ClickUp para promover mudanças, melhorar a colaboração da equipe e aumentar a qualidade da comunicação. Essa ferramenta completa de gerenciamento de projetos aumentará a eficiência das equipes de design.

Para lançar produtos de qualidade que os usuários precisam e ficar à frente da concorrência, o software de gerenciamento de projetos ágil do ClickUp é tudo o que você precisa! Registre-se gratuitamente e experimente!