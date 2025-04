Slack vs Zoom: escolhendo a melhor ferramenta de comunicação para sua equipe

Uma equipe que funciona bem deve ter aplicativos de comunicação de primeira linha. Mas vamos ser realistas!

Embora nem todos os aplicativos tenham tudo o que você deseja, você ainda pode acabar com um monte de recursos avançados de que nem precisa.

Então, qual é a melhor opção? Idealmente, você deve encontrar aquele que faz exatamente o que você quer sem nenhum extra confuso.

Quando se trata de trabalho remoto, o Slack e o Zoom são excelentes para torná-lo eficiente e agradável. O Slack permite que você converse e compartilhe arquivos, mantendo as conversas organizadas em vários canais. O aplicativo Zoom, por outro lado, tem tudo a ver com videoconferências cristalinas. Ambas as ferramentas potencializam a colaboração; elas fazem com que você sinta que está na mesma sala, mesmo que esteja a quilômetros de distância.

Cada plataforma de colaboração tem suas próprias vantagens. Mas adquirir as duas para a sua equipe pode ser um fardo para a sua carteira. A escolha certa está nos detalhes e nas principais diferenças. Vamos detalhar o que cada uma faz de melhor e ajudá-lo a decidir qual delas atende melhor às necessidades da sua equipe.

O que é o Slack?

O Slack é uma plataforma baseada em nuvem que gerencia a comunicação colaborativa. Ele oferece um espaço centralizado para que as equipes colaborem, compartilhem documentos e organizem fluxos de trabalho com eficiência.

Com recursos como mensagens em tempo real, compartilhamento de arquivos, bate-papo em equipe e canais personalizáveis, o Slack se concentra em unificar suas comunicações em uma única plataforma. Atualizações ou discussões importantes não se perdem em pilhas de e-mails.

Recursos do Slack

Aqui estão alguns de seus principais recursos, perfeitos para equipes colaborativas.

1. Mensagens e compartilhamento de arquivos

Você pode facilmente compartilhar documentos, discutir projetos e obter feedback instantâneo no Slack. Suponha que você carregue uma apresentação no Slack para sua equipe revisar. Imediatamente, todos podem discuti-la e dar feedback enquanto a examinam, o que pode ajudá-lo a fazer edições em tempo real.

Isso é útil durante marcos cruciais do projeto, como a finalização de propostas ou o refinamento de estratégias de marketing. Isso evita que você tenha que lidar com muitas versões diferentes de arquivos e e-mails que vão e voltam. Tudo fica organizado e fácil de encontrar em um só lugar.

via Slack

2. Chamadas de voz e vídeo

Você já teve uma situação em que sua equipe precisou conversar pessoalmente, mas o deslocamento não era uma opção? Os recursos de chamada do Slack foram criados para essas ocasiões. Inicie uma reunião rápida ou uma reunião completa por vídeo em um piscar de olhos. Não há necessidade de se preocupar com outros aplicativos ou com longas conversas por e-mail!

Essa funcionalidade é particularmente útil durante sessões de brainstorming, atualizações de progresso ou apresentações para clientes. Também é um salva-vidas para equipes espalhadas por todo o mundo, trabalhando remotamente ou colaborando de diferentes lugares. Obtenha feedback instantâneo ou apenas estimule o espírito de equipe, sem complicações.

via Slack

3. Conexão do Slack

Quer se comunicar com pessoas de fora da sua organização? Com o Slack Connect, você pode conversar com parceiros externos, clientes ou fornecedores em canais compartilhados. Convide as partes interessadas externas para participarem de canais compartilhados e diga adeus à bagunça dos tópicos de e-mail e ao malabarismo com diferentes plataformas.

O Slack Connect é particularmente benéfico para o gerenciamento de projetos, atendimento ao cliente ou relações com fornecedores, onde a comunicação rápida é fundamental. Ele ajuda todos a ver o que está acontecendo, a trabalhar melhor em equipe e a tomar decisões mais rapidamente, mesmo que sejam de organizações diferentes.

via Slack

Preços do Slack

Versão gratuita

Padrão : uS$ 8,75/mês por usuário

Mais : uS$ 15/mês por usuário

Grade empresarial: Preços personalizados

O que é o Zoom?

O Zoom é uma ferramenta de videoconferência que permite que as pessoas se conectem umas com as outras por meio de reuniões por vídeo. Sua interface de usuário intuitiva permite que os usuários a usem para chamadas de trabalho, participem de aulas remotamente ou conversem com colegas e/ou familiares e amigos dispersos.

Você pode participar de chamadas de vídeo em grupo com 100 pessoas ao mesmo tempo, de qualquer lugar. Compartilhe sua tela, envie mensagens a qualquer pessoa instantaneamente e até mesmo troque fundos virtuais para tornar as chamadas interessantes.

Recursos do Zoom

Aqui estão alguns dos principais recursos do Zoom:

1. Zoom Phone e Zoom Team Chat

via Zoom

Quer uma opinião rápida de um colega? Envie uma mensagem no bate-papo da equipe do Zoom ou use o Zoom Phone!

O Zoom também permite que você habilite salas de espera para gerenciar os participantes das próximas reuniões. Esse recurso é particularmente útil para sessões espontâneas de brainstorming, esclarecimento de dúvidas ou busca de feedback oportuno.

via Zoom

A melhor parte? Com o Zoom AI Companion, você pode criar respostas de bate-papo com seu tom e duração preferidos com base em suas instruções. Seja fornecendo respostas rápidas a perguntas frequentes ou mantendo padrões de comunicação consistentes, esse recurso ajuda você a trabalhar mais rápido e soar mais profissional, especialmente quando você precisa responder rapidamente e garantir que cada resposta pareça pessoal.

2. Mercado

O Marketplace do Zoom oferece integrações. Você pode agendar reuniões do Zoom via Calendly, compartilhar arquivos do Google Drive diretamente no Zoom e muito mais! Não importa se você trabalha sozinho, com uma equipe pequena ou para uma grande empresa. Com todas essas diferentes ferramentas disponíveis para integração, continue usando seus fluxos de trabalho favoritos, mesmo quando adicionar mais ferramentas à sua configuração.

3. Quadro branco

via Zoom

O Zoom Whiteboard permite que você faça brainstorming de ideias visualmente. Assim, você pode colaborar facilmente em um projeto e esboçar planos em tempo real. Por exemplo, se você estiver conduzindo uma reunião virtual com sua equipe, poderá facilmente anotar ideias, desenhar diagramas e planejar as etapas do projeto, exatamente como faria em uma sala de reunião real.

Essa ferramenta é excelente para sessões de brainstorming, reuniões de planejamento ou revisão de projetos, pois faz com que todos se envolvam ativamente e ajuda a gerar ideias. É perfeita para equipes remotas, colaborações distribuídas e workshops virtuais, nos quais é importante compartilhar ideias visualmente.

Preços do Zoom

Versão gratuita

Profissional: uS$ 14,99/mês por usuário

Empresarial : uS$ 21,99/mês por usuário

Business Plus: Entre em contato para obter preços

Slack vs. Zoom: Comparação de recursos

Independentemente de onde você trabalha e de como é a sua equipe, o Zoom e o Slack mantêm você conectado e produtivo.

Aqui está uma tabela de comparação rápida para entender suas principais diferenças.

Recurso Slack Zoom Bate-papo Sim Sim Compartilhamento de arquivos Sim Sim Colaboração em áudio e vídeo Sim Sim Recursos de integração Sim Sim Funcionalidade de IA Sim Sim Quadro branco Não Sim Criador de fluxo de trabalho Sim Não Gravação de tela Sim Sim Personalização de reuniões Não Sim Tomada de notas Sim Sim Recursos de segurança Sim Sim

O Slack é como seu escritório virtual, onde você pode conversar com seus colegas de forma assíncrona ou em tempo real e compartilhar arquivos sem problemas. O Zoom é a ferramenta ideal para bate-papos presenciais e reuniões por vídeo com recursos úteis como o bate-papo da equipe do Zoom e o Zoom Phone. Ambos simplificam o trabalho em equipe e a colaboração - o Slack com seus canais personalizáveis e o Zoom com seus quadros brancos.

Agora, vamos comparar o Slack e o Zoom em profundidade para determinar o que funciona melhor para você.

1. Recursos de bate-papo

Slack

Como uma das melhores ferramentas de reunião on-line, o Slack permite bate-papos em grupo sobre tópicos ou equipes específicas por meio de "canais", seja para apresentações de vendas, atualizações da empresa ou suporte ao cliente

Troque mensagens, ferramentas e arquivos livremente nos canais de bate-papo do Slack

Os canais são de dois tipos: públicos, abertos a todos em toda a empresa, ou privados, acessíveis apenas por convite

Você também pode se conectar com parceiros externos por meio do Slack Connect. Assim, você tem acesso instantâneo a agências, clientes e fornecedores diretamente do seu Workspace

As vantagens? Elimina os silos de informações e garante que todos tenham acesso a todas as informações relevantes o tempo todo. A comunicação da equipe fica mais fácil. E quando novas pessoas participam das reuniões, elas ficam por dentro de tudo desde o início. Além disso, com os bate-papos antigos salvos, você sempre pode pesquisar discussões anteriores para obter insights.

Zoom

O recurso Zoom Team Chat ajuda você a se comunicar quando não precisa de voz ou vídeo.

Ele se integra ao mesmo aplicativo usado para reuniões virtuais

Você pode encontrar o Zoom Team Chat tanto no celular quanto no desktop

Assim como o Slack, o Zoom Team Chat também permite canais públicos ou privados. Mas não mais do que 10.000 membros

Deseja recursos de compartilhamento de vídeo? Não tem problema, você pode enviar mais do que apenas vídeos. Envie mensagens com áudio, até mesmo GIFs, ou qualquer outro tipo de arquivo no Zoom Team Chat

mensagens "favoritas" ou fixadas, organize arquivos pessoais e defina lembretes

Você também pode definir lembretes, arquivar chats e até mesmo editar ou excluir mensagens depois de enviá-las no Zoom Team Chat

Veredicto final

Tanto o Zoom quanto o Slack têm ótimos recursos de bate-papo em equipe. Mas o Slack oferece algumas vantagens extras, como o Slack Connect e nenhum limite de usuários, ao contrário do Zoom. 🙌

2. Colaboração em áudio e vídeo

Slack

O Huddles e o Clips são as opções do Slack para comunicação por áudio e videoconferência. Veja como o Huddles ajuda:

Os Huddles permitem que sua equipe converse ou se conecte com pessoas de fora. Basta entrar em um canal do Slack ou enviar uma mensagem direta para colaborar em videoconferências

Qualquer pessoa no canal ou DM pode entrar ou sair da videoconferência quando quiser

Compartilhe sua tela, rabisque nela e até mesmo publique legendas ao vivo durante a videoconferência. É perfeito para reuniões improvisadas no escritório, sessões de brainstorming ou simplesmente para passar o tempo

Agora, vamos falar sobre o Clips. Veja o que ele oferece:

Faça áudio e vídeo rápidos sempre que precisar compartilhar uma atualização. Você também pode gravar telas

Não há necessidade de se apressar ou agendar uma reunião; basta gravar e compartilhar quando for conveniente. Seja para mostrar seu projeto mais recente, fazer uma demonstração ou dar dicas de como fazer

Confira esses clipes sempre que for melhor para você. As transcrições de todos os clipes facilitam muito a busca e a localização do que você precisa

Quer acelerar, desacelerar ou apenas ler as legendas? Faça isso sem esforço com o Clips

Zoom

Por outro lado, veja o que o Zoom Meeting oferece:

Traga áudio e vídeo HD de alto nível para a mesa

Hospede até 1000 usuários, com 49 deles diretamente na sua tela

Colabore com ferramentas integradas. É possível compartilhar a tela e até mesmo rabiscar juntos em tempo real

Use ferramentas de engajamento como filtros criativos, emojis de reação e até mesmo enquetes e levantamento de mãos

Relembre momentos passados com gravações de reuniões e transcrições pesquisáveis

Agende reuniões diretamente com links para o Outlook, Gmail ou iCalendar

E tem mais! Com o Zoom Whiteboards, você pode fazer brainstorming colaborativo em tempo real durante suas reuniões no Zoom. O Zoom Events permite que você configure tudo, desde as inscrições até a marca, e gerencie facilmente os ingressos. Com o Zoom Spaces, personalize seu espaço de trabalho e até mesmo obtenha quiosques inteligentes.

Veredicto final

O Zoom é mais adequado para videochamadas sérias e detalhadas. Ele cobre todas as situações formais que você possa imaginar. Mas o Slack é mais descontraído.

Além disso, os usuários do Zoom têm muito mais opções de vídeo do que os usuários do Slack. 👀

3. Integrações

Tanto o Slack quanto o Zoom simplificam seus fluxos de trabalho com toneladas de aplicativos integrados.

Slack

O Slack se integra com suas ferramentas favoritas, para que você não perca nada. Você pode obter algumas das melhores integrações do Slack, como ferramentas de reunião como Cisco Webex e MS Teams ou ferramentas de CRM como Salesforce, Zoho e HubSpot. Ele até se integra com o Zoom!

Zoom

O Zoom também não fica atrás. Com apenas alguns cliques, você pode integrar o Zoom aos seus aplicativos favoritos, como o Google Workspace, o MS Teams ou o Zapier.

Veredicto final

Você poderá trabalhar confortavelmente com seus aplicativos favoritos tanto no Slack quanto no Zoom. 🛠️

Slack vs Zoom no Reddit

Pesquisamos no Reddit para ver o que as pessoas pensam sobre o Slack e o Zoom.

Muitas pessoas acham que o Zoom tem um conjunto melhor de recursos avançados.

Acabei de mudar de emprego para um ambiente Slack e o Zoom é 100 vezes melhor para conversas por bate-papo. O mais importante no Zoom é que, se um indivíduo ou grupo enviar uma mensagem para você, ela pisca em laranja e vai para o topo da sua lista. Ela precisa de sua atenção. ESSE é um bom design.

Acabei de mudar de emprego para um ambiente Slack e o Zoom é 100 vezes melhor para conversas por bate-papo. O mais importante no Zoom é que, se um indivíduo ou grupo enviar uma mensagem para você, ela pisca em laranja e vai para o topo da sua lista. Ela precisa de sua atenção. ESSE é um bom design.

Outros usuários do Reddit dizem que o Slack leva vantagem com seu recurso de menções:

O Slack tem aquela visualização de "menções" em que você pode ver todas as mensagens que marcam você ou "todos" em um canal. Você pode ver facilmente o que é importante e relevante para você no Slack. Sinto falta disso no Zoom.

O Slack tem aquela visualização de "menções" em que você pode ver todas as mensagens que marcam você ou "todos" em um canal. Você pode ver facilmente o que é importante e relevante para você no Slack. Sinto falta disso no Zoom.

Um usuário do Reddit comparou especificamente os recursos de threads das duas plataformas:

Tente também conversar sobre um tópico em um tópico do Zoom que subiu na janela do canal porque outras mensagens foram postadas. Você precisa rolar para cima no canal para acessar o tópico e abri-lo. Mais uma vez, o Slack tem uma vantagem com a visualização de "tópicos", que coloca todos os tópicos dos quais você participou na mesma visualização para que você possa respondê-los ali mesmo ou abrir o tópico.

Tente também conversar sobre um tópico em um tópico do Zoom que subiu na janela do canal porque outras mensagens foram postadas. Você precisa rolar para cima no canal para acessar o tópico e abri-lo. Mais uma vez, o Slack tem uma vantagem com a visualização de "tópicos", que coloca todos os tópicos dos quais você participou na mesma visualização para que você possa respondê-los ali mesmo ou abrir o tópico.

Nenhuma ferramenta é objetivamente melhor do que a outra - é tudo uma questão de como você deseja trabalhar.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Slack e ao Zoom

Se o que você procura é colaboração, vamos apresentá-lo a uma ferramenta que combina o melhor do Slack e do Zoom: ClickUp! Do bate-papo em equipe às ferramentas integradas de colaboração e gravação de tela, o ClickUp tem tudo o que você precisa para realizar grandes coisas com sua equipe.

Suponha que você esteja trabalhando em um projeto em grupo, mas todos estão em locais diferentes. Use o Chat do ClickUp para enviar atualizações de tarefas por texto para sua equipe. Com os quadros brancos do ClickUp, desenhe ou anote ideias em conjunto, como em um quadro físico, sem precisar estar na mesma sala. 🤩

O ClickUp é como uma sala de reunião virtual onde todos podem compartilhar seus pensamentos. Portanto, se estiver procurando alternativas ao Slack ou ao Zoom para bate-papo ou brainstorming, o ClickUp mantém as coisas simples e ajuda sua equipe a trabalhar melhor em conjunto.

1. Visualização do ClickUp Chat

Traga a comunicação da equipe para o mesmo lugar com o ClickUp Chat

Com a visualização de bate-papo do ClickUp, elimine o incômodo de usar várias ferramentas diferentes para mensagens de equipe. Você pode:

Converse com sua equipe, compartilhe atualizações e até mesmo vincule recursos diretamente nas tarefas

Marque qualquer pessoa com @menções e atribua comentários a tarefas

Inclua páginas da Web, vídeos e o que mais precisar diretamente na conversa Observe que o ClickUp oferece o Clips, um gravador de tela gratuito sem marcas d'água

E adivinhe só? Você não precisa se preocupar com os detalhes; tudo está agrupado de forma organizada para facilitar o acesso

Amplie suas mensagens com blocos de código, listas e banners quando quiser deixar seu ponto de vista bem claro

Economize tempo com os atalhos do comando /Slash para formatação

Personalize a visualização do bate-papo de acordo com suas necessidades e mantenha facilmente o controle de diferentes projetos ou equipes

Controle quem vê o quê e fique por dentro de tudo com as notificações sem se preocupar com a privacidade

Seus dados no ClickUp estão seguros com medidas de segurança avançadas, como criptografia de dados AES-256 e autenticação multifator

2. Detecção de colaboração ao vivo do ClickUp

O recurso de detecção de colaboração do ClickUp permite a colaboração em tempo real! Você saberá imediatamente se seu colega está verificando uma tarefa ou deixando um comentário. Além disso, você pode ver quem está mexendo na descrição de uma tarefa enquanto ela acontece.

Trabalhem juntos em tempo real sem atrapalhar uns aos outros com a detecção de colaboração ao vivo do ClickUp

Não é mais necessário esperar por atualizações; você receberá feedback instantâneo sobre alterações de status, novos comentários e qualquer outra coisa que esteja acontecendo com a tarefa.

3. Quadros brancos ClickUp

Desde o brainstorming de ideias de recursos até o lançamento de fluxos de trabalho completos, colabore em tudo com os quadros brancos ClickUp

Com os quadros brancos do ClickUp, transforme suas ideias em planos reais sem suar a camisa. Mesmo que sua equipe esteja dispersa, você ainda estará em sincronia!

Você pode adicionar anotações e esboçar ideias em um só lugar. Você também pode transformar rapidamente ideias em tarefas. Ligue os pontos vinculando tarefas, arquivos e documentos para dar ao seu trabalho um contexto sério.

Precisa de mais estilo? Adicione notas adesivas, imagens ou links da Web. A melhor parte? Você não precisa ser um especialista ou um artista para fazer isso funcionar; as ferramentas são fáceis de usar. Basta arrastar e soltar elementos para ver suas ideias ganharem vida!

4. Integrações do ClickUp

O ClickUp conecta você a mais de 1000 ferramentas gratuitamente! Pense no GitHub, GitLab, Google Calendar, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, aplicativos da Microsoft, como MS Teams, Microsoft 365 e Outlook, e dezenas de outros aplicativos de terceiros.

E adivinhe só? O ClickUp também se integra perfeitamente ao Slack e ao Zoom!

Se você já usava outras ferramentas de colaboração, como Asana, Trello, Jira ou Basecamp, não se preocupe! O ClickUp permite uma transição tranquila; bastam alguns cliques e você está pronto. 🙌

5. Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Baixe este modelo Use o modelo de plano de comunicação do ClickUp para melhorar as comunicações internas e externas de sua organização

Imagine o caos de um projeto em que todos estão lutando para obter as informações mais recentes. O modelo de plano de comunicação do ClickUp elimina isso. Ele é o seu hub central para manter todos na mesma página.

Use o modelo para:

Descreva o objetivo do seu projeto, o público-alvo e os resultados desejados. Isso define o norte para toda a equipe

Atribua uma responsabilidade clara às tarefas e aos canais de comunicação. Não há mais acusações ou confusão sobre quem é responsável pelo quê

Identifique o melhor método de comunicação para cada público - reuniões semanais da equipe, canais do Slack para atualizações rápidas ou documentos designados da base de conhecimento

Mantenha a transparência com controle de progresso e relatórios

ClickUp: A solução para o debate entre Slack e Zoom

A escolha entre o Slack e o Zoom se resume ao que você precisa. Se você deseja uma comunicação de equipe perfeita com recursos como compartilhamento de documentos, mensagens em tempo real e organização de canais, o Slack pode ser a sua opção. Mas se o seu foco for em reuniões virtuais, webinars e videoconferências, o Zoom pode ser o que você está procurando.

Quer você prefira a colaboração via Slack ou reuniões virtuais via Zoom, o ClickUp oferece o melhor de ambos, com recursos incríveis para aumentar a produtividade e manter a comunicação de alto nível.

Embarque nessa e inscreva-se no ClickUp para ter acesso a incríveis recursos de colaboração gratuitamente! 🤩