Dogfooding de produtos: maximizando a qualidade do software e a experiência do usuário

Não são apenas os recursos que diferenciam um software bom de um excelente. Os usuários estão mais interessados em experiências excepcionais. O dogfooding é um método excelente para alcançar isso. É quando as empresas deixam de depender de pessoas externas e transformam suas equipes nos primeiros usuários.

Vamos entender como esse truque interno pode transformar falhas de produtos em sucessos e aumentar o potencial de um software.

O que é dogfooding?

Dogfooding refere-se à prática de uma empresa usar seus produtos de software desenvolvidos internamente durante o desenvolvimento e após o lançamento.

Essa experiência direta do cliente fornece informações valiosas sobre a funcionalidade, a usabilidade e os possíveis problemas do produto.

O termo "dogfooding" vem de um comercial de 1976 da ração para cães Alpo, em que o ator Lorne Greene afirmava que alimentava seu próprio cão com o produto. Em 1988, o gerente da Microsoft Paul Maritz enviou um e-mail intitulado "Eating our own Dogfood" (Comendo nossa própria ração) para Brian Valentine, gerente de testes do Microsoft LAN Manager. No e-mail, Paul desafiava Valentine a aumentar o uso interno do produto.

Portanto, o termo sugere usar seus próprios produtos para garantir sua qualidade antes de oferecê-los a outras pessoas.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais de programas de dogfooding.

Dogfooding: exemplos reais

Gigantes globais como Amazon e Microsoft são os principais defensores do teste do próprio produto. A Amazon é famosa por testar muitas ferramentas internas, incluindo sua plataforma de computação em nuvem, Amazon Web Services (AWS).

Isso permite que eles identifiquem e resolvam problemas de escalabilidade e desempenho em seu software interno antes que os clientes externos os encontrem.

Da mesma forma, a Microsoft testa primeiro seus próprios produtos, como o Microsoft 365, em toda a organização. Isso garante que o pacote se integre aos fluxos de trabalho internos sem problemas e identifica problemas na experiência do usuário da perspectiva do usuário real ou de um funcionário.

O dogfooding desempenha um papel crucial em todo o ciclo de vida do lançamento de um software:

Durante o desenvolvimento, ajuda a identificar bugs e problemas de usabilidade antes que eles cheguem aos usuários externos

Após o lançamento, permite que as empresas monitorem padrões de uso no mundo real e coletem feedback valioso sobre o produto de usuários internos que compartilham dados demográficos semelhantes aos dos clientes externos

Resumindo, dogfooding significa usar consistentemente um produto que você criou para determinar o que funciona e o que precisa ser melhorado. Isso oferece vários benefícios para as empresas.

Benefícios do dogfooding no desenvolvimento de produtos de software

Aqui estão as vantagens mais importantes do dogfooding no desenvolvimento de produtos de software:

Encontrar a causa raiz de um problema: Os usuários internos, familiarizados com o processo de desenvolvimento do produto, muitas vezes conseguem identificar a causa raiz dos problemas com mais eficiência do que os testadores externos. Isso economiza tempo e recursos valiosos durante o processo de depuração

Melhorar a qualidade do produto descobrindo bugs, problemas ou erros: O dogfooding ajuda a descobrir muitos problemas, desde pequenos bugs até grandes obstáculos à usabilidade. Ao resolver essas questões antecipadamente, você pode garantir que um produto mais refinado e fácil de usar chegue ao mercado

Usar seus produtos internamente leva a um melhor controle de qualidade e usuários mais satisfeitos. Seus funcionários atuam como testadores do mundo real.

Eles enfrentam os mesmos problemas e frustrações que os usuários externos, permitindo que você identifique e corrija os problemas antes que eles afetem os clientes.

Além disso, usar o próprio produto abre as portas para feedback imediato. Os funcionários podem facilmente relatar bugs, sugerir melhorias e compartilhar suas experiências diretamente com a equipe de desenvolvimento. Isso leva a uma iteração mais rápida e a um produto mais centrado no usuário.

Ao "beber seu próprio champanhe", os desenvolvedores e equipes de produto ganham uma compreensão mais profunda da experiência do usuário. Isso promove um senso de propriedade e um compromisso com a criação de um produto que resolve problemas.

Dica profissional: Use modelos de gerenciamento de produtos para organizar o desenvolvimento, o marketing e a experiência do usuário!

Processo de dogfooding no desenvolvimento

Você pode implementar o dogfooding de várias maneiras ao longo do processo de desenvolvimento. Veja como: Passo 1: Identifique testadores internos

Um primeiro passo crucial é selecionar um grupo de funcionários de diferentes departamentos para participar do dogfooding. Isso pode incluir desenvolvedores de software, gerentes de produto, representantes de vendas e pessoal de suporte ao cliente.

O objetivo é reunir diversas perspectivas a partir de um teste beta dentro da empresa e garantir que o produto atenda a uma ampla gama de necessidades dos usuários.

Passo 2: Defina as etapas de teste

Integre o dogfooding em várias etapas do SDLC (Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software). Isso pode envolver o uso de protótipos para testes iniciais de usabilidade, a utilização de versões internas para detecção de bugs e a realização de programas-piloto com usuários reais em departamentos específicos para avaliar a funcionalidade do produto em cenários reais.

Incentive o uso interno em diferentes departamentos da sua empresa para identificar casos de uso que podem não ter sido considerados inicialmente.

Passo 3: Reúna feedback

Estabeleça canais claros para que os testadores internos forneçam feedback. Isso pode envolver pesquisas online, fóruns internos ou sessões dedicadas ao feedback. Os mecanismos de feedback devem ser fáceis de usar e incentivar os testadores a compartilhar suas experiências de forma aberta e honesta.

Passo 4: Analise e aja

Depois de coletado, o feedback precisa ser analisado meticulosamente. Identifique temas recorrentes e priorize a correção de bugs e melhorias com base na gravidade dos problemas e seu impacto potencial na experiência do usuário.

Depois de concluir essas etapas, é importante implementar o dogfooding em seus processos de negócios de maneira eficaz.

Implementando o dogfooding em sua empresa

Construir uma cultura empresarial forte que incentive o teste dos produtos da sua empresa é essencial para colher os benefícios. Aqui estão algumas dicas para uma implementação bem-sucedida:

Apoio da liderança: Garanta o apoio da equipe de liderança da sua empresa. O apoio deles incentivará a participação dos funcionários, aumentará o uso interno e garantirá que o dogfooding seja visto como uma prática valiosa, não apenas um fardo adicional

Incentive a participação: considere oferecer incentivos para encorajar os funcionários a participar ativamente do dogfooding. Isso pode envolver elementos de gamificação, programas de reconhecimento ou até mesmo pequenas recompensas por feedback detalhado e perspicaz

Treinamento e recursos: Equipe seus funcionários com o treinamento e os recursos necessários para participar do dogfooding de maneira eficaz. Isso pode envolver workshops sobre como fornecer feedback construtivo e acesso a ferramentas internas de teste beta

Maneiras de melhorar os testes internos de produtos

Melhorar os testes internos de produtos é fundamental para um dogfooding eficaz. Considere usar ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp para otimizar o processo.

O ClickUp Form View ajuda você a criar formulários fáceis de usar para coletar feedback interno dos usuários sobre seus próprios produtos. Esse feedback pode então ser conectado ou convertido em tarefas rastreáveis e atribuído aos membros da equipe para investigação, acompanhamento e resolução.

Facilite para os usuários relatarem bugs, enviarem solicitações de recursos ou sugerirem melhorias na experiência do usuário usando o ClickUp Form View

Os formulários ClickUp são versáteis e não se limitam à coleta de feedback. Veja como você pode aproveitar ao máximo esse recurso:

Simplifique o relatório de bugs: Crie um formulário com campos específicos para os testadores relatarem bugs, garantindo que todas as informações cruciais (descrição, etapas para reproduzir, capturas de tela) sejam capturadas em um formato consistente. Isso elimina ambiguidades e permite um diagnóstico mais rápido. O formulário também pode impedir que os testadores relatem o mesmo bug várias vezes

Otimize o fluxo de trabalho: Configure o modelo do formulário de feedback para enviar automaticamente relatórios de bugs e feedback para membros específicos da equipe (desenvolvedores e testadores) dentro do ClickUp. Isso garante que as questões sejam tratadas prontamente pelas pessoas certas. Centralizar todo o feedback dos testes dentro do ClickUp promove uma melhor comunicação e colaboração entre testadores e desenvolvedores, pois todos podem acessar e discutir as questões relatadas em um só lugar

Recursos adicionais do ClickUp para melhorar o dogfooding

Modelo de rastreador de problemas do ClickUp

Baixe este modelo Relate, acompanhe e priorize bugs, erros e outros problemas de desenvolvimento de software com o modelo de rastreador de problemas do ClickUp

Use o modelo de rastreador de problemas do ClickUp para criar uma única fonte de verdade para todos os bugs e problemas encontrados durante o dogfooding. Isso elimina a confusão e garante que todos os problemas sejam rastreados e resolvidos a tempo.

O modelo também permite que as equipes priorizem os bugs com base na gravidade e no impacto, garantindo que os problemas críticos sejam corrigidos primeiro. Isso ajuda a manter um fluxo de trabalho definido para relatar, investigar e resolver bugs, levando a tempos de resolução mais rápidos.

Modelo de pesquisa de feedback sobre o produto ClickUp

Baixe este modelo Analise as respostas dos usuários e use os resultados para informar as decisões em seu SDLC com o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp

Você também pode usar o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp para manter um formato consistente para coletar feedback de testadores internos, garantindo que dados valiosos sejam capturados de maneira estruturada.

Este modelo de teste de produto pronto a usar ajuda a analisar o feedback e a identificar áreas a melhorar, orientando o desenvolvimento futuro do produto com base nas experiências de dogfooding.

O modelo também fornece uma maneira de medir a satisfação do usuário e acompanhar o progresso ao longo do tempo, tornando o valor do dogfooding mais tangível.

Software de gerenciamento de produtos ClickUp

O software de gerenciamento de produtos ClickUp ajuda você a visualizar todo o roteiro de desenvolvimento de produtos da sua empresa, permitindo que os testadores entendam o contexto por trás dos recursos que você está testando.

A plataforma define claramente os requisitos do produto, garantindo que o dogfooding teste a funcionalidade pretendida. Você também pode criar histórias de usuários que refletem cenários de uso do mundo real, levando a testes de dogfooding mais abrangentes.

Dica profissional: Use as melhores ferramentas de mapeamento de processos de negócios para executar fluxos de trabalho tranquilos durante os testes de dogfooding!

Mapeie a visão do seu produto, alinhe sua equipe e acelere a entrada no mercado com a plataforma completa de gerenciamento de produtos da ClickUp

Tem mais! Use a plataforma de gerenciamento de projetos de equipe de software da ClickUp para obter uma visão clara do projeto de dogfooding como um todo, permitindo que as equipes planejem fases de teste ágeis, atribuam recursos e acompanhem o progresso de maneira eficaz.

A plataforma ajuda a identificar e gerenciar dependências entre recursos dogfooded, garantindo um processo de teste tranquilo e evitando obstáculos.

Ele também:

Permite acompanhar as alterações feitas durante o processo de dogfooding, facilitando a reversão, se necessário, e a identificação da causa raiz dos problemas

Otimiza a alocação de recursos de desenvolvimento e teste para atividades de dogfooding, garantindo o uso eficiente do tempo da equipe

Fornece ferramentas para gerar relatórios sobre os resultados do dogfooding, ajudando as equipes a medir a eficácia dos testes e identificar áreas para melhorias em iterações futuras

O papel do dogfooding no desenvolvimento do ClickUp

Gerenciamento interno de projetos

As equipes internas da ClickUp contam com a plataforma ClickUp para gerenciamento de tarefas, colaboração e comunicação. Esse uso no mundo real ajuda a identificar áreas que precisam ser melhoradas e garante que a plataforma atenda às necessidades de seus próprios usuários.

Steve Gough, vice-presidente de aquisições da ClickUp, concorda.

"Uma das coisas mais notáveis sobre trabalhar na ClickUp é o nível de dogfooding que existe aqui. Eu não entendia realmente o quão poderoso e transformador o produto poderia ser até testemunhar como todos os principais projetos vivem ou fluem pela plataforma. A revelação para mim veio na minha primeira semana, quando ficou muito claro que e-mails internos simplesmente não existiam. Não só não existiam, como era considerado inadequado usá-los. Mas isso era apenas a ponta do iceberg."

Kuba Jaranowski, diretor de engenharia de software da ClickUp, concorda com ele.

"Também adoro a forma como estamos trabalhando no sentido de "dogfooding" — ou seja, usando nosso próprio produto todos os dias. Todas as equipes da ClickUp usam nosso produto para colaborar, gerenciar projetos e realizar seu trabalho. Isso é o Santo Graal para equipes de software e raramente acontece, por isso é incrível."

Aprimorando os recursos do software ClickUp

O dogfooding permite que a equipe da ClickUp teste novos recursos internamente antes de lançá-los ao público. Isso garante que os recursos estejam bem integrados, sem bugs e ofereçam uma experiência perfeita ao usuário.

"Solicitamos opiniões e feedback de outras equipes dentro da ClickUp para entender quais funções diferentes podem melhorar seu desempenho."

Contribuições multifuncionais são essenciais para descobrir alguns dos problemas mais persistentes dos usuários e resolvê-los com recursos inovadores.

Teste de produtos com dogfooding

O dogfooding não é apenas uma prática da moda; é fundamental para fornecer produtos de software de alta qualidade.

Ao permitir que os funcionários se tornem os primeiros a adotar suas criações, as empresas podem obter insights valiosos dos usuários, identificar e resolver possíveis problemas desde o início e, por fim, criar softwares que os usuários adoram.

À medida que a indústria de software continua a evoluir, o dogfooding provavelmente terá um papel cada vez mais significativo para garantir o sucesso de novos produtos e recursos.

O ClickUp pode ser o seu ponto único para otimizar os testes internos de produtos e o dogfooding de software, consolidando seus esforços de teste em uma única plataforma.

Crie planos de teste, atribua tarefas aos testadores e acompanhe o progresso em tempo real. O ClickUp oferece à sua equipe uma visão clara do que está sendo testado e por quem.

Registre facilmente bugs no ClickUp com descrições detalhadas, capturas de tela e atribuições. Essa prática promove a transparência e garante que os bugs sejam corrigidos com eficiência.

Da mesma forma, os fóruns de discussão do ClickUp são uma excelente maneira de compartilhar ideias, colaborar e centralizar a comunicação instantaneamente.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Qual é um exemplo de dogfooding?

Um exemplo de dogfooding seria uma equipe de desenvolvedores de software usando a versão pré-lançamento de seu próprio aplicativo de produtividade internamente para identificar e corrigir bugs antes de lançá-lo ao público.

2. O que é dogfooding na gestão de produtos?

Na gestão de produtos, dogfooding refere-se à prática de gerentes de produto e outras partes interessadas internas usarem o próprio produto da empresa durante todo o processo de desenvolvimento. Isso os ajuda a obter experiência em primeira mão e identificar áreas que precisam ser melhoradas antes que o produto seja lançado para usuários externos.

3. Por que se chama teste de dog food?

Acredita-se que o termo "testar o próprio produto" tenha se originado quando os desenvolvedores da Microsoft usaram o MS-DOS em seus computadores pessoais, praticamente "comendo seu próprio produto" ao testar o produto que estavam criando. Essa analogia bem-humorada se tornou um termo amplamente reconhecido para testar ferramentas internamente e incentivar esse comportamento antes do lançamento de um novo recurso ou software.