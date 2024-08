Surviving Notification Overload (Sobrevivendo à sobrecarga de notificações): Seu guia para encontrar paz em um mundo digital agitado

Já esteve em uma situação em que estava tentando se concentrar no trabalho, mas, a cada minuto, uma notificação aparecia, roubando sua atenção? Você não está sozinho!

Desde o ping de um e-mail recebido até o zumbido de uma atualização de mídia social, somos constantemente interrompidos por notificações. Essas interrupções frequentes são mais do que apenas irritantes; elas realmente prejudicam nossa produtividade e causam fadiga. Pesquisa também afirma que ser interrompido com frequência e sentir-se pressionado a responder rapidamente pode afetar nosso desempenho e os níveis de estresse.

A fadiga de notificações é a sensação de estar sobrecarregado ou mentalmente exausto pela constante enxurrada de notificações de nossos dispositivos digitais. E esse fenômeno se tornou uma aflição muito comum em nosso mundo hiperconectado.

Neste artigo, exploraremos o significado da sobrecarga de notificações, suas fontes, seus impactos psicológicos e algumas estratégias para reduzi-la.

**O que é sobrecarga de notificações?

A sobrecarga de notificações ocorre quando você é constantemente bombardeado com notificações de várias fontes digitais, como e-mails, mensagens de texto, atualizações de mídia social e plataformas de trabalho como Slack, Skype etc. Essa é a principal causa da fadiga de notificações.

A fadiga de notificação é tão real quanto a fadiga do Zoom. E você não é o único a sentir isso. Ela acontece quando a grande quantidade de notificações supera sua capacidade de gerenciar e responder a elas de forma eficaz.

Essa sobrecarga pode causar estresse, distração e sobrecarga cognitiva. Ela também é uma assassino da produtividade e afeta negativamente nossa concentração e bem-estar geral.

Então, como podemos reduzi-lo?

Como os dispositivos digitais são uma parte significativa de nossa vida pessoal e profissional, é impossível eliminá-los completamente de nossas vidas. Em vez disso, o que podemos fazer é tomar medidas para reduzir o estresse.

Mas antes de decidir sobre as estratégias, vamos identificar as causas e fontes comuns da sobrecarga de notificações.

Causas comuns e fontes de sobrecarga de notificações

Nossos dispositivos digitais são as principais fontes de notificações. Hoje em dia, usamos aplicativos para tudo, desde receber lembretes diários até verificar a previsão do tempo e nos comunicarmos uns com os outros. E todos esses aplicativos nos enviam notificações diárias. Vamos ver quem são os culpados:.

Aplicativos móveis: Com a proliferação de smartphones, os aplicativos móveis disputam constantemente nossa atenção por meio de notificações, que vão desde atualizações de mídia social até alertas de notícias e notificações de aplicativos

Com a proliferação de smartphones, os aplicativos móveis disputam constantemente nossa atenção por meio de notificações, que vão desde atualizações de mídia social até alertas de notícias e notificações de aplicativos E-mails: O fluxo de notificações por e-mail, desde comunicações relacionadas ao trabalho até boletins informativos e mensagens promocionais, contribui significativamente para a sobrecarga de notificações

O fluxo de notificações por e-mail, desde comunicações relacionadas ao trabalho até boletins informativos e mensagens promocionais, contribui significativamente para a sobrecarga de notificações Plataformas de mídia social: As plataformas de mídia social prosperam com o envolvimento. Elas enviam notificações para tudo, inclusive curtidas, comentários, mensagens, aniversários e outras interações, o que pode rapidamente se tornar uma sobrecarga

As plataformas de mídia social prosperam com o envolvimento. Elas enviam notificações para tudo, inclusive curtidas, comentários, mensagens, aniversários e outras interações, o que pode rapidamente se tornar uma sobrecarga Aplicativos de mensagens: Plataformas de mensagens instantâneas como WhatsApp, Messenger e Slack facilitam a comunicação em tempo real. Mas elas também bombardeiam os usuários com notificações, levando à distração e à sobrecarga

Plataformas de mensagens instantâneas como WhatsApp, Messenger e Slack facilitam a comunicação em tempo real. Mas elas também bombardeiam os usuários com notificações, levando à distração e à sobrecarga Calendário e aplicativos de lembrete : Embora úteis para organizar agendas e tarefas, os aplicativos de calendário e lembretes podem nos sobrecarregar com notificações sobre eventos, reuniões, prazos e tarefas futuros

aplicativos de lembrete Embora úteis para organizar agendas e tarefas, os aplicativos de calendário e lembretes podem nos sobrecarregar com notificações sobre eventos, reuniões, prazos e tarefas futuros Aplicativos de notícias e mídia: Os aplicativos e sites de notícias fornecem atualizações constantes sobre eventos atuais, enviando notificações sobre notícias de última hora, o que também contribui para a sobrecarga de informações

Os aplicativos e sites de notícias fornecem atualizações constantes sobre eventos atuais, enviando notificações sobre notícias de última hora, o que também contribui para a sobrecarga de informações Notificações push: As notificações push são enviadas por sites e aplicativos para reengajar os usuários com conteúdo ou atualizações, mas podem sobrecarregar se não forem personalizadas ou controladas adequadamente

As notificações push são enviadas por sites e aplicativos para reengajar os usuários com conteúdo ou atualizações, mas podem sobrecarregar se não forem personalizadas ou controladas adequadamente Dispositivos inteligentes e wearables: Os smartphones não são os únicos culpados; smartwatches, rastreadores de condicionamento físico e outros wearables também geram notificações

Os smartphones não são os únicos culpados; smartwatches, rastreadores de condicionamento físico e outros wearables também geram notificações Ferramentas relacionadas ao trabalho: Ferramentas e softwares relacionados ao trabalho, incluindo plataformas de gerenciamento de projetos,aplicativos de comunicação de equipeetc., geralmente geram notificações relacionadas a tarefas, prazos e atividades da equipe

Ferramentas e softwares relacionados ao trabalho, incluindo plataformas de gerenciamento de projetos,aplicativos de comunicação de equipeetc., geralmente geram notificações relacionadas a tarefas, prazos e atividades da equipe Assinaturas e serviços: As assinaturas de vários serviços, como plataformas de streaming, sites de compras on-line e ferramentas de produtividade, podem enviar notificações relacionadas à atividade da conta, ofertas e promoções

Impacto das notificações em nossa produtividade

As notificações geralmente nos levam a realizar multitarefas, pois nos distraem do nosso trabalho e desviam nossa atenção para outra tarefa, mesmo que seja por um breve período.

A Artigo da Universidade de Stanford relatou que sua pesquisa mostra que muitas multitarefas podem interferir tanto na memória de trabalho quanto na memória de longo prazo e impactar nossa produtividade

Ele descreve ainda seu impacto no desempenho de nossas tarefas: "Quando você tem fontes de atenção concorrentes, o desempenho de sua tarefa geralmente será reduzido. É provável que você seja mais lento ao dobrar a roupa ou talvez deixe cair algumas coisas no chão quando está ajudando uma criança com a lição de casa em vez de dobrar a roupa sozinho."

Tanto a multitarefa quanto a troca de contexto reduzem seriamente nossa produtividade. Quando mudamos de contexto, pode levar até 10 minutos para recuperarmos o foco na tarefa original.

Nossos dispositivos e suas notificações podem afetar nossa saúde mental e produtividade _via Unsplash

Impacto psicológico da sobrecarga de notificações

Você sabe o que acontece quando há uma quantidade excessiva de trabalho em seu prato? Isso pode causar paralisia da carga de trabalho .

Algo semelhante acontece quando você recebe um número significativo de notificações durante o dia. Você começa a procrastinar, a verificar as notificações e até a ficar apático em relação aos dispositivos. O pior é seu impacto em nossa saúde mental e foco.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais a sobrecarga de notificações nos afeta:

Impacta o foco e a atenção

As constantes interrupções das notificações atrapalham nossa concentração e atenção tempo de foco . Isso dificulta a realização de um trabalho profundo ou a conclusão de tarefas com eficiência. Mesmo distrações breves podem derrubar a produtividade e prejudicar o desempenho, pois leva tempo para o cérebro voltar a se concentrar após cada interrupção.

Isolamento social

É um tanto irônico - as notificações devem nos ajudar a permanecer conectados. Mas ficar grudado nas telas pode nos afastar ainda mais das conexões humanas reais. Pense nisso: quantas vezes você já esteve em uma sala cheia de pessoas, mas todos estavam apenas olhando para seus telefones?

Essa preocupação com as ferramentas digitais torna mais difícil ter conversas significativas face a face e se conectar com outras pessoas. Com o tempo, isso pode causar sentimentos de solidão, desconexão e alienação. Também pode afetar nosso senso de pertencimento e apoio social.

Estresse e ansiedade

A sobrecarga de notificações também pode se tornar uma fonte de estresse e ansiedade. Psicólogos também afirmam que as notificações colocam nosso cérebro em estado de sobrecarga, provocando ansiedade e estresse. O fluxo interminável de notificações que exigem atenção cria um sentimento perpétuo de urgência, fazendo com que você se sinta constantemente no limite.

o FOMO (medo de ficar de fora) de atualizações ou oportunidades importantes também intensifica esse estresse, levando-nos a verificar nossos dispositivos mesmo em momentos de relaxamento ou lazer.

Distúrbios do sono

A exposição excessiva à tecnologia e às notificações, principalmente antes de dormir, pode perturbar os padrões de sono. Nossos smartphones e tablets emitem luz azul que suprime a produção de melatonina, um hormônio responsável pela regulação dos ciclos de sono e vigília.

A exposição à luz azul à noite atrasa o início do sono e reduz a qualidade geral do sono. Isso pode resultar em dificuldade para adormecer, despertares frequentes durante a noite e sensação de torpor ao acordar.

Como parar a sobrecarga de notificações?

Agora que sabemos o terrível impacto que a sobrecarga de notificações pode ter sobre nossa saúde mental, é necessário controlá-la. Você pode estar pensando: "Por que não simplesmente desligá-las?"

Essa é uma boa ideia - você pode desativar as notificações diretamente nas configurações. Mas será que isso é realmente tão fácil? Não quando consideramos outro impacto das notificações.

As notificações também podem acionar a dopamina, um hormônio que desempenha um papel no prazer e na motivação. Portanto, mesmo que você decida não verificá-las, sentirá um forte impulso para verificá-las e agir de acordo com elas.

Isso também se aplica aos profissionais. De acordo com Statista 43% dos trabalhadores dos EUA verificam seus e-mails a cada poucas horas fora do horário de trabalho, enquanto 10% o fazem constantemente.

Então, o que podemos fazer para acabar com a sobrecarga de notificações? Continue lendo.

Audite suas notificações

A primeira maneira de interromper a sobrecarga de notificações é analisar todos os aplicativos e plataformas em seus dispositivos que enviam notificações. Identifique quais são essenciais e quais você pode dispensar. Os essenciais podem incluir

ferramentas de comunicação no local de trabalho

chamadas telefônicas, etc. Os não essenciais podem ser aplicativos de mídia social, mensagens de jogos, etc.

Pergunte a si mesmo: você precisa saber imediatamente quem curtiu sua última publicação nas mídias sociais ou quando um produto específico estará à venda? Priorize suas notificações com base em quais informações você precisa imediatamente e quais podem esperar até que você possa verificar o aplicativo.

Esse método reduz significativamente o número de notificações push. O gerenciamento de notificações também é uma das melhores maneiras de manter o foco .

Distancie-se dos dispositivos

Uma barreira física entre você e seus dispositivos é mais fácil de criar do que uma barreira mental. Manter seus dispositivos fisicamente fora do alcance garante que você não se distraia com cada zumbido e sinal sonoro. Seu smartphone tem uma maneira de atraí-lo com visualizações de mensagens e telas brilhantes. Dessa forma, por exemplo, mesmo quando você se sentir tentado a verificar o telefone, terá tempo para se lembrar por que o manteve afastado e parar.

Use o ClickUp para se comunicar de forma assíncrona com colegas e manter o silêncio sempre que necessário

Você também pode colocá-lo virado para baixo ou a uma certa distância. Se estiver esperando uma mensagem ou chamada importante e estiver preocupado com a possibilidade de perdê-la, use um smartwatch. Os smartwatches só permitem que determinados aplicativos o notifiquem. Dessa forma, você pode deixar o telefone de lado sem se preocupar em perder algo essencial.

Programar check-ins de notificação

Agora, todos sabemos como pode ser difícil reduzir o tempo de tela e ignorar mensagens não essenciais. Portanto, não tente bloquear totalmente as notificações. Em vez disso, designe horários específicos durante o dia para responder às suas mensagens diretas, bate-papos em grupo e e-mails.

A melhor maneira de cultivar esse hábito é reforçar positivamente a si mesmo sempre que conseguir seguir esse cronograma. A recompensa deve ser algo de que você goste, como seu lanche favorito, uma atividade relaxante, um jogo curto, etc.

Esse reforço positivo o ajudará a manter o hábito por mais tempo. Com o tempo, você conseguirá evitar interrupções constantes e manter o foco nas tarefas por períodos mais longos.

Use aplicativos de foco

Além de manter seus dispositivos fora do alcance e gerenciar as notificações, você também pode usar aplicativos de foco e o modo de foco/não perturbe. Veja o que você pode fazer:

modo de foco/não perturbe em telefones Android via *[_Google](https://blog.google/products/android/android-focus-mode/)*

Ative o modo "não perturbe" ou o modo de foco sempre que precisar trabalhar profundamente e se concentrar

Personalize as configurações de notificação, como desativação de alertas, banners, sons e aparência da tela de bloqueio

Use aplicativos de foco como Forest, Serene, Focus Bear, etc. Muitos aplicativos recompensam você por se concentrar, ajudando-o a desenvolver um cronograma e um hábito

Oculte os aplicativos que o distraem

Faça download de bloqueadores de aplicativos para bloquear os aplicativos ou sites que o distraem

Aproveite o recurso caixa de entrada-zero para o gerenciamento de tarefas de e-mail

Use uma ferramenta de gerenciamento de trabalho consolidada

Limitar o número de plataformas que você usa para trabalhar é outra estratégia sólida para gerenciar as notificações. Use uma ferramenta consolidada de gerenciamento de tarefas e trabalho, como o ClickUp, para gerenciar todo o seu trabalho em uma única plataforma. Você pode integrar o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de produtividade, reduzindo a necessidade de vários aplicativos.

Gerencie seu trabalho em uma única plataforma com o ClickUp

Tarefas do ClickUp

oferece total personalização e flexibilidade para executar seus projetos e gerenciar todos os tipos de trabalho. Você pode atribuir comentários como itens de ação, compartilhar gravações de tela, personalizar seu espaço de trabalho, criar listas de verificação e organizar tarefas usando cinco níveis de prioridades. Esses recursos garantem que você não precise alternar constantemente entre aplicativos e plataformas.

#

Prioridades de tarefas do ClickUp

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa no ClickUp para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Configure as prioridades das tarefas em 4 categorias: urgente, alta, normal e baixa. Você pode definir alertas para tarefas de alta prioridade e garantir o recebimento de notificações sobre qualquer alteração nessas tarefas.

O ClickUp também permite que você personalize as configurações para receber alertas se alguma prioridade de tarefa for alterada de baixa para alta ou urgente.

#

Lembretes do ClickUp

Programar suas notificações do ClickUp

O ClickUp oferece personalizações abrangentes para gerenciar as notificações. Escolha qualquer ação, como datas de início, novos comentários, alteração de data ou alteração de prioridade, para receber uma notificação para as fontes nas quais você as recebe.

Com o ClickUp, você receberá apenas as notificações que deseja e na fonte em que deseja recebê-las. Você também pode programar suas notificações para garantir que elas não o interrompam quando você estiver ocupado. Além disso, você pode adicionar alertas sonoros para as mais importantes e desligar facilmente as notificações irrelevantes.

O ClickUp permite definir regras de notificação separadas para e-mail, navegador, aplicativo da Web, celular e desktop.

Práticas e estratégias fornecidas pelo usuário para minimizar a sobrecarga de notificações

Vasculhamos o Reddit e o Medium para reunir estratégias em primeira mão que os usuários consideraram eficazes para minimizar a sobrecarga de notificações na maioria dos aplicativos. E aqui está o que eles têm a dizer:

Desabilitar notificações

O primeiro e mais comum conselho que as pessoas dão é desativar completamente as notificações, especialmente no laptop e no telefone do trabalho. Permita apenas notificações de fontes essenciais, como aplicativos de comunicação do trabalho.

Outro usuário acrescentou que desabilitar os alertas sonoros de notificação das notificações também os ajudou a minimizar a sobrecarga de notificações. Você pode configurar manualmente alertas sonoros para aplicativos essenciais.

Torne seus aplicativos chatos

A Usuário do Reddit sugeriu uma maneira exclusiva de gerenciar as notificações. Eles removeram todas as conexões não pessoais e controversas de suas mídias sociais, deixando apenas conteúdo curto, específico e significativo.

Ao tornar seus aplicativos entediantes, você remove o desejo de verificar seu telefone constantemente. Assim, sempre que você usa os aplicativos, isso é significativo e divertido, mas não faz com que você os deseje mais.

Use aplicativos de gerenciamento de notificações

Outro conselho foi usar um aplicativo confiável de gerenciamento de notificações. Alguns sugeriram o uso de ferramentas de monitoramento que aproveitam a IA para reduzir alertas sem importância.

Escolha aplicativos que ofereçam amplas opções de personalização, controle granular sobre notificações individuais, compatibilidade entre plataformas, suspensão ou atraso de notificações e filtragem inteligente.

Encontre o equilíbrio em meio à sobrecarga de notificações com o ClickUp

Dicas para evitar a sobrecarga de notificações

Audite todas as notificações; mantenha apenas as essenciais

Mantenha seus dispositivos à distância

Bloqueie o tempo para verificar as notificações

Restrinja seu feed de mídia social para apresentar apenas conteúdo curto e específico

Use aplicativos de foco e o modo "não perturbe" durante o trabalho

Combine o trabalho de várias ferramentas em uma única plataforma

Encontrar o delicado equilíbrio entre manter-se informado e manter o foco é um desafio e tanto. Entretanto, com as estratégias que discutimos, você pode recuperar o controle sobre sua vida digital e, ao mesmo tempo, manter-se atualizado.

Desde a definição de prioridades até a auditoria de suas notificações, você pode usar várias abordagens para proteger sua saúde mental da sobrecarga de notificações. Lembre-se de que o gerenciamento de notificações não é uma solução única para todos. Trata-se de descobrir o que funciona melhor para você e suas preferências exclusivas. Não hesite em experimentar diferentes estratégias e ferramentas até encontrar a melhor opção que permita que você permaneça conectado sem sacrificar seu foco.

Para economizar seu tempo, recomendamos começar com o ClickUp. Os recursos abrangentes do ClickUp permitem controle granular sobre suas notificações e alertas. Verifique você mesmo

inscrevendo-se gratuitamente

!

Perguntas frequentes (FAQ)

**Por que fico sobrecarregado com as notificações?

Você pode ficar sobrecarregado com as notificações porque elas exigem sua atenção constantemente, interrompendo seu trabalho concentrado e causando estresse.

O que é fadiga de notificação?

A fadiga de notificações refere-se à sensação de exaustão mental ou sobrecarga devido à constante enxurrada de notificações de todos os seus aplicativos. Ela ocorre quando você recebe muitas notificações, o que leva à diminuição da capacidade de resposta e do envolvimento com os alertas.

Como faço para desativar os limites de notificação?

Para desativar os limites de notificação, você precisará ajustar as configurações de notificação do seu dispositivo. Acesse a central de notificações do seu dispositivo ou o aplicativo específico que deseja modificar e procure um botão de alternância para desativar ou ajustar os limites de notificação.