ChatGPT vs. Google Gemini: qual é a melhor ferramenta de IA?

Em poucos anos, as ferramentas de IA se tornaram fortemente integradas em nossa vida pessoal e profissional - desde pedir recomendações de filmes à Alexa até solicitar ao ChatGPT que dê uma nova direção à nossa campanha de marketing.

Os chatbots de IA e os geradores de texto multimodais de IA, em particular, provaram ser inestimáveis, ajudando-nos na criação de conteúdo, na tradução e facilitando a pesquisa e a análise de dados.

Desde a estreia do ChatGPT em novembro de 2022, surgiram vários modelos multimodais de linguagem ampla (LLMs) de empresas de tecnologia como Google, Microsoft e Meta. Cada uma delas lançou seu próprio modelo generativo Ferramentas de IA -Google Gemini, Microsoft Copilot e Meta Llama, respectivamente.

Neste artigo, faremos uma comparação abrangente entre o ChatGPT, o chatbot original de IA generativa, e o Google Gemini, a mais recente criação de IA do Google.

O que é o ChatGPT?

via OpenAI ChatGPT, ou Chat Generative Pre-trained Transformer, é um gerador de texto de IA e um chatbot lançado pela OpenAI no final de 2022. Foi um dos primeiros chatbots de IA realmente bem-sucedidos que superou todos os seus concorrentes com seus recursos de processamento de linguagem natural e respostas baseadas em diálogo semelhantes às humanas.

Atualmente, o ChatGPT está disponível em duas versões: ChatGPT 3.5 (para usuários gratuitos) e ChatGPT 4.0 (para usuários pagos). Embora ambas as versões ajudem você a gerar e traduzir textos, só o ChatGPT 4.0 oferece suporte a prompts multimodais (ou de voz e imagem), GPTs personalizados, análise de dados e muito mais.

O ChatGPT 4.0 também permite que você tenha conversas de voz entre si, tornando-o um dos chatbots de IA mais acessíveis atualmente.

Você pode usar o ChatGPT para:

Brainstorming de ideias

Escrever, editar e traduzir conteúdo

Analisar dados e destacar tendências

Depurar e melhorar o código

Pesquisa de tópicos e compreensão de conceitos

Para sua equipe ou empresa maior, assine o plano ChatGPT Team e tenha acesso a recursos como a criação e o compartilhamento de GPTs personalizados em seu espaço de trabalho. Você também pode usar a análise avançada de dados e manter a propriedade completa dos dados.

Recursos do ChatGPT

Vamos nos aprofundar um pouco mais nos recursos mais populares do ChatGPT.

1. Recursos generativos

O ChatGPT tem a excelente capacidade de gerar conversas com qualidade humana. Ele ajuda você a criar vários tipos de conteúdo (incluindo postagens de blog, e-mails e livros) e a traduzir conteúdo para mais de 50 idiomas (incluindo francês, espanhol, japonês, coreano, tailandês e grego).

O ChatGPT também pode executar vários tipos de manipulação de texto, como resumir texto, reescrever blocos de texto e ajustar o tom e a formalidade do conteúdo

Além disso, você pode compartilhar seus bate-papos com outros membros da equipe usando um link público compartilhado. Eles podem então importar a conversa para o console de bate-papo e usá-la como ponto de referência ou mantê-la em andamento.

O ChatGPT também oferece alguns botões de ação rápida, como "copiar", "regenerar" e "resposta ruim". Use-os para que o modelo de IA saiba se você está satisfeito com uma determinada resposta.

Ao adicionar instruções personalizadas, como idioma e tom de voz, você pode adaptar as respostas do ChatGPT para todos os seus bate-papos.

2. GPTs personalizados

via OpenAI Um recurso muito apreciado do ChatGPT são os GPTs personalizados, em que você modifica o mecanismo do GPT para criar chatbots de IA personalizados com instruções específicas e habilidades especializadas.

Por exemplo, crie um amigo de integração que atue como um bot de suporte, converse com novos funcionários e forneça a eles respostas do manual da empresa.

Alguns usuários chegaram a usar o ChatGPT como terapia para analisar seus padrões de comportamento e usar LLMs para "autoaperfeiçoamento psicológico" Outros criaram GPTs para planejamento de refeições, perguntas frequentes sobre lavanderia e muito mais.

As possibilidades com GPTs personalizados - para indivíduos e empresas - são infinitas!

3. Análise de dados

O ChatGPT permite que você carregue dados principalmente nos formatos CSV, TXT e PDF com a versão Enterprise e os analise diretamente na plataforma. Use esse recurso para identificar tendências e padrões, limpar seus dados removendo duplicatas ou informações desatualizadas e até mesmo fazer perguntas específicas para gerar insights e resumos.

Embora não seja um substituto completo das ferramentas de análise de dados, o ChatGPT lida com estatísticas básicas e gera variações de seus dados para aprendizado de máquina. No entanto, esse recurso premium está disponível apenas nos planos pagos.

Preços do ChatGPT

Gratuito : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Mais : $20/usuário por mês

: $20/usuário por mês Equipe : uS$ 30/usuário por mês

: uS$ 30/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

O que é o Google Gemini?

O Google Gemini (anteriormente Bard) é um dos muitos LLMs criados pelo Google Deepmind. Ele pode entender e interpretar texto, voz, imagens e até mesmo vídeo. E você pode usá-lo para escrever, fazer brainstorming, resumir informações e até mesmo gerar imagens.

Um recurso importante do Google Gemini é sua integração nativa com o Google Workspace Apps. Por exemplo, o Gemini pode preencher dados em suas planilhas, dar sugestões de apresentações criativas e até mesmo gerar planos de fundo personalizados para suas reuniões em vídeo.

No entanto, você precisará de uma assinatura do Gemini para integrá-lo ao seu Google Workspace.

Atualmente, o Google Gemini está disponível em três tamanhos: Ultra, Pro e Nano. O Gemini Ultra é o maior e mais capaz modelo do Google para tarefas altamente complexas. O Gemini Pro é mais adequado para o dimensionamento de uma ampla variedade de tarefas. O Gemini Nano é o modelo mais eficiente e leve, criado para tarefas no dispositivo.

Recursos do Google Gemini

Aqui estão alguns dos melhores recursos do Google Gemini:

1. Recursos generativos

O Google Gemini tem recursos sólidos de geração de texto que suportam mais de 40 idiomas e podem criar formatos de texto criativos, como poemas, códigos, scripts, peças musicais, e-mails e cartas. Ele também pode traduzir conteúdo e gerar imagens com base em descrições de texto.

Os usuários podem classificar as respostas como "boas" ou "ruins", verificar os fatos na Web e modificar as respostas com apenas um clique. Quando você faz perguntas ao Google Gemini, ele gera três rascunhos para cada pergunta e permite que você finalize um deles. Quando você escolhe, os rascunhos restantes são removidos do histórico do bate-papo.

2. Recursos multimodais

via Google Gemini Como o Google Gemini é treinado em grandes conjuntos de dados, ele pode processar todos eles juntos. Por exemplo, você pode usar prompts de texto para gerar imagens ou fazer upload de uma imagem e pedir que ele elabore uma história com base nessa imagem.

via Google Gemini O modelo de IA também pode gerar código em qualquer linguagem de programação, depurar trechos de código e criar scripts para automação. Além disso, ele sugere informações adicionais, como quais bibliotecas instalar, quais mensagens de erro exibir ou como evitar futuros bugs. Isso pode ser muito útil para pessoas não técnicas que trabalham em ambientes com pouco código.

3. Extensões Gemini

Esses complementos conectam o Google Gemini a serviços e aplicativos do Google específicos, permitindo que ele aproveite suas funcionalidades. Assim como as extensões do Chrome, essas extensões podem ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente e a realizar mais tarefas em menos tempo.

Por exemplo, você pode:

Automatizar tarefas, como adicionar eventos de e-mails ao seu calendário

Elaborar respostas de e-mail e pesquisar informações em sua caixa de entrada

Gerar imagens personalizadas para suas apresentações

Corrigir a iluminação, reduzir o ruído e melhorar a qualidade geral das reuniões

Obter sugestões de locais ou atividades com tecnologia de IA no Google Maps

No momento, as extensões do Google Gemini estão disponíveis apenas para aplicativos do Google. No entanto, a empresa pode abrir essa opção para serviços de terceiros.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Gemini Advanced : uS$ 19,99/usuário por mês

: uS$ 19,99/usuário por mês Gemini Business : uS$ 20,00/usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 20,00/usuário por mês (cobrado anualmente) Gemini Enterprise: uS$ 30,00/usuário por mês (cobrado anualmente)

ChatGPT vs. Google Gemini: Comparação de recursos

Vamos comparar as duas ferramentas em detalhes agora.

Obtenção de dados

Tanto o ChatGPT quanto o Google Gemini são usados para a pesquisa. O primeiro critério é verificar a fonte de informações e garantir sua precisão e atualização.

ChatGPT

O ChatGPT coleta informações de dados disponíveis publicamente na World Wide Web, incluindo páginas da Web, trechos de livros e publicações em mídias sociais. No entanto, o ChatGPT 3.5 (a versão gratuita) foi atualizado pela última vez em setembro de 2022.

Somente o ChatGPT 4.0 é atualizado com as informações mais recentes, o que faz com que a versão gratuita pareça desatualizada.

Google Gemini

Tanto a versão gratuita quanto a avançada do Google Gemini são atualizadas em tempo real com as informações mais recentes da Web. O chatbot de IA pode fornecer informações detalhadas sobre todos os eventos e tendências mais recentes.

No entanto, o Gemini é mais censurado do que o ChatGPT. Portanto, embora permaneça sempre atualizado, ele pode não fornecer informações sobre tópicos sensíveis.

ChatGPT vs. Google Gemini: a fonte de dados mais confiável? Temos um vencedor claro aqui, que é o Google Gemini. Embora ele censure determinados tópicos, seu plano gratuito é mais útil do que a versão gratuita do ChatGPT. O Google também utiliza bancos de dados de imagem-texto, como o LAOIN-5B, o que lhe dá outra vantagem sobre o ChatGPT. |

Recursos de tradução

Outro fator de comparação importante a ser considerado são os recursos de tradução de conteúdo e aprendizado de idiomas.

ChatGPT

O ChatGPT oferece suporte a nove idiomas no navegador da Web. Esses idiomas incluem Chinese (zh-Hans), Chinese (zh-TW), French (fr-FR), German (de-DE), Italian (it-IT), Japanese (ja-JP), Portuguese (pt-BR), Russian (ru-RU) e Spanish (es-ES).

No geral, seu modelo de IA pode entender, escrever e traduzir mais de 50 idiomas, incluindo tailandês, grego e hindi.

Google Gemini

Por outro lado, o Google Gemini oferece suporte a 40 idiomas para serviços de tradução em seu navegador. Muitos usuários acham que as traduções do Google Gemini têm mais nuances, pois consideram os comportamentos culturais.

ChatGPT vs. Google Gemini: o melhor tradutor? O vencedor é, mais uma vez, o Google Gemini. Ele é compatível com um número semelhante de idiomas ao do ChatGPT e suas traduções têm mais nuances. |

Experiência do usuário

Agora é hora de testar a experiência do usuário (UX) e descobrir qual ferramenta de IA oferece uma experiência de usuário mais amigável.

ChatGPT

O ChatGPT oferece um console de bate-papo simples. Ele é minimalista, sem bagunça e fácil de navegar. Seus botões de ação rápida para ações comuns, como editar perguntas, regenerar respostas e escrever respostas, também são convenientes. Você pode até desativar o histórico de bate-papo se não quiser que o ChatGPT use seus dados para treinar seu mecanismo de IA.

Os aplicativos móveis do ChatGPT para iOS e Android também são muito intuitivos e suportam todos os recursos oferecidos no navegador da Web.

Google Gemini

Os usuários do Gemini adoram a UX moderna, semelhante ao restante dos aplicativos do Google. Isso facilita para os usuários encontrarem recursos ou navegarem pela plataforma. Ele também oferece muitos botões de ação rápida para marcar respostas como "boas" ou "ruins", verificar novamente as informações, adicionar uma resposta ao Google Docs ou ao Gmail e até mesmo exportar respostas individuais.

Você obtém um registro de atividades que lista todos os prompts e respostas gerados. Isso facilita para as equipes a manutenção de registros de auditoria, especialmente quando lidam com informações confidenciais.

ChatGPT vs. Google Gemini: a ferramenta com melhor UX? Ambas as ferramentas de IA são fáceis de navegar, sem desordem e oferecem botões de resposta rápida para reduzir o esforço do usuário. Embora o Google Gemini ofereça uma interface de bate-papo mais avançada, com opções como verificação dupla de fatos, geração de vários rascunhos para respostas de bate-papo e manutenção de um registro de atividades, o ChatGPT oferece opções sólidas de controle de dados e aplicativos móveis. |

Fluxos de trabalho personalizados

Fluxos de trabalho personalizados e simples hacks de IA podem melhorar muito seus processos de trabalho. Eles incluem opções de personalização no nível do aplicativo e sincronização fácil com outras plataformas para permitir fluxos de trabalho automatizados.

ChatGPT

O ChatGPT 4.0 é amado por seus GPTs personalizados que podem ser treinados para atender aos requisitos exclusivos de qualquer gênero, empresa ou setor. Além disso, o ChatGPT oferece aos desenvolvedores uma infraestrutura de API robusta (chamada Whisper APIs) que facilita a integração do ChatGPT em seus produtos, aplicativos e sites.

Você também pode usar ferramentas de automação de fluxo de trabalho como o Zapier para conectar seus aplicativos comerciais ao ChatGPT e executar automação de fluxo de trabalho personalizada. Essas automações podem variar desde a criação de uma tarefa no Notion a partir de uma conversa no ChatGPT até a conversão de arquivos em PDFs e o resumo deles com o ChatGPT.

Google Gemini

Potencialize seus aplicativos com os recursos de IA do Gemnin usando extensões.

Atualmente, o Google Gemini fornece apenas extensões para o Google Apps e não pode ser integrado a nenhum outro aplicativo comercial. Embora isso o torne um excelente recurso para as pessoas que já estão integradas ao ecossistema do Google, pode ser uma desvantagem para quem não faz parte dele.

ChatGPT vs. Google Gemini: a melhor ferramenta de IA para fluxos de trabalho personalizados? Temos um vencedor claro aqui, e é o ChatGPT! Ele está quilômetros à frente do Google Gemini, pois oferece suporte a integrações mais abrangentes e fluxos de trabalho personalizados. |

Análise de dados

Outro caso de uso importante para chatbots com IA é a análise de dados.

ChatGPT

O ChatGPT tem recursos avançados de análise de dados. Você pode fazer upload de arquivos TXT, CSV e até PDF para o ChatGPT e usar seu mecanismo de IA para identificar padrões ou extrair insights significativos.

O ChatGPT também limpa dados, remove informações desatualizadas ou organiza seus dados em um formato diferente com base em suas instruções.

Google Gemini

Embora o Google Gemini possa executar tarefas básicas de análise de dados, como organização ou visualização de dados, ele não oferece nenhum recurso especializado para análise de dados.

ChatGPT vs. Google Gemini: o melhor analista de dados? ChatGPT vence esta rodada. |

Recursos de geração

O último aspecto a ser considerado nessa batalha frente a frente entre o ChatGPT e o Google Gemini são os recursos de pesquisa, redação e codificação.

ChatGPT

O ChatGPT é excelente em redação formal ou comercial. Entretanto, sua verdadeira força está em seus recursos de codificação. Ele pode criar códigos precisos do zero, aprimorar códigos existentes, realizar revisões de códigos e depurar erros.

O ChatGPT também permite que você adicione regras ou instruções para abranger todos os seus bate-papos. Isso pode ser especialmente útil se você usar o ChatGPT como assistente de redação e não quiser alimentá-lo repetidamente com as diretrizes da sua marca.

Google Gemini

O Google Gemini é excelente em redação criativa. Ele pode fazer tudo, desde a redação de textos até a elaboração de histórias e poesia. Ele também é bastante eficiente em codificação e depuração de erros. No entanto, é propenso a erros, portanto, você deve sempre revisar o código gerado antes de usá-lo.

Outro recurso útil do Google Gemini são as citações. Ao pesquisar informações, a ferramenta cita as fontes por padrão, facilitando a verificação de referências e a criação de bibliografias para pesquisadores e acadêmicos.

ChatGPT vs. Google Gemini: o melhor assistente de redação? Os recursos de codificação do ChatGPT se equiparam aos recursos criativos do Gemini, o que torna essa disputa mais um empate. |

Preços e inclusões

ChatGPT vs. Google Gemini no Reddit

Decidimos ler algumas avaliações feitas por Redditors para dar a você uma visão geral melhor dos dois chatbots com IA. A maioria dessas análises compara o ChatGPT 4.0 com o Google Gemini.

Aqui estão os principais destaques de nossa pesquisa:

Escrita

**Alguns Redditors afirmaram que preferem o Google Gemini para escrita criativa, pois é mais coloquial, enquanto o ChatGPT pode ficar muito clichê

"O GPT tem um estilo de escrita padrão exagerado que é fácil de identificar, como "delves", é previsível e clichê (sic). O Gemini levou a escrita para direções inesperadas, mais criativas e, em termos de conversação, parece mais humano. " ( Origem )

"Ontem, pedi que ele escrevesse uma história curta com alguns de meus personagens favoritos. Primeiro, dei a ele um pequeno trecho de um livro cujo estilo eu queria que ele imitasse. E, cara, ele escreveu uma história muito boa, que é realmente coerente com o universo em que pedi que escrevesse. A escrita em si é excelente. Tentei muitas vezes fazer com que o ChatGPT escrevesse histórias, mas sempre acabava sendo simples e cheio de clichês, completamente ilegível. Nesse caso de uso específico, o Gemini é absolutamente fantástico! (sic)" ( Origem )

Outro Redditor considerou o Google Gemini mais natural e humano em suas conversas:

"Além disso, quando você conversa com o Gemini, ele faz um excelente trabalho para que você acredite que ele é uma pessoa real e que se importa genuinamente com você. Por outro lado, ao interagir com o ChatGPT, você se sente como se estivesse conversando com o HAL 9000 do romance de Clarke, é simplesmente FRIO 🙁 (sic)" ( Origem )

Codificação

**O ChatGPT foi o vencedor unânime em termos de codificação

"A velocidade extra do Gemini não significa nada quando ele está errado e apenas parcialmente concluído.

Talvez o Gemini Advanced seja bom se você estiver apenas escrevendo e fazendo outras coisas genéricas e não codificando... mas para codificação/programação, o ChatGPT está tão à frente que não chega nem perto. (sic)"_ ( Origem )

**Raciocínio lógico

**Os redatores acham que Gêmeos ganha em criatividade e ChatGPT em raciocínio lógico

"O Gpt4 é melhor para lógica e raciocínio, o Gemini é melhor para feedback criativo. É mais do tipo "essa ideia não funciona e você é estúpido e aqui está como você pode fazê-la funcionar", enquanto o gpt4 é do tipo "essa ideia pode funcionar se você seguir essa lista geral de regras que se aplica a tudo. (sic)" ( Origem )

Conheça o ClickUp AI - A melhor alternativa ao ChatGPT vs. Google Gemini

Embora o Google Gemini e o ChatGPT sejam excelentes opções, eles são operados por empresas de big data (a Microsoft fez investimentos significativos no ChatGPT). Isso naturalmente apresenta desafios de privacidade, pois garantir que os dados da sua empresa não sejam utilizados para fins de treinamento e aprendizado de máquina pode ter um custo considerável.

Ao mesmo tempo, pode ser complicado integrar essas ferramentas em seu software existente, seja ele CRM, automação de marketing ou DevOps. É aí que entram as plataformas de gerenciamento de espaço de trabalho apoiadas em IA, como o ClickUp.

O ClickUp pode ser um ótima alternativa ao ChatGPT ou ao Google Gemini, pois oferece recursos integrados de IA generativa por meio do ClickUp Brain. Isso ajuda indivíduos e equipes a automatizar e organizar seus fluxos de trabalho, aumentando a produtividade.

O ClickUp é um dos muitos Ferramentas de IA para gerenciamento de projetos . A plataforma ajuda pequenas equipes e empresas a gerenciar seu trabalho sem gastar horas em integração ou operações. Especialmente quando elas usam o grande repositório de modelos de gerenciamento de projetos !

Algumas vantagens de usar o ClickUp incluem:

Recursos contextuais de IA para automatizar determinados fluxos de trabalho, como gerenciamento de projetos e comunicação interna

Opção econômica, com acesso à IA por apenas US$ 5 por usuário por Workspace por mês, em comparação com outros modelos de LLM, como o ChatGPT e o Google Gemini

Proteção dos dados da empresa, pois o ClickUp não usa suas conversas para treinar o mecanismo de IA

Vamos explorar como o ClickUp pode ajudá-lo a realizar o trabalho com mais rapidez e eficiência.

Cérebro ClickUp

Gere conteúdo, gerencie comunicações e muito mais com o ClickUp Brain e seus modelos de prompt prontos para uso ClickUp Brain funciona como um GPT-4 bem ajustado, personalizado para os dados e fluxos de trabalho exclusivos de sua empresa. A sincronização de seus documentos, projetos e wikis consolida o conhecimento de sua empresa em uma fonte confiável.

Veja a seguir algumas maneiras de aproveitar o ClickUp Brain para aumentar sua produtividade:

Faça brainstorming de ideias de campanha e obtenha feedback construtivo

Escreva conteúdo do zero ou edite-o para que corresponda à voz e ao tom de sua marca

Converter postagens de blog em textos curtos, como postagens sociais, legendas e scripts de vídeo

Resumir o status do projeto e as atualizações diárias de scrum dos colegas de equipe com o gerente de projetos de IA

Meça seumetas de gerenciamento de projetosidentificar gargalos e preencher relatórios de status

Fazer perguntas e obter respostas a perguntas relacionadas a qualquer campanha, cliente ou negócio com o AI Knowledge Manager

Crie tabelas, analise dados e compile relatórios detalhados

O ClickUp Brain também oferece recursos prontos para uso Modelos de prompt de IA para várias funções de trabalho, como marketing e vendas, para que você não precise perder tempo elaborando o prompt "perfeito".

ClickUp Docs

Crie documentos e gere texto rapidamente usando o recurso "Write with AI" no ClickUp Docs ClickUp Docs permite criar documentos, páginas aninhadas e wikis, compartilhá-los com sua equipe e colaborar em tempo real. Ele é totalmente integrado ao ClickUp Brain, facilitando mais do que nunca a criação e o gerenciamento de conteúdo.

Veja como o ClickUp Docs (e seus recursos de escrita com IA) pode ser um verdadeiro divisor de águas para sua equipe:

Elabore o conteúdo do zero ou adicione um rascunho e faça com que o ClickUp Brain o aperfeiçoe para você

Revise o conteúdo existente elaborando determinados pontos, resumindo o documento ou traduzindo o texto para diferentes idiomas

Use o corretor ortográfico integrado para garantir que sua ortografia esteja correta

Responda aos comentários rapidamente com respostas contextuais de IA

O ClickUp Docs também tem outros recursos úteis, como comentários, edição síncrona e bate-papo para ajudar na cocriação e colaboração em tempo real.

Visualização do bate-papo do ClickUp

Centralize a comunicação da equipe e colabore mais rapidamente com a visualização de bate-papo do ClickUp

Outro recurso muito útil do ClickUp é o Visualização do bate-papo do ClickUp . Use-o para criar bate-papos em grupo para diferentes documentos ou projetos e manter todas as conversas contextualizadas. Adicione qualquer pessoa a um bate-papo com menções, atribua comentários, adicione links a arquivos e incorpore páginas da Web para garantir que seus colegas de equipe tenham todas as informações de que precisam em um único lugar.

E, é claro, a visualização de bate-papo também é alimentada pelo ClickUp Brain. Basta digitar /ai na barra de bate-papo para abrir o ClickUp AI Writer for Work. Em seguida, você pode pedir que ele redija suas respostas no console de bate-papo.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Empresarial: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Maximize a produtividade com ferramentas de IA

Uma ferramenta de chatbot de IA pode aumentar sua produtividade com seus recursos de processamento de linguagem natural e respostas inteligentes, semelhantes às humanas.

Seja pesquisando um livro, aprendendo um idioma ou refinando suas comunicações, o ChatGPT e o Gemini do Google podem oferecer uma assistência inestimável.

Mas se você é um profissional ou uma empresa que está procurando uma plataforma de gerenciamento de espaço de trabalho completa com tecnologia de IA, recomendamos o ClickUp.

Trata-se de um software único que oferece soluções aprimoradas para projetar e melhorar seu estratégias de desenvolvimento de projetos documentos de trabalho e comunicações internas.

Com o ClickUp Brain, você não precisa se esforçar para configurar suas integrações ou extensões - é muito conveniente! Registre-se no ClickUp hoje mesmo e explore possibilidades ilimitadas de IA!