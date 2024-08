Um guia para metas operacionais: 50 exemplos e modelos para ajudá-lo a defini-las

As metas operacionais são metas sensíveis ao tempo ou indicadores-chave de desempenho (KPIs) que as organizações acompanham regularmente para atingir objetivos estratégicos e de curto prazo. As organizações usam diferentes terminologias, como objetivos e planos operacionais, para se referir a essas metas.

Toda organização tem uma visão clara e objetivos estratégicos para o crescimento sustentável. As metas operacionais dividem seus planos estratégicos em objetivos realistas para os funcionários e são a base de seu fluxo de trabalho. A definição de objetivos operacionais é a primeira etapa para atingir metas de longo prazo.

Este artigo explica os meandros das metas operacionais e exemplos de metas operacionais para ajudá-lo a começar.

Tipos de metas operacionais

Metas operacionais vs. metas estratégicas

Uma objetiva operacional é uma meta de curto prazo que uma organização deseja atingir no próximo ano ou nos próximos dois anos. Por exemplo, a meta operacional de uma empresa de comércio eletrônico pode ser reduzir a taxa de abandono de carrinho em 5% em seis meses.

As metas estratégicas são metas de longo prazo e aspiracionais que você deseja atingir dentro de três a cinco anos.

Por exemplo, a meta estratégica da mesma empresa de comércio eletrônico pode ser aumentar a participação de mercado para 10% até 2028 no mercado de comércio eletrônico dos EUA.

Portanto, metas estratégicas e operacionais estão inter-relacionadas. Uma marca define primeiro suas metas estratégicas, dependendo de sua missão e visão. Posteriormente, as metas operacionais são definidas para se alinharem aos objetivos estratégicos.

No exemplo acima de uma meta estratégica, a marca de comércio eletrônico deve melhorar a aquisição de clientes e aumentar a receita para aumentar sua participação no mercado.

A redução da taxa de carrinhos abandonados resulta diretamente em conversões mais altas e aumento da receita. O cumprimento do objetivo operacional ajuda a marca a se esforçar para atingir suas metas estratégicas.

O papel das metas operacionais no planejamento estratégico

Uma empresa pode ter de 10 a 15 objetivos estratégicos, como aumentar a participação no mercado, aumentar as vendas on-line, reduzir a rotatividade de clientes e/ou criar uma marca orgânica.

No entanto, todos esses são objetivos de longo prazo e metas sustentáveis que exigem tempo e esforço. Para atingir essas metas estratégicas da empresa, os gerentes e chefes de departamento devem dividi-las em várias metas operacionais, planejar tarefas para cada meta de curto prazo e atribuir cada uma delas aos membros relevantes da equipe.

Uma meta estratégica é a compilação de várias metas operacionais.

Consulte a tabela abaixo para entender as funções das metas estratégicas e operacionais.

Metas estratégicas vs. operacionais

Conectar um plano operacional a uma meta estratégica é como construir uma casa. As metas estratégicas são o projeto e a base, enquanto os planos operacionais são os cômodos e componentes individuais que constituem toda a estrutura.

Assim como não é possível ter uma casa completa sem construir cada cômodo, não é possível alcançar sua visão estratégica sem realizar os objetivos operacionais menores.

Para vincular suas metas operacionais aos objetivos estratégicos e criar uma estratégia de negócios simplificada, elabore suas metas estratégicas, divida-as em tarefas específicas menores e adicione cronogramas a elas para acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Em seguida, as metas táticas e operacionais devem ser criadas e alinhadas com os objetivos estratégicos. Além disso, faça com que essas metas tenham prazo determinado.

Tipos de metas operacionais

Há três tipos de metas: relacionadas à qualidade, aos custos e à eficiência.

Metas operacionais relacionadas à qualidade

As metas relacionadas à qualidade giram em torno do seguinte:

Melhorar os recursos e as funcionalidades do produto

Melhorar a qualidade do suporte ao cliente

Identificação de oportunidades para melhorar o índice de satisfação do cliente

Metas operacionais relacionadas a custos

As metas relacionadas a custos estão relacionadas aos seguintes objetivos:

Redução dos custos de produção

Reduzir os custos de aquisição de clientes

Redução dos custos operacionais e de marketing

Minimizar o desperdício

Metas operacionais relacionadas à eficiência

O foco das metas organizacionais relacionadas à eficiência geralmente está nos seguintes parâmetros:

Criação de processos e sistemas organizacionais para os resultados desejados em diferentes departamentos

Redução da duração da produção e da entrega

Cumprir os acordos de nível de serviço

Aumentar a produtividade de funcionários individuais e membros da equipe

50 Exemplos de metas operacionais SMART

Ao definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseadas em tempo (SMART) metas operacionais e trabalhar para atingi-las de forma consistente, você pode garantir que sua empresa esteja avançando e se mantendo à frente da curva.

Compilamos 50 exemplos de metas operacionais SMART que você pode usar para melhorar seu negócio B2B. Eles são os seguintes:

Metas relacionadas à qualidade

Aumentar o tempo de atividade do software para 99,99% no segundo trimestre Melhorar as métricas de engajamento dos funcionários em 20% no segundo trimestre Reduzir os bugs e erros de software em 15% no terceiro trimestre Melhorar a precisão do faturamento e da cobrança para 98% no terceiro trimestre Melhorar as pontuações de satisfação do usuário para 20% no segundo trimestre Aprimorar o processo de coleta de feedback dos clientes para atingir uma taxa de resposta de 75% no 2º trimestre Reduzir o tempo de inatividade do software em 20% no terceiro trimestre Melhorar os recursos de treinamento e educação da equipe para atingir 100% de conclusão no 2º trimestre Melhorar o tempo de resposta do feedback do usuário para menos de 24 horas no 3º trimestre Aprimorar o design da interface e da experiência do usuário para atingir um índice de satisfação de 95% no 3º trimestre Aprimorar a documentação do software e a base de conhecimento para atingir um índice de satisfação de 98% no segundo trimestre Aprimorar os recursos de análise e relatórios do software no 3º trimestre Melhorar as opções de personalização do software para atingir um índice de satisfação de 95% no 2º trimestre Aumentar a eficácia da comunicação com o cliente por meio do software em 15% no 4º trimestre Melhorar a notificação de atualização do software e o processo de adoção no 2º trimestre

Metas relacionadas a custos

Reduzir os custos de manutenção de software em 15% no 3º trimestre Reduzir os custos de contratação em 15% no próximo trimestre

Metas relacionadas à eficiência

Reduzir o tempo médio de resposta dos tíquetes de suporte ao cliente para menos de 2 horas até o terceiro trimestre Diminuir o tempo de integração do cliente em 20% no terceiro trimestre Aumentar a velocidade de carregamento da página inicial e das páginas de soluções do site em 30% no segundo trimestre Reduzir o tempo de implementação de novos recursos em 15% no segundo trimestre Melhorar o desempenho do software para lidar com 20% mais usuários simultâneos no segundo trimestre Diminuir a taxa de abandono do processo de integração em 15% até o final do terceiro trimestre Aumentar a taxa de adoção de novos recursos do produto em 25% no segundo trimestre Reduzir o tempo de fechamento de tíquetes de suporte em 15% no 3º trimestre Aumentar a escalabilidade do software para lidar com 30% mais dados no 3º trimestre Aumentar os recursos de integração com 50 novos aplicativos de terceiros no terceiro trimestre Reduzir o tempo de entrega de atualizações de software em 20% no segundo trimestre Aumentar a eficiência dos processos de teste de software em 15% no 4º trimestre Reduzir o tempo de resposta do atendimento ao cliente para menos de 2 horas no 3º trimestre Aumentar o número de migrações de software bem-sucedidas em 5% no terceiro trimestre Aumentar a eficiência das implementações de atualizações de software em 10% nos próximos seis meses Aumentar a adoção de recursos avançados de software em 20% no segundo trimestre Reduzir o tempo de implementação do software em 20% no segundo trimestre Aumentar a eficácia dos programas de treinamento de usuários em 15% no segundo trimestre Reduzir o tempo de implementação do software para novos clientes em 15% no segundo trimestre Aumentar o número de upgrades de software bem-sucedidos em 10% no segundo trimestre Reduzir o tempo de integração do software com os sistemas do cliente em 20% no segundo trimestre Aumentar o número médio de usuários por conta em 10% no segundo trimestre Reduzir o tempo para resolver problemas de desempenho do software em 15% no terceiro trimestre Aumentar a porcentagem de clientes que usam recursos avançados para 30% no quarto trimestre Reduzir o tempo de geração de relatórios personalizados para clientes em 20% no terceiro trimestre Reduzir o tempo de implementação de solicitações personalizadas de clientes em 20% no quarto trimestre Aumentar a porcentagem de clientes que utilizam fluxos de trabalho automatizados para 40% no próximo segundo trimestre

Metas relacionadas ao crescimento

Aumentar a taxa de retenção de usuários em 15% até o final do terceiro trimestre Aumentar o tamanho médio dos negócios em 10% no quarto trimestre Aumentar o valor da vida útil do cliente em 10% no 3º trimestre Reduzir a rotatividade de clientes em 10% no 4º trimestre Aumentar o número de indicações de clientes existentes em 20% no terceiro trimestre Aumentar o número combinado de seguidores nas mídias sociais no LinkedIn, Instagram e X para 30 mil no quarto trimestre

Os desafios para atingir as metas operacionais

Vários fatores podem causar o fracasso na realização de um plano operacional. Os motivos mais comuns são a resistência dos funcionários à mudança, barreiras culturais, coleta de dados imprecisa e recursos insuficientes.

Vamos entender por que esses desafios ocorrem e como eles afetam suas metas.

1. Resistência dos funcionários à mudança

Quando um novo conjunto de metas operacionais é lançado, os funcionários não necessariamente se adaptam a essas mudanças espontaneamente. Às vezes, eles se opõem a elas, demonstram relutância e as desafiam individualmente ou em grupos.

Os funcionários podem resistir a um plano operacional devido aos seguintes motivos:

Falta de clareza sobre a visão de longo prazo da empresa

Falta de confiança na capacidade deles e da equipe de atingir as metas

Treinamento ou recursos insuficientes

Cronogramas irrealistas

Falhas na comunicação

A resistência à mudança pode causar impacto de várias maneiras, como redução da produção e falta de produtividade, alta rotatividade de funcionários, conflitos frequentes que afetam a cultura organizacional e greves em toda a organização.

2. Processo de coleta de dados impreciso

Se os gerentes de projeto dependerem de recursos como planilhas de horas e rastreadores de projetos desorganizados, seu processo de coleta de dados para acompanhar o progresso em direção às metas pode não ser confiável.

Por exemplo, os funcionários podem não preencher suas folhas de ponto com precisão ou dentro do prazo. Além disso, uma planilha desorganizada pode ser propensa a erros humanos ao registrar dados. Tudo isso leva a uma coleta de dados incorreta e os gerentes não conseguem monitorar as metas e as contribuições dos funcionários.

3. Falta de recursos suficientes

A manutenção de uma equipe enxuta garante que os funcionários assumam suas responsabilidades. Mas, muitas vezes, os empregadores não percebem que há uma linha tênue entre manter uma equipe enxuta e chegar a um ponto em que há força insuficiente da equipe para atingir as metas operacionais.

Mantenha suas metas realistas para que uma equipe pequena possa alcançá-las ou contrate mais funcionários para sua equipe. Caso contrário, os membros da sua equipe atual ficarão esgotados com a pressão extrema do trabalho, o que levará a uma alta taxa de rotatividade de funcionários.

Além disso, certifique-se de que sua equipe tenha as ferramentas, materiais e outros requisitos para realizar o trabalho. Por exemplo, se você definir para a sua equipe de marketing a meta de realizar um determinado número de eventos virtuais no ano, ela precisará de uma plataforma de eventos on-line, recursos de design e conteúdo (internos ou de um fornecedor externo), um CRM para configurar as comunicações pré e pós-evento etc.

4. Barreiras culturais dentro da organização

As barreiras culturais podem causar falhas críticas de comunicação se não forem abordadas com antecedência. Imagine o seguinte: um funcionário na Europa espera um horário de expediente rígido e não gosta de chamadas de trabalho após o horário de expediente.

Entretanto, devido à diferença de horário, seu colega de trabalho na Ásia pode esperar que ele participe de reuniões fora do horário de expediente. Isso pode causar um conflito grave na sua equipe, resultando em baixa produtividade e na incapacidade de atingir as metas operacionais.

Como gerente, você precisa encontrar um ponto em comum. Conheça as duas culturas e crie um espaço aberto para que esses dois funcionários se comuniquem e resolvam suas diferenças, colaborem e ajudem sua equipe a atingir as metas.

Estratégias para superar esses desafios

Recomendamos as seguintes estratégias para superar os desafios acima no caminho para atingir as metas operacionais:

1. Os líderes devem ser a primeira pessoa a adotar uma mudança

É natural que os funcionários resistam às mudanças, geralmente devido à incerteza que elas trazem para suas funções. Como líder, você é responsável por comunicar os planos estratégicos e operacionais e sua importância aos membros da sua equipe.

Como fazer isso? A resposta é abraçar a mudança você mesmo.

Adotar novas metas operacionais é como aprender uma nova habilidade. Inicialmente, pode parecer estranho e desconfortável, mas com prática e paciência, torna-se uma segunda natureza. Assim como um técnico orienta os atletas durante o processo de aprendizado, os líderes devem apoiar os funcionários durante a transição, abordando as preocupações e fornecendo os recursos necessários.

Se você impuser um conjunto de metas operacionais às equipes, mostre a elas que você também está tentando cumprir o mesmo conjunto de metas. Explique como essa meta se alinha a um objetivo estratégico e como a contribuição deles impulsionará o crescimento da organização.

Usando um modelo de definição de metas também ajuda a definir cronogramas realistas, mantendo todos os funcionários na mesma página em relação aos resultados e acompanhando os cronogramas para atingir essas metas.

Acompanhe o progresso em direção às suas metas com o ClickUp Dashboards

2. Use ferramentas relevantes de gerenciamento de projetos para obter visibilidade dos dados

Monitorar as metas operacionais que fazem parte de um plano estratégico é como navegar em um navio em águas desconhecidas. Você precisa de instrumentos precisos para acompanhar seu progresso, identificar possíveis obstáculos e fazer correções de curso conforme necessário.

Assim como um capitão depende de ferramentas de navegação, os gerentes devem ter dados confiáveis e sistemas de rastreamento de metas para garantir que permaneçam no rumo de seus objetivos.

Os gerentes de projeto devem se preocupar com a visibilidade dos dados para concluir se uma meta operacional foi alcançada. Use um aplicativo de rastreamento de metas para eliminar os silos de dados, obter insights detalhados sobre o status das tarefas e sua taxa de conclusão e tomar decisões de alocação de recursos, reduzindo os custos operacionais.

3. Avalie sua capacidade atual de recursos

Realoque e visualize recursos de forma conveniente usando o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Use Modelo de planejamento de recursos do ClickUp para verificar se você tem os recursos ideais para atingir suas metas operacionais.

Esse modelo o ajudará a visualizar tarefas e recursos em um único local para identificar o nível de carga de trabalho. Use esses dados para determinar quais funcionários estão sobrecarregados, antecipar o esgotamento com antecedência e contratar novos talentos, se necessário, para atingir suas metas. Seja para controlar horas, gerenciar subcontratados ou organizar a disponibilidade da equipe, este modelo o ajudará a fazer tudo corretamente.

4. Desenvolva um plano de comunicação diversificado para lidar com barreiras culturais

A solução mais fácil para lidar com barreiras culturais é sentar e conversar. No entanto, essas sessões devem ser bem estruturadas para que nenhuma parte interessada se sinta negligenciada. Como gerente, seu trabalho é manter-se imparcial em relação aos membros da sua equipe e, para isso, use Modelo de plano de comunicação do ClickUp .

Crie um plano de comunicação eficaz para sua equipe com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Esse modelo garantirá que suas metas de comunicação sejam estabelecidas, que os métodos de comunicação propostos sejam delineados e que você avalie regularmente o progresso da iniciativa. Ele o ajudará a melhorar a comunicação interna e externa, definir cronogramas para as metas de comunicação, comunicar-se de forma consistente entre as equipes e alinhar as partes interessadas.

5. Confie na negociação e no empoderamento nesse processo

A negociação e o empoderamento dos funcionários são duas ótimas maneiras de equilibrar a resistência à mudança, a falta de comunicação e a insuficiência de recursos.

O objetivo da "negociação" aqui é discutir e interagir com os funcionários, entender suas áreas de preocupação, explicar a visão e o plano estratégico da organização e, finalmente, alcançar um equilíbrio em que tanto o funcionário quanto o líder estejam na mesma página, suas expectativas estejam alinhadas e o funcionário se sinta capacitado para atingir suas metas.

Algumas dicas para negociar com os funcionários para atingir as metas operacionais e, portanto, as metas estratégicas mais amplas são:

Praticar a comunicação aberta e a escuta ativa, em que o líder detalha as metas e o propósito de atribuí-las a um determinado funcionário, e o funcionário comunica suas preocupações e dúvidas

Quando um funcionário está preso, o líder trabalha em conjunto para encontrar uma solução sustentável em vez de apenas dar instruções

Quando você capacita os funcionários, eles se sentem valorizados e tendem a assumir suas responsabilidades. O empoderamento muda sua mentalidade de "não quero fazer isso" para "vou fazer isso" Em resumo, isso torna os funcionários responsáveis.

Algumas das maneiras simples de fazer com que os funcionários se sintam capacitados são:

Incentivar os funcionários a pensar fora da caixa. Permita que eles pensem de forma diferente e desenvolvam novas perspectivas que os motivem a aceitar novos desafios

Em vez de restringir as informações críticas dos funcionários, faça com que eles se sintam incluídos compartilhando a maior parte delas e ajudando-os a ver o panorama geral. Essas informações podem ser sobre uma crise financeira, uma ameaça competitiva ou desafios relacionados aos clientes

Certifique-se de reconhecer e valorizar os funcionários por seu trabalho árduo para que eles continuem a se esforçar

Como monitorar e avaliar as metas operacionais

O processo de definição de metas não termina com a identificação das metas. Você também deve monitorar o desempenho em relação a essas metas e alterar os processos se descobrir que algo não está saindo como planejado. Além disso, há partes interessadas que precisam ser atualizadas regularmente sobre o progresso.

Ferramentas e modelos podem ajudá-lo a fazer isso de forma estruturada e escalonável. Recomendamos os seguintes modelos:

1. Modelo de plano operacional

Use o modelo de plano operacional do ClickUp para mapear todos os aspectos de sua empresa

O modelo Modelo de plano operacional do ClickUp ajuda a definir suas metas de negócios, identificar e acompanhar KPIs (indicadores-chave de desempenho) e colaborar efetivamente com os membros da equipe. Ele simplifica a comunicação entre as equipes multifuncionais e as partes interessadas. O modelo vem com campos personalizados, status e visualizações para rastrear metas.

2. Modelo de meta diária

Divida grandes metas em ações diárias e mantenha-se produtivo todos os dias com o modelo de metas diárias do ClickUp

Em vez de definir objetivos operacionais irrealistas que sua equipe não consegue atingir, o Modelo de meta diária do ClickUp ajuda você a definir metas realistas e mensuráveis. Ele facilita o acompanhamento do progresso de cada meta operacional com status personalizados, mantém os membros da equipe concentrados e sem estresse, comunicando o panorama geral, e fornece aos líderes uma direção clara.

3. Modelo de meta SMART

Organize suas metas SMART, adicione detalhes para maior clareza e visualize como as ações regulares impulsionam você e sua equipe para o sucesso com o modelo de metas SMART do ClickUp

Modelo de meta SMART do ClickUp ajuda você a dividir metas significativas em tarefas menores e acionáveis, identificar possíveis obstáculos e medir o sucesso ou o fracasso das metas operacionais com exibições e campos personalizados.

Use Metas do ClickUp como sua meta rastreável painel de operações para definir metas mensuráveis, acompanhar automaticamente o progresso das metas e atingir seus objetivos operacionais dentro dos prazos.

O ClickUp Goals gerencia todas as suas metas operacionais em um só lugar, permite organizá-las em pastas fáceis de usar e mantém scorecards semanais dos funcionários para monitorar o desempenho deles

Leia também:_ **Modelos de plano operacional para definição de metas

Otimize seu desempenho comercial com metas operacionais

As metas operacionais ajudam os gerentes a definir objetivos realistas e alcançáveis para motivar os funcionários e reduzir os custos operacionais sem comprometer a qualidade para cumprir as metas estratégicas. Com ferramentas como a Plataforma de gerenciamento de operações ClickUp com a plataforma ClickUp, as organizações aumentam sua eficiência em mais de 80% por meio da eliminação de silos e de colaborações aprimoradas.

À medida que nos esforçamos em direção a um ambiente de negócios focado na automação, a abordagem de técnicas de definição de metas operacionais e o rastreamento melhorará ainda mais.

Empresas em crescimento como a sua precisam de software de gerenciamento de operações que automatiza os fluxos de trabalho, elimina a alternância entre várias ferramentas e ajuda a dimensionar o crescimento geral para atingir suas metas estratégicas. Registre-se no ClickUp gratuitamente para criar e automatizar suas metas operacionais.

Perguntas frequentes (FAQ)

**O que é um exemplo de meta operacional?

Uma meta operacional é um objetivo específico e mensurável que uma empresa pretende atingir dentro de um prazo específico para melhorar suas operações diárias. Um exemplo de meta operacional é a redução dos custos de transporte em 15% no próximo ano fiscal.

**O que é uma meta operacional?

Uma meta operacional é um alvo claro, atingível e mensurável que se alinha com os objetivos estratégicos de uma organização e orienta as operações cotidianas.

Por exemplo, uma equipe de marketing pode definir uma meta operacional para aumentar o tráfego do site em 25% nos próximos seis meses, implementando uma estratégia de marketing de conteúdo direcionada, otimizando o SEO e aproveitando a publicidade nas mídias sociais.

Essa meta é específica, tem prazo e é acionável, orientando os esforços diários da equipe para um propósito comum.

A definição operacional de uma meta é uma declaração específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado (SMART) que define claramente o resultado desejado e como ele será alcançado.

Por exemplo, "Aumentar os índices de satisfação do cliente em 10% nos próximos 6 meses, implementando um novo sistema de feedback do cliente e oferecendo treinamento adicional à equipe sobre técnicas eficazes de comunicação e solução de problemas"