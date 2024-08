Como implementar uma estratégia de transformação digital

Até alguns anos atrás, a "transformação digital" era uma palavra da moda ou uma tendência que apenas as maiores e mais inovadoras organizações adotavam. A pandemia da COVID-19 mudou isso radicalmente.

Desde 2020, 55% dos produtos e serviços - entre compras, serviços bancários, jogos e até mesmo pedidos de comida em um restaurante - foram digitalizados globalmente, encontra McKinsey. Para ser competitivo hoje, você precisa da transformação digital, de forma rápida e sem falhas.

Nesta postagem do blog, discutiremos como você pode conseguir isso com uma estratégia robusta de transformação digital.

O que é uma estratégia de transformação digital?

A estratégia de transformação digital é a abordagem abrangente que uma organização adota para adotar tecnologias digitais nos processos de negócios. Ela envolve repensar antigos modelos de negócios, processos e experiências do cliente para gerar vantagem competitiva em um mundo que prioriza o digital.

Aqui está uma visão geral rápida do que é e do que não é uma estratégia de transformação digital.

Em toda a organização, não de forma fragmentada: A estratégia tende a ser uma filosofia, um plano ou uma abordagem para toda a organização, em vez de um ou dois projetos pequenos. Portanto, "automatizar as contas a receber" não é uma estratégia.

Longo prazo em vez de curto prazo: A estratégia de transformação digital dos negócios se estende por anos, mudando gradualmente toda a organização, mesmo que os incrementos sejam entregues de forma ágil.

Futurista em vez de imediata: A estratégia de transformação digital se concentra mais na criação de uma empresa para o futuro do que em pequenos problemas imediatos. Por exemplo, embora a adoção da automação possa economizar custos no curto prazo, uma boa estratégia que envolva automação criará eficiências e vantagens competitivas para o futuro.

Acolher a mudança, não resistir a ela: A estratégia de transformação digital promove mudanças em toda a organização em termos de pessoas, processos e tecnologia. Ela traz mudanças culturais e também digitais.

A transformação digital tem o potencial de mudar fundamentalmente a maneira como você faz negócios. Ela pode criar novas oportunidades, modelos de negócios e canais de receita. Ela pode desenvolver a inovação e a resiliência dentro da organização.

Aqui estão os principais componentes da transformação digital que permitem tudo isso e muito mais.

Componentes principais de uma estratégia de transformação digital

A estratégia de transformação digital empresarial é a documentação de como você passará de uma visão ambiciosa para uma ação concreta. É o documento que alinha o CEO e o CTO com o desenvolvedor, o estagiário e o vendedor na estrada.

Alguns dos principais componentes de uma estratégia de transformação digital são os seguintes.

1. Pensamento estratégico

Uma estratégia digital é mais do que apenas um plano. Ela não se limita a delinear quando você faz o quê. Ela fornece uma estrutura para navegar pelas complexidades do empreendimento, garantindo que as iniciativas digitais se alinhem à estratégia de negócios.

As organizações cristalizam o pensamento estratégico por meio do seguinte. Vamos entender com o exemplo de uma empresa de varejo.

Visão: Uma visão de como seria o estado final.

Exemplo: Integração perfeita de experiências de compras digitais e físicas (ou seja, compras omnicanal) para o cliente, de modo que ele possa comprar o que precisa da maneira que quiser.

Mapa do caminho: O caminho escolhido e os marcos a serem alcançados.

Exemplo:

Criação de um site de compras on-line

Integração de modelos de aprendizado de máquina para melhorar as recomendações

Digitalização da loja para que os clientes possam digitalizar e obter informações adicionais sobre os produtos no site/aplicativo móvel

Implementação de programas de fidelidade em todos os canais

Criar produtos digitais, como jogos ou comunidades, para melhorar o envolvimento

**Contexto: Pesquisa de concorrência e de mercado para posicionar as iniciativas de transformação digital.

Exemplo: Empresas de varejo on-line, como a Amazon, estão criando um monopólio sobre a forma como os clientes fazem compras. O varejo digital é a única maneira de competirmos nesse espaço e nos diferenciarmos da concorrência.

Objetivo: Por que esses esforços de transformação digital são necessários e por que agora

Exemplo: A transformação digital e as experiências de compras omnicanal resultantes se adaptam à evolução das necessidades dos clientes. Se não for agora, perderemos nossa base de clientes atual para alternativas da nova era.

Metas: Objetivos de negócios que essa estratégia de transformação digital atenderá.

Exemplo: Será apresentado mais adiante nesta seção.

2. Transformação do processo

Os líderes geralmente presumem que a transformação digital é simplesmente comprar e implementar software para realizar determinadas tarefas. Isso quase nunca é verdade.

A verdadeira transformação digital é uma mudança fundamental na forma como a empresa opera internamente também. É nesse ponto que as práticas ágeis e de DevOps entram em ação.

O desenvolvimento ágil de software é uma nova maneira de desenvolver software que se concentra na criação e no lançamento de pequenas mudanças incrementais em parcelas rápidas. O DevOps dá suporte a essa velocidade e escala automatizando o fornecimento de software e as mudanças na infraestrutura, permitindo que as organizações iterem e implantem rapidamente novos recursos, aplicativos e serviços.

Por exemplo, em vez de gastar dois anos para criar um aplicativo de compras móvel e lançá-lo em grande estilo em um dia, o varejista escolheria os recursos mais importantes para o produto mínimo viável e o lançaria rapidamente. Nos próximos anos, a empresa lançará incrementos de recursos em sprints curtos de 2 a 4 semanas.

3. Mudança de mentalidade

A mentalidade tradicional de desenvolvimento de software muitas vezes pode prejudicar o progresso das iniciativas modernas de transformação digital. É por isso que as organizações escolhem os princípios do software enxuto, que são projetados para focar em:

Maximizar o valor do cliente : Criar software para atender às necessidades do cliente e do mercado, mesmo que elas estejam evoluindo rapidamente

: Criar software para atender às necessidades do cliente e do mercado, mesmo que elas estejam evoluindo rapidamente Eliminar o desperdício : Identificar e eliminar atividades que não agregam valor ao processo de desenvolvimento ou ao cliente

: Identificar e eliminar atividades que não agregam valor ao processo de desenvolvimento ou ao cliente Capacitação de equipes : Criar equipes autogerenciáveis e capacitadas para enfatizar a tomada de decisões informadas e a colaboração

: Criar equipes autogerenciáveis e capacitadas para enfatizar a tomada de decisões informadas e a colaboração Otimização do todo : Considerar as interações e conexões entre várias partes móveis e otimizar o processo como um todo

: Considerar as interações e conexões entre várias partes móveis e otimizar o processo como um todo Ampliação do aprendizado: Integrar o aprendizado contínuo ao processo

4. Inovação e criatividade

A inovação e a criatividade estão no centro da transformação digital, permitindo que as organizações naveguem pelas complexidades da era digital, capitalizem novas oportunidades e atendam às crescentes expectativas dos clientes.

Na transformação digital, a inovação precisa ir além do óbvio. Como a Amazon fez ao passar de uma livraria on-line para uma líder em computação em nuvem (AWS), IA e logística.

5. Análises

Uma das maiores vantagens das tecnologias digitais é sua capacidade de oferecer insights até então impossíveis com base em dados. Como parte da estratégia de transformação digital, a análise pode ajudar as organizações:

Identificar novas oportunidades com base no comportamento do cliente

Observar tendências e fazer previsões para o futuro

Ver erros e problemas recorrentes para otimizar os processos

6. Definição eficaz de metas

As iniciativas de transformação digital levam vários anos para serem concluídas. Muitas vezes, elas são contínuas, melhorando consistentemente os produtos ao longo do tempo. Durante esse período, é possível perder de vista o motivo pelo qual começamos.

Para evitar isso, é importante definir metas claras que estejam alinhadas com os objetivos comerciais mais amplos e forneçam resultados tangíveis.

A organização de varejo que discutimos acima pode estabelecer metas como:

Gerar 50% do crescimento da receita anual por meio do novo site até 2024

Aumentar o tempo gasto no site para 15 minutos

Reduzir o tempo médio gasto no caixa da loja para 90 segundos

Aumentar o auto-checkout nas lojas para 80%

7. Indicadores de medição e desempenho

Enquanto as metas se concentram no que a empresa precisa alcançar, os indicadores-chave de desempenho (KPIs) permitem que você acompanhe seu progresso durante a jornada de transformação digital, o que é uma parte importante da estratégia de operações . Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Velocidade de desenvolvimento

Número de recursos que a equipe de engenharia de software está enviando em cada sprint. Isso ajuda a medir a produtividade, o que contribui para a vantagem competitiva de uma organização.

Error-rate

Número de erros por cem linhas de código. A redução da taxa de erros afeta positivamente a qualidade do software, o que tem efeitos posteriores na experiência do cliente.

Frequência de implantação

Frequência com que as equipes de engenharia estão implantando o código na produção. Uma frequência maior permite que a organização responda rapidamente às mudanças e se recupere de falhas, se houver.

Tempo médio de recuperação (MTTR)

Tempo médio que uma equipe leva para restaurar o serviço após uma falha no sistema. Um MTTR mais baixo garante melhor tempo de atividade e disponibilidade para o cliente.

Se tudo isso parece complexo, é porque é. Uma estratégia eficaz de transformação digital é uma matriz de visão, missão, metas, planos, roteiros, instruções de execução e muito mais. A implementação disso naturalmente traz seu próprio conjunto de desafios.

Desafios da implementação de uma estratégia de transformação digital

Os desafios que você enfrenta ao implementar estratégias de transformação digital podem ser tecnológicos, organizacionais ou culturais. Os desafios mais comumente enfrentados são os seguintes.

Resistência à mudança: Os funcionários podem resistir a novas tecnologias ou processos devido ao medo do desconhecido, à possibilidade de perda de emprego ou à preferência pelos métodos de trabalho atuais. Por exemplo, as equipes acostumadas a criar conteúdo/documentação usando as ferramentas de sua preferência podem resistir a uma nova software de fluxo de trabalho de conteúdo .

Supere a resistência à mudança:

Engajar os funcionários no início do processo de transformação

Divulgar seus benefícios

Discutir como isso ajudará em seu crescimento pessoal e em sua eficiência

Promover uma cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos

Falta de habilidades digitais: Para implementar efetivamente uma estratégia de transformação digital, você precisa de novas habilidades que talvez não possua. Evite isso:

Investir no aprimoramento das habilidades dos funcionários existentes

Desenvolver recursos com a contratação de novos funcionários ou com a integração de prestadores de serviços

Colaborar com startups e empresas de produtos com as habilidades de que você precisa

Considerar a automação/IA para tarefas relevantes

Silos: Os silos departamentais podem impedir o fluxo contínuo de informações e a colaboração necessários para uma transformação digital bem-sucedida. Elimine isso:

Estabelecer equipes multifuncionais para um melhor compartilhamento de informações

Aproveitamento de ferramentas digitais colaborativas

Incentivar o compartilhamento de conhecimento entre departamentos

Evolução do mercado: Os mercados atuais estão evoluindo rapidamente, com concorrentes ágeis criando soluções constantemente. Para se manter competitivo, você precisa:

Desenvolver agilidade e resiliência na organização

Adotar metodologias de desenvolvimento ágil para facilitar a adaptabilidade

Permitir que as equipes de negócios e de tecnologia trabalhem em estreita colaboração

Lacunas de comunicação: Como iniciativas de toda a organização, a transformação digital é implementada em grande escala. Isso pode gerar uma perda de informações de uma etapa para a outra. Evite que isso aconteça:

Envolvimento de todos os funcionários desde os estágios iniciais da transformação

Aproveitamento deguias de gerenciamento de mudanças para facilitar o processo

Criar transparência na organização com comunicação e documentação abertas

Convidar perguntas e respondê-las abertamente

Embora tenhamos oferecido algumas táticas para superar esses desafios, elas podem ser esporádicas. Para implementar com sucesso uma estratégia de transformação digital, você precisa das ferramentas certas. Veja a seguir quais são elas e como você pode usá-las.

Como implementar uma estratégia de transformação digital

Como discutimos o tempo todo, a transformação digital é uma iniciativa de longo prazo, complexa e multifacetada. O gerenciamento da implementação dessa estratégia requer um software de gerenciamento de projetos específico, como o ClickUp.

Vamos ver como você pode implementar uma estratégia de transformação digital com o ClickUp.

1. Defina sua visão e seus objetivos

Uma boa estratégia de transformação digital divide uma visão de grande escala em unidades menores. Por exemplo, sua visão é "aproveitar a inteligência artificial para oferecer experiências diferenciadas aos clientes"

Sua menor unidade pode ser: "implementar modelos de linguagem ampla (LLMs) para ajudar os clientes a fazer compras no site" A jornada da visão para as tarefas precisa de uma boa organização. Tarefas do ClickUp permite dividir sua estratégia de transformação digital em espaços de trabalho, pastas, listas, tarefas, subtarefas e listas de verificação. Use isso para criar uma hierarquia de seu trabalho.

Em seguida, use Metas do ClickUp para seus indicadores de desempenho. Defina metas como números, porcentagens ou sim/não. Tenha uma visão abrangente de todas as metas em um só lugar e monitore o progresso sem esforço.

Defina e acompanhe suas metas na vida real com o painel de metas do ClickUp

2. Avalie os recursos atuais e desenvolva seu roteiro

Antes de transformar qualquer coisa, entenda o que você já tem. Faça uma avaliação completa dos recursos digitais, dos processos e da infraestrutura tecnológica atuais. Identifique as lacunas entre o estado atual e o estado futuro desejado.

Essa é a primeira etapa de sua reengenharia de processos de negócios . Com base nisso, desenvolva um roteiro estratégico que descreva as iniciativas, os projetos e as tecnologias cruciais necessários para atingir os objetivos da transformação digital.

Se você não tem experiência com isso, aqui está uma estrutura útil. Modelo de plano e estratégia de transformação digital do ClickUp oferece tudo o que você precisa para gerenciar todo o processo, desde a definição de metas até o monitoramento do progresso.

Crie uma estratégia completa de transformação digital com o ClickUp

3. Reúna uma equipe e inicie um piloto

Organize uma equipe multifuncional de especialistas para conduzir a transformação digital. Reúna representantes de unidades de negócios, engenharia de software, ITOps e outros departamentos relevantes.

Lance um projeto piloto que demonstre o potencial da transformação digital

Inclua campeões que acreditem na transformação digital e a divulguem

Forneça atualizações regulares a todas as partes interessadas para obter a adesão delas

Crie uma base de conhecimento das lições aprendidas e visualize-as usandoferramentas de mapeamento de processos para otimização posterior

Mapeie seus processos de negócios com o ClickUp Whiteboard

4. Implemente e dimensione

Com pilotos bem-sucedidos, inicie uma implementação mais ampla das iniciativas digitais, monitorando continuamente o progresso e ajustando as estratégias conforme necessário. As ferramentas do ClickUp foram criadas para dar suporte a você em cada etapa do processo.

Organizar: Crie tarefas, escreva descrições detalhadas, atribua usuários, acompanhe dependências, defina prazos e monitore o progresso com as tarefas do ClickUp.

Colaboração: Reúna a equipe para deixar comentários, responder a consultas, discutir feedback e converter ideias em itens de ação com o Visualização do ClickUp Chat . Você também pode conceder acesso limitado a consultores ou acesso somente leitura às partes interessadas da empresa para monitorar o progresso.

Gerencie a colaboração da equipe com o ClickUp

Streamline: Crie fluxos de trabalho personalizáveis e campos personalizados para gerenciar seus projetos do seu jeito. Use Controle de tempo do ClickUp para monitorar com precisão as métricas de produtividade e eficiência.

Automatização: Use qualquer um dos mais de 100 Automações do ClickUp para acelerar o trabalho de gerenciamento de projetos. Ou inspire-se em alguns destes exemplos de automação de processos de negócios . Concentre-se no que é importante.

Automatize o trabalho de gerenciamento de projetos

Cronograma: Use a visualização ClickUp Calendar para monitorar o cronograma do projeto em níveis granulares e de longo prazo. Veja todos os seus marcos ao longo do tempo e recalibre-os conforme necessário.

Alocação de recursos: Veja quem está disponível, quem está trabalhando em quê, etc., tudo em um só lugar e escolha o recurso certo para a tarefa certa com a visualização ClickUp Workload.

Integração: Os projetos interconectados precisam de dados de várias ferramentas. Use Mais de 1.000 integrações do ClickUp para encaixar seu gerenciamento de projetos diretamente em sua pilha organizacional.

Monitorar e otimizar: Acompanhe o progresso em tempo real em relação aos KPIs definidos com Dashboards do ClickUp . Escolha as métricas que deseja monitorar e crie widgets para elas em seu painel. Aplique qualquer um destes modelos de aprimoramento de processos para otimizar seus fluxos de trabalho.

Acompanhe a eficiência do fluxo no ClickUp Dashboard

5. Gerencie a mudança cultural

Boas estratégias de transformação digital também precisam incluir mudanças culturais e de mentalidade. Use o ClickUp para promover uma mudança contínua em direção a uma cultura digital.

Conte a história da transformação digital para toda a organização. Seja transparente com relação aos sucessos e fracassos. Use o Documentos do ClickUp para escrever e compartilhar a história. Para aqueles que não gostam de ler muito, use o ClickUp Brain para gerar resumos instantaneamente.

Documente sua jornada de transformação digital com o ClickUp Docs

Solicite feedback dos funcionários. Lance produtos/serviços para pequenos grupos de usuários beta e colete feedback. Formulários ClickUp são projetados para capturar essas informações. Se estiver implementando para usuários internos, também é possível usar comentários de tarefas para isso.

Treinar usuários. Crie material de treinamento e documentação para permitir a autoaprendizagem. Agende também sessões de treinamento e integração com os usuários, se necessário.

Inscreva campeões de transformação que treinarão e darão suporte aos usuários em suas equipes/departamentos.

Agora que você tem uma estrutura de transformação digital para implementação, aqui estão alguns exemplos de como ela funcionou em setores específicos.

Estratégia de transformação digital em setores específicos

A necessidade de transformação surgiu em quase todos os setores. No entanto, a jornada pode ser ligeiramente diferente uma da outra. Vamos explorar alguns dos setores e suas estratégias de transformação.

Saúde

Os produtos digitais de saúde estão ajudando provedores e pacientes a gerenciar doenças, reduzir riscos e promover o bem-estar geral. Da pesquisa do câncer ao teste de medicamentos, as organizações estão usando produtos digitais em todos os processos do setor de saúde.

As estratégias de transformação digital comumente implementadas no setor de saúde são:

Diagnósticos orientados por IA que melhoram a qualidade e a acessibilidade do setor de saúde

Estratégia de saúde pública orientada por dados para cuidados preventivos e primários

Orientação médica personalizada com base em dados de saúde de longo prazo

Dispositivos vestíveis para monitoramento e resposta a emergências

Telessaúde para consultas médicas remotas

Finanças

As startups de fintech e os bancos com prioridade digital trouxeram uma rápida transformação digital para o mercado. Alguns dos casos de uso mais comuns são:

Banco omnicanal : Experiência bancária consistente e contínua em plataformas on-line, móveis, agências e de terceiros

: Experiência bancária consistente e contínua em plataformas on-line, móveis, agências e de terceiros Análise : Insights para personalização das experiências dos clientes, detecção de fraudes e previsão de tendências de mercado

: Insights para personalização das experiências dos clientes, detecção de fraudes e previsão de tendências de mercado Blockchain: Transações seguras e transparentes e contratos inteligentes para reduzir custos em transferências internacionais de dinheiro

Fabricação

O setor de manufatura e cadeia de suprimentos está em um fluxo, considerando as interrupções macroeconômicas em todo o mundo. As iniciativas de transformação digital que oferecem valor na manufatura são:

Gêmeo digital : Simulação digital da linha de montagem física/cadeia de suprimentos para melhor monitoramento e mitigação de riscos

: Simulação digital da linha de montagem física/cadeia de suprimentos para melhor monitoramento e mitigação de riscos IoT : Dispositivos conectados para captura e fluxo contínuos de informações entre vários sistemas

: Dispositivos conectados para captura e fluxo contínuos de informações entre vários sistemas Analytics: Coleta de dados granulares em toda a cadeia de manufatura e suprimentos para identificar oportunidades de otimização

As organizações têm implementado esses projetos inovadores em todos os setores sob a égide da transformação digital. Mas como isso realmente ajuda os negócios?

Medindo o ROI de uma estratégia de transformação digital

A implementação de uma estratégia de transformação digital envolve recursos significativos, incluindo tempo, dinheiro e esforço. Como você sabe se valeu a pena?

Há três tipos de métricas que podem ajudar a medir o ROI de uma estratégia de transformação digital.

Métricas financeiras

Crescimento da receita

Aumento da receita atribuível a iniciativas digitais, como novos produtos digitais, vendas de comércio eletrônico ou serviços aprimorados digitalmente.

Um exemplo revelador do crescimento da receita como ROI da transformação digital é Walmart, que investiu bilhões em seus recursos de comércio eletrônico e otimização da cadeia de suprimentos digital. Ele adquiriu Jet.com desenvolveu o Walmart+ e implementou análises avançadas para otimização de estoque e entrega.

Essas iniciativas melhoraram o crescimento do comércio eletrônico do Walmart, simplificaram as operações e aprimoraram a experiência do cliente com prazos de entrega mais rápidos e maior disponibilidade de produtos. No ano fiscal de 2021, as vendas de comércio eletrônico do Walmart nos EUA cresceram 79% .

Conservação de custos

Reduções de custo resultantes de eficiências operacionais, redução do trabalho manual, menores taxas de erro ou custo total de propriedade (incluindo investimento inicial, implementação, treinamento, manutenção e atualizações).

Período de retorno do investimento

Tempo necessário para que o projeto recupere seu investimento inicial por meio dos benefícios líquidos obtidos.

Métricas do cliente

Experiência do cliente: Melhoria na satisfação do cliente (CSAT) e na pontuação do promotor líquido (NPS) como resultado de iniciativas digitais.

Custo de aquisição do cliente (CAC): Custo de aquisição de novos clientes.

Valor do tempo de vida do cliente: Total de compras que o cliente provavelmente fará durante a vida útil de seu relacionamento com a empresa.

Para criar melhores relacionamentos com os clientes e aumentar seu valor vitalício, a Nike mudou seu foco para direto ao consumidor . Como parte dessa estratégia, a Nike reformulou seu site, aplicativo móvel e programa de associação.

Essa estratégia de transformação digital aumentou drasticamente as vendas on-line, melhorou o envolvimento do cliente e fortaleceu a fidelidade à marca. Durante o ano fiscal de 2021, as vendas digitais da Nike cresceram 41% .

A ênfase nos canais de vendas digitais ajudou a Nike a enfrentar os desafios do varejo durante a pandemia da COVID-19 e posicionou a empresa para um crescimento sustentado na economia digital.

Métricas operacionais

Eficiência operacional: Melhorias em métricas como tempos de ciclo, produtividade dos funcionários ou rotatividade de estoque

Qualidade: Redução de defeitos, melhoria nas taxas de conformidade ou aprimoramento na velocidade de prestação de serviços

Acelere suas iniciativas de transformação digital com o ClickUp

O Fórum Econômico Mundial prevê que o valor da transformação digital para a sociedade e o setor atingirá uS$ 100 trilhões até 2025 . Todos estão adotando as tecnologias digitais para uma ampla gama de finalidades.

Embora os possíveis resultados comerciais possam ser significativos, eles não são fáceis de obter. Deloitte encontra que 70% dos esforços de transformação fracassam.

Uma das maneiras essenciais de evitar o fracasso é ter um sistema robusto de gerenciamento de projetos para planejar, organizar, programar, acompanhar, monitorar e otimizar suas iniciativas.

O ClickUp foi projetado para permitir exatamente isso. Independentemente de você estar executando um pequeno piloto ou um programa de transformação digital em toda a organização para milhares de usuários, o ClickUp pode cuidar de tudo.

Veja você mesmo o ClickUp em ação. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Qual é o modelo estratégico da transformação digital?

Um modelo estratégico de transformação digital orienta as organizações em suas jornadas, fornecendo uma estrutura para a integração de tecnologias digitais nos negócios. Ele ajuda a projetar iniciativas para atingir objetivos como melhorar a experiência do cliente, a eficiência operacional, a eficiência de custos, o envolvimento dos funcionários etc.

2. Quais são os seis elementos principais da transformação digital?

Os seis componentes principais da transformação digital normalmente incluem: