Smartsheet vs. Microsoft Project: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

As soluções de gerenciamento de projetos podem ser um salva-vidas para organizar seus projetos e tarefas, especialmente se o projeto for relativamente complexo. No entanto, escolher a ferramenta certa de gerenciamento de projetos pode ser uma tarefa bastante árdua. Especialmente quando você considera que há muitas opções promissoras, cada uma com pontos fortes e recursos exclusivos.

Mas quando se trata de escolher uma solução de gerenciamento de projetos, é preciso ir além do verniz brilhante e procurar a substância. A ferramenta ideal deve ajudá-lo a planejar projetos, atribuir tarefas, gerenciar recursos, habilitar fluxos de trabalho automatizados e garantir uma carga de trabalho equilibrada para toda a sua equipe.

É por isso que escolhemos duas excelentes ferramentas de gerenciamento de projetos conhecido por ser prático e fazer o básico corretamente. Nesta comparação, analisaremos os prós e contras do Smartsheet e do Microsoft Project, comparando os principais recursos, preços e até mesmo avaliações de clientes para ajudá-lo a escolher a melhor opção.

O que é o Smartsheet?

O Smartsheet é uma plataforma de gerenciamento de trabalho que usa uma interface de planilha familiar para ajudá-lo a gerenciar projetos, atribuir tarefas e cuidar de vários portfólios de projetos. Ele combina os recursos das ferramentas de gerenciamento de projetos e as funcionalidades do Microsoft Excel e vai além.

Dashboard de gerenciamento de projetos via Smartsheet O Smartsheet permite visualizar dados históricos como gráficos, visualizar suas tarefas em gráficos de Gantt e destacar tarefas essenciais na linha do tempo do seu projeto.

Embora o Smartsheet seja excelente em termos de flexibilidade, ele não tem o poder de gerenciar funcionalidades complexas de projeto, como nivelamento de recursos e relatórios avançados, em comparação com alguns Alternativas ao Smartsheet .

Recursos do Smartsheet

1. Automação

Os fluxos de trabalho de automação são um recurso popular do Smartsheet que permite otimizar processos repetitivos e demorados. Ele tem uma interface de usuário de arrastar e soltar sem código para criar fluxos de trabalho únicos ou recorrentes, combinando várias ações e caminhos. Você também pode definir acionadores baseados em eventos ou programações.

Além disso, você pode até mesmo usar a coleção de modelos de fluxo de trabalho pré-construídos para o seu tarefas de gerenciamento de projetos incluindo solicitações de status semanais, lembretes de datas de vencimento e muito mais. Isso também inclui a visualização e a resposta a atualizações de ferramentas de terceiros, como o Microsoft Teams ou o Slack.

2. Personalização do fluxo de trabalho

O Bridge do Smartsheet é uma interface de arrastar e soltar que permite adicionar facilmente blocos de fluxo de trabalho e definir a lógica do fluxo de trabalho para se ajustar a um fluxo de processo complexo. Com isso, você pode personalizar os fluxos de trabalho a seu gosto.

Você também pode criar fluxos de trabalho com formulários do Smartsheet para coletar dados de participantes internos e externos e salvá-los diretamente na planilha. Crie rapidamente um formulário com lógica condicional, tornando suas perguntas relevantes para a pessoa que está preenchendo o formulário. Você também pode usar elementos de marca como cores, logotipos, GIFs e imagens para personalizar o formulário de acordo com suas necessidades.

Integrações com ferramentas como AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint e UPS Tracking, ajudando você a adaptar o Smartsheet às suas necessidades exclusivas.

3. Colaboração de conteúdo

Você pode trabalhar de forma integrada com os membros da sua equipe, compartilhar feedback e acompanhar o progresso em tempo real usando a colaboração de conteúdo do Smartsheet.

colaboração de conteúdo via_ Smartsheet Com os recursos de bate-papo e comentários, você pode:

Monitorar e revisar processos a partir de uma planilha de projeto

Definir alertas e lembretes para os membros da sua equipe

Permitir que colegas ou fornecedores/parceiros revisem o conteúdo sem precisar dar a eles acesso à planilha

Simplificar o controle de versão com um bloqueio automático de versões antigas para garantir que você trabalhe somente com o conteúdo mais recente

Preços da planilha

Gratuito : Plano Forever Free

: Plano Forever Free Pro : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Business : uS$ 32 por usuário por mês

: uS$ 32 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

O que é o Microsoft Project?

O Microsoft Project, ou MS Project, é um software de gerenciamento de projetos oferecido junto com o pacote do Microsoft Office. Você pode usá-lo para gerenciar projetos simples, criar cronogramas, atribuir recursos e controlar o tempo. Recursos avançados, como gráficos de Gantt, quadros Kanban, calendários de projetos e outras exibições, ajudam a gerenciar vários projetos pequenos e grandes em uma única ferramenta.

Gerenciamento de projetos via Microsoft Project Embora tenha uma curva de aprendizado acentuada em comparação com alguns Alternativas ao Microsoft Project o Microsoft Project é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece conectividade perfeita com outros aplicativos e plataformas da Microsoft. Isso o torna ideal se você estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos que venha com um ecossistema abrangente.

Recursos do Microsoft Project

1. Várias visualizações de projeto

O Microsoft Project oferece vários modos de exibição para gerenciar projetos, tornando-o ideal para gerentes de projeto e equipes. Isso inclui:

Modo de exibição de grade para planejar e gerenciar listas de tarefas

Modo de exibição de quadro, como o quadro Kanban visual e outros para ajudar a gerenciar fluxos de trabalho e status

Exibições de linha do tempo, como o gráfico de Gantt e outras opções de linha do tempo para programar tarefas na linha do tempo do projeto

2. Modelos avançados de planejamento de projetos

modelos de projeto prontos para uso via_ Microsoft Project Os modelos de planejamento de projetos podem ajudá-lo a organizar rapidamente as tarefas e acompanhar as metas do projeto . O Microsoft Project permite que você escolha modelos focados na metodologia Agile ou Waterfall e planeje cada estágio do projeto usando os modelos de planejamento.

3. Supervisão de portfólio

Você pode obter visibilidade clara de vários projetos simultaneamente usando os recursos de gerenciamento de portfólio. Isso permite que você analise as métricas de desempenho, faça alocações informadas de recursos e garanta resultados bem-sucedidos.

Preços do Microsoft Project

Versão local/desktop

Project Standard 2021 : uS$ 679,99 (compra única)

: uS$ 679,99 (compra única) Project Professional 2021: uS$ 1129,99 (compra única)

Soluções baseadas na nuvem

Plano do Projeto 1 : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Plano de Projeto 3 : uS$ 30 por usuário por mês

: uS$ 30 por usuário por mês Plano de Projeto 5: uS$ 55 por usuário por mês

Smartsheet vs. Microsoft Project: Comparação de recursos

O Smartsheet e o MS Project combinam recursos exclusivos para melhor ajudá-lo a realizar seu trabalho. Portanto, aqui está uma comparação direta entre o Microsoft Project e o Smartsheet para ajudá-lo a entender melhor os pontos fortes e fracos de cada solução de gerenciamento de projetos.

1. Recursos colaborativos

O Smartsheet tem alguns recursos interessantes de colaboração, permitindo que você forneça permissões em nível de linha, adicione comentários, realize edição colaborativa e fique atualizado sobre as adições com acompanhamento em tempo real. Isso o torna ideal para quem procura uma ferramenta de gerenciamento de projetos amigável e colaborativa.

Por outro lado, embora o Microsoft Project tenha ferramentas de colaboração robustas, elas são menos intuitivas. É possível adicionar comentários, rastrear alterações e até mesmo realizar atualizações em tempo real, mas elas são limitadas e difíceis de gerenciar, especialmente nas versões para desktop.

Vencedor: Smartsheet

2. Automação

O Smartsheet oferece fluxos de trabalho de automação sem código para ajudar a eliminar tarefas repetitivas e economizar tempo. Ele também tem vários modelos pré-criados para fluxos de trabalho personalizados, mas, em comparação com o MS Project, não é tão potente.

O MS Project, por outro lado, oferece recursos avançados de automação que são ideais para fluxos de trabalho complexos e necessidades de gerenciamento de projetos. Ele tem modelos personalizáveis e automação incorporada que podem ser aproveitados na criação de novos projetos.

Vencedor: Microsoft Project

3. Flexibilidade de projeto

Reconhecido por sua flexibilidade, o Smartsheet oferece uma interface baseada em planilhas que pode ser facilmente personalizada de acordo com suas necessidades. Isso ajuda você a usar a ferramenta para orçamento, gerenciamento de projetos, rastreamento de recursos, inventário e muito mais, oferecendo exibições adaptáveis para ajudá-lo a gerenciar vários projetos.

O Microsoft Project, no entanto, depende de uma estrutura rígida para sua desenvolvimento do projeto recursos e tem uma curva de aprendizado acentuada. Embora possa oferecer várias visualizações, a estrutura complexa o torna ideal apenas para projetos específicos.

Vencedor: Smartsheet

4. Gerenciamento avançado de recursos

Como o Smartsheet se concentra principalmente na visualização de planilhas, ele oferece recursos simples de alocação de recursos. Isso pode ajudá-lo a planejar projetos, controlar o tempo e obter relatórios dinâmicos. Porém, em comparação com a concorrência, ele não possui recursos sofisticados de planejamento e otimização de recursos, como detecção de conflitos, nivelamento e outros.

No entanto, quando se trata de gerenciamento e alocação de recursos, o Microsoft Project é um claro vencedor. Ele possui recursos avançados de planejamento de recursos que permitem solicitar e atribuir tarefas, monitorar programas e vários portfólios de projetos e obter relatórios pré-criados para monitorar a alocação de recursos. Você pode até mesmo sincronizá-lo com outros aplicativos, como o Microsoft Teams, ajudando a melhorar a alocação de projetos e a atribuição de tarefas.

Vencedor: Microsoft Project

Smartsheet vs. Microsoft Project no Reddit

Então, o que as pessoas no Reddit estão dizendo sobre o Smartsheet e o Microsoft Project? Quando você procura por Microsoft Project vs. Smartsheet no Reddit você verá muitas discussões sobre a plataforma ideal de gerenciamento de projetos.

A maioria dos usuários concorda que o Microsoft Project é ideal se você já usa o Microsoft Office 365 ou o Microsoft Teams como sua plataforma geral de gerenciamento de trabalho. Um usuário disse "Tenho experiência em várias funções de gerenciamento de programas. Cada uma tem seus pontos fortes, e a escolha depende de suas necessidades específicas. Considerando que sua equipe já usa o MS Teams, a integração de uma plataforma de gerenciamento de projetos que funcione perfeitamente com o Teams pode melhorar a colaboração."

No entanto, o Smartsheet recebeu ótimas críticas em geral, principalmente porque oferece suporte a vários modos de exibição, como listas, calendários, quadros Kanban e formulários. Veja a seguir o comentário de um Redditor , "Usei o MS Project, o Monday, o Trello e o Smartsheet e, embora alguns dos listados se saiam bem em seu domínio específico de tarefas, o Smartsheet me permitiu fazer muitas coisas bem. Permitiu que eu tratasse os projetos como listas, calendários ou um quadro Kanban e usasse formulários. Certamente um pouco mais de aprendizado, pois é um quadro em branco, menos estrutura, mas a falta de estrutura também é seu ponto forte, permitindo o máximo de flexibilidade que você puder suportar"

