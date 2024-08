10 alternativas para automatizar fluxos de trabalho e processos em 2024

Diferentes equipes precisam fluxos de trabalho diferentes . Mas quase todas as equipes desejam ter um trabalho menos intenso. A automação de tarefas e fluxos de trabalho cotidianos pode transformar esse desejo em realidade.

O Make é uma das ferramentas mais populares da plataforma de integração como serviço (iPaaS) para automatizar o trabalho em 2024.

A plataforma sem código do Make oferece ferramentas poderosas para projetar, criar e automatizar fluxos de trabalho entre aplicativos. Você pode conectar e sincronizar dados entre diferentes aplicativos e automatizar tarefas para economizar tempo - sem precisar de grandes habilidades de codificação.

No entanto, alguns usuários acham que criar automações de IA poderosas com o Make é uma tarefa difícil. Eles gostariam que o Make tivesse mais integrações pré-construídas com outros aplicativos. Se você pensa da mesma forma, confira algumas das alternativas do Make que selecionamos neste artigo.

O que você deve procurar nas alternativas ao Make?

Deseja restringir suas opções ao procurar a melhor alternativa ao Make? Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Integrações : Procure uma plataforma que ofereça uma ampla gama de integrações com vários aplicativos - especialmente aqueles que fazem parte do seu dia a dia de trabalho - para otimizar seus fluxos de trabalho

: Procure uma plataforma que ofereça uma ampla gama de integrações com vários aplicativos - especialmente aqueles que fazem parte do seu dia a dia de trabalho - para otimizar seus fluxos de trabalho Recursos avançados de automação: Procure ferramentas que ofereçam recursos avançados de automação, permitindo que você automatize tarefas e processos complexos sem intervenção manual extensiva e usando instruções de linguagem simples

Procure ferramentas que ofereçam recursos avançados de automação, permitindo que você automatize tarefas e processos complexos sem intervenção manual extensiva e usando instruções de linguagem simples Interface fácil com recursos intuitivos: Opte por plataformas com interfaces amigáveis e recursos intuitivos que facilitem o início e o uso eficiente do software para você e sua equipe

Opte por plataformas com interfaces amigáveis e recursos intuitivos que facilitem o início e o uso eficiente do software para você e sua equipe Facilidade de integração e curva de aprendizado curta: Escolha alternativas que ofereçam processos de integração fáceis e tenham uma curva de aprendizado gerenciável, garantindo que você possa se adaptar rapidamente e maximizar os recursos da plataforma

Escolha alternativas que ofereçam processos de integração fáceis e tenham uma curva de aprendizado gerenciável, garantindo que você possa se adaptar rapidamente e maximizar os recursos da plataforma Escalabilidade: Certifique-se de que a plataforma possa acompanhar o crescimento de sua empresa e acomodar volumes crescentes de dados e complexidades de fluxo de trabalho

Certifique-se de que a plataforma possa acompanhar o crescimento de sua empresa e acomodar volumes crescentes de dados e complexidades de fluxo de trabalho Segurança e conformidade: Procure plataformas que priorizem a segurança dos dados e a conformidade com as normas do setor para proteger suas informações confidenciais

Procure plataformas que priorizem a segurança dos dados e a conformidade com as normas do setor para proteger suas informações confidenciais Suporte ao cliente: Procure provedores que ofereçam serviços confiáveis de suporte ao cliente, incluindo assistência em tempo hábil e recursos para resolver qualquer problema

As 10 melhores alternativas de make para usar em 2024

Várias outras plataformas oferecem recursos semelhantes ou até melhores que os da Make, incluindo integrações e experiências de usuário.

Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Make para gerenciamento de dependências e automação de fluxo de trabalho em 2024:

1. Automations.io

via Automações.io Automations.io é uma plataforma sem código que automatiza todo o processo de conexão de aplicativos de negócios e projetar fluxos de trabalho interativos .

Você pode usá-lo para otimizar seu fluxo de trabalho diário . Se você deseja sincronizar dados entre seus aplicativos, acionar ações com base em eventos do usuário ou monitorar o desempenho da automação, o Automations.io pode ajudá-lo a fazer isso.

Sua versão mais recente, a Automation versão 1.4, vem com novas integrações e recursos, como a capacidade de analisar planilhas corretamente e criar campos personalizados.

Melhores recursos do Automations.io

Use integrações pré-criadas com aplicativos populares, como Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio e Sage Intacct

Crie sequências de automação complexas, como fluxos de trabalho de várias etapas, lógica condicional e mapeamento de dados

Audite e investigue suas execuções de automação em tempo real usando o recurso de formação em tempo real

limitações do #### Automations.io

Caro para empresas de pequeno porte

A lista de aplicativos e funções compatíveis é comparativamente menor do que a de concorrentes populares

Preços do Automations.io

Equipe : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Negócios: Preços personalizados

Automations.io classificações e comentários

G2: Avaliações não disponíveis

Avaliações não disponíveis Capterra: Não há avaliações suficientes

2. ZigiOps

via ZigiOps O ZigiOps é uma plataforma de integração sem código que permite configurar, modificar e iniciar integrações com apenas alguns cliques. O ZigiOps é popular no mercado por sua interface amigável, permitindo a automação perfeita de transferências manuais de dados entre sistemas.

O ZigiOps é mais adequado para empresas maiores que usam ferramentas de ITSM (Information Technology Service Management) diariamente. O uso desse software as ajudará a criar integrações fortes e poderosas sem gastar muito tempo e orçamento em codificação.

Essa ferramenta é compatível com mais de 30 softwares empresariais e vem com modelos de diagramas de fluxo de dados totalmente personalizáveis, o que a torna uma ótima opção para empresas de TI. No geral, é a melhor solução para a troca de dados de ponta a ponta.

Melhores recursos do ZigiOps

Integrar sistemas sem problemas, sem codificação ou scripts adicionais

Transfira comentários e anexos entre seus sistemas e personalize suas integrações de acordo com suas necessidades

Dimensione suas integrações à medida que o volume de dados e a complexidade do fluxo de trabalho aumentam

Acesse modelos predefinidos e personalizáveis para vários casos de uso

Limitações do ZigiOps

Novos usuários podem levar algum tempo para se acostumar com a interface

Preços da ZigiOps

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da ZigiOps

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Integrar.io

via Integrar.io Se você deseja realizar operações de ETL (extração, transformação e carregamento) com facilidade, o Integrate.io pode ajudar. Essa plataforma de integração baseada em nuvem oferece um caminho sem codificação, permitindo que você conecte imediatamente seus aplicativos favoritos a várias fontes de dados em sua organização.

Ela tem alguns dos melhores recursos de integração e análise de dados, como transformações de dados, API REST, criação de fluxo de trabalho simplificado, segurança e conformidade de dados, integrações do Salesforce com o Salesforce e muito mais.

Melhores recursos do Integrate.io

Prepare facilmente os dados para análise na nuvem usando funções e expressões incorporadas, como filtragem, agregação e união

Use a interface gráfica para definir dependências entre tarefas e monitorar o status e o desempenho de seus fluxos de trabalho

Obtenha acesso a dados exclusivos de uma variedade de armazenamentos de dados, como serviços da Web, bancos de dados e arquivos

Limitações do Integrate.io

Funciona somente com arquivos de dados baseados na nuvem

Preços da Integrate.io

Iniciante: US$ 1.250/mês

US$ 1.250/mês Profissional: $2.083/mês

$2.083/mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ELT E CDC Mensal: US$ 199/mês Anual: US$ 159/mês



Avaliações e opiniões sobre o Integrate.io

G2: 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

4,3/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Bandeja

via Bandeja O Tray.io é uma ferramenta iPaaS (Plataforma de Integração como Serviço) orientada por IA e com várias experiências que permite acelerar os processos de integração em qualquer pilha de aplicativos. Usando essa plataforma baseada em nuvem, você pode criar integrações complexas sem codificar scripts, economizando significativamente seu orçamento, tempo e recursos humanos.

O Tray.io oferece uma variedade de softwares sobre integração de API, processamento de dados e criação de integrações personalizadas, facilitando a automatização de fluxos de trabalho para organizações e desenvolvedores individuais. Além da ampla gama de recursos, a Tray.io continua popular no espaço B2B por sua segurança e conformidade de dados.

No geral, é uma das melhores plataformas com pouco código, permitindo que você crie integrações e automações complexas sem passar meses codificando.

Melhores recursos do Tray

Crie e configure suas integrações e automações usando uma interface de arrastar e soltar

Integre-se a vários aplicativos e serviços com os conectores e fluxos de trabalho predefinidos

Gerencie seus dados, incluindo ETL (Extract, Transform, Load), metadados e muito mais por meio de seu painel abrangente

Limitações da bandeja

Alguns usuários consideram o Tray.io complexo para navegar

Podem ocasionalmente encontrar conectores desatualizados

Preços do Tray

Pró: Preços personalizados

Preços personalizados Equipe: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Tray avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. IFTTT

via IFTTT O IFTTT (If This Then That) é uma plataforma de integração que facilita a conectividade perfeita entre vários aplicativos, dispositivos e serviços comerciais.

Essa plataforma é compatível com aplicativos populares de negócios, produtividade e casa inteligente, permitindo que você crie diversos diagramas de fluxo de trabalho com sua interface simples e sem código. Como uma das melhores plataformas de conectividade do mercado, a IFTTT afirma facilitar a transformação digital de mais de 700 empresas globais, integrando produtos em serviços coesos.

No longo prazo, você pode reduzir significativamente os custos de desenvolvimento e melhorar a compatibilidade e o valor da vida útil usando o IFTTT. Se você não gosta de desenvolver integrações internamente, o IFTTT é uma de suas melhores opções.

Melhores recursos do IFTTT

Personalize sua automação com código de filtro, consultas e várias ações

Conecte-se a mais de 800 aplicativos e integre-se a vários aplicativos em redes sociais, ferramentas de produtividade e dispositivos domésticos inteligentes

Automatize tarefas de aplicativos da Web, como postagens em mídias sociais, usando a plataforma baseada na nuvem e acesse seus fluxos de trabalho de qualquer lugar e a qualquer momento

Limitações do IFTTT

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Algumas integrações podem não fornecer os resultados esperados

Preços do IFTTT

Gratuito

Pro: $3,49/mês

$3,49/mês Pro+: $14,99/mês

IFTTT avaliações e comentários

G2.com: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

6. Outfunnel

via Túnel externo Você pode preencher a lacuna entre suas equipes de marketing e vendas com o Outfunnel, uma plataforma de automação de conexão de dados centrada em vendas. Ela permite campanhas de marketing por e-mail direcionadas, integrando-se perfeitamente a CRMs como Pipedrive e Copper, e rastreia o comportamento dos visitantes do site para pontuar os leads.

Com sua interface amigável e análises avançadas, o Outfunnel permite que as empresas priorizem os leads de forma eficaz e alimentem os clientes em potencial. O uso dessa plataforma pode afetar positivamente o crescimento da receita por meio de comunicação personalizada e oportuna.

Melhores recursos do Outfunnel

Personalize sua pontuação de leads com base em todos os seus dados de vendas e marketing

Crie uma sincronização bidirecional entre seu CRM e as ferramentas de marketing

Trabalhar com uma variedade de CRMs e ferramentas de marketing populares, como Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp e ActiveCampaign

Limitações do Outfunnel

Não é uma solução completa de automação de fluxo de trabalho para empresas, pois seus aplicativos são limitados ao marketing

Preços do Outfunnel

Básico: A partir de US$ 29/mês

A partir de US$ 29/mês Profissional: A partir de US$ 99/mês

A partir de US$ 99/mês Escala: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Outfunnel

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

7. LeadsBridge

via LeadsBridge O LeadsBridge é uma plataforma de integração popular que permite que os dados se movam perfeitamente entre vários sistemas de marketing e software de automação de carga de trabalho . A melhor parte de usar essa ferramenta é sua sincronização de leads em tempo real sem importações manuais de CSV.

Essa plataforma também tem integrações personalizadas e um ambiente seguro, em conformidade com o GDPR e a CCPA, o que a torna perfeita para empresas.

O LeadsBridge também oferece suporte a integrações com plataformas populares como Facebook, TikTok, Google e LinkedIn. Se recursos como sincronização de leads em tempo real, formulários de anúncios do Google e do YouTube, anúncios de leads do Facebook e formulários de geração do LinkedIn parecerem atraentes, então o LeadsBridge é a plataforma de integração certa para sua organização.

Melhores recursos do LeadsBridge

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos e serviços e conecte seu CRM, software de marketing por e-mail e outras ferramentas de marketing para simplificar os fluxos de trabalho

Crie públicos personalizados entre seus CRMs e outras ferramentas de marketing

Sincronize seus dados de leads em tempo real. Você pode ver quem preencheu seus formulários, assinou seus boletins informativos ou interagiu com seus anúncios e atualizar seus registros de CRM de acordo

Limitações do LeadsBridge

Alguns usuários acreditam que a interface precisa de uma atualização para se tornar mais fácil de usar

Preços do LeadsBridge

**Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 29/mês

A partir de US$ 29/mês Pro: A partir de US$ 79/mês

A partir de US$ 79/mês Business: $999/mês (cobrado anualmente)

LeadsBridge ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

8. Microsoft Power Automate

via Microsoft Power Automate O Microsoft Power Automate, anteriormente denominado Microsoft Flow, é uma ferramenta baseada na nuvem que permite criar fluxos de trabalho personalizados e automatizados para otimizar os processos de negócios sem uma vasta experiência em desenvolvimento. Ele faz parte da Microsoft Power Platform, que inclui outras ferramentas como o Power Apps (para criar aplicativos personalizados) e o Power BI (para business intelligence).

Os aplicativos populares do MS Power Automate incluem:

Eliminar a entrada manual de dados preenchendo automaticamente as informações em diferentes aplicativos

Configuração de fluxos de trabalho automáticos para aprovação de documentos

Receber alertas e atualizações com base em acionadores ou condições específicas em seus fluxos de trabalho

Os melhores recursos do Microsoft Power Automate

Conecte-se a centenas de aplicativos e serviços usando conectores pré-criados

Crie e configure seus fluxos facilmente usando a interface gráfica

Proteja seus dados por meio de recursos como criptografia, autenticação, autorização e registros de auditoria

Automatize fluxos de trabalho complexos e inteligentes usando a automação de processos robóticos (RPA) e com infusão de IA

Limitações do Microsoft Power Automate

Os planos gratuitos e de avaliação têm limitações quanto ao número de ações que um fluxo de trabalho pode executar por dia, o que pode restringir sua aplicação para automação altamente complexa ou frequente

Preços do Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: US$ 15/usuário por mês

US$ 15/usuário por mês Power Automate Process: US$ 150/bot por mês

Avaliações e resenhas do Microsoft Power Automate

G2.com: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

9. Zapier

via Zapier Você pode conectar seus aplicativos de negócios favoritos, como Gmail, Slack e Salesforce, por meio do Zapier. É uma das ferramentas mais populares e fáceis de usar que automatizam a conectividade sem codificação ou dependência de desenvolvedores para criar a integração. Ele permite que os usuários criem "Zaps", fluxos de trabalho automatizados acionados por eventos específicos em diferentes aplicativos.

Com o Zapier, você pode simplificar suas tarefas, economizar tempo e aumentar a produtividade sem esforço. Ele também torna a padronização de processos mais fácil. Além disso, o Zapier oferece uma vasta biblioteca de integrações pré-construídas e opções personalizáveis para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades individuais, tornando-o uma solução versátil para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Zapier

Conecte-se com mais de 6.000 aplicativos usando o Zapier. Você pode se integrar a vários aplicativos e serviços, como Office 365, Shopify, Mailchimp e Twitter

Crie seus próprios fluxos de trabalho automatizados personalizados e sem código

Simplifique uma série de tarefas, como registro de e-mails, envio de notificações e acompanhamento de leads

Limitações do Zapier

Os iniciantes podem achar difícil navegar na interface

O plano gratuito tem limitações quanto ao número de tarefas e conexões mensais, e os planos premium podem ser caros para casos de uso de alto volume

Preços do Zapier

Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 29,99/mês

A partir de US$ 29,99/mês Pro: A partir de US$ 73,50/mês

A partir de US$ 73,50/mês Business: A partir de US$ 103,50/mês

A partir de US$ 103,50/mês Empresa: Preços personalizados

Zapier ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2700+ avaliações)

10. Trabalho

via Trabalho O Workato permite a transferência contínua de dados e a automação de tarefas entre sistemas diferentes, aumentando a eficiência e a produtividade das organizações comerciais. O mapeamento contínuo de dados entre diferentes aplicativos garante a consistência e a precisão dos dados em todo o processo de automação.

Com o Workato, você pode simplificar processos, sincronizar dados e criar integrações poderosas em todo o seu ecossistema.

Ele ajuda você a se conectar com mais de 200 aplicativos, incluindo sistemas baseados na nuvem e no local.

Melhores recursos do Workato

Integre aplicativos criando fluxos de trabalho automatizados, conhecidos como "receitas", que consistem em vários acionadores, ações e condições

Permitir respostas em tempo real a alterações em aplicativos conectados por meio de fluxos de trabalho acionados por eventos

Crie bots de plataforma personalizados para Slack, Cisco Spark, IBM Workspace e Microsoft Teams

Monitore a execução do fluxo de trabalho e solucione problemas usando os recursos robustos de tratamento de erros e o registro detalhado do Workato

Limitações do Workato

Embora a plataforma ofereça recursos e documentação, pode ser necessário que os usuários invistam tempo para entender suas funcionalidades e práticas recomendadas

As empresas menores podem achar os planos de preços caros

Preços do Workato

Um espaço de trabalho: Preço personalizado

Preço personalizado Adicione suas receitas: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workato

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Outras ferramentas de automação

Cansado de fazer malabarismos com várias ferramentas e de lutar com opções de automação limitadas? As alternativas listadas acima oferecem uma funcionalidade valiosa, mas e se nós lhe oferecêssemos uma solução abrangente que integra perfeitamente a automação e o gerenciamento de projetos?

Conheça o ClickUp.

O ClickUp é uma plataforma de ponta para o gerenciamento eficiente de projetos, oferecendo a indivíduos e equipes recursos poderosos para aumentar a produtividade e a colaboração.

Automatize suas tarefas sem esforço Automação do ClickUp ajuda a otimizar os fluxos de trabalho e a eliminar o trabalho pesado. Escolha entre mais de 100 sequências de automação pré-construídas. Ou personalize sua própria automação para atender às suas necessidades específicas e fluxos de trabalho complexos.

Economize tempo e automatize tarefas de forma eficiente com o ClickUp Automation

Você pode automatizar várias tarefas de gerenciamento de projetos, como atribuir tarefas a membros da equipe, comentar em um tópico de discussão quando uma ação específica é acionada e enviar atualizações do Slack para o canal do seu projeto quando o status do projeto muda.

Ao eliminar essas tarefas mundanas, repetitivas, mas importantes, o ClickUp garante que você possa prestar atenção aos detalhes do projeto sem perder de vista o panorama geral.

Entre outras coisas, o recurso de automação do ClickUp permite que você

Economizar tempo em tarefas repetitivas e se concentrar no que é importante

Criar novas tarefas e implementar SOPs claros em toda a sua equipe sem esforço

Manter o trabalho em andamento, alterando automaticamente os responsáveis e as prioridades ou aplicando tags e modelos às alterações de status

Automatize suas ferramentas favoritas no ClickUp, como e-mail, bate-papo e calendário

Integre-se perfeitamente ao Make

E se você quiser continuar usando o Make, ainda poderá usar o ClickUp e seus recursos. Integração do ClickUp com o Make permite maximizar a eficiência do projeto automatizando tarefas entre o ClickUp e outros aplicativos essenciais. O construtor de automação visual do Make permite que você conecte o ClickUp a milhares de ferramentas e APIs, aprimorando a colaboração e simplificando os fluxos de trabalho.

Aqui estão alguns casos de uso convincentes para a integração do ClickUp e do Make

Preencher automaticamente as tarefas do ClickUp com dados de CRMs ou plataformas de marketing . Isso elimina erros de entrada manual de dados e garante que todas as suas informações permaneçam atualizadas

. Isso elimina erros de entrada manual de dados e garante que todas as suas informações permaneçam atualizadas Sincronize as tarefas do ClickUp com aplicativos de calendário externos , como o Google Calendar ou o Outlook Calendar, para manter a programação da sua equipe sincronizada entre as plataformas, evitando conflitos de programação e garantindo que todos estejam informados sobre os próximos prazos

, como o Google Calendar ou o Outlook Calendar, para manter a programação da sua equipe sincronizada entre as plataformas, evitando conflitos de programação e garantindo que todos estejam informados sobre os próximos prazos Gerar automaticamente relatórios no Google Sheets ou em outras ferramentas de visualização de dados com base em critérios específicos do ClickUp, como tarefas concluídas ou campos personalizados específicos. Isso permite que você analise os dados do seu projeto com mais facilidade e obtenha insights valiosos para informar a tomada de decisões

com base em critérios específicos do ClickUp, como tarefas concluídas ou campos personalizados específicos. Isso permite que você analise os dados do seu projeto com mais facilidade e obtenha insights valiosos para informar a tomada de decisões Acione lembretes automáticos por e-mail para os membros da equipe com base nas datas de vencimento das tarefas ou nas alterações de status no ClickUp. Isso ajuda a garantir que todos permaneçam no caminho certo e evita a perda de prazos

com base nas datas de vencimento das tarefas ou nas alterações de status no ClickUp. Isso ajuda a garantir que todos permaneçam no caminho certo e evita a perda de prazos Desenvolva integrações personalizadas usando a plataforma sem código do Make para conectar o ClickUp a sistemas legados ou ferramentas internas que não são prontamente suportadas por integrações nativas

Automatize suas tarefas com a integração perfeita entre o ClickUp e o Make

Em geral, o ClickUp e o Make oferecem uma combinação poderosa para empresas que desejam:

Simplificar os fluxos de trabalho e automatizar tarefas repetitivas

Melhorar a precisão e a consistência dos dados em diferentes plataformas

Aprimorar a colaboração e a comunicação entre as equipes

Obter insights valiosos dos dados do projeto para tomar decisões informadas

Melhores recursos do ClickUp

Automatize tarefas de rotina e fluxos de trabalho usando mais de 100 sequências de automação pré-criadas ou personalize sua própria automação para atender às suas necessidades específicas

Escolha entre várias visualizações para acompanhar seus projetos e tarefas, como lista, quadro, calendário, Gantt e linha do tempo

Colabore com sua equipe e clientes usando as ferramentas de colaboração do ClickUp, como bate-papo, comentários, menções, editor de documentos e quadro branco

Integre-se a centenas de aplicativos e serviços usando o ClickUp, como Office 365, Google Workspace, Slack e Zapier. Você também pode criar suas próprias integrações personalizadas usando o conector de API

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma curva de aprendizado acentuada devido ao seu grande número de recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5/membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

Escolhendo a plataforma de integração certa para suas necessidades comerciais

Dados e gerenciamento de fluxo de trabalho são cruciais para as organizações comerciais, especialmente se você for uma empresa de tecnologia. Uma ferramenta avançada orientada por IA que possa automatizar a integração pode economizar tempo, trabalho e orçamento significativos para sua empresa.

O Make é uma plataforma de integração popular no mercado - e eficiente também. Mas as alternativas ao Make que listamos o ajudarão a escolher algo mais adequado às necessidades exclusivas de sua empresa.

Se preferir uma ferramenta que automatize os fluxos de trabalho e o ajude a gerenciar projetos e colaborar com a sua equipe, o ClickUp é a escolha perfeita. Registre-se no ClickUp agora e experimente integrações perfeitas entre plataformas e automação infalível do fluxo de trabalho!