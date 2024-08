Desvendando a alma INFP: os melhores livros para autodescoberta e afirmação

É provável que você (ou um ente querido) tenha respondido recentemente ao questionário Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), tenha aprendido sobre o tipo de personalidade INFP e queira entender melhor seu tipo por meio de livros sobre INFPs.

O teste Myers-Briggs® é uma avaliação de como as pessoas percebem o mundo e tomam decisões. Ele produz 16 tipos de personalidade, e o mais intrigante deles talvez seja o INFP, que significa Introversão, Intuição, Sentimento e Percepção.

O tipo de personalidade INFP é classificado como Mediador. De acordo com o MBTI, os Mediadores são aqueles a quem as pessoas recorrem quando buscam conforto ou ajuda.

Eles tendem a ser criativos e idealistas, anseiam por conexões humanas e obtêm muita satisfação ao ajudar os outros. Sua natureza sensível pode, às vezes, fazer com que se sintam isolados em meio a altos e baixos emocionais, levando-os a cair na insegurança.

Nesta postagem do blog, discutiremos o papel que os livros desempenham na vida dos INFPs, os principais livros para INFPs que esses tipos de personalidade devem ler e as lições que eles podem aplicar em suas vidas pessoais e profissionais.

Livros e autodescoberta para INFPs

As pessoas classificadas no tipo de personalidade INFP são consideradas introvertidas. Elas geralmente acham que os livros são poderosos ferramentas de desenvolvimento pessoal que os ajudam a entender melhor o mundo. Os livros certos para INFPs podem ajudá-los a encontrar orientação e sabedoria e a lidar com seus pensamentos caóticos. Veja como:

Acredita-se que os INFPs têm uma imaginação vívida e são atraídos por livros que exploram uma ampla gama de possibilidades, individualidade e realidades alternativas. Esses livros ajudam a estimular sua criatividade e a explorar várias facetas de sua personalidade.

Os livros funcionam como espelhos, refletindo os valores e as emoções do INFP, o que, por sua vez, ajuda em sua jornada de autodescoberta. Os livros oferecem uma sensação de consolo aos INFPs, assegurando-lhes que seus sentimentos são válidos e compartilhados por outras pessoas.

Os INFPs são conhecidos por estarem constantemente engajados no crescimento pessoal e no autoaperfeiçoamento. Os livros, especialmente aqueles que exploram o funcionamento interno da experiência humana, ajudam os INFPs a obter uma perspectiva interessante e a acalmar as tempestades que muitas vezes assolam suas mentes.

Como as personalidades INFP podem ter dificuldades com a regulação emocional, os livros que se concentram na organização da mente e na construção de uma rotina mais organizada os ajudarão a melhorar e refinar seu estilo de vida diárioestilos de trabalho.

Temas e enredos para INFPs

Se você se enquadra no tipo de personalidade INFP e não tem certeza de quais livros INFP deve começar a ler ou se esses livros existem, não se preocupe! Há uma grande variedade de livros, tanto de ficção quanto de não ficção, que os INFPs tendem a gostar.

Embora não tenham sido escritos explicitamente como "livros para INFPs", sabe-se que muitas obras de ficção famosas têm forte apelo para INFPs. Por exemplo, os gêneros de fantasia e aventura são alguns dos mais populares entre esse tipo de personalidade.

Os inúmeros tipos de terras mágicas e as viagens emocionantes apresentadas nesses livros geralmente atraem as almas criativas dos INFPs.

Talvez por isso, JRR Tolkien, o autor dos famosos livros O Senhor dos Anéis, era ele próprio um INFP! Não é de surpreender que as pessoas com esse tipo de personalidade prefiram e se relacionem com temas como aventuras e buscas, distopia e utopia e narrativas de amadurecimento.

Principais livros para INFPs lerem

Se você é um INFP, aqui estão alguns dos melhores livros sobre INFP que certamente vão tocar você:

1. Productivity For INFPs: How To Be Productive Within Your Natural Rhythms [Produtividade para INFPs: Como ser produtivo em seus ritmos naturais], de Amanda Linehan

Sobre o livro

Autor: Amanda Linehan

Amanda Linehan Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 3,48 horas

3,48 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 174

174 Classificações: 4.2/5 (Amazon) 3,77/5 (Goodreads)



Se convencional livros sobre foco não lhe deram os insights de que você precisa, este é o livro certo para você! A autora Amanda Linehan o orienta na construção de um sistema de produtividade que examina seus ritmos naturais para ajudar a maximizar sua criatividade.

Você recebe dicas para definição de metas e tomada de decisões que são muito mais úteis do que as dicas genéricas de produtividade que você encontrará on-line.

Se você já teve dificuldades para se organizar ou sentiu que nunca foi capaz de criar tanto quanto gostaria, embora seja um sonhador ávido, este é um livro de INFP de leitura obrigatória.

**O que os leitores dizem

O que eu realmente adorei em Produtividade para INFPs é que são conselhos reais que realmente funcionam para tipos reais de personalidade INFP

2. O livro do INFP: The Perks, Challenges, and Self-Discovery of an INFP (As vantagens, os desafios e a autodescoberta de um INFP) por Catherine Chea Bryce

Sobre o livro

Autor: Catherine Chea Bryce

Catherine Chea Bryce Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 3,7 horas

3,7 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 185

185 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Escrito por um INFP, para INFPs, este livro da autora Catherine Chea compartilha suas percepções pessoais sobre os altos e baixos diários de ter esse tipo complexo de personalidade.

Ela fala sobre como os INFPs são frequentemente incompreendidos, como suas funções cognitivas moldam sua visão de mundo, os desafios cotidianos de ser um INFP e como a autodescoberta pode ajudá-los a ter uma vida mais plena e completa.

É uma narrativa pessoal comovente e um dos livros sobre INFP mais acessíveis do mercado. Em última análise, O livro INFP lhe dá a confiança e o otimismo para abraçar e liberar a força única que existe dentro de você.

**O que os leitores dizem

Gostei de ler o livro. Senti-me compreendido. Agora estou mais ciente de meu próprio comportamento em diferentes situações, de minhas falhas, de como posso trabalhar nelas etc.

3. A alma sem amarras: a jornada para além de si mesmo por Michael A Singer

Sobre o livro

Autor: Michael A Singer

Michael A Singer Ano de publicação: 2007

2007 Tempo estimado de leitura: 4 horas

4 horas **Nível recomendado: Intermediário

Número de páginas: 200

200 Classificações: 4.7/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)



Em Untethered Soul, o autor Micheal A. Singer se aprofunda no verdadeiro "você" O livro foi escrito com uma sensibilidade e inteligência que o diferencia como um dos melhores livros sobre INFP.

Ele compartilha várias práticas espirituais e exemplos de autodiscípulos para conhecer melhor a si mesmo e ampliar o alcance de sua consciência.

O livro é um excelente recurso para entender como não ser definido por seus pensamentos, como superar o medo, como explorar os poços de energia dentro de você e como alcançar o equilíbrio interno perfeito para a iluminação.

**O que os leitores dizem

Se estiver procurando por um livro que mudará sua vida (para sempre), experimente este

4. O Guia de Sobrevivência INFP Abrangente, de Heidi Priebe

Sobre o livro

Autor: Heidi Priebe

Heidi Priebe Ano de publicação: 2016

2016 Tempo estimado de leitura: 3,7 horas

3,7 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 185

185 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4.23/5 (Goodreads)



Escrito especificamente para a complexa alma INFP, a autora Heidi Priebe narra as várias características, peculiaridades, pontos fortes e fracos desse tipo único de personalidade e apresenta citações de outras personas INFP sobre como elas lidam com vários cenários da vida real.

O livro está repleto de dicas sobre como se dar bem com outros tipos de personalidade MBTI, como lidar com o estresse intenso que os INFPs costumam sentir, como entender os padrões cognitivos e emocionais dos INFPs e muito mais.

Embora o livro contenha muitos termos técnicos, ele o ajudará a entender e a se amar melhor com o tempo.

**O que os leitores dizem

Recomendo fortemente este livro a todos os INFP, às pessoas que amam um INFP e a qualquer pessoa interessada em entender esse tipo de personalidade

5. I Can't Help Being An INFP Writer (Não posso deixar de ser um escritor INFP) por Arcadia Page

Sobre o livro

Autor: Arcadia Page

Arcadia Page Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 2 horas

2 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 82

82 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4,42/5 (Goodreads)



Você tem talento para a escrita criativa, mas tem dificuldade para concluir seus rascunhos? Se você é um INFP e está lutando para manter a motivação para concluir seus projetos de redação ou para lidar com um fluxo infinito de novas ideias, este livro é uma leitura obrigatória!

Obtenha dicas sobre como se manter organizado, superar distrações, criar um método para escrever e criar uma rotina de escrita adequada a você.

**O que os leitores dizem

Agora entendo melhor minha abordagem à escrita e como posso usar meus pontos fortes de INFP

6. O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett

Sobre o livro

Autor: Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett Ano de publicação: 1911

1911 Tempo estimado de leitura: 5,6 horas

5,6 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 280

280 Classificações: 4,4/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)



Esse clássico cativante é sobre uma garota mimada, Mary Lennox, que é enviada para o interior da Inglaterra após a morte de seus pais.

O livro descreve como ela descobre um jardim secreto na propriedade de seu primo, o que acaba transformando-a em uma pessoa mais gentil e extrovertida. Os INFPs podem se identificar com as lutas e os eventuais triunfos vividos pelos personagens.

O autor traça um belo paralelo entre o jardim secreto que floresce e os personagens principais que se transformam em pessoas mais fortes e confiantes.

Independentemente do seu tipo de personalidade, O Jardim Secreto é uma adição valiosa à sua coleção de livros e é perfeito para leitores de todas as idades, de crianças a adultos.

**O que os leitores dizem

Há muito que podemos aprender com esse livro. Ele nos faz acreditar na magia da natureza e nos ensina a expressar gratidão pela vida. É preciso deixar de lado os pensamentos negativos e deixar entrar a positividade, o que pode fazer uma enorme diferença em sua vida

7. INFP: A Flower in the Shade (Uma Flor na Sombra), de Sandra Nichols

Sobre o livro

Autor: Sandra Nichols

Sandra Nichols Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 2 horas

2 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 106

106 Classificações: 4.4/5 (Amazon) 4.24/5 (Goodreads)



Este é um daqueles excelentes livros sobre INFP criados para ajudá-lo a se conhecer melhor. O autor acredita no potencial dos INFPs como curadores e buscadores da verdade e tem como objetivo ajudá-lo a perceber seu potencial nessas funções.

O livro oferece percepções ricas sobre as muitas facetas da personalidade INFP, fornecendo ferramentas de desenvolvimento pessoal para lidar melhor com o mundo e fazer contribuições memoráveis.

**O que os leitores dizem

Este livro é realmente uma carta de amor para os INFPs e talvez para as pessoas próximas a eles

8. 1984, de George Orwell

Sobre o livro

Autor: George Orwell

George Orwell Ano de publicação: 1948

1948 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Avançado

Avançado Número de páginas: 310

310 Classificações: 4.5/5 (Amazon) 4.19/5 (Goodreads)



Esse livro do autor George Orwell apresenta uma realidade distópica que se aprofunda em temas de liberdade, individualidade e luta contra sistemas opressivos por meio dos olhos de Winston Smith, que luta contra o regime totalitário do Grande Irmão.

Esses temas ressoam com os INFPs devido ao seu desejo inato de autenticidade em um mundo que muitas vezes parece estar em desacordo com seus ideais.

A profundidade emocional da jornada de Winston e a exploração da verdade, do amor e da resistência contra a conformidade falam ao âmago da personalidade INFP, tornando esse livro uma leitura brilhante.

**O que os leitores dizem

Considerando a época em que foi escrito, esse livro é muito perspicaz no sentido de que seu conceito poderia facilmente se tornar realidade. é um clássico que eu nunca tinha lido e estou muito feliz por tê-lo feito!

9. Stardust, de Neil Gaiman

Sobre o livro

Autor: Neil Gaiman

Neil Gaiman Ano de publicação: 2005

2005 Tempo estimado de leitura: 5,5 horas

5,5 horas Nível recomendado: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Número de páginas: 256

256 Classificações: 4.5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)



Procurando um conto de fadas cativante que combine aventura, magia e a busca do verdadeiro eu? Stardust, do autor Neil Gaiman, não decepciona. Esse livro agrada aos INFPs devido à sua narrativa imaginativa e aos personagens ricamente desenvolvidos.

A jornada do protagonista para capturar uma estrela cadente para sua amada transcende o enredo literal para explorar temas mais profundos de crescimento e a percepção do que é realmente importante na vida.

Esses temas ressoam com os INFPs, que são sonhadores perpétuos, sempre em busca de significado e de uma compreensão mais profunda de si mesmos e do mundo ao seu redor.

O realismo mágico de Stardust proporciona uma fuga para um mundo onde tudo é possível, refletindo o lado imaginativo dos tipos de personalidade INFP.

**O que os leitores dizem

**Eu adorei. Parece um conto de fadas. Trouxe um pouco de infância de volta à minha vida adulta atolada

Sobre o livro

Autor: Leane Silva

Leane Silva Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 1 hora

1 hora Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 38

38 Classificações: 3.3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)



Este livro é voltado para o público INFP, pois investiga as vidas e mentes de figuras históricas que compartilham o tipo de personalidade INFP.

A razão pela qual os INFPs o acharão atraente é porque ele oferece uma visão de como indivíduos com traços semelhantes navegaram por suas paixões, lutas e sucessos ao longo da história.

Embora o livro seja curto, sua natureza é bastante introspectiva. Ele oferece inspiração e um senso de camaradagem, validando e capacitando os leitores que incorporam a essência do que significa ser um INFP.

**O que os leitores dizem

Foi interessante ler como as quatro principais funções do INFP podem ser percebidas por outros tipos e as diferentes maneiras como elas são expressas pelos INFPs

Desafios de leitura para INFPs

Não podemos falar sobre livros para INFPs sem mencionar os seguintes desafios cotidianos enfrentados por pessoas com esse tipo de personalidade:

Luta para terminar livros

Os INFPs tendem a sempre procurar coisas novas para explorar. Embora isso possa enriquecer suas experiências de vida, também pode limitar suas capacidades.

Por exemplo, você teria dificuldade para terminar um livro antes de passar para outro simplesmente por estar sobrecarregado de opções ou pela atração de livros novos e potencialmente mais interessantes.

Para superar esse desafio,

Dedique um tempo específico a cada livro se estiver lendo vários

Participe de um grupo de leitura para se envolver com outras pessoas e manter-se motivado e responsável

Luta para ler objetivamente

Os INFPs ficam profundamente envolvidos emocionalmente com as histórias e os personagens sobre os quais leem. Isso pode tornar a leitura uma experiência intensamente emocional, que pode ser desgastante ou esmagadora, especialmente se o conteúdo for muito pesado.

Nesse caso,

Faça pausas frequentes durante a leitura

Envolva-se em gêneros leves ou diferentes para equilibrar leituras intensas

Reflita por meio de um diário para processar as emoções ligadas à leitura

Luta para manter o foco

Com sua imaginação vívida, os INFPs podem se perder em seus pensamentos ou devaneios desencadeados pelo material que estão lendo. Isso pode levar a distrações frequentes, tornando difícil para eles manter o foco no texto.

Para evitar a distração,

Estabeleça metas específicas de leitura (por exemplo, número de páginas ou capítulos) para manter o foco

Use marcadores com anotações para anotar pensamentos e retornar a eles mais tarde, mantendo o fluxo de leitura ininterrupto

Luta para escolher livros com perfeição

Os INFPs podem ter dificuldade para começar um novo livro porque buscam a experiência de leitura perfeita. Isso pode levar à procrastinação ou à indecisão, pois eles podem se sentir sobrecarregados pelas vastas opções disponíveis ou ter medo de não escolher o livro "certo".

Nesse caso,

Aceite que nem todo livro precisa ser perfeito. Encare cada experiência de leitura como uma jornada de exploração

Experimente histórias curtas ou antologias para conhecer vários autores e estilos sem o compromisso de um livro longo

Aplicação dos aprendizados dos livros INFP

A leitura, em geral, e os livros sobre os tipos de personalidade INFP, em particular, podem ser uma grande fonte de aprendizado e introspecção para o INFP criativo e sensível.

Entretanto, os INFPs tendem a ver o quadro geral e podem perder detalhes menores. Embora você leia e goste desses livros sobre INFP, pode achar difícil aplicar as lições deles em sua vida diária.

Aqui estão algumas dicas para aplicar o aprendizado compartilhado nos livros sobre INFP:

Gerenciar o tempo e as tarefas

Os INFPs às vezes se sentem sobrecarregados pela vida, especialmente quando leem sobre conceitos técnicos. Práticas simples podem ajudá-lo a gerenciar seu tempo e suas tarefas sem ficar sobrecarregado.

Por exemplo, aprenda a fazer pausas frequentes para descomprimir. Quando você não entender algo imediatamente, dê um passo atrás para refletir sobre novas informações ou problemas complexos antes de voltar ao assunto. O processamento calmo das informações pode ajudá-lo a entender melhor as coisas e a desenvolver soluções mais criativas.

Colaborar e aprender

Encontre um colega de leitura com quem você possa desfrutar desses livros INFP (dica: eles não precisam ser do tipo de personalidade INFP).

Use as experiências de leitura compartilhada para obter novas percepções e se conectar melhor com seus amigos. Você também poderá cultivar o hábito de ouvir os outros e colaborar em ambientes de grupo.

Siga o fluxo

Como um INFP, você pode ser mais inclinado à criatividade e preferir se expressar por meio da arte, da escrita e de outros empreendimentos criativos. Os livros sobre INFP podem ajudá-lo a aprimorar essa criatividade e usá-la como uma ferramenta para o crescimento pessoal e o avanço na carreira.

Portanto, em vez de se preocupar muito em se "relacionar" com os personagens dos livros, deixe que as informações fluam através de você. A leitura deve lhe trazer alegria, acima de tudo. Nem todo livro precisa ser uma experiência de aprendizado maciço que mude quem você é ou sua carreira hábitos de trabalho .

Inspire-se

Como os INFPs geralmente sentem as coisas profundamente, os livros podem proporcionar conforto e consolo. Eles podem oferecer um senso de pertencimento e até mesmo fornecer estratégias para lidar com desafios e turbulências emocionais.

Escolha livros que estejam alinhados com seus valores e interesses, ofereçam novas perspectivas e conhecimentos que o estimulem intelectualmente e o ajudem a a desenvolver uma mentalidade de crescimento .

Criando fluxos de trabalho usando o ClickUp para o tipo de personalidade INFP

Como um INFP, você provavelmente prospera em ambientes visualmente atraentes e intuitivos que permitem espaço para a expressão pessoal.

Um ambiente completo plataforma de gerenciamento de projetos personalizada, como o ClickUp equipada com campos personalizados, recursos de automação e opções de layout, pode facilitar muito o acompanhamento de projetos, prazos e membros da equipe.

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Veja como você pode usar o ClickUp.

Visualizações do ClickUp

Prefere layouts visuais e intuitivos? Visualizações ClickUp pode ajudá-lo a organizar a forma como você vê seu trabalho com várias opções de classificação, desde listas e linhas do tempo até quadros Kanban. Ajuste as linhas do tempo e as prioridades para acompanhar as mudanças no projeto.

Facilite a visibilidade do projeto com o ClickUp Views

Não é possível ajudar os outros se você não estiver preparado, e o ClickUp Views oferece uma visão completa de tudo o que acontece em sua equipe e organização. Finalmente, uma plataforma que se adapta ao seu estilo de trabalho em vez de forçá-lo a mudar seu trabalho!

Você também pode liberar sua criatividade para fazer brainstorming e conectar ideias, projetos e fluxos de trabalho com Mapas mentais do ClickUp . Crie tarefas rastreáveis para colaborar com os membros da sua equipe.

Não sabe como começar? Escolha qualquer um dos modelos de lista de tarefas para planejar e priorizar todas as suas tarefas com base em sua função e responsabilidades, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente.

Campos personalizados

Melhore seus hábitos de trabalho com Campos personalizados do ClickUp . Crie campos para armazenar ideias criativas e priorizar tarefas por urgência ou importância. Os INFPs têm problemas para se ater a ideias específicas e implementá-las, portanto, esse recurso ajuda a manter todas as suas ideias organizadas e você no caminho certo e motivado.

Você pode até mesmo acompanhar tudo em que sua equipe está trabalhando e agrupar os resultados com base em tarefas ou pessoas para visualização personalizada.

Automação

A implementação da automação direta do local de trabalho com acionadores específicos pode aliviar significativamente sua carga de trabalho administrativo, proporcionando mais tempo para se dedicar a empreendimentos criativos - um benefício particularmente apreciado pelos INFPs.

Configure a automação para enviar a você e à sua equipe lembretes sobre prazos futuros ou reuniões com Automações do ClickUp . Além disso, você pode usar acionadores para configurar automações para tarefas repetitivas.

defina lembretes para você e sua equipe para os próximos prazos usando o ClickUp Automations_

Mantenha-se informado com relatórios automáticos semanais ou mensais sobre o progresso do projeto ou as realizações da equipe. Lembre-se de manter a configuração adaptável.

Como um INFP, você pode gostar de experimentar diferentes visualizações ou estruturas até encontrar o que funciona melhor.

Conecte-se com aquele "você" especial

Gostaríamos de acrescentar uma observação: não se sinta limitado pelo que a Internet lhe diz sobre o que um INFP "deveria" fazer. Cada INFP é único.

A boa notícia é que esses livros sobre INFP são ótimos para serem lidos por si só, independentemente de você se identificar ou não totalmente com o tipo INFP. Esperamos que você tente adicioná-los à sua lista de leitura e usá-los como ponto de partida para descobrir mais literatura que tenha a ver com sua alma especial de INFP.

Com relação ao gerenciamento do trabalho como um INFP, concentre-se em projetar uma estrutura estruturada com modelos de gerenciamento de projetos que ajudam a equilibrar suas tendências criativas naturais com a praticidade.

Canalize seus pontos fortes imaginativos e empáticos para resultados práticos por meio de planejamento, definição de metas e organização. Nossos software de gerenciamento de projetos garante que seus projetos estejam alinhados com seus valores, ideias e visão. Registre-se no ClickUp gratuitamente e prepare-se para fazer contribuições mais impactantes em todos os seus empreendimentos.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. **Os INFPs são difíceis de ler?

Os INFPs estão em sintonia com suas emoções e valores, mas podem levar algum tempo para se abrir e conversar com o mundo. Eles também estão constantemente navegando nas tensões entre seu mundo ideal e a realidade, fazendo com que suas ações pareçam imprevisíveis ou inconsistentes para os outros.

2. **Os INFPs aprendem devagar?

Não, os INFPs não são lentos no aprendizado. Entretanto, eles costumam levar algum tempo para processar novas informações antes de falar sobre elas. Eles preferem uma abordagem criativa e independente para o aprendizado e gostam de se envolver em atividades reflexivas e imaginativas.

3. **Os INFPs são academicamente inteligentes?

Os INFPs são geralmente muito sensíveis e emocionalmente inteligentes. Eles se empenham em seguir seus valores fundamentais e motivadores pessoais em tudo o que fazem. No fator inteligência, os INFPs estão em terceiro lugar, logo depois dos INTPs e INTJs.

4. **Quais são alguns dos melhores livros sobre INFP escritos por tipos de personalidade INFP?

Aqui estão os melhores livros sobre INFP escritos pelos próprios tipos de personalidade INFP: