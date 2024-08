10 melhores alternativas ao Gumroad para vender mais em 2024

Lançado em 2011, o Gumroad é um plataforma de comércio eletrônico projetada para ajudar os criadores a vender seus produtos diretamente aos compradores. Os criadores podem vender seus produtos físicos e downloads digitais, como e-books, músicas e muito mais. A plataforma rapidamente ganhou popularidade entre os criadores que desejavam vender seus produtos sem usar intermediários que tomavam uma grande parte de seus lucros.

O Gumroad é fácil de usar e personalizável. Ele também tem recursos de marketing para ajudar os criadores a se conectarem com um público. Mas ele não é perfeito, e muitos usuários estão procurando alternativas ao Gumroad.

Os criadores descobriram rapidamente que o site era mais adequado para downloads digitais e tiveram dificuldade em fazê-lo funcionar para seus produtos físicos. A plataforma não oferece uma vitrine; em vez disso, você deve criar seu próprio site.

O Gumroad pode ser um pouco desajeitado. Quanto mais produtos você tiver, mais desafiadora será a interface, devido às limitações das categorias e opções de agrupamento.

Então, quais são as melhores alternativas ao Gumroad? E qual plataforma de venda de produtos digitais e físicos é a melhor para você? Temos dez alternativas ao Gumroad que você vai querer conhecer em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas do Gumroad?

Quando você quiser a melhor alternativa do Gumroad para sua loja, veja o que procurar:

Especializada no seu tipo de produto: Existem plataformas para vender produtos digitais, para vender cursos, vitrines mais adequadas para produtos físicos e também aquelas especializadas em gerenciar assinantes. Existem até algumas que podem lidar com um pouco de tudo. Portanto, procure uma plataforma adequada ao seu tipo de produto

Ter uma vitrine é apenas o começo. Você também precisa de clientes. Muitas alternativas do Gumroad oferecemferramentas de marketing que o ajudam a atrair novos compradores, incluindo códigos de desconto, marketing por e-mail, otimização de SEO e muito mais Facilidade de uso: Você precisa de uma plataforma multifuncional que faça tudo para você? Ou você tem as habilidades técnicas para assumir recursos mais avançados? Procure uma plataforma on-line que seja intuitiva e fácil de navegar para que você possa começar a vender on-line mais rapidamente

Ao fazer suas compras, lembre-se de que as alternativas do Gumroad variam de preço. Você pode encontrar algumas opções com um plano gratuito, enquanto outras podem custar milhares de dólares por mês. Antes de decidir, certifique-se de saber o custo total do uso da plataforma e como isso afetará seu orçamento e seus resultados.

Pronto para começar sua busca pela melhor alternativa ao Gumroad? Aqui estão dez opções para você dar uma olhada.

As 10 melhores alternativas ao Gumroad para usar em 2024

1. Patreon

Via Patreon O Patreon é uma plataforma de associação em que os fãs podem se conectar com seus criadores favoritos em troca de pagamentos mensais recorrentes. Os criadores podem fazer assinaturas em níveis com diferentes recompensas e vantagens para cada nível. É uma ótima maneira de os criadores financiarem seu trabalho sem vender produtos físicos e digitais.

Melhores recursos do Patreon

Ótima maneira de se conectar com um público e obter apoio financeiro direto para o trabalho criativo

Os criadores podem obter uma renda mais previsível e estável todos os meses, liberando-os para fazer um trabalho mais criativo

As opções flexíveis de assinatura permitem que os assinantes escolham a recompensa e o nível de acesso adequados ao seu orçamento

Limitações do Patreon

Voltado para o trabalho criativo, portanto, não há muito apoio para a venda de produtos físicos

O Patreon cobra taxas sobre os ganhos - as taxas podem consumir sua renda rapidamente

Preços do Patreon

Grátis

Pro: 8% da renda obtida

8% da renda obtida Premium: 12% da renda obtida

Avaliações e resenhas do Patreon

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

2. Shopify

Via Shopify O Shopify é uma plataforma de comércio eletrônico hospedada adequada para lojas on-line de todos os tamanhos, desde lojas recém-lançadas até marcas conhecidas internacionalmente. Essa alternativa ao Gumroad se destaca por ser uma plataforma multifuncional fácil de usar, com amplo suporte de aplicativos e integrações. Seja o que for que você queira fazer com sua loja on-line, provavelmente há uma maneira de fazê-lo no Shopify.

Melhores recursos da Shopify

Fácil de usar, mesmo para iniciantes em comércio eletrônico, para que você possa configurar uma loja para vender produtos digitais e físicos no editor de arrastar e soltar em minutos

Milhares de aplicativos permitem que você personalize sua loja on-line com ferramentas de marketing, gateways de pagamento e recursos mais avançados

Muitos recursos de marketing incorporados para SEO, integração de mídia social e marketing por e-mail que podem ajudar sua empresa on-line a se conectar com novos clientes

Limitações do Shopify

Os planos básicos são acessíveis, mas as taxas de assinatura mensal aumentam para empresas de alto volume

Preços da Shopify

Inicial: US$ 5 por mês

US$ 5 por mês Básico: US$ 29 por mês cobrados anualmente ou US$ 39 mensais

US$ 29 por mês cobrados anualmente ou US$ 39 mensais Shopify: $79 por mês cobrados anualmente, ou $105 mensais

$79 por mês cobrados anualmente, ou $105 mensais Avançado: $299 por mês cobrado anualmente ou $399 mensalmente

$299 por mês cobrado anualmente ou $399 mensalmente Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas da Shopify

G2: 4,4/5 (mais de 4.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

3. Etsy

Via Etsy A Etsy é uma plataforma on-line que se concentra na venda de itens artesanais e antigos. É um site de referência para a venda de itens como joias artesanais e antiguidades. Também se tornou uma plataforma de comércio eletrônico popular para a venda de downloads digitais.

É fácil montar sua própria loja Etsy, e a plataforma tem muito apoio da comunidade para os novatos.

Melhores recursos do Etsy

Muitos tutoriais úteis o orientarão na criação de sua primeira loja on-line por meio da plataforma de comércio eletrônico

Excelentes ferramentas de marketing ajudam a promover sua loja on-line, incluindo otimização de palavras-chave, integrações com plataformas de mídia social e uma infinidade de opções de publicidade

Um dos maiores marketplaces para vendedores independentes do mundo, incluindo produtos digitais e físicos

Limitações do Etsy

Os vendedores são cobrados por anúncio e por uma taxa sobre o total do pedido, o que pode se acumular rapidamente

O suporte ao cliente é mínimo para lojas menores

Preços do Etsy

uS$ 0,20 por anúncio

6,5% do valor total do pedido

Avaliações e resenhas do Etsy

N/A

4. Compartilhamento de habilidades

Via Compartilhamento de habilidades O Skillshare é uma plataforma de aprendizado on-line que oferece milhares de cursos on-line. Os criadores de cursos podem vender seus cursos para milhões de usuários ativos, ganhando dinheiro com taxas de assinatura e tempo de exibição. Há custos iniciais mínimos para os vendedores, e o site pode ser uma ótima maneira de expandir seu público e direcioná-lo para outros fluxos de renda.

Melhores recursos do Skillshare

Ótimo mercado para vender cursos on-line, que os criadores podem usar para vender produtos digitais em seu próprio site

Há um custo inicial mínimo para começar, pois o Skillshare não cobra para carregar seus cursos on-line

Com milhões de usuários ativos e um site que promove aulas de alta qualidade, pode ser uma ótima maneira de aumentar seu público e impulsionar sua marca pessoal

Limitações do Skillshare

Os professores são pagos pelo número de minutos que os alunos visualizam seus cursos, e o pagamento é geralmente menor do que em outras plataformas

Preços do Skillshare

Gratuito para carregar suas aulas

uS$ 32 por taxa de assinatura mensal para alunos

Avaliações e resenhas do Skillshare

G2: 3,3/5 (mais de 40 avaliações)

3,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

5. Ensinável

Via Ensinável A Teachable é outra plataforma de comércio eletrônico popular para a venda de cursos on-line. Ela tem uma interface fácil de usar para criar e carregar cursos e ferramentas de marketing por e-mail para ajudar os professores a se conectarem com alunos em potencial. É uma ótima maneira de vender o que você sabe em vez de produtos físicos e digitais.

Melhores recursos do Teachable

Maneira fácil de criar, hospedar e vender cursos on-line, downloads digitais e serviços de treinamento

Ferramentas integradas de marketing por e-mail ajudam a envolver um novo público e a converter visitantes da página de destino em alunos pagantes

Análises e relatórios robustos permitem que você veja as métricas de envolvimento para que possa refinar seus cursos e entender o que seus alunos querem

Limitações do Teachable

Ferramentas limitadas para SEO e funis significam que você precisará conectar (e pagar por) vários serviços externos

Suporte limitado para vários idiomas

Preços do Teachable

Grátis

Basic: $39/mês cobrado anualmente

$39/mês cobrado anualmente Pro: $119/mês cobrado anualmente

$119/mês cobrado anualmente Pro+: US$ 199/mês com cobrança anual

US$ 199/mês com cobrança anual Business: $499/mês cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Teachable

G2: 4/5 (mais de 45 avaliações)

4/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 165 avaliações)

6. WooCommerce

Via WooCommerce As alternativas do Gumroad também podem ser plugins. O WooCommerce é um plug-in que transforma seu site WordPress em uma loja on-line. É uma maneira prática de capitalizar a flexibilidade do WordPress e, ao mesmo tempo, ter o poder de uma plataforma de comércio eletrônico. O WooCommerce funciona com downloads digitais, produtos físicos, modelos de assinatura e muito mais.

Melhores recursos do WooCommerce

O site de comércio eletrônico com todos os recursos é de código aberto, portanto, você tem controle total sobre a aparência e o funcionamento da sua loja on-line

Há um enorme ecossistema em torno da plataforma, portanto, você pode encontrar plugins, temas e ferramentas para criar a loja on-line dos seus sonhos

As ferramentas de marketing integradas o tornam muito amigável para SEO, para que você possa atrair mais tráfego orgânico em busca de produtos digitais e físicos como o seu

Limitações do WooCommerce

Pode ser mais complicado de configurar do que outros sites de comércio eletrônico, pois você precisará fazer muito do trabalho sozinho ou pagar alguém para configurar tudo para você

Preços do WooCommerce

Essencial: US$ 39/mês ou US$ 25/mês cobrados anualmente

US$ 39/mês ou US$ 25/mês cobrados anualmente Performance: US$ 70/mês ou US$ 45/mês cobrados anualmente

US$ 70/mês ou US$ 45/mês cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para obter planos de preços

Avaliações e opiniões sobre o WooCommerce

G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (930+ avaliações)

7. Membro da lista de desejos

Via Membro da lista de desejos O WishList Member é outro plugin para seu site WordPress projetado especificamente para que os criadores vendam downloads digitais e cursos on-line. Você encontrará recursos para ajudá-lo a gerenciar o acesso ao conteúdo, as assinaturas e as integrações para gateways de pagamento populares.

Melhores recursos do WishList Member

Fácil de criar um site de associação em sites do WordPress, oferecendo controle sobre o acesso ao conteúdo e os planos de preços

Integração robusta com gateways de pagamento, incluindo PayPal, Strip e outros

Excelentes análises ajudam a monitorar as principais métricas, como inscrições de membros, cancelamentos, taxas de envolvimento e muito mais

Limitações dos membros da WishList

Não há plano gratuito disponível, e os planos de preços tendem a ser muito mais altos do que em outras plataformas de venda on-line de produtos digitais

Preços para membros da WishList

Básico: $149,50/ano

$149,50/ano Plus: $249,50/ano

$249,50/ano Pro: $349,50/ano

$349,50/ano Elite: US$ 1.199,50/ano

WishList Avaliações e opiniões dos membros

G2: 4,1/5 (4+ avaliações)

4,1/5 (4+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

8. Venda

Via Venda A Sellfy é uma plataforma completa para criadores e lojas on-line. Com a Sellfy, você pode vender produtos digitais, itens impressos sob demanda e assinaturas. Ela tem se tornado cada vez mais popular entre os novos vendedores graças à sua plataforma fácil de usar e às baixas taxas mensais.

Melhores recursos do Sellfy

Sem taxas de transação, portanto, após o pagamento mensal, você pode ficar com todo o lucro da venda on-line de seus produtos físicos e digitais

Fácil de configurar uma loja on-line para vender downloads digitais, produtos físicos, impressão sob demanda, assinaturas e muito mais

Ferramentas de marketing integradas para que você possa usar códigos de desconto, e-mails de abandono de carrinho e até mesmo pixels de anúncios de rastreamento para aumentar a visibilidade da sua marca e alcançar novos clientes

Limitações da Sellfy

Oferece menos integrações do que outras alternativas do Gumroad, o que pode limitar o acesso a recursos e funções avançados

Preços do Sellfy

Iniciante: $29/mês

$29/mês Empresarial: $79/mês

$79/mês Premium: $159/mês

$159/mês Descontos disponíveis em planos de preços anuais

Avaliações e críticas da Sellfy

G2: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

3,9/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

9. ClickFunnels

Via Clickfunnels O ClickFunnels é uma ferramenta valiosa para quem usa uma plataforma de comércio eletrônico. É uma plataforma de construção de funil de vendas que ajuda a capturar e gerar leads para seu negócio de comércio eletrônico. Use suas ferramentas e modelos de marketing para aumentar sua visibilidade e atrair compradores em potencial.

Melhores recursos do ClickFunnels

Crie landing pages, páginas de vendas e formulários de opt-in em minutos com o construtor de páginas de arrastar e soltar da plataforma e modelos pré-criados

Toneladas de ferramentas para ajudar a otimizar seus esforços de marketing, incluindo testes A/B, ferramentas de marketing por e-mail, funis de contagem regressiva e muito mais

Integra-se a ferramentas populares de processamento de pagamentos, marketing por e-mail e análise para que você faça mais com seu negócio on-line

Limitações do ClickFunnels

Os planos de preços são mais altos do que outras alternativas ao Gumroad, o que pode torná-lo fora do alcance de lojas on-line menores

Há críticas mistas sobre o atendimento ao cliente da plataforma

Preços do ClickFunnels

Básico: $147/mês

$147/mês Pro: $197/mês

$197/mês Funnel Hacker: $297/mês

$297/mês Descontos disponíveis em planos de preços anuais

Avaliações e opiniões sobre o ClickFunnels

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

4,6/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (640+ avaliações)

10. Imprensa de membros

Via Imprensa de membros O MemberPress é um plug-in do WordPress fácil de usar para vender assinaturas e associações. Você pode gerenciar o acesso ao conteúdo, as assinaturas e o pagamento com essa excelente alternativa ao Gumroad.

Melhores recursos do MemberPress

Excelentes controles de acesso permitem que você escolha quem pode ver diferentes posts, páginas, tags e muito mais com base no nível de associação

Análises e relatórios detalhados para que você possa acompanhar as inscrições e os cancelamentos de membros, o envolvimento com o conteúdo e muito mais

Ferramentas integradas e ótimas integrações para vender cursos on-line, criar uma comunidade e fazer com que os assinantes voltem para obter mais conteúdo

Limitações do MemberPress

Projetado para sites WordPress que faturam sete dígitos ou mais, portanto, pode não ser adequado para criadores on-line menores

Preços do MemberPress

Básico: US$ 359/ano

US$ 359/ano Plus: $599/ano

$599/ano Pro: $799/ano

$799/ano Elite: $999/ano

Avaliações e críticas do MemberPress

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Outras ferramentas de vendas para criadores

