Dominando o modelo de mudança em 8 etapas de Kotter para uma implementação eficaz

Se há uma coisa que os executivos de negócios entendem, é isso: O que funcionou no passado pode não funcionar no futuro.

E, francamente, deixar de fazer mudanças pode ter efeitos desastrosos - até mesmo fazer com que as empresas fechem as portas. Caso em questão? Somente em 2023, 3.200 empresas privadas apoiadas por capital de risco fracassaram -mesmo com o apoio de US$ 27 bilhões em financiamento.

Embora a utilização eterna das mesmas ferramentas, tecnologia, estrutura organizacional ou processos internos certamente facilitaria o trabalho (e a vida!), esse não é um caminho sólido para o sucesso. Em vez disso, os líderes da empresa precisam estar dispostos a se adaptar aos tempos de mudança, identificando continuamente as possíveis áreas de melhoria. 👊

A implementação de mudanças em toda a empresa nunca é simples, e é por isso que as organizações confiam em modelos testados e comprovados. Um dos métodos mais escolhidos inclui o Modelo de Mudança em 8 Etapas de Kotter, que foi desenvolvido por Dr. John Kotter em 1995 e foi revisado várias vezes desde então.

A seguir, vamos nos aprofundar em cada etapa do modelo de Kotter, suas vantagens e desvantagens e como implementar o modelo em sua organização.

O que é o modelo de 8 etapas de Kotter de mudança?

Estimular a mudança em uma organização é um equilíbrio delicado. Se você criar mudanças muito rapidamente, é provável que encontre obstáculos, resistência e funcionários insatisfeitos. Mas se você implementar a mudança muito lentamente, talvez não atinja seus objetivos.

É exatamente aí que entra o Modelo de Mudança em 8 Etapas de Kotter. 🙌

O modelo foi desenvolvido por John P. Kotter, professor da Harvard Business School e autor de vários livros sobre mudanças gerenciamento de mudanças livros, incluindo Leading Change , Accelerate, e CHANGE.

Kotter baseou sua pesquisa em 100 organizações que estavam passando por mudanças, observando quais estratégias funcionavam e quais não funcionavam. Suas descobertas resultaram em um processo de oito etapas que ajuda as organizações a implementar novos processos tecnologia ou outras mudanças.

O modelo de Kotter é considerado um recurso essencial no gerenciamento de mudanças, ou seja, uma estrutura que ajuda indivíduos e empresas a adotar mudanças. Como outros modelos de gerenciamento de mudanças, o Modelo de Mudança em 8 Etapas de Kotter ajuda a implementar melhoria de processos a equipe de desenvolvimento de processos está preparada e apoia os funcionários e identifica as etapas necessárias para a mudança.

8 etapas do modelo de mudança de Kotter

O modelo de 8 etapas de Kotter oferece um guia passo a passo sobre como as empresas podem implementar mudanças de forma eficaz - sejam elas relacionadas a com liderança ferramentas e tecnologia, ou linhas de produtos. As oito etapas incluem o seguinte.

1. Criar um senso de urgência

Uma das frases mais repetidas em um ambiente corporativo é: "Bem, essa é a maneira como sempre fizemos as coisas." 🙅

Os funcionários são pessoas - e as pessoas têm o hábito de fazer o que é cômodo. Para incentivar uma organização inteira a realizar mudanças sérias, você precisará fazer um trabalho pesado de convencimento. Se precisar inspirar seu pessoal a agir, considere as seguintes ações:

Inicie um diálogo: Tenha conversas abertas e honestas com as partes interessadas, fornecedores, clientes e funcionários sobre o motivo pelo qual a mudança é necessária

Tenha conversas abertas e honestas com as partes interessadas, fornecedores, clientes e funcionários sobre o motivo pelo qual a mudança é necessária Estabeleça novas metas: Crie uma visão clara do futuro, explicando quais oportunidades o aguardam do outro lado da mudança

Crie uma visão clara do futuro, explicando quais oportunidades o aguardam do outro lado da mudança Reúna dados do setor: Apoie seu argumento sobre a necessidade de mudança coletando medidas quantitativas e qualitativas

2. Crie uma coalizão orientadora

A mudança não pode ser realizada por uma única pessoa. Em vez disso, você precisa de um grupo de pessoas dedicadas à sua visão de futuro para atuar como agentes de mudança em sua organização.

Pense nos agentes de mudança como os gerentes de projeto para a implementação da mudança. São eles que se comunicarão com todas as partes interessadas, atribuirão tarefas, obterão a adesão da equipe executiva e garantirão que os itens sejam realizados no prazo. Em uma frase, eles guiarão sua organização em cada etapa do processo de mudança.

Ao eleger esses líderes, considere o seguinte:

Não siga sua hierarquia organizacional: Na verdade, às vezes é melhor nãoincluir uma equipe de 100% de executivos. Em vez disso, recrute pessoas com uma variedade de experiências e níveis de senioridade

Na verdade, às vezes é melhor nãoincluir uma equipe de 100% de executivos. Em vez disso, recrute pessoas com uma variedade de experiências e níveis de senioridade Inclua todos os departamentos: Para garantir que a mudança funcione, certifique-se de incluir representantes de todos os departamentos, com diferentes habilidades e conhecimentos

Para garantir que a mudança funcione, certifique-se de incluir representantes de todos os departamentos, com diferentes habilidades e conhecimentos Procure a paixão: Às vezes, os melhores agentes de mudança não são aqueles com mais experiência, mas os que têm uma paixão clara pela sua visão de mudança

3. Forme uma visão estratégica

Para promover uma mudança eficaz, sua equipe precisa se alinhar a uma visão clara. (E sim, quando você iniciar o processo, sua equipe será inundada com ideias e possíveis metas. É seu trabalho eliminar a bagunça!)

Forneça clareza sobre como o futuro será diferente de suas iniciativas anteriores. E mostre provas de como essas novas mudanças beneficiarão a cultura corporativa, as vendas ou os processos cotidianos. Para começar, considere as seguintes sugestões:

Defina seus valores: Com sua coalizão orientadora, defina os valores centrais para realizar a mudança na empresa

Com sua coalizão orientadora, defina os valores centrais para realizar a mudança na empresa Escreva sua visão: Escreva uma declaração de visão de duas frases curtas e doces que forneça clareza para toda a empresa

Escreva uma declaração de visão de duas frases curtas e doces que forneça clareza para toda a empresa Verifique sua linguagem: Se você perguntasse aos acionistas: "Qual é a nossa visão para a mudança?", receberia respostas muito diferentes? Certifique-se de que sua coalizão tenha clareza sobre a visão e repita a mesma linguagem para os outros membros da equipe

4. Aliste um exército de voluntários

Depois de definir sua estratégia e visão, você precisa comunicar essa visão. E as melhores pessoas para liderar o ataque são aquelas que estão unidas por trás da oportunidade futura.

Um exército de voluntários é um grupo de pessoas unidas na busca de objetivos comuns. Essas pessoas são responsáveis por:

Comunicar a mudança: Elas comunicarão sua estratégia para a organização como um todo

Elas comunicarão sua estratégia para a organização como um todo **Lidar com obstáculos: seu exército de voluntários lidará com todas as preocupações e problemas de outros funcionários

**Como todo líder de mudança sabe, seu plano inicial pode não ser perfeito. Seu exército de voluntários deve criar um sistema de avaliações de desempenho, reuniões e check-ins para fazer ajustes quando necessário

5. Permita a ação removendo barreiras

Qualquer mudança organizacional - quer esteja ajustando sua declaração de missão, seu público-alvo ou seus processos internos - enfrentará obstáculos. Portanto, uma etapa essencial do Modelo de Mudança em Oito Etapas de John Kotter é a remoção de obstáculos.

Quando sua estratégia de mudança estiver implementada, você precisará verificar continuamente se há barreiras. Para garantir que seus esforços de mudança sejam bem-sucedidos, tome as seguintes medidas:

Verifique com aqueles que são resistentes à mudança: Sempre haverá membros da equipe que ficarão amargurados com a implementação da mudança. Faça reuniões individuais com essas pessoas para ajudar a identificar (e resolver) os pontos de discórdia

Sempre haverá membros da equipe que ficarão amargurados com a implementação da mudança. Faça reuniões individuais com essas pessoas para ajudar a identificar (e resolver) os pontos de discórdia olhe para fora de suas iniciativas de mudança : Os obstáculos podem ocorrer em qualquer lugar. Considere a possibilidade de revisar descrições de cargos, sistemas de remuneração ou recompensa, avaliações de colegas e a estrutura organizacional para levar o projeto de mudança adiante

Os obstáculos podem ocorrer em qualquer lugar. Considere a possibilidade de revisar descrições de cargos, sistemas de remuneração ou recompensa, avaliações de colegas e a estrutura organizacional para levar o projeto de mudança adiante Remova as barreiras: Às vezes, você será forçado a remover possíveis ameaças à mudança - seja removendo pessoas, sistemas ou ferramentas e tecnologia

6. Gerar ganhos de curto prazo

A implementação de uma estrutura de mudança em grande escala pode levar meses (se não anos). Esse cronograma pode ser repleto de frustrações, barreiras e contratempos - portanto, não se esqueça de comemorar cada vitória.

Divida seu projeto de mudança em larga escala em pequenos marcos. Toda vez que você passar de um fase do projeto para a próxima, lembre-se de recompensar sua equipe que trabalha duro. Considere tomar as seguintes medidas:

Recompense seus membros da equipe : Crie um sistema de recompensa aos funcionários por sua dedicação e trabalho árduo. (Pode ser uma tarde de folga, um dia extra adicionado à política de férias ou um cartão-presente)

Crie um sistema de recompensa aos funcionários por sua dedicação e trabalho árduo. (Pode ser uma tarde de folga, um dia extra adicionado à política de férias ou um cartão-presente) compartilhe cada milestone : Divulgue cada vitória em toda a empresa. Considere a possibilidade de criar mini histórias de sucesso e compartilhá-las em uma reunião geral da empresa

Divulgue cada vitória em toda a empresa. Considere a possibilidade de criar mini histórias de sucesso e compartilhá-las em uma reunião geral da empresa Crie uma lista predeterminada de fatores de sucesso : Como é o sucesso (além da conclusão de todo o projeto)? Sempre que você atingir uma meta, não deixe de comemorar esse fato com a empresa

7. Sustentar a aceleração

Depois de obter essas vitórias no estágio inicial, como manter o ritmo?

Garanta o sucesso de sua empresa pressionando com mais afinco, ou seja, não deixando de pisar no acelerador em sua busca por mudanças. Como parte do processo de 8 etapas de Kotter, aproveite cada sucesso implementando o seguinte:

Sessões de revisão e análise: Após cada mini vitória, pare e reflita sobre as áreas fracas do seu processo. A partir daí, você pode melhorar seu plano de projeto para o futuro

Após cada mini vitória, pare e reflita sobre as áreas fracas do seu processo. A partir daí, você pode melhorar seu plano de projeto para o futuro Troque sua coalizão: Para manter as ideias frescas, crie uma coalizão poderosa trocando os agentes de mudança

Para manter as ideias frescas, crie uma coalizão poderosa trocando os agentes de mudança Reorganize seu processo de tomada de decisão : aprenda a se movimentar rapidamente vendo como pode simplificar seu processo de tomada de decisão

8. Instituir mudanças

A última etapa do processo? Garantir que as mudanças pelas quais você trabalhou tão arduamente sejam realmente mantidas.

Para garantir que as mudanças continuem a fazer parte de sua cultura organizacional no futuro, tome as seguintes medidas:

**Os executivos e a alta gerência devem lembrar os funcionários das mudanças organizacionais em reuniões individuais, retiros da empresa e reuniões gerais

simplifique suas histórias de sucesso : Crie mini-estudos de caso de cada vitória, lembrando a sua equipe de quão longe você chegou como organização

Crie mini-estudos de caso de cada vitória, lembrando a sua equipe de quão longe você chegou como organização Retorne aos seus valores e à sua visão: Para garantir que cada mudança seja mantida, retorne à sua visão. Dessa forma, sua equipe nunca se esquecerá do motivo pelo qual você fez essas mudanças em primeiro lugar

Benefícios e armadilhas do uso Modelo de mudança em 8 etapas de Kotter

O modelo de gerenciamento de mudanças em oito etapas de Kotter tem vantagens e desvantagens. É importante considerar ambas ao decidir se o modelo é adequado para sua organização.

As vantagens do modelo de Kotter incluem:

O modelo é relativamente fácil de entender

Ele fornece um roteiro claro e estruturado para a implementação de mudanças

O modelo enfatiza a união em torno de metas de longo prazo, ao mesmo tempo em que comemora as vitórias de curto prazo ao longo do caminho

O modelo se concentra em obter a adesão de toda a empresa, inclusive de pessoas influentes e da equipe júnior

Há uma grande ênfase na incorporação da mudança na cultura da empresa

As armadilhas do modelo de mudança em oito etapas incluem:

Ele foi desenvolvido principalmente para grandes corporações e pode não ser adequado para proprietários de pequenas empresas

Normalmente, é adequado para hierarquias organizacionais rígidas

O modelo é bastante rígido, o que pode não se adequar à natureza complexa das mudanças organizacionais

O modelo segue uma linha de tempo linear (enquanto a mudança pode ser muito mais volátil, com várias iterações)

O modelo não aborda os fatores psicológicos e emocionais envolvidos na mudança, o que pode ser um desafio para os membros da equipe

Dicas para implementação Modelo de mudança em 8 etapas de Kotter

Antes de implementar mudanças em toda a organização, você precisa das ferramentas certas. Para garantir que você crie um processo contínuo de mudança (e garantir que essas mudanças se mantenham), siga estas dicas. 🤩

Não tenha medo de revisar seu processo

O que funciona no início pode não funcionar nos estágios intermediários ou finais do seu projeto. Quando isso acontecer em sua organização, aceite o fato. É a oportunidade perfeita para revisar seu processo para melhor.

Não comece seu trabalho do zero - escolha opções pré-fabricadas no Template Center ou crie seu próprio modelo que sua equipe possa usar

Considere a utilização de Os modelos de aprimoramento de processos do ClickUp para otimizar seu plano de projeto de mudança.

Definir claramente as prioridades

Com Marcos do ClickUp você pode transformar até mesmo o plano de projeto de mudança mais intimidador em pedaços pequenos e viáveis.

Visualize os marcos do projeto com a visualização de Gantt no ClickUp

As tarefas críticas serão identificadas com texto em negrito e um ícone de diamante. Isso garante que todos estejam na mesma página sobre quais são as principais metas.

Você também pode ver como os marcos se conectam e contribuem para as metas gerais do projeto.

## *Divida seu projeto em várias fases

As Metodologia ágil é uma tática comum em que os executivos dividem um grande projeto em fases menores, conhecidas como sprints. Ao implementar essa estratégia, você pode manter sua equipe motivada e continuar a comemorar cada pequena vitória.

Crie o modelo perfeito Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp

Com a visualização Board do ClickUp, você pode implementar a metodologia Agile dividindo seu projeto em etapas ou sprints e criando um fluxo de trabalho visual.

Crie um visual para seus processos

Com a visualização altamente colaborativa e visual do ClickUp ferramentas de mapeamento de processos sua equipe pode chegar a um acordo sobre cronogramas, supervisionar o progresso e simplificar os processos.

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas Quadro branco do ClickUp do ClickUp é perfeito para isso. Ele ajuda sua equipe a fazer brainstorming visual, traçar estratégias e criar mapas de processos. Além disso, todos podem colaborar no quadro em tempo real.

Criar um guia de hierarquia

A hierarquia do ClickUp permite que você organize as equipes e os projetos da sua empresa

Com Hierarquia do ClickUp a plataforma foi projetada para mantê-lo organizado desde o panorama geral até os detalhes. Isso significa que, com espaços, pastas e listas, é possível criar uma visão estruturada de equipes e projetos. A partir daí, você pode adicionar tarefas, subtarefas, subtarefas aninhadas e listas de verificação para organizar o trabalho e acompanhar e atribuir cada etapa ao longo do caminho.

Conheça sua equipe onde ela estiver

Membros diferentes da equipe absorvem informações de maneiras diferentes. Felizmente, com o recurso personalizável Visualizações ClickUp você pode ter certeza de que todos estarão atualizados sobre seus processos de gerenciamento de mudanças.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp Views oferece mais de 15 maneiras de digerir informações, tarefas e prioridades. Os funcionários podem usar a visualização de lista para ver as tarefas do dia, criar uma visualização de calendário para ver os projetos no horizonte ou usar a visualização de quadro para entender os estágios de cada projeto.

Não comece do zero

Os estágios iniciais de um processo de gerenciamento de mudanças podem ser esmagadores. Ajude a fazer a bola rolar utilizando Os modelos de gerenciamento de mudanças do ClickUp .

Simplifique e gerencie as mudanças em sua organização com este modelo simples de Gantt

Por exemplo, com o Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp com o plano de gerenciamento de mudanças, você pode planejar, monitorar e implementar mudanças em toda a organização. Com um cronograma claro, uma análise de gerenciamento de riscos e um plano de comunicação com as partes interessadas, você tem as ferramentas necessárias para fazer mudanças críticas com sucesso.

Perguntas frequentes comuns

**1. O que é o modelo de 8 etapas de Kotter na enfermagem?

A implementação de mudanças no campo da saúde é um processo delicado. Com o modelo de 8 etapas de Kotter, os enfermeiros podem implementar mudanças na tecnologia, nos processos, nos procedimentos e nos deveres do trabalho.

**2. Quantos estágios estão presentes no modelo de mudança de Kotter?

Há oito estágios no modelo de mudança de Kotter: criar um senso de urgência, construir uma coalizão de orientação, formar uma visão estratégica, alistar um exército de voluntários, possibilitar a ação removendo barreiras, gerar vitórias de curto prazo, sustentar a aceleração e instituir a mudança.

3. Por que usar o modelo de mudança em 8 etapas de Kotter??

O modelo de mudança em 8 etapas de Kotter é uma estrutura essencial para o gerenciamento de mudanças nas organizações. Você pode usar as etapas para reunir um grupo diversificado de membros da equipe para definir metas, desenvolver uma estratégia e implementar as mudanças necessárias ou melhorias no processo.

Use o ClickUp para implementar o modelo de 8 etapas de Kotter para mudanças

O Modelo de 8 Etapas de Kotter para Mudança é um método testado e comprovado para promover mudanças em toda a organização. O modelo incentiva os líderes da empresa a estabelecer uma visão clara, definir prioridades, recrutar indivíduos apaixonados para liderar o processo e comemorar pequenos marcos.

Para garantir que seu plano de gerenciamento de mudanças seja bem-sucedido, use o ClickUp. O ClickUp é a plataforma de produtividade completa que ajuda as equipes a trabalhar com mais eficiência. O ClickUp vem completo com ferramentas indispensáveis, como marcos, guias de hierarquia, visualizações personalizáveis e modelos de mapeamento de processos para fazer com que suas mudanças sejam mantidas. 👏👏

O ClickUp vem completo com milhares de modelos, centenas de integrações e mais de 100 automações para tornar seu plano de gerenciamento de mudanças um sucesso. Para ver como, experimente o ClickUp gratuitamente, hoje mesmo .