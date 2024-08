10 melhores respostas a alternativas públicas para equipes de SEO em 2024

Ignorar o SEO é como dar adeus a oportunidades valiosas para sua empresa. Para conquistar o mundo on-line, sua organização precisa dominar a arte da otimização de mecanismos de busca (SEO).

Uma estratégia robusta de SEO leva o seu site para o primeiro plano do Google e de outros mecanismos de pesquisa, garantindo que ele se destaque quando os clientes em potencial procurarem seus produtos ou serviços.

Ter o software certo é fundamental para impulsionar seu jogo de SEO.

Embora o Answer the Public seja uma ferramenta popular para link building se você não tem acesso a informações sobre o seu site, marketing de conteúdo, pesquisa de palavras-chave e análise da concorrência, sua personalização e dados limitados podem impedi-lo de atingir todo o seu potencial.

Procurando alternativas de Answer the Public para equipes de SEO em 2024? Vamos explorar as 10 principais opções que selecionamos para você.

O que você deve procurar nas alternativas ao Answer the Public?

O Answer the Public é um ferramenta popular de SEO que coleta insights e ideias de conteúdo a partir de dados de mecanismos de pesquisa. Se estiver procurando algo semelhante, explore alternativas com estes recursos principais:

Pesquisa abrangente de palavras-chave: Procure uma plataforma que o oriente na descoberta das palavras-chave mais eficazes para atrair novos clientes

Considere alternativas do Answer the Public que ofereçam insights de otimização na página, inclusive recomendações para tags de título, meta descrições e estrutura de conteúdo

Aumente a autoridade do seu site identificando links quebrados para corrigir e descobrindo novas oportunidades de links por meio de uma ferramenta abrangente de SEO

Use uma ferramenta que ofereça insights sobre as estratégias de seus concorrentes, acompanhando suas classificações, identificando as principais palavras-chave e explorando seus backlinks

Selecione uma solução que possa aprimorar sua estratégia de SEO com ferramentas de IA por meio de análise automatizada de palavras-chave, otimização de conteúdo e experiências de usuário personalizadas. Isso ajudará a melhorar a visibilidade da pesquisa e o envolvimento do usuário

As 10 melhores alternativas de Answer the Public para usar em 2024

Explore as 10 melhores alternativas ao Answer the Public e invista em uma estratégia de SEO comprovada:

1. Semrush

via Semrush A Semrush é uma plataforma líder de marketing digital e SEO para pesquisa de palavras-chave e análise competitiva. Ela é popular entre os profissionais de marketing on-line por sua versatilidade e por suas diversas e detalhadas ferramentas de pesquisa de palavras-chave e de estratégia de conteúdo.

Um recurso de destaque da Semrush é sua capacidade de rastrear classificações de páginas, ajudando as empresas a acompanhar seu desempenho e o de seus concorrentes.

É a principal escolha dos profissionais de marketing para sugestões de criação de links e auxilia no SEO, no PPC (pay-per-click) e na estratégia geral de conteúdo.

Melhores recursos da Semrush

Analise sites para conhecer seu tráfego médio, palavras-chave populares, estratégia de publicidade e avaliar a qualidade dos links

Use a ferramenta Keyword Magic da Semrush para obter uma visão geral das métricas de palavras-chave relevantes

Identifique problemas que possam prejudicar sua classificação nos mecanismos de pesquisa por meio da auditoria de sites

Compare suas classificações de palavras-chave com os sites da concorrência para encontrar lacunas no conteúdo

Acompanhe as palavras-chave do tráfego do site (orgânico e pago) por meio de ferramentas orgânicas e de PPC

Limitações da Semrush

Os planos de preços podem ser muito caros para empresas menores e agências que precisam de alternativas de resposta ao público

Os usuários geralmenteencontram alternativas para a Semrush devido à curva de aprendizado com seu amplo conjunto de ferramentas

Preços da Semrush

Pro: $129,95/mês

$129,95/mês Guru: $249,95/mês

$249,95/mês Business: $499,95/mês

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

2. Ahrefs

via Ahrefs Com a confiança de SEOs e profissionais de marketing do mundo todo, a Ahrefs é uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave fácil de usar que ajuda a entender o tráfego de pesquisa de seus concorrentes, determinar o que as pessoas estão pesquisando no Google e identificar problemas que podem prejudicar o desempenho do seu site.

A plataforma se destaca por sua capacidade de monitorar as classificações de milhares de palavras-chave relacionadas, fornecendo insights valiosos sobre a estratégia de conteúdo e áreas de melhoria. Você pode considerar essa ferramenta se estiver procurando alternativas para o Answer the Public.

Melhores recursos do Ahrefs

Explore sua pontuação de saúde de SEO e identifique possíveis erros usando o recurso Site Explorer

Revelar conteúdo de alto desempenho e oportunidades de criação de links

Obtenha insights abrangentes sobre a pesquisa e o perfil de backlinks de qualquer site

Descubra todas as palavras-chave e ideias, juntamente com sua dificuldade de classificação e seu potencial, para aumentar o tráfego do seu site

Limitações do Ahrefs

Nenhuma ferramenta de IA para geração de conteúdo

A curva de aprendizado acentuada para iniciantes

Preços da Ahrefs

Lite: $99/mês

$99/mês Standard: $199/mês

$199/mês Avançado: $399/mês

$399/mês Enterprise: $999/mês

Ahrefs ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

3. Ubersuggest

via Ubersugestão O Ubersuggest é uma plataforma de SEO e gerenciamento de conteúdo simples de usar, desenvolvida para pequenas empresas e empreendedores individuais.

Você pode fazer o download do Ubersuggest como uma extensão do Chrome e será apresentado a um painel pessoal que o ajudará a encontrar as melhores palavras-chave para o seu site, realizar uma auditoria técnica do site e descobrir novas oportunidades de backlinks.

Ele também oferece insights práticos sobre a demanda de pesquisa do consumidor, volume e intenção de pesquisa, desempenho do conteúdo e concorrência.

Melhores recursos do Ubersuggest

Identifique as páginas da Web específicas que geram o tráfego de SEO mais eficaz, tanto para o seu próprio site quanto para o site de seus concorrentes

Receba notificações diárias sobre atualizações de classificação e problemas críticos de SEO em seu site por meio do painel de controle

Analisar os dados de SEO de qualquer site que você visitar por meio da extensão do Chrome

Obtenha insights valiosos sobre palavras-chave e tome decisões baseadas em dados para melhorar a visibilidade e o tráfego orgânico do seu site

Limitações do Ubersuggest

Fontes de dados limitadas, principalmente o Google Analytics

Não há aplicativo móvel disponível

Preços do Ubersuggest

Individual: $12/mês

$12/mês Empresarial: $20/mês

$20/mês Empresa: $40/mês

Ubersuggest avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (100+ avaliações)

4,2/5 (100+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (80+ avaliações)

4. Classificação SE

via Classificação SE O SE Ranking é um kit de ferramentas abrangente para SEO que impulsiona suas classificações nos mecanismos de pesquisa. Ele permite que você veja métricas de palavras-chave, monitore classificações, verifique backlinks, realize auditorias de sites e avalie o desempenho de SEO de páginas individuais.

O SE Ranking é conhecido por suas ferramentas analíticas e de palavras-chave que fornecem dados e percepções relevantes sobre o tráfego orgânico e pago para o seu site.

Ele também tem uma ferramenta de palavras-chave que rastreia as classificações de palavras-chave e dá sugestões para otimizar cada página ou post de blog para SEO.

Você também pode acessar a criação de conteúdo, a otimização técnica, o SEO local e os relatórios automatizados.

melhores recursos do #### SE Ranking

Otimize suas páginas da Web ou postagens de blog com dicas baseadas em IA

Realizar pesquisa de palavras-chave e encontre palavras-chave de cauda longa relacionadas

Realizar uma auditoria completa do site para identificar quaisquer problemas que possam afetar suas classificações de pesquisa

Analisar seu tráfego de referência atual e verificar as referências de seus concorrentes para conhecer suas fontes de backlinks

Limitações da classificação SE

As métricas se concentram principalmente no tráfego orgânico e podem não fornecer insights abrangentes sobre mídia social e anúncios pay-per-click

Preços do SE Ranking

Essencial: $55/mês

$55/mês Pro: $109/mês

$109/mês Business: $239/mês

SE Ranking ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (200+ avaliações)

5. Moz

via Moz O Moz é um ótimo lugar para os blogueiros aprenderem sobre SEO. Ele oferece ferramentas gratuitas para criação de links, desempenho de páginas da Web, as melhores ferramentas de pesquisa de palavras-chave, métricas de sites e muito mais.

O Keyword Explorer, uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave de destaque, tem um banco de dados vasto e preciso de frases de SEO. Você pode obter sugestões de palavras-chave para encontrar e priorizar rapidamente palavras-chave relevantes para classificação.

Se você estiver pronto para levar o SEO a sério, a Moz tem ferramentas pagas, como o Moz Pro e o Moz Local, com recursos mais avançados. Se estiver procurando alternativas pagas para o Answer the Public, você pode experimentá-lo.

Melhores recursos do Moz

Realize auditorias semanais do site com o Moz Pro para identificar problemas técnicos de SEO que afetam as classificações

Monitore a pontuação da Autoridade de Domínio (DA) do seu site, uma métrica de classificação desenvolvida pela Moz que prevê o desempenho da página de resultados do mecanismo de pesquisa (SERP)

Gerarideias de conteúdo e criar um calendário examinando os sites com melhor classificação para tópicos semelhantes

Criar relatórios personalizados de SEO

Limitações do Moz

Os planos pagos custam mais do que os da concorrência

A Moz se concentra em termos de pesquisa competitivos e de alto volume

Preços da Moz

Os preços a seguir são para o Moz Pro, o produto de SEO completo:

Gratuito: 1 mês/usuário

1 mês/usuário Padrão: $99/mês

$99/mês Médio: $179/mês

$179/mês Grande: $299/mês

$299/mês Premium: $599/mês

Moz ratings and reviews

As classificações a seguir são para o Moz Pro:

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

6. TambémPerguntado

via Também perguntado Especialmente popular entre os criadores de conteúdo, o AlsoAsked é uma ferramenta de pesquisa de palavras-chave que economiza tempo e exibe automaticamente os dados do People Also Ask (PAA) de suas pesquisas no Google, mostrando os resultados que aparecem quando uma pergunta é clicada.

Os usuários podem usar a ferramenta de palavras-chave para explorar ideias relacionadas a palavras-chave específicas e receber cópias de SERP com PAAs gerados para a palavra-chave escolhida.

Seu principal ponto forte é a rápida atualização dos dados do Patch AutoAugment (PAA) de palavras-chave relacionadas, revelando frequentemente novas perguntas dentro de horas após as principais notícias e superando outras ferramentas de pesquisa de palavras-chave em volume de pesquisa e capacidade de resposta.

AlsoAsked melhores recursos

Concentre-se na intenção real de pesquisa, enfatizando as perguntas que as pessoas fazem relacionadas às suas palavras-chave

Use o Deep Search para encontrar automaticamente 150 perguntas relacionadas em até três níveis abaixo para um único termo de pesquisa

Descubra palavras-chave inexploradas analisando perguntas e termos de pesquisa para marketing digital

Abranja tudo o que seu público-alvo pesquisa, ramificando um tópico em vários subtópicos

Limitações do AlsoAsked

Não há métricas de volume de pesquisa

Falta de análise da concorrência

Preços do AlsoAsked

Basic: US$ 15/mês

US$ 15/mês Lite: $29/mês

$29/mês Pro: $59/mês

AlsoAsked avaliações e comentários

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

7. Planejador de palavras-chave do Google

via Planejador de palavras-chave do Google O Planejador de palavras-chave do Google é uma ferramenta útil de geração de palavras-chave para encontrar novas palavras-chave alvo e entender seus volumes de pesquisa e custos estimados.

É uma ferramenta gratuita projetada principalmente para publicidade PPC, mas também pode ajudar na estratégia de SEO.

Ela fornece sugestões de palavras-chave relevantes e insights para aprimorar suas campanhas de anúncios do Google. Você também pode usá-la de forma independente para explorar novas palavras-chave e aprender sobre consultas e tendências de pesquisa para aprimorar suas campanhas de anúncios.

Os melhores recursos do Planejador de palavras-chave do Google

Crie seus planos de palavras-chave para o Google Ads

Visualizar o tráfego de pesquisa projetado, estimativas de cliques, impressões ou conversões para palavras-chave selecionadas

Transforme seu plano de palavras-chave em uma campanha ativa do Google Ads

Limitações do Planejador de palavras-chave do Google

Mostra principalmente dados de pesquisa orgânica projetados para termos de pesquisa do Google

Preços do Planejador de palavras-chave do Google

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keyword Planner

As classificações abaixo são para a plataforma geral do Google Ads:

G2: 4,3/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

8. SpyFu

via SpyFu O SpyFu é uma alternativa completa ao Answer the Public, otimizando as campanhas de anúncios de SEO e PPC.

Essa plataforma estuda mais de 100 milhões de domínios para revelar os mecanismos de pesquisa e as estratégias de marketing dos concorrentes, revelando todas as palavras-chave relevantes usadas, anúncios e backlinks que geram tráfego orgânico e pago em diferentes mecanismos de pesquisa.

Usando várias ferramentas, você pode organizar e analisar palavras-chave, acompanhar classificações e gerar relatórios personalizados para atender às suas necessidades específicas de SEO.

melhores recursos do #### SpyFu

Acesse dados históricos para analisar o histórico de classificação e backlinks

Explore as palavras-chave e os anúncios do Google Ads de seus concorrentes usando as ferramentas de PPC

Gerencie projetos de SEO criando grupos de palavras-chave e configurando notificações

Gerar texto com base em um prompt de texto e resumir documentos ou textos longos

Limitações do SpyFu

Os usuários relataram casos em que os dados não são 100% precisos o tempo todo

Vem com ferramentas avançadas que os iniciantes talvez não precisem

Preços do SpyFu

Básico: $39/mês

$39/mês Profissional: $79/mês

Avaliações e resenhas do SpyFu

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Bocal

via Bocal O Nozzle é uma poderosa ferramenta de palavras-chave de SEO e um rastreador de classificação, especialmente para usuários de nível empresarial. Ele extrai dados detalhados de palavras-chave do SERP do Google para muitas palavras-chave.

Indo além do rastreamento de classificação padrão, o Nozzle permite que você identifique domínios e URLs específicos que dominam snippets em destaque, listagens de pacotes locais e listagens de pacotes de vídeo.

Melhores recursos do Nozzle

Monitore diariamente as posições de suas palavras-chave com o rastreamento preciso e confiável da posição SERP

Obtenha orientações eficientes, dados codificados por cores e uma visão geral do desempenho de sua classificação para melhorar sua pontuação de SEO

Acompanhe as posições diárias das frases no índice do Google

Verifique as estatísticas com a frequência que desejar (por exemplo, diária ou mensal)

Limitações do bocal

Interface confusa para novos usuários

Falta de relatórios e alertas, pesquisa de palavras-chave e rastreamento de backlinks

Preços do Nozzle

Pequenas e médias empresas (SMBs):

Básico: US$ 59/mês

US$ 59/mês Advanced: $119/mês

$119/mês Pro: $299/mês

$299/mês Pro Plus: $599/mês

Enterprise:

Business Basic: US$ 1.199/mês

US$ 1.199/mês Business Advanced: $2.999/mês

$2.999/mês Business Pro: US$ 5.999/mês

US$ 5.999/mês Enterprise: Preços personalizados

Nozzle ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

10. SEO PowerSuite

via SEO Power Suite O SEO PowerSuite é uma ferramenta versátil para empresas que buscam melhorar sua presença digital.

Ele ajuda na pesquisa de palavras-chave, melhora a estrutura do site sinalizando problemas, analisa backlinks e executa campanhas de divulgação de links.

A plataforma tem quatro partes: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass e LinkAssistant. Essas ferramentas ajudam a verificar a dificuldade das palavras-chave, acompanhar o volume de pesquisa mensal, planejar melhor o conteúdo e encontrar oportunidades de palavras-chave e links.

Os melhores recursos do SEO PowerSuite

Execute uma auditoria de SEO para verificar se há problemas técnicos em seu site

Acompanhar as classificações dos resultados de pesquisa local e do Google Maps

Localizar e corrigir backlinks com spam para melhorar a classificação do seu conteúdo

limitações do #### SEO PowerSuite

Não é uma plataforma baseada em nuvem

Dividido em quatro soluções separadas em vez de uma única ferramenta combinada

Preços do SEO PowerSuite

Versão gratuita

Profissional: $596/ano

$596/ano Enterprise: US$ 1.396/ano

SEO PowerSuite avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Outras ferramentas de SEO

Embora várias ferramentas estejam disponíveis para suas necessidades de pesquisa e otimização de palavras-chave, suas metas de marketing vão além do SEO.

Então, por que não considerar uma ferramenta que seja versátil?

O ClickUp é uma ferramenta completa que o ajudará a gerar ideias de conteúdo, criar conteúdo, gerenciar campanhas de marketing, otimizar o gerenciamento de projetos e atrair novos clientes.

Gerencie seus esforços de SEO com o ClickUp

Mantenha o controle de todo o seu trabalho relacionado a marketing em uma única plataforma por meio da ferramenta de marketing do ClickUp Software de marketing do ClickUp o ajudará a manter todo o trabalho da equipe de marketing em um só lugar. Seus roteiros de marketing não precisam mais ser documentos isolados. Conecte-os a tarefas ativas e mantenha sua equipe ciente de onde estão na jornada.

Torne os cronogramas visíveis a todos para garantir a transparência e manter a equipe motivada. Isso também ajuda você a se livrar de fluxos de trabalho redundantes.

A ferramenta também o ajuda a acompanhar o progresso de suas campanhas e estratégias de marketing.

Desperte a criatividade, crie modelos ou gere textos na velocidade da luz com o melhor parceiro de brainstorming do mundo Clique em AI ajuda você a criar esboços de blog pré-formatados e a escrever blogs inteiros. Insira seus requisitos de SEO e obtenha artigos gerados em segundos.

Mas se você quiser escrever um por conta própria e só precisar de um pouco de inspiração, o ClickUp AI será seu companheiro confiável de brainstorming.

Portanto, seja uma ideia de campanha ou sugestões de tópicos de blog, você sempre pode contar com essa ferramenta de IA.

O ClickUp é uma ferramenta versátil plataforma de produtividade para agências de SEO e equipes de marketing. Ela ajuda a Gerenciamento de projetos de SEO ajudando você a organizar campanhas e listas de palavras-chave, fazer brainstorming de ideias de palavras-chave em conjunto, criar conteúdo e atribuir tarefas.

O ClickUp AI ajuda você a idealizar e lançar campanhas de marketing. Ele ajuda com resumos de conteúdo, gera itens de ação a partir de suas anotações de reunião e até mesmo cria resumos de conteúdo longo para você.

Crie estratégias de SEO para seu site com o modelo de roteiro de SEO do ClickUp

Além disso, o ClickUp oferece seus próprios modelos de SEO, para que você não precise começar sua campanha de marketing de conteúdo do zero.

Por exemplo, você pode usar o modelo Modelo de roteiro de SEO do ClickUp para criar um plano de ação organizado para melhorar a exposição do seu site nos mecanismos de pesquisa.

Use-o para analisar as métricas do site e criar roteiros para suas metas de marketing .

Essa é uma ótima ferramenta para comunicar mudanças e manter todos responsáveis.

Acompanhe e gerencie suas informações de SEO usando o modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp

Se quiser gerenciar seus esforços gerais de SEO, forneça Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp uma chance. Use-o para definir prazos, status e estimativas de tempo e acompanhe suas classificações em um só lugar.

Esse modelo também ajuda na pesquisa de palavras-chave, análises competitivas e gerenciamento de tarefas. Você economiza tempo ao ter seus dados de SEO em um só lugar.

melhores recursos do #### ClickUp

Colabore em materiais de marketing, como e-mails, posts de blog e posts de mídia social com oDocumentos do ClickUp Simplifique a comunicação e atinja suas metas de marketing rapidamente com notificações, comentários eTarefas do ClickUp Crie fluxos de trabalho de projetos e novas campanhas e faça um brainstorming com sua equipe usandoQuadros brancos ClickUp* UsarBate-papo do ClickUp para discutir facilmente suas ideias de conteúdo e controlar quem tem acesso a elas

Acesso múltiploModelos de marketing do ClickUp para cada caso de uso que você possa imaginar

Visualize, adicione ou remova uma tarefa de ou para outras listas de tarefas para melhorar a visibilidade e a colaboração entre as equipes

Limitações do ClickUp

A versão móvel não tem alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Os novos usuários podem achar a plataforma esmagadora

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Melhore o gerenciamento de SEO com a alternativa ideal para atender ao público

Ferramentas robustas de SEO são essenciais para monitorar os concorrentes, otimizar seu site e criar conteúdo atraente para seu público-alvo a fim de aumentar as classificações.

Ao buscar alternativas para o Answer the Public, escolha a que melhor atenda às suas necessidades comerciais.

Se você estiver procurando uma plataforma multifuncional alimentada por IA que possa gerenciar facilmente seus esforços de SEO e marketing, considere o ClickUp.

Quer você seja um profissional de marketing experiente ou novo na estratégia de marketing de conteúdo, o ClickUp tem todas as ferramentas necessárias para executar uma campanha bem-sucedida. Registre-se no ClickUp hoje mesmo, de graça!