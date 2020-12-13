LevelUp 2020: 11 lições aprendidas e o que vem por aí para o futuro do trabalho

Pssst! Se você está procurando o LevelUp 2021, inscreva-se aqui!

E assim encerramos nossa primeira conferência ClickUp! 🎉

Agradecemos a todos os mais de 12.000 participantes que compareceram e interagiram com nossa equipe — sua participação foi o que tornou este evento realmente especial.

Esperamos que você tenha aproveitado tanto quanto nós, que organizamos o evento. Aprendemos muito com esse processo e agradecemos seus comentários para que possamos melhorar ainda mais... LevelUp 2020! 🙌

Se você perdeu o LevelUp, não se preocupe.

Temos os destaques e as sessões do evento LevelUp 2020 aqui mesmo. 👇

Vamos lá!

1. A jornada da ClickUp e o que vem por aí em 2021

O CEO da ClickUp e visionário do mundo do trabalho, Zeb Evans, deu início ao nosso evento com uma introdução à agenda do dia, um agradecimento especial à nossa comunidade e um resumo do ano louco (e produtivo) que foi 2020 e para onde vamos no ano que se segue.

“Nossa missão na ClickUp sempre foi tornar as pessoas mais produtivas. E fizemos isso juntos, ouvindo vocês, nossos usuários. E seus comentários continuarão a ajudar a orientar a direção da ClickUp em 2021. ”

“Nossa missão na ClickUp sempre foi tornar as pessoas mais produtivas. E fizemos isso juntos, ouvindo vocês, nossos usuários. E seus comentários continuarão a ajudar a orientar a direção da ClickUp em 2021. ”

—Zeb Evans, CEO da ClickUp

Para encerrar este ano: expandimos nossa comunidade para mais de 200.000 equipes, levantamos US$ 35 milhões em nossa Série A para tornar o mundo mais produtivo e lançamos uma versão importante por semana, totalizando:

Mais de 310 recursos lançados

Mais de 55 recursos aprimorados

Mais de 40 integrações

Zeb falou sobre a importância de continuar melhorando o ClickUp como plataforma e como observamos um crescimento exponencial na adoção do ClickUp 2.0 pelos usuários — tudo graças ao feedback incrível que recebemos deles!

É seguro dizer que a ênfase da Zeb em ouvir os usuários para melhorar continuamente é um dos temas principais do LevelUp

Também ficamos sabendo de novidades super empolgantes sobre o que está por vir no primeiro trimestre de 2021:

Localização do ClickUp em mais de 7 idiomas

Melhoria dos recursos existentes , como Página inicial, Caixa de entrada e Metas

Envio de aplicativos nativos para uma experiência móvel extremamente rápida

Construindo confiabilidade com cobertura completa de testes

Adicionando mais suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana; suporte por telefone em tempo real, suporte em outros idiomas e um novo Programa de Coaching 🙌

“Nosso principal valor sempre foi oferecer o melhor atendimento ao cliente do setor e também a melhor experiência que alguém já teve”, disse Zeb.

“Para isso, estamos adicionando suporte ao cliente em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também estamos introduzindo equipes de suporte em todo o mundo. E, finalmente, introduziremos suporte por telefone e Zoom com o novo Programa de Coaching da ClickUp para ajudar em qualquer coisa.”

2. Como nossos desenvolvedores entregam com rapidez usando o ClickUp

Como nossa equipe pioneira de desenvolvedores de produtos itera e entrega recursos semanalmente?

Alex Yurkowski, diretor de tecnologia da ClickUp, explica como nossa equipe de engenheiros leva os princípios do desenvolvimento ágil para o próximo nível usando o ClickUp.

“Para enviar atualizações semanalmente, aproveitamos três componentes poderosos e conectados do ClickUp: itens acionáveis para manter o foco, Sprints para medir e alocar os recursos necessários e recursos de comunicação interna e externa para encurtar os ciclos de feedback.”

“Para enviar atualizações semanalmente, aproveitamos três componentes poderosos e conectados do ClickUp: itens acionáveis para manter o foco, Sprints para medir e alocar os recursos necessários e recursos de comunicação interna e externa para encurtar os ciclos de feedback.”

—Alex Yurkowski, diretor de tecnologia da ClickUp

Três componentes essenciais que a equipe de Alex utiliza todos os dias incluem:

Itens pequenos e práticos para manter o controle do trabalho, como tarefas, status, automações e comentários atribuídos

Sprints ClickApp usando estimativas Sprint, dividindo usando estimativas Sprint, dividindo pontos Sprint por responsável para projetos grandes e redirecionando recursos Sprint com uma abordagem ágil

Recursos de comunicação para eliminar barreiras entre departamentos e manter sua equipe distribuída em sincronia em vários fusos horários

Aprendemos que uma equipe de produto ágil precisa ter alinhamento total e visibilidade do trabalho sob todos os ângulos, e é por isso que o gerenciamento de tarefas, os sprints e os comentários são essenciais para lançar produtos semanalmente para os usuários.

É fundamental quebrar os silos de comunicação, pois a equipe de produto pode se comunicar perfeitamente com várias equipes em um curto espaço de tempo para novos recursos: QA para testes, marketing para conteúdo e equipes de suporte para solução de problemas.

Alex também falou sobre o poder dos painéis do ClickUp e como sua equipe remota os utiliza para acompanhar tudo, desde a capacidade de carga de trabalho até gargalos, como quais atualizações estão presas no controle de qualidade e quais itens precisam de mais atenção para garantir um lançamento tranquilo.

3. Novos modelos e centros de aplicativos para uma integração mais rápida

E se você pudesse criar, personalizar e visualizar todos os seus modelos de fluxo de trabalho em um único lugar? Acessar todos os seus aplicativos e integrações e ativá-los de acordo com a equipe?

É exatamente isso que você poderá fazer com os novos Centros de Modelos e Aplicativos do ClickUp!

“Os novos Centros de Modelos e Aplicativos foram projetados para levar sua produtividade a um novo patamar. Você poderá navegar e personalizar modelos com facilidade e ajustar seus aplicativos em um nível granular dentro do seu Espaço de Trabalho. ”

“Os novos Centros de Modelos e Aplicativos foram projetados para levar sua produtividade a um novo patamar. Você poderá navegar e personalizar modelos com facilidade e ajustar seus aplicativos em um nível granular dentro do seu Espaço de Trabalho. ”

—Sophia Kaminski, Gerente de Sucesso do Cliente na ClickUp

Com o novo Centro de Modelos, você economizará tempo, poderá reutilizar e editar modelos e compartilhar suas criações com qualquer pessoa da sua equipe.

Outros destaques incluem a capacidade de:

Navegue por uma biblioteca de modelos criados pela ClickUp e sua equipe

Adicionar descrições de modelos

Visualize os modelos antes de se inscrever

O segundo recurso apresentado por Sophia é o novo App Center.

Com o ClickUp App Center, você finalmente terá todos os seus aplicativos e integrações em um só lugar!

Isso permitirá que as equipes naveguem facilmente e selecionem quais complementos fazem mais sentido para sua equipe e os apliquem todos de uma só vez.

Sophia também revelou funcionalidades adicionais que permitirão às equipes criar e configurar seus aplicativos de acordo com as diferentes necessidades da equipe em seu Workspace. Por exemplo, você poderá definir permissões granulares para compartilhamento em nuvem com integrações como Dropbox e Google Drive.

4. Como a ClickUp aproveita o marketing orgânico para gerar mais de US$ 12 milhões em cliques gratuitos por mês

Como diabos você dá o pontapé inicial no seu marketing no setor de software mais competitivo do mundo?

Essa é uma pergunta que só Aaron Cort, nosso diretor de marketing, pode responder.

“Como conquistar milhões de defensores e gerar milhões de cliques gratuitos por mês? É preciso uma abordagem orgânica, liderada pelo produto, seus usuários e conteúdo estratégico para ajudar a orientar a jornada deles.”

“Como conquistar milhões de defensores e gerar milhões de cliques gratuitos por mês? É preciso uma abordagem orgânica, liderada pelo produto, seus usuários e conteúdo estratégico para ajudar a orientar a jornada deles.”

—Aaron Cort, diretor de marketing da ClickUp

Aaron compartilhou estratégias importantes que ajudaram a ClickUp a crescer organicamente desde o início, por meio de conteúdo e crescimento orientado por produtos, que continuam a impulsionar a ascensão da ClickUp até hoje.

Esses três pilares estratégicos incluem:

Crescimento orientado pelo produto: mantendo o produto em primeiro plano para orientar a jornada do usuário

Crescimento liderado pelo usuário: ouvir e interagir com sua comunidade para conquistar defensores

Crescimento orientado pelo conteúdo: construindo sua visibilidade com SEO e conteúdo de alta qualidade

Como esses três pilares funcionam na prática? Aaron compartilhou algumas das estratégias que sustentam o crescimento orgânico do ClickUp:

Lançamentos semanais que nenhum concorrente consegue acompanhar

Liderando o setor com um Plano Gratuito para Sempre

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Feedback dos usuários e envolvimento da comunidade por e-mail, redes sociais e fóruns de discussão

Dominando o SEO com conteúdo centrado no usuário

Aaron também falou sobre o segredo do sucesso da ClickUp: nossos valores fundamentais de urgência e satisfação do cliente e como eles impulsionam nosso marketing.

... e então, surpresa! Todos puderam conhecer Melissa!

5. Levando o conteúdo centrado na marca e no usuário para o próximo nível

Melissa Rosenthal, nossa nova diretora de criação, subiu ao palco para apresentar algumas novidades importantes que levarão o conteúdo do ClickUp a novos patamares!

“Queremos que o ClickUp seja como um amigo que ajuda você ao longo do dia, entende suas frustrações e retribui — seja você um usuário individual, uma pequena empresa ou uma equipe corporativa.”

“Queremos que o ClickUp seja como um amigo que ajuda você ao longo do dia, entende suas frustrações e retribui — seja você um usuário individual, uma pequena empresa ou uma equipe corporativa.”

—Melissa Rosenthal, diretora de criação da ClickUp

É isso mesmo, estamos criando novos formatos de conteúdo empolgantes, projetados para ajudar as pessoas a aproveitar ainda mais as ferramentas que usam todos os dias.

Melissa deu uma prévia de vários desses novos formatos de conteúdo:

Podcasts originais

Novo conteúdo educacional

Histórias do ClickUp

Embora sejam apenas teasers por enquanto, Melissa disse que a primeira coisa que os usuários poderão conferir é o ClickUp Stories, uma nova série episódica que mostra como as pessoas estão aproveitando mais a vida usando o ClickUp.

São vídeos curtos com usuários que mostram como estão superando os desafios do dia a dia usando o poder da produtividade e do gerenciamento de projetos!

Você tem uma história para compartilhar?

Perfeito! Queremos ouvir você (e talvez até te destacar), então preencha nosso formulário aqui!

6. Como os empreendedores usam o ClickUp para atingir suas metas de negócios no trabalho remoto

O próximo painel foi uma grande mudança no formato... ouvimos TRÊS consultores e empreendedores diferentes da ClickUp sobre alguns dos truques e dicas que eles usam para levar seus negócios de trabalho remoto para o próximo nível.

Courtney, Yvonne e Luci

Alguns destaques do que aprendemos com nossos usuários avançados do ClickUp são:

Os painéis e as metas são recursos favoritos para medir o progresso e manter o foco

Os fluxos de trabalho flexíveis do ClickUp são perfeitos para criar um CRM totalmente funcional para sua empresa

Você pode criar modelos para praticamente tudo no ClickUp, então salve seus modelos de status personalizados, tarefas e campos personalizados para projetos recorrentes ou semelhantes

As automações são uma ótima maneira de economizar tempo em tarefas administrativas repetitivas

Os mapas mentais podem ajudá-lo a visualizar seu brainstorming e conectar ideias (e tarefas) importantes para os negócios

... e muito, muito mais!

Se você achar dicas práticas como essas valiosas, recomendamos que visite os sites e siga-os no YouTube!

7. Dicas de marketing com Neil Patel e Dan Fleyshman

Os palestrantes convidados continuaram com dois grandes nomes que se tornaram celebridades no marketing digital e branding: Neil Patel e Dan Fleyshman.

Dan entrevistou Neil sobre como ele começou seu império de conteúdo, estratégia de SEO em 2021, melhores práticas para conteúdo social e do YouTube, publicidade paga e muito mais.

“Se você deseja ter sucesso na construção do seu SEO em 2021 e nos anos seguintes, há alguns aspectos nos quais você precisa se concentrar: backlinks de qualidade e experiência da página. Você deve construir experiências de qualidade e obter links de sites de qualidade.”

“Se você deseja ter sucesso na construção do seu SEO em 2021 e nos anos seguintes, há alguns aspectos nos quais você precisa se concentrar: backlinks de qualidade e experiência da página. Você deve construir experiências de qualidade e obter links de sites de qualidade.”

—Neil Patel, guru de marketing e autor best-seller

Neil compartilhou informações valiosas para qualquer empresário que deseja expandir seu plano digital, incluindo:

A importância de criar conteúdo onde seu público está, especialmente no LinkedIn, TikTok e YouTube

Reutilize suas ideias de conteúdo das redes sociais para o YouTube

Não tenha medo de gravar vídeos com seu celular (o público adora autenticidade)

Seu site é fundamental para construir sua marca e gerar leads

Canais sociais como LinkedIn e Instagram se tornaram fundamentais para impulsionar conversas que levam a novos negócios

Não subestime o poder dos comentários para impulsionar o engajamento

A pesquisa por voz só vai se tornar mais importante

Otimizando seu conteúdo para snippets em destaque

... e muito mais! Veja a entrevista completa abaixo.

8. Como criar aplicativos de produtividade personalizados

É possível criar aplicativos de produtividade personalizados no ClickUp sem saber programar?

A resposta é um sonoro SIM, prova Vincent Khadige, gerente de contas corporativas da ClickUp.

“Se você é como eu, quer definir os processos perfeitos para o trabalho — sem escrever uma única linha de código. A boa notícia é que você pode criar aplicativos de produtividade incrivelmente poderosos com o ClickUp para atender a quase todas as necessidades, sem precisar de código. ”

“Se você é como eu, quer definir os processos perfeitos para o trabalho — sem escrever uma única linha de código. A boa notícia é que você pode criar aplicativos de produtividade incrivelmente poderosos com o ClickUp para atender a quase todas as necessidades, sem precisar de código. ”

—Vincent Khadige, Gerente de Produtos Empresariais da ClickUp

A apresentação de Vincent abrange tudo, desde o básico da personalização da sua estrutura de trabalho com a Hierarquia do ClickUp até a personalização de Tarefas em itens para diferentes casos de uso e a criação de Painéis altamente visuais para medir tudo, desde o rastreamento de bugs até a receita!

Algumas das coisas que aprendemos a fazer:

Crie fluxos de trabalho em cascata para praticamente qualquer necessidade da equipe, desde para praticamente qualquer necessidade da equipe, desde a divisão do trabalho até a alocação de capacidade

Transforme tarefas em itens que vão além do gerenciamento de tarefas

Crie canais de bate-papo semelhantes ao Slack

Adaptando hierarquia, subtarefas aninhadas e muito mais em várias listas

Crie um sistema de CRM fácil e escalável com campos personalizados, e-mail, formulários e automações

A natureza altamente personalizável do ClickUp significa que você pode transformar quase todos os recursos para substituir sua pilha de tecnologia e realmente reunir todo o seu trabalho em um só lugar — o único limite é a sua imaginação.

Além disso, Vincent também nos deu uma prévia de ainda mais recursos que serão lançados em breve:

Subtarefas aninhadas

Relações entre tarefas e documentos

E-mail no ClickUp

Layout simples

Assista à sessão completa para saber mais!

9. Como estamos resolvendo os desafios do setor de produtividade

Quando se trata de redefinir um setor, David Sacks é um especialista.

O ex-COO do PayPal e agora investidor/consultor da ClickUp se juntou a Zeb e Tommy Wang, diretor de vendas da ClickUp, para uma mesa redonda sobre os desafios e a direção do espaço de produtividade e colaboração.

Aprendemos sobre o que David vê como o futuro da categoria: um reagrupamento de poderosas ferramentas de produtividade após décadas de desagregação do Microsoft Office.

“A visão de Zeb para o ClickUp como um produto abrangente, o ritmo rápido de desenvolvimento da equipe e a satisfação que as pessoas têm ao usar a plataforma são indicadores de que esta empresa está redefinindo o setor.”

“A visão de Zeb para o ClickUp como um produto abrangente, o ritmo rápido de desenvolvimento da equipe e a satisfação que as pessoas têm ao usar a plataforma são indicadores de que esta empresa está redefinindo o setor.”

—David Sacks, Empreendedor e investidor na área de tecnologia

David também explicou sua visão para o ClickUp como a plataforma preeminente, posicionada para capacitar equipes, reunindo todo o seu trabalho em um só lugar.

Tommy também fez perguntas a Zeb sobre como a ClickUp está respondendo aos desafios do setor:

Como podemos consolidar ferramentas para economizar tempo e melhorar a produtividade

Software opinativo e por que as pessoas querem ferramentas que complementem seu trabalho, em vez de dizer como devem trabalhar

Por que o desenvolvimento rápido e a paixão são fundamentais para criar uma ferramenta que atenda às demandas dos consumidores

... e muito mais!

Confira a sessão completa abaixo.

10. Visão do produto ClickUp para 2021

Para encerrar as sessões do dia, houve uma prévia muito aguardada do que os usuários podem esperar para o próximo ano.

Nesta sessão, Zeb apresentou a visão de longo prazo da ClickUp, bem como o plano de curto prazo para o primeiro trimestre de 2021.

“Nossa missão hoje é exatamente a mesma de quando começamos, há três anos: reunir todo o seu trabalho e todas as suas ferramentas em um só lugar.”

—Zeb Evans, CEO da ClickUp

“Nosso mantra sempre foi: um aplicativo para substituir todos os outros. E hoje estamos mais perto disso do que nunca. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer antes que nossas ferramentas de produtividade sem código sejam perfeitas.”

Zeb expandiu o foco do produto ClickUp apresentado na palestra, com prévias adicionais do que está por vir:

Melhoria dos recursos existentes (Metas, Página inicial, Caixa de entrada e muito mais)

Velocidade e desempenho da plataforma em todos os aplicativos

Confiabilidade com testes automatizados comprovados e infraestrutura escalável

Brian Shen, gerente de produto líder, subiu ao palco para nos mostrar mais recursos que estão por vir!

“Embora a velocidade e a confiabilidade tenham sido e continuarão sendo nosso foco principal, também estamos criando recursos revolucionários com base no que vocês têm solicitado: mais maneiras de se manter organizado e trazer sua comunicação (como e-mail) para o ClickUp. ”

—Brian Shen, gerente de produto líder da ClickUp

Expandindo a apresentação anterior de Vincent sobre a transformação de tarefas em itens multifuncionais, Brian mostrou como as tarefas podem representar tudo, desde contatos até empresas e negócios.

Em breve, você poderá fazer ainda mais personalizações detalhadas com vários novos recursos que estão prestes a ser lançados:

Relações entre tarefas e documentos

Subtarefas aninhadas

E-mail no ClickUp

Sincronização bidirecional com o Google Agenda e Outlook

…e muito mais chegando no primeiro trimestre de 2021 (pastas aninhadas, tipos de itens, metas V2, entre outros)

Brian também deu uma prévia dos possíveis casos de uso (e da interface do usuário) para cada novo recurso — recomendamos assistir à sessão completa para ver tudo em ação!

11. Encerramento com chave de ouro: novos aplicativos móveis

Por último, mas não menos importante, tivemos um anúncio muito especial no encerramento, feito por Nick Krekow, gerente de produtos da ClickUp.

“Ouvimos vocês e decidimos reconstruir completamente novos aplicativos móveis nativos, do zero. Agora você poderá usar o ClickUp no Android e iOS com velocidade, confiabilidade e uma interface móvel bonita e fácil de usar.”

“Ouvimos vocês e decidimos reconstruir completamente novos aplicativos móveis nativos, do zero. Agora você poderá usar o ClickUp no Android e iOS com velocidade, confiabilidade e uma interface móvel bonita e fácil de usar. ”

—Nick Krekow, gerente de produtos da ClickUp

Nick e a equipe de produtos têm trabalhado arduamente nos bastidores para redesenhar completamente a experiência móvel do ClickUp usando uma nova estrutura de interface do usuário chamada Flutter.

O Flutter permitiu que nossa equipe de produtos:

Crie uma experiência ClickUp totalmente nativa com uma interface de usuário voltada para dispositivos móveis

Acelere o tempo de desenvolvimento para dispositivos móveis

Crie uma experiência ClickUp consistente tanto no Android quanto no iOS

Então, qual será a velocidade real desses novos aplicativos? Nick explicou que o tempo médio de inicialização passou de dez segundos para apenas um segundo com as melhorias do Flutter.

Melhor ainda, Nick também nos deu uma prévia da nova interface do usuário móvel do ClickUp:

Esses recursos móveis são apenas o começo. Nick também mencionou ainda mais recursos da web que em breve serão totalmente otimizados para dispositivos móveis, como:

Caixa de entrada

Bloco de notas

Painéis

Controle de tempo

A melhor parte? Os novos aplicativos móveis estarão disponíveis nas lojas de aplicativos na próxima semana!

Resumo geral

É seguro dizer que todos os participantes do LevelUp encontraram algo de interessante, quer estivessem à procura de estratégias práticas para aumentar a produtividade, novas funcionalidades emocionantes ou apenas quisessem conhecer melhor o nosso produto e a nossa visão.

Mais importante ainda, aprendemos como Zeb e a equipe continuam ouvindo a comunidade todos os dias para melhorar a plataforma e tornar o mundo um lugar mais produtivo.

“Queremos agradecer sinceramente a todos por terem vindo ao LevelUp. A participação foi enorme, superando até mesmo nossas expectativas mais otimistas, e não poderíamos estar mais felizes por ter tido a oportunidade de interagir com vocês. E um grande e sincero obrigado a todos que permaneceram conosco durante essa jornada — esperamos vê-los pessoalmente no evento do próximo ano!”

“Queremos agradecer sinceramente a todos por terem vindo ao LevelUp. A participação foi enorme, superando até mesmo nossas expectativas mais otimistas, e não poderíamos estar mais felizes por ter tido a oportunidade de interagir com vocês. E um grande e sincero obrigado a todos que permaneceram conosco durante essa jornada — esperamos vê-los pessoalmente no evento do próximo ano!”

—Zeb Evans, CEO da ClickUp

Fique atento a esses novos recursos e muito mais, que serão lançados todas as semanas. Esperamos vê-lo no LevelUp do próximo ano!