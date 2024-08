10 melhores alternativas ao LastPass para proteger sua senha em 2024

Vamos encarar os fatos. Fazer malabarismos com centenas de senhas tornou-se uma parte dolorosa da vida digital. Mas as senhas que protegem seus dados digitais também precisam de proteção.

O LastPass tem sido o gerenciador de senhas preferido de muitos de vocês. No entanto, as pessoas agora preferem alternativas mais seguras ao LastPass. Além disso, alguns usuários relataram várias vezes uma experiência de usuário lenta e não confiável.

Para proteger suas identidades digitais, você precisa de ferramentas confiáveis e seguras de gerenciamento de senhas que sejam fáceis de usar e econômicas.

Portanto, aqui está nossa lista das 10 melhores alternativas ao LastPass em 2024, priorizando recursos de segurança, compartilhamento de senhas e Gerenciamento de riscos de segurança cibernética .

O que você deve procurar nas alternativas ao LastPass?

Você precisará considerar alguns fatores importantes para garantir que seu gerenciador de senhas oferece segurança e usabilidade ideais. Listamos alguns para você:

Recursos avançados de segurança: Priorize a criptografia de ponta a ponta, um gerador de senhas forte e suporte a várias plataformas para obter segurança máxima. Ele também deve ter armazenamento seguro na nuvem e segurança em várias camadas para aumentar a segurança Facilidade de uso: O gerenciador de senhas deve ser fácil de aprender Recursos de compartilhamento de senhas: Sincronização sem complicações em dispositivos ilimitados ecompartilhamento seguro de arquivos são importantes para que seu aplicativo de gerenciamento de senhas permita o compartilhamento fácil de senhas Compatibilidade de segurança entre plataformas: Ele deve ser compatível com todos os sistemas operacionais, inclusive iOS e Windows Preços: Quase todos os gerenciadores de senhas oferecem três planos: individual, familiar e empresarial. Os preços variam de acordo com os recursos, mas, em média, uma boa alternativa ao LastPass deve custar cerca de US$ 55-70 por ano Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana: Procure sempre um suporte ao cliente rápido e eficaz que aborde as questões de segurança, oriente práticas seguras e ajude em casos de emergência. Gerenciamento de usuários: A ferramenta deve ser capaz de gerenciar várias credenciais de usuário simultaneamente. Além disso, ela deve excluir, criar, monitorar a atividade do usuário e gerar relatórios sobre a conformidade e o uso de senhas

10 melhores alternativas ao LastPass para usar em 2024

Aqui estão algumas das principais alternativas ao LastPass disponíveis em 2024:

1. 1Password

via 1Senha o 1Password é um gerenciador de senhas conhecido por sua segurança de ponta e design amigável. Ele também é uma das alternativas mais populares ao LastPass disponíveis atualmente.

Ele atende a indivíduos e organizações, oferecendo recursos avançados, como auditoria de senhas e geração de senhas, que aumentam a segurança on-line. É fácil de usar e pode gerenciar com segurança várias informações digitais.

Essa ferramenta prioriza a criptografia forte (chave secreta de 34 caracteres) e o gerenciamento conveniente de dados. Portanto, é a opção ideal para gerenciar com segurança senhas, informações financeiras e outros dados confidenciais para aumentar a segurança.

o 1Password gerencia uma carteira digital, um cofre de senhas digitais e um preenchimento de formulários, permitindo que você gerencie todas as suas credenciais em um único local.

Melhores recursos do 1Password

Obtenha segurança robusta com criptografia AES de 256 bits

Suporte a impressões digitais em dispositivos iOS, como Macbooks e Apple Watches

Oculte senhas importantes quando você estiver em trânsito com o Modo Viagem

Use o Watchtower para identificar senhas duplicadas ou comprometidas e sites que usam HTTP não seguro

Organize senhas e dados em cofres personalizáveis para simplificar a segurança

Limitações do 1Password

Limitações adicionais em termos de comprimento de senha

Falta de um aplicativo dedicado para usuários do Linux

Preços do 1Password

Indivíduos: US$ 2,99/mês, cobrados anualmente

US$ 2,99/mês, cobrados anualmente Famílias: US$ 4,99/mês (até 5 membros), cobrados anualmente

US$ 4,99/mês (até 5 membros), cobrados anualmente Pacote inicial de equipe: $19,95/mês (até 10 membros), cobrado anualmente

$19,95/mês (até 10 membros), cobrado anualmente Empresas: US$ 7,99/usuário/mês, cobrado anualmente

US$ 7,99/usuário/mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

1Password ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Guardião

via Guardião O Keeper é outro gerenciador de senhas amplamente aclamado e reconhecido por suas medidas de segurança de alto nível e pelo design centrado no usuário.

Ele foi projetado para atender a estudantes, indivíduos, empresas e militares. Ele oferece segurança de alto nível e está em conformidade com as normas StateRAMP, ISO27001, FedRAMP e SOC sobre proteção de informações confidenciais.

O que faz o Keeper se destacar é seu recurso BreachWatch, que observa continuamente a dark web em busca de senhas vazadas.

Melhores recursos do Keeper

Criptografa seus dados com padrões de segurança de alto nível

Armazene arquivos e documentos de forma segura na senha mestra

Configure o acesso de emergência para pessoas confiáveis

Monitore a segurança com alertas Breachwatch e mantenha-se informado sobre quaisquer contas comprometidas

Use seu exclusivo recurso de autodestruição para aumentar a segurança

Limitações do Keeper

Falta de modo de viagem e recurso de VPN

Não oferece um aplicativo de desktop nativo para usuários do Linux

Preços do Keeper

Pessoal: US$ 2,92/mês, cobrado anualmente

US$ 2,92/mês, cobrado anualmente Familiar: US$ 6,25/mês, cobrado anualmente

US$ 6,25/mês, cobrado anualmente Business Starter: $2/usuário/mês, cobrado anualmente

Empresarial: $3,75/usuário/mês, cobrado anualmente

$3,75/usuário/mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Keeper classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 814 avaliações)

4,7/5 (mais de 814 avaliações) Capterra: 4,4/5 (17+ avaliações)

3. NordPass

via NordPass O NordPass vem com um algoritmo de criptografia moderno, a criptografia XChaCha20, que atrai um público amplo, incluindo usuários individuais e empresas, por meio de uma plataforma fácil de usar com recursos de segurança confiáveis.

O NordPass é conhecido principalmente por seu scanner de violação de dados, autenticação multifator e reconhecimento de impressão digital/face.

Com armazenamento ilimitado de senhas, o NordPass foi projetado com uma abordagem direta e sem frescuras para a segurança de senhas. Seu design fácil de usar e seus protocolos de segurança confiáveis fazem dele uma boa alternativa ao LastPass

Melhores recursos do NordPass

Proteja seus dados com a criptografia XChaCha20 do NordPass

Identifique possíveis violações usando o scanner de integridade e violação de senhas

Armazene com segurança dados pessoais e de cartão de crédito para preenchimento automático rápido

Organize itens em pastas para facilitar a navegação e o acesso

Limitações do NordPass

O plano gratuito oferece apenas a funcionalidade básica

O comprimento da senha de 60 caracteres será uma limitação para alguns usuários

Preços do NordPass

**Gratuito

Premium: US$ 1,99/mês, cobrado anualmente

US$ 1,99/mês, cobrado anualmente Familiar: US$ 3,69/mês, cobrado anualmente

US$ 3,69/mês, cobrado anualmente Equipes: US$ 1,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 1,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresas: US$ 3,99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 3,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: US$ 5,99/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do NordPass

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 27 avaliações)

4. Dashlane

via Dashlane A Dashlane se destaca entre as ferramentas premium de gerenciamento de senhas por seus abrangentes recursos de segurança e facilidade de uso. Ele atende tanto a usuários individuais quanto a empresas que buscam alternativas ao LastPass.

A Dashlane se destaca por seu gerador de senhas fortes e exclusivas, preenchimento automático e monitoramento da dark web com um recurso de VPN. Essa ferramenta é atraente como uma solução completa por sua interface de usuário moderna e recursos de segurança on-line de alto nível.

Melhores recursos do Dashlane

Crie e use carteiras digitais para fazer compras on-line mais rápidas e seguras

Use um gerador de senhas fortes e exclusivas

Receba alertas sobre possíveis violações de dados com o monitoramento da dark web

Aumente a segurança do Wi-Fi usando a VPN da Dashlane

Armazene notas seguras para informações confidenciais além das senhas

Limitações da Dashlane

Caro em comparação com outras opções

O limite de comprimento da senha é de 40 caracteres

Preços da Dashlane

Premium: US$ 3,33/mês, cobrado anualmente

US$ 3,33/mês, cobrado anualmente Amigos e família: US$ 4,99/mês para 10 membros, cobrados anualmente

US$ 4,99/mês para 10 membros, cobrados anualmente Iniciante: US$ 20/mês para 10 membros, cobrados anualmente

US$ 20/mês para 10 membros, cobrados anualmente Empresarial: US$ 8/usuário/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas da Dashlane

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

4,5/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

5. Gerenciador de senhas do Norton

via Norton Parte da renomada família de segurança cibernética do Norton, o Norton Password Manager é um gerenciador de senhas gratuito integrado a outros serviços de segurança do Norton. Ele foi desenvolvido para usuários que preferem um gerenciador de senhas que faça parte de um ecossistema de segurança maior.

Essa ferramenta agrada especialmente àqueles que já usam os produtos Norton, oferecendo integração perfeita e segurança confiável.

O Norton Password Manager oferece uma experiência de gerenciamento de senhas gratuita, segura e direta. Ele foi projetado para ser fácil de usar, o que o torna uma opção adequada para quem está começando a usar o gerenciamento de senhas ou para quem prefere uma abordagem simples em um ambiente familiar do Norton.

Os melhores recursos do Norton Password Manager

Acompanhe e monitore as atividades de login, recebendo alertas sobre acessos incomuns

Obter armazenamento ilimitado de senhas

Proteja suas anotações e endereços no cofre criptografado do Norton

Ative a autenticação de dois fatores para obter uma camada dupla de segurança

Navegue com segurança com a VPN integrada do Norton, protegendo suas atividades on-line

Limitações do Norton Password Manager

Menos abrangente do que alguns gerenciadores de senhas seguras autônomos

Não há aplicativo de desktop autônomo

Preços do Norton Password Manager

Gratuito: Disponível como parte dos planos do Norton 360

Norton Password Manager avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (4400+ avaliações)

6. Bitwarden

via Bitwarden O Bitwarden é um gerenciador de senhas gratuito e de código aberto que agrada principalmente aos usuários que valorizam a transparência e a personalização.

Usuários e organizações com experiência em tecnologia preferem a plataforma, pois ela permite recursos de auto-hospedagem e sincronização em nuvem para acessar os dados do cofre de qualquer lugar. O Bitwarden também se destaca por sua combinação de criptografia de ponta a ponta, segurança de alto nível e controle do usuário.

A natureza de código aberto da ferramenta permite atualizações e aprimoramentos regulares de uma comunidade de desenvolvedores, garantindo, assim, um ambiente de segurança em constante evolução que permite armazenar senhas ilimitadas.

Ela foi projetada para criar um equilíbrio entre recursos de segurança robustos e a flexibilidade de uma plataforma de código aberto.

Melhores recursos do Bitwarden

Personalize sua experiência de segurança com a plataforma de código aberto do Bitwarden

Acesse suas senhas em vários dispositivos e sistemas operacionais

Reforçar a segurança da conta com a autenticação de dois fatores

Organize e classifique suas senhas usando o sistema de pastas e coleções do Bitwarden

Limitações do Bitwarden

A interface é menos polida em comparação com outras alternativas

Os usuários que optam pela auto-hospedagem precisam ter um bom conhecimento das configurações técnicas

Preços do Bitwarden

Gratuito

Prêmio : uS$ 1/mês, cobrado anualmente

: uS$ 1/mês, cobrado anualmente Familiar : $3,33/mês para até 6 usuários, cobrado anualmente

: $3,33/mês para até 6 usuários, cobrado anualmente Equipes : uS$ 20/mês para até 10 usuários

: uS$ 20/mês para até 10 usuários Empresa : uS$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Obter uma cotação: Preços personalizados

Bitwarden avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

7. Zoho Vault

via Zoho Vault O Zoho Vault faz parte do extenso conjunto de aplicativos Zoho, conhecido por seus recursos voltados para os negócios e capacidades de integração. Ele atrai as organizações que buscam alternativas ao LastPass que se integram facilmente a outras ferramentas de negócios.

O Zoho Vault se destaca por sua integração com outros aplicativos, como Zoho Desk, Mail e Microsoft 365. É particularmente adequado como um gerenciador de senhas que se encaixa em um conjunto mais amplo de aplicativos corporativos.

Sua interface amigável e recursos robustos prontos para uso empresarial o tornam uma opção versátil em vários ambientes profissionais.

Os melhores recursos do Zoho Vault

Integre-se perfeitamente com outros aplicativos Zoho e aplicativos de terceiros para operações simplificadas

Controle as permissões e o acesso dos usuários com os controles de acesso granular do Zoho Vault

Armazenar e gerenciar identidades digitais, como licenças e documentos de identificação, com segurança

Gere relatórios detalhados sobre as atividades dos usuários e padrões de acesso para melhorar a supervisão

Limitações do Zoho Vault

Pode exigir algum tempo para me familiarizar com todos os recursos

Extensões de navegador lentas

Preços do Zoho Vault

**Gratuito

Padrão : uS$ 1/usuário por mês

: uS$ 1/usuário por mês Profissional : $4/usuário por mês

: $4/usuário por mês Enterprise: uS$ 7/usuário por mês

Zoho Vault avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

8. Gerenciador de senhas da Dell

via Dell O Dell Password Manager, um produto da gigante da tecnologia Dell, destaca-se por sua integração com os ecossistemas de hardware e software da Dell. Isso o torna uma boa alternativa ao LastPass para os usuários da Dell. A ferramenta enfatiza a segurança e a integração perfeita.

O Dell Password Manager oferece recursos de segurança robustos, como redefinição de senha por autoatendimento, suporte a vários navegadores da Web e a conveniência de fazer parte do ecossistema mais amplo da Dell.

Os melhores recursos do Dell Password Manager

Automatize a redefinição e a recuperação de senhas para minimizar o tempo de inatividade e aumentar a segurança

Utilize logins biométricos para obter acesso mais rápido e seguro às contas

Trabalhe de forma eficiente com sua integração ao ecossistema de hardware e software da Dell

Gerencie identidades e credenciais digitais de forma eficaz no ambiente Dell

Limitações do Dell Password Manager

Mais adequado para quem já usa produtos Dell

Não oferece tantos recursos quanto alguns gerenciadores de senhas especializados

Preços do Dell Password Manager

Uso pessoal: Gratuito como parte do software da Dell

Gratuito como parte do software da Dell Empresa: Entre em contato para obter preços

Dell Password Manager avaliações e comentários

G2: 4.1/5 (20+ avaliações)

4.1/5 (20+ avaliações) Capítulo: Indisponível

9. Gerenciamento de senhas da SailPoint

via Ponto de navegação A SailPoint Password Management é reconhecida no setor por sua abordagem focada na empresa, especializada em governança e administração de identidade.

É particularmente adequado para organizações e empresas maiores que exigem soluções abrangentes de gerenciamento de identidade. A SailPoint se destaca por sua sincronização de senhas e políticas de senhas fortes, integrando uma solução de gerenciamento de senhas para reduzir os custos operacionais e aumentar a produtividade dos usuários.

Ela oferece um conjunto completo de recursos de governança de identidade, incluindo provisionamento automatizado, controles de conformidade e segurança avançada, o que a torna ideal para empresas com segurança complexa e necessidades de conformidade .

Os melhores recursos do SailPoint Password Management

Aumente a segurança com a integração da governança de identidade da SailPoint

Simplifique o acesso do usuário nas organizações com o provisionamento automatizado

Gerencie a conformidade de forma eficiente com ferramentas de conformidade personalizadas

Gere relatórios detalhados sobre identidade e acesso para a tomada de decisões estratégicas

Limitações do gerenciamento de senhas da SailPoint

Grande curva de aprendizado para organizações menores

Caro devido aos seus recursos abrangentes

Preços do SailPoint Password Management

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do SailPoint Password Management

G2: 4.4/5 (70+ avaliações)

4.4/5 (70+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Gerenciamento de senhas do Identify Anywhere

via Avatier Fundado pela Avatier, o Identity Anywhere Password Management é um gerenciador de senhas relativamente novo. No entanto, está rapidamente ganhando atenção por seu foco no gerenciamento de identidade e acesso baseado em nuvem.

Ele foi feito sob medida para usuários e organizações modernos e experientes em tecnologia que priorizam soluções flexíveis e baseadas na nuvem.

A ferramenta é particularmente notável por suas opções de login biométrico para vários ambientes de negócios e sua ênfase em auditorias de conformidade e soluções de SSO.

os melhores recursos do #### Identity Anywhere Password Management

Acesse e gerencie senhas de forma flexível de qualquer lugar com a solução baseada na nuvem

Aumente a segurança da conta com a autenticação multifator

Armazene e gerencie com segurança identidades e certificados digitais

Integre-se perfeitamente aos sistemas corporativos para obter um gerenciamento de acesso unificado

Limitações do gerenciamento de senhas do Identity Anywhere

Não tem um histórico como algumas alternativas estabelecidas do LastPass

Falta de criptografia e bloqueio de senhas

Preços do Identity Anywhere Password Management

Plano hospedado para empresas : uS$ 1,5 a 3/mês/usuário

: uS$ 1,5 a 3/mês/usuário Plano Enterprise não hospedado: US$ 1,95 a 3,90/mês/usuário

Identity Anywhere Password Management classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Outras ferramentas seguras

Embora um bom gerenciador de senhas o ajude a proteger suas senhas, você também deve garantir que as outras ferramentas que usa diariamente no trabalho tenham o mesmo alto nível de segurança.

Uma ferramenta segura e completa de produtividade, colaboração e ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp não apenas facilitará seu trabalho, mas também reduzirá a necessidade de várias senhas e o risco de invasões, reduzindo o número de ferramentas necessárias.

Aprimorando a produtividade e a segurança com o ClickUp

O ClickUp é mais do que apenas um gerenciamento seguro de projetos ferramenta. Trata-se de uma plataforma abrangente que redefine o gerenciamento de trabalho por meio da integração de várias funções. Essa integração reduz a dependência de várias ferramentas, diminuindo assim os riscos de segurança.

O ClickUp centraliza tarefas, comunicação e documentação, simplificando o gerenciamento de senhas e pontos de acesso. IA do ClickUp pode não apenas facilitar seu trabalho administrativo, mas também ajudá-lo a gerar ideias criativas de senhas.

Descubra como a IA do ClickUp revoluciona Gerenciamento de tarefas com automação inteligente e percepções Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp é compatível com SOC 2 e tem certificação ISO. Além disso, todas as comunicações dos aplicativos da Web do ClickUp são criptografadas com TLS 1.2, e todos os dados são criptografados em repouso usando a criptografia AES-256.

O ClickUp é um poderoso, ferramenta de colaboração segura que traz eficiência e clareza a projetos complexos,

Mestre seus projetos sem esforço com o ClickUp Project Management Dashboard

A incorporação do ClickUp nas operações diárias vai além do gerenciamento de tarefas. Ela também fortalece a coesão e a segurança da equipe. Com o ClickUp, as equipes atingem níveis mais altos de organização e eficiência, o que é crucial para prosperar no ambiente de negócios dinâmico de hoje.

Melhores recursos do ClickUp

Centralize todas as informações relacionadas ao projeto, reduzindo a necessidade de gerenciar várias senhas para diferentes ferramentas

Aprimore a comunicação da equipe com segurança, evitando ferramentas de comunicação externas que possam comprometer a segurança

Acompanhe todas as atividades do projeto em um local seguro, minimizando assim o risco de vazamento de dados por meio de plataformas menos seguras

Crie fluxos de trabalho seguros que garantam que os dados confidenciais do projeto sejam tratados com segurança dentro da equipe

Limite a exposição de informações confidenciais com a criptografia de dados

Armazenar documentos importantes com segurança, reduzindo a dependência de várias plataformas de armazenamento de arquivos com requisitos de senha separados

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem precisar de tempo para utilizar totalmente todos os recursos

Os usuários talvez precisem ajustar as configurações para evitar sobrecarga

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Protegendo seu mundo digital com gerenciadores de senhas

Mostramos a você 10 alternativas ao LastPass e uma alternativa para substituir todas elas. Mas lembre-se de que, quando se trata de segurança, usar menos ferramentas é muito melhor do que lidar com várias plataformas.

Um gerenciador de senhas confiável, complementado por uma ferramenta de gerenciamento de trabalho integrada, como o ClickUp, que automatiza mais de 50 trabalhos e processos de rotina, estabelece uma base sólida para sua estratégia de segurança digital. Pronto para aumentar a produtividade e a segurança da sua equipe? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente os benefícios de um espaço de trabalho digital seguro para os funcionários.