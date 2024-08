10 melhores gerenciadores de senhas em 2024 (avaliações e preços)

Atualmente, com grande parte de nossas vidas on-line, a segurança cibernética é um problema real. Uma senha comprometida e a subsequente violação de dados podem ter sérias repercussões.

No entanto, manter todos os nossos dados pessoais seguros requer uma série de senhas - e os especialistas em segurança on-line nos dizem que cada uma dessas senhas precisa ser exclusiva.

Então, como podemos manter o controle de todas elas? 🤔

A resposta são os gerenciadores de senhas on-line.

Os gerenciadores de senhas funcionam oferecendo um local central para armazenar todas as suas senhas. Você pode então configurar uma senha mestra que lhe dê acesso a tudo. 🔐

É compreensível que você fique um pouco nervoso ao colocar todas as suas senhas em um único lugar. É por isso que estamos compartilhando os principais gerenciadores de senhas - incluindo opções gratuitas - para manter seus dados seguros e lhe dar tranquilidade. 🧘

Também vamos sugerir uma ferramenta que pode simplificar todos os outros aspectos do seu dia a dia, pois ter acesso aos seus dados é apenas o começo.

O que você deve procurar em Gerenciadores de senhas ?

Embora as senhas sejam apenas um aspecto da segurança de dados eles são incrivelmente importantes porque são portas de entrada para suas contas on-line.

Navegadores da Web como Firefox, Chrome, Opera e Safari oferecem maneiras de armazenar suas senhas e o MacOS oferece um gerenciador de senhas chamado Keychain Access. Mas eles simplesmente não são tão eficazes quanto os gerenciadores de senhas criados para esse fim.

Com isso em mente, estes são alguns recursos e funcionalidades compartilhados pela maioria dos gerenciadores de senhas:

A capacidade de criptografar, armazenar e proteger senhas

Geradores de senhas que criam rapidamente novas senhas para você

Funcionalidade que o ajuda a criar senhas fortes e o avisa se você reutilizar uma por engano

Alertas quando sua senha pode ter sido comprometida

A opção de desativar os recursos de preenchimento automático de senhas

Extensões de navegador ou aplicativos que permitem gerenciar suas senhas em todos os seus dispositivos e sistemas operacionais

Recursos de segurança como autenticação multifator

Uma interface de usuário intuitiva para que você possa acessar facilmente seus dados

Os 10 Melhores gerenciadores de senhas para usar em 2024

Pronto para encontrar o melhor gerenciador de senhas para a sua equipe? Descubra os prós e os contras de cada ferramenta, além de classificações e avaliações, para que você possa fazer a escolha mais informada.

1. Bitwarden

via Bitwarden O Bitwarden é um gerenciador de senhas multiplataforma que salva com segurança seus dados confidenciais e gerencia seus logins. Ele também permite gerar senhas e chaves de acesso ilimitadas em quantos dispositivos você desejar. Os recursos de segurança incluem conhecimento zero, criptografia de ponta a ponta, conformidade abrangente e auditorias de segurança de terceiros em seu software de código aberto.

Embora a versão gratuita ofereça um cofre de senhas seguro, o plano Premium de baixo custo inclui acesso de emergência, relatórios de integridade do cofre e o aplicativo autenticador Bitwarden. Isso permite que você verifique sua identidade ao concluir a autenticação de dois fatores em sites ou aplicativos.

Bitwarden melhores recursos

Obtenha acesso à autenticação sem senha usando verificação biométrica, um código de uso único ou uma chave de segurança

Use esse gerenciador de senhas em seu navegador, desktop ou dispositivo móvel

Sincronize seus dados privados em todos os seus dispositivos

Compartilhe com segurança senhas e outros dados privados usando o Bitwarden Send

Bitwarden limitações

Alguns usuários dizem que o recurso de compartilhamento de senhas não é tão seguro quanto poderia ser

A interface do usuário poderia ser atualizada

Bitwarden preço

**Gratuito

Premium: Menos de US$ 1/mês para 2 usuários

Menos de US$ 1/mês para 2 usuários Famílias: $3,33/mês para até 6 usuários

$3,33/mês para até 6 usuários Teams Starter: $20/mês para até 10 usuários

$20/mês para até 10 usuários Empresa: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Corporativo: Entre em contato para obter preços

Bitwarden Classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

4,6/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

2. KeePass

via KeePass O KeePass é um gerenciador de senhas gratuito que usa código-fonte aberto para armazenar todas as suas senhas, de modo que você só precisa se lembrar de uma senha para ter acesso às demais. Você pode definir lembretes para atualizar suas senhas regularmente e o sistema também armazena seu histórico de senhas para evitar reutilizá-las.

KeePass melhores recursos

Use o KeePass em mais de 45 idiomas 🌎

Sinta-se à vontade para inspecionar você mesmo o código-fonte para ter certeza de que ele é seguro

Personalize o gerenciador de senhas de acordo com suas necessidades pessoais usando uma variedade de plug-ins

Use o aplicativo para desktop no Microsoft Windows, MacOS ou Linux, ou adicione extensões de navegador ao Chrome, Firefox ou Edge

KeePass limitações

A facilidade de uso não é uma prioridade, portanto, você precisará de algum conhecimento técnico para configurá-lo

Alguns especialistas acham que o KeePass pode ser vulnerável a hacks

KeePass preço

Grátis

KeePass avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 570 avaliações)

3. Dashlane

via Dashlane O gerenciador de senhas Dashlane permite que você salve suas senhas, chaves de acesso e informações de pagamento e, em seguida, recupere esses dados onde quer que esteja. O recurso de preenchimento automático fornece de forma conveniente seus detalhes pessoais e credenciais de login.

Esse gerenciador de senhas também inclui uma VPN e monitoramento da dark web, que verifica automaticamente se há sinais de que alguma de suas contas possa ter sido comprometida. 🚧

Dashlane melhores recursos

Migre facilmente informações de outros gerenciadores de senhas

Acesse esse gerenciador de senhas em qualquer dispositivo ou plataforma

Use os add-ons para a maioria dos principais navegadores

Compartilhe senhas de forma segura e revogue facilmente o acesso de qualquer lugar, se necessário

Dashlane limitações

Não há aplicativo para desktop

Os planos Friends & Family e Starter não oferecem uma VPN para os membros do plano

Dashlane preços

Premium: $4,99/mês por usuário

$4,99/mês por usuário Friends & Family Plan : $7,49/mês para até 10 usuários

$7,49/mês para até 10 usuários Starter (para equipes): US$ 20/mês para até 10 usuários

US$ 20/mês para até 10 usuários Empresa: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Dashlane Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

4,5/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4.5/5 (240+ avaliações) Para Dashlane Business

4. LogMeOnce

via LogMeOnce A plataforma LogMeOnce oferece gerenciamento de senhas sem senha. Você pode usar uma selfie, um código PIN, uma impressão digital ou uma identificação facial biométrica para fazer login, em vez de uma senha - embora também possa usar uma senha, se preferir.

A versão gratuita permite que você armazene um número ilimitado de senhas exclusivas em quantos dispositivos desejar. Os planos pagos também salvam com segurança os detalhes do seu cartão de crédito e oferecem uma determinada quantidade de espaço de armazenamento criptografado, dependendo do plano escolhido. 💳

Melhores recursos do LogMeOnce

Proteja suas informações confidenciais com a autenticação multifator

Economize tempo e aborrecimento com o recurso de preenchimento automático

Sincronize seus dados no MacOS, Windows, Linux, Android e iOS

Limitações do LogMeOnce

A versão Premium gratuita não oferece acesso de emergência nem autenticação multifator

Há vários recursos, que podem ser muito pesados em um primeiro momento

Preços do LogMeOnce

Premium: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 2,50/mês por usuário

US$ 2,50/mês por usuário Ultimate (Pessoal): US$ 3,25/mês por usuário

US$ 3,25/mês por usuário Family: $4,99/mês para até 6 usuários

$4,99/mês para até 6 usuários Equipes: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresarial: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do LogMeOnce

G2: 4,0/5 (17 avaliações)

4,0/5 (17 avaliações) Capterra: 4,8/5 (130 avaliações)

5. 1Password

via 1Senha Projetado para indivíduos, famílias e forças de trabalho globais, o 1Password usa criptografia completa para manter suas senhas, senhas e outros dados privados seguros. O recurso de preenchimento automático seguro economiza seu tempo ao preencher um formulário e também o ajuda a fazer login em outros provedores, como Google ou Apple.

Uma chave secreta oferece uma camada extra de segurança e as auditorias de terceiros garantem que quaisquer ameaças em potencial sejam detectadas com antecedência e tratadas rapidamente. 🎯

1Password melhores recursos

Peça ao gerador de senhas para gerar senhas complexas

Use o 1Password off-line ou on-line

Mantenha seus dados seguros em trânsito usando o Modo Viagem, que remove seus cofres dos dispositivos antes de cruzar uma fronteira internacional e depois os restaura com um clique ✈️

Integre-se a outras ferramentas, como Microsoft, Google Workspace e GitHub

1Password limitações

Não é fácil importar suas senhas de outra ferramenta

Alguns usuários relatam que o recurso de preenchimento automático nem sempre funciona perfeitamente

1Password preço

Indivíduos: $2,99/mês por usuário

$2,99/mês por usuário Famílias: $4,99/mês para até 5 usuários

$4,99/mês para até 5 usuários Pacote inicial de equipes: $19,95/mês para até 10 usuários

$19,95/mês para até 10 usuários Negócios: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

1Password classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. RoboForm

via RoboForm O RoboForm se apresenta como um gerenciador de senhas de última geração. Ele gera senhas fortes e exclusivas para você, salva-as e faz o login rapidamente na próxima vez que você visitar o site.

Esse gerenciador de senhas também examina a Web e avisa se alguma de suas senhas foi comprometida. 🚩

RoboForm melhores recursos

Preencha rapidamente formulários usando seus dados salvos

Use o autenticador do RoboForm para autenticação 2FA em outros sites

Compartilhe suas senhas de forma segura, mantendo seus dados protegidos contra olhares indiscretos

Use o RoboForm em dispositivos iPhone e Android, bem como em navegadores da Web

RoboForm limitações

O plano gratuito lhe dá acesso em apenas um dispositivo

A interface do usuário não é tão intuitiva quanto poderia ser

RoboForm preço

Gratuito

Premium: US$ 1,99/mês por usuário

US$ 1,99/mês por usuário Familiar: US$ 3,98/mês para até 5 usuários

US$ 3,98/mês para até 5 usuários Assinatura comercial de 1 ano: $39,95/ano por usuário

$39,95/ano por usuário Assinatura Empresarial de 3 anos: $33,95/ano por usuário

$33,95/ano por usuário Assinatura comercial de 5 anos: US$ 29,95/ano por usuário

US$ 29,95/ano por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

RoboForm avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

7. NordPass

via NordPass O NordPass é um "gerenciador de vida digital" fácil de usar que gera e salva senhas e permite que você as compartilhe com segurança. Ele também salva os detalhes do seu cartão de crédito e preenche automaticamente os formulários para você. 📝

Esse gerenciador de senhas oferece suporte a vários tipos de autenticação multifator e oferece acesso à sua conta por um amigo ou familiar de confiança em caso de emergência.

NordPass melhores recursos

Aproveite a conveniência das chaves de acesso sem senha

Descubra se seus dados foram comprometidos com o Data Breach Scanner

Armazene com segurança outras informações, como senhas de Wi-Fi ou seu número de Seguro Social

Use o NordPass em seu desktop, dispositivo móvel ou navegador da Web por meio de uma extensão de navegador

NordPass limitações

A opção gratuita é bastante limitada

Alguns usuários relatam que o preenchimento automático de senhas nem sempre funciona

NordPass preço

Gratuito

Premium de 1 ano: $1,69/mês por usuário

$1,69/mês por usuário Premium de 2 anos: US$ 1,29/mês por usuário

US$ 1,29/mês por usuário 1-Ano Família: $2,99/mês para até 6 usuários

$2,99/mês para até 6 usuários Família de 2 anos: US$ 2,49/mês para até 6 usuários

US$ 2,49/mês para até 6 usuários Equipes de 1 ano: US$ 1,99/mês por usuário

US$ 1,99/mês por usuário Equipes de 2 anos: US$ 1,79/mês por usuário

US$ 1,79/mês por usuário Empresa de 1 ano: US$ 3,99/mês por usuário

US$ 3,99/mês por usuário 2-Year Business: $3,59/mês por usuário

$3,59/mês por usuário 1-Year Enterprise: $4,50/mês por usuário

$4,50/mês por usuário 2-Year Enterprise: US$ 4,10/mês por usuário

NordPass avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

4,7/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

8. Enpass

via Passar O Enpass permite que você salve suas senhas onde preferir, seja no OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud ou off-line em seu próprio dispositivo. Você pode criar cofres separados para seus detalhes pessoais, dados de trabalho e informações familiares. 👪

A sincronização é feita por serviços de terceiros e, como seus dados não são armazenados nos servidores do Enpass, você não precisa se preocupar com a possibilidade de serem hackeados.

Melhores recursos do Enpass

Verifique regularmente se há senhas antigas e expiradas usando o recurso de auditoria de senhas

Use um dos modelos para armazenar diferentes tipos de informações, como dados de seu cartão de crédito, documentos de seguro ou passaporte

Pague mensalmente ou faça um pagamento único para ter acesso vitalício

Use o Enpass no Windows, macOS, Linux ou em seu dispositivo móvel

Limitações do Enpass

A interface do usuário poderia ser atualizada

A avaliação da força da senha pode ser um pouco exagerada, presumindo que a força máxima é sempre necessária

Preços do Enpass

Individual: US$ 1,19/mês por usuário

US$ 1,19/mês por usuário Família: $2,39/mês para até 6 usuários

$2,39/mês para até 6 usuários Uso único: US$ 99,99/mês por usuário

US$ 99,99/mês por usuário Business Starter: US$ 8,49/mês para até 10 usuários

US$ 8,49/mês para até 10 usuários Business Standard: US$ 2,99/mês por usuário

US$ 2,99/mês por usuário Enterprise: $3,99/mês por usuário

Passar classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (25 avaliações)

4,6/5 (25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3 avaliações)

9. Guardião

via Guardião O Keeper é um gerenciador de senhas que também armazena outras informações, como arquivos confidenciais ou a infraestrutura crítica da sua empresa. Ele funciona bem para uso pessoal, familiar ou empresarial.

A arquitetura de confiança zero e conhecimento zero garante que suas informações estejam sempre seguras e possam ser facilmente recuperadas quando você precisar delas, mesmo se estiver off-line.

Melhores recursos do Keeper

Automatize a rotação de senhas para reduzir ainda mais o risco

Faça uma varredura na dark web para descobrir se sua senha foi comprometida

Aproveite a biblioteca de recursos, que inclui treinamento sobre como usar o Keeper 📚

Se você se qualificar, aproveite o desconto de 50% para estudantes e 30% para militares, socorristas, enfermeiros, médicos e funcionários de hospitais

Limitações do Keeper

O recurso de preenchimento automático nem sempre funciona perfeitamente

A interface do usuário não é muito intuitiva para usuários não técnicos

Preços do Keeper

Pessoal: US$ 2,92/mês por usuário

US$ 2,92/mês por usuário Família: US$ 6,25/mês para até 5 usuários

US$ 6,25/mês para até 5 usuários Business Starter: $2/mês por usuário

$2/mês por usuário Empresarial: US$ 3,75/mês por usuário

US$ 3,75/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Keeper

G2: 5,0/5 (mais de 40 avaliações)

5,0/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (470+ avaliações)

10. LastPass

via LastPass Esse gerenciador de senhas salva senhas ilimitadas e pode gerar senhas. Ele também preenche automaticamente formulários e permite que você compartilhe suas senhas com segurança com outras pessoas. 📨

O painel de administração fácil de usar ajuda você a manter o controle sobre a segurança das senhas da sua família ou empresa.

LastPass melhores recursos

Acesse suas senhas, esteja você on-line ou off-line

Armazene registros digitais de todos os tipos, como licenças de software e informações de Wi-Fi

Mantenha seus dados seguros com a autenticação multifator nos pacotes Premium e Business

Amplie facilmente para o próximo nível de conta à medida que sua empresa cresce

LastPass limitações

O plano gratuito só permite o acesso a partir de um dispositivo

Uma violação de segurança em 2022 prejudicou a credibilidade da empresa, mas eles aumentaram a segurança desde então

LastPass preço

Gratuito

Premium: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Famílias: $4/mês para até 6 usuários

$4/mês para até 6 usuários Equipes: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresarial: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

LastPass Classificações e avaliações

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.700+ avaliações)

Outros Gerenciamento de senhas Ferramentas

Garantir o acesso às senhas salvas é fundamental, mas é apenas um aspecto do gerenciamento de suas informações confidenciais. Você deseja um sistema abrangente de gerenciamento de projetos plataforma para uma visão geral e um fluxo de trabalho contínuo para as tarefas diárias. É aí que entra o ClickUp.

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um que aumenta a produtividade e aprimora a colaboração da equipe em todos os níveis.

Comece seu projeto usando Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais do ClickUp para fazer brainstorming e mapear seu processo . Em seguida, use essas anotações para elaborar um roteiro de gerenciamento de projetos que inclua seu escopo e entregáveis, marcos e cronogramas, além dos principais recursos e possíveis riscos. Software de colaboração de projetos facilita o trabalho com outras pessoas durante todo esse processo. 🛤️

Quando o projeto estiver pronto e em execução, gerencie todas as suas próprias tarefas e obtenha uma supervisão clara do progresso da sua equipe com o software de gerenciamento de tarefas . Colaboração em documentos com sua equipe em tempo real ou de forma assíncrona. Em seguida, salve o Documentos do ClickUp que você cria na plataforma para que possa sempre encontrar o que precisa.

Visualize todos os aspectos de seu projeto no formato de sua escolha - por exemplo, como uma lista, Gráfico de Gantt , Board, ou em Visualização da tabela .

Dica profissional: Você pode usar a exibição de tabela para salvar suas senhas e usar o Gerador de senhas de IA para senhas seguras e exclusivas. 🙌

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O Clickup AI só está disponível em planos pagos

O aplicativo móvel ainda não é tão completo quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

Proteja seus dados confidenciais e garanta a paz de espírito

Manter seus dados protegidos contra hackers é uma obrigação no mundo on-line de hoje. Você pode salvar suas senhas em uma planilha ou deixar que seu navegador cuide disso. Mas os gerenciadores de senhas dedicados são muito mais seguros. 💯

Depois de escolher o gerenciador de senhas que funciona melhor para você, otimize o restante do seu fluxo de trabalho com o ClickUp. Você ganhará produtividade e ferramentas de gerenciamento de projetos para dar suporte a todos os aspectos de seu trabalho. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo.