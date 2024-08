Resumo da psicologia do dinheiro: Principais conclusões e revisão

Você já se perguntou por que sua carteira às vezes parece ter vontade própria?

É exatamente isso que Morgan Housel explora em seu livro The Psychology of Money. Ele estabelece que a maneira como você lida com suas finanças está ligada às suas peculiaridades e experiências psicológicas.

O livro de Housel não é apenas mais um livro de finanças; ele o ajuda a entender por que você toma determinadas decisões financeiras.

Ele fornece insights valiosos sobre a psicologia dos investimentos de longo prazo e os fatores humanos reais que influenciam as decisões de investimento e as abordagens de gerenciamento de dinheiro.

O livro revela a conexão entre dinheiro, emoções, preconceitos e estratégias incertas de longo prazo.

Resumo do livro "A psicologia do dinheiro" em um relance

via

Amazônia

the Psychology of Money_ (A Psicologia do Dinheiro) se destaca na multidão de livros de finanças pessoais. Ao contrário dos livros que afirmam oferecer um caminho universal para a riqueza, este tem uma abordagem diferente.

Morgan Housel, especialista em finanças comportamentais e história de investimentos, é um renomado escritor e analista financeiro. Neste livro, ele revela uma verdade simples: o sucesso financeiro não tem a ver com inteligência bruta, mas com habilidades comportamentais.

Ele enfatiza que sua conexão com o dinheiro não está enraizada na ciência ou na matemática, mas em emoções como medo e ganância, orgulho e inveja, além das comparações sociais que moldam sua relação psicológica com o dinheiro. Deixar-se levar por essas emoções pode torná-lo menos rico e mantê-lo insatisfeito por toda a vida.

O livro explora como nossas origens e experiências fazem toda a diferença em nossa tolerância ao risco. Por exemplo, aqueles que viram o mercado de ações subir em seus anos de formação são mais propensos a investir dinheiro em ações do que aqueles que viram o mercado despencar.

No mundo financeiro, o conceito de "média de rebatimento" reconhece que perdas ocasionais são aceitáveis se os ganhos gerais as superarem. Ao analisar o índice Russell 3000, o autor descobriu que 40% das empresas do índice haviam fracassado.

Entretanto, 7% tiveram um desempenho suficientemente bom para compensar esse fato. Essas poucas empresas contribuíram em grande parte para o aumento de 73 vezes que o Índice Russell teve desde 1980. Isso destaca a importância das exceções.

Neste livro, Housel ressalta o papel da sorte e do risco nos resultados, o poder da composição, como você paga o preço para obter ganhos financeiros e a tremenda influência do otimismo e do pessimismo na tomada de decisões.

O livro desafia a narrativa convencional, destacando a importância do contentamento na construção de riqueza e na obtenção de uma vida feliz e satisfatória. Ele oferece a valiosa percepção de que a verdadeira riqueza está em ativos financeiros invisíveis.

The Psychology of Money oferece uma perspectiva única no concorrido gênero de finanças pessoais. A sabedoria não convencional de Housel torna essa leitura um destaque, validando sua ampla popularidade.

Principais conclusões de A psicologia do dinheiro, de

Morgan Housel

O livro de Housel é uma leitura curta de 20 capítulos que transmite sabedoria suficiente para que você adote

uma mentalidade financeira produtiva

. Algumas de suas principais conclusões incluem:

1. Você não é louco quando se trata de dinheiro - ninguém é

Housel acredita que, por mais irracionais que suas decisões financeiras possam parecer, você não é louco. Seus hábitos financeiros resultam de suas experiências únicas de vida.

Seu histórico e experiências vividas influenciam a forma como você administra o dinheiro - seus hábitos de poupança, investimento e gastos.

Nas economias ocidentais, a formação das pessoas mudou à medida que elas passaram de empregos práticos para trabalhos com mais conhecimento. Isso mudou a forma como as pessoas abordam as finanças, tornando ultrapassadas as antigas regras de investimento. Diferentes históricos levam a diferentes perspectivas financeiras e preferências de risco.

Portanto, mesmo que suas escolhas financeiras pareçam estranhas para os outros, elas fazem todo o sentido para você. Sua tomada de decisão, incluindo as decisões de investimento, baseia-se no que você sabe (e pensa) sobre o mundo.

2. Não se trata de quem ganha mais; trata-se de quem economiza mais

Você pode acumular riqueza mesmo com uma renda modesta, com a tomada de decisões financeiras corretas. Mas sem uma alta taxa de poupança, isso é quase impossível.

Em seu livro, Housel enfatiza a ligação entre um bom investimento, a poupança de uma parte substancial da renda e a adoção de um estilo de vida humilde e frugal. Você pode aumentar sua poupança resistindo ao desejo de acompanhar os outros.

Além disso, a melhor coisa sobre

economizar dinheiro

é que ela lhe dá opções, flexibilidade e a chance de esperar por oportunidades. Isso lhe dá tempo para pensar e a liberdade de mudar seu caminho de acordo com suas condições.

3. A capitalização é sua arma secreta

Os juros compostos, ou capitalização, são a força poderosa por trás da formação de suas economias. Essencialmente, são os juros que você ganha sobre os juros ao longo do tempo.

Em um bom investimento, o segredo não é buscar os maiores retornos, mas obter bons retornos de investimento de forma consistente ao longo do tempo - uma fórmula em que a capitalização faz sua mágica.

Por exemplo, Warren Buffett, empresário, investidor e filantropo americano, é conhecido por sua capacidade de investimento, conhecimento financeiro e imensa riqueza. O que é mais notável em sua jornada não é o fato de ele ter um patrimônio líquido de US$ 1 milhão aos 30 anos, mas o fato de ter acumulado US$ 81,5 bilhões após os 60 anos.

A abordagem disciplinada de Buffett ao investimento consistente e de longo prazo permitiu que ele liberasse o poder da capitalização.

A mensagem: opte por retornos sustentados e razoáveis em vez de grandes riscos futuros.

4. A sorte e o risco são mais importantes do que seu trabalho árduo e suas habilidades

O sucesso e a pobreza não são apenas o resultado do trabalho árduo ou da preguiça; a sorte e o risco desempenham papéis substanciais.

Quando se trata de planejamento financeiro de longo prazo, alguns fatores estão fora do seu controle.

Usando Bill Gates como exemplo, Housel ilustra o impacto da sorte. O sucesso de Gates foi influenciado pela sorte, como ter frequentado uma escola de ensino médio com um computador (sim, isso era uma raridade naquela época), e pelo risco, como a morte de seu amigo Evans em um acidente de alpinismo.

Reconhecer o papel da sorte no sucesso e do risco no fracasso cultiva a humildade e a compaixão.

5. Você está recebendo dinheiro, mas está conseguindo mantê-lo?

Para obter sucesso financeiro, é importante equilibrar a tomada de riscos e o otimismo com a humildade, o medo e a frugalidade. Reconheça que seu dinheiro conquistado com muito esforço pode desaparecer rapidamente e atribua parte de seu sucesso à sorte.

A sobrevivência, a capacidade de resistir, é a pedra angular de

estratégia financeira

. Ser financeiramente inquebrável, permitindo que a composição faça maravilhas ao longo do tempo, torna-se a meta.

Um plano bem definido é essencial, mas é igualmente importante planejar para que as coisas não saiam como planejado. Você deve equilibrar o otimismo com a cautela para alcançar um otimismo realista e buscar metas de longo prazo.

6. Falhas e erros são inevitáveis

Riscos desconhecidos são inevitáveis, e preparar-se para o imprevisto é um desafio. Housel sugere evitar pontos únicos de falha, como depender apenas de um salário.

O maior risco financeiro é negligenciar a poupança, criando uma lacuna entre as despesas atuais e futuras.

Estimativa de retornos futuros

requer uma margem de segurança; por exemplo, o autor supõe um retorno um terço menor do que as médias históricas.

Prepare-se para a natureza imprevisível da economia. Garanta a segurança financeira formando uma poupança suficiente com a qual possa contar.

7. Planeje suas finanças de acordo com sua identidade

Antes de planejar suas finanças, saiba se você é um investidor de longo ou curto prazo. Seu horizonte de tempo e suas metas moldam sua perspectiva, influenciando os preços que parecem razoáveis.

A orientação financeira não é única; os comentaristas na TV não conhecem suas prioridades. Adote um plano financeiro que se alinhe com seus valores e resista à volatilidade de curto prazo. Busque retornos positivos.

Crie um portfólio que garanta bons retornos de investimento, qualidade de vida e resiliência durante os desafios econômicos, reconhecendo os aspectos humanos negligenciados pelos ideais acadêmicos.

8. Lembre-se de que as metas e os desejos evoluem

O planejamento de longo prazo das finanças para as necessidades pessoais e comerciais é um desafio, pois suas metas financeiras pessoais evoluem com o tempo. Seus desejos mudam, e o que importa hoje pode não ser mais importante daqui a uma década.

Aceitar a evolução pessoal é crucial em qualquer estratégia de investimento. Housel recomenda manter seu plano financeiro flexível para se adaptar às suas necessidades e prioridades em constante mudança na vida. Busque a moderação e invista com sabedoria.

9. O objetivo final é a liberdade

Housel nos lembra que o objetivo final do planejamento e investimento financeiro é liberar nosso tempo e nos dar a liberdade de fazer o que quisermos. Ao tomar decisões financeiras sábias que geram riqueza, ganhamos controle sobre nosso tempo e nossas vidas. Afinal de contas, o sucesso é apenas a capacidade de escolher a vida que queremos.

Popular The Psychology of Money Quotes

Não há dúvida de que The Psychology of Money está repleto de percepções impactantes sobre como administrar o dinheiro, mas algumas citações se destacam:

"Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo

Essa citação destaca a imprevisibilidade do futuro. No mundo das finanças e dos investimentos, a dinâmica do mercado evolui constantemente, levando a ocorrências impactantes. Lembra-se da crise financeira de 2008? Em situações como essa, a adaptabilidade e a perspectiva de longo prazo ajudam.

"Planejar é importante, mas a parte mais importante de todo plano é planejar que o plano não saia conforme o planejado. "

Embora o planejamento seja crucial na tomada de decisões financeiras, também é importante reconhecer e se preparar para eventos imprevistos. O investimento bem-sucedido exige que você se prepare para ajustar o curso quando necessário. A parte mais importante do planejamento é antecipar os desvios para gerenciar as expectativas e reduzir os riscos.

"Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. "

Gastar dinheiro apenas para exibir riqueza para a validação dos outros é um desperdício de dinheiro. Em vez disso, você pode investir o dinheiro gasto em tais exibições para obter riqueza genuína.

"Sorte e risco são a realidade de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do esforço individual. "

Suas experiências de vida nem sempre resultam apenas de suas ações. A sorte e os riscos imprevisíveis também desempenham um papel importante na formação dos resultados. Portanto, é essencial manter a humildade, ser adaptável e tomar decisões com a compreensão de que nem tudo está sob nosso controle. A vida é uma mistura de esforço, sorte e incerteza.

"Suas experiências pessoais com dinheiro representam talvez 0,00000001% do que aconteceu no mundo, mas talvez 80% de como você acha que o mundo funciona. "

Nossas experiências pessoais com dinheiro, que são apenas uma pequena fração dos acontecimentos financeiros globais, moldam fortemente a forma como vemos o mundo. Isso influencia muito a maneira como tomamos decisões financeiras e pensamos sobre o mundo.

