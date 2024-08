10 najlepszych alternatyw Habitica do śledzenia nawyków w 2024 roku

Niewiele rzeczy jest tak satysfakcjonujących, jak zastąpienie złych nawyków dobrymi. Jest to jeszcze bardziej satysfakcjonujące, gdy zakończone zadania są przyjemne i łatwe.

Habitica to oparta na grach aplikacja do śledzenia nawyków, która ułatwia osiąganie celów poprzez kształtowanie nowych nawyków. Jest popularna nie bez powodu. Ale czy to oznacza, że jest to idealna aplikacja do zrobienia nawyku dla każdego? Niekoniecznie.

W tym artykule zbadamy najlepsze alternatywy Habitica i dowiemy się, jak mogą one działać w twoim przypadku. Przyjrzymy się ich najlepszym funkcjom, ograniczeniom, cenom i ocenom produktów, abyś mógł znaleźć najlepszy tracker nawyków dla siebie.

Czym jest Habitica i do zrobienia czego służy grywalizacja wydajności?

Habitica to aplikacja do zarządzania zadaniami, która grywalizuje twoją lista do zrobienia . Zamiast sprawiać, że codzienne zadania przypominają listę obowiązków, z którą dorastałeś, możesz doświadczyć ich jako gry fabularnej, w której zdobywasz nagrody i awansujesz postać, kończąc te zadania w prawdziwym życiu.

Zamiast więc odhaczać nudną listę zadań, ich śledzenie jest bardziej wciągające i motywujące. Z kolei łatwiej jest utrzymać dobre nawyki i monitorować postępy - śledzenie nawyków w formie gry na wygraną!

Nie musisz też robić tego sam. Możesz współpracować ze znajomymi, aby zakończyć wyzwania i zadania, dzięki czemu zarządzanie zadaniami będzie zupełnie inne.

I grywalizacja wydajności moja praca.

Przez Zippia

Idea przyjaznej rywalizacji i zdobywania nagród jest motywująca i zwiększa wydajność. Badanie przeprowadzone w 2022 roku wykazało, że 90% pracowników raportowało, że grywalizacja sprawia, że są bardziej wydajność w pracy . Co więcej, odkryto, że firmy korzystające z grywalizacji są siedmiokrotnie bardziej dochodowe niż te, które tego nie robią. 📚

Czego szukać w alternatywie dla Habitica

Czasami wybór odpowiedniej aplikacji do monitorowania wydajności lub osobistych nawyków może wydawać się przytłaczający. A jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz używać Habitica, co wtedy?

Zapewniamy, że istnieje wiele opcji do wyboru. Oto kilka rzeczy, których warto szukać w alternatywie dla Habitica:

Integracja z innymi narzędziami: Zastanów się, czy potrzebujesz aplikacji do śledzenia nawyków do integracji z innymi narzędziami, takimi jak aplikacja kalendarza lub preferowane narzędzie do zarządzania projektami

Zastanów się, czy potrzebujesz aplikacji do śledzenia nawyków do integracji z innymi narzędziami, takimi jak aplikacja kalendarza lub preferowane narzędzie do zarządzania projektami Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna aplikacja do śledzenia nawyków może ułatwić planowanie zadań i terminów, a śledzenie wielu nawyków może sprawić, że budowanie nawyków i mierzenie postępów będzie przyjemne i zabawne

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Dogłębna analityka i spostrzeżenia: Jesteś ciekawy, jak twoje zdrowie psychiczne wpływa na twoje nawyki lub chcesz zobaczyć trendy i wzorce rozwijające się w czasie? W takim razie poszukaj aplikacji do śledzenia nawyków, która zapewnia szczegółowe dane

Jesteś ciekawy, jak twoje zdrowie psychiczne wpływa na twoje nawyki lub chcesz zobaczyć trendy i wzorce rozwijające się w czasie? W takim razie poszukaj aplikacji do śledzenia nawyków, która zapewnia szczegółowe dane Funkcje społecznościowe: Jeśli chodzi o coś więcej niż tylko śledzenie nawyków i postępów, poszukaj aplikacji z funkcjami społecznościowymi. Interakcja i współpraca z innymi może dodać pozytywny aspekt do zarządzania zadaniami

Jeśli chodzi o coś więcej niż tylko śledzenie nawyków i postępów, poszukaj aplikacji z funkcjami społecznościowymi. Interakcja i współpraca z innymi może dodać pozytywny aspekt do zarządzania zadaniami Prywatność i bezpieczeństwo: Dane osobowe to delikatny problem, a jeśli jest to ważne, sprawdź aplikacje, które są przejrzyste, jeśli chodzi o sposób przetwarzania danych osobowych

10 najlepszych alternatyw dla Habitica 2024

Istnieją dziesiątki aplikacji do śledzenia nawyków do wyboru, niezależnie od tego, czy szukasz wersji Free, czy płatnej opcji premium z wieloma niestandardowymi funkcjami i wszystkim pomiędzy.

Sprawdź naszą listę najlepszych alternatyw Habitica do osiągania celów, zarządzania zadaniami i nie tylko.

1.

ClickUp

Zgrabne przechowywanie i kategoryzowanie podobnych celów w folderach celów w ClickUp

ClickUp to bardzo wszechstronne i solidne narzędzie, które można wykorzystać zarówno do zarządzania projektami, jak i śledzenia nawyków. Jego niestandardowe funkcje sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla Habitica i oznacza, że można go dostosować do własnych potrzeb, zapewniając zniuansowane podejście do śledzenia nawyków i pomagając znaleźć możliwości poprawy wydajności.

Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż podstawowej aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, ClickUp, z łatwym w użyciu interfejsem, jest naturalnym wyborem.

Z Funkcja zadania ClickUp'a umożliwia dzielenie projektów na podzadania, łatwo upraszczając złożony projekt (lub nawyk) do łatwiejszego w zarządzaniu rozmiaru. Z funkcją Prosty szablon do zarządzania zadaniami dzięki niestandardowym polom i możliwości planowania powtarzających się zadań, z łatwością dopilnujesz każdego szczegółu z najwyższą precyzją.

Możesz jeszcze bardziej uprościć ustawienia dzięki szablonowi ClickUp, takiemu jak Prosty szablon do zarządzania zadaniami lub Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków . 🙌

Funkcje notatnika umożliwiają zapisywanie wszelkich notatek lub pomysłów w ClickUp, dzięki czemu wszystko można uporządkować i usprawnić w jednym miejscu. Potrzebujesz więcej miejsca na pomysły? Nie ma problemu.

Bez wysiłku przechwytuj notatki, edytuj z bogatym formatem i przekształcaj je w zadania, które można śledzić, dostępne z dowolnego miejsca w ClickUp Notepad ClickUp Dokumenty umożliwiają tworzenie idealnych dokumentów lub wiki, w których można dodawać tabele, osadzać zakładki i współpracować z innymi. Łatwo jest przekształcić tekst w zadanie, które można śledzić, dzięki czemu nigdy niczego nie przegapisz.

Po zakończeniu tworzenia zadań można użyć funkcji Funkcja ClickUp Cele . Ustaw cele w harmonogramie, który działa dla Ciebie i pozostań zorganizowany dzięki łatwym w użyciu folderom dla każdego celu, który masz. Podczas pracy nad zakończonymi zadaniami możesz łatwo wizualizować postępy za pomocą wartości procentowych, nawet w przypadku wielu celów, wszystko w jednym widoku.

Gotowy na więcej? Zobacz postępy w czasie rzeczywistym dzięki Pulpity nawigacyjne ClickUp . Pomyśl o tym jak o kontroli misji dla każdego nawyku lub projektu, który rozwijasz. Śledzenie zadań i bogaty wgląd w postępy.

Możesz zobaczyć, gdzie sprawy idą gładko lub wychwycić nieefektywność, zanim stworzy wąskie gardło w projekcie lub celu. Co więcej, ponad 50 widżetów umożliwia stworzenie pulpitu, który idealnie do ciebie pasuje.

ClickUp najlepsze funkcje

Kompleksowe zarządzanie zadaniami w ClickUp oznacza, że masz swobodę, aby przejść na tak podstawowy lub wysoki poziom, jak chcesz. Zachowaj prostotę i dodawaj zadania w razie potrzeby lub opracuj cały projekt i zobacz, jak krok po kroku zbudować pożądany nawyk

Wolisz coś bardziej wizualnego? Funkcja Tablic w ClickUp pomaga zobaczyć, jak przekształcić swój pomysł w plan działania, ułatwiając tworzenie i połączenie pomysłów z łatwością

Dzięki wprowadzeniu dwukierunkowego linkowania można łatwo tworzyć połączenia między różnymi zadaniami i dokumentami, co pozwala na śledzenie, gdzie są rzeczy oraz szybką i wydajną nawigację

W przeciwieństwie do innych alternatyw Habitica, darmowa wersja ClickUp oferuje wiele funkcji i nieograniczoną liczbę użytkowników

Wszystkie zadania w ClickUp synchronizują się płynnie z Kalendarzem Google, Kalendarzem Apple, Kalendarzem Outlook i innymi programami, takimi jak Evernote i Calendly

Limity ClickUp

Przy tak wielu integracjach, aplikacjach i automatyzacjach, nowi użytkownicy mogą mieć trochę trudności z nauką

Niektóre funkcje są dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji komputerowej lub przeglądarki

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7 (ponad 3,000 recenzji)

2. Habitify

przez

Habitify

Habitify jest kolejnym

aplikacja do śledzenia nawyków

zaprojektowana, aby pomóc w tworzeniu dobrych nawyków i porzucaniu złych. Ten codzienny tracker nawyków pomaga śledzić wszystkie nawyki, ponieważ pozwala podzielić dzień na poranek, popołudnie i wieczór.

Ta aplikacja do zarządzania zadaniami jest dostępna na wielu platformach, w tym iOS, macOS i Android. Synchronizuje się również z Apple Health i Google Fit. 🤩

Jedną z funkcji aplikacji jest wiele sposobów przeglądania i śledzenia postępów, dzięki czemu można zobaczyć smugi nawyków, a także tygodniowe, miesięczne, a nawet roczne postępy.

Najlepsze funkcje Habitify

Szczegółowa analiza pokazuje postępy, dzięki czemu można zobaczyć konkretne dowody na kształtowanie się nowych nawyków śledzenie celów * Zaangażowanie społeczności oferuje możliwość rzucania wyzwań znajomym, wspinania się na tabele liderów w comiesięcznych wyzwaniach lub działania jako system odpowiedzialności

Dzięki funkcjom takim jak śledzenie nastroju, wbudowane notatki, wbudowany timer i blokada prywatności, masz zakończoną kontrolę nad tym, w jaki sposób chcesz śledzić zadania

Limity Habitify

Śledzenie nawyków jest ograniczone w wersji Free; jedynym sposobem na cieszenie się nieograniczoną liczbą nawyków i trybem ciemnym jest wersja Premium

Użytkownicy raportowali, że śledzenie kilku nawyków może być uciążliwe, więc może to być lepsze rozwiązanie dla kogoś, kto zamierza budować mniej nawyków

Habitify ułatwia ustawienie nieograniczonej liczby powiadomień, które mogą stać się przytłaczające, jeśli nie są odpowiednio zarządzane

Ceny Habitify

**Free

Premium: Zaczyna się od 4,99 USD miesięcznie

Habitify oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trackabi

przez

Trackabi

Trackabi może być jedną z najlepszych alternatyw dla Habitica, jeśli szukasz przyjaznego dla użytkownika śledzenia czasu i raportowania czasu w śledzeniu nawyków. Ta aplikacja priorytetowo traktuje funkcję i łatwość obsługi, co użytkownicy zgłaszają jako jedną z jej najważniejszych funkcji.

Jeśli chcesz zrobić coś i pozostać na bieżąco z zadaniami, Trackabi pomoże ci to zrobić w prosty sposób, ponieważ projekty mogą być podzielone na zadania i podzadania. Dotyczy to również śledzenia nawyków, zwłaszcza jeśli koncentrujesz się na poświęcaniu określonej ilości czasu na określone działania.

Niezależnie od tego, czy chcesz poświęcić 15 minut na poranną medytację, czy 30 minut na naukę nowego języka, Trackabi może ci w tym pomóc.

Najlepsze funkcje Trackabi

Prywatne i firmowe pulpity zapewniają szczegółowe podsumowania w podziale na tygodnie i miesiące

Szczegółowy przegląd sposobu spędzania czasu (zarejestrowany czas vs. aktywność vs. czas wolny)

Dostępna jest 30-dniowa wersja próbna, która pozwala poznać wszystkie funkcje oferowane przez Trackabi

Limity Trackabi

Głównie ukierunkowana na Business, a nie osobiste śledzenie nawyków

Główny nacisk na śledzenie czasu w porównaniu do innych aplikacji do śledzenia nawyków

Brak niektórych funkcji oferowanych przez inne aplikacje do śledzenia nawyków

Ceny Trackabi

Starter: $0

$0 Business: $16/miesiąc

$16/miesiąc Business Plus: $20/miesiąc

$20/miesiąc Enterprise: zadzwoń po cenę

Trackabi oceny i recenzje

G2: 4,7 (ponad 40 recenzji)

4,7 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7 (ponad 50 opinii)

4. Focus Bear

przez

Focus Bear

Focus Bear to aplikacja do śledzenia wydajności i nawyków, która poprowadzi użytkownika przez każdy z jego nawyków i zablokuje dostęp do stron internetowych i innych aplikacji podczas czas skupienia bloków, w tym telefonu. Ponadto jest zbudowany przez zespół z ADHD i wspierany przez zasady neuronauki. 🧠

Możesz tworzyć własne niestandardowe procedury, dzięki czemu możesz zobaczyć, co osiągnąłeś danego dnia, aby utrzymać motywację.

Najlepsze funkcje Focus Bear

Aplikacja jest dostępna na Maca, Windowsa, Androida i iOS

Bezpiecznie synchronizuje się z chmurą, dzięki czemu można zachować ustawienia na dowolnym urządzeniu

Focus Bear jest na tyle inteligentny, że nie wyskakuje podczas połączeń wideo, więc nie ma niezręcznych przerw

Limity Focus Bear

Brak wersji Free

Niektórzy użytkownicy raportują, że powiadomienia mogą być mylone z błędami systemowymi

Ceny Focus Bear

4,99 USD/miesiąc

Focus Bear oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Any.do zrobienia

przez

Any.do zrobienia

Any.do zrobienia

to wszechstronna aplikacja do zarządzania zadaniami i zwiększania wydajności, która ułatwia użytkownikom przechowywanie list do zrobienia, zadań i przypomnień w jednym miejscu. Oferuje integrację z kalendarzem, funkcje współpracy i możliwość personalizacji.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Abiblioteka szablonów daje użytkownikom mnóstwo opcji do wyboru i zarządzania dowolnym projektem lub cyklem pracy

Nawet jeśli korzystasz z innych aplikacji, możesz łatwo zaimportować wszystkie swoje dane do Any.do zrobienia

Zarządzanie śledzeniem nawyków i zaglądanie do projektów jest dostępne na każdej platformie; bezproblemowe przenoszenie z pulpitu, iPada, iPhone'a, a nawet Apple Watch

Limity Any.do zrobienia

Niektórzy użytkownicy uważają, że lepiej nadaje się do użytku osobistegozarządzania zadaniami niż jako narzędzie do zarządzania projektami w Business

Nie jest wystarczająco niestandardowy dla niektórych użytkowników

Ceny Any.do zrobienia

Personal: $0

$0 Premium: $3/miesiąc

$3/miesiąc Teams: $5/miesiąc za użytkownika

Any.do zrobienia oceny i recenzje

G2: 4.0 (190+ recenzji)

4.0 (190+ recenzji) Capterra: 4.4 (ponad 160 opinii)

6. DailyHabits

przez

DailyHabits

DailyHabits może być najprostszą aplikacją do tworzenia nowych nawyków wydajności na naszej liście. Bez wysiłku ustaw cele i zorganizuj swoją codzienną rutynę. Aplikacja jest na tyle prosta i łatwa w obsłudze, że możesz od razu zacząć śledzenie swoich celów. ✨

Najlepsze funkcje DailyHabits

Szybkie spojrzenie na nawyki z całego miesiąca i sprawdzenie, co można poprawić

Zamiast skupiać się na jednej serii, ta aplikacja zachęca do konsekwencji, jednocześnie pozwalając życiu się wydarzyć

Dostępna jest opcja robienia notatek jako przypomnienie lub refleksja nad zadaniem

Ograniczenia DailyHabits

Jest to niezwykle prosta aplikacja do śledzenia nawyków; jeśli szukasz wielu niestandardowych ustawień, prawdopodobnie nie będzie to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie

Aplikacja nie zawiera aspektu społecznościowego dla tych, którzy chcą pozostać zmotywowani dzięki przyjaznej rywalizacji

Ceny DailyHabits

Free

2,99 USD/miesiąc lub 17,99 USD/rok

DailyHabits oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Toggl

przez

Toggl

Dzięki doskonałej obsłudze klienta i łatwemu w użyciu interfejsowi, Toggl jest popularnym wyborem do śledzenia czasu i tworzenia lepszych nawyków. Zakończony powiadomieniami i możliwością ustawienia przypomnień, Toggl ułatwia utrzymanie koncentracji i sprawdzenie, dokąd zmierza twój czas.

Najlepsze funkcje Toggl

Wszystkie plany zawierają 30-dniową bezpłatną wersję próbną z opcją całkowicie darmowego planu

Wersja Free do śledzenia nawyków oferuje wiele funkcji

Możesz dokładnie zobaczyć, jak spędzasz czas i na czym się koncentrujesz

Limity Toggl

Nie można wstrzymywać sesji, co oznacza rozpoczynanie od nowa za każdym razem

Użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją między aplikacją mobilną a innymi urządzeniami

Ceny Toggl

Free: 0$ dla maksymalnie pięciu użytkowników

0$ dla maksymalnie pięciu użytkowników Start: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Premium: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Toggl oceny i recenzje

G2: 4,5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.7 (ponad 2,200 recenzji)

8. Smugi

Via

Smugi

Kolejna prosta alternatywa dla Habitica, Streaks to licznik pasm. Otrzymuj delikatne podpowiedzi, które pomogą ci pamiętać o zakończeniu zadania, zanim licznik wyzeruje się. 🛠

Budowanie nawyków może być łatwe, a ta aplikacja pokazuje, jak to zrobić.

Najlepsze funkcje Streaks

Możliwość niestandardowego wyboru nawyków na każdy dzień

Wskaźniki pokazują, które zadania nie zostały jeszcze zakończone i jak postępujesz

Możesz wybierać spośród 24 zadań lub tworzyć własne

Streaks ograniczenia

Nie jest wystarczająco solidna do zarządzania projektami, więc jeśli taki jest twój cel, musisz wybrać inną aplikację

Brak systemu nagród w grze

Aplikacja jest ograniczona pod względem rodzaju zadań, które może pomóc śledzić

Ceny Streaks

4,99 USD miesięcznie

Streaks oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Do zrobienia teraz

przez

Do zrobienia teraz

Podobnie jak Habitica, Do It Now to grywalizowana aplikacja zwiększająca wydajność, która pomoże w budowaniu nawyków i śledzeniu codziennych nawyków. Zdobywaj punkty doświadczenia za wykonywanie rzeczywistych zadań. Gdy już opanujesz tę aplikację, będziesz chciał dalej ulepszać swoje życie.

Do zrobienia teraz najlepsze funkcje

Codzienne zadania są bardziej interesujące dzięki kolorowym motywom i systemowi nagród

Różne opcje widoku postępu pomagają zobaczyć, gdzie jesteś zabójczy, a gdzie przydałaby się dodatkowa pomoc

Zadania można łączyć w grupy, co pozwala zachować porządek

Limity do zrobienia teraz

Niektórzy użytkownicy uważają, że ustawienie zadań nie jest tak intuicyjne, jak mogłoby się wydawać

Przepraszamy użytkowników iPhone'a, to jest tylko dla Androida

Ceny do zrobienia teraz

2,49 USD/miesiąc

Do zrobienia teraz oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Poziom życia

przez Google Play Budowanie dobrych nawyków ma swoje własne nagrody, a grywalizowana aplikacja wydajności naprawdę przenosi śledzenie nawyków i zarządzanie zadaniami na nowy poziom. A dzięki szerokiej gamie celów, znajdziesz więcej niż kilka, do których możesz dążyć.

Najlepsze funkcje Level Up Life

Zabawny sposób na zakończenie zadań, zarówno osobistych, jak i zawodowych

Personalizacja celów i zadań

Rozwijaj samoświadomość, patrząc na swoje wskaźniki i ucząc się własnych nawyków

Level Up Life Limits

Użytkownicy czasami uważają, że nawigacja nie jest tak intuicyjna, jak mogłaby być

Niektórzy użytkownicy uważają, że śledzenie wszystkich dostępnych zadań jest trudne

Ceny Level Up Life

Cennik niedostępny

Level Up Life oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Znajdź lepszą alternatywę Habitica

Czasami tworzenie zdrowych nawyków jest wyzwaniem. Ale znalezienie odpowiedniej aplikacji do śledzenia nawyków (czy to płatnej aplikacji, czy darmowego planu) może pomóc ci poczuć się spełnionym, sprawdzając zakończone zadania lub ciesząc się wsparciem społeczności. ✅

Jeszcze lepiej, jeśli aplikacja ma intuicyjny interfejs z wieloma niestandardowymi funkcjami, dzięki czemu można ją dostosować do własnych potrzeb. Hacki na wydajność mogą wiele zmienić, a jeśli nadal potrzebujesz pomocy w ustaleniu, od czego zacząć, ustaw trochę czasu na pracę nad ustawienie celów przed stworzeniem własnego świata z grywalizowaną wydajnością.

Jeśli jesteś gotowy do śledzenia swoich nawyków, utrzymywania porządku na listach rzeczy do zrobienia i zarządzania wszystkimi projektami, ClickUp jest najlepszą opcją. Możliwość niestandardowej personalizacji sprawia, że budowanie nowych nawyków jest dziecinnie proste.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś

.