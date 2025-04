10 najlepszych programów do zbierania opinii 360

oprogramowanie 360 feedback odgrywa kluczową rolę w budowaniu pozytywnej kultury pracy. 🏅

Ta strategia informacji zwrotnej koncentruje się na rozwoju pracowników poprzez ciągły konstruktywny wkład ze strony rówieśników i przełożonych, co ostatecznie prowadzi do bardziej zaangażowanej, wydajnej i odnoszącej powodzenia siły roboczej.

Dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom, dynamicznym funkcjom i zaawansowanym funkcjom analitycznym, narzędzia do zbierania opinii 360 mają na celu zmniejszenie tarcia w ręcznych ćwiczeniach 360 feedback . Odpowiedni produkt pomoże ci stworzyć uczciwe i przejrzyste środowisko komunikacji. 🧑‍🤝‍🧑

Nie wiesz, które narzędzie wybrać? Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przedstawić Ci 10 najbardziej wydajnych rozwiązań oprogramowania do oceny 360 opinii dostępnych obecnie. Wykorzystaj je do wzmocnienia swojej organizacji dzięki praktycznym spostrzeżeniom, płynnym ocenom wydajności pracowników i głębszemu zrozumieniu potencjału swojego zespołu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do oceny 360?

Twórz cele SMART w ClickUp z wieloma sposobami śledzenia postępów i osiągania celów

Zanim zainwestujesz w jakąkolwiek platformę do zbierania opinii, poszukaj oprogramowania, które zapewnia wsparcie dla tych kluczowych cech:

Łatwość użytkowania : Oprogramowanie powinno mieć intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala na niestandardowe dostosowanie go do konkretnych potrzeb organizacji

: Oprogramowanie powinno mieć intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala na niestandardowe dostosowanie go do konkretnych potrzeb organizacji Wyczyszczone i przydatne opcje raportowania : Menedżerowie i pracownicy powinni być w stanie zrozumieć perspektywę informacji zwrotnej i poruszać się po funkcjach raportowania bez czkawki

: Menedżerowie i pracownicy powinni być w stanie zrozumieć perspektywę informacji zwrotnej i poruszać się po funkcjach raportowania bez czkawki Możliwości integracji : Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami HR jest niezbędna do utrzymania płynnego przepływu informacji zwrotnych, który harmonizuje z ustalonymi procesami użytkownika

Silne środki bezpieczeństwa : Oprogramowanie powinno nadawać priorytet bezpieczeństwu dzięki szyfrowaniu danych i dostępowi opartemu na rolach. Powinno chronić wrażliwe informacje o pracownikach i zachować poufność w przypadku prowadzenia anonimowego i konstruktywnego cyklu informacji zwrotnej

: Oprogramowanie powinno nadawać priorytet bezpieczeństwu dzięki szyfrowaniu danych i dostępowi opartemu na rolach. Powinno chronić wrażliwe informacje o pracownikach i zachować poufność w przypadku prowadzenia anonimowego i konstruktywnego cyklu informacji zwrotnej Dogłębne narzędzia analityczne: Narzędzie musi oferować znaczącą wizualizację danych i analitykę, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rozwoju i utrzymania zespołu

10 najlepszych programów do oceny 360 w 2024 roku

Te 10 najnowocześniejszych platform oceny 360 oferuje praktyczne funkcje do płynnej oceny wydajności, a każda z nich wnosi coś wyjątkowego do tabeli. Przyjrzyj się im bliżej i znajdź swoją ulubioną!

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to niezwykle wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności, zaprojektowane w celu scentralizowania pracy w różnych aplikacjach i usprawnienia różnych procesów Procesy zespołu HR -w tym przeglądy wydajności i oceny. Ta potężna platforma jest wyposażona w setki dynamicznych funkcji optymalizujących wewnętrzny cykl informacji zwrotnych i zwiększających zaangażowanie zespołu. Nawet ustawienie wymiernych standardów wydajności i oś czasu dla każdego pracownika za pomocą Cele ClickUp i monitorować ich postępy za pomocą cotygodniowych kart wyników i innych wskaźników. 📈

Z ClickUp Widok formularza możesz pożegnać się z nieporęcznymi systemami przechwytywania opinii. Twórz kompleksowe ankiety, aby przechwytywać dane wejściowe od wszystkich członków zespołu zaangażowanych w proces oceny 360. Nawet nowi użytkownicy mogą łatwo tworzyć konfigurowalne formularze na platformie za pomocą kilku kliknięć. Dodaj Pola niestandardowe, aby ustrukturyzować i uporządkować swoje odpowiedzi, a następnie użyj Automatyzacja w ClickUp do automatycznej dystrybucji Formularzy do właściwych członków zespołu w krótkim czasie.

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy? Skorzystaj z ClickUp Przegląd wydajności lub Szablon formularza informacji zwrotnej aby zaprojektować ankietę, która będzie odpowiednia dla Twojego zespołu. Szablon formularza jest wstępnie załadowany wszechstronnymi polami niestandardowymi dla typu usługi i zakresu ulepszeń, aby dopasować się do każdego procesu informacji zwrotnej, wewnętrznego lub zewnętrznego.

ClickUp najlepsze funkcje

Widok formularza służy jako wbudowany kreator formularzy dla opinii i ankiet

ponad 15 typów widoków do zarządzania moją pracą pod każdym kątem

Monitorowanie pracowników narzędzia do monitorowania i angażowania pracowników

Szablony przyjazne dla HR aby zaoszczędzić czas (takie jak Szablon Start-Stop-Continue )

Szczegółowe raportowanie wydajności i efektywności

Integracje z ponad 1000 innych narzędzi do pracy

ClickUp Docs do tworzenia szczegółowych dokumentów podręczniki dla pracowników ClickUp w wersji Free przewyższa płatne wersje innych podobnych programów



Limity ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji oferowanych przez ClickUp może zająć trochę czasu

Nie wszystkie widoki są jeszcze wspierane w aplikacji mobilnej ClickUp

Cennik ClickUp

Wersja Free

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,400+ recenzji)

: 4.7/5 (8,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Lattice

Via: Lattice Lattice to najwyższa wydajność system zarządzania zaprojektowany w celu zrewolucjonizowania monitorowania pracowników, ich zaangażowania, powodzenia i rozwoju. Łączy w sobie ciągłe zarządzanie wydajnością, ankiety, wynagrodzenia i karierę narzędzia rozwojowe w jedno połączone rozwiązanie.

Jako kompleksowa platforma zarządzania ludźmi, łączy w sobie potężną analitykę, aby kultywować zwycięską kulturę z zaangażowanymi i osiągającymi wysokie wyniki pracownikami. Dzięki skalowalnym możliwościom raportowania doskonale sprawdza się w rozwijających się Businessach i teamach HR

Narzędzie to pozwala zidentyfikować najlepszych pracowników, śledzić ich wkład i przygotować każdą osobę na powodzenie. Od ocen 360 stopni po oceny oparte na projektach - bez wysiłku ustaw i zarządzaj cyklami informacji zwrotnych, które pokochają zarówno pracownicy, jak i menedżerowie. 😊

Najlepsze funkcje Lattice

Automatyczne reguły, wbudowane notatki i etykiety

Gotowe szablony

Integracja z ponad 20 aplikacjami HR i aplikacjami zwiększającymi wydajność

Opcja nagradzania pracowników publicznymi okrzykami

Wsparcie planowania zorientowanego na cele i działania

Śledzenie czasu pracy

Limity Lattice

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest mylące i czasami trudne w nawigacji

Obsługa klienta mogłaby być lepsza

Ceny Lattice

Performance Management & OKRs & Cele : $11/miesiąc za użytkownika

: $11/miesiąc za użytkownika Zaangażowanie : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Grow : $4/miesiąc na użytkownika

: $4/miesiąc na użytkownika Wynagrodzenie: $6/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Lattice

G2 : 4.7/5 (3,700+ recenzji)

: 4.7/5 (3,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (110+ recenzji)

3. 360 Develop

Via: 360 Develop 360 Develop to narzędzie, które pozwala na dopracowanie struktury informacji zwrotnej 360! To wysoce niestandardowe rozwiązanie posiada funkcje projektowania, dostarczania i raportowania skoncentrowane na ustanowieniu solidnego procesu wzajemnej oceny.

To potężne narzędzie przenosi wewnętrzną ocenę na wyższy poziom, oferując przewagę nad tradycyjną komunikacją z jednego źródła. Możesz oczekiwać dokładnych i terminowych informacji z różnych źródeł, w tym od menedżerów, klientów i współpracowników, bez zakłócania codziennych zadań.

Jeśli chodzi o raportowanie, 360 Develop wyświetla sumaryczne wyniki dla pracowników, podkreślając wysoko i nisko oceniane zachowania i kompetencje. Recenzent może również dodać jakościową informację zwrotną, aby pomóc pracownikowi rozwijać się w dłuższej perspektywie.💡

360 Develop najlepsze funkcje

Dedykowane narzędzie do oceny 360

Umożliwia tworzenie charakterystycznych pytań ankietowych, skal ocen i pytań otwartych

Łączy ilościowe i jakościowe informacje zwrotne

Oferuje wszechstronne opcje raportowania

360 Develop limits

Brak wsparcia dla wszechstronnych modeli informacji zwrotnej

Ograniczona przejrzystość cen

360 Develop pricing

360 Direct : 380 USD/rok za użytkownika (cena początkowa)

: 380 USD/rok za użytkownika (cena początkowa) 360 Create: 500 USD/rok za użytkownika (cena początkowa)

360 Develop oceny i recenzje

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

4. Trakstar

Via: Trakstar Płynnie integrując cztery najlepsze w swojej klasie produkty w jedno wydajne rozwiązanie, Trakstar wspomaga zespoły HR w całej podróży pracownika.

Trakstar Hire usprawnia procedury rekrutacyjne, podczas gdy Trakstar Learn wspiera wzrost i rozwój zawodowy.

Trakstar Perform to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi narzędzie do zarządzania wydajnością które zapewnia nielimitowane recenzje online, automatyzację cyklu pracy i wnikliwe raportowanie. Może dać pracownikom szansę na szlifowanie istniejących i rozwijanie nowych umiejętności. Motywuj i angażuj ich za pomocą informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym lub 360, w zależności od potrzeb. 🤝

Wykorzystaj moc decyzji opartych na danych z Trakstar Insights, analizując dane pracowników w celu optymalizacji strategii zatrudnienia.

Najlepsze funkcje Trakstar

Funkcja celów SMART do ustawienia celów, śledzenia postępów i oceny, jak dobrze radzą sobie pracownicy

Spersonalizowane śledzenie celów, przeglądy wyników, niekończące się cykle przeglądów i bieżące informacje zwrotne

informacje zwrotne 360 zachęcają pracowników do zaangażowania, odpowiedzialności i rozwoju poprzez pętlę informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Automatyczne przypomnienia e-mail

Limity Trakstar

Brak narzędzia do śledzenia postępów w realizacji celów

Trudno stwierdzić, czy pracownik potwierdził swoją ocenę

Ceny Trakstar

Na żądanie

Trakstar oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (640+ recenzji)

: 4.4/5 (640+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (280+ recenzji)

5. Doświadczenie pracowników Qualtrics

Via: Qualtrics EmployeeXM Qualtrics EmployeeXM (EX) zapewnia kompleksowy widok całego cyklu życia pracownika, z koncentracją na priorytetyzacji kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie i doświadczenie pracowników. Umożliwia budowanie spójnych teamów, zwiększanie wydajności i skuteczne obniżanie wskaźników odejść.

Dzięki Qualtrics możesz dostosować programy zaangażowania do swoich specyficznych wymagań, w zakresie od regularnych ankiet opinii pracowników po doraźne ankiety Pulsu. 📊

Qualtrics 360 Development działa zarówno dla indywidualnych menedżerów, jak i pracowników na wszystkich poziomach, dając im narzędzia, recenzje i raportowanie, których potrzebują, aby rozwijać swoją karierę. To oprogramowanie do oceny 360 stopni pomaga bezpośrednim podwładnym rozwijać umiejętności przywódcze i maksymalizować ich wkład w firmę poprzez gromadzenie spersonalizowanych, opartych na danych i praktycznych spostrzeżeń.

Najlepsze funkcje Qualtrics Employee Experience

Doskonałe dla kierowników ds. marketingu i zasobów ludzkich

Wsparcie dla rozwoju menedżerów

Świetna obsługa klienta

Ustawienia wstępne wyglądają dobrze, z zaawansowanymi opcjami niestandardowymi

Qualtrics Employee Experience limits

Proces eksportowania danych może być trudny

Interfejs użytkownika może wydawać się nieporęczny, zwłaszcza podczas tworzenia formularzy

Ceny Qualtrics Employee Experience

Poproś o wycenę Qualtrics Employee Experience

Qualtrics Employee Experience oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (440+ recenzji)

: 4.4/5 (440+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

6. 15Five

Via: 15Five 15Five to pełnowartościowe oprogramowanie do zarządzania wydajnością, które zapewnia zespołom HR kompleksową platformę do zwiększania efektywności menedżerów, napędzania wysokiej wydajności i zaangażowania oraz zwiększania retencji.

To przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do szkolenia menedżerów pomaga liderom HR stale mierzyć zaangażowanie i wydajność, umożliwiając liderom wprowadzanie pozytywnych zmian. 💼

15Five jest łatwe w ustawieniu i zarządzaniu. Oferuje cztery unikalne wydajności:

Engage: Zawiera ankiety zaangażowania do zbierania informacji zwrotnych Perform: Pomaga ocenić wydajność w kontekście roli, działu i danych demograficznych Transform: Oferuje funkcje ułatwiające pracodawcom tworzenie programów rozwoju pracowników Pulpit wyników: Pomaga śledzić wskaźniki wydajności zespołu

15Pięć najlepszych funkcji

Możliwość tworzenia niestandardowych pól, obiektów, reguł i widoków

Dostęp do określonych danych, funkcji lub obiektów

Opcje osobistych przeglądów celów i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Śledzenie rozwoju w czasie rzeczywistym

15Five Limity

Brak funkcji statystycznej do śledzenia celów

Nie nadaje się do rozwoju umiejętności osobistych

Ceny 15Five

Engage: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Perform: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Total Platform: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Transform: $99/miesiąc na użytkownika

15Pięć ocen i recenzji:

G2 : 4.6/5 (1,750+ recenzji)

: 4.6/5 (1,750+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (880+ recenzji)

7. Culture Amp

Via: Culture Amp Dzięki tej intuicyjnej platformie możesz wdrażać skuteczne programy dla zaangażowanie pracowników zarządzanie wydajnością i rozwój umiejętności w jednym miejscu. Wzmocnij pozycję menedżerów, jednostek i teamów dzięki zorientowanym na działanie 360 informacjom zwrotnym, które pomogą im w pełni wykorzystać swój potencjał. Culture Amp upraszcza proces budowania pewnej, opartej na danych strategii personalnej, która przynosi korzyści pracownikom i zapewnia powodzenie biznesu. 📈

Interfejs jest przyjazny dla użytkownika, a informacje zwrotne można uzyskać w dowolnym momencie i porównać swoje cele z celami działu i całej firmy. Laboratorium umiejętności pozwala na wzięcie udziału w różnych kursach, które zajmują pięć minut dziennie, co sprawia, że dopasowanie ich do pracowitego tygodnia jest niezwykle wygodne.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Umożliwia niestandardowe dostosowanie do konkretnych wymagań

Pozwala pracownikom lub menedżerom poprosić o informację zwrotną od współpracowników

Oferuje narzędzia analityczne, które pokazują kluczowe wskaźniki biznesowe i śledzenie rozwoju

Ograniczenia Culture Amp

Początkowe ustawienia mogą stanowić wyzwanie

Stały dzienny rozmiar nauki nie jest optymalny dla niektórych użytkowników

Ceny Culture Amp

Develop : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Engage : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Perform : $11/miesiąc na użytkownika

: $11/miesiąc na użytkownika Employee Experience Platform: 16 USD/miesiąc za osobę

oceny i recenzje #### Culture Amp

G2 : 4.6/5 (650+ recenzji)

: 4.6/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (90+ recenzji)

8. Spidergap 360 Opinie

Via: Spidergap Funkcje i ceny Spidergap zaspokajają Twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy potrzebujesz 360 narzędzie do zbierania opinii które jest gotowe do użycia lub preferują całkowicie spersonalizowaną procedurę. Spidergap oferuje elastyczność i niestandardowość dla organizacji, które chcą nowoczesnych, łatwych do przejrzenia i praktycznych raportów 360 dla swoich liderów. 💻

Spidergap jest doskonałą opcją dla firm, które chcą zbierać znaczące informacje zwrotne i tworzyć zagregowane indywidualne raporty dotyczące rozwoju zawodowego. Platforma oferuje kompleksową listę kontrolną, aby zapewnić zgodność procesu oceny 360 z najlepszymi praktykami branżowymi.

Dodatkowo, eksperci ds. feedbacku pomogą ci opracować niestandardowe rozwiązania dla twojego biznesu.

Najlepsze funkcje Spidergap 360 Feedback

Łatwa nawigacja procesu zbierania opinii w dowolnej skali

Atrakcyjny interfejs z doskonałymi opcjami raportowania i niestandardowymi opcjami

Pomocny w rozwoju zawodowym i osobistym oraz wyznaczaniu krótko- i długoterminowych celów

Pomaga zmierzyć zwrot z inwestycji w cykl informacji zwrotnych dla zespołu

Limity Spidergap 360 Feedback

raportowanie 360 i informacje zwrotne są nadal w fazie beta

Ceny Spidergap 360 Feedback

Wersja Free

Starting From: 99 USD/rok

Spidergap 360 Opinie oceny i recenzje:

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

9. PerformYard

Via: PerformYard PerformYard to kompleksowy zestaw narzędzi do poprawy wydajności pracowników. Zarządzanie celami, przeglądy wyników, odprawy, ciągłe informacje zwrotne i ankiety zaangażowania są wygodnie dostępne w jednej lokalizacji, umożliwiając tworzenie kultury wysokiej wydajności.

Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć istniejący proces oceny 360, czy opracować nowy, PerformYard jest wystarczająco elastyczny, aby spełnić Twoje potrzeby. Zarządzaj ciągłymi informacjami zwrotnymi, ustawianiem celów, corocznymi przeglądami, ocenami opartymi na projektach, uznawaniem i opiniami klientów na jednej platformie! 🎯

Najlepsze funkcje PerformYard

Nieograniczone wsparcie Free

Liczne funkcje, które pomogą Ci stworzyć informacje zwrotne dotyczące wydajności pętla

Powiadomienia i dane dotyczące wydajności do szczegółowego raportowania

Limity PerformYard

Nie wysyła przypomnień do pracowników

Ceny PerformYard

Zaangażowanie: $1-$3/miesiąc za użytkownika

$1-$3/miesiąc za użytkownika Professional: $5-$10/miesiąc za użytkownika

$5-$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Poproś o wycenę od PerformYard

PerformYard oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (690+ recenzji)

: 4.7/5 (690+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (90+ recenzji)

10. Weekly10

Via: Weekly10 Odprawa Weekly10 zapewnia idealną przestrzeń do zastanowienia się nad postępami, uzyskania informacji zwrotnej i uzgodnienia celów, a wszystko to w zaledwie 10 minut. Menedżerowie mają narzędzia do oferowania natychmiastowego wsparcia, a pracownicy mogą śledzić swoje wyniki w stosunku do oczekiwań.

Zintegrowany z Microsoft Teams i Outlook, Weekly10 zapewnia zespołowi nieprzerwany cykl pracy, z łatwym dostępem do odpraw, spotkań 1 na 1 i celów.

Oprogramowanie to jest proste w obsłudze i zrozumiałe. Pracownicy bez wysiłku populują swoje agendy spotkań, czerpiąc z refleksji z odpraw i otrzymując informacje zwrotne. Pomysłowy proces skraca 90% czasu poświęcanego na przygotowanie spotkań. 🌞

Weekly10 prezentuje dynamiczną agendę bezpośrednio w Microsoft Teamsmeeting, koncentrując się na wynikach i możliwych do wykonania krokach dla menedżerów i pracowników.

Dodatkowym atutem jest to, że analityka oparta na AI zapewnia dogłębne zrozumienie nastrojów i poziomu zaangażowania pracowników. Jest to możliwe dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym, oferującym cenne spostrzeżenia.

Weekly10 najlepszych funkcji

Śledzenie informacji zwrotnych, rozwoju i morale w jednym miejscu

Ustawienie jasnych i rozsądnych celów

Tworzenie OKR dla konkretnych członków zespołu

Ograniczenia tygodniowe10

Ustalenie, jakie pytania należy zadać, może być trudne

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że rozwiązywanie problemów jest na niskim poziomie

Ceny Weekly10

Connect2 : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Momentum: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika

Weekly10 oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (120 recenzji)

: 4.5/5 (120 recenzji) Capterra: 4.6/5 (15 recenzji)

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do oceny 360 opinii pracowników?

Dzięki ograniczeniu uprzedzeń i zwiększeniu obiektywizmu, 360 feedback zapewnia sprawiedliwą ocenę od osób, które blisko współpracują z konkretnymi pracownikami zachęcanie do otwartej komunikacji i współpracy, kultywuje kulturę ciągłego doskonalenia w zespole. 🤝

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak jest złożony

Menedżerowie mogą zidentyfikować kluczowe mocne i słabe strony, podczas gdy oparte na danych spostrzeżenia stanowią wsparcie dla strategicznych decyzji w zakresie zarządzania talentami. Zaangażowani pracownicy czują się wartościowi dzięki regularnym i szczerym ocenom, co zwiększa ich zadowolenie z pracy i wskaźnik retencji. Ponieważ praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, oprogramowanie do oceny 360 umożliwia płynne zbieranie informacji zwrotnych od rozproszonych zespołów.

Jeśli chcesz wypróbować różne modele informacji zwrotnej, zacznij od góry naszej listy i zarejestruj się w ClickUp aby przenieść swoje praktyki dotyczące opinii na nowy poziom! ⭐️