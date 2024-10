10 najlepszych aplikacji do planowania pracy dla Teams w 2024 roku (Free & Paid)

W nowoczesnych miejscach pracy Teams nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów na zwiększenie wydajności, usprawnienie komunikacji i zapewnienie płynnej koordynacji. Aplikacje do tworzenia harmonogramów są najlepszym rozwiązaniem, które pozwala zapanować nad chaosem i zoptymalizować wydajność całego zespołu.

Od płynnego przydzielania zadań i aktualizacji w czasie rzeczywistym po inteligentne powiadomienia i możliwości integracji - nasza lista aplikacji do planowania pracy gwarantuje, że znajdziesz idealne rozwiązanie dla cyklu pracy swojego zespołu.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy to kompleksowe zestawienie 10 najbardziej wydajnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji do planowania pracy, zaprojektowanych tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem zespołem.

Czego należy szukać w aplikacjach do planowania pracy?

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej aplikacji do planowania pracy dla swojego zespołu, istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić płynną integrację z cyklem pracy.

Łatwość obsługi: Złożona aplikacja do tworzenia harmonogramów pracy z trudną krzywą uczenia się może obniżać wydajność i powodować frustrację wśród członków zespołu

Złożona aplikacja do tworzenia harmonogramów pracy z trudną krzywą uczenia się może obniżać wydajność i powodować frustrację wśród członków zespołu Solidne funkcje komunikacyjne: Efektywna współpraca w zespole ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu. Poszukaj narzędzia, które ułatwia płynną interakcję między członkami zespołu, umożliwiając udostępnianie plików, komentowanie i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Efektywna współpraca w zespole ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego projektu. Poszukaj narzędzia, które ułatwia płynną interakcję między członkami zespołu, umożliwiając udostępnianie plików, komentowanie i aktualizacje w czasie rzeczywistym Opcje niestandardowe: Potrzebujesz aplikacji, która jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do harmonogramów pracowników i unikalnych potrzeb

Potrzebujesz aplikacji, która jest wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do harmonogramów pracowników i unikalnych potrzeb Bezproblemowa integracja: Najlepszyoprogramowanie do planowania zadań współpracuje z innymi niezbędnymi narzędziami używanymi przez twój zespół, takimi jak inne oprogramowanie do planowania, platformy do zarządzania projektami, aplikacje do obsługi kalendarzy i komunikatory

Najlepszyoprogramowanie do planowania zadań współpracuje z innymi niezbędnymi narzędziami używanymi przez twój zespół, takimi jak inne oprogramowanie do planowania, platformy do zarządzania projektami, aplikacje do obsługi kalendarzy i komunikatory Dostępność mobilna: Poszukaj aplikacji do planowania pracy, która oferuje niezawodną aplikację mobilną, umożliwiającą członkom zespołu bycie na bieżąco i wprowadzanie niezbędnych zmian w harmonogramie pracy w podróży

Dokładne rozważenie tych czynników pozwoli ci podjąć świadomą decyzję i wybrać najlepsze aplikacje do planowania pracy, które dopasują się do harmonogramów twoich pracowników, zwiększając wydajność, komunikację i współpracę w całym zespole.

10 najlepszych aplikacji i narzędzi do planowania pracy w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności zaprojektowana dla Teams i Business każdej wielkości. Potężny widok Kalendarza jest doskonałym narzędziem organizacyjnym do wizualizacji celów zespołu i harmonogramów pracy w centralnej lokalizacji. Jako darmowe oprogramowanie do planowania pracy, ClickUp dostarcza również bibliotekę szablonów harmonogramów aby z łatwością niestandardowo dostosowywać harmonogramy dla pracowników.

Przyjęcie narzędzie do planowania projektów takie jak ClickUp przeniesie efektywność Twojej firmy na inny poziom i poprawi ogólną wydajność!

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp limity

Rozszerzenie listy funkcji ClickUp może zająć trochę czasu, aby się ich nauczyć

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe dostępne

Ceny niestandardowe dostępne ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Ludzkość

przez Ludzkość Humanity to platforma do tworzenia harmonogramów używana przez ponad 175 000 Businessów jako samodzielne rozwiązanie dla zarządzania operacjami Business takich jak obsługa procesu planowania, kosztów pracy, zmian, dostępności i wniosków o dzień wolny.

Humanity, przejęte przez TCP software w 2020 roku, pomaga liderom monitorować koszty pracy i zarządzać ryzykiem związanym z przestrzeganiem przepisów. Aplikacja umożliwia również pracownikom planowanie czasu pracy, wymianę zmian i efektywne wnioskowanie o czas wolny.

Najlepsze funkcje Humanity

Rozwiązania oparte na zapotrzebowaniu do planowania pracowników

Konfigurowalne reguły i natychmiastowe ostrzeżenia o konfliktach w celu zapewnienia zgodności z prawem pracy

Mobilne zarządzanie zmianami w celu planowania i śledzenia zmian w podróży

Integracja z najlepszymi aplikacjami do tworzenia harmonogramów, platformami do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), orazkalendarzami takimi jak Kalendarz Google

Funkcja zegara czasu pracy do monitorowania obecności pracowników i zapobiegania "buddy punching" (pracownicy, których koledzy odbierają za nich czas pracy)

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna tego oprogramowania do planowania

Ograniczenia Humanity

Brak funkcji dzielenia zmian

Krótkie powtarzające się zmiany są trudniejsze do zaplanowania w porównaniu do dłuższych zmian

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż aplikacja komputerowa

Powiadomienia push mogą być przytłaczające

cennik #### Humanity

Skontaktuj się z Humanity w sprawie cen

Humanity - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 900 recenzji)

4.3/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 opinii)

3. Shiftboard ScheduleFlex

przez Shiftboard ScheduleFlex Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na przyjazne dla pracowników oprogramowanie do planowania, Shiftboard maksymalizuje proces planowania pracowników, ułatwiając pokrycie zmian i zwiększając ogólną wydajność firm. Założona w 2008 roku firma aplikacja do planowania koncentruje się na pomaganiu organizacjom w budowaniu elastycznej siły roboczej i planowaniu zmian w celu zapewnienia maksymalnego zasięgu i zadowolenia pracowników.

Najlepsze funkcje aplikacji Shiftboard ScheduleFlex

Umożliwia elastyczną automatyzację harmonogramów

Oferuje wydajne narzędzia do planowania zapotrzebowania na siłę roboczą

Dostawca rozwiązań do zarządzania urlopami i kartami czasu pracy

Zwinne zarządzanie zmianami i funkcje proaktywnego angażowania pracowników

Połączenie z platformami innych firm za pomocą płaskiego pliku, otwartego API i gotowych systemów integracji

Inteligentne sugestie dotyczące harmonogramów dzięki silnikowi optymalizacji

Kalkulator ROI oprogramowania do planowania pracowników

Limity Shiftboard ScheduleFlex

Zmiany nie aktualizują się automatycznie bez kilkukrotnego odświeżania

Trudności w planowaniu dłuższych zmian godzinowych

Tworzenie niestandardowych raportów może okazać się nieco trudne w porównaniu do innych aplikacji do planowania pracy

Ceny aplikacji Shiftboard ScheduleFlex

Enterprise: Poproś o demo, aby porozmawiać z zespołem Shiftboard ScheduleFlex i uzyskać wycenę

Poproś o demo, aby porozmawiać z zespołem Shiftboard ScheduleFlex i uzyskać wycenę Enterprise Plus: Poproś o demo, aby porozmawiać z zespołem Shiftboard ScheduleFlex i uzyskać wycenę

Oceny klientów Shiftboard ScheduleFlex

G2: 4,6/5 (ponad 50 opinii)

4,6/5 (ponad 50 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 200 opinii)

4. FindMyShift

przez FindMyShift FindMyShift to narzędzie do planowania pracy, które pomaga organizacjom zarządzać wnioskami o zmianę, komunikować się i zarządzać personelem z dowolnego miejsca. Aplikacja jest pomocna w śledzeniu obecności, planowaniu zmian, śledzeniu kosztów pracy, współpracy zespołowej i nie tylko.

Najlepsze funkcje FindMyShift

Automatyzacja przypomnień i powiadomień o zmianach ułatwiająca zarządzanie harmonogramami wielu pracowników

Funkcja śledzenia czasu pracy do śledzenia godzin pracy pracowników

Łatwe wnioskowanie o czas wolny na FindMyShift

Dostępny jest proces planowania typu "przeciągnij i upuść

Limity FindMyShift

Stroma krzywa uczenia się

Dodatkowe rozszerzenia arkusza kalkulacyjnego mogą być czasami potrzebne do optymalizacji harmonogramów

Brak kompatybilności z urządzeniami Apple

Cennik FindMyShift

Free: $0

$0 Starter: $21/zespół/miesiąc

$21/zespół/miesiąc Business: $33/zespół/miesiąc

$33/zespół/miesiąc Enterprise: $59/zespół/miesiąc

Niestandardowe oceny klientów FindMyShift

G2: 4.8/5 (ponad 2 recenzje)

4.8/5 (ponad 2 recenzje) Capterra: 4.6/5 (ponad 800 opinii)

5. Zastępca

przez Zastępca Zastępca ułatwia przekazywanie informacji o obciążeniu pracą , zaplanować pracowników i zachować porządek. Oprogramowanie usprawnia pracę administracyjną za pomocą zaledwie kilku kliknięć, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić się na pracy, która ma znaczenie.

Zastępca najlepsze funkcje

Płynna integracja z wieloma programami POS, HR, płacowymi i do planowania pracowników

Wersja aplikacji mobilnej do planowania pracowników w podróży

Intuicyjny interfejs, który sprawia, że planowanie pracowników jest dziecinnie proste

Komunikacja między Teams w czasie rzeczywistym

Narzędzia karty czasu pracy i zegara do planowania zmian

31-dniowa wersja próbna Free

Deputy limits

Nieprzyjazna dla użytkownika paleta kolorów, która może powodować zmęczenie oczu

Funkcja planowania oparta na przychodach ma od czasu do czasu usterki

Deputy pricing

Planowanie: $3.50/użytkownika/miesiąc

$3.50/użytkownika/miesiąc Czas i obecność: $3.50/użytkownika/miesiąc

$3.50/użytkownika/miesiąc Premium: $4.90/użytkownika/miesiąc

$4.90/użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży lub obsługi klienta, aby uzyskać niestandardowe ceny

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4,6/5 (ponad 240 recenzji)

4,6/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4,6/5 (680+ opinii)

6. ZoomShift

przez ZoomShift ZoomShift to aplikacja do planowania pracowników, która zmienia sposób, w jaki Business zarządza swoimi pracownikami. Dzięki funkcjom automatyzacji wniosków o urlop, harmonogramów i grafików zmian, menedżerowie korzystający z tej aplikacji do planowania oszczędzają czas w porównaniu do ręcznego wykonywania tych zadań.

ZoomShift najlepsze funkcje

Łatwe planowanie i zamiana zmian

Posiada mobilną wersję aplikacji do tworzenia harmonogramów

Jednoczesne tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracowników

Przypomnienia o spotkaniach za pomocą alarmów

Solidna wersja próbna Free

Funkcja zegara czasu pracy

Limity ZoomShift

Niewiele funkcji do dostosowania w porównaniu do innych aplikacji do planowania pracowników

Nie jest dostępny żaden Free Plan dla tej aplikacji do planowania

Ceny ZoomShift

Start: $2/członka zespołu/miesiąc

$2/członka zespołu/miesiąc Premium: $4/członka zespołu/miesiąc

$4/członka zespołu/miesiąc Enterprise: Zaplanuj demo, aby poprosić o niestandardowy cennik

Oceny klientów ZoomShift

G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

4.8/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 90 opinii)

7. Calendly

przez Calendly Calendly to aplikacja do planowania pracy, która pomaga zespołom efektywnie planować i umawiać spotkania. Aplikacja umożliwia łatwe rezerwowanie spotkań poprzez sprawdzanie dostępności pracowników w kalendarzu drugiej strony, ograniczając liczbę e-maili wysyłanych w tę i z powrotem w poszukiwaniu idealnego czasu. Calendly pozwala również użytkownikom ograniczyć liczbę zaplanowanych wydarzeń na dany dzień, dodać czas buforowy i kontrolować długość spotkań.

Najlepsze funkcje Calendly

Niestandardowe połączenia do harmonogramów

Płynna integracja z różnymi narzędziami do pracy takimi jak Zoom, Salesforce, HubSpot i inne

Możliwość dostosowania spotkań w oparciu o dostępność pracowników

Łatwość rezerwacji spotkań za pośrednictwem udostępnianego kalendarza

Silna integracja z Kalendarzem Google

Dostępna darmowa wersja próbna i darmowy plan podstawowy

Limity Calendly

Niektóre funkcje są niedostępne w wersji mobilnej

Trudności w edycji jednorazowych spotkań

Cennik Calendly

Podstawowy: Zawsze Free

Zawsze Free Essential: $8/miejsce/miesiąc

$8/miejsce/miesiąc Profesjonalny: $12/miejsce/miesiąc

$12/miejsce/miesiąc Teams: $16/miejsce/miesiąc

Oceny klientów Calendly

G2: 4.7/5 (ponad 1800 recenzji)

4.7/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2700+ opinii)

8. WorkTime

przez WorkTime WorkTime to aplikacja do planowania pracy, która priorytetowo traktuje prywatność pracowników przy jednoczesnym śledzeniu działań zespołu i płynnym monitorowaniu powodzenia. Dzięki WorkTime pracodawcy mogą poprawić śledzenie wydajności i stworzyć atmosferę w biurze bez względu na bariery odległości.

Najlepsze funkcje WorkTime

Monitorowanie czasu bezczynności i aktywności pracowników

Przystępne ceny w porównaniu do innych aplikacji do planowania czasu pracy

Zwiększa prywatność pracowników, zapobiegając zrzutom ekranu i nagrywaniu zawartości aplikacji kalendarza

Raportowanie w formie tablicy wyników zwiększające zaangażowanie pracowników

Śledzenie aktywności - szczególnie dla pracowników zdalnych

Limity WorkTime

Stroma krzywa uczenia się

Niestandardowe raportowanie harmonogramu pracy pracowników może okazać się trudne

Ceny WorkTime

Free: $0

$0 Podstawowy: $5.99/miesiąc/pracownik

$5.99/miesiąc/pracownik Premium: $7.99/miesiąc/pracownik

$7.99/miesiąc/pracownik Enterprise: $9.99/miesiąc/pracownik

WorkTime - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,6/5 (ponad 15 recenzji)

4,6/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 70 recenzji)

9. Chusta

przez Proca Sling to aplikacja do planowania pracy, która pomaga organizacjom śledzić zmiany pracowników, zwiększać wydajność i zmniejszać absencję. Dzięki funkcji komunikacji wewnątrz zespołu, pracownicy mogą odnotować znaczny wzrost wydajności.

Najlepsze funkcje Sling

Wiadomości w aplikacji dla członków Teams

Super intuicyjna platforma

Łatwość oddelegowanych zadań

Płynne śledzenie czasu pracy pracowników

Limity Sling

Przeciążenie powiadomieniami

Trudności w filtrowaniu rozmów

Ceny Sling

Free: $0

$0 Premium: $1.70/użytkownika/miesiąc

$1.70/użytkownika/miesiąc Business: $3.40/użytkownika/miesiąc

Niestandardowe oceny klientów Sling

G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4.4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

10. 7 zmian

przez 7 zmian 7Shifts to aplikacja do planowania dla restauracji, która zapewnia bardziej efektywną funkcję dzięki intuicyjnemu planowaniu i śledzeniu czasu, aby usprawnić komunikację i zoptymalizować wyniki. 7Shifts działa jako kompleksowe rozwiązanie dla restauracji platforma do zarządzania pracownikami -od zatrudniania i szkolenia pracowników po planowanie i zarządzanie pracą.

7shifts najlepsze funkcje

Komunikacja w aplikacji

Niestandardowa obsługa klienta

Możliwość śledzenia harmonogramów pracowników

Łatwość planowania zmian i wniosków o urlop

7shifts limits

Brak przycisku edycji

Ograniczone funkcje harmonogramu pracy w planie Free

Ceny 7shifts

Comp: Free

Free Entrée: $29.99/miesiąc/lokalizacja (maksymalnie 30 pracowników)

$29.99/miesiąc/lokalizacja (maksymalnie 30 pracowników) The Works: $69.99/miesiąc/lokalizację dla nieograniczonej liczby pracowników

$69.99/miesiąc/lokalizację dla nieograniczonej liczby pracowników Gourmet: 135 USD/miesiąc/lokalizację dla nieograniczonej liczby pracowników

7shifts oceny niestandardowe klientów

G2: 4,5/5 (ponad 90 opinii)

4,5/5 (ponad 90 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 opinii)

Zastosuj aplikację harmonogramu pracy, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu

W dziedzinie aplikacji do planowania pracy, ClickUp jest królem! Jego intuicyjny interfejs upraszcza zadania, zapewnia płynną współpracę i umożliwia niezrównane planowanie pracy. Dzięki ClickUp organizacje są w stanie uwolnić wydajność i harmonię cyklu pracy. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś !