5 cech wydajnych ludzi

Posiadanie wydajny zespół jest ważne. Pracownicy, którzy są biegli w swoim cyklu pracy, przyczyniają się do wzrostu rentowności, wydajności i ogólnego zaufania do firmy.

Podczas gdy większości umiejętności można się nauczyć poprawić wydajność istnieją pracownicy, którzy mogą już posiadać niezbędne cechy i są biegli w wykonywaniu swoich obowiązków. Wskazujemy niektóre elementy, które mają najbardziej wydajni ludzie i kiedy można wiedzieć, kiedy pracownik może być gotowy do awansu.

Organizacja + Struktura

Większość wydajnych ludzi ma jakąś formę systemu organizacji, który pomaga im pozostać na celu przez cały dzień. Prawdopodobnie okaże się, że jakiś rodzaj przechowywanie pulpitu jest wykorzystywany, ponieważ posiadanie czystego obszaru roboczego zmniejsza stres związany z pracą i pomaga skrócić czas, który zostałby poświęcony na szukanie elementu. Niezależnie od tego, czy jest to fizyczne, czy cyfrowe, nadmiar bałaganu rozprasza mózg i utrudnia wydajność pracy, ponieważ próbuje on złagodzić zadanie, a także ocenić panujący wokół nieład. Kiedy obszar roboczy jest zorganizowany, poprawia to wydajność i tworzy strukturę, co tylko podnosi jakość wykonywanej pracy.

Ustalenie rutyny to kolejny element, który wiąże się z organizacją. Rutyna jest ważna przy oddelegowywaniu czasu i zadań do zakończenia, a także przy rozliczaniu się z przestrzegania swoich wymagań. Wydajny pracownik może w jakiś sposób dawać tego przykład, niezależnie od tego, czy jest to fizyczny notatnik noszony przy sobie, czy też platforma online, która pomaga planować i integrować zasoby pracy w jednym miejscu. Podczas gdy niektórzy mogą postrzegać rutynę jako ograniczenie lub sztywność, rutyny w rzeczywistości zapewniają elastyczność, aby dowiedzieć się, co działa dla Ciebie, zamiast po prostu "wymyślać" swój dzień.

Inteligencja emocjonalna Inteligencja emocjonalna (lub EI) to zdolność do identyfikowania i zarządzania własnymi emocjami, a także rozumienia i wpływania na emocje innych. W miejscu pracy jest to istotna umiejętność, ponieważ odzwierciedla zdolność do dobrej pracy w pojedynkę lub w grupie. Pracownik, który jest w stanie interpretować własne uczucia, a także swoich współpracowników w asertywny i uważny sposób, jest ważny dla tworzenia harmonii w zespole. Przekonasz się, że osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej ma dobre umiejętności społeczne, ponieważ jest w stanie dostosować się do tonu każdej sytuacji.

Badanie przeprowadzone w 2016 roku przez Brandman University wykazało, że osoby wykazujące się inteligentnymi zachowaniami emocjonalnymi, takimi jak samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami, mają pozytywny wpływ na codzienne wyniki współpracowników. W innym badaniu FuturePeople Report stwierdzono, że osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej są bardziej zmotywowane, zaangażowane i wydajne w miejscu pracy. Pracownicy z lepszą inteligencją emocjonalną byli w stanie przewyższyć indywidualne wyniki pracy i obciążenie pracą. Inteligencja emocjonalna może nie tylko pomóc w pracy wewnętrznych teamów, ale także przyczynić się do zwiększenia zadowolenia i zaangażowania klientów. Ci, którzy wykazują tę cechę, będą mieli bardziej wydajny cykl pracy w przeciwieństwie do tych, którzy tego nie robią.

Podejmowanie inicjatywy

Podstawowym elementem wydajności jest idea zrobienia czegoś w bardziej terminowy sposób. Inicjatywa to cecha charakteryzująca się samozaparciem, proaktywnym podejściem i wytrwałością w podejmowaniu wyzwań, aby osiągnąć cel. Pracownik, który jest w stanie wykorzystać tę umiejętność i bez wahania przystąpić do realizacji zadania, ma tendencję do bycia bardziej wydajnym, jeśli chodzi o ramy czasowe. Ponieważ nie muszą stale sprawdzać u przełożonego, czy powinni iść naprzód.

Inicjatywa w miejscu pracy jest ważna na wielu różnych poziomach. Może prowadzić do ulepszeń w firmie lub między współpracownikami, a także pomagać w rozwiązywaniu problemów. Posiadanie zespołu, który dąży do dalszego rozwoju zawodowego poprzez wykorzystywanie umiejętności inicjatywy, może pomóc firmie rozkwitnąć, a raportowanie DOMO ujawniło, że 25% pracowników byłoby bardziej zadowolonych z pracy gdyby dano im możliwość do zrobienia tego, co robią najlepiej. Jeśli więc widzisz pracownika, który z entuzjazmem angażuje się w projekty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest on jednym z najlepszych pracowników.

Pozytywne nastawienie

Badanie nad uważnym myśleniem przeprowadzone przez British Journal of Health Psychology wykazało, że ci, którzy pisali pozytywne myśli, mieli znacznie większe zmniejszenie lęku i stresu ponad cztery tygodnie po przeprowadzeniu badania. Ludzie, którzy przełożą to na miejsce pracy, będą projektować szczęśliwszą atmosferę i zwiększą zaangażowanie i pracę zespołową niż ci, którzy pozwolą, by wyzwania ich przytłoczyły.

Nastawienie do zrobienia jest tym, co napędza wydajność w pracy. Współpracownik, który wnosi do przestrzeni negatywne nastawienie, nie tylko wprawia innych w zły nastrój, ale także ma głęboki wpływ na sam projekt, nad którym się pracuje. Pracownicy, którzy są w stanie mieć pozytywne nastawienie, to ci, którzy będą w stanie zaszczepić pewność siebie w sobie i otaczających ich osobach. Pozytywne nastawienie przekłada się na lepsze morale, chęć do współpracy i próbowania nowych rzeczy, a także większą wydajność.

Motywacja własna

Samomotywacja ma kluczowe znaczenie dla wydajności. Posiadanie wewnętrznej motywacji do powodzenia firmy i produkowania wysokiej jakości pracy jest czymś, czego nie można się nauczyć, ponieważ nikt nie może zmusić cię do ciężkiej pracy. Osoby zmotywowane do działania nie potrzebują tak wiele zarządzania, ponieważ są w stanie sprawnie oddelegować swoje zadania, bez konieczności ciągłego kontrolowania ich. Osoby, które aktywnie poszukują nowych doświadczeń związanych z nauką pracy, będą zmotywowane do poznawania różnych aspektów firmy i będą otwarte na zdobywanie jak największej wiedzy, aby móc osiągać lepsze wyniki.

Osoby, które są zmotywowane, będą wykazywać się wydajnością, ponieważ chcą dobrze wykonywać swoją pracę i będą w stanie rozwijać nabyte umiejętności, aby pomóc w dalszej karierze. Będą pracować ciężej, aby osiągać lepsze wyniki i będą elastyczni, gdy pojawią się wyzwania, aby znaleźć sposób na ich złagodzenie. Tacy pracownicy są bardzo cennymi zasobami, ponieważ dostosowują się do umiejętności przywódczych, aby móc awansować w firmie.

Wydajności można się nauczyć, ale tylko wtedy, gdy pracownik tego chce. Rozróżniając cechy, które pomagają w osiągnięciu wydajności, będziesz w stanie poprowadzić współpracowników lub nowych pracowników z umiejętnościami, które pomogą im i firmie. Posiadanie odpowiednie narzędzia które pomogą w cyklu pracy, mogą znacznie ułatwić życie.