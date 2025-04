Przetestowaliśmy 10 najlepszych programów do zarządzania wykonawcami & Systemy śledzenia w 2025 roku

Czy nadal tracisz czas na zarządzanie zakontraktowanymi usługami poprzez żmudną papierkową robotę i powtarzalne zadania?

Jeśli tak, to jest to znak, aby przestać - istnieje lepszy sposób do zrobienia tego. 🙂

Dzisiejsze narzędzia do zarządzania kontrahentami są elastyczne, intuicyjne i wydajne. Załatwiają za Ciebie wszystkie ciężkie sprawy, dzięki czemu możesz ominąć konkurencję i szybciej zrobić to, co do Ciebie należy.

Ale skąd wiesz, że inwestujesz w odpowiednie oprogramowanie? Tu właśnie wkraczamy my!

Skorzystaj z tej listy jako osobistego przewodnika po 10 najlepszych narzędziach do zarządzania kontrahentami na rok 2024. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć Ci wszystkich informacji potrzebnych do podjęcia najlepszej i najbardziej świadomej decyzji. Omówimy kluczowe funkcje, ceny, recenzje, limity i nie tylko.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania wykonawcami?

Jak prawie wszystko w nowoczesnym środowisku pracy, odpowiednie oprogramowanie do zarządzania kontrahentami robi różnicę. Ale bądźmy szczerzy - nie chcesz spędzać godzin na przeglądaniu dziesiątek opcji. Jesteś tutaj, ponieważ chcesz wydajnie Oprogramowanie HR które ułatwi Ci życie.

Jeśli wiesz, czego potrzebujesz, możesz przejść do tego, co najważniejsze! Jeśli jednak nie masz pewności, oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, aby znaleźć odpowiednie narzędzia do zarządzania kontrahentami:

CRM: Niezależnie od tego, czy szukasz oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi lub coś dla freelancerów funkcje CRM znacznie ułatwiają komunikację z klientami i śledzenie ich informacji

Niezależnie od tego, czy szukasz oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi lub coś dla freelancerów funkcje CRM znacznie ułatwiają komunikację z klientami i śledzenie ich informacji Współpraca: Są duże szanse, że nie pracujesz sam, więc szukaj oprogramowania, które kładzie nacisk na pracę w czasie rzeczywistym komunikację zespołową i współpracę

Są duże szanse, że nie pracujesz sam, więc szukaj oprogramowania, które kładzie nacisk na pracę w czasie rzeczywistym komunikację zespołową i współpracę Księgowość: Funkcje księgowe i szablony księgowe są nieocenione. Poszukaj czegoś, co sprawia, że budżetowanie, listy płac, fakturowanie i fakturowanie

Funkcje księgowe i szablony księgowe są nieocenione. Poszukaj czegoś, co sprawia, że budżetowanie, listy płac, fakturowanie i fakturowanie Planowanie:Planowanie projektów funkcje pomagają uzyskać widok z lotu ptaka na obowiązki członków zespołu, organizować ich dni, ustalać priorytety zadań i śledzić postępy projektu

10 najlepszych programów do zarządzania kontraktami do wykorzystania w 2024 roku

Zanurzmy się w dobre rzeczy i porównajmy 10 najlepszych programów do zarządzania kontrahentami, aby usprawnić swój dzień pracy.

1. ClickUp

Zleć swoim kontrahentom śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu i dodawanie notatek z dowolnego miejsca dzięki globalnemu timerowi w ClickUp ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami , CRM i Oprogramowanie ERP ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi do zrobienia tego, co trzeba (a nawet więcej).

Jego zorientowany na ludzi interfejs jest na tyle elastyczny, że może obsługiwać zarówno duże, jak i małe firmy. Posiada funkcje potrzebne do nadzorowania i komunikowania się z wyspecjalizowanymi wykonawcami, podwykonawcami, interesariuszami, klientami i nie tylko. Nie ma więc znaczenia, czy pracujesz z generalnymi wykonawcami i budową na miejscu, czy z freelancerami i projektami IT.

Można używać Śledzenie czasu projektu ClickUp do budżetowania czasu, ustawienia szacowanego czasu, widoku raportów i dodawania notatek z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Możesz także rozpocząć swoje procesy w ClickUp z gotowymi cyklami pracy, widokami i nie tylko, korzystając z jednego z gotowych szablonów! Sugerujemy Szablon ClickUp Resource Management People aby dopasować dostępnych pracowników do odpowiednich zadań w celu usprawnienia systemu zarządzania wykonawcami.

Dodatkowo, outsourcing zarządzania projektami organizacje mogą korzystać z narzędzi ClickUp do nadzorowania wdrażania, fakturowania, zarządzania ryzykiem i wskaźników finansowych dla każdego klienta. 🛠️

ClickUp najlepsze funkcje:

Nadzoruj każdy aspekt swojego biznesu z jednego wygodnego pulpitu dzięki integracji z ponad 1000 popularnych narzędzi w tym QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Kalendarz Google, Microsoft Excel i nie tylko

Korzystanie z ClickUp z dowolnego urządzenia dzięki wsparciu przeglądarek, aplikacji komputerowych i mobilnych dla każdego systemu operacyjnego

Niestandardowe ustawienia oś czasu projektu , karty czasu pracy freelancerów, zlecenia wykonawców zewnętrznych, powiadomienia, a nawet doświadczenia onboardingowe Wybierz spośródbiblioteka ponad 1000 szablonów-myśl szablony raportowania statusu projektu inżynieria & szablony projektów , szablony umów i nie tylko - aby zoptymalizować swój cykl pracy. SpróbujSzablon do zarządzania umowami ClickUp!



Śledzenie wszystkich umów na każdej scenie, od opracowania, przez zatwierdzenie, aż po przesłane!

ClickUp limit:

Jego funkcja AI oparta na rolach, ClickUp AI jest oferowana tylko użytkownikom Free Forever w ramach bezpłatnej wersji próbnej. Można go jednak dodać do dowolnego płatnego planu za jedyne 5$ miesięcznie

Niektórzy użytkownicy doświadczają lekkiej krzywej uczenia się podczas dostosowywania się do tak wielu zaawansowanych funkcji

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Worksuite

przez Miejsce pracy Worksuite jest oprogramowanie do zarządzania projektami dla freelancerów zarządzanie. Został zaprojektowany do zarządzania globalną siłą roboczą z konfigurowalnymi opcjami organizowania i rozwijania sieci.

Ten poręczny Narzędzie SaaS pomoże w automatyzacji onboardingu, centralizacji danych o pracownikach, wynagradzaniu wykonawców i zminimalizowaniu prac administracyjnych, takich jak zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi. Może nawet pomóc w znalezieniu najbardziej utalentowanych pracowników, aby przyspieszyć proces zarządzania wykonawcami. 🤩

Najlepsze funkcje Worksuite:

Optymalizacja zarządzanie projektami dla freelancerów we wszystkich systemach operacyjnych dzięki funkcji chmury, SaaS i aplikacji mobilnej

Uzyskaj widok z góry na kalkulację kosztów zadań dla wszystkich swoich projektów z przeliczaniem waluty dla międzynarodowych wykonawców

Wyeliminuj pracę związaną z zarządzaniem dokumentami dzięki automatyzacji arkuszy kalkulacyjnych i zadań administracyjnych

Wszystko zorganizowane w cyklu życia każdego projektu dzięki konfigurowalnym rozwiązaniom do zarządzania umowami

Limity Worksuite:

Interfejs wydaje się przestarzały i czasami brakuje mu odpowiedniej funkcji

Przesyłanie umowy i kontrakty biznesowe ręcznie może być trudne

Cennik Worksuite:

Essentials: $500/miesiąc

$500/miesiąc Vision: $1,000/miesiąc

$1,000/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Worksuite oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

3. Rippling

przez Rippling Rippling to globalna platforma do zarządzania pracownikami, która dostarcza ujednolicony pulpit dla potrzeb HR, IT i finansów. Ujednolica systemy takie jak wydatki, świadczenia i listy płac, umożliwiając zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu życia pracownika.

To potężne rozwiązanie do zarządzania kontrahentami może pomóc we wdrożeniu protokołów bezpieczeństwa wymaganych do zapewnienia zgodności z normami dotyczącymi kontrahentów i pobrać wszystkie niezbędne dane audytowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Ponadto można nadzorować analitykę projektów, zasady, przepływ pracy i uprawnienia za pomocą prostego wykresu pracownika, aby szybko i łatwo uzyskać dane o sile roboczej.

Rippling najlepsze funkcje:

Połącz wszystko razem dzięki setkom integracji z istniejącymi narzędziami, takimi jak Brex, Nectar, Checkr i Guideline, lub uzyskaj rekomendowane rozwiązania programowe ze sklepu z aplikacjami

Nowoczesny interfejs ułatwia pracownikom i kontrahentom poruszanie się po planach świadczeń, listach płac i nie tylko

Szybki i łatwy system wdrażania pozwala na niestandardowe podejście do nowych pracowników

Kontroluj swoje finanse dzięki funkcjom budżetowania i prognozy dla każdego pracownika, wykonawcy i freelancera 📚

Rippling limit:

Szczegółowe informacje o cenach nie są dostępne bez niestandardowych usług Free Quote

Brak funkcji zarządzania projektami, CRM lub ERP

Ceny Rippling:

Niestandardowy plan: Zaczyna się od 8 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Rippling:

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 2,000 recenzji)

Sprawdź te Rippling alternatyw !

4. Deel

via Deel

Deel to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi i zgodnością z przepisami. Pomaga zatrudniać, wdrażać i opłacać pełnoetatowych pracowników i niezależnych wykonawców, zapewniając jednocześnie centralny widok miejsca pracy w jednym pulpicie.

Menedżerowie, pracownicy, kontrahenci i liderzy mogą korzystać z samoobsługowego interfejsu Deel, aby zakończyć dziesiątki zadań związanych z płacami i wypłatami. Wiele kluczowych funkcji Deel jest dostępnych w planie Free Plan, który jest przydatny dla firm zatrudniających do 200 pracowników. 🌻

Najlepsze funkcje Deel:

Usprawnienie listy płac dla międzynarodowych pracowników i kontrahentów dzięki automatyzacji przetwarzania płatności

Zmniejsz obciążenie pracą działu HR, umożliwiając pracownikom i kontrahentom logowanie się i przeglądanie nadchodzących płatności w dowolnym momencie

Uproszczenie procesu wdrażania pracowników i kontrahentów z zagranicy, aby mogli poczuć się częścią globalnego zespołu

To oprogramowanie do zarządzania kontrahentami automatyzuje administrowanie zasobami ludzkimi i raportowanie dla kontrahentów i pracowników w małym biznesie korzystającym z globalnego systemu HR

Deel limit:

Deel to rozwiązanie oparte na chmurze i nie jest dostępne do użytku na urządzeniach z systemem Android, iOS, Windows lub Linux

Brak zaplecza obsługi klienta i trudności w planowaniu rozmów z przedstawicielami obsługi klienta

Ceny Deel:

Deel HR: Free

Free Kontrahenci: $49/miesiąc

$49/miesiąc EOR: 599 USD/miesiąc

599 USD/miesiąc Globalna lista płac: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Deel:

G2: 4.6/5 (700+ recenzji)

4.6/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 70 opinii)

Check out these Sprawdź alternatywy !

5. Lusha

przez Lusha Lusha to platforma do analizy marketingowej i zarządzania zespołami, która ułatwia rekrutację i zawieranie umów dla firm B2B. Pełni również funkcję hubu prospectingowego, który wykorzystuje inteligencję sprzedażową, aby pokazać firmom, które mogą zainwestować w Twoje usługi. 🤩

Jako narzędzie do rekrutacji i pozyskiwania kandydatów, Lusha dostarcza pulę wykwalifikowanych kandydatów, dzięki czemu zatrudnianie pracowników jest mniej kosztowne i czasochłonne. Oprogramowanie zostało zaprojektowane, aby pomóc w szybszym zatrudnianiu pracowników dzięki usprawnionemu procesowi integracji, rejestracji i śledzenia. Możesz wypróbować je za darmo!

Najlepsze funkcje Lusha:

Uproszczenie procesów onboardingu w celu stworzenia łatwego ustawienia bez marnowania niczyjego czasu

Utrzymywanie świeżej bazy danych i korzystanie z automatycznych aktualizacji CRM, usprawniających operacje B2B

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności, aby uniknąć problemów ze zgodnością ze wszystkimi stronami

Znajdź dokładnie tych wykonawców i kandydatów, których potrzebujesz, bez zbędnej pracy dzięki dokładnej bazie kontaktów Lusha

Limity Lusha:

Brak wsparcia dla aplikacji mobilnych, Linuksa i Chromebooków

Free Plan jest ograniczony do pięciu kredytów miesięcznie i jednego użytkownika, co czyni go niepraktycznym długoterminowym rozwiązaniem dla większości firm

Ceny Lusha:

Free: $0/miesiąc dla jednego użytkownika

$0/miesiąc dla jednego użytkownika Pro: $39/miesiąc za jednego użytkownika

$39/miesiąc za jednego użytkownika Premium: $69/miesiąc na użytkownika

$69/miesiąc na użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

Lusha oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

4.3/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 300 opinii)

6. Atlas

przez Atlas Atlas dostarcza oprogramowanie do zarządzania kontrahentami, aby pomóc firmom w ekspansji ponad granicami i współpracy z kontrahentami na całym świecie. Eliminuje potrzebę korzystania z wielu dostawców zewnętrznych, ułatwiając zarządzanie zgodnością i płacenie globalnym pracownikom z jednej platformy. 🤩

W przeciwieństwie do wielu narzędzi do zarządzania kontrahentami, Atlas może również pomóc w uzyskaniu sponsoringu wizowego i mobilności dla pracowników i kontrahentów. Pomoże nawet w relokacji i zakwaterowaniu rodzin, dzięki czemu utalentowani pracownicy mogą skupić się na dostarczaniu najlepszej pracy, nie martwiąc się o drobiazgi.

Najlepsze funkcje Atlas:

Uzyskaj kompleksowe wsparcie w zakresie sponsorowania wiz i mobilności dla swoich talentów i ich rodzin, w tym pomoc w zakresie zakwaterowania, przestrzeni biurowej, relokacji i nie tylko

Zarządzanie globalnymi pracownikami z poziomu jednej platformy i błyskawiczne przetwarzanie listy płac niezależnie od lokalizacji

Przyspiesz proces wdrażania pracowników i zapewnij jego zgodność z przepisami w zależności od lokalizacji pracowników, korzystając z pomocy lokalnych ekspertów

Uzyskaj godną zaufania wiedzę z zakresu HR i spostrzeżenia prawne dla ponad 160 krajów

Ograniczenia Atlas:

Drogie płatne plany i brak wersji Free mogą sprawić, że Atlas będzie zbyt drogi dla małych i średnich firm

Wolniejsze czasy reakcji ze strony lokalnych przedstawicieli działu HR i obsługi klienta

Atlas ceny:

Employer of Record: $450/miesiąc za pracownika

$450/miesiąc za pracownika Wiza i sponsoring mobilności: $1,500/wiza

Atlas oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (5+ recenzji)

4.4/5 (5+ recenzji) Capterra: N/A

7. Avetta

przez Avetta Avetta to oprogramowanie do zarządzania kontrahentami zaprojektowane, aby pomóc klientom i dostawcom zarządzać ryzykiem łańcucha dostaw, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem. Pełni również funkcję globalnej sieci, dostarczając narzędzia do wszystkiego, od cyberbezpieczeństwa po zrównoważony rozwój.

Połączenie Avetty z globalną siecią wykonawców i podwykonawców ułatwia znalezienie potrzebnych talentów.

Najlepsze funkcje Avetta:

Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw staje się mniej kłopotliwe dzięki zarządzaniu wszystkimi wykonawcami, pracownikami i miejscami pracy z poziomu jednej platformy

Zarządzanie relacjami z wykonawcami i dostawcami z poziomu pulpitu ułatwia ochronę pracowników (i reputacji firmy)

Przekształcanie umów w przejrzyste, oparte na zaufaniu relacje w celu tworzenia znaczących połączeń zarówno z wykonawcami, jak i klientami

Zwiększ widoczność praktyk bezpieczeństwa dla wszystkich wykonawców, aby zmniejszyć liczbę incydentów związanych z bezpieczeństwem

Limity Avetta:

Informacje o cenach nie są dostępne na stronie internetowej Avetta ani na popularnych platformach z recenzjami

Pewne trudności z połączeniem się i uzyskaniem rozwiązań od obsługi klienta

Ceny Avetta:

Kontakt w sprawie cen

Avetta oceny i recenzje:

G2: 2.9/5 (15+ recenzji)

2.9/5 (15+ recenzji) Capterra: 1.8/5 (ponad 40 recenzji)

8. Zdalny

przez Zdalnie Remote to globalne rozwiązanie w zakresie zatrudnienia, które ułatwia firmom wdrażanie wykonawców i pracowników z całego świata. Zostało zaprojektowane tak, aby wyeliminować kłopoty związane z podatkami, płacami, świadczeniami i zgodnością z przepisami w wielu krajach, dzięki czemu możesz skupić się na rzeczach, które mają znaczenie. 🙌

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zarządzaniu świadczeniami, czy dystrybucji zwrotów kosztów, Remote może to zrobić. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o skalowalności, pomagając Business w ekspansji i otwieraniu oddziałów w nowych krajach.

Najlepsze funkcje Remote:

Pozbądź się zmartwień związanych z podatkami, pozwalając Remote na obsługę obliczeń podatkowych i przetwarzanie automatycznych płatności podatkowych

Automatyzacja upraszcza wprowadzanie listy płac, odliczenia przed opodatkowaniem, zatwierdzanie płatności, zwroty wydatków, bezpośrednie wpłaty i inne zadania administratora

Korzystaj z Remote za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji mobilnych na większości systemów operacyjnych, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi kontrahentami z dowolnego miejsca

Ułatw kontrahentom i pracownikom zrozumienie przysługujących im świadczeń dzięki menedżerowi świadczeń Remote

Limity Remote:

Niektóre recenzje wspominają o braku jasnych informacji dotyczących płatności w różnych krajach i regionach

Odpowiedzi działu obsługi klienta nie zawsze są udzielane na czas

Zdalne ceny:

Zarządzanie kontrahentami: 29 USD/miesiąc za kontrahenta

29 USD/miesiąc za kontrahenta Rekordowy pracodawca: 599 USD/miesiąc za pracownika

599 USD/miesiąc za pracownika Globalna lista płac: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Zdalne oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (600+ recenzji)

4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

9. Fiverr Enterprise

przez Fiverr Enterprise Fiverr Enterprise (aka Fiverr Business) to narzędzie SaaS do zarządzania kontrahentami, zaprojektowane w celu usprawnienia każdego aspektu pracy freelancerów. Pomaga ono zespołom pracować szybciej i przyspieszyć rozwój biznesu zajmując się wszystkimi drobnymi zadaniami związanymi z zatrudnianiem specjalistów.

Na przykład, zamiast płacić wiele faktur co miesiąc, zapłacisz jedną prostą miesięczną fakturę do Fiverr, która natychmiast zapłaci indywidualne faktury każdemu wykonawcy lub freelancerowi, z którym współpracowałeś.

Najlepsze funkcje Fiverr:

Ułatw administrację, eliminując finansowe, rutynowe i prawne zadania podczas pracy z niezależnymi wykonawcami i freelancerami

Zachowaj pełną widoczność wykonawców, z którymi współpracuje Twój zespół, aby usprawnić projekty i komunikację

Zarządzanie dokumentami prawnymi, dostępem do systemu i sprawdzaniem przeszłości z poziomu jednej platformy

Natychmiastowe przetwarzanie i opłacanie faktur dla freelancerów w ponad 190 krajach

Limity Fiverr:

Procentowa struktura cenowa sprawia, że miesięczne opłaty mogą się znacznie różnić, co może być problematyczne dla niektórych małych firm

Brak wsparcia dla aplikacji offline i mobilnych

Cennik Fiverr:

Core: 3% opłaty/miesiąc

3% opłaty/miesiąc Premium: 5% opłaty/miesiąc

5% opłaty/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Fiverr:

G2: 4.7/5 (100+ recenzji)

4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (20+ opinii)

10. Samolot

przez Samolot Plane to międzynarodowe oprogramowanie do zarządzania kontrahentami, które umożliwia zatrudnianie, wdrażanie i opłacanie kontrahentów w ponad 240 krajach za pomocą bezpiecznej platformy opartej na chmurze. Pozwala również zarządzać świadczeniami i zgodnością dla wykonawców i pracowników, eliminując żmudne zarządzanie globalną siłą roboczą.

Twoi międzynarodowi kontrahenci i pracownicy będą Ci wdzięczni, ponieważ Plane wierzy, że zasługują oni na takie samo łatwe doświadczenie płacowe, jakim cieszą się pracownicy z USA, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie! Mówiąc o pracownikach, Plane nie jest tylko dla kontrahentów - możesz także zatrudniać i zarządzać pracownikami z USA i z zagranicy.

Najlepsze funkcje Plane:

Porzuć opłaty marżowe i pozwól Plane pomóc Ci wysyłać płatności do kontrahentów w ponad 240 krajach z optymalnymi kursami wymiany

Ułatw życie swoim globalnym kontrahentom, pozwalając Plane obsługiwać listę płac i wysyłać płatności bezpośrednio na ich konta bankowe bez opłat za wypłatę z e-portfela

Pozwól swojemu zespołowi administracyjnemu skupić się na ważnych rzeczach i użyj Plane do zarządzania potrąceniami podatkowymi i papierkową robotą 📚

Pracuj z zespołem ekspertów, aby zdecydować, czy chcesz zatrudnić nowego członka zespołu jako wykonawcę czy pracownika

Limity Plane:

Interfejs użytkownika i aplikacja mobilna nie są intuicyjne i mogą być trudne w użyciu

Ograniczone funkcje niestandardowe i spersonalizowane preferencje płacowe

Ceny Plane:

Pracownicy z USA: $19/miesiąc za pracownika

$19/miesiąc za pracownika Kontrahenci międzynarodowi: $39/miesiąc za kontrahenta

$39/miesiąc za kontrahenta Pracownicy międzynarodowi: 499 USD/miesiąc za pracownika

Samolot oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (400+ recenzji)

4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: N/A

Śledzenie wykonawców za pomocą systemów zarządzania wykonawcami

Te niesamowite narzędzia programowe budują lepszą przyszłość dla kierowników projektów i wykonawców. Dzięki tym najwyższej klasy systemom do zarządzania wykonawcami nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko, co pozostało do zrobienia, to wybrać odpowiedni dla siebie. ✨

Po automatyzacji czasochłonnych zadań i skondensowaniu wszystkiego, czego potrzebujesz, w jednej łatwej w użyciu platformie, zyskasz czas na rzeczy, które naprawdę chcesz zrobić. Możesz też użyć ClickUp do zarządzania wszystkimi swoimi osobistymi listami rzeczy do zrobienia i projektami, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas!

Gotowy, aby usprawnić zarządzanie kontrahentami? Przejdź do ClickUp i zacznij korzystać z naszego planu Free Forever, aby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, bez żadnych opłat. 💸