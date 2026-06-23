Brain²: nadchodząca fala

Z radością ogłaszamy wprowadzenie Brain².

Dzisiaj wprowadzamy przełomową zmianę w naszych możliwościach w zakresie AI. Jest to największa aktualizacja ClickUp AI od momentu jego premiery i szczerze wierzymy, że zmieni ona sposób, w jaki pracownicy wiedzy mogą wykorzystywać swoje możliwości.

Brain² to obecnie najnowocześniejszy agent, oparty na najnowszych przełomowych modelach i ściśle zintegrowany z Twoim grafem kontekstu pracy. To tak, jakbyś zatrudnił do swojej firmy całą armię geniuszy.

Szczerze mówiąc, to naprawdę oszałamiające, jak dobrze modele pionierskie radzą sobie z pracą opartą na wiedzy, gdy tylko wyposażone są w odpowiednie narzędzia i kontekst. Całe kategorie zadań roboczych są teraz po prostu rozwiązane: zarządzanie projektami, sprawy osobiste, dogłębne badania, edycja dokumentów, prezentacje i wiele innych.

Uważamy, że zasadniczo zmieni to sposób, w jaki ludzie wykonują pracę opartą na wiedzy, i sprawi, że zespoły staną się (dosłownie!) 100 razy bardziej wydajne.

Oto kilka funkcji, które naszym zdaniem przypadną Ci do gustu:

Silnik kontekstowy: przewaga konkurencyjna ClickUp

Inne narzędzia AI zaczynają każdą rozmowę od zera. „Opowiedz mi o swoim projekcie”. „Jakie są Twoje cele?”. „Kim są interesariusze?”. To jak rozmowa z kimś cierpiącym na amnezję.

Brain² już to wie. Dogłębnie.

Zadania, dokumenty, czat, arkusze, spotkania, tablice, pulpity nawigacyjne. Wszystkie te elementy tworzą jeden przepływ kontekstowy. Brain² widzi, kto jest odpowiedzialny za dane zadanie, co utknęło w martwym punkcie od dwóch tygodni, co projektant napisał wczoraj na czacie oraz do którego celu OKR to wszystko się odnosi.

Kiedy pytasz: „Jak wygląda sytuacja z uruchomieniem?”, nie musisz dostarczać briefu. Brain² jest tym briefem.

A to się kumuluje. Z każdym dniem coraz lepiej rozumie Twoją pracę. Już w trzecim miesiącu masz wrażenie, jakbyś prowadził burzę mózgów z najbystrzejszą osobą w zespole.

Agenci typu „frontier”: stos

Brain² to nie jeden model. To wszystkie najnowocześniejsze modele, połączone zoptymalizowanym systemem przydzielania zadań, dzięki czemu każde zadanie trafia do modelu, który wykona je najlepiej. Modele Claude służą do głębokiego rozumowania i pisania. GPT służy do szybkiego generowania treści i precyzyjnego wykonywania rozbudowanych cykli pracy. Gemini obsługuje zadania multimodalne. Nigdy nie musisz wybierać ręcznie. Wystarczy, że poprosisz.

Jednak same modele to za mało. Brain² wykorzystuje również:

Ponad 1 000 narzędzi i umiejętności: gotowa wiedza specjalistyczna udostępniana na żądanie oraz wszelkie inne zasoby za pośrednictwem MCP

Pamięć, która się dostosowuje: Brain uczy się Twoich standardów i tego, jak lubisz, by sprawy były załatwiane, a ponadto możesz zaimportować swoją historię z innych narzędzi AI, dzięki czemu nigdy nie zaczyna od zera

Obliczenia w środowisku izolowanym: prawdziwy kod na prawdziwych danych, przetwarzanie danych liczbowych, zwracanie zweryfikowanych wyników

Automatyzacja bez udziału użytkownika: powtarzające się cykle pracy stają się autonomicznymi potokami zadań

Graf pracy: Twoje zadania, dokumenty, rozmowy i decyzje są gromadzone, dzięki czemu AI poznaje Twoją firmę już od pierwszego dnia

Zaufanie na poziomie korporacyjnym: RBAC, izolacja obszarów roboczych, ścieżki audytu. AI, która szanuje to, kto ma dostęp do poszczególnych treści

Modele × Narzędzia × Kontekst × Moc obliczeniowa × Automatyzacje = zespół agentów w Twoim obszarze roboczym.

Praca oparta na wiedzy: po prostu działa

Skokowa poprawa wydajności. Codzienne zadania wypełniające dzień pracy, obsługiwane od początku do końca:

Dogłębne badania: Analiza danych z wielu źródeł, zsyntetyzowana i opatrzona odniesieniami. Całość danych z Twojego obszaru roboczego wraz z aktualnymi informacjami z sieci i połączonych aplikacji na wyciągnięcie ręki – spakowana i gotowa do wykorzystania. Silnik kontekstowy ClickUp skutecznie podsumowuje i kompresuje wiedzę z Twojego obszaru roboczego w sposób łatwo przyswajalny przez AI, poprawiając jakość wyników przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Zarządzanie projektami: plany, aktualizacje, raporty o statusie realizacji. Opracowywane i wdrażane. Gdy Brain² informuje, że tempo spadło o 18%, oznacza to, że przeprowadził rzeczywistą analizę na podstawie Twoich rzeczywistych danych i przedstawił jej wyniki.

Osobisty szef sztabu: Rutynowe zadania, które kiedyś pochłaniały cały poranek. Sortowanie wiadomości e-mail, przygotowywanie kalendarza, działania następcze. Wszystko załatwione.

Prezentacje: „Przygotuj mi prezentację na czwartkowe spotkanie wszystkich pracowników”. Prawdziwa typografia, inteligentne palety kolorów, animacje, które nie wywołują zażenowania. Zrobione, zanim zdążysz wybrać szablon.

Współpraca w trybie wieloosobowym: ludzie + agenci, jeden wątek

Brain² nie jest po prostu paskiem bocznym dodanym do aplikacji. Działa w tych samych wątkach, w których już pracuje Twój zespół. Możesz używać Brain² gdziekolwiek, tak jakbyś współpracował z kolegą z zespołu na dowolnej platformie. Kierownik projektu zadaje pytanie, inżynier je przejmuje, Brain² pobiera dane i przygotowuje poprawkę, a projektant ją zatwierdza. Jedna rozmowa, bez konieczności zmiany kontekstu.

Agenci działający w tle pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: monitorują system CRM, klasyfikują błędy i generują cotygodniowe raporty. Nie czekają, aż o to poprosisz. Przedstawiają to, co istotne, zanim jeszcze tego potrzebujesz.

Połącz dowolne elementy za pomocą MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Kalendarz Google i wszystkie inne narzędzia z wsparciem dla MCP. Twój obszar roboczy staje się jedynym wiarygodnym źródłem informacji, a nie kolejną zakładką nr 47.

Korzystamy z niego wewnętrznie w zespole programistów i całkowicie zmienił on sposób, w jaki przeprowadzamy zapytania i udostępniamy dane analityczne.

Osobista uwaga: nadchodząca fala

Powiem szczerze, dlaczego tak nas to ekscytuje. AI już zrewolucjonizowała inżynierię oprogramowania. Jej wdrażanie nastąpiło w wielu branżach, a zawód ten zmienił się na zawsze. Programiści korzystający z AI nie są tylko nieznacznie lepsi; różnią się diametralnie pod względem tego, co są w stanie osiągnąć.

Co drugi pracownik wiedzy znajduje się na tej samej krzywej, tylko nieco przesunięty w lewo. Marketing, prawo, księgowość, usługi finansowe, PR, operacje. Fala nadchodzi.

Stworzyliśmy Brain², ponieważ wierzymy, że ClickUp stanowi idealną podstawę dla systemu operacyjnego opartego na współpracy między ludźmi a agentami. Wszystko w jednym miejscu, jeden silnik kontekstowy, jedna grupa agentów, która już zna Twoją firmę. Różnica między myślami „Chciałbym, żeby ktoś mi w tym pomógł” a „To już jest zrobione” skraca się do kilku sekund.

To największy przełom w zakresie wydajności, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. A to dopiero początek.

Brain² jest już dostępny.