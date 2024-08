Linear kontra Jira: Które narzędzie jest najlepsze w 2024 roku?

Twój zespół programistów spędza cały dzień, każdego dnia tworząc piękne produkty dla swoich klientów, więc zasługują na coś stworzonego specjalnie dla nich. i nie mamy tu na myśli kolejnej firmowej bluzy z kapturem (nawet jeśli są to najbardziej miękkie rzeczy w naszych szafach)!

Mówimy o oprogramowanie do zarządzania projektami które ułatwia życie zespołu dzięki funkcjom śledzenia problemów, integracji, automatyzacji i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Dwa najpopularniejsze rozwiązania dla zespołów programistycznych to Linear i Jira. (Choć z pewnością nie są to jedyne nazwy w grze). Zapoznaj się z wszystkimi opcjami dzięki naszemu artykułowi Porównanie Monday.com i Jira nasz Przegląd zarządzania projektami Trello i nasze spojrzenie na najlepsze Alternatywy dla Jira .)

Poniżej przedstawiamy porównanie Linear i Jira, abyś mógł zdecydować, czy któryś z nich jest odpowiedni dla twojego zespołu. Do dzieła! 🏁🏎️

Czym jest Linear?

Via Liniowy Podczas gdy wiele Teams używa Linear jako oprogramowanie do zarządzania zadaniami jego głównym zastosowaniem jest śledzenie błędów - to jest to, do czego został stworzony i co robi najlepiej. Jest świetny dla tych, którzy podążają za procesem Scrum i pozwala na śledzenie aktywnego sprintu, a także innych zadań, które nie są związane ze sprintem.

Jeśli motto twojego zespołu brzmi "upraszczaj, upraszczaj, upraszczaj", to Linear może być właśnie dla ciebie. Nie wymaga wielu ustawień, oferuje wiele skrótów i ma intuicyjny interfejs użytkownika, który jest idealny dla wielu Teams. (Słyszeliśmy, jak więcej niż jeden użytkownik Linear opisał UX jako "sexy".) 💃🕺

Ale w zamian za całą tę seksowną prostotę, poświęcasz niestandardowe opcje. Jednym z problemów Linear jest to, że oferuje tylko kilka predefiniowanych pól: cztery poziomy priorytetów , etykiety, szacunki i osobę przypisaną. I chociaż Linear umożliwia śledzenie wielu projektów, niektórzy użytkownicy zgłaszają, że brak tablic projektów sprawia, że jest to trudniejsze niż w przypadku innych narzędzi.

Linear może być lepszym rozwiązaniem dla startupów lub firm szukających programu dla swojego zespołu programistycznego (i tylko dla swoich projektów programistycznych). Może nie być najlepszym wyborem dla firm, które chcą korzystać z jednego oprogramowania do zarządzania projektami we wszystkich zespołach o wysokiej wydajności, od rozwoju produktu po finanse i marketing.

Sprawdź te_ Alternatywy liniowe !

Funkcje liniowe

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom Linear, abyś mógł zdecydować, czy program ten odpowiada potrzebom i wartościom Twojego zespołu.

1. Szybkość platformy

Szybki czas ładowania z synchronizacją w czasie rzeczywistym to jedna z funkcji, która wyróżnia Linear. 🏃

Ze względu na usprawnioną konstrukcję, Linear ładuje się w około połowę krótszym czasie niż Jira. Oferuje również wiele wbudowanych skrótów klawiaturowych i automatyzacji, dzięki czemu każdy może pracować szybciej i z mniejszą frustracją -niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie nowego projektu, czy przyjęcie nowego zgłoszenia.

2. Planowanie operacji i możliwości

Funkcje planowania w Liniowy Linear umożliwia tworzenie nowych zadań śledzenia problemów w kilka sekund. Posiada również opcje organizowania kilku projektów, tworzenia firm lub mapy drogowe produktów , organizuj projekty w oparciu o to, gdzie pasują do twojej mapy drogowej i ustaw zaległości dla nowych problemów i pomysłów. Możesz także ustawić zamykanie problemów w zaległościach po określonym okresie bezczynności, aby nie ugrzęznąć w nieaktualnych pomysłach.

3. Śledzenie postępu prac

Oczywiście program ten oferuje skrzynkę odbiorczą powiadomień, dzięki której każdy może otrzymywać aktualizacje dotyczące swoich projektów i wzmianek. Możesz także ustawić wiele filtrów i widoków, dodawać etykiety do zadań lub korzystać z funkcji wyszukiwania, aby szybko znaleźć to, czego szukasz.

4. Współpraca i wyczyszczone priorytety w całej organizacji

Funkcje współpracy w Liniowy Łatwo jest organizować firmy w zespoły osób, które najczęściej ze sobą współpracują. Ponadto możesz wysyłać aktualizacje projektów dla całego zespołu i prowadzić dyskusje na temat zadań, aby nie stracić żadnego kontekstu potrzebnego do podjęcia decyzji o kolejnych krokach. 👣

5. Integracje

Linear oferuje setki integracji w celu wsparcia istniejących cykli pracy i uzyskania dostępu do innych platform, które działają w tandemie. Jest ich zbyt wiele, aby je wymienić, ale oto niektóre z najczęściej używanych aplikacji, z którymi integruje się Linear:

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Można również tworzyć własne integracje za pomocą API Linear. Choć platforma ta oferuje wiele integracji aplikacji, nie zapewnia ona wsparcia dla tak wielu platform jak Jira. Jest to ściśle internetowy program SaaS, który może, ale nie musi być najlepszy dla deweloperów.

Cennik Linear

Istnieją trzy różne opcje cenowe dla oprogramowania Linear:

Free: Plan Free for Everyone pozwala na nieograniczoną liczbę członków, do 250 aktywnych problemów z nieograniczonym archiwum, funkcje importu i eksportu oraz dostęp do wszystkich integracji i API

Plan Free for Everyone pozwala na nieograniczoną liczbę członków, do 250 aktywnych problemów z nieograniczonym archiwum, funkcje importu i eksportu oraz dostęp do wszystkich integracji i API Standardowy: 8 USD za użytkownika miesięcznie. Ten plan obejmuje wszystko, co otrzymujesz w planie Free, a także nieograniczoną liczbę problemów i przesyłanych plików, konta gości, prywatne zespoły i narzędzia administratora

8 USD za użytkownika miesięcznie. Ten plan obejmuje wszystko, co otrzymujesz w planie Free, a także nieograniczoną liczbę problemów i przesyłanych plików, konta gości, prywatne zespoły i narzędzia administratora Plus: $14 za użytkownika miesięcznie. Ta opcja obejmuje wszystko, co dostępne jest w planach Free i Standard, a także zwiększone funkcje prywatności i bezpieczeństwa, Linear Insights i funkcje analizy danych, umowy o gwarantowanym poziomie usług oraz priorytetowe wsparcie

Czym jest Jira?

przez Jira Jira jest tworzona przez firmę programistyczną Atlassian. Ale w przeciwieństwie do Inne narzędzie Atlassian do zarządzania projektami - Confluence - Zarządzanie projektami w Jira zostały zaprojektowane z myślą o projektach oprogramowania. Jira oferuje bardziej zaawansowane funkcje śledzenia problemów, podczas gdy Confluence został zaprojektowany jako narzędzie do zarządzania wiedzą i zawartością.

Jeśli zawsze chciałeś spędzać czas z najpopularniejszym dzieckiem w szkole, Jira może być właśnie dla Ciebie. Według Atlassian, Jira jest oprogramowaniem numer jeden na świecie narzędzie deweloperskie wśród teamów Agile. (Ale kto wie, jak długo utrzyma ten superlatyw?)

Istnieje wielu konkurentów, takich jak Monday.com , Basecamp , Trello i oczywiście Linear - próbujący ukraść koronę Jira. 👑

Jira oferuje wiele niestandardowych opcji, które mogą ułatwić skalowanie w miarę zmian w planie rozwoju firmy. Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że wszystkie opcje sprawiają, że platforma jest trudniejsza i mniej intuicyjna w użyciu. Ustawienie nowych zadań, projektów i pulpitów może być czasochłonne i często wymaga menedżera produktu, który ma dużą wiedzę specjalistyczną na temat Jira - więc może nie być najlepszym rozwiązaniem, jeśli pracujesz z małym zespołem.

Chociaż opcje niestandardowe ułatwiają dostosowanie Jira do potrzeb zespołów spoza branży oprogramowania i inżynierii, to nadal została ona zaprojektowana z myślą o programistach. W związku z tym, ustawienie obszaru roboczego może być trudne dla zespołów zarządzających projektami, które nie mają nastawienia deweloperskiego. (Wyobraź sobie wiele sesji szkoleniowych w przyszłości.) 🧑‍🏫

Funkcje Jira

Jeśli chcesz dogłębnie zapoznać się z oprogramowaniem Jira, sprawdź nasz zakończony artykuł Recenzja Jira . Dla celów tego porównania, oto główne funkcje, które przyciągają Teams do Jira.

1. Liczne szablony

W odpowiedzi na krytykę, że Jira może być trudna do ustawienia, program oferuje wiele szablonów dla DevOps, śledzenia błędów, Scrum i tablic Kanban. Ponieważ Linear został zaprojektowany specjalnie dla procesów Scrum, Jira może być lepszą opcją dla zespołów Agile, które preferują dostęp do metodologii Kanban.

2. Planowanie

Przykład mapy drogowej z Jira Jira umożliwia dostęp do tablic Agile dla każdego projektu i automatyzację części procesu planowania. Można również ustawić zależności dla zadań w ramach projektu. W ten sposób wiesz, że jeśli jeden krok nie zostanie zakończony, nie możesz przejść do kroku zależnego. Oprogramowanie można również wykorzystać do planowania na wyższym poziomie, aby zarządzać mapami drogowymi i pokazać, gdzie każdy projekt pasuje do mapy drogowej. 🗺️

3. Narzędzia do współpracy

Członkowie Twojego zespołu otrzymają powiadomienia o swoich zadaniach i wzmiankach, a Ty możesz łatwo wysyłać kod i aktualizować wszystkich o statusie wdrożenia projektu. Ponadto możesz prowadzić dyskusje na temat zadań, dzięki czemu każdy, kto spojrzy na zadanie, zrozumie pełny kontekst.

Przez Jira

4. Funkcje niestandardowe

Możliwość dostosowania jest tym, co odróżnia Jira od innych narzędzi. Chociaż nauczenie się pełnego wykorzystania tych funkcji może zająć członkom zespołu trochę czasu, będziesz mieć możliwość zarządzania projektem według zespołu lub firmy. Ponadto, możesz niestandardowo dostosować swój cykl pracy do dowolnego stylu pracy, od Scrum po Kanban, aż po sposób, w jaki masz ochotę zająć się projektem w tym tygodniu.

5. Integracje

Jira integruje się również z setkami aplikacji. Jeszcze więcej opcji dostępnych jest w Biblioteka integracji aplikacji Jira niż w Linear, ale w przeciwieństwie do Linear, Jira nie oferuje API umożliwiającego ustawienie własnych integracji.

Oto kilka najpopularniejszych integracji Jira używanych przez wydajne Teams:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira oferuje również wsparcie dla większej liczby platform niż Linear, oferując aplikacje dla systemów Windows, Mac, Linux, iPhone i Android, a także internetowy interfejs SaaS.

Ceny Jira

Podobnie jak Linear, Jira również oferuje Free Plan i inne plany cenowe dla firm dowolnej wielkości.

Free: Ten plan obsługuje do 10 użytkowników, nielimitowane tablice projektów, zaległości i mapy drogowe, raportowanie i wgląd w dane, 2 GB przestrzeni dyskowej oraz wsparcie społeczności

Ten plan obsługuje do 10 użytkowników, nielimitowane tablice projektów, zaległości i mapy drogowe, raportowanie i wgląd w dane, 2 GB przestrzeni dyskowej oraz wsparcie społeczności Standardowy: 7,75 USD za użytkownika miesięcznie. Otrzymasz wszystko, co zawiera plan Free Plan, a także do 35 000 użytkowników, przypisane role i uprawnienia użytkowników, dzienniki audytu, 250 GB miejsca na dane i obsługę klienta w godzinach pracy

7,75 USD za użytkownika miesięcznie. Otrzymasz wszystko, co zawiera plan Free Plan, a także do 35 000 użytkowników, przypisane role i uprawnienia użytkowników, dzienniki audytu, 250 GB miejsca na dane i obsługę klienta w godzinach pracy Premium: 15,25 USD za użytkownika miesięcznie. Ten plan obejmuje wszystko, co zawiera plan Free i Standard, a także zaawansowane mapy drogowe, piaskownicę i śledzenie wydań, archiwizację projektów, umowy o gwarantowanym poziomie usług, nieograniczone przechowywanie danych i całodobową obsługę klienta

15,25 USD za użytkownika miesięcznie. Ten plan obejmuje wszystko, co zawiera plan Free i Standard, a także zaawansowane mapy drogowe, piaskownicę i śledzenie wydań, archiwizację projektów, umowy o gwarantowanym poziomie usług, nieograniczone przechowywanie danych i całodobową obsługę klienta Enterprise: Ceny tego planu należy negocjować bezpośrednio z Atlassian. Oprócz wszystkiego zawartego w planach Free, Standard i Premium, może on wspierać nieograniczoną liczbę witryn. Ponadto zapewnia scentralizowane kody bezpieczeństwa, subskrypcje użytkowników i wsparcie 24/7

W bitwie Linear i Jira: Które oprogramowanie wygrywa?

Linear i Jira to narzędzia do zarządzania produktami zaprojektowane specjalnie dla teamów programistycznych i oferują wiele podobnych rozwiązań: Zarządzanie procesami Scrum, śledzenie problemów, backlogi, mapy drogowe, funkcje współpracy i liczne integracje. Ale czy możemy ogłosić zwycięzcę w bitwie Linear i Jira?

Oto bezpośrednie starcie. 🏆

Szybkość

Zwycięzca: Linear

Chociaż zarówno Linear, jak i Jira oferują automatyzacje, które mogą pomóc przyspieszyć ogólny proces pracy, czas ładowania Linear jest prawie dwa razy krótszy niż Jira (chociaż Jira nie jest wolna, ponieważ różnica sprowadza się do kilku sekund). ⏱️ Plus, Linear posiada wiele skrótów, które przyspieszają cykl pracy.

Doświadczenie użytkownika

Zwycięzca: Linear

Dzięki usprawnionemu UX i intuicyjnemu projektowi, Linear jest łatwiejszy do ustawienia i łatwiejszy w użyciu. Na początku prawdopodobnie nie będziesz musiał przeprowadzać wielu szkoleń, aby rozpocząć pracę z Linear.

Elastyczność

Zwycięzca: Jira

Słabym punktem Linear jest jego elastyczność. Ma ustalone cykle pracy i tylko kilka opcji niestandardowych. Jira pozwala na dowolne ustawienie cyklu pracy. Jira zapewnia również wsparcie dla większej liczby platform i jest łatwiejsza do skalowania w miarę rozwoju firmy.

Porównanie bonusów:_

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza liniowa alternatywa dla Jiry

Jeśli chcesz mieć to, co najlepsze z obu światów - oprogramowanie do zarządzania projektami, które jest przejrzyste i intuicyjne jak Linear, a jednocześnie skalowalne i konfigurowalne jak Jira - musisz spotkać się z ClickUp. (Cześć!) 🙌

ClickUp to aplikacja do zarządzania projektami, która zastąpi wszystkie inne aplikacje. Została zaprojektowana do pracy we wszystkich branżach i we wszystkich cyklach pracy. Możesz łatwo ustawić tablice Scrum lub Kanban dla swojego projektu zespołu ds. rozwoju produktu podczas gdy zespoły ds. marketingu, finansów lub łańcucha dostaw mogą tworzyć tablice projektów zaprojektowane w oparciu o ich ustalone cykle pracy.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Łatwo jest planować, śledzić i współpracować nad dowolnym projektem - za pomocą niemal każdego narzędzia. ClickUp zapewnia wsparcie dla bieżących cykli pracy dzięki tysiące integracji w tym Slack, GitHub, obszary robocze Google, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier i wiele innych. Ale wiele z nich unikalnych funkcji ClickUp mogą pozwolić na całkowitą rezygnację z niektórych z tych aplikacji. (Witaj, oszczędności!) 💸

Dowiedz się więcej o tym, jak Jira w porównaniu do ClickUp . Jeśli zdecydujesz się na przejść z Jira na ClickUp (lub z innego rozwiązania do zrobienia tego za pomocą ClickUp), możesz to zrobić za pomocą jednego kliknięcia. Oto kilka różnic i sposób, w jaki ClickUp może pomóc usprawnić cykl pracy:

Cele

Przechowuj i kategoryzuj podobne cele w folderach celów w ClickUp

Możesz ustawić cele ogólnofirmowe, zespołowe lub indywidualne. Następnie przekształć je w Cele SMART z osiami czasu, kamieniami milowymi i kartami wyników. The Funkcja celów ClickUp oferuje automatyczne śledzenie postępów i wiele sposobów mierzenia postępów zespołu: cele zadań, cele liczbowe, cele pieniężne, cele typu prawda-fałsz i otwarte opisy. Mając cele w zasięgu wzroku, każdy nigdy nie straci z oczu tego, co ważne.

Widoki

Zobacz wszystko dzięki widokom ClickUp

ClickUp oferuje więcej niż 15 różnych widoków dzięki czemu każdy członek zespołu może organizować swoją pracę na swój sposób. Opcje obejmują listy, tablice, kalendarze, mapy myśli, osie czasu, tabele, czaty, dokumenty i wiele innych - ponieważ czasami spojrzenie na sprawy w nieco inny sposób może pomóc w znalezieniu potrzebnego rozwiązania. Dzięki ClickUp zawsze możesz zmienić perspektywę lub po prostu cieszyć się widokiem. 👀

Tablice

Dzięki funkcji ClickUp Whiteboards możesz pracować jednocześnie ze swoim zespołem

Usprawnij komunikację swojego zespołu dzięki Funkcja Tablic w ClickUp , która pozwala na kreatywną burzę mózgów, tworzenie strategii, map i układanie zwinnych cykli pracy. Ludzie mogą dodawać notatki, pomysły i odręczne rysunki w czasie rzeczywistym.

Możesz także przesyłać obrazy, zrzuty ekranu i linki oraz połączyć swoje pomysły z burzy mózgów z projektami, nad którymi aktywnie pracujesz. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego ClickUp jest najlepszym narzędziem dla zespołów zarządzających projektami .