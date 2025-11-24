Czy AI zastąpi projektantów UX?

Podsumowanie: /AI/ nie zastąpi projektantów UX, którzy kierują się badaniami, etyką i myśleniem systemowym. Dowiedz się, jak zmienić swoje umiejętności, aby osiągnąć trwały efekt.

Najważniejsze wnioski

AI automatyzuje zadania produkcyjne, a nie badania, strategię czy analizę potrzeb użytkowników.

Rola UX zmienia się w kierunku oceny, współpracy i podejmowania decyzji etycznych.

Wewnętrzne stanowiska związane z UX w złożonych branżach są mniej narażone na zakłócenia spowodowane przez AI.

Umiejętności strategiczne mają obecnie większe znaczenie niż perfekcyjne wykonanie wizualne.

Czy AI naprawdę zastąpi projektantów UX?

AI nie zastąpi projektantów UX jako całości, ale ograniczy role, które dotyczą tylko powierzchownych aspektów UI lub powtarzalnych zadań produkcyjnych.

Najbardziej narażona jest praca związana wyłącznie z realizacją zadań, podczas gdy role oparte na badaniach, strategiczne i odpowiedzialne za wyniki stają się coraz bardziej wartościowe.

Narzędzia UX oparte na sztucznej inteligencji zajmują się bardziej rutynowymi zadaniami, takimi jak generowanie i porządkowanie, od wstępnych projektów układów po szkice mikrotekstów. Będziesz mieć więcej czasu na definiowanie problemów, interpretowanie danych, koordynację między zespołami i podejmowanie decyzji dotyczących kompromisów.

Rola ta staje się coraz bardziej złożona, a niektóre pozycje dla początkujących ulegną zmniejszeniu lub konsolidacji.

Wpływ na rzeczywistość: co już zostało zautomatyzowane

Przed pojawieniem się generatywnej AI, cykle pracy UX opierały się na ręcznym tworzeniu makiet, szkicowaniu kilku wersji każdego ekranu, pisaniu od podstaw różnych wersji tekstów UX, transkrybowaniu rozmów badawczych i przesuwaniu pikseli w celu stworzenia każdej wersji układu.

Wiele kreatywnej energii poświęcono na pokonanie pustych stron i powtarzalnej produkcji.

Obecnie AI może tworzyć szkielety i makiety na podstawie podpowiedzi, generować opcje zawartości, automatycznie transkrybować sesje, grupować opinie i generować responsywne warianty.

Teams raportują, że pozwala to skrócić czas poświęcany na wczesną eksplorację i syntezę badań. Twój dzień będzie bardziej skupiony na ocenie opcji, dostosowywaniu się do potrzeb użytkowników i testowaniu pomysłów generowanych przez AI.

Pojawiające się trendy w dziedzinie AI kształtujące projektowanie produktów / projektowanie cyfrowe

AI staje się centralnym elementem cykli pracy tworzenia produktów i projektowania, a nie tylko narzędziem pomocniczym. Ta zmiana wpływa na oczekiwania zespołów wobec projektantów UX w zakresie szybkości działania, umiejętności korzystania z danych i oceny etycznej.

1. Platformy projektowe wzbogacone o AI

Nowoczesne pakiety projektowe oferują obecnie funkcje podpowiedzi do szkieletów, automatycznego tworzenia komponentów i porządkowania układów. Zamiast spędzać godziny na przesuwaniu pikseli, oczekuje się od Ciebie udoskonalania, selekcjonowania i dokumentowania najlepszych kierunków, jednocześnie dbając o to, aby generowane projekty pozostały użyteczne, dostępne i zgodne z wizerunkiem marki.

2. Badania i analityka wspomagane przez AI

Transkrypcja, grupowanie tematów i analiza ścieżki behawioralnej mogą być obsługiwane przez narzędzia AI. Oznacza to, że synteza badań przebiega szybciej, ale to Ty jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy te grupy rzeczywiście odzwierciedlają rzeczywistość użytkowników, uzupełnienie braków w badaniach uzupełniających i przekształcenie wniosków w decyzje dotyczące produktów.

3. Udostępniani kopilotowie w zespołach produktowych

Menedżerowie produktu, inżynierowie i projektanci coraz częściej udostępniają kopiloty AI w dokumentach, narzędziach do śledzenia problemów i narzędziach projektowych. Jako projektant UX często będziesz definiować wzorce podpowiedzi, sprawdzać tworzone przez AI przepływy pod kątem przejrzystości i inkluzywności oraz wyjaśniać ryzyko związane z UX, gdy osoby niebędące projektantami nadmiernie ufają generowanym sugestiom.

4. Etyka, zarządzanie i systemy projektowe oraz AI

Dojrzałe systemy projektowe w połączeniu ze sztuczną inteligencją mogą w ciągu kilku minut rozprzestrzenić wzorce w całym produkcie. Jeśli wzorce te są stronnicze lub mylące, sztuczna inteligencja potęguje szkody.

Projektanci UX są proszeni o opracowanie wytycznych etycznych, wbudowanie wzorców integracyjnych w systemy oraz sygnalizowanie sytuacji, w których generowane przez AI przepływy przekraczają granice dopuszczalności.

Te trendy sprzyjają projektantom UX, którzy czują się swobodnie w pracy z AI, ale nadal kierują się badaniami, systemami i etyką. To właśnie w tym obszarze warto inwestować w rozwój swoich umiejętności.

Umiejętności, które warto rozwijać, a które warto porzucić

W miarę jak sztuczna inteligencja i automatyzacja przejmują coraz więcej zadań produkcyjnych, wartość koncentruje się na umiejętnościach związanych z kierowaniem, zadawaniem pytań i interpretacją.

Projektanci UX, którzy dogłębnie rozumieją użytkowników, przekładają dane na decyzje i koordynują działania interesariuszy, będą się znacznie bardziej wyróżniać niż ci, którzy koncentrują się wyłącznie na dopracowaniu wizualnym.

Umiejętności, na których warto się skupić

AI podnosi poprzeczkę w zakresie podstawowej realizacji, dzięki czemu wzrasta potencjał w zakresie badań, strategii i współpracy.

Projektanci UX, którzy tworzą połączenie jakościowych spostrzeżeń, danych ilościowych i kierunku rozwoju produktu, będą cieszyć się zaufaniem jako osoby kierujące AI, a nie konkurujące z nią wyłącznie pod względem szybkości działania.

Projektowanie i synteza badań użytkowników

Projektowanie interakcji i architektura informacji

Dostępność i projektowanie inkluzywne

Strategia produktowa i ustalanie priorytetów

Facylitacja i storytelling

Umiejętność korzystania z danych i interpretacji wyników eksperymentów

Wyrób sobie nawyk. Możesz zablokować godzinę w tygodniu na przegląd najnowszych badań i analiz wraz z kierownikiem produktu lub organizować krótkie warsztaty podczas każdego sprintu, aby połączyć spostrzeżenia użytkowników z zaległymi elementami. Z czasem te rutynowe czynności sprawią, że Twoje umiejętności o wyższej wartości staną się widoczne.

Umiejętności, które należy pomniejszyć lub odłożyć na bok

Niektóre zadania są nadal niezbędne, ale nie wyróżniają Cię już na tle innych. Ręczna produkcja, którą /AI i systemy projektowe mogą obsłużyć niezawodnie, nie jest tym, na czym chcesz poświęcić większość swojego czasu nauki. Traktuj te zadania jako okazję do aktywnego wykorzystania narzędzi, a nie do budowania swojej tożsamości.

Ręczne nanoszenie poprawek i pisanie specyfikacji

Warianty układu z perfekcyjną dokładnością pikseli

Rutynowa produkcja zasobów

Ręczna transkrypcja i kodowanie sesji

Jednorazowe zdjęcia koncepcyjne w stylu Dribbble

Zmiana polega na celowym przekazaniu pierwszych zadań narzędziom AI, a następnie reinwestowaniu zaoszczędzonego czasu w badania, współpracę międzyfunkcyjną lub projektowanie eksperymentów.

Prosta comiesięczna kontrola umiejętności, podczas której sporządzasz listę zadań, które Cię wyczerpywały i miały niewielki wpływ strategiczny, może pomóc Ci zdecydować, co należy zautomatyzować w następnej kolejności.

Perspektywy kariery

W przypadku ról najbliższych projektowaniu UX, takich jak projektanci stron internetowych i interfejsów cyfrowych, oficjalne dane dotyczące rynku pracy wskazują na stały wzrost.

W Stanach Zjednoczonych przewiduje się, że w latach 2024–2034 liczba programistów stron internetowych i projektantów cyfrowych wzrośnie o około 7%, a w latach 2020–2030 w powiązanych kategoriach odnotowano wzrost o 13–16%, znacznie powyżej średniej. Sugeruje to, że popyt na umiejętności związane z UX rośnie, nawet jeśli zmieniają się zadania.

Wpływa na to kilka czynników. Firmy przenoszą swoje usługi do sieci, mnożą się złożone produkty B2B i SaaS, a przepisy prawne wymuszają tworzenie dostępnych i zapewniających prywatność doświadczeń.

AI zmniejsza nakład pracy związanej z rutynowymi zadaniami projektowymi i badawczymi, ale jednocześnie podnosi oczekiwania dotyczące przemyślanych, etycznych i opartych na danych rozwiązań UX w każdym poważnym produkcie.

Wynagrodzenie i stabilność są różne. Projektanci freelancerzy, zwłaszcza ci, którzy sprzedają głównie prace wizualne, już teraz dokonują raportowania presji na dochody, ponieważ coraz więcej klientów oczekuje szybkości i niższych cen dzięki wsparciu AI. Badanie przeprowadzone w 2024 r. przez 99designs pokazuje, że większość freelancerów uważa, że AI wpłynęła na ich zarobki.

Wewnętrzni projektanci UX pracujący nad złożonymi, regulowanymi lub krytycznymi dla działalności produktami zazwyczaj cieszą się bardziej stabilnym popytem i większym zaangażowaniem strategicznym.

Odporne nisze obejmują złożone rozwiązania B2B SaaS, opiekę zdrowotną, fintech, narzędzia dla przedsiębiorstw oraz role łączące UX z systemami projektowymi, etyką AI lub eksperymentowaniem.

Wybór dziedziny, w której decyzje mają realne konsekwencje, jest jedną z najsilniejszych dźwigni, jakie nadal możesz wykorzystać.

Co dalej?

Nie możesz kontrolować tempa rozwoju AI, ale możesz kontrolować swoją reakcję na ten rozwój. W ciągu najbliższych 6–24 miesięcy skup się na stabilizacji swojej obecnej pracy, pogłębianiu badań i strategii oraz na pozyskaniu pozycji w nowych, hybrydowych rolach łączących UX i AI.

Ustabilizuj swoją obecną rola

Zacznij od stworzenia mapy swoich zadań, podziałając na te, w których może pomóc AI, i te, które wyraźnie wymagają ludzkiej oceny.

Wykorzystaj AI do tworzenia wczesnych makiet, modeli, szkiców tekstów i notatek, a następnie poświęć więcej czasu na badania, rozmowy z interesariuszami i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co należy dostarczyć.

Kiedy interesariusze naciskają na „szybkość AI” we wszystkim, wyjaśnij, które kroki można bezpiecznie przyspieszyć, a które nadal wymagają dokładnego przetestowania.

Przejrzystość cyklu pracy buduje zaufanie i daje możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji bez składania zbytnich obietnic.

2. Pogłęb badania i strategię

Szukaj okazji, aby przejąć większą część cyklu badawczego: proponuj wywiady z użytkownikami, projektuj proste ankiety lub prowadź sesje syntezy, które przekształcają wyniki badań w decyzje dotyczące produktów.

Stwórz co najmniej jedno studium przypadku, które łączy zmiany UX z konkretnymi wynikami, takimi jak rejestracje, aktywacje lub zgłoszenia do wsparcia technicznego.

Współpracuj z menedżerami produktu lub analitykami, aby interpretować lejki i wyniki eksperymentów. Dzięki tej współpracy zyskasz pozycję osoby, która potrafi przekształcić spostrzeżenia uzyskane dzięki AI w realny plan działania, a nie tylko ładniejsze ekrany.

3. Znajdź swoją pozycję na kolejną falę zmian

Poznaj nowe ścieżki kariery, takie jak projektowanie doświadczeń AI, systemy projektowe plus własność AI lub role UX skupione na etyce i zarządzaniu AI.

W praktyce może to oznaczać prowadzenie biblioteki podpowiedzi dla swojego zespołu lub definiowanie standardów dla przepływów generowanych przez sztuczną inteligencję.

Dołącz do społeczności UX i produktowych, gdzie ludzie udostępniają konkretne eksperymenty z AI. Prowadź prosty dziennik swoich własnych cykli pracy AI, zapisując, co się sprawdziło, a co nie.

Ten dziennik może posłużyć jako materiał do przyszłych portfolio i rozmów kwalifikacyjnych, pokazując nie tylko to, co stworzyłeś, ale także sposób Twojego myślenia.

Końcowe przemyślenia

AI automatyzuje niektóre elementy pracy UX, zwłaszcza te powtarzalne i wizualne, ale jednocześnie pogłębia przepaść między powierzchownym projektowaniem a przemyślanymi, opartymi na badaniach decyzjami dotyczącymi produktów. Twoja przewaga rośnie, gdy jesteś właścicielem wyników, a nie tylko produktów.

Traktuj AI jak szybkiego, ale niedoświadczonego juniora, którego pracę kierujesz i sprawdzasz. Jeśli pozostaniesz blisko użytkowników, danych, etyki i strategii, nie będziesz konkurować ze sztuczną inteligencją, ale decydować o tym, jak powinna ona pasować do pracy Twojego zespołu.

Często zadawane pytania

AI zautomatyzowała niektóre zadania na poziomie podstawowym, takie jak tworzenie podstawowych układów graficznych i szkiców tekstów, więc role dla juniorów skupiające się wyłącznie na aspektach wizualnych stały się bardziej ograniczone. Nadal możesz się wyróżnić, wykazując się silnymi umiejętnościami badawczymi, jasnym myśleniem w swoich studiach przypadków oraz dowodami, że dobrze współpracujesz z działami produktu i inżynierii.

Bądź otwarty na temat tego, gdzie wykorzystujesz AI, a gdzie nadal potrzebna jest staranne projektowanie UX. Ustal ceny w oparciu o wyniki i rozwiązane problemy, a nie tylko liczbę godzin. Oferuj szybsze opcje wspomagane AI w przypadku zadań o niskim ryzyku, a w przypadku projektów, w których ważne są badania i testy, zachowaj pełne zaangażowanie w cały proces.

Zacznij przejmować własność przynajmniej części badań i podejmowania decyzji. Zgłoś się do przeprowadzania lub analizowania testów użyteczności, pomagaj w interpretacji danych analitycznych i współtworzeniu opisów problemów wraz z menedżerem produktu. Następnie zaktualizuj swoje portfolio, aby podkreślić te osiągnięcia i ich wpływ, a nie tylko końcowe ekrany.

W złożonych, regulowanych przestrzeniach, takich jak opieka zdrowotna, fintech czy narzędzia dla przedsiębiorstw, sztuczna inteligencja nie jest w stanie bezpiecznie obsłużyć wszystkich skrajnych przypadków lub zasad zgodności. Wewnętrzni projektanci UX często posiadają głębszą wiedzę na temat danej dziedziny i długoterminowych wyników produktów, które są trudniejsze do zautomatyzacji niż jednorazowe kampanie wizualne.

Tak, jeśli interesuje Cię zrozumienie ludzi, kształtowanie produktów oraz praca z danymi i zespołami. Interfejsy są jednym z elementów projektowania UX. Trwała wartość tkwi w badaniach, strategii, ocenie etycznej i współpracy, a obszary te nadal cieszą się dużym popytem pomimo narzędzi AI.