Czy AI zastąpi asystentów prawnych?

Podsumowanie: Sztuczna inteligencja w pracy prawniczej zmienia zakres obowiązków asystentów prawnych, ale nie wpływa na to, czy są oni potrzebni. Dowiedz się, gdzie Twoje umiejętności nadal mają znaczenie i jak pewnie rozwijać swoją rolę.

Najważniejsze wnioski

AI automatyzuje rutynowe zadania, a nie oceny prawne czy interakcje z klientami.

Asystenci prawni przechodzą w kierunku zarządzania narzędziami, ludźmi i cyklem pracy dokumentów.

Podstawowe umiejętności obejmują obecnie nadzór nad AI, procedury i komunikację.

Liczba rola dla początkujących może się zmniejszyć, ale ścieżki specjalistyczne nadal się rozwijają.

Czy AI naprawdę zastąpi asystentów prawnych?

AI raczej nie wyeliminuje zawodu asystenta prawnego, ale spowoduje ograniczenie lub konsolidację ról, które polegają prawie wyłącznie na rutynowej pracy z dokumentami.

Pozycja łącząca ocenę prawną, kontakt z klientami i odpowiedzialność za nadzorowanie wyników AI są znacznie bardziej odporne niż role wsparcia polegające wyłącznie na wykonywaniu poleceń.

W całym cyklu pracy prawniczej automatyzacja przejmuje powtarzalne zadania związane z redagowaniem dokumentów, wstępnymi poszukiwaniami informacji i przeglądem dokumentów. Od asystentów prawnych coraz częściej oczekuje się skupienia się na kontroli jakości, zarządzaniu sprawami oraz koordynowaniu pracy ludzi i narzędzi.

Ogólnie rzecz biorąc, rola ta staje się coraz bardziej złożona, podczas gdy niektóre pozycje dla początkujących, wymagające pracy z dużą ilością dokumentów, mogą zniknąć lub zostać połączone z bardziej zaawansowanymi pozycjami.

Wpływ na rzeczywistość: co już zostało zautomatyzowane

Zanim narzędzia AI stały się powszechne, asystenci prawni spędzali większość tygodnia na ręcznym przeglądaniu dokumentów, podstawowych badaniach prawnych oraz sporządzaniu standardowych formularzy lub korespondencji na podstawie szablonów.

Duże projekty związane z ujawnianiem informacji i przeglądami umów często stawały się przeszkodą, ponieważ każda strona wymagała sprawdzenia przez człowieka.

Obecnie platformy eDiscovery, narzędzia do analizy umów i generatywna AI zajmują się większością wstępnych zadań:

grupowanie dokumentów

ujawnianie prawdopodobnej istotności

podkreślanie ryzykownych klauzul

i tworzenie wstępnych wersji dokumentów.

Zgodnie z opisami przeglądu dokumentów przez AI w pracy prawniczej, firmy mogą znacznie skrócić cykle przeglądu. Asystenci prawni poświęcają więcej czasu na udoskonalanie wyników, sprawdzanie źródeł i dostosowywanie dokumentów do faktów i przepisów sądowych.

Pojawiające się trendy w dziedzinie AI kształtujące usługi prawne

AI nie jest już tylko eksperymentem w usługach prawnych, ale jest wbudowana w narzędzia badawcze, platformy odkrywcze i oprogramowanie do zarządzania praktyką.

Asystenci prawni odczuwają tę zmianę bezpośrednio, ponieważ większość ich dnia pracy dotyczy obszarów, w których AI jest najsilniejsza: dokumentów, danych i procedur.

Zrozumienie tych trendów pomoże Ci zdecydować, w jakim kierunku podążać.

Przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów oparte na AI

Nowoczesne narzędzia do wyszukiwania grupują dokumenty według tematu, oceniają prawdopodobieństwo ich przydatności i automatycznie podsumowują długie pliki. Zamiast czytać wszystkie e-maili w kolejności chronologicznej, asystenci prawni konfigurują wyszukiwania, udoskonalają filtry i próbują jakościowych wyników.

Podnosi to pasek w zakresie zrozumienia znaczenia, przywilejów i poufności, a także obniża wartość czystego czytania dużych ilości tekstu.

2. Generatywna AI – asystenci ds. sporządzania dokumentów i badań

Narzędzia typu Copilot tworzą teraz projekty pism, standardowych wniosków i notatek badawczych na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym.

Asystenci prawni nadal muszą konstruować argumenty, potwierdzać autorytety i dostosowywać się do lokalnych przepisów, ale oczekiwania dotyczące czasu realizacji są coraz bardziej rygorystyczne.

Twoja wartość przesuwa się w kierunku zadawania lepszych pytań dotyczących narzędzi i korygowania tego, co one pomijają.

3. Zarządzanie wiedzą i danymi jako podstawowa funkcja

Kancelarie zaczynają szkolić wewnętrznych asystentów AI w zakresie własnych baz dokumentów, szablonów i list kontrolnych. Systemy te działają tylko wtedy, gdy dokumenty są dobrze oznaczone (etykiety) i uporządkowane.

Asystenci prawni pomagają w utrzymaniu tych bibliotek, decydują o tym, co się w nich znajduje, i oznaczają nieaktualne materiały, dzięki czemu porządkowanie dokumentów staje się podstawowym obowiązkiem, a nie zadaniem wykonawczym.

4. Etyka, poufność i zarządzanie AI

Pasek izby adwokackiej dotyczące AI kładzie nacisk na poufność, kompetencje i unikanie stronniczości. Asystenci prawni często stają się pierwszą linią obrony, decydując, które narzędzia są bezpieczne dla poszczególnych dokumentów, usuwając identyfikatory i rejestrując, że wyniki AI zostały sprawdzone przez ludzi.

Znajomość zasad dotyczących danych klienta i AI staje się równie ważna jak znajomość terminów składania dokumentów.

Wszystkie te trendy sprawiają, że asystenci prawni są mniej definiowani przez liczbę stron, które mogą przetworzyć, a bardziej przez to, jak dobrze koordynują narzędzia, ludzi i zasady. Kolejny krok to dostosowanie swoich umiejętności do tej rzeczywistości.

Umiejętności, które warto rozwijać, a które warto porzucić

W miarę jak sztuczna inteligencja przejmuje rutynowe zadania związane z przetwarzaniem dużych ilości tekstu, sukces odniosą ci asystenci prawni, którzy połączą wiedzę z zakresu procedur prawnych z umiejętnością sprawowania nadzoru i biegłą znajomością narzędzi. Zamiast wykonywać każdy krok samodzielnie, będziesz kierować cyklem pracy i wychwytywać to, co umyka automatyzacji.

Umiejętności, na których warto się skupić

Umiejętności te zyskują na znaczeniu, ponieważ dotyczą obszarów, w których /AI ma słabe strony: niuanse, kontekst i odpowiedzialność.

Zasady i procedury sądowe

Krytyczna analiza dokumentów

Komunikacja z klientami i świadkami

Zarządzanie sprawami i terminami

Biegłość w posługiwaniu się narzędziami AI i nadzór

Zarządzanie wiedzą i danymi

Ważne jest, aby przekształcić to w nawyk. Możesz sprawdzać każdy projekt AI za pomocą szybkiej, spójnej listy kontrolnej pod kątem faktów, cytatów i tonu lub zaplanować cotygodniowy 30-minutowy blok czasu na testowanie podpowiedzi na anonimowych materiałach i zapisywanie tego, co się sprawdza. Z czasem uzyskasz osobisty podręcznik, który możesz wykorzystać w każdym zespole.

Umiejętności, które należy pomniejszyć lub oddać

Nadal musisz rozumieć te zadania, ale poświęcanie wielu godzin na wykonywanie ich ręcznie będzie coraz bardziej niezgodne z nowoczesną praktyką.

Ręczna wstępna weryfikacja dokumentów

Rutynowe sporządzanie formularzy i szablonów

Podstawowe wyszukiwanie informacji prawnych

Ręczne sprawdzanie cytatów i format

Czyste wprowadzanie danych i sortowanie plików

Zamiast bronić tych zadań, zaprojektuj cykle pracy, w których oprogramowanie i AI zajmują się pierwszym etapem, a Ty wkraczasz jako recenzent. Na przykład pozwól narzędziu zaproponować zestaw dowodów lub sporządzić standardowy list, a następnie popraw go i sprawdź, ile czasu zaoszczędziłeś. Udostępnianie tych wyników z nadzorującymi prawnikami pokazuje, że rozwijasz swoją rolę, a nie opierasz się zmianom.

Perspektywy kariery

Patrząc na liczby, obraz ten bardziej przypomina „powolną zmianę” niż załamanie. W Stanach Zjednoczonych Bureau of Labor Statistics dokonuje raportowania, według którego mediana rocznego wynagrodzenia asystentów prawnych i asystentów adwokackich wynosi 61 010 USD, a liczba osób wykonujących ten zawód wynosi około 376 200. Prognozowany wzrost wynagrodzeń i perspektyw dla asystentów prawnych w latach 2024–2034 wynosi 0%. Oznacza to stabilny, ale nie szybko rozwijający się rynek pracy.

Płaski wzrost nagłówków ukrywa ważne szczegóły. Regulacje, handel transgraniczny i zgodność z przepisami nadal generują pracę prawniczą, nawet jeśli automatyzacja skraca czas wykonywania rutynowych zadań. Firmy mogą nie zatrudniać tak wielu początkujących recenzentów dokumentów, ale nadal potrzebują osób, które potrafią zarządzać złożonymi sprawami, koordynować działania interesariuszy i nadzorować zautomatyzowane cykle pracy.

Wynagrodzenie jest zazwyczaj nieco powyżej średniej płacy, ale różni się w zależności od sektora i lokalizacji. Prawo korporacyjne i specjalistyczne praktyki regulacyjne często zapewniają wyższe wynagrodzenie niż małe lokalne firmy lub niektóre stanowiska rządowe. Asystenci prawni, którzy przechodzą do działów operacyjnych, zarządzania eDiscovery lub role związanych z wiedzą, często znajdują zarówno większą stabilność, jak i jaśniejsze ścieżki awansu.

Niektóre nisze wydają się szczególnie odporne. Obszary wymagające bezpośredniego kontaktu, takie jak prawo rodzinne, imigracja i obrona w sprawach karnych, nadal w dużym stopniu opierają się na osobistej pracy z klientami i występowaniu przed sądem. Role związane z zapewnieniem zgodności z przepisami i prowadzeniem dochodzeń oraz stanowiska hybrydowe, takie jak specjalista ds. eDiscovery lub analityk ds. operacji prawnych, opierają się na zdolnościach oceny sytuacji, koordynacji i biegłej znajomości technologii, które AI wspiera, ale nie zastępuje. Wybór jednego z tych kierunków jest dźwignią, nad którą nadal masz kontrolę.

Co dalej

Nie możesz spowolnić rozwoju sztucznej inteligencji, ale możesz zdecydować, jak bardzo jesteś na nią przygotowany. Najskuteczniejsi asystenci prawni traktują adaptację jako serię małych, przemyślanych kroków, które dopasowują do istniejących spraw, a nie jako całkowity restart. Najbliższe rok lub dwa to czas stabilizacji, wdrażania narzędzi i przechodzenia do bardziej wartościowej pracy.

1. Stabilizuj swoją podstawową pracę

Zacznij od stworzenia mapy, na co faktycznie poświęcasz czas w ciągu normalnego tygodnia: przeglądanie dokumentów, sporządzanie projektów, składanie dokumentów, rozmowy z klientami czy planowanie. Uporządkuj powtarzające się procesy pracy za pomocą przejrzystych szablonów, list kontrolnych i struktur plików, aby łatwiej było je włączyć do AI i oprogramowania. Następnie zapytaj nadzorujących prawników, które elementy tego przepływu chcieliby przyspieszyć lub uczynić bardziej niezawodnymi.

2. Wprowadzaj AI bezpiecznie i stopniowo

Po opanowaniu podstaw, wypróbuj zatwierdzone przez firmę narzędzia AI w zadaniach o niskim ryzyku, takich jak sporządzanie wewnętrznych podsumowań lub standardowych pism, zawsze sprawdzając je w źródłach pierwotnych. Studenci lub osoby zmieniające karierę mogą ćwiczyć na anonimowych lub fikcyjnych przypadkach. Prowadź prosty dziennik podpowiedzi, wyników i poprawek, aby Twoja nauka była efektywna, zamiast zaczynać od nowa za każdym razem.

3. Awansuj w łańcuchu wartości

W miarę budowania pewności siebie szukaj okazji do podjęcia bardziej złożonych zadań: zarządzania harmonogramami postępowania dowodowego, przygotowywania świadków lub kuratorowania biblioteki szablonów kancelarii. Zgłaszając się do testowania lub szkolenia w zakresie narzędzi AI, możesz zyskać pozycję wewnętrznego eksperta. Wyznacz sobie kwartalny cel w niszowej dziedzinie, takiej jak imigracja, zgodność z przepisami lub eDiscovery, i poprzyj go jednym ukierunkowanym kursem lub projektem w tej dziedzinie.

Końcowe przemyślenia

Sztuczna inteligencja wyraźnie zmienia pracę asystentów prawnych, zwłaszcza w praktykach wymagających obsługi dużej ilości dokumentów, ale nie eliminuje potrzeby ich zatrudnienia. Najbardziej zagrożone są zadania wymagające najmniejszego zakresu oceny sytuacji i najbardziej powtarzalne. Im bardziej Twoja rola łączy procedury prawne, komunikację i nadzór nad narzędziami, tym silniejsza jest Twoja pozycja.

W ciągu najbliższych kilku lat sukces odniosą ci asystenci prawni, którzy traktują AI jako dodatkowe narzędzie, a nie konkurencję. Jeśli będziesz nadal doskonalić swoją zdolność oceny sytuacji, usprawniać cykle pracy i oswajać się z odpowiednimi narzędziami, możesz pozostać kluczową postacią w wykonywaniu pracy prawniczej, nawet jeśli narzędzia wokół Ciebie ulegną zmianie.

Często zadawane pytania

Jest to możliwe, ponieważ praca na poziomie podstawowym często oznaczała dotychczas przeglądanie dokumentów i sporządzanie standardowych projektów, w czym obecnie pomaga AI. Poszukaj ról, które obejmują ustrukturyzowane szkolenia, kontakt z klientami i zarządzanie sprawami oraz pewną odpowiedzialność za korzystanie z narzędzi technologii prawnej lub nadzorowanie ich stosowania.

Duże korporacje i kancelarie zajmujące się sporami sądowymi zazwyczaj szybciej wdrażają AI do celów ujawniania informacji i sporządzania umów, więc rutynowe zadania znikają szybciej, ale potrzebują też pracowników bardziej obeznanych z technologią. Małe firmy mogą w mniejszym stopniu stosować automatyzację, ale mają bardziej ograniczone budżety, więc oczekuje się od Ciebie wykonywania większej liczby zadań w ramach poszczególnych spraw.

Postaraj się przejąć kontrolę nad jakością i projektowaniem przepływu pracy. Zaproponuj udoskonalenie podpowiedzi, utrzymywanie szablonów i śledzenie czasu lub redukcji błędów. Udostępnianie tych wyników z nadzorującymi prawnikami pokazuje, że Twoja wartość polega na usprawnianiu całego procesu, a nie tylko na szybszym pisaniu na klawiaturze.

Tak, jeśli oczekujesz ewolucji tej roli i jesteś gotowy nauczyć się technologii prawnych. Perspektywy są raczej stabilne niż dynamiczne, ale istnieje stałe zapotrzebowanie w złożonych, wymagających dużego zaangażowania obszarach, takich jak prawo imigracyjne i rodzinne. Wybierz programy, które oprócz doktryny uczą narzędzi badawczych, eDiscovery i podstaw AI.

Wielu asystentów prawnych odczuwa tę presję. Skoncentruj się na opanowaniu jednego lub dwóch podstawowych narzędzi zamiast ścigać każdą nową funkcję. Porozmawiaj ze swoim przełożonym o realistycznych osiach czasu wdrożenia i rozważ inne ścieżki kariery, takie jak operacje prawne lub zarządzanie wiedzą, jeśli ciągłe zmiany są dla Ciebie wyczerpujące.