Czy AI zastąpi agentów nieruchomości?

Podsumowanie: Czy sztuczna inteligencja zastąpi agentów nieruchomości? Obecnie zajmuje się ona rutynowymi zadaniami, ale inteligentni agenci szybko się dostosowują. Dowiedz się, w jakich obszarach ludzie nadal mają przewagę.

Najważniejsze wnioski

AI automatyzuje administratora, wyszukiwanie i komunikację w cyklach pracy związanych z nieruchomościami.

Umiejętności o wysokiej wartości, takie jak negocjacje i doradztwo w zakresie wyceny, pozostają kluczowe.

Agenci nieruchomości muszą rozwijać biegłość w zakresie technologii cyfrowych i umiejętności opowiadania historii na podstawie danych.

Stabilność kariery poprawia się dzięki skupieniu się na niszy i wdrożeniu narzędzi AI.

Czy AI naprawdę zastąpi agentów nieruchomości?

AI raczej nie zastąpi całkowicie agentów nieruchomości, ale zmieni ich rola i wyprze agentów, których praca polega głównie na wykonywaniu rutynowych zadań.

Pozycje, które polegają na otwieraniu drzwi, wypełnianiu formularzy i przekazywaniu informacji, są bardziej narażone. Agenci zajmujący się doradztwem cenowym, negocjacjami i złożonymi transakcjami są znacznie bardziej odporni.

W ramach tej roli AI coraz częściej zajmuje się powtarzalnymi wyszukiwaniami, pierwszym kontaktem, podstawową kwalifikacją, sugestiami dotyczącymi wyceny i komunikacją opartą na szablonach. Ludzie poświęcają więcej czasu na interpretację danych, doradztwo w zakresie strategii, zarządzanie ryzykiem i koordynację skomplikowanych transakcji.

Ogólna tendencja wskazuje na wzrost złożoności, a niektóre role niższego szczebla mogą ulec ograniczeniu lub konsolidacji.

Wpływ na rzeczywistość: co już zostało zautomatyzowane

Zanim narzędzia AI stały się powszechne, agenci spędzali wiele godzin na ręcznym przeglądaniu list, redagowaniu każdej wiadomości, odpowiadaniu na te same pytania przez telefon i śledzeniu zadań za pomocą papierowych notatek lub prostych arkuszy kalkulacyjnych.

Wiele dni zlewało się w mieszankę pracy administratora, śledzenia aktualizacji i pośpiechu między pokazami nieruchomości.

Obecnie chatboty wstępnie kwalifikują potencjalnych klientów, silniki rekomendacji sugerują nieruchomości, modele wyceny proponują zakresy cenowe, a AI tworzy pierwsze wersje opisów ofert i e-maili. Ty nadzorujesz i edytujesz, zamiast zaczynać każdą pracę od zera.

Badania sugerują, że około jedna trzecia zadań związanych z nieruchomościami może zostać zautomatyzowana, co przekłada się na rzeczywistą oszczędność czasu i większą wydajność.

Powiązane: Jak działa zarządzanie projektami nieruchomościowymi

Pojawiające się trendy w dziedzinie AI kształtujące rynek nieruchomości

AI nie jest pojedynczym narzędziem, lecz ekosystemem działającym w portalach wyszukiwania, systemach CRM i zapleczu administracyjnym.

Trendy te zmieniają oczekiwania klientów i sposób działania biur nieruchomości, co oznacza, że zmienia się również definicja „dobrego” agenta nieruchomości.

1. Wycena i ustalanie cen na podstawie danych

Zautomatyzowane modele wyceny w ciągu kilku sekund podają sugerowane ceny katalogowe i czynsze, korzystając z ogromnych zbiorów danych dotyczących transakcji.

To zmusza cię do zrozumienia, jak działają te modele, dostrzegania sytuacji, w których błędnie oceniają one wyjątkową nieruchomość, oraz wyjaśniania klientom, dlaczego twoja strategia cenowa może różnić się od algorytmu.

2. Kompleksowa cyfrowa ścieżka zakupowa

Kupujący i najemcy mogą wyszukiwać ofert, filtrować je, zwiedzać wirtualnie, a nawet składać oferty bez konieczności dzwonienia do agenta. Kiedy klienci się z Tobą kontaktują, są już bardziej zaawansowani i lepiej poinformowani.

Twoja wartość coraz bardziej polega na wyjaśnianiu kompromisów, prowadzeniu negocjacji i wychwytywaniu problemów, których nie ujawniają płynne przepływy cyfrowe.

3. Marketing oparty na AI i pielęgnowanie potencjalnych klientów

Generatywna sztuczna inteligencja tworzy opisy ofert, posty w mediach społecznościowych i e-maili promocyjne na dużą skalę. Agenci, którzy nauczą się skutecznie podsuwać podpowiedzi i edytować, szybciej uruchamiają silniejsze kampanie i testują więcej podejść.

Pasek jest coraz wyżej, bo klienci szybko zauważają, kiedy Twoje działania marketingowe są słabsze niż te, które robią konkurenci z AI w swoich kanałach.

4. Zautomatyzowane zaplecze administracyjne i zgodność z przepisami

Biura maklerskie wykorzystują AI do generowania umów na podstawie szablonów, sygnalizowania brakujących podpisów oraz monitorowania terminów i podejrzanych działań.

Niektóre zadania koordynatora transakcji ulegają ograniczeniu, a większa część cyklu pracy odbywa się na platformach. Oczekuje się, że będziesz swobodnie poruszać się po tych systemach i zrobić krok, gdy coś wygląda nie tak lub klient potrzebuje pomocy.

Trendy uwalniają Cię od części żmudnych zadań, ale jednocześnie podnoszą oczekiwania dotyczące danych, biegłości cyfrowej i umiejętności doradczych.

Umiejętności, które warto rozwijać i porzucić

W miarę jak AI przejmuje coraz więcej powtarzalnych zadań, wartość agenta nieruchomości przesuwa się w kierunku umiejętności oceny sytuacji, komunikacji i znajomości systemów.

Nie musisz zostać programistą, ale musisz być osobą, która rozumie, co tworzą narzędzia, i przekształca to w lepsze wyniki dla klienta.

Umiejętności, na których warto się skupić

Umiejętności te zyskują na znaczeniu, ponieważ trudno je zautomatyzować i są one najbliższe zaufaniu klienta i ostatecznym decyzjom.

Wiedza o lokalnym rynku

Negocjacje i strategia transakcyjna

Doradztwo dla klientów pod presją

Interpretacja danych i opowiadanie historii

Budowanie marki osobistej i pozyskiwanie poleceń

Wzmocnij ich, traktując każdą transakcję jako praktykę.

Ustal cotygodniowy przegląd, podczas którego porównasz ostatnie wyniki sprzedaży z prognozami modelowymi, zostaw notatkę, gdzie algorytmy zawiodły, i udoskonal sposób wyjaśniania tych rozbieżności.

Odgrywaj trudne rozmowy, a następnie pytaj klientów, które wyjaśnienia były dla nich najbardziej zrozumiałe.

Umiejętności, które należy pomniejszyć lub odłożyć na bok

Te zadania nadal muszą być wykonywane, ale sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą przejąć większość obciążenia, więc nie powinny one decydować o Twojej wartości.

Ręczna kwalifikacja potencjalnych klientów

Rutynowe tworzenie wiadomości e-mail i komunikatów

Podstawowe wyszukiwanie nieruchomości i tworzenie listy wybranych ofert

Proste raporty dotyczące aktualizacji rynku

Wprowadzanie i śledzenie danych o niskiej wartości

Zamiast samodzielnie wpisywać wszystkie informacje, skonfiguruj narzędzia CRM i AI tak, aby tworzyły pierwsze wersje, a następnie przejrzyj je i dostosuj do swoich potrzeb.

Postaraj się przejść od „wykonywania wszystkiego ręcznie” do projektowania procesów, monitorowania wydajności i poświęcania odzyskanego czasu na spotkania z klientami, złożone transakcje i naukę.

Perspektywy kariery

W ujęciu makroekonomicznym popyt na pośredników w obrocie nieruchomościami wydaje się raczej stabilny niż spadkowy.

W Stanach Zjednoczonych istnieje około 532 200 miejsc pracy dla pośredników i agentów nieruchomości, a mediana wynagrodzenia wynosi około 58 960 USD, a prognozowany wzrost zatrudnienia w latach 2024–2034 wynosi około 3%, zgodnie z oficjalną prognozą zatrudnienia dla agentów nieruchomości w USA.

Według prognoz dotyczących globalnego wzrostu rynku nieruchomości, jego wartość ma wzrosnąć z około 4,13 bln USD w 2024 r. do 5,85 bln USD w 2030 r.

Populacja i tworzenie gospodarstw domowych, urbanizacja, ograniczenia podaży mieszkań oraz popyt inwestorów nadal napędzają transakcje. Sztuczna inteligencja zmniejsza tarcia i skraca czas realizacji transakcji, ale także podnosi oczekiwania dotyczące szybkości reakcji, porad opartych na danych i dopracowanych doświadczeń cyfrowych.

Takie połączenie zapewnia mniejszą wsparcie dla niskokwalifikowanych role i wzrost popytu na kompetentnych doradców biegłych w zakresie technologii.

Wynagrodzenia prawdopodobnie pozostaną pod presją w segmentach o niskiej marży lub silnie zorientowanych na platformy, gdzie portale i zautomatyzowane przepływy ułatwiają klientom porównywanie opłat.

Przejście do transakcji luksusowych, złożonych transakcji komercyjnych lub transakcji transgranicznych może poprawić zarówno stabilność, jak i zyski, chociaż wymagają one głębszej wiedzy specjalistycznej i sieci kontaktów.

Bardziej odporne nisze obejmują luksusowe nieruchomości mieszkalne, złożone transakcje komercyjne i inwestycyjne, relokacje i pracę transgraniczną, rynki o nieuporządkowanych lub nieprzejrzystych danych oraz wewnętrzne role jako liderzy zespołów znający się na sztucznej inteligencji w ramach pośrednictwa.

Wybór miejsca, w którym się znajdujesz na tej skali, jest jedną z największych dźwigni, nad którą nadal masz kontrolę.

Co dalej

Najbezpieczniejszą reakcją nie jest czekanie na werdykt dotyczący Twojej pracy, ale rozpoczęcie przekształcania sposobu pracy w ciągu najbliższych 1–2 lat.

Możesz traktować AI jako młodszego asystenta, a następnie stopniowo przeprojektować swoją rola wokół tego, co tylko Ty potrafisz zrobić.

1. Przeanalizuj swój cykl pracy pod kątem możliwości automatyzacji

Zacznij od sporządzenia mapy typowego tygodnia. Zaznacz powtarzające się zadania, takie jak odpowiedzi na pierwsze kontakty, proste planowanie spotkań, ocena potencjalnych klientów i podstawowe raporty.

Wypróbuj jedno lub dwa narzędzia, które można podłączyć do istniejącego systemu CRM, zamiast zmieniać wszystko naraz. Wielu agentów dokonuje raportowania, że nawet niewielka automatyzacja pozwala zaoszczędzić kilka godzin.

2. Zbuduj markę opartą na danych i doradztwie

Wykorzystaj narzędzia wyceny i dane rynkowe, aby zapewnić wsparcie dla swoich wycen i zaoferować wskazówki, a następnie przećwicz wyjaśnianie tej logiki prostym językiem.

Udostępniaj krótkie, lokalne aktualizacje lub krótkie wideo, które pokazują, jak myślisz o transakcjach, a nie tylko to, co umiesz listę.

Z czasem klienci zaczynają zwracać się do Ciebie po opinię, a nie tylko po dostęp.

3. Wybierz i przetestuj odporną niszę

Zastanów się, gdzie Twoje zainteresowania pokrywają się z możliwościami rynkowymi, na przykład w zakresie luksusowych nieruchomości, niewielkich inwestycji, relokacji lub zostania specjalistą ds. AI i systemów w swoim zespole.

Przeprowadź małe testy: weź udział w specjalistycznym kursie, nawiąż współpracę w zakresie niszowej transakcji lub przetestuj cykl pracy oparty w dużej mierze na /AI dla podgrupy klientów, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.

Konsekwentne, niewielkie zmiany często mają większe znaczenie niż jedna duża zmiana. Jeśli będziesz stale udoskonalać swoje narzędzia, umiejętności i niszę, wyprzedzisz zmiany na rynku pracy, zamiast reagować na nie po fakcie.

Końcowe przemyślenia

AI będzie nadal automatyzować część zadań wykonywanych przez agentów nieruchomości, zwłaszcza rutynowe wyszukiwanie, wysyłanie wiadomości i administrację.

Nie oznacza to, że ta rola zniknie. Oznacza to, że Twoja praca będzie się bardziej koncentrować na strategii cenowej, negocjacjach, zarządzaniu ryzykiem i budowaniu zaufania klienta, a bardziej inteligentne narzędzia będą zajmować się rutynowymi zadaniami.

Jeśli zainwestujesz w lokalną wiedzę, komunikację i porady oparte na danych, jednocześnie ucząc się kierować AI, zamiast z nią konkurować, zyskasz przestrzeń do rozwoju na zmieniającym się rynku.

Tytuł „agent nieruchomości” może pozostać ten sam, ale wersja tej pracy, która przetrwa, to ta, którą kształtujesz teraz.

Często zadawane pytania

To zmienia sposób, w jaki się wdrażasz. Młodsi pracownicy nie mogą już polegać na byciu ludzkimi centralami telefonicznymi, ale mogą odnieść sukces, opanowując lokalną wiedzę, oferując praktyczne usługi i stając się najbardziej biegłymi w obsłudze narzędzi AI w swoim zespole.

Jest tego więcej niż wystarczająco. Skupiasz się na wycenie, negocjacjach, problemach związanych z inspekcją, doradzaniu klientom w podejmowaniu decyzji i byciu osobą, która zauważa, gdy zautomatyzowane przepływy coś pomijają. Pomagasz również dostosować te systemy, aby faktycznie odpowiadały funkcjonowaniu Twojego rynku.

Są oni narażeni na różne presje. /AI nadal oferuje wsparcie dla badań i marketingu, ale transakcje o wysokiej wartości, obejmujące indywidualne warunki, delikatne negocjacje i koordynację wielu stron, w dużym stopniu opierają się na ludzkiej wiedzy i relacjach, więc ryzyko całkowitego zastąpienia jest w tym przypadku mniejsze.

Możesz specjalizować się w nieruchomościach luksusowych, inwestycjach lub relokacji, rozszerzyć działalność na sąsiedni region lub objąć rolę kierowniczą w zakresie AI i systemów w firmie brokerskiej. Kluczem do sukcesu jest przejście do bardziej złożonych zadań, w których same platformy nie wystarczą.

Niektóre prezentacje mogą pozostać wirtualne, a narzędzia negocjacyjne mogą sugerować taktyki, ale wizyty w nieruchomościach i zawieranie transakcji wiążą się z emocjami, mową ciała i lokalnymi niuansami. AI może dostarczać informacji w takich momentach, ale klienci zazwyczaj chcą, aby rozmowę prowadził zaufany człowiek, gdy w grę wchodzą duże sumy pieniędzy i decyzje dotyczące życia.