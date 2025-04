10 szablonów Free Project Brief: Word, Dokumenty Google i ClickUp

Projekty i zadania nie są zakończone same z siebie. Po przydzieleniu zadania, w każde zadanie wkłada się wiele wysiłku i pracy, aby upewnić się, że zostanie ono wykonane zgodnie z ustawionym celem i założeniami.

Komunikacja jest niezbędna, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć, w jaki sposób mogą najlepiej zakończyć zadanie i osiągnąć powodzenie projektu. Bez jasnych i precyzyjnych szczegółów i informacji, pozostają oni z niejasnym zrozumieniem tego, co dokładnie jest od nich wymagane.

Jeśli nie masz pewności co do najlepszego sposobu komunikować zadania i przydziały projektów możesz skorzystać z setek darmowych szablonów briefów projektowych dostępnych na stronach internetowych i w aplikacjach do zarządzania projektami, takich jak ClickUp.

Każdy szablon briefu projektu został zaprojektowany w określonym celu, więc najlepiej jest znaleźć najlepszą opcję dla swoich potrzeb w zakresie zarządzania projektami.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych szablonów briefów projektowych, z których możesz wybierać i jak każdy z nich może ci pomóc

Czym jest szablon briefu projektu?

Szablon briefu projektu to przewodnik lub dokument, który przedstawia proces i cele każdego zadania lub projektu.

Dokument ten często zawiera podsumowanie planu projektu . Określa, co należy zakończyć i dostarcza informacji, takich jak terminy i cele.

Brief projektu daje członkom zespołu pełne zrozumienie tego, co jest wymagane. Zależnie od rodzaju projektu, każdy szablon może się różnić i zawierać różne rodzaje informacji i szczegółów.

Niezależnie od branży, w której działa firma i organizacja, każdy może skorzystać z szablonu briefu projektowego, aby usprawnić ogólny proces pracy.

Co składa się na dobry szablon briefu projektu?

Dobry brief projektu powinien być krótki i bezpośredni. Powinien on zawierać podsumowanie, informacje o zakres projektu , a także wszystkie informacje potrzebne interesariuszom i członkom zespołu do realizacji projektu.

Pomoże w tym brief projektu:

poprawić komunikację między członkami teamu

zminimalizować niepowodzenia i błędy

zachęcić do współpracy

dostosować wszystkich interesariuszy do tej samej strategii i celów

Dokument briefu projektu musi być w stanie zdefiniować cele projektu , oczekiwany wynik i szczegóły dotyczące tego, jak wszystko powinno zostać wdrożone. Może to obejmować strategię, podejście i plan działania.

Szablon briefu projektu powinien również zawierać kluczowe rezultaty, szczególnie w przypadku dużych, długoterminowych projektów.

Jeśli ma to zastosowanie, dobry brief projektu powinien zawierać szacunkowy budżet i oś czasu projektu, która pokaże daty rozpoczęcia i zakończenia projektu.

Ogólnie rzecz biorąc, zakończony brief projektu powinien być w stanie pomieścić wszystkie informacje, od podsumowania po metryki, które należy zmierzyć, aby zdefiniować powodzenie projektu.

10 szablonów briefów projektowych

Istnieje wiele darmowych szablonów, które pomogą ci stworzyć brief projektu. Niektóre szablony są łatwo dostępne za pośrednictwem MS Word i Dokumentów Google. Każdy przykład briefu projektu jest Free do pobrania i może być łatwo edytowany w dowolnym momencie.

Istnieją również inne oferowane przez platformy wydajności i rozwiązania do zarządzania projektami, takie jak ClickUp. Każdy darmowy szablon briefu projektu ma inny cel i zastosowanie. Sprawdź je poniżej!

1. Szablon briefu projektu

Skorzystaj z szablonu Marketing Project Brief Template firmy ClickUp, aby uporządkować swoje myśli i od razu rozpocząć pracę nad projektem

Projekty marketingowe wymagają wielu planów i często angażują różne działy i interesariuszy projektu. Dlatego też organizacja zadań i zgranie Teamsów może być wyzwaniem.

To Szablon streszczenia projektu marketingowego autorstwa ClickUp pomoże Ci rozpocząć nowy projekt marketingowy. Skorzystaj z tego szablonu, aby uporządkować różne elementy projektu i łatwo go wdrożyć.

Użyj pól niestandardowych szablonu, aby zidentyfikować i zdefiniować wyniki każdego projektu. Możesz także dodać informacje, takie jak dział, grupa docelowa, a nawet załączniki do plików, aby zapewnić więcej kontekstu dla każdej kampanii. Jest to prosty i przyjazny dla początkujących szablon do definiowania nowego projektu, który pozwala od razu rozpocząć pracę.

Główne elementy tego szablonu:

Zorganizuj przegląd projektu w różnych sekcjach

Załącznik ważnych plików, które są istotne dla projektu

Lista rezultatów potrzebnych do zakończenia projektu

2. Szablon dokumentu streszczenia produktu

Dzięki szablonowi Product Brief Document Template firmy ClickUp, Twój zespół ma do dyspozycji zakończony wypełnianiem pustych pól konspekt, aby wesprzeć powodzenie wprowadzenia produktu na rynek - pozostając dosłownie na tej samej stronie.

The Szablon dokumentu Product Brief autorstwa ClickUp to zakończony dokument, który pomoże Tobie i Twojemu zespołowi programistów w pracy nad powodzeniem wprowadzenia produktu na rynek. Przekaż swojemu zespołowi projektowemu zakończone informacje, historie projektów, zadania, cele biznesowe i inne szczegóły za pomocą tego gotowego do użycia szablonu.

Korzystanie z tego szablonu jest kluczem do uporządkowania kluczowych elementów rozwoju produktu w jednym dokumencie, do którego każdy może się odwołać, gdy potrzebuje dodatkowych informacji. Ten szczegółowy, ale elastyczny dokument briefu projektu może być punktem odniesienia dla wszystkich podczas procesu opracowywania i dostarczania produktu.

Dodaj ten szablon do obszaru roboczego i uzyskaj dostęp do ośmiu stron poświęconych definiowaniu każdej sceny projektu. Jest to łatwy do wypełnienia dokument, który można niestandardowo dostosować do własnych preferencji i wymagań dotyczących produktu.

Główne elementy tego szablonu:

Współpraca między funkcjami Teams nad rozwojem produktu

Organizowanie specyfikacji produktu, informacji zwrotnych i powiązanych zadań w tym samym miejscu

Określenie celów projektu, rozwiązań i specyfikacji w briefie projektu

3. Szablon streszczenia projektu

Szablon Design Brief Tablica służy do przeprowadzania wstępnej odprawy dotyczącej projektu. Łatwo wypełniaj i udostępniaj szczegóły dotyczące projektu, takie jak żądania klienta, cele i inne

Jeśli jesteś liderem zespołu projektowego, kierownikiem projektu lub sam jesteś projektantem, z pewnością wiesz, w jaki sposób proces projektowania może być skomplikowany lub długotrwały. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy interesariusze i inne strony są zaangażowane od planu do sceny zatwierdzenia.

Dostawca brief projektowy to jeden ze sposobów na zminimalizowanie niepowodzeń i utrzymanie wszystkich na tej samej stronie, jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia procesu. The Szablon Tablicy Projektowej (Design Brief Tablica Template) autorstwa ClickUp został stworzony specjalnie dla briefu projektu, który zazwyczaj obejmuje wiele elementów i kluczowych osób.

Dodaj ten szablon i nakreśl swój brief projektowy ze statusami i widokiem na przeprowadzenie wstępnego briefingu dla projektu. Dostosuj ten szablon briefu projektowego, aby notować prośby klientów, definiować najważniejsze elementy marki, ustawiać cele, a nawet dodawać nazwiska kluczowych osób zaangażowanych w projekt. Każdy może pozostać w zgodzie, odwołując się tylko do jednego dokumentu, aby pomóc projektowi i rzeczywistej wydajności projektu w śledzeniu.

Główne elementy tego szablonu:

Organizowanie szczegółów i informacji o projekcie w formie kanwy przypominającej tablicę

Sekcje oznaczone kolorami dla lepszej organizacji informacji

Niestandardowy szablon briefu projektowego zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami

4. Szablon streszczenia projektu wydarzenia

Szablon Event Brief firmy ClickUp pomoże ci osiągnąć porozumienie między wszystkimi zainteresowanymi stronami i rozpocząć planowanie wydarzenia.

Ten szablon krótkiego opisu projektu ClickUp jest dla dostawców prosty zarys projektu aby uporządkować kluczowe elementy i cele wydarzenia. Zaplanuj powodzenie wydarzenia i zidentyfikuj wyzwania za pomocą tego narzędzia Szablon projektu wydarzenia od ClickUp dokument.

Tworząc brief projektowy dla swojego wydarzenia, jesteś w stanie dostosować wszystkich interesariuszy do swoich celów i rozpocząć planowanie z myślą o konkretnym celu. Szablon briefu projektu zawiera trzy strony, w tym brief wydarzenia, podsumowanie projektu i harmonogram wydarzenia.

Główne elementy tego szablonu:

Szablon briefu projektu zawiera zarys celów i kluczowych elementów do planowania powodzenia wydarzenia

Strony są podzielone na informacje o wydarzeniu, podsumowanie i harmonogram wydarzenia dla lepszej organizacji

Sprawdź te_ Generatory konspektów AI !

5. Szablon streszczenia kampanii marketingowej

Potrzebujesz pomocy w ustawieniu briefu kampanii marketingowej dla kolejnego klienta? Skorzystaj z tego prostego szablonu ClickUp Docs

Powodzenie we wdrażaniu i prowadzeniu kampanii marketingowej, począwszy od zakończonego briefu kampanii z tym szablonem Szablon briefu kampanii marketingowej od ClickUp . Zdefiniuj swój cele marketingowe i inne ważne szczegóły dzięki temu szablonowi ClickUp Marketing Campaign Brief.

Dołącz ten szablon briefu projektu do swojego obszaru roboczego, aby uzyskać pomoc w zakresie zarządzaniu kampanią marketingową od początku do końca. Ten prosty, ale elastyczny szablon można niestandardowo dostosować, aby zawierał wszystkie elementy, które będą kluczowe dla powodzenia kampanii marketingowej.

Główne elementy tego szablonu:

Elastyczny brief projektu do zarządzania kampanią marketingową od początku do końca

Brief kampanii marketingowej zawiera zarys celów marketingowych, szczegóły klienta, rynek docelowy i inne

6. Szablon streszczenia projektu kampanii

Zbuduj każdy krok swojej kampanii w tym szablonie briefu w ClickUp Docs

Jeśli szukasz bardziej ogólnego szablonu dla większych kampanii marketingowych, które angażują więcej osób i działów, to ten Szablon streszczenia projektu kampanii autorstwa ClickUp pomoże Ci osiągnąć porozumienie między wszystkimi interesariuszami.

Jest to kolejny prosty i elastyczny szablon, ale z dodatkowymi stronami i sekcjami dla każdego elementu kampanii, w tym Przykłady Briefu Kampanii, Brief Kampanii, Brief Kampanii Wideo i Brief Zawartości SEO.

Główne elementy tego szablonu:

Brief projektu zawiera pięć stron określających cały zakres kampanii marketingowej

Dedykowana sekcja dla kreacji, wideo i SEO

7. Szablon streszczenia projektu kreatywnego

Szablon dokumentu Creative Brief firmy ClickUp pomaga zespołom produkcyjnym i interesariuszom w realizacji udanych projektów kreatywnych poprzez nakreślenie ogólnej strategii i kluczowych elementów powodzenia

Dostarczenie briefu projektowego dla kreatywnego projektu położy fundamenty, aby wszyscy, od menedżerów ds. obsługi klienta po projektantów i twórców zawartości, znaleźli się na tej samej stronie. Chociaż wszyscy będą częścią procesu, nie każdy członek zespołu będzie zaangażowany w ważne aspekty, takie jak spotkania z klientem lub rozmowy telefoniczne.

A brief projektu kreatywnego to łatwy sposób na podsumowanie kluczowych informacji istotnych dla zakończonego projektu. Uzyskaj zgodność w całym zespole kreatywnym dzięki temu Szablon dokumentu Creative Brief autorstwa ClickUp . Użyj tego szablonu, aby nakreślić strategię i kluczowe elementy projektu kreatywnego.

Główne elementy tego szablonu:

Nakreśl swoją strategię i kluczowe elementy w jednym prostym i elastycznym szablonie

Jeden brief kreatywny strona zawiera tabele i sekcje do organizowania różnych elementów projektu kreatywnego

8. Szablon skróconej zawartości SEO

Łatwo zarządzaj briefami dotyczącymi zawartości SEO i udostępniaj je wewnętrznie lub zewnętrznie za pomocą ClickUp Docs

Oprócz zawartość kalendarzy , Briefy treści pomagają autorom treści tworzyć wysokiej jakości zawartość, która jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek, a jednocześnie jest w stanie dostarczyć konkretny zamierzony komunikat. Dostarczenie autorom treści briefu projektu treści pomoże im zrozumieć strukturę i intencję zawartości, która jest od nich wymagana.

Pomóż swoim pisarzom pozostać w zgodzie ze swoją strategią, korzystając z tego Szablon streszczenia zawartości SEO autorstwa ClickUp . Szablon ten dostarcza informacji takich jak grupa docelowa, słowa kluczowe, zarys, tematy, połączone linki i inne.

Uzyskaj dostęp do tego szablonu dokumentu, dodając go do obszaru roboczego ClickUp. Jest to prosty dokument typu fill-in-the-blank, który Ty lub kierownik projektu możecie niestandardowo dostosować do zakresu i wymagań zawartości.

Główne elementy tego szablonu:

Kompilacja kluczowych elementów, takich jak słowa kluczowe i komunikaty, w jednym dokumencie, aby pomóc pisarzom w tworzeniu zoptymalizowanej zawartości pod kątem wyszukiwarek

Wypełnienie pustego szablonu briefu projektu informacjami takimi jak etykieta tytułu, opis meta, liczba słów, cel i inne

9. Szablon streszczenia projektu Microsoft Word

Szablon streszczenia projektu w programie Microsoft Word

Jeśli szukasz prostego szablonu briefu projektu dla programu MS Word, sprawdź ten gotowy do użycia szablon. Dokument ten zawiera szczegółową stronę zawierającą między innymi cele projektu, oś czasu, opis, koszty i interesariuszy.

Kierownik projektu może niestandardowo dostosować ten dokument briefu projektu i zawrzeć w nim dodatkowe informacje i szczegóły, które będą potrzebne do osiągnięcia mety. W dokumencie Dokument MS Word można również dodać nowe strony, aby zapewnić więcej kontekstu i lepiej zorganizować różne rodzaje informacji w briefie projektu.

Główne elementy tego szablonu:

Edytowalny szablon briefu projektu do użytku w MS Word

Wypełnij puste pola, aby stworzyć szybki i szczegółowy brief projektu

Pobierz szablon

10. Szablon streszczenia projektu w Dokumentach Google

Szablon streszczenia projektu za pośrednictwem Dokumentów Google

Małe zespoły i organizacje szukające łatwego sposobu na stworzenie briefu projektu mogą skorzystać z tego szablonu Dokumenty Google Szablon briefu projektu. Upewnij się, że Twój projekt pozostanie na właściwym torze i osiągnie wyznaczone cele, jednocześnie spotykając się z wymaganiami klientów lub odbiorców docelowych, korzystając z tego szablonu briefu projektu jako przewodnika.

Szablon ten ma prosty i przejrzysty zarys, który ty lub kierownik projektu możecie niestandardowo uzupełnić o dodatkowe informacje. Obecnie szablon zawiera pola do zdefiniowania celu, odbiorców, zespołu i budżetu projektu.

Główne elementy tego szablonu:

Łatwy w użyciu szablon do tworzenia briefu projektu przy użyciu Dokumentów Google lub MS Word

Zawiera pola na ogólne informacje o projekcie, takie jak cele, odbiorcy, zespół, budżet i inne

Usprawnij planowanie projektów dzięki gotowym do użycia szablonom

Tworzenie krótkich dokumentów projektowych jest ważnym aspektem każdego projektu. Powinno być jednak łatwe i proste. Musi być w stanie usprawnić cały proces projektu, a nie go wydłużyć. Znajdź najlepszy szablon dla swojego projektu i użyj go, aby osiągnąć następujące cele kamieni milowych projektu i cele.

Szablony briefów projektów można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Szablony te są Free i gotowe do użycia. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć najlepszy dla swojego projektu. Oprócz tych szablonów, ClickUp oferuje również bibliotekę ponad 1000 szablonów do której można uzyskać dostęp za pomocą konta Free!

Oprócz szablonów, ClickUp jest pełen funkcji i funkcjonalnych narzędzi, których możesz użyć, aby zapewnić swojemu zespołowi lub kierownikowi projektu zakończone informacje o zadaniach.

ClickUp to prawdziwa platforma wydajności dla każdego rodzaju zespołu i wielkości projektu. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo już dziś!