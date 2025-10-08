Wyjaśnienie rozwiązania Salesforce Agentic AI

Istnieje wiele firm wdrażających AI i oferujących kreatywne rozwiązania dla klientów, a Salesforce wyróżnia się spośród nich.

Salesforce Agentforce na nowo definiuje cyfrową pracę, umożliwiając przedsiębiorstwom wdrażanie autonomicznych agentów AI, którzy analizują dane, podejmują decyzje i realizują zadania w obszarach sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

Dzięki zintegrowanemu ekosystemowi opartemu na silniku Atlas Reasoning Engine i chmurze danych Data Cloud oferuje on przełomowe podejście do automatyzacji przedsiębiorstwa.

Po pierwsze, czy Salesforce rzeczywiście jest dostawcą agentyczej AI?

Najważniejsze informacje (klucz)

Salesforce Agentforce wdraża autonomiczną AI w operacjach biznesowych.

Wykorzystuje silnik Atlas Reasoning Engine do inteligentnej automatyzacji procesu podejmowania decyzji.

Data Cloud zapewnia ujednoliconą integrację danych przedsiębiorstwa bez konieczności kopiowania.

Kompleksowe monitorowanie i bezpieczeństwo dzięki modułowej architekturze AI.

Czy Salesforce oferuje sztuczną inteligencję Agentic?

Tak, Salesforce oferuje sztuczną inteligencję agentową za pośrednictwem platformy Agentforce. Salesforce Agentforce to cyfrowa platforma robocza, która umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie i wdrażanie autonomicznych agentów AI na dużą skalę.

Wprowadzony na rynek we wrześniu 2024 r. i zaktualizowany w czerwcu 2025 r., Agentforce łączy silnik Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, gotowe działania i niskokodowy Agent Builder, umożliwiając agentom analizowanie danych, podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań w ramach cykli pracy sprzedaży, obsługi i marketingu.

Ten kompleksowy pakiet sprawia, że Salesforce ma pozycję lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji agentycznej dla przedsiębiorstw, wykraczając poza proste chatboty i dostarczając prawdziwych cyfrowych pracowników.

Następnie przyjrzyjmy się, jak działa ten zaawansowany system.

Krótki przegląd możliwości: pakiet Salesforce Agentic Suite

Pakiet Salesforce Agentic Suite integruje wiele komponentów technicznych, tworząc ujednoliconą platformę do rozwoju i wdrażania agentów.

Każda funkcja opiera się na pozostałych, tworząc spójny ekosystem do autonomicznych operacji.

Możliwości Szczegóły Planowanie i koordynacja Silnik Atlas Reasoning Engine z modułowym planerem, selektorem działań i modułami refleksji Pamięć i magazyn kontekstowy Data Cloud – ujednolicona warstwa danych z dostępem bez kopiowania do danych CRM, ERP i danych stron trzecich Wywołanie narzędzia ponad 100 gotowych działań dzięki złączom z serwerami Salesforce Przepływ, MuleSoft, Slack i MCP Ograniczenia i zasady Bezpieczna architektura z listami białych narzędzi, walidatorami wyników i tagowaniem tożsamości Obserwowalność i monitorowanie Centrum dowodzenia z funkcją śledzenia na poziomie kroków, wskaźnikami i wsparciem OpenTelemetry

Ten kompleksowy zestaw funkcji umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie gotowych do użycia agentów, którzy płynnie integrują się z istniejącymi systemami biznesowymi.

Jak działa Salesforce Agentforce?

Architektura techniczna Salesforce Agentforce działa w oparciu o sześć zintegrowanych warstw, które współpracują ze sobą, zapewniając autonomiczne funkcje agenta.

Atlas Reasoning Engine planuje sekwencje zadań przy użyciu modułowej koordynacji Selektor akcji wybiera odpowiednie narzędzia z dostępnej biblioteki łączników data Cloud dostawca* ujednoliconych danych przedsiębiorstwa z dostępem bez kopiowania Wbudowane działania wywołują Salesforce Przepływ, MuleSoft i usługi stron trzecich Ograniczenia zapewniają zgodność z przepisami dzięki białym listom narzędzi i walidatorom wyników centrum dowodzenia monitoruje* wydajność w czasie rzeczywistym dzięki śledzeniu na poziomie poszczególnych kroków

To wielopoziomowe podejście gwarantuje, że agenci mogą analizować złożone scenariusze biznesowe, zachowując jednocześnie standardy bezpieczeństwa i obserwowalności na poziomie przedsiębiorstwa.

Ceny i licencje: ile Salesforce pobiera za Agentic AI

Ceny Salesforce Agentforce nie zostały publicznie ujawnione, a platforma prawdopodobnie zostanie włączona do planów Einstein 1 i Customer 360, a nie sprzedawana jako samodzielny produkt.

Firma zazwyczaj oferuje bezpłatne organizacje programistów do wstępnych testów, chociaż funkcje Agentforce mogą być z limitem w wersjach próbnych.

Przewidywane modele cenowe łączą koszty wykonania na agenta z opłatami za korzystanie z Data Cloud, natomiast łączniki partnerskie mogą wymagać oddzielnych subskrypcji.

W aktualizacji z czerwca 2025 r. wprowadzono centrum dowodzenia, ponad 100 nowych działań oraz złącza MCP bez określania dodatkowych kosztów.

To zintegrowane podejście odzwierciedla strategię Salesforce polegającą na integracji funkcji agenta w ramach szerszego ekosystemu platformy.

Najważniejsze zalety i kluczowe braki Salesforce Agentic AI

Salesforce Agentforce wykazuje kilka istotnych zalet, które wyróżniają go na tle innych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Silnik Atlas Reasoning Engine dostarcza zaawansowanych modułowych funkcji planowania, a ujednolicona chmura danych Data Cloud eliminuje silosy danych dzięki dostępowi do systemów przedsiębiorstwa bez konieczności kopiowania danych.

Narzędzie Agent Builder o niskim poziomie kodowania demokratyzuje tworzenie agentów, a centrum dowodzenia zapewnia obserwowalność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki szczegółowemu śledzeniu na poziomie poszczególnych kroków.

Jednak zastrzeżony charakter silnika Atlas Reasoning Engine może limitować przejrzystość i możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z otwartymi frameworkami.

Ponadto zależność od serwerów partnerów MCP może opóźniać oś czasu integracji, a ekosystem na wczesnym etapie rozwoju nadal wymaga dojrzałości.

Dane pozostają zamknięte w ekosystemie Salesforce, co wymaga użycia MuleSoft lub złączy innych firm w celu uzyskania dostępu do zewnętrznych baz danych.

Przy podejmowaniu decyzji technicznych należy dokładnie rozważyć te limity w stosunku do mocnych stron platformy.

Pierwsze kroki z Salesforce Agentic AI w 8 krokach

Stworzenie pierwszego agenta Salesforce wymaga systematycznego planu i konfiguracji wielu komponentów platformy.

Większość zespołów osiąga wstępne wdrożenie w ciągu 2–4 tygodni od zastosowania tego ustrukturyzowanego podejścia.

Zarejestruj się w organizacji deweloperów Salesforce z dostępem do Einstein 1 Skonfiguruj połączenia Data Cloud z istniejącymi systemami CRM i ERP Projektuj cykle pracy agentów za pomocą interfejsu Agent Builder o niskim poziomie kodowania Wybierz gotowe działania z biblioteki zawierającej ponad 100 dostępnych łączników Wdrażaj zabezpieczenia i zasady zgodności poprzez zarządzanie tożsamością Wdroż agentów w środowisku sandbox w celu przeprowadzenia wstępnych testów Monitoruj wydajność za pomocą pulpitów nawigacyjnych centrum dowodzenia Skaluj agentów o powodzeniu do produkcji dzięki odpowiednim mechanizmom kontroli zarządzania

Oś czasu wdrożenia zapewnia realistyczną ścieżkę do wdrożenia produkcyjnego, gwarantując jednocześnie przestrzeganie odpowiednich protokołów testowania i zarządzania.

Plan działania i prognozy dotyczące konkurencji dla Salesforce Agentic AI

Salesforce nadal intensywnie inwestuje w możliwości sztucznej inteligencji agentowej i ma plan zintegrować dodatkowe duże modele językowe, w tym Anthropic Claude, Gemini i AI21.

Plany na przyszłość obejmują elementy ulepszonej pamięci i planowania agentów, a także bardziej szczegółowe struktury cenowe, które mają zostać wprowadzone w 2026 roku.

Rozbudowa otwartego ekosystemu o ponad 30 serwerów MCP partnerów daje Agentforce pozycję konkurencyjną w stosunku do AWS Bedrock AgentCore i Microsoft Agent Framework.

Często zadawane pytania

Agenci Agentforce mogą podejmować autonomiczne działania w różnych systemach biznesowych, a nie tylko odpowiadać na zapytania. Wykorzystują silnik Atlas Reasoning Engine do planowania i podejmowania decyzji.

Agentforce, zbudowany natywnie na platformie Salesforce, uzyskuje dostęp do istniejących danych za pośrednictwem Data Cloud i płynnie wykonuje działania za pomocą Salesforce Flow i złączy MuleSoft.

Agent Builder zapewnia interfejsy typu low-code dla podstawowych agentów, chociaż złożone wdrożenia mogą wymagać profesjonalnego programowania i podpowiedzi inżynierskiej.

Tak, poprzez serwery MCP i złącza partnerskie, w tym integracje AWS, Box, Google Cloud, PayPal i Stripe dostępne za pośrednictwem platformy AgentExchange.

Centrum dowodzenia oferuje śledzenie na poziomie poszczególnych kroków, wskaźniki wydajności oraz integrację z OpenTelemetry, umożliwiając kompleksowe monitorowanie zachowań agentów i wyników ich pracy.

Kolejne kroki i lista kontrolna działań

Salesforce Agentforce to dojrzała, gotowa do użytku w przedsiębiorstwie platforma do wdrażania autonomicznych agentów AI z zaawansowanymi możliwościami wnioskowania, kompleksową integracją danych i solidnymi funkcjami obserwowalności.

Siła platformy polega na natywnej integracji z Salesforce i łatwości dostępu dzięki niskim wymaganiom programistycznym, jednak organizacje powinny dokładnie ocenić kwestie związane z uzależnieniem od dostawcy oraz złożonością integracji z systemami zewnętrznymi.

Aby przejść do kolejnego etapu oceny, zakończone następujące niezbędne zadania: