Przedstawiamy Brain Max: super aplikację AI, która łączy kontekst Twojej pracy i eliminuje rozrost AI

Znasz to uczucie, kiedy otwierasz komputer i widzisz dziesiątki różnych narzędzi AI, które patrzą na Ciebie?

ChatGPT to jedno. Claude to drugie. Perplexity do badań. Kolejna sztuczna inteligencja do obrazów. Sztuczna inteligencja do CRM. Sztuczna inteligencja do dokumentów.

Każda z nich ma własny login, własne okno kontekstowe i własną subskrypcję.

Przeszliśmy od sytuacji, w której AI było rozwiązaniem, do sytuacji, w której AI stało się problemem.

Zamiast oszczędzać czas, toniemy w morzu niepołączonych narzędzi, które nie komunikują się ze sobą, nie rozumieją naszej pracy i zdecydowanie nie rozumieją nas samych.

To jest AI Sprawl.

Jest to cichy zabójca wydajności w nowoczesnym miejscu pracy.

Pomyśl o tym:

Za każdym razem, gdy przełączasz się między narzędziami AI, tracisz kontekst .

Za każdym razem, gdy kopiujesz i wklejasz z jednej aplikacji do drugiej, tracisz czas .

Za każdym razem, gdy wyjaśniasz swój projekt kolejnemu chatbotowi, tracisz impet.

Każde nowe narzędzie AI obiecuje magię, ale w końcu tworzy więcej silosów, więcej zamieszania i więcej pracy.

To nie jest przyszłość, którą obiecano. To nie jest przyszłość, na którą zasługujesz.

Dzisiaj eliminujemy rozrost AI dzięki Brain MAX

Z ogromną radością przedstawiamy ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę.

To nie jest kolejne narzędzie AI, które dodasz do swojej kolekcji.

Jest to pierwsza aplikacja kontekstowa AI, która zastępuje wszystkie inne.

Brain MAX to efekt połączenia AI z całym kontekstem pracy.

Zna Twoje zadania, dokumenty, spotkania, zespół i wszystkie aplikacje, z których korzystasz.

Jedna sztuczna inteligencja do wyszukiwania, zadawania pytań, automatyzacji i wykonywania wszelkich zadań.

Jak kontekstowa sztuczna inteligencja zmienia wydajność w miejscu pracy

Odkryj potęgę kontekstowej sztucznej inteligencji

W przeciwieństwie do ogólnej sztucznej inteligencji, która za każdym razem zaczyna od zera, ClickUp AI odwołuje się do wszystkich Twoich prac, aby dostarczyć trafne odpowiedzi — koniec z ogólnikowymi odpowiedziami sztucznej inteligencji.

Ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich aplikacjach

Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, Internet i wiele innych.

Koniec z niekończącym się poszukiwaniem zagubionych plików.

Wydajność oparta na głosie

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosem — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

To nie tylko wygoda — to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki wchodzimy w interakcję z naszą pracą.

Jedna aplikacja, jedna subskrypcja, jedno źródło informacji

Brain MAX zastępuje dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Perplexity, jednym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstw, niezależnym od LLM.

Co wyróżnia Brain MAX

Brain MAX nie jest kolejnym ulepszeniem.

To fundamentalna zmiana w sposobie pracy z AI:

Koniec z kopiowaniem i wklejaniem między narzędziami.

Koniec z ciągłym wyjaśnianiem kontekstu.

Koniec z przeszukiwaniem dziesiątek aplikacji w poszukiwaniu potrzebnych informacji.

Jedna sztuczna inteligencja, która wie wszystko, co Ty wiesz, znajduje wszystko, czego potrzebujesz i działa wszędzie tam, gdzie pracujesz.

Funkcje Brain MAX

🧠 Kontekstowa sztuczna inteligencja, która Cię rozumie

Brain MAX rozumie Twoją pracę jak nikt inny.

Zna Twoje projekty, Twój zespół, terminy i historię pracy, dzięki czemu otrzymujesz odpowiedzi i automatyzację, które naprawdę mają sens. Koniec z ogólnymi, wyrwanymi z kontekstu odpowiedziami AI.

🔍 Wyszukaj wszystko natychmiast

Jedno pole wyszukiwania dla całego Twojego cyfrowego życia.

Znajdź to, czego potrzebujesz, w:

ClickUp (zadania, dokumenty, czaty i projekty)

Dysk Google

GitHub

OneDrive

SharePoint

Sieć

I nie tylko

Koniec z przeszukiwaniem zakładek i zastanawianiem się, gdzie zapisałeś ten plik. Teraz masz natychmiastowe odpowiedzi.

🎙️ Wydajność oparta na głosie

Porozmawiaj z Brain MAX. Słucha, odpowiada i wykonuje polecenia.

Użyj funkcji „Talk to Text”, aby natychmiast przekształcić wypowiedziane pomysły w zadania, e-maile, wiadomości i treści — bez przerywania cyklu pracy.

🤖 Wszystkie najlepsze modele AI w jednym miejscu

Uzyskaj dostęp do najpotężniejszych narzędzi AI bez konieczności przełączania się między aplikacjami:

ChatGPT (wiele wersji, w tym GPT-4o)

Claude

Gemini

Przełączaj się między modelami, aby uzyskać najlepsze wyniki podczas pisania, kodowania, tworzenia podsumowań i nie tylko. Wraz z rozwojem AI, Brain MAX pozwala Ci wyprzedzać konkurencję — bez dodatkowego wysiłku.

🔒 Twoje dane, Twoje zasady

Twoja prywatność jest dla nas najważniejsza.

Zero dni przechowywania danych dzięki dostawcom AI

ClickUp AI nie jest szkolony na danych z Twojego obszaru roboczego. Twoje dane NIE są wykorzystywane do szkolenia modeli AI

Zbudowana na platformie AWS z kompleksowym zabezpieczeniem

Zawsze zachowujesz kontrolę.

🎯 Inteligentniejsza sztuczna inteligencja za każdym razem

Brain MAX wybiera najlepszy model AI do danego zadania — niezależnie od tego, czy piszesz, analizujesz dane, czy burzysz mózgi w poszukiwaniu pomysłów.

Osiągasz najlepsze wyniki bez zastanawiania się nad tym.

💻 Stworzona z myślą o Twoim pulpicie

Dostępna na komputery Mac i Windows.

To nie jest tylko rozszerzenie przeglądarki — to natywna aplikacja zaprojektowana do płynnej współpracy z systemem operacyjnym, zapewniająca maksymalną szybkość i dostępność.

♾️ Dostęp Free

Każdy może wypróbować Brain MAX za darmo!

Jeśli korzystasz z planu ClickUp AI Autopilot, możesz korzystać z Brain MAX bez ograniczeń. Nie ma limitów Twojej wydajności.

Brain MAX jest już dostępny za darmo

Brain MAX jest już dostępny na komputery Mac i Windows.

A oto najlepsza część: W fazie wprowadzającej abonenci ClickUp Brain mają nieograniczony dostęp do aplikacji.

A co najlepsze? Możesz wypróbować ją za darmo

Koniec z rozrostem AI. Jedna aplikacja, jedna subskrypcja, jedno źródło informacji.

Pobierz Brain MAX już teraz i przekonaj się, co się dzieje, gdy AI w końcu zrozumie Twoją pracę.

To przyszłość sposobu wykonywania pracy.