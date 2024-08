ClickUp na drodze do doskonałości: Aktualne informacje na temat naszej podróży w kierunku stabilności i niezawodności

Osoby poszukujące pracy powiedzieć są chętni do znalezienia nowych ról, w których będą mogli zrobić to, co potrafią najlepiej. Jest to złożona zagadka do rozwiązania dla liderów biznesu, ale przynajmniej jedna rzecz jest jasna: dostawca odpowiednich narzędzi cyfrowych nigdy nie był ważniejszy.

Badania pokazy że pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojej technologii pracy, o 30% rzadziej czują się wypaleni i o 29% częściej twierdzą, że są szczęśliwi w pracy. Jest również o 23% bardziej prawdopodobne, że polecą swojego pracodawcę jako świetne miejsce pracy.

Rozumiemy, że pracownicy są najważniejszym zasobem firmy (czujemy to samo!) i ważne jest, aby lubili narzędzia, z których korzystają. Chcemy, aby czas, który spędzają w ClickUp być przyjemne i dlatego jesteśmy commit do poprawy stabilności i użyteczności naszej platformy. Ważne jest dla nas, abyśmy oferowali jak najlepsze i najbardziej niezawodne doświadczenie związane z produktem.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy poczyniliśmy niesamowite postępy w kierunku uczynienia ClickUp jeszcze bardziej niezawodnym i łatwiejszym w użyciu. Dziś z przyjemnością udostępniam niektóre z najbardziej przełomowych kamieni milowych, które osiągnęliśmy.

Tworzenie silnych fundamentów

Zanim zagłębimy się w ulepszenia technologiczne, myślę, że ważne jest, aby docenić niektóre zmiany, które wprowadziliśmy na poziomie organizacyjnym. Ogromnym priorytetem było dla nas zwiększenie liczby talentów w ClickUp - zwłaszcza na rolach, które mają bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkowników.

Aktywnie inwestujemy w nasz personel inżynieryjny i wsparcia, a w ciągu ostatniego roku zatrudniliśmy ponad 150 inżynierów, aby wesprzeć nasze wysiłki rozwojowe. W ramach tego wysiłku zatrudniliśmy dwóch doświadczonych wiceprezesów ds. inżynierii Gennadiy Geyfman i Chirag Chheda -Obaj mają niesamowite doświadczenie w budowaniu platform na ogromną skalę w takich firmach jak Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce i Microsoft. Gennadiy koncentruje się na stabilizacji naszej platformy w miarę naszego rozwoju, podczas gdy Chirag skaluje organizację inżynierii produktu ClickUp.

Zatrudniliśmy również globalnego wiceprezesa ds. powodzenia klientów, Joel Huntington , który dołącza do nas z Qualtrics, aby nadzorować globalny zespół obsługi klienta. Zespół ten jest zaangażowany w pomaganie klientom w zwiększaniu wydajności za pomocą ClickUp i pełnieniu roli potężnych rzeczników poprzez edukowanie ich w zakresie najlepszych praktyk i zapewnianie im pełnego wsparcia. Joel dołącza do ClickUp po pięciu latach pracy w Qualtrics.

Odbudowa i wzmocnienie

Chociaż przywiązujemy ogromną wagę do ludzi w ClickUp, którzy rozwijają naszą misję, wiem, że wszyscy przyszliście na tego bloga, aby uzyskać aktualne informacje na temat platformy ClickUp i mamy wiele ekscytujących aktualizacji do udostępnienia. Oto przegląd tego, co osiągnęliśmy tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy:

Osiągnięte i przekroczone cele w zakresie czasu sprawności: Dążymy do przekraczania 99,9% czasu sprawności każdego miesiąca w większości naszych produktów i usług, zapewniając spójność w dostępie i odświeżaniu zadań, załączników i danych w ClickUp. Oznacza to, że możesz oczekiwać bardziej niezawodnego, płynnego i spójnego doświadczenia.

Dążymy do przekraczania 99,9% czasu sprawności każdego miesiąca w większości naszych produktów i usług, zapewniając spójność w dostępie i odświeżaniu zadań, załączników i danych w ClickUp. Oznacza to, że możesz oczekiwać bardziej niezawodnego, płynnego i spójnego doświadczenia. Solidne zabezpieczenia: zakończone formalną certyfikacją iSO 27001:2013, ISO 27017:2015 i ISO 27018:2019. Certyfikaty te potwierdzają zaangażowanie ClickUp w bezpieczeństwo, prywatność, jakość i zaufanie naszych klientów. Jesteśmy dumni z tych certyfikatów, ponieważ wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Twojej pracy. Jest to również dowód na to, że znacznie wyprzedzamy konkurencję i inne platformy w tej przestrzeni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

zakończone formalną certyfikacją iSO 27001:2013, ISO 27017:2015 i ISO 27018:2019. Certyfikaty te potwierdzają zaangażowanie ClickUp w bezpieczeństwo, prywatność, jakość i zaufanie naszych klientów. Jesteśmy dumni z tych certyfikatów, ponieważ wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Twojej pracy. Jest to również dowód na to, że znacznie wyprzedzamy konkurencję i inne platformy w tej przestrzeni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Platform Sharding : Kontynuujemy trwający wysiłek, aby przeprojektować naszą platformę wokół mniejszych, bardziej rozproszonych geograficznie baz danych - proces znany jako sharding. Do zrobienia, będziemy w stanie zagwarantować wysoką wydajność i niezawodność podczas dalszego skalowania.

: Kontynuujemy trwający wysiłek, aby przeprojektować naszą platformę wokół mniejszych, bardziej rozproszonych geograficznie baz danych - proces znany jako sharding. Do zrobienia, będziemy w stanie zagwarantować wysoką wydajność i niezawodność podczas dalszego skalowania. Poprawa czasów ładowania: W ostatnim kwartale wprowadziliśmy kilka znaczących ulepszeń w zakresie czasów ładowania widoków, w tym widoku głównego, widoku obciążenia pracą,Widok Tablicyoraz strony powiadomień. Dzięki poprawionemu czasowi ładowania strony, dostęp do pracy będzie szybszy i bardziej niezawodny.

W ostatnim kwartale wprowadziliśmy kilka znaczących ulepszeń w zakresie czasów ładowania widoków, w tym widoku głównego, widoku obciążenia pracą,Widok Tablicyoraz strony powiadomień. Dzięki poprawionemu czasowi ładowania strony, dostęp do pracy będzie szybszy i bardziej niezawodny. Nowe i ulepszone wyszukiwanie : Zgodnie z naszym Przejęcie Slapdash odświeżyliśmy nasze możliwości wyszukiwania. Dziś zobaczysz znacznie bardziej trafne wyniki w ułamku czasu. Nasze nowe wyszukiwanie jest średnio 2x szybsze niż w poprzedniej wersji, innymi słowy, spędzasz mniej czasu na szukaniu, a więcej na zrobieniu!

: Zgodnie z naszym Przejęcie Slapdash odświeżyliśmy nasze możliwości wyszukiwania. Dziś zobaczysz znacznie bardziej trafne wyniki w ułamku czasu. Nasze nowe wyszukiwanie jest średnio 2x szybsze niż w poprzedniej wersji, innymi słowy, spędzasz mniej czasu na szukaniu, a więcej na zrobieniu! Przebudowa Centrum Dowodzenia: Przebudowaliśmy Centrum Dowodzenia i połączyliśmy je z Wyszukiwaniem, aby stworzyć jeden elegancki interfejs do wyszukiwania i uruchamiania komend. Teraz możesz łatwo utworzyć nowe zadanie, dokument lub przypomnienie w kilka sekund. Naszym celem jest, aby ClickUp miał najlepszą na świecie zintegrowaną wyszukiwarkę.

Przebudowaliśmy Centrum Dowodzenia i połączyliśmy je z Wyszukiwaniem, aby stworzyć jeden elegancki interfejs do wyszukiwania i uruchamiania komend. Teraz możesz łatwo utworzyć nowe zadanie, dokument lub przypomnienie w kilka sekund. Naszym celem jest, aby ClickUp miał najlepszą na świecie zintegrowaną wyszukiwarkę. Szybsze powiadomienia: Zwiększamy wydajność powiadomień, czyszcząc naszą ogromną bazę danych. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani do długoterminowego skalowania platformy. Natychmiast będziesz otrzymywać powiadomienia o 30% szybciej. Na nowo definiujemy również sposób pobierania powiadomień z naszej bazy danych, aby pomóc Ci być na bieżąco z Twoją pracą.

Zwiększamy wydajność powiadomień, czyszcząc naszą ogromną bazę danych. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani do długoterminowego skalowania platformy. Natychmiast będziesz otrzymywać powiadomienia o 30% szybciej. Na nowo definiujemy również sposób pobierania powiadomień z naszej bazy danych, aby pomóc Ci być na bieżąco z Twoją pracą. Poprawa aplikacji mobilnej: Dostęp do pracy w podróży jest kluczową funkcją dla dzisiejszych hybrydowych i mobilnych firmzdalnych Teams. Mając to na uwadze, zwiększyliśmy szybkość, z jaką można uzyskać dostęp i wchodzić w interakcje z aplikacjąAplikacja mobilna ClickUp 2 000 razy zarówno w trybie online, jak i offline. Wciąż zwiększamy wydajność aplikacji w trybie offline, aby zapewnić większą niezawodność wszędzie tam, gdzie trzeba z niej korzystać.

Słuchanie i działanie

Jak już wcześniej wzmiankowałem, chcemy Was zapewnić, że słuchamy i ciężko pracujemy nad Waszymi prośbami. Widzieliśmy wasze opinie na temat funkcji takich jak Automatyzacja , Pulpity oraz problemy z odświeżaniem platformy i mogę zapewnić, że są one na etapie mapa drogowa produktu i w trakcie realizacji.

Zmieniliśmy już architekturę naszych pulpitów, dzięki czemu widżety działają płynniej i jesteśmy prawie zrobienia z modernizacją naszych WebSocketów, dzięki czemu problemy z odświeżaniem będą nieaktualne. Mamy nadzieję, że mogliście już doświadczyć korzyści płynących z tych prac i jesteśmy pewni, że nadal będziecie widzieć ciągłe ulepszenia.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, co zostało zrobione, ale ważne jest, aby przyznać, że te projekty wymagają czasu do zrobienia. Jesteśmy zobowiązani do zrobienia znaczących, wysokiej jakości ulepszeń, które przetrwają próbę czasu i robimy to szybko i sprawnie.

Nie możemy się doczekać, aby w pełni zaprezentować kulminację tych wysiłków podczas naszego wydarzenia LevelUp na początku 2023 roku! Rejestracja na nasze wydarzenie w 2023 roku to otwarta już teraz i czekamy na połączenie z Tobą w sprawie przyszłości naszego produktu.