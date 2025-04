15 najlepszych blogów o zarządzaniu produktami, które zawierają informacje branżowe

Zarządzanie produktem przebiega szybko. Jednego dnia dopracowujesz swoją mapę drogową, a następnego zapewniasz poparcie interesariuszy - wszystko to przy jednoczesnym nadążaniu za pojawiającymi się trendami, narzędziami i najlepszymi praktykami.

Mając tak wiele do zrobienia, bycie na bieżąco może wydawać się przytłaczające, ale odpowiednie zasoby robią różnicę.

Od doskonalenia strategii po poprawę komunikacji, najlepsze blogi dostarczają eksperckich spostrzeżeń, praktycznych porad i rzeczywistych studiów przypadków, które pomogą Ci rozwijać się jako PM.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy dopiero zaczynasz, zebraliśmy najlepsze blogi o zarządzaniu produktami, które każdy PM powinien mieć na swojej liście lektur.

To Twoja szansa, aby uczyć się od najbystrzejszych umysłów w branży technologicznej!

15 najlepszych blogów o zarządzaniu produktami do śledzenia w 2025 r

1. ClickUp

Blog ClickUp poświęcony zarządzaniu produktem jest obowiązkowym źródłem informacji dla wszystkich menedżerów produktu. Od odkrywania podstaw zarządzania produktem po dostarczanie zaawansowanych wskazówek dotyczących dostosowania zespołu i zarządzania interesariuszami, ClickUp oferuje szczegółowe artykuły obejmujące szeroki zakres tematów.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem produktem, czy też chcesz udoskonalić swoje umiejętności, znajdziesz tu spostrzeżenia dotyczące kluczowych tematów, w tym:

Znalezienie momentu AHA dla produktu

Zarządzanie podróżą produktu

Ramy ustalania priorytetów

Definiowanie wyczyszczonych kryteriów akceptacji

Zrozumienie i zastosowanie metodologii Agile, Scrum i SAFe

Uprość cykl sprintu, przenosząc całą komunikację i wiedzę zespołu w jedno miejsce dzięki ClickUp

Oprócz wnikliwego bloga, ClickUp oferuje pakiet potężnych narzędzi zaprojektowanych w celu usprawnienia procesów zarządzania produktem.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania produktem ClickUp , stworzonemu specjalnie w celu zwiększenia wydajności menedżera produktu, możesz bez wysiłku zarządzać przepływem pracy swojego zespołu, ustalać priorytety funkcji, usprawniać zarządzanie sprintami i utrzymywać zgodność interesariuszy - wszystko w ramach jednej scentralizowanej platformy.

Oto jak to zrobić:

Usprawnione zarządzanie sprintami: Sprinty ClickUp ułatwiają efektywną organizację sprintów, śledzenie postępów i zarządzanie spillover, wspierając skuteczne pętle informacji zwrotnych od interesariuszy

Zorganizowane mapy drogowe produktów: Hierarchiczna struktura narzędzia umożliwia przejrzystą organizację mapy drogowej produktu, centralizując zarządzanie projektami i komunikację w celu skoncentrowania się na elementach działań

Elastyczne zarządzanie epikami i podzadaniami: Podzadania pozwalają na szczegółowy podział zadań w ramach epików, umożliwiając elastyczne przydzielanie sprintów bez przenoszenia całego epika, usprawniając planowanie historii użytkownika

Scentralizowane tworzenie briefów produktowych: ClickUp Docs stanowi wsparcie dla tworzenia kompleksowych briefów produktowych, konsolidując wymagania w celu usprawnienia komunikacji z zespołami inżynierów i interesariuszami

Zwiększona widoczność danych: Niestandardowe pola w ClickUp i ClickUp Dashboards oferują szczegółowe zarządzanie danymi dla testów, rozwoju i punktów sprintu, dostarczając praktycznych informacji na temat postępu sprintu i codziennych stand-upów

Bezproblemowa komunikacja: Od przypisanych komentarzy w zadaniach po zintegrowane wiadomości za pośrednictwem ClickUp Chat, platforma pozwala scentralizować całą pracę i konwersacje związane z pracą na jednej platformie

Gdy nadejdzie czas na usprawnienie mapy drogowej produktu, szablon mapy drogowej produktu ClickUp umożliwia wizualizację epic, sprintów i priorytetów we wspólnej przestrzeni.

Pobierz szablon Free Planuj, śledź i zarządzaj rozwojem produktu za pomocą szablonu mapy drogowej produktu ClickUp

Narzędzie to jest szczególnie przydatne do informowania interesariuszy o kamieniach milowych lub dostosowywania priorytetów w miarę przesuwania się osi czasu.

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu byli przeciążeni ręcznymi aktualizacjami statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na powielanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu byli przeciążeni ręcznymi aktualizacjami statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na powielanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem

Najlepsze blogi o zarządzaniu produktami od ClickUp: Mapa drogowa produktu: Przykłady i jak ją stworzyć

Jak przeprowadzić analizę SWOT produktu w celu uzyskania strategicznych spostrzeżeń?

Jak zarządzać cyklem życia produktu w celu osiągnięcia długotrwałego powodzenia?

Jak znaleźć moment Aha dla swojego produktu (+przykłady)

2. Biuletyn Lenny'ego

Ten blog Substack jest pomysłem Lenny'ego Rachitsky'ego, aktywnego inwestora-anioła i konsultanta ds. produktów, który wcześniej współpracował z Airbnb i Neustar. Newsletter Lenny'ego obejmuje zakres tematów, takich jak:

Niestandardowe wskazówki dotyczące pozyskiwania klientów

Przykłady mapy drogowej produktu

Strategie dopasowania produktu do rynku

Współpraca w zakresie inżynierii produktu

Udostępniane spostrzeżenia są oparte na danych, dzięki czemu nawet najbardziej złożone wyzwania związane z zarządzaniem produktem można przekształcić w praktyczne wskazówki.

Rachitsky jest również gospodarzem Lenny's Podcast, w którym przeprowadza wywiady z założycielami startupów i menedżerami produktu, destylując ich doświadczenia i lekcje w praktyczne porady dla swoich odbiorców.

Oprócz pisania i podcastowania, zarządza społecznością Slack "The Friends of Lenny's Newsletter", ekskluzywną przestrzenią dla płatnych subskrybentów. Ta społeczność oferuje:

AMA na żywo

Kluby książki

Programy mentorskie

Interaktywne warsztaty

🌟 USP: Newsletter Lenny'ego to kopalnia złota do nawiązywania kontaktów i ciągłego uczenia się. Wykracza poza teorię, oferując konkretne, oparte na danych strategie i ramy, które mają bezpośrednie zastosowanie do rzeczywistych wyzwań związanych z zarządzaniem produktem.

3. Menedżer produktu

via The Product Manager

Jeśli zmagasz się z wyzwaniami związanymi ze skalowaniem zweryfikowanego produktu SaaS, The Product Manager jest zasobem, którego potrzebujesz. Założona przez Hannah Clark, platforma ta wykracza poza zawartość dla początkujących PM, zaspokajając potrzeby liderów produktów cyfrowych, którzy chcą przyspieszyć wzrost po osiągnięciu dopasowania produktu do rynku.

Blog Product Manager oferuje wnikliwą, praktyczną zawartość dla menedżerów produktu na wszystkich poziomach, obejmującą takie tematy jak:

Pojawiające się trendy UX i AI

Metodyki Scrum i Agile

Strategie rozwoju i ustalania cen SaaS

USP: Z silnym naciskiem na skalowanie zweryfikowanych produktów, blog ten dostarcza narzędzi, ram i spostrzeżeń, które pomogą PM dopracować MVP, zoptymalizować strategię produktu i pewnie poruszać się po finansowaniu serii B i nie tylko.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

Blog Romana Pichlera jest kluczowym źródłem informacji na polu zarządzania produktem, oferując dogłębną wiedzę na temat strategii produktu, doświadczenia użytkownika i zarządzania backlogiem. Jako autor Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler jest znany ze swoich praktycznych, praktycznych spostrzeżeń, które pomagają menedżerom produktu udoskonalić ich podejście i napędzać rozwój produktu.

Jego blogi obejmują szerokie spektrum tematów związanych z zarządzaniem produktami, w tym:

Skuteczne zarządzanie różnymi typami menedżerów produktu

Budowanie i pielęgnowanie empatii w teamach produktowych

Tworzenie potężnych tablic wizji cyklu życia produktu

Zapewnienie zaangażowania i dostosowania interesariuszy

Pichler udostępnia również najlepsze praktyki poruszania się po wyzwaniach ery cyfrowej, podkreślając potrzebę zwinności, jasnej komunikacji i silnej strategii produktu.

USP: Dla tych, którzy preferują zawartość audiowizualną, Pichler oferuje nagrania wideo i podcasty, dzięki czemu jego wiedza jest łatwo dostępna w różnych formatach. A co najlepsze? Cała jego cenna zawartość jest dostępna za Free

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

via SVPG

Artykuły SVPG to lektura obowiązkowa dla każdego profesjonalisty w dziedzinie zarządzania produktem. Założony przez Marty'ego Cagana, prawdziwą legendę zarządzania produktem, który pełnił znaczące role w takich firmach jak HP, Netscape i eBay, SVPG stoi na czele przywództwa w zakresie zarządzania produktem.

SVPG jest znany z oferowania wysoce praktycznej i strategicznej zawartości, która głęboko rezonuje z menedżerami produktu poruszającymi się po złożoności cyfrowego świata produktów, zwłaszcza gdy skalują zespoły i projekty. Blog obejmuje szeroki zakres krytycznych tematów, w tym:

Transformacje projektów: Zrozumienie procesu skalowania i ewolucji teamów produktowych

Testowanie modeli produktów: Jak tworzyć i iterować modele produktów w celu weryfikacji założeń biznesowych?

Operacje produktowe: Najlepsze praktyki budowania ram operacyjnych, które wspierają wydajne zespoły

Dzięki ponad 50-letniemu łącznemu doświadczeniu założycieli i współpracowników, SVPG dostarcza niezbędnych wskazówek dla osób pełniących różne role związane z produktem, niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem generalnym, liderem produktu, czy kimś pracującym w okopach na froncie produktu.

🌟 USP: Aby uzyskać głębszy wgląd, możesz zapoznać się z 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set' - serią czterech wnikliwych książek, których autorem jest Marty Cagan i zespół SVPG. Książki te oferują wgląd w następujące kwestie: Zarządzanie teamami produktowymi

Marketing produktów technologicznych

Przejście na model operacyjny skoncentrowany na produkcie

6. The Product Folks

via The Product Folks

The Product Folks to społeczność PM-ów oparta na wolontariacie. Założona w Bengaluru, ma ponad 100 000 członków i dociera ze swoją zawartością do około 1 miliona osób.

Blog, będący hubem pełnym wartości dla aspirujących i początkujących specjalistów ds. produktu, wnosi do świata zarządzania produktem unikalną, pierwszoplanową perspektywę. Pomija przeładowanie teorią i dostarcza praktyczną zawartość, która pomaga budować umiejętności.

Organizacja ułatwiła ponad 500 zmian w karierze i zorganizowała ponad 200 wydarzeń, przy wsparciu ponad 50-osobowego zespołu wolontariuszy.

Kluczowe tematy obejmują:

Studia przypadków PM i przewodniki po pracy

Strategie zarządzania produktem

Plany kariery

🌟 USP: Spodziewaj się sprawdzonych w boju spostrzeżeń, ustrukturyzowanych ścieżek nauki i rozsądnego podejścia do opanowania zarządzania produktem.

7. Mind the Product

via Mind the Product

Mind the Product to jedna z największych społeczności zarządzania produktem na świecie, a jej blog jest niezbędną lekturą dla każdego, kto poważnie myśli o PM. Dzięki współpracownikom-ekspertom i dogłębnym analizom przywództwa produktowego, blog ten oferuje mieszankę taktycznych i strategicznych spostrzeżeń.

Ale nie chodzi tylko o zawartość. Wydarzenia organizowane przez Mind the Product są kamieniem węgielnym ich wkładu w społeczność zarządzania produktem, a ich flagowe wydarzenie, #mtpcon, wyróżnia się jako najważniejsze spotkanie. Odbywający się w globalnych hubach, takich jak Londyn i San Francisco, #mtpcon przyciąga różnorodną publiczność, od początkujących menedżerów produktu po doświadczonych weteranów, zapewniając platformę do nauki i nawiązywania kontaktów.

Kluczowe tematy:

Techniki rozwoju i eksperymentowania

Trendy w zarządzaniu produktami

Ustawienie celów w produkcie

🌟 USP: Posiada również wirtualną serię wywiadów, Product Unplugged, badającą strategie, lekcje i kreatywne procesy, które kształtują odnoszące sukcesy zespoły produktowe.

8. Przegląd pierwszej rundy

via First Round Review

First Round Review, dział zawartości First Round Capital (firmy venture capital w fazie zalążkowej), stał się zaufanym źródłem informacji dla założycieli startupów i menedżerów produktu.

Założony z misją bycia "Harvard Business School for Startups ", gromadzi PM, założycieli i inwestorów, aby udostępniać osobiste historie i cenne doświadczenia na tematy takie jak:

Fundraising

Planowanie PR startupu

Analiza SWOT produktu

Budowanie empatii w teamach

Niektóre z najsłynniejszych blogów z First Round Review to " Give Away Your Legos autorstwa Molly Graham, który podkreśla znaczenie oddelegowania w skalowaniu teamów; " How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit autorstwa Rahula Vohry, wprowadzający oparte na danych podejście do PMF; lub strategia skalowania Figmy.

USP: First Round Review wyróżnia się tym, że skupia się na ludzkiej stronie zarządzania produktem, pomagając jednostkom rozwijać się i odnosić sukcesy w ich firmach.

9. Departament Produktu

via Departament Produktu

Blog Department of Product to potęga wiadomości, wyjaśnień i spostrzeżeń dotyczących inżynierii produktu.

Zaufało nam ponad 45 000 menedżerów produktu, projektantów, inżynierów i VC z firm takich jak Spotify, Netflix, Apple i Amazon. Znajdziesz tu zawartość dotyczącą:

Pozycjonowanie produktu i wskazówki marketingowe

Zarządzanie zadaniami oparte na energii

Planowanie asynchroniczne

To idealne połączenie myśli przewodniej i praktycznych porad.

USP: Blog obejmuje webhooki, mikrousługi, dokumentację API i uprawnienia do projektowania SaaS, dzięki czemu jest cenny dla PM-ów, którzy potrzebują bardziej technicznego zrozumienia.

10. Ask Gib

via Ask Gib

Ask Gib to wyróżniający się blog autorstwa Gibsona Biddle'a, byłego wiceprezesa ds. zarządzania produktami w Netflix.

Co jednak czyni go wyjątkowym?

Mniej tu ustrukturyzowanych porad, a więcej skandynawskich refleksji, angażujących sesji pytań i odpowiedzi oraz osobistych przemyśleń i anegdot Biddle'a na temat zmieniającego się krajobrazu zarządzania produktem. Używa on również konwersacyjnych, zwięzłych tytułów, które sprawiają, że blogi są przyjemne w czytaniu.

Biddle nie unika odpowiedzi na trudne pytania dotyczące:

Rozwój i strategia produktu

Jak przekazywać i otrzymywać konstruktywne informacje zwrotne

Współpraca między teamami produktowymi i projektowymi

USP: Czytanie Ask Gib jest jak przyjacielska, wnikliwa rozmowa z mentorem - zakończona humorem i mądrością. Blog jest dostępny Free dla wszystkich.

11. Inside Intercom

via Intercom

Jako lider w świecie produktów SaaS, blog Inside Intercom stał się kluczowym źródłem informacji dla menedżerów produktu, zespołów ds. sukcesu klienta i każdego, kto pracuje z produktami technologicznymi.

Nadążając za zmianami w branży, blog rozszerzył swoją tematykę o implikacje produktowe ML, agentów AI i automatyzacji, zapewniając, że pozostaje w czołówce innowacji.

Chcesz przeczytać o zarządzaniu produktem opartym na AI? Intercom ma wszystko, czego potrzebujesz. Szukasz zasad dotyczących produktów? Jest też blog na ten temat.

Inne kluczowe tematy obejmują:

Rozwój i skalowanie SaaS

Ramy procesu rozwoju produktu

Przyszłość obsługi klienta i jej powodzenia

USP: Inside Intercom ma na celu pomóc w tworzeniu produktów, które naprawdę rozwiązują problemy użytkowników dzięki prowokującym do myślenia i wnikliwym artykułom.

12. Przynieś pączki

via Bring the Donuts

Bring the Donuts, blog o zarządzaniu produktami autorstwa Kena Nortona - który kierował inicjatywami produktowymi dla Dokumentów Google, Kalendarza Google i Mobilnej mapy Google - oferuje świeże spojrzenie na..:

Dlaczego świetni menedżerowie produktu koncentrują się na komunikacji, a nie na procesach

Jak przewodzić bez autorytetu i uzyskać poparcie teamów

Dlaczego samoświadomość jest największą zaletą w karierze?

Aha, a jeśli zastanawiasz się nad nazwą? Nawiązuje ona do słynnej rady Nortona: "Zawsze przynoś pączki" - ponieważ małe gesty mają ogromny wpływ na budowanie zaufania.

🌟 USP: Norton nie tylko omawia ramy i strategię; omawia również to, czego faktycznie potrzeba, aby przewodzić, jak poruszać się w rzeczywistości zarządzania produktem i jak budować zaufanie z zespołem, jednocześnie radząc sobie z trudnymi rozmowami i zarządzając sobą tak samo, jak produktem.

13. Koalicja produktowa

via Product Coalition

Product Coalition to publikacja Substack i Medium autorstwa Jaya Stansella, jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie zarządzania produktem na świecie. Misją bloga jest udostępnienie wiedzy na temat zarządzania produktami na całym świecie.

Oferuje ogromną bibliotekę wnikliwych artykułów napisanych przez doświadczonych PM i liderów branży na temat:

Wdrażanie dla kierowników ds. produktów

Techniki testowania użytkowników

Diagramy procesów operacyjnych

USP: Dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, Product Coalition oferuje krótkie kursy, które prowadzą do uzyskania certyfikatu ukończenia dla płatnych subskrybentów. Stansell regularnie prowadzi również podcasty i wydarzenia na żywo.

14. Pendo

via Pendo

Pendo, platforma doświadczeń produktowych, usprawnia doświadczenia cyfrowe dzięki wydajnym analizom, powtórkom sesji i wskazówkom w aplikacji. Jak można się spodziewać, blogi Pendo dostarczają cennych spostrzeżeń dla PM-ów, którzy chcą wykorzystać dane i opinie użytkowników.

Blogi obejmują kluczowe tematy, takie jak:

Personalizacja i zarządzanie produktem

Mapy drogowe AI dla CPO

Benchmarki produktowe

Dodatkowo, artykuły na temat benchmarków produktów dostarczają przydatnych porównań, pomagając kierownikom ds. produktów ocenić pozycję ich produktów na rynku.

USP: Pendo łączy solidne, oparte na danych strategie z praktycznymi spostrzeżeniami. Blogi wykraczają poza funkcje produktu, publikując dogłębne białe księgi i studia przypadków dotyczące wiodących marek, takich jak Thomson Reuters i LexisNexis, umożliwiając PM uczenie się na podstawie rzeczywistych zastosowań i sprawdzonych wyników. To połączenie głębi analitycznej i nauki opartej na studiach przypadków sprawia, że blog Pendo jest platformą dla PM-ów zainteresowanych analityką produktów i poprawą doświadczenia użytkownika.

15. Product Talk

via Product Talk

Product Talk, założony przez Teresę Torres, jest nieocenionym źródłem informacji dla PM-ów, projektantów UX i założycieli, którzy chcą ulepszyć swoje procesy tworzenia produktów. Torres bada złożoność budowania świetnych produktów technologicznych i oferuje jasne wskazówki dotyczące korzystania z danych i eksperymentów.

Znajdziesz tu pomocną zawartość dotyczącą:

Techniki testowania założeń

Zastosowanie ciągłego odkrywania w UX

Przeprowadzanie niestandardowych rozmów z klientami

USP: Torres prowadzi również Product Talk Academy, która oferuje kursy i warsztaty korporacyjne mające na celu podniesienie poziomu zespołów produktowych.

Wyróżnione wzmianki

Dzień z życia menedżera produktu jest pełen różnych doświadczeń. Wiesz, że nigdy nie jest liniowy - ewoluuje wraz z upływem dnia. Nawet jeśli masz listę blogów dotyczących zarządzania produktami, które obejmują różne perspektywy, jako kreatywny profesjonalista wiesz, że potrzebujesz więcej.

Chcesz rozbudzić nowe pomysły, pobudzić swoją kreatywność i podejść do sprawy w inny sposób. Dlaczego więc nie pójść o krok dalej? Oto dwa dodatkowe blogi, które mogą wstrząsnąć rzeczywistością.

1. Farnam Street

via Farnam Street

Pierwszym z nich jest Farnam Street.

Ten blog to ukryty klejnot dla liderów, którzy chcą konsekwentnie podejmować lepsze decyzje. Jest on dostępny za darmo i obejmuje ponadczasowe tematy, takie jak podejmowanie decyzji, ciągłe uczenie się, poprawa nawyków czytania i znalezienie celu.

Posty są łatwe do przyswojenia i pełne cennych spostrzeżeń, które można natychmiast wdrożyć.

2. Stratechery

via Stratechery

Następny jest Stratechery.

Stanowiąc skrzyżowanie strategii biznesowej, technologii i zarządzania produktem, jest postrzegany jako szanowane źródło zrozumienia modeli biznesowych technologii, strategii konkurencyjnej i dynamiki rynku produktów.

Założony przez analityka Bena Thompsona blog pomaga kierownikom ds. produktów myśleć jak menedżerowie i inwestorzy, a nie tylko skupiać się na strukturach i realizacji. Na początek zrozumiesz, w jaki sposób firmy takie jak Apple, Google, Microsoft i startupy konkurują, wyróżniają się i utrzymują swoje biznesy.

Stratechery analizuje również główne zmiany w AI, SaaS, marketplaces i mediach z perspektywy przyjaznej dla PM.

