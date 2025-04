8 najlepszych alternatyw CRM, które usprawnią Twój Business 2025

Na twojej liście do zrobienia często pojawia się: Znajdź lepszy sposób na zarządzanie klientami

Po wszystkich darmowych i płatnych wersjach próbnych, przez które przeszedłeś po raz enty, nie znalazłeś CRM ( zarządzanie relacjami z klientami ) oprogramowanie, które się trzyma. Wiele dedykowane oprogramowanie CRM, takie jak Zoho CRM są świetnymi narzędziami, ale ich utrzymanie jest kosztowne. 💸

Czy zastanawiałeś się nad CRM alternatywa? Jest to zbudowana platforma do zarządzania kontaktami przy jednoczesnym organizowaniu projektów administracyjnych, dzięki czemu masz przepustowość, aby pielęgnowanie relacji z klientami .

Alternatywy CRM sprawiają, że zarządzanie kontaktami bez tarcia, dzięki czemu nie musisz modyfikować swoich procesów biznesowych, aby dostosować je do technologii. Zamiast tego możesz swobodnie dostosowywać się do sposobu, w jaki pracujesz - bez dodatkowych kosztów.

Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze (i niektóre znane) alternatywy CRM, które pomogą Ci przydzielić priorytety działaniom sprzedażowym i celom związanym z przychodami. Dołączyliśmy również szablony ClickUp, aby uzyskać przewagę nad konkurencją i zacząć już dziś! ⚡️

8 alternatyw CRM do zarządzania kontaktami i procesami (z szablonami Free)

1. Tablice Kanban

Menedżerowie sprzedaży: Jeśli szukasz najlepszego sposobu na uproszczenie nadzoru nad Cykle pracy CRM i bazy danych kontaktów tablica Kanban jest najlepszą alternatywą dla zwinnego CRM. A Tablica Kanban to narzędzie do wizualizacji przepływu pracy bez użycia kodu, służące do konsolidacji informacji.

W przeciwieństwie do arkusza kalkulacyjnego z dużą ilością danych, tablica Kanban zawęża pole widzenia, umożliwiając widok tylko najważniejszych informacji. Istnieje wiele wewnętrznych i zewnętrznych przypadków użycia tablicy Kanban dla teamów sprzedażowych, w tym:

Tablica Planów Sprzedaży

Tablica priorytetów dziennych/tygodniowych/miesięcznych

Tablica kont i możliwości

Tablica kluczowych spotkań

Tablica banku pomysłów

Tablica do planowania sprzedaży

Śledzenie ostatniej aktywności klienta, kontaktów, odnowień konta i ryzyka w ClickUp Dowiedz się więcej o Tablicach Kanban w ClickUp Bonus:_ CRM Use Cases

2. E-mail

W organizacjach korzystających z Google Workspace lub Microsoft Outlook zarządzanie kontaktami odbywa się zazwyczaj w skrzynkach odbiorczych. W samym tylko obszarze roboczym Google Marketplace znajduje się mnóstwo integracji pozwalających zoptymalizować skrzynki odbiorcze Gmaila.

W połączeniu z funkcjami Gmaila, takimi jak etykiety, kategorie i filtry, sprzedawcy są w stanie częściowo dostosować swoje skrzynki odbiorcze.

Istnieje jednak ciemna strona e-maila w komunikacji biznesowej: przeciążenie powiadomieniami. Stres związany z odpowiedziami. Dłuższe godziny pracy._ Są to czynniki blokujące wydajność, szczególnie w przypadku organizacji zajmujących się sprzedażą zdalną.

Źródło: Adobe Wszystko po to, aby powiedzieć, że jeśli do zdecydujesz się użyć e-mail jako alternatywa CRM e, upewnij się, że działa dla Ciebie, a nie odwrotnie! Adopt najlepsze praktyki dla e-mail czas odpowiedzi, automatyzacja, przypomnienia i szablony, dzięki którym nie utoniesz w natłoku pracy.

Dla entuzjastów wydajności, którzy nie mogą znieść otwierania i zamykania ponad 40 wątków e-mail, mamy rozwiązanie: E-mail w ClickUp! Twórz podpisy e-mail, zarządzaj kontami e-mail i łącz wiadomości e-mail z powiązanymi elementami pracy - bez otwierania nowych zakładek. 🤩

Wysyłaj szybko zapisane odpowiedzi w ClickUp Zarządzanie e-mailami w ClickUp

3. Dokumenty

Gdzieś w skrzynce odbiorczej sprzedawcy znajduje się zużyty plik propozycji "v12_Final_FINAL" - więc ten jest dla Ciebie!

Jeśli masz powtarzające się propozycje, umowy lub przewodniki, umieść je w edytorze dokumentów udostępnianym online. Twórz tyle wersji, ile potrzeba dla określonych sprzedawców lub typów klientów.

Ważne jest to, że będziesz mieć wszystkie dane w jednym miejscu. Na przykład w Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie szablonów dokumentów z brandingiem i wstępnie ustawionym formatem, dzięki czemu wszystkie dokumenty wyglądają jednolicie.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby tworzyć, niestandardowe dokumenty i połączyć je z zadaniami i skutecznie planować! ⬇️

4. Tablice cyfrowe

Jeśli chcesz zaangażować się w swoją bazę kontaktów na nowe sposoby, spodobają Ci się cyfrowe tablice!

Na nieskończonym płótnie sprzedawcy uzyskują wizualny obraz sytuacji potencjalnego klienta bez limitów tradycyjnej tablicy suchościeralnej.

Ewolucja narzędzia do współpracy w miejscu pracy sprawiły, że tablice cyfrowe stały się przyjazne dla użytkownika i mobilne. Dzięki temu każdy członek zespołu ma dostęp do najbardziej aktualnych informacji w dowolnym momencie!

Kluczem do zmaksymalizowania wartości tablic cyfrowych do zarządzania kontaktami jest efektywna nawigacja. Gdy obiekty, obrazy, pomysły i zadania są strategicznie rozmieszczone, odblokowuje to stan przepływu wydajności, dzięki czemu możesz stale budować w miarę rozwoju. 🌱

Twórz zadania ClickUp bezpośrednio z poziomu Tablicy

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Tablica ClickUp lub jeśli puste płótno wydaje się onieśmielające, wypróbuj Free Szablon mapy podróży klienta od ClickUp ! Pobierz ten szablon Bonus: **Oprogramowanie CRM_SaaS !

5. Listy

Podobne do katalogów, listy są "żywymi" bazami danych do zarządzania kontaktami i śledzenia interakcji. Menedżerowie kont używają list do scentralizowania informacji z różnych typów źródeł, dzięki czemu stają się one ich pojedynczym źródłem prawdy.

Najprawdopodobniej korzystasz już z list, ale jeśli chcesz je ulepszyć (bez żadnych kosztów), wypróbuj Listy w ClickUp! Pobierz Free Szablon śledzenia powodzenia klienta w ClickUp z przykładowymi zadaniami i informacjami, aby odkryć, jak możesz zarządzać listami na swój sposób.

Tworzenie wielu baz danych w celu bezawaryjnego zarządzania kontami w ClickUp Pobierz ten szablon

6. Arkusze kalkulacyjne

Gdy organizujesz ten sam typ informacji od jednego klienta do drugiego, warto mieć prostą, dobrze zorganizowaną tabelę. W przeciwieństwie do tablic cyfrowych, arkusze kalkulacyjne mają strukturę do obsługi płynne wprowadzanie danych . Wraz z opcjami grupowania, filtrowania i sortowania; arkusz kalkulacyjny kontaktów staje się narzędziem pracy.

Czy w porównaniu z innymi alternatywami CRM z tej listy, to narzędzie będzie nadal działać w miarę skalowania? Krótka odpowiedź: Nie samo w sobie.

Arkusze kalkulacyjne ze starszych wersji aplikacji nie są przeznaczone do przechowywania rozmów, plików lub osobistych notatek; rzeczy, których regularnie potrzebujesz do zwiększenia wydajności sprzedaży. Nie zniechęcaj się jednak! Jeśli czujesz się bardziej komfortowo w arkuszach kalkulacyjnych, będziesz zadowolony z Widok tabeli w ClickUp ponieważ jest to super wydajny arkusz kalkulacyjny stworzony do organizowania każdego rodzaju pracy.

Bonus:_ **Oprogramowanie CRM dla komputerów Mac !

Oto wewnętrzne spojrzenie na to, jak stworzyć idealną bazę danych w ClickUp! ⬇️

7. Katalog

Omówiliśmy, dlaczego samodzielne arkusze kalkulacyjne nie są przeznaczone do komunikacji i współpracy, więc antidotum jest katalog. Katalog jest podobny do arkusza kalkulacyjnego z kolumnami i wierszami, ale jego wydajność z odpowiednimi oprogramowanie do zarządzania projektami pokonuje prosty arkusz kalkulacyjny.

Katalogi są przydatne na wiele sposobów: sprzedawcy są lepiej przygotowani do przechowywania dużych ilości danych kontaktowych, *menedżerowie mają widoczność w toku pracy, *zespoły budują wewnętrzne partnerstwa strategiczne szybsze zamykanie transakcji. Ponieważ katalogi są tworzone tak, aby działały w każdym przypadku użycia, oto kilka, od których warto zacząć:

Testimonial i Przykłady Customer Journey katalog

Katalog cotygodniowych/miesięcznych/kwartalnych spotkań sprzedażowych

Katalog pracowników i współpracowników wewnętrznych

Wspieranie sprzedaży Katalog zawartości

Katalog kontaktów sprzedawców

Katalog demonstracji produktów

Katalog podręczników sprzedaży

Katalog SOP firmy

Katalog wydarzeń Teams

Katalog kont

Lista jest długa!

Jeśli chcesz przetestować potężny katalog, pobierz Free Szablon katalogu pracowników od ClickUp ! Szablon zawiera przykładowe informacje, które mogą zainspirować do stworzenia niestandardowego katalogu.

Uporządkowane i łatwo dostępne kontakty w ClickUp Pobierz ten szablon**Sprawdź te aplikacje sprzedażowe !

8. Mapy niestandardowe

Być może najbardziej ekscytującą alternatywą CRM na tej liście jest wykorzystanie mapy do zarządzania kontaktami! Rozmieszczanie kontaktów według ich adresów przenosi organizację na nowy poziom, jeśli Twoja praca opiera się na lokalizacji. A w ClickUp nie poświęcasz danych projektu, ponieważ adresy dodane do pola niestandardowego Lokalizacja są połączone z zadaniem kontaktu.

Sprawdź Widok mapy ClickUp'a !

Nie jesteś gotowy na alternatywę CRM? Dowiedz się, jak zbudować CRM w ClickUp .

Co dalej?

Jeśli kiedykolwiek byłeś ciekawy ClickUp, oto jak możesz zacząć za darmo: