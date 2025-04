Sunsama vs. ClickUp: Która aplikacja do planowania jest najlepsza?

Twój poranek rozpoczął się od trzech rozmów z klientami, po których nastąpiły spotkania Teams. Teraz, o 16:00, nawet nie dotknąłeś swoich najważniejszych zadań, a twoja energia jest wyczerpana.

Jeśli tak wygląda każdy twój dzień, to nadszedł czas, abyś rozważył dedykowane cyfrową aplikację do planowania . A jeśli zrobiłeś badania, prawdopodobnie natknąłeś się na dwie popularne opcje: Sunsama vs. ClickUp.

Oba narzędzia obiecują pomóc w lepszym zarządzaniu czasem, ale mają różne podejścia. Podczas gdy jedno skupia się na codziennym planowaniu i świadomej wydajności, drugie oferuje zakończone rozwiązanie dla obszaru roboczego. Prawdziwe pytanie brzmi: które z nich odpowiada Twoim potrzebom? Przekonajmy się!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

/href/ https://clickup.com/signupClickUp/%href/ jest najlepszy dla: Sunsama jest najlepsza dla: Teamów i firm różnej wielkości, które potrzebują wszechstronnego narzędzia do zarządzania projektami Samotnych profesjonalistów i freelancerów skoncentrowanych na codziennym planowaniu Użytkowników poszukujących szerokiej personalizacji i wszechstronnego rozwiązania do zarządzania projektami Użytkowników poszukujących niestandardowego rozszerzenia i kompleksowego rozwiązania obszaru roboczego Użytkowników, dla których priorytetem jest prosty, intuicyjny interfejs, tryb skupienia i timeboxing Ci, którzy chcą pomocy AI w automatyzacji zadań i wglądu w nie Ci, którzy chcą zintegrować istniejące narzędzia w scentralizowanym planerze Ci, którzy chcą zintegrować istniejące narzędzia w scentralizowanym planerze Osoby, które potrzebują rozbudowanych funkcji i możliwości zarządzania projektami Osoby poszukujące usprawnionego, wolnego od zakłóceń doświadczenia w zakresie planowania

Wypróbuj ClickUp za darmo!

Co to jest ClickUp?

Planuj swoje projekty, ustalaj priorytety zadań i śledź postępy w jednym miejscu dzięki ClickUp

Indywidualne zadania do wykonania znajdują się w aplikacji do notatek, projekty zespołowe w udostępnianym obszarze roboczym, a za każdym razem, gdy potrzebujesz pomocy, musisz pingować współpracowników na osobnym czacie.

Niezbyt przyjemny fakt? Przełączamy się między aplikacjami 1200 razy dziennie . To 9% naszego rocznego zmarnowanego czasu pracy.

ClickUp naprawia to dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekt, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Można jej używać równie łatwo do planowanie zadań , zarządzanie czasem i śledzenie projektów, jak również do współpracy w zespole. Zaprojektowany, aby zastąpić wiele narzędzi, oferuje wysoce konfigurowalny interfejs do planowania, organizowania i wykonywania pracy na swój sposób.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem zarządzającym osobistymi zadaniami, czy też częścią dużego zespołu zajmującego się złożonymi projektami, ClickUp dostosowuje się do twoich potrzeb dzięki funkcjom takim jak automatyzacja zadań, dokumenty do współpracy, a nawet narzędzia oparte na AI.

Funkcje ClickUp

ClickUp to dostawca narzędzi, które pozwalają wyprzedzać harmonogram i osiągać wyniki - od dostosowywanych widoków kalendarza po analizy oparte na AI i gotowe do użycia narzędzia szablony dziennych planerów . Zapoznajmy się z tymi funkcjami i zobaczmy, jak mogą one zmienić Twoją pracę i poprawić wydajność codziennego planu.

1. Szablon do planowania kalendarza ClickUp

Szablon Szablon do planowania kalendarza ClickUp ułatwia planowanie i zarządzanie wydarzeniami, terminami i zadaniami. Możesz dostosować szablon do swojego unikalnego cyklu pracy dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy i niestandardowe pola do rejestrowania szczegółów zadań i postępów.

Szablon do planowania kalendarza ClickUp

Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić kamienie milowe, monitorować koszty, czy kategoryzować zadania, ten szablon bez trudu dostosuje się do Twoich potrzeb w zakresie zarządzania zadaniami, projektami lub ogólnego planu.

Szablon oferuje różne widoki, takie jak Planer Miesięczny i Oś Czasu, umożliwiając wizualizację harmonogramu w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej sensowny, zapewniając, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Szablon automatyzuje przypomnienia i zapewnia widok z lotu ptaka, pomagając zmniejszyć chaos związany z planowaniem zadań i zmieniając sposób zarządzania czasem.

Jeśli jednak potrzebujesz szablonu, który pomoże Ci zaplanować codzienne zobowiązania osobiste i zawodowe, możesz zapoznać się z szablonem Szablon do codziennego planowania ClickUp . Z drugiej strony można użyć szablonu Szablon Planera Tygodniowego ClickUp do organizowania zadań na cały tydzień. Wyświetla cały tydzień w wydajnym dwustronicowym formacie.

Dowiedz się, jak utworzyć kalendarz projektu, korzystając z tego przydatnego objaśnienia wideo:

2. Widok kalendarza ClickUp

Widok Widok kalendarza ClickUp wykracza poza zwykłe planowanie zadań, oferując scentralizowaną platformę do wizualizacji pracy, koordynowania wydarzeń i łatwego zarządzania oś czasu zadań.

Niezależnie od tego, czy musisz monitorować wiele terminów w pracy, czy też zarządzać osobistymi zobowiązaniami, widok kalendarza ClickUp pozwala na uporządkowanie i dostosowanie planów.

Zarządzaj osią czasu projektu za pomocą widoku kalendarza ClickUp i utrzymuj wszystkich w zgodzie

Przełączaj się między układem dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, aby skupić się na tym, co najważniejsze. Funkcja "przeciągnij i upuść" sprawia, że planowanie jest dziecinnie proste - wystarczy przenieść zadania lub dostosować czasy trwania i zależności bezpośrednio w kalendarzu.

ClickUp's Kalendarz AI funkcje, takie jak inteligentne planowanie i integracja z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, upraszczają proces planowania.

Możesz również bezpiecznie udostępniać swój kalendarz klientom, członkom zespołu lub gościom, zapewniając, że wszyscy będą na bieżąco informowani i dostosowani do priorytetów zadań i osi czasu.

Dodaj do tego moc konfigurowalnych przypomnień, a już nigdy nie przegapisz ważnego spotkania lub terminu!

Oto przydatny przewodnik dotyczący maksymalnego wykorzystania możliwości kalendarza ClickUp.

3. ClickUp Brain

Wewnętrzny asystent AI ClickUp, ClickUp Brain łączy zadania, dokumenty, osoby i aplikacje zewnętrzne, takie jak Dysk Google, tworząc scentralizowany, inteligentniejszy obszar roboczy.

Ta funkcja AI pozwala również wdrożyć rozwiązania oszczędzające czas hacki na wydajność takich jak automatyzacja aktualizacji projektów i płynne tworzenie wysokiej jakości zawartości za pomocą prostych podpowiedzi.

Jeśli twoje obciążenie pracą kiedykolwiek wymknęło się spod kontroli i zastanawiałeś się jak śledzić zadania , ClickUp Brain udostępnia zautomatyzowane raporty standup i podsumowania aktywności, aby być na bieżąco.

Stwórz idealny tygodniowy plan pracy z ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain, aby:

Planować swój dzień i określać, którymi zadaniami zająć się w pierwszej kolejności w oparciu o terminy, zależności i pilność

Wyciągać kluczowe szczegóły dotyczące zadania, projektu lub dokumentu z obszaru roboczego, bez konieczności ręcznego przeszukiwania informacji

Uzyskaj kontekstowe sugestie i zawartość, aby przyspieszyć pracę - bez względu na to, czy planujesz raportowanie, czy przygotowujesz e-mail

Generuj szablony, aby pracować szybciej i łatwo transkrybować klipy wideo i głosowe

Zachowaj bezpieczeństwo prywatnych danych, ponieważ nie są one wykorzystywane do trenowania modelu AI

👀 **Do zrobienia? 93% firm które zainwestowały w AI w zarządzaniu projektami, odnotowało pozytywny zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie 12 miesięcy.

4. Zadania ClickUp

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki zadaniom ClickUp Zadania ClickUp zadania ClickUp leżą u podstaw funkcji zarządzania projektami, pomagając zorganizować wszystko, od prostych zadań do wykonania po złożone projekty.

Używaj ich do:

Podziel większe projekty na możliwe do zarządzania zadania: Twórz zadania i podzadania i przypisuj je do odpowiednich członków zespołu, upraszczając działania następcze i zapewniając odpowiedzialność

Twórz zadania i podzadania i przypisuj je do odpowiednich członków zespołu, upraszczając działania następcze i zapewniając odpowiedzialność Dostosowywać zadania do swoich potrzeb: Dostosowywać cykle pracy za pomocą niestandardowych statusów, łatwo śledzić postępy i dodawać szczegółowe informacje za pomocą niestandardowych pól

Dostosowywać cykle pracy za pomocą niestandardowych statusów, łatwo śledzić postępy i dodawać szczegółowe informacje za pomocą niestandardowych pól Efektywne priorytetyzowanie pracy: Używaj kolorowych flag priorytetów, aby skupić się na najważniejszych zadaniach

Używaj kolorowych flag priorytetów, aby skupić się na najważniejszych zadaniach Planowanie i automatyzacja: Łatwe planowanie i dostosowywanie harmonogramów oraz automatyzacja powtarzających się zadań w celu zaoszczędzenia czasu

Łatwe planowanie i dostosowywanie harmonogramów oraz automatyzacja powtarzających się zadań w celu zaoszczędzenia czasu Płynna współpraca: Połączone zadania, przypisuj zadania do wielu list i łatwo zobacz, jak projekty się łączą

Śledzenie zadań ClickUp wprowadza porządek do Twojej pracy, zapewniając centralny hub do komunikacji, współpracy i zrobienia rzeczy.

Jeśli potrzebujesz prostszego rozwiązania do zarządzania zadaniami, wypróbuj ClickUp Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp . Oferuje cztery różne widoki - Lista, Tablica, Box i Kalendarz - które pomagają wizualizować zadania według priorytetów lub działów, śledzić ich status i efektywnie współpracować z zespołem.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników używa niespójnych metod śledzenia elementów działań, co skutkuje brakiem decyzji i opóźnieniami w ich realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny.

Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję rozmów na zadania - dzięki czemu członkowie Twojego zespołu mogą działać szybko i pozostać w zgodzie.

Wypróbuj ClickUp za Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

_ClickUp można dostosować do niemal każdej potrzeby związanej z zarządzaniem projektami. Jest wystarczająco zaawansowany technicznie, aby obsługiwać duże, całoroczne projekty międzydziałowe, a jednocześnie można go dostosować tak, aby działał jako prosta codzienna lista kontrolna Kaylee Hatch brand Manager w Pulsie strony głównej

Przeczytaj również: Free Sunsama Alternatywy i konkurenci

Co to jest Sunsama?

przez Sunsama Sunsama to aplikacja do codziennego planowania zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom organizować rutynowe zadania i harmonogramy w jednym, uproszczonym cyklu pracy.

Pozwala użytkownikom łączyć priorytety zawodowe i osobiste, przydzielać czas na zadania i śledzić postępy w ciągu dnia.

Koncentrując się na ustrukturyzowanym planowaniu, Sunsama oferuje funkcje, których celem jest wsparcie wydajności i pomoc użytkownikom w zarządzaniu zadaniami i ich obowiązkami.

Przeczytaj również: Free Sunsama Alternatywy i konkurenci

Funkcje Sunsama

Przyjrzyjmy się teraz niektórym funkcjom Sunsama:

1. Codzienne planowanie

via Sunsama Funkcja codziennego planowania Sunsama zapewnia prosty sposób na uporządkowanie dnia poprzez dostosowanie zadań i harmonogramu w jednym miejscu. Umożliwia ustawienie realistycznych celów, blokowanie czasu na krytyczne zadania i wizualizację obciążenia pracą w przejrzystym, intuicyjnym interfejsie.

Sunsama pomaga podzielić pracę na możliwe do wykonania kroki, koncentrując się na codziennych priorytetach, zapewniając postęp bez niepotrzebnego stresu. Funkcja ta zachęca również do planowania, refleksji nad zakończonymi zadaniami i ustawiania priorytetów na następny dzień, promując zrównoważone podejście do wydajności.

Pro Tip: Nadaj priorytet rozwojowi osobistemu, planując czas na budowanie umiejętności, warsztaty lub czytanie informacji branżowych. Włączenie ich do rutyny planowania zwiększa wydajność i pozwala podejmować bardziej świadome decyzje w codziennych zadaniach.

2. Integracja zadań

via Sunsama Jedną z mocnych stron Sunsama jest możliwość płynnej integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Trello, Asana i Jira.

Integracja ta umożliwia pobieranie zadań z wielu platform do Sunsama, tworząc scentralizowany hub do planowania i realizacji.

Eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami, można wyświetlić wszystkie zadania i terminy w jednym miejscu, upraszczając cykl pracy. Integracje Sunsama ułatwiają wypełnianie luk między różnymi narzędziami, zapewniając lepszą organizację i widoczność zadań.

3. Timeboxing

via Sunsama Funkcja boksów czasowych Sunsama pomaga użytkownikom przydzielać określone bloki czasu na zadania, promując skupienie i wydajność.

Wizualne planowanie pracy w kalendarzu zachęca do ustawienia granic dla każdego zadania i trzymania się planu. Takie ustrukturyzowane podejście pomaga uniknąć przeciążenia harmonogramu, zapewniając jednocześnie, że każde zadanie otrzyma odpowiednią uwagę.

Dla tych, którzy cenią sobie precyzyjne zarządzanie czasem, timeboxing oferuje praktyczny sposób na utrzymanie kontroli nad obciążeniem pracą.

Przeczytaj również: Szablony bloków czasowych (tygodniowych, dziennych i miesięcznych)

Cennik Sunsama

Free przez 2 tygodnie

Miesięczna subskrypcja: $20/użytkownika na miesiąc

$20/użytkownika na miesiąc Roczna subskrypcja: $16/użytkownika na miesiąc

ClickUp vs. Sunsama: Porównanie funkcji

Oto krótki przegląd funkcji obu narzędzi:

Funkcje ClickUp Sunsama Najlepsze dla Teams i Business każdej wielkości Solo profesjonalistów, freelancerów Sugestie planowania AI Tak Nie Codzienne i cotygodniowe przeglądy Tak Tak Narzędzia do zarządzania projektami Tak Nie Tak Tak Tak Współpraca w Teams Tak Limit do zadań i kalendarza Rozbudowane, w tym Kalendarz Google, Slack, Salesforce i inne Umiarkowane, skupia się na narzędziach skoncentrowanych na zadaniach Gotowe do użycia szablony Tak Nie śledzenie postępów Tak, z wbudowanymi, niestandardowymi pulpitami i raportowaniem Tak, skupia się na indywidualnych celach Tak Nie

Teraz przyjrzyjmy się bliżej i zobaczmy, jak różni się podejście Sunsama i ClickUp do cyfrowego planowania. Oto szczegółowe porównanie ich kluczowych funkcji:

1. Planowanie AI

**ClickUp AI automatycznie planuje bloki dla zadań w oparciu o terminy, priorytety i istniejące obciążenia pracą. Wystarczy poprosić ClickUp Brain, aby polecił

Którym zadaniom nadać priorytet

Jak zoptymalizować planowanie spotkań

Które bloki czasowe przeznaczyć na poszczególne zadania, w oparciu o wcześniejsze trendy wydajności

Otrzymasz dopasowane sugestie, które pozwolą ci zorganizować dzień wokół najważniejszych zadań i szczytowego poziomu wydajności.

Uzyskaj dostosowane sugestie dotyczące ustalania priorytetów zadań, aby lepiej planować swój dzień dzięki ClickUp Brain

Sunsama nie zawiera harmonogramu AI. Zamiast tego można ustawić ogólne godziny pracy jako harmonogram domyślny. Można również ustawić niestandardowe harmonogramy dla poszczególnych kanałów, które zastąpią harmonogram domyślny.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki zaawansowanym możliwościom planowania AI.

2. Narzędzia do zarządzania projektami

👀 Did You Know? An szacuje się na 48 bilionów dolarów przeznacza się każdego roku na projekty na całym świecie. Jednak dane Standish Group pokazują, że tylko 35% tych projektów kończy się sukcesem. Pozostałe 65% to oszałamiająca ilość zmarnowanych zasobów i niewykorzystanych szans.

ClickUp doskonale sprawdza się jako oprogramowanie do zarządzania projektami zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów, oferując narzędzia takie jak wykresy Gantta, zależności zadań i śledzenie postępów.

Co więcej, komentarze w wątkach i @wzmianki utrzymują kontekst w zadaniach i dokumentach.

Przeprowadzaj burze mózgów i wizualizuj cykle pracy bezpośrednio w ClickUp za pomocą Tablic i Map Myśli, twórz i przechowuj dokumentację projektu dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz zarządzaj e-mailami i wiadomościami bez opuszczania ClickUp.

Funkcje te sprawiają, że ClickUp idealnie nadaje się do zarządzania złożonymi cyklami pracy w różnych Teams.

📮ClickUp Insight: O aplikacji 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w Teams. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji.

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy są łatwo dostępne i mają odpowiedni kontekst.

Wypróbuj ClickUp za Free

Sunsama skupia się na indywidualnej wydajności i nie zawiera narzędzi do zarządzania projektami, przez co jest mniej odpowiednia dla zespołów planujących złożone projekty.

🏆 Zwycięzca: ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą dla zespołów lub firm, które potrzebują kompleksowego zarządzania projektami.

3. Szablony

ClickUp oferuje rozszerzony zakres szablonów do planowania i zarządzania projektami, które zaspokajają różnorodne potrzeby. Szablony te są wysoce konfigurowalne, aby pasowały do projektów indywidualnych lub zespołowych.

Sunsama nie oferuje predefiniowanych, gotowych do użycia szablonów, ale użytkownicy mogą tworzyć własne, dodając zadania do swoich zaległości i oznaczając je jako szablony. Zadania te mogą być następnie powielane w razie potrzeby w celu ponownego wykorzystania struktur zadań.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa pod względem różnorodności i możliwości dostosowywania szablonów.

4. Ceny

Funkcja | ClickUp | Sunsama | | |

| ---------------------- | --------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- |

| | **Cena (za miesiąc)| | Free Forever Plan | Nlimited | Business | |$20 |

| $0 | $7 | $12 | | |

| Automatyczne planowanie | |Nie | |Tak, z ClickUp Brain | |Tak, z ClickUp Brain | |Nie |

| | Automatyzacja planowania | | Tak | | Tak | | Nie |

| Widok kalendarza | | Tak | Tak | Tak | Tak |

Współpraca nad dokumentami | | Tak | Tak | Tak | Nie |

| Zarządzanie sprintami | | Tak | Tak | Tak | Nie |

Szablony projektów | | Tak | Tak | Tak | Nie | czat w czasie rzeczywistym | | Tak | Tak | Tak | Nie | |

| Liczba zadań | |Nieograniczona | |Nieograniczona | | Nieograniczona |

ClickUp

ClickUp oferuje zakres opcji cenowych dostosowanych do różnych potrzeb. Plan Free Forever jest idealny dla osób indywidualnych, podczas gdy plan Unlimited kosztuje 7 USD miesięcznie za użytkownika. Business Plan, przeznaczony dla rozwijających się teamów, kosztuje tylko 12 dolarów miesięcznie za użytkownika.

Dla większych organizacji ClickUp oferuje konfigurowalny plan Enterprise. A jeśli potrzebujesz AI, ClickUp Brain można dodać do każdego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie.

Sunsama

Sunsama pobiera opłatę w wysokości 20 USD miesięcznie za użytkownika za 14-dniową bezpłatną wersję próbną z pełną funkcją. Ta zryczałtowana stawka nie ma poziomów, dzięki czemu ocena jest jasna i prosta, ale nie można jej dostosować do unikalnych potrzeb indywidualnych i zespołowych. Jeśli wybierzesz plan roczny, możesz zaoszczędzić 48 USD rocznie.

🏆 Zwycięzca: Warstwowe opcje cenowe ClickUp zapewniają większą elastyczność, dzięki czemu są odpowiednie dla osób indywidualnych i Teams, bez wiązania pieniędzy na funkcje, których nie potrzebujesz.

ClickUp vs. Sunsama na Reddit

Debata Sunsama vs. ClickUp często pojawia się w rozmowach na Reddicie. Obie aplikacje mają oddanych fanów, ale przyjrzyjmy się temu, co Redditowicze kochają (lub nienawidzą) w tych aplikacjach i jak wypadają one w porównaniu.

Użytkownicy Reddita często opisują ClickUp jako kompleksową oprogramowanie do zarządzania projektami wielu użytkowników docenia jego zdolność do zarządzania zarówno wieloletnimi projektami, jak i mniejszymi zadaniami. Chihulytea , na instancję, notatki,

_Używam ClickUp od lat do zarządzania różnymi wieloletnimi projektami badawczymi i mniejszymi rzeczami. Dla mnie jest to bardziej menedżer projektów, podczas gdy Sunsama jest codziennym szybkim menedżerem

W innych wątkach ClickUp był również chwalony za wszechstronne funkcje kalendarza, narzędzia oparte na AI i konfigurowalne opcje zarządzania zadaniami. Funkcje te zapewniają użytkownikom scentralizowaną, kompleksową platformę do organizowania swojej pracy.

Podczas wyszukiwania opinii na temat Sunsama, powszechnym odczuciem wśród użytkowników jest jego zdolność do centralizacji narzędzi i usprawnienia cyklu pracy:

As Cappy2020 mówi,

_Główną rzeczą, w której mi pomógł, jest połączenie wielu aplikacji, których muszę używać (Gmail, Kalendarz Google, Things, Asana) w jeden centralny, przyjazny interfejs użytkownika / program, którego mogę następnie użyć do odpowiedniego planowania i blokowania czasu w ciągu dnia

Kilka wątków dotyczących zarządzania zadaniami na Reddicie również docenia minimalny interfejs, który pomaga im uprościć plan dzięki funkcjom takim jak timeboxing, które usprawniają ich dzień.

Niektórzy użytkownicy Reddita wyrażają jednak obawy dotyczące cen, zwłaszcza gdy porównują Sunsama z innymi opcjami oprogramowania:

Chciałbym nadal z niej korzystać, ale po prostu nie mogę uzasadnić takiej etykiety cenowej dla aplikacji, która w rzeczywistości jest bardzo prostą aplikacją, 0ddm4n Przeczytaj również: Recenzja Sunsama: Co warto wiedzieć o tej aplikacji zwiększającej wydajność? Która aplikacja do planowania jest najlepsza?

Wyniki już są i mamy wyraźnego zwycięzcę! 🏆

**Pomiędzy Sunsama i ClickUp, ClickUp wyłania się jako lepszy wybór

Podczas gdy Sunsama wyróżnia się prostotą, intuicyjnym planem dnia i funkcjami skrzynek czasowych, jej ograniczona funkcja i wyższa cena sprawiają, że jest mniej atrakcyjna dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej rozbudowanych narzędzi.

Minimalistyczne podejście Sunsama jest idealne dla tych, którzy szukają usprawnionego, wolnego od zakłóceń codziennego planowania, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji i kompleksowych możliwości zarządzania projektami.

ClickUp, z drugiej strony? 💜

To kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia wartość. Dzięki rozbudowanym funkcjom, takim jak konfigurowalne zarządzanie zadaniami, wszechstronne widoki kalendarza, narzędzia oparte na AI i płynne integracje, ClickUp jest naprawdę aplikacją do wszystkiego, stworzoną do skalowania wraz z potrzebami użytkowników.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą planującą codzienne zadania, czy zespołem zarządzającym złożonymi projektami, ClickUp oferuje elastyczność i funkcje, które poradzą sobie ze wszystkim. Teamsy korzystające z ClickUp raportują :

3 lub więcej zaoszczędzonych godzin tygodniowo (60,2% klientów)

wymienione 3 lub więcej narzędzi (40,9% klientów)

Zaoszczędzone pieniądze (54,7% klientów)

Chcesz doświadczyć podobnych oszczędności czasu i pieniędzy? Wypróbuj ClickUp już dziś!