30+ najlepszych podpowiedzi Leonardo AI dla oszałamiających wizualizacji

Wyobraź sobie świecącą metropolię ustawioną na obcej planecie, z drapaczami chmur wykonanymi z krystalicznych struktur i neonowymi rzekami płynącymi ulicami.

Jeszcze kilka lat temu przekształcenie takich pomysłów w wizualną rzeczywistość wymagało zespołu doświadczonych projektantów i artystów wizualnych uzbrojonych w wysokiej klasy narzędzia.

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji nawet osoby bez doświadczenia w projektowaniu mogą teraz tworzyć oszałamiające wizualizacje w ciągu kilku minut. Wyobraź sobie teraz, że masz taką kreatywną moc na wyciągnięcie ręki - dzięki platformie takiej jak Leonardo AI.

W tym wpisie na blogu przedstawimy ponad 30 przykładów podpowiedzi Leonardo AI, które można modyfikować, ulepszać lub wykorzystywać jako inspirację do generowania własnych wizualnych arcydzieł.

Czas zakasać rękawy! 💁‍♀️

Generowanie oszałamiających wizualizacji za pomocą ClickUp AI Image Generator

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Leonardo AI to platforma generatywnej sztucznej inteligencji, która przekształca podpowiedzi tekstowe w obrazy, tekstury i grafiki koncepcyjne

Funkcje takie jak niestandardowy trening modelu, obraz do podpowiedzi i storyboarding pozwalają użytkownikom na precyzyjne dopracowanie wizualizacji

Opanowanie podpowiedzi zwiększa kreatywność i wydajność. Ustrukturyzowane podpowiedzi pomagają generować dokładne, wysokiej jakości obrazy, skracając czas i zmniejszając wysiłek

ClickUp pomaga zarządzać wizualizacjami generowanymi przez AI. Dzięki narzędziom takim jak Tablica, Dokumenty i Mózg, Teams mogą organizować pomysły, współpracować i usprawniać kreatywne cykle pracy

Zarejestruj się na ClickUp za Free

Zrozumieć Leonardo AI Leonardo AI (przejęta przez Canva) to generatywna platforma AI, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy ML do przekształcania podpowiedzi tekstowych w wysokiej jakości obrazy, ilustracje, tekstury i grafiki koncepcyjne.

przez Leonardo AI Ponadto zapewnia użytkownikom zaawansowane opcje niestandardowe do rdefiniowania, manipulowania i doskonalenia swoich danych powstania bez nadawania im sztucznego lub niespójnego wyglądu. Jest to szczególnie pomocne dla dostawców gier, projektantów i artystów, którzy wymagają precyzyjnej kontroli nad swoimi wynikami.

Kluczowe funkcje Leonardo AI

Niestandardowe szkolenie modelu: Trenuj AI z własnymi obrazami, aby tworzyć wizualizacje pasujące do Twojego stylu, marki lub wizji artystycznej

Trenuj AI z własnymi obrazami, aby tworzyć wizualizacje pasujące do Twojego stylu, marki lub wizji artystycznej Image-to-prompt: Prześlij obraz, a AI wygeneruje podpowiedź, która pomoże ci odtworzyć lub udoskonalić podobne wizualizacje bez wysiłku.

Prześlij obraz, a AI wygeneruje podpowiedź, która pomoże ci odtworzyć lub udoskonalić podobne wizualizacje bez wysiłku. Pomoc podpowiedzi AI: Uzyskaj inteligentniejsze podpowiedzi z sugerowanymi przymiotnikami, przysłówkami i emocjami, aby poprawić swoje wyniki

Uzyskaj inteligentniejsze podpowiedzi z sugerowanymi przymiotnikami, przysłówkami i emocjami, aby poprawić swoje wyniki Storyboarding: Łatwe tworzenie sekwencji wizualizacji w celu mapowania historii, kampanii marketingowych lub koncepcji gier

Łatwe tworzenie sekwencji wizualizacji w celu mapowania historii, kampanii marketingowych lub koncepcji gier Tryb prywatny: Zachowaj swoje dane powstania w tajemnicy dzięki prostemu przełącznikowi zapewniającemu dodatkową prywatność

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów

Dlaczego opanowanie podpowiedzi jest kluczowe?

Leonardo AI zamienia pomysły w oszałamiające wizualizacje w ciągu kilku minut - ale tylko wtedy, gdy dasz mu odpowiednie podpowiedzi. Mówiąc dokładniej, im jaśniejsze podpowiedzi, tym lepszych wyników można się spodziewać.

Zobaczmy więc, dlaczego warto opanować podpowiedzi Leonardo AI:

Dostarcza dokładne wyniki: Dobrze zdefiniowana podpowiedź pomaga AI zrozumieć dokładny styl, kompozycję i szczegóły, których oczekujesz w swoich obrazach

Dobrze zdefiniowana podpowiedź pomaga AI zrozumieć dokładny styl, kompozycję i szczegóły, których oczekujesz w swoich obrazach Zmniejsza liczbę prób i błędów: Wyraźne podpowiedzi uniemożliwiają AI tworzenie losowych lub niedopasowanych wizualizacji, co oznacza mniej poprawek

Wyraźne podpowiedzi uniemożliwiają AI tworzenie losowych lub niedopasowanych wizualizacji, co oznacza mniej poprawek Zwiększa kreatywną kontrolę: Konkretne instrukcje pozwalają dopracować oświetlenie, perspektywę i efekty artystyczne bez konieczności późniejszej edycji

Konkretne instrukcje pozwalają dopracować oświetlenie, perspektywę i efekty artystyczne bez konieczności późniejszej edycji Zwiększa skalowalność: Skuteczne podpowiedzi pomagają generować wiele wariantów tej samej koncepcji przy jednoczesnym zachowaniu spójności

Skuteczne podpowiedzi pomagają generować wiele wariantów tej samej koncepcji przy jednoczesnym zachowaniu spójności Optymalizacja kosztów i wydajności: Dobrze skonstruowane podpowiedzi pomagają generować wysokiej jakości wyniki, zmniejszając zależność od kosztownych projektantów przy wstępnych szkicach

**Niektóre modele AI mogą pisać własne podpowiedzi! Automatic Prompt Engineer (APE) generuje, testuje i wybiera najlepiej działające podpowiedzi - wszystko samodzielnie.

➡️ Czytaj więcej: Szablony AI dla oszczędności czasu i poprawy wydajności

Przykłady podpowiedzi Leonardo AI

Leonardo AI łączy się AI w projektowaniu graficznym tworząc wszystko, od sennych światów fantasy po kinowe portrety.

Aby pomóc Ci uzyskać najlepsze wyniki, zebraliśmy ponad 30 podpowiedzi Leonardo AI, które możesz potraktować jako inspirację lub wypróbować samodzielnie (czas zabrać ze sobą swoje wnętrze) podpowiedź inżyniera do życia!) 👇

Podpowiedzi do generowania obrazów fantasy i mitologicznych

Oto kilka podpowiedzi Leonardo AI i obrazów wyjściowych dotyczących mitycznych stworzeń, bohaterskich postaci i czarujących rzeczywistości.

1. Samica czarnego kanarka w lamparciej szacie

Podpowiedź: Superbohaterka inspirowana Black Canary, połączona z wzorem w lamparcie cętki, stojąca wysoko pośrodku tętniącego życiem krajobrazu miejskiego. Nosi wyszukany kostium z funkcją lamparcich wzorów i czarnymi skórzanymi akcentami

Pro Tip: Zawsze osadzaj kinowe elementy narracyjne. Używaj precyzyjnych opisów, które dodają głębi, takich jak dramatyczne oświetlenie, teksturowane materiały i sugestywny kontekst środowiskowy, aby przekształcić podstawowe opisy postaci w wielowarstwowe wizualnie sceny.

2. Fotorealistyczny smok na średniowiecznych górach

Podpowiedź: Majestatyczny, bardzo szczegółowy czarny smok siedzący na skalistym wzgórzu, z widokiem na bujną dolinę z krętą rzeką i odległymi górami

3. Samotny samuraj idący przez bambusowy las

Podpowiedź: Samotny samuraj z kataną, idący przez mglisty bambusowy las o zmierzchu, miękka, ognista poświata w tle, odbicia w wodzie, kinowa kompozycja, bardzo szczegółowy styl anime, dynamiczne oświetlenie, wolumetryczna mgła, skomplikowane tekstury

**Większość narzędzi AI domyślnie tworzy kwadratowe obrazy, ale niestandardowe proporcje zapewniają lepsze kadrowanie.

Kinematograficzny (21:9 lub 16:9) : Najlepsze dla krajobrazów, dynamicznych scen akcji

: Najlepsze dla krajobrazów, dynamicznych scen akcji Pionowe (9:16 lub 4:5) : Najlepszy do mobilnych portretów z wciągającym tłem

: Najlepszy do mobilnych portretów z wciągającym tłem Ekstremalnie ultraszeroki (32:9): Świetny do rozległych ujęć panoramicznych

4. Zdjęcie starożytnej świątyni z misternymi detalami

Podpowiedź: Starożytny indyjski kompleks świątynny ze skomplikowanymi kamiennymi rzeźbami i żywymi odcieniami piaskowca, oświetlony miękkim światłem słonecznym. Architektura jest majestatyczna, otoczona bujną zielenią, z pogodną i ponadczasową atmosferą oddaną w fotorealistycznym i kinowym stylu

Podpowiedzi do generowania wizualizacji architektury i wnętrz

Oto kilka podpowiedzi, które wypróbowaliśmy, aby stworzyć oszałamiające wnętrza, architekturę i futurystyczne koncepcje artystyczne za pomocą Leonardo AI:

5. Nowoczesny dom z basenem bez krawędzi i widokiem na ocean

Podpowiedź: Dom pełni funkcję uderzającego podwieszanego projektu z basenem infinity płynnie wtapiającym się w ocean. Otoczony minimalistycznym krajobrazem z rodzimymi roślinami, przeszklony taras oferuje niezakłócony widok na morze i horyzont. Ciepła poświata podkreśla spokojną i nowoczesną atmosferę.

🖌️Additional Szczegóły: Do stworzenia tego obrazu użyliśmy Leonardo Kino XL i wybraliśmy opcję Cinematic preset.

6. Dopracuj oświetlenie tego miejskiego wieżowca

Prompt: Nowoczesny budynek korporacyjny z elegancką niebieską fasadą, dużymi szklanymi oknami odbijającymi panoramę miasta, branding ClickUp wyraźnie widoczny na szczycie pogrubionymi białymi literami, miejskie otoczenie z drapaczami chmur w tle, ciepłe złote oświetlenie, bardzo szczegółowy, fotorealistyczny, profesjonalny styl architektoniczny

7. Futurystyczna architektura pustynna

Podpowiedź: Futurystyczna struktura architektoniczna pośrodku rozległego pustynnego krajobrazu, z eleganckim, zakrzywionym szkłem i betonową konstrukcją. Otoczona wydmami i odległymi górami pod błękitnym niebem scena łączy w sobie nowoczesny minimalizm z surrealistyczną, fantastyczną atmosferą. Bardzo szczegółowe i kinowe oświetlenie.

8. Minimalistyczna japońska herbaciarnia z funkcją delikatnego oświetlenia

Podpowiedź: Spokojna japońska herbaciarnia z tradycyjnymi matami tatami, niską drewnianą tabelą i otwartym widokiem na bujny, spokojny ogród. Scena jest minimalistyczna, z funkcją naturalnych drewnianych elementów, delikatnym oświetleniem i spokojną atmosferą

9. Ozdobne wnętrze średniowiecznego kościoła

Podpowiedź: Średniowieczne wnętrze kościoła, łukowate sufity, skomplikowane freski, witraże, szczegółowe drewniane ławki, złote akcenty ołtarza, ciepłe oświetlenie żyrandola, światło słoneczne padające na kamienną podłogę, fotorealistyczne, bardzo szczegółowe

Pamiętaj: Leonardo AI działa najlepiej z krótkimi, opisowymi frazami, a nie długimi, skomplikowanymi zdaniami, więc zbuduj wyraźną podpowiedź

10. Nawiedzająca gotycka rezydencja

Podpowiedź: Opuszczona gotycka rezydencja z misternymi łukami, zakurzonym żyrandolem, podartymi czerwonymi aksamitnymi zasłonami, połamanymi drewnianymi podłogami, przyćmionym światłem wpadającym przez wysokie okna i nawiedzająco niesamowitą atmosferą

Podpowiedzi do generowania wizualizacji natury i krajobrazu

Wykorzystajmy teraz Leonardo AI do stworzenia realistycznych scen przyrodniczych ustawionych w spokojnych lasach i majestatycznych górach 👇

11. Oszałamiający ptak na kwitnącym drzewie

Podpowiedź: Wibrujący ptak siedzący na gałęzi kwitnącej wiśni wiosną, z funkcją niebieskiego, żółtego i czerwonego upierzenia, miękkim tłem kwitnienia, delikatnie opadającymi płatkami i ciepłym światłem słonecznym. Niezwykle szczegółowy, fotorealistyczny obraz 8K z naturalnym oświetleniem i żywymi kolorami

12. Zaciekły niedźwiedź polarny uosabiający surową siłę i dramat natury

Podpowiedź: Potężny niedźwiedź polarny szarżujący przez zaśnieżony krajobraz pod ciemnym burzowym niebem, oświetlony jasnym uderzeniem pioruna, śnieg latający wokół, kinowy i fotorealistyczny, bardzo szczegółowy, dramatyczna atmosfera

Pro Tip: Użyj double-depth stacking, aby zmusić generatory AI do tworzenia naturalnych warstw, tak jak zrobiłaby to kamera. Zamiast pozwalać AI decydować o głębi, ręcznie oddziel pierwszy plan, środkowy plan i tło w swoim podpowiedzi.

Przykład: _"Ostry rycerz (pierwszy plan), pokryte mgłą ruiny zanikające w oddali (drugi plan), krwistoczerwone niebo (tło, lekko rozmyte)"

13. Złote jesienne liście na spokojnym jeziorze

Podpowiedź: Pogodna jesienna scena nad spokojnym jeziorem, gdzie złote i czerwone liście delikatnie opadają z dużego dębu. Jezioro odbija delikatne barwy wieczornego nieba, tworząc senną i spokojną atmosferę. Delikatne zmarszczki na wodzie dodają realizmu, a delikatna bryza porusza pozostałymi liśćmi w powietrzu. Scena jest oświetlona ciepłym, złotym światłem, wzmacniającym przytulny, jesienny klimat. Niezwykle szczegółowe, fotorealistyczne, kinowe oświetlenie

14. Fotorealistyczne zbliżenie żywego słonecznika

Podpowiedź: Fotorealistyczne zbliżenie żywych żółtych słoneczników z bogatymi zielonymi liśćmi, ułożonych na ciemnym teksturowanym tle

15. Zbliżenie na flaminga wielkości palca

Podpowiedź: Zbliżenie miniaturowego różowego flaminga siedzącego delikatnie na opuszku ludzkiego palca, ustawionego na tle ciepłego, złotego zachodu słońca. Pióra flaminga są szczegółowe i miękkie, z żywymi różowymi odcieniami i skomplikowanymi teksturami

Podpowiedzi do generowania sci-fi i futurystycznych koncepcji

16. Nieuczciwa przywódczyni w cyberpunkowym stroju

Podpowiedź: Rogue, zaciekła 30-letnia przywódczyni ruchu oporu Eclipse Down, stoi pewnie. Jej długie brązowe włosy z niebieskawymi dredami płyną w świetle księżyca. Nosi czarny strój bojowy z cybernetycznymi rękawicami, metalicznymi insygniami i czarnymi spodniami z niebieskimi neonowymi akcentami. Futurystyczny pejzaż miejski za nią jarzy się hologramami i sztucznymi światłami, zaznaczając jej wyraźną obecność

**Możesz użyć zakładki Negative Prompt w Leonardo AI do zrobienia zdjęcia i usunięcia niechcianych elementów. Na początek możesz wprowadzić elementy takie jak "rozmyte efekty", "zniekształcone dłonie" lub "brak kreskówkowego obrazu"

17. Mężczyzna w masce gazowej w dystopijnym mieście

Podpowiedź: Ponury mężczyzna w futurystycznej masce przeciwgazowej w zalanym deszczem dystopijnym krajobrazie miejskim, oświetlonym delikatnymi neonami. Ustawienie jest mroczne i filmowe, ze szczegółowymi kroplami deszczu odbijającymi blask miasta. Ultrarealistyczna i klimatyczna z nutą science-fiction

18. Obcy statek kosmiczny unoszący się o zachodzie słońca nad spokojnym jeziorem

Podpowiedź: Cyfrowy obraz masywnego statku kosmicznego obcych unoszącego się nad spokojnym krajobrazem o zachodzie słońca, rzucającego odbicia na spokojne jezioro poniżej

19. Fotorealistyczny obraz Merkurego

Prompt: Masywna, świecąca planeta dominująca nad obcą panoramą, rzucająca ciepłe, pomarańczowe światło na jałowy, skalisty teren z rozrzuconymi kulistymi głazami. Kręta rzeka odbija blask bliźniaczych słońc ustawionych na horyzoncie, pod czystym kosmicznym niebem wypełnionym gwiazdami. Kinowy, bardzo szczegółowy i fotorealistyczny obraz

Przyjazne przypomnienie: Używaj wielu czasowników akcji i kinowego kierunku w swoich podpowiedziach.

Na przykład, ❌ ' Wojownik na polu bitwy' → Nudne ✅ 'Pokryty bliznami wojownik chwyta swój miecz, deszcz leje, a żar wiruje w zadymionym powietrzu' → Czuje się żywy

20. Futurystyczna i luksusowa podwodna sypialnia

Podpowiedź: Futurystyczna podwodna sypialnia z eleganckimi, nowoczesnymi białymi meblami i dużymi szklanymi ścianami oferującymi widok na morskie życie i rafy koralowe

Podpowiedzi do generowania sztuki abstrakcyjnej

Omówmy teraz kilka Podpowiedzi dotyczące sztuki AI które można wprowadzić do Generatory sztuki AI aby ożywić abstrakcyjne pomysły 👇

21. Plakat z kotem z abstrakcyjną grafiką geometryczną

Podpowiedź: Projekt przypominający plakat z funkcją stylizowanego kota z żywym kwiatowym patchworkowym tłem, spoglądającego lekko w górę, odważne kolory, czyste linie, skomplikowane wzory, inspirowane nowoczesną sztuką ludową

22. Dodaj tło retro do obrazu zabytkowego samochodu

Podpowiedź: Wzmocnij tło zabytkowego czerwonego samochodu zaparkowanego na trawiastym polu, dodając niebo inspirowane stylem retro, odległe góry i wysokie palmy. Użyj ciepłych, odważnych odcieni w nostalgicznej estetyce lat 70-tych. Zachowaj samochód w nienaruszonym stanie, płynnie łącząc go z tłem.

23. Ustawienie stołu śniadaniowego

Podpowiedź: Fotorealistyczna cyfrowa grafika rustykalnej drewnianej tabeli wypełnionej różnymi świeżymi owocami, rzemieślniczym chlebem i szklanką miodu kapiącego na ciepłe naleśniki. Miękkie naturalne światło podkreśla tekstury i kolory, tworząc przytulną i zachęcającą atmosferę.

24. Nieruchome zdjęcie luksusowej dojrzałej wiśni

Podpowiedź: Zdjęcie pojedynczej błyszczącej czerwonej wiśni z zieloną szypułką, umieszczonej na miękkiej kremowej tkaninie. Oświetlenie jest naturalne i rozproszone, tworząc minimalistyczną i elegancką kompozycję z płytką głębią ostrości dla pola ostrości

25. Parująca filiżanka kawy w przytulnym, kawiarnianym ustawieniu

Podpowiedź: Fotorealistyczny obraz parującej filiżanki kawy na smartfonie, umieszczonej na drewnianej tabeli w kawiarni. Tło pełni funkcję ciepłego oświetlenia otoczenia z wiszących lamp w stylu industrialnym i przytulnego, nowoczesnego wnętrza kawiarni z dużymi oknami i rozmytymi detalami

26. Soczysty hamburger w ustawieniu restauracyjnym

Podpowiedź: Fotorealistyczne zbliżenie soczystego cheeseburgera z sałatą, pomidorem i błyszczącą bułką, otoczonego miseczkami z frytkami, ciasteczkami i przekąskami na drewnianej tabeli. Tło przedstawia rozmytą, ciepło oświetloną atmosferę restauracji z ludźmi spożywającymi posiłek

Inne podpowiedzi Leonardo

27. Dopracowanie oświetlenia portretowego

Podpowiedź: Udoskonal zdjęcie uśmiechniętej kobiety, poprawiając miękkie oświetlenie jej twarzy i dodając więcej głębi do rozmytego pejzażu miejskiego w tle

28. Ujęcie z góry tętniącego życiem rynku

Podpowiedź: Ujęcie z lotu ptaka tętniącego życiem targu na świeżym powietrzu z kolorowymi straganami, ruchliwymi kupującymi i skomplikowanymi wzorami towarów ułożonych symetrycznie

29. Teleobiektyw przedstawiający jelenia wyłaniającego się z lasu

Podpowiedź: Teleobiektyw przedstawiający jelenia na leśnej polanie, otoczonego delikatną mgłą i odległymi, rozmytymi liśćmi

30. Ujęcie osoby patrzącej przez okno

Podpowiedź: Ujęcie osoby spoglądającej przez okno ze światłami miasta odbijającymi się w szybie i rozmytym tłem w pomieszczeniu

31. Stworzenie bardzo szczegółowego ujęcia makro przedstawiającego poruszające się koła zębate zegara

Podpowiedź: Zbliżenie makro kół zębatych zegara w ruchu, ze skomplikowanymi odbiciami i ostrymi metalicznymi detalami. Niezwykle szczegółowe i skupione

32. Głębia ostrości widoku lasu jesienią

Podpowiedź: Widok leśnej ścieżki wyłożonej kolorowymi jesiennymi liśćmi, światło słoneczne przenikające przez drzewa i rozmyte tło odległego lasu

I to jest podsumowanie niektórych z najbardziej zdefiniowanych, zniuansowanych i wyszukanych przykładów podpowiedzi Leonardo AI, z których możesz czerpać inspirację!

Bonus: Niezbędne przykłady podpowiedzi w połowie podróży

Tworzenie własnych podpowiedzi Leonardo AI

Teraz, gdy zobaczyłeś niektóre z najwspanialszych dzieł sztuki, jakie może stworzyć AI Leonardo, przejdźmy przez systematyczne podejście do tworzenia skutecznych podpowiedzi.

1. Zacznij od jasnej wizji

Proces generowania podpowiedzi rozpoczyna się na długo przed naciśnięciem paska podpowiedzi. Zaczyna się od żywej i szczegółowej wizji tego, co chcesz stworzyć.

Nie spiesz się z tym procesem. Zamiast tego, poświęć trochę czasu na zebranie inspiracji i odniesień, aby stworzyć szczegółowe podpowiedzi szablony moodboardów i tablice pomysłów do burzy mózgów do porządkowania myśli.

Takie podejście pomoże ci jasno myśleć o paletach kolorów, stylach artystycznych i motywach, kładąc podwaliny pod dobrze przygotowaną podpowiedź.

2. Zdefiniuj i opisz swój temat

Temat jest pierwszą rzeczą, którą należy wprowadzić w generatorze podpowiedzi AI. Jest to ognisko obrazu (centralny element), ustawienie sceny dla podpowiedzi obrazu AI, aby działały swoją magią

Obiektem może być coś tak prostego jak drzewo. Kluczem jest tu jednak jak największa szczegółowość. Pomyśl o takich argumentach jak kolor, rozmiar, tekstura, lokalizacja lub jakakolwiek unikalna funkcja, która wyróżnia obiekt.

Jeśli nie wiesz, jak zbudować opis tematu, oto kilka pytań, na które powinieneś spróbować odpowiedzieć:

👉Jaki jest temat, np. osoba, zwierzę, przedmiot lub scena? Czy istnieje słowo określające czynność, które może opisać podmiot? np. chodzenie, latanie, odpoczynek Jakiego rodzaju nastrój lub emocję przekazuje podmiot? np. spokojny, tajemniczy, żywy Gdzie znajduje się obiekt? np. w lesie, na futurystycznym dachu, pod rozgwieżdżonym nocnym niebem Jakie szczegóły sprawiają, że obiekt jest wyjątkowy? np. świecące oczy, skomplikowane wzory

Biorąc pod uwagę nasz przykład, zamiast po prostu "drzewo", lepszym obiektem do generowania obrazów przez AI może być "stary dąb ze skręconymi korzeniami"

3. Wzmocnienie podpowiedzi za pomocą modyfikatorów

Modyfikatory to elementy opisowe, które przekształcają pomysły w zniuansowane wyniki.

Są to "dodatkowe szczegóły", które określają, jak obiekt wygląda, czuje się lub wchodzi w interakcję ze środowiskiem, obejmując takie aspekty, jak styl, kompozycja, oświetlenie, tekstury i inne.

Krótka ściągawka ze słowami, których można użyć do opisania różnych modyfikatorów:

Modyfikator Opis Szybka ściągawka Style Określ styl artystyczny obrazu Cyberpunk, Anime, renderowanie 3D, fotorealistyczny, akwarela, abstrakcyjny, gotycki Oświetlenie Opisz, w jaki sposób światło oddziałuje z obiektem lub tłem Oświetlenie studyjne, promienne, neonowe, przyćmione, złota godzina, studyjne, miękka poświata Nastrój Określ emocjonalny ton lub atmosferę zdjęcia Kapryśny, spokojny, radosny, intensywny, melancholijny Tekstura Zdefiniuj wrażenie lub szczegóły powierzchni obrazu Szorstki, brukowany, błyszczący, błyszczący, aksamitny, mieniący się, popękany Kompozycja Opisywanie rozmieszczenia elementów w kadrze Symetryczne, wyśrodkowane, w połowie ostrości, panoramiczne, zamknięte, szerokokątne Kąty i obiektywy Opisz, czy masz na myśli konkretny aparat i obiektyw Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70mm, 35mm, 85mm, 135mm+, 300mm+, 800mm Środowisko Opisz ustawienie, w którym znajduje się fotografowany obiekt Mglisty las, miejska panorama, zaczarowana łąka, jałowa pustynia, dystopijne miasto

4. Sprecyzuj za pomocą podpowiedzi negatywnych

Przechodząc dalej, jest to miejsce, w którym konkretnie mówisz Leonardo AI o tym, czego nie chcesz widzieć na obrazie

Może to być konkretna funkcja, styl lub element, który może zniekształcić obraz i uczynić go mniej atrakcyjnym.

Niektóre słowa kluczowe Leonardo AI Negative podpowiedź można zapisać dla siebie:

Brak jasnych kolorów

Brak rozmytego obrazu

Brak kreskówkowego obrazu

Żadnych sklonowanych twarzy

Żadnych dziwnych głów

Żadnych skrzyżowanych oczu

Możesz dodać te szczegóły bezpośrednio w podpowiedzi, ale znacznie łatwiej jest skorzystać z negatywnej funkcji podpowiedzi Leonardo AI. Pomaga ona doprecyzować wyniki bez zaśmiecania głównej podpowiedzi.

5. Ustal priorytet sekwencji

Po dopracowaniu podpowiedzi za pomocą modyfikatorów i wykluczających słów kluczowych, nadszedł czas, aby nadać im priorytety. Ułóż je w kolejności ważności, aby kierować AI i uzyskać najlepsze wyniki.

A oto struktura podpowiedzi, którą warto mieć pod ręką:

Opisowy temat + styl + kompozycja + kolor oświetlenia + dodatkowe szczegóły renderowania + negatywny podpowiedź

Przeanalizujmy teraz kilka praktycznych wskazówek, które pomogą ci stworzyć jeszcze skuteczniejsze podpowiedzi AI:

Ucz się i ćwicz : Dedykowane społeczności i zasoby, takie jak npr/leonardoai (Reddit),serwery Discord,kanały społeczności (oficjalne centrum Leonardo na YouTube), orazprzewodniki społeczności mogą zaoferować kreatywne techniki wspierające nowe pomysły Projektowanie podpowiedzi za pomocą generatora podpowiedzi : Użyj generatora podpowiedzi Leonardo lub funkcji Magic Prompt, aby tworzyć i ulepszać podpowiedzi

: Dedykowane społeczności i zasoby, takie jak npr/leonardoai (Reddit),serwery Discord,kanały społeczności (oficjalne centrum Leonardo na YouTube), orazprzewodniki społeczności mogą zaoferować kreatywne techniki wspierające nowe pomysły Eksperymentuj z abstrakcją: Leonardo przoduje w wizualizowaniu koncepcji, które nie istnieją w rzeczywistości, więc uruchom wyobraźnię

Wpływ narzędzi AI na projektowanie i zarządzanie kreatywnością

Jako Narzędzie AI dla projektantów leonardo AI może ożywić każdą koncepcję, ale przekształcenie pomysłu w pełni zrealizowany kreatywny projekt to inne wyzwanie.

Proces ten wykracza poza generowanie pojedynczego obrazu. Obejmuje burzę mózgów, dopracowywanie pomysłów, strukturyzowanie podpowiedzi, dostosowywanie pomysłów do zespołu i zarządzanie pętlami informacji zwrotnych - wszystko to, zanim ostateczna wizualizacja nabierze kształtu. Bez ustrukturyzowanego systemu do zarządzania poprawkami i koordynowania zadań wszystko będzie się szybciej wykolejać.

Wejdź ClickUp -Wszystko aplikacja do pracy, wprowadzająca porządek, organizację i współpracę do kreatywnego cyklu pracy. Oto jak z niej korzystać ⬇️

Użyj Tablic ClickUp do generowania pomysłów na tablicę nastrojów

Każdy projekt zaczyna się od iskry inspiracji - koncepcji, która czeka, by nabrać kształtu.

Ale pomysły nie istnieją w izolacji. Potrzebujesz przestrzeni do zapisywania myśli, przypinania referencji i swobodnego przepływu kreatywności. Bez tego koncepcje gubią się, informacje zwrotne stają się rozproszone, a zgranie zespołu spada.

W tym momencie potrzebujesz Tablica ClickUp . Zapewniają one zorganizowaną przestrzeń dla zespołu do burzy mózgów, udoskonalania i organizowania pomysłów przed wprowadzeniem ich w życie.

Dzięki Tablicom możesz przeprowadzać burze mózgów, dyskutować i prezentować swoje pomysły w czasie rzeczywistym, nie tracąc nic z aktualności.

Aby uatrakcyjnić ofertę, możesz nawet użyć ClickUp Brain (zintegrowany z Tablicami), aby przełożyć wstępne pomysły na pożądane wizualizacje bez opuszczania platformy. Wystarczy podpowiedzieć, dopracować i wprowadzić.

Użyj ClickUp Brain zintegrowanego z Tablicami, aby wyjaśnić swoją wizję członkom zespołu w czasie rzeczywistym

Pro Tip: Zarządzanie wieloma zadaniami w czasie rzeczywistym Sztuka generowana przez AI i wizualizacje? Skorzystaj z ClickUp Whiteboards, aby skategoryzować je według nastroju, palety kolorów lub kompozycji, aby Twój zespół mógł utrzymać spójny, kreatywny kierunek.

Użyj ClickUp Docs do tworzenia, przechowywania i udoskonalania podpowiedzi AI

Świetna podpowiedź wymaga dopracowania, iteracji i spójności, aby uzyskać najlepsze wyniki. Nie wspominając już o tym, że w tym momencie masz wiele podpowiedzi do opracowania. To właśnie wtedy musisz nadać swoim wstępnym burzom mózgów zarys i przestrzeń do życia.

Ratunek, Dokumenty ClickUp jest wyposażony w scentralizowaną przestrzeń do przechowywania, udoskonalania i współpracy nad podpowiedziami - dzięki czemu Twój zespół pozostaje zgrany, a proces twórczy pozostaje uporządkowany.

Użyj ClickUp Docs do tworzenia podpowiedzi dla swoich wizualnych przedsięwzięć

W skrócie, użyj ClickUp Docs, aby:

✅ Dokumentuj i udoskonalaj podpowiedzi AI: Zapisuj wstępne wersje robocze, testuj warianty i dopracowuj opisy, aby upewnić się, że obrazy generowane przez AI pasują do Twojej wizji

stworzyć scentralizowaną bibliotekę podpowiedzi: Organizować poprzednie podpowiedzi według kategorii, kampanii lub stylu do wykorzystania w przyszłości

Współpracuj w czasie rzeczywistym: Dodawaj notatki, sugeruj ulepszenia i śledź poprawki, aby zapewnić spójność w kreatywnych projektach

Połącz dokumenty z Tablicami i Zadaniami: Bezproblemowe połączenie notatek z burzy mózgów do Zadania ClickUp dla sprawniejszej realizacji projektów

Pro Tip: Stwórz sekcję "Prompt Success Log" w swoich dokumentach ClickUp, w której będziesz śledzić, które podpowiedzi wygenerowały najlepsze wyniki, wraz z kluczowymi zmiennymi, które sprawiły, że były one skuteczne. Etykietuj powodzenie podpowiedzi za pomocą wskaźników takich jak dokładność, dopasowanie stylu i liczba iteracji, aby tworzyć najlepsze praktyki oparte na danych.

Użyj jednego scentralizowanego rozwiązania, aby połączyć podpowiedzi AI razem

Zapytaj dowolny zespół projektowy, a powiedzą ci - praca między działami to bałagan. Prośby napływają zewsząd, informacje zwrotne są rozproszone, a priorytety stale się zmieniają.

I nie jest to tylko wrażenie.. 86% pracowników twierdzi, że brak współpracy i nieskuteczna komunikacja są największymi przyczynami niepowodzeń w miejscu pracy.

To właśnie rozwiązuje ClickUp. Mówiąc najprościej, zszyj wszystkie swoje projekty na Rozwiązanie projektowe ClickUp dla Teams oraz:

✅ Organizuj przychodzące zadania projektowe, aby nic się nie zgubiło natychmiastowe generowanie podróży użytkowników, person i briefów za pomocą Brain ✅ Udostępnianie makiet, burze mózgów na Tablicach i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu ✅ Dodawaj adnotacje do projektów, osadzaj pliki Figma i InVision i szybciej uzyskuj podpisy

Organizuj, udoskonalaj i współpracuj między działami dzięki kompleksowemu rozwiązaniu ClickUp dla zespołów projektowych

Ponadto, dzięki integracji z ponad 200 narzędziami, w tym Slack, Miro i Google Suite, ClickUp pasuje do Twojego cyklu pracy (bez żadnych kłopotów)!

Jak ujęła to Nichole,

Od dużych projektów po proste listy rzeczy do zrobienia, używamy ClickUp do zrobienia wszystkiego. Jest on używany w całej firmie i rozwiązuje problem zarządzania zadaniami, aby zobaczyć postęp i bieżące zadania, które muszą zostać wykonane.

Nichole Pelaez, założycielka i CEO, Wild Me

➡️ Czytaj więcej: Trendy w projektowaniu graficznym, które wyróżnią Twoją firmę

Usprawnij procesy kreatywne dzięki ClickUp

W ostatecznym rozrachunku, realizacja projektu jest tym, co liczy się najbardziej - szczególnie dla Teams żonglujących wieloma kreatywnymi projektami. Bez odpowiednich narzędzi współpraca wydaje się rozproszona, pomysły gubią się, a terminy wymykają się spod kontroli.

Właśnie dlatego ClickUp uratował życie rozproszonym zespołom, łącząc je za pomocą Tablic do burzy mózgów, Dokumentów do organizowania pomysłów i Czatu do współpracy w czasie rzeczywistym - a wszystko to zasilane przez AI.

Koniec z nieporozumieniami. Koniec z nieuporządkowanym cyklem pracy. Tylko płynna praca zespołowa od początku do końca. Wypróbuj ClickUp już dziś !