Jak wykorzystać Grok AI do zwiększenia wydajności w biznesie?

Najpierw na scenie pojawił się ChatGPT OpenAI, a następnie Gemini Google. Teraz pojawiła się Grok AI, zyskując popularność jako konwersacyjna sztuczna inteligencja opracowana przez xAI Elona Muska.

Co wyróżnia Grok? Jego sprytna integracja z X (dawniej Twitter), dostęp do danych w czasie rzeczywistym i możliwości konwersacyjnej sztucznej inteligencji sprawiają, że zarządzanie złożonymi danymi jest niemal zabawne.

Jeśli zastanawiasz się, jak wykorzystać Grok AI do swoich potrzeb biznesowych - przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.

Uwaga spoiler: Korzystanie z Grok jest tak proste, jak wysłanie tweeta i zdecydowanie warto spróbować.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótki przegląd tego, czym jest Grok i jak możesz go wykorzystać do zwiększenia wydajności swojej firmy:

Co to jest Grok : AI chatbot firmy xAI do automatyzacji, analityki i rozwiązywania problemów, zintegrowany z X

: AI chatbot firmy xAI do automatyzacji, analityki i rozwiązywania problemów, zintegrowany z X Jak korzystać z Grok : Subskrybuj X Premium+, aby uzyskać dostęp do funkcji Grok, w tym podsumowań zadań i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

: Subskrybuj X Premium+, aby uzyskać dostęp do funkcji Grok, w tym podsumowań zadań i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym Kluczowe funkcje Grok : Analityka predykcyjna, integracja CRM i ERP oraz niestandardowe pulpity do wizualizacji danych

: Analityka predykcyjna, integracja CRM i ERP oraz niestandardowe pulpity do wizualizacji danych Parowanie Grok z ClickUp : Automatyzacja ponad 60 000 procesów, usprawnienie zadań i aktualizacje w czasie rzeczywistym, oszczędność godzin

ClickUp : Automatyzacja ponad 60 000 procesów, usprawnienie zadań i aktualizacje w czasie rzeczywistym, oszczędność godzin Real-world impact: Pontica Solutions zaoszczędziła ponad 2000 godzin rocznie i usprawniła współpracę dzięki ClickUp

Wypróbuj ClickUp za Free!

Czym jest Grok?

Uruchomiony przez xAI Elona Muska, Grok jest zbudowany na modelu językowym Grok-1. Jego następca, Grok-2, jest obecnie w fazie beta. Ta ulepszona wersja jest dostępna w dwóch wersjach: Grok-2 i bardziej kompaktowy Grok-2 Mini.

Oba są wyposażone do obsługi zadań takich jak czat, kodowanie i złożone rozumowanie, dzięki czemu Grok jest wszechstronnym narzędziem dla profesjonalistów biznesowych i menedżerów Enterprise.

W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, Grok został zaprojektowany do eksploracji złożonych danych lub poruszania drażliwych tematów z odrobiną humoru - podejście, które wyróżnia go w świecie konwersacyjnej sztucznej inteligencji, gdzie większość modeli AI lubi grać bezpiecznie.

via X (dawniej Twitter) Bonus: Integracja Grok z X (dawniej Twitter) daje mu dostęp do danych w czasie rzeczywistym, pozwalając użytkownikom być na bieżąco z trendami, efektywnie analizować dane, a nawet wyświetlać kluczowe wskaźniki wydajności.

Przeczytaj również: Jak korzystać z ChatGPT-4o w mojej pracy

Jak korzystać z Grok AI

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci rozpocząć pracę z Grok AI:

Krok 1: Subskrybuj X Premium+

Po pierwsze, Grok jest teraz dostępny na X dla użytkowników premium i non-premium na różnych poziomach dostępu.

Użytkownicy Free: mogą zadać Grok do 10 pytań co dwie godziny, z limitem trzech analiz obrazów i czterech generacji obrazów dziennie.

Użytkownicy premium: Subskrybenci X Premium (8 USD/miesiąc) lub Premium+ (22 USD/miesiąc) cieszą się zwiększonym dostępem, w tym do 50 pytań dziennie i ulepszonymi funkcjami.

✍🏻 Uwaga: Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem X, przed rozpoczęciem będziesz potrzebować konta mającego co najmniej siedem dni i połączonego z numerem telefonu.

Krok 2: Autoryzacja Grok AI i uzyskanie dostępu

Po zasubskrybowaniu odwiedź portal Grok za pośrednictwem menu X i zaloguj się przy użyciu poświadczeń konta. Uwierzytelnienie jest wymagane dla zweryfikowanych użytkowników w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu.

Po tym szybkim ustawieniu Grok znajdzie się na pasku menu X, gotowy do czatowania, gdy tylko pojawi się inspiracja (lub desperacja).

via Grok

Krok 3: Sprawdź dostępność regionalną

Oto haczyk: Program wczesnego dostępu Grok nie jest jeszcze dostępny na całym świecie. Jeśli zobaczysz komunikat "Wczesny dostęp jest obecnie niedostępny w Twojej lokalizacji", nie panikuj.

Zamiast tego wyszukaj w Google "Czy Grok jest dostępny w [Twoja lokalizacja]?", aby sprawdzić dostępność. Jeśli odpowiedź brzmi "nie", przejdź do następnego kroku.

🧠 Do zrobienia: Użytkownicy uważają, że nazwa "Grok" prawdopodobnie nawiązuje do powieści science-fiction Stranger in a Strange Land Roberta A. Heinleina z 1961 roku, w której "grok" oznacza zrozumienie czegoś tak głęboko, że staje się częścią ciebie.

Krok 4: Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia

Nie jesteś w regionie objętym wsparciem? Nie ma problemu.

Wpisz swój e-mail w polu powiadomień na portalu X. Otrzymasz aktualizację, gdy tylko Grok pojawi się w Twoim regionie.

Krok 5: Poznaj interfejs AI Groka

Gdy Grok jest już aktywny, zanurz się w jego intuicyjnym interfejsie. Ustawienie przypomina inne modele AI, takie jak ChatGPT, z funkcją prostego czatu z etykietą "Zapytaj o cokolwiek" Możesz przesyłać pliki, analizować dane lub generować raporty za pomocą kliknięcia ikony załącznika 📎.

via Reddit /AI Kluczowe funkcje Grok AI

Teraz, gdy wszystko jest już ustawione, porozmawiajmy o funkcjach. Możliwości uczenia maszynowego Grok mogą pomóc w realizacji zadań związanych z automatyzacją, analizą danych i integracją biznesową.

Możliwości inteligentnego wyszukiwania : Grok AI korzysta z ogromnej bazy danych X, aby w ciągu kilku sekund pobierać najświeższe wiadomości, popularne tematy i szczegóły dotyczące produktów. Jest to idealne rozwiązanie do pozyskiwania informacji od ekspertów, naukowców lub osób publicznych

: Grok AI korzysta z ogromnej bazy danych X, aby w ciągu kilku sekund pobierać najświeższe wiadomości, popularne tematy i szczegóły dotyczące produktów. Jest to idealne rozwiązanie do pozyskiwania informacji od ekspertów, naukowców lub osób publicznych Dwa tryby czatu : Wyczyszczone, rzeczowe odpowiedzi lub tryb zabawy z humorem i sarkazmem

: Wyczyszczone, rzeczowe odpowiedzi lub tryb zabawy z humorem i sarkazmem Generowanie obrazów : Twórz realistyczne wizualizacje znanych osobistości lub pomysłowe projekty kart okolicznościowych i prostych dzieł sztuki

: Twórz realistyczne wizualizacje znanych osobistości lub pomysłowe projekty kart okolicznościowych i prostych dzieł sztuki Podsumowanie tekstu : Wklej tweeta, połączony link do wiadomości lub artykuł do Grok, a on przeżuje zawartość, aby dostarczyć szczegółowe podsumowanie

: Wklej tweeta, połączony link do wiadomości lub artykuł do Grok, a on przeżuje zawartość, aby dostarczyć szczegółowe podsumowanie Planowanie podróży: Poproś o harmonogram podróży, a Grok opracuje plan podróży wypełniony obowiązkowymi miejscami do odwiedzenia. Aby uzyskać bardziej spersonalizowane rekomendacje, wprowadź szczegóły lokalizacji, aby ulepszyć swoje plany podróży

Pro Tip: Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki automatyzacji rutynowych zadań, prognozie trendów i dostarczaniu spersonalizowanych rekomendacji. Oto przewodnik po Jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności .

Zastosowania Grok AI

Oto, do zrobienia różnych operacji:

1. Analizowanie danych

Analiza danych: Przetwarza duże zbiory danych w celu identyfikacji trendów, odkrywania wzorców zachowań klientów i przewidywania wyników

Przetwarza duże zbiory danych w celu identyfikacji trendów, odkrywania wzorców zachowań klientów i przewidywania wyników Modelowanie predykcyjne: Wykorzystuje dane historyczne do prognozy sprzedaży, zarządzania zapasami i optymalizacji budżetów

Przykład: Sieć detaliczna wykorzystuje Grok AI do analizy zachowań klientów w wielu sklepach. Przetwarzając dane sprzedażowe i identyfikując wzorce zakupów, Grok odkrywa, że popyt na określone produkty wzrasta w określonych warunkach pogodowych. Korzystając z tej wiedzy, sieć dostosowuje zapasy i promocje, zapewniając, że popularne elementy są dobrze zaopatrzone w godzinach szczytu.

2. Usprawnienie zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Grok AI płynnie integruje się z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, aby uprościć śledzenie klientów i interakcje.

Automatyzacja komunikacji : Natychmiastowe odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania, zmniejszając obciążenie zespołów wsparcia

: Natychmiastowe odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania, zmniejszając obciążenie zespołów wsparcia Spostrzeżenia niestandardowe : Analiza zachowań klientów w celu spersonalizowania interakcji i zadowolenia klientów

: Analiza zachowań klientów w celu spersonalizowania interakcji i zadowolenia klientów Oszczędność czasu: Pożegnaj się z ręcznymi aktualizacjami i pozwól Grok zająć się drobiazgami

3. Ułatwienie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Grok AI łączy się z systemami ERP, takimi jak SAP lub Oracle, aby usprawnić operacje.

Zarządzanie zasobami : Efektywne przydzielanie zasobów dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym

: Efektywne przydzielanie zasobów dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym Automatyzacja biznesu: Automatyzacja fakturowania, śledzenia wydatków i raportowania finansowego dzięki integracji z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks lub Xero

4. Wizualizacja danych w celu uzyskania przydatnych informacji

Grok AI upraszcza sposób, w jaki firmy interpretują złożone dane, przekształcając liczby w praktyczne wizualizacje. Oto jak to zrobić:

Niestandardowe pulpity : Monitoruj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w czasie rzeczywistym

: Monitoruj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w czasie rzeczywistym Interaktywne wykresy: Przekształć złożone dane w przystępne wizualizacje, aby podejmować mądrzejsze decyzje

Przykład: Agencja marketingowa wykorzystuje Grok AI do śledzenia wydajności kampanii dla wielu klientów. Grok generuje interaktywne pulpity, które wyświetlają kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak współczynniki klikalności, poziomy zaangażowania i ROI w czasie rzeczywistym. Te wizualizacje pozwalają zespołowi zidentyfikować nieefektywne kampanie i szybko je zoptymalizować.

5. Umożliwienie personalizacji i brandingu

Grok AI nadaje interakcjom osobisty charakter, dostosowując swój ton i styl komunikacji do tożsamości marki, tak jak w tym przypadku:

Adaptacyjny ton: Trenuj Grok, aby pasował do głosu Twojej marki, zarówno formalnego, jak i zabawnego

Trenuj Grok, aby pasował do głosu Twojej marki, zarówno formalnego, jak i zabawnego Wielojęzyczne wsparcie: Zachowaj spójną osobowość wśród odbiorców na całym świecie

Fun Fact: Funkcja Grok "Draw Me", zasilana przez generator obrazów Aurora, pozwala użytkownikom tworzyć fotorealistyczne wersje siebie bezpośrednio z ich profili X.

Limity Grok AI

Grok wciąż się rozwija, więc sensowne jest, że pojawią się pewne limity. Jakie mogą być niektóre z tych potencjalnych ograniczeń Grok Wyzwania AI być? Oto kilka limitów, o których należy pamiętać przed zagłębieniem się w nowego chatbota:

Ograniczona funkcja w wersji Free: Pozwala tylko na 10 zapytań co dwie godziny, z trzema analizami obrazu i czterema generacjami obrazu dziennie, ograniczając częste lub rozszerzenie użycia

Pozwala tylko na 10 zapytań co dwie godziny, z trzema analizami obrazu i czterema generacjami obrazu dziennie, ograniczając częste lub rozszerzenie użycia Dostępność regionalna: Ogranicza dostęp do wybranych regionów, zmniejszając użyteczność dla globalnej publiczności

Ogranicza dostęp do wybranych regionów, zmniejszając użyteczność dla globalnej publiczności Wymagania wstępne dotyczące konta: Wymaga konta X, które ma co najmniej siedem dni i jest połączone ze zweryfikowanym numerem telefonu, co opóźnia wdrażanie nowych użytkowników

Wymaga konta X, które ma co najmniej siedem dni i jest połączone ze zweryfikowanym numerem telefonu, co opóźnia wdrażanie nowych użytkowników Obawy dotyczące stronniczości i dokładności: Powoduje sporadyczne odchylenia lub nieścisłości w odpowiedziach, szczególnie w przypadku złożonych tematów, wymagając od użytkowników weryfikacji wyników

Powoduje sporadyczne odchylenia lub nieścisłości w odpowiedziach, szczególnie w przypadku złożonych tematów, wymagając od użytkowników weryfikacji wyników Zależność od integracji z X: Polega na X w zakresie danych i funkcji, przez co wydajność jest podatna na wszelkie zakłócenia na platformie

Wykorzystanie Grok AI w ClickUp

Bez względu na to, z jakich platform korzystasz, współczesna praca często sprawia wrażenie fragmentarycznej. Projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w różnych narzędziach, które nas spowalniają.

Jednak po przejściu na ClickUp łączy zarządzanie projektami, udostępnianie wiedzy i komunikację zespołową w jednej platformie opartej na AI.

Oto krótki widok na to, jak ClickUp pomógł klientowi:

ClickUp 🤝🏻 Pontica Solutions

Wielokrotnie nagradzana firma Pontica Solutions zajmująca się outsourcingiem procesów biznesowych (BPO) stanęła w obliczu wyzwań związanych ze skalowaniem operacji i zarządzaniem dynamicznymi potrzebami klientów z powodu nieefektywnych cykli pracy i limitu narzędzi komunikacyjnych.

Kiedy ClickUp wkroczył do akcji, rocznie wykorzystywano 60 000 automatyzacji zarządzanie projektami uległo poprawie, a Teams mogli korzystać z widoczności projektów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pulpitów.

Integracja ta pozwoliła zaoszczędzić ponad 2000 godzin rocznie, zwiększyć wydajność pracowników i wzmocnić relacje z klientami.

Podkreśla to, że organizacje korzystające z ujednoliconych platform pracy zyskują znaczną przewagę nad tymi, które polegają na rozdrobnionych systemach. W końcu wartość AI zależy od jakości i dostępności danych, które wykorzystuje. ClickUp zwiększa wydajność, konsolidując wszystkie niezbędne narzędzia, eliminując nadmiarowość i ułatwiając płynną integrację z powiązanymi systemami. Jako aplikacja Wszystko do pracy, pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Możesz jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, integrując ClickUp AI z ClickUp, dzięki wielu funkcjom i integracjom ClickUp, które pomagają usprawnić operacje biznesowe.

Przeczytaj również: 50 najlepszych aplikacji AI do optymalizacji cykli pracy Narzędzia takie jak ClickUp Protractor Plugin pozwala Teams na osadzenie insightów Grok opartych na AI bezpośrednio w ich cyklach pracy ClickUp.

Dzięki temu spostrzeżenia Grok oparte na sztucznej inteligencji mogą płynnie przepływać do zadań ClickUp, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, śledzisz projekty, czy raportujesz wyniki testów.

Dodaj Zadania ClickUp do zrobienia następujących rzeczy:

Kategoryzować zadania według typu i ustawić Niestandardowe Statusy Zadań od "Do zrobienia" do "Zrobione" w celu ich łatwego śledzenia

Dodawać pola niestandardowe w celu ustawienia terminów, przypisywania zadań i śledzenia istotnych szczegółów

Centralizować wiedzę i dyskusje poprzez załączanie komentarzy, połączonych plików i plików

Zarządzaj zależnościami, podzadaniami i listami kontrolnymi, aby zapewnić, że złożone produkty pozostaną na właściwym torze

łatwe tworzenie i strukturyzowanie szczegółowych list kontrolnych, grupowanie elementów do zrobienia, które można również przypisać innym członkom zespołu za pomocą ClickUp Task_s

Pro Tip: Teams mogą również korzystać z funkcji, takich jak dodawanie kontekstowych komentarzy, połączonych zadań i załączników do każdego zadania, definiowanie podzadań i zależności w celu wyjaśnienia priorytetów oraz używanie @mentions do delegowania pracy lub udostępniania aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Teraz, jeśli chcesz włączyć inny model AI obok Grok i zmaksymalizować swoją wydajność- ClickUp Brain przyspiesza pracę dzięki automatyzacji podsumowań projektów, planowania zadań i aktualizacji.

Z ClickUp Brain zamień rozproszone informacje w przydatne spostrzeżenia

Oto niektóre z najważniejsze funkcje ClickUp Brain :

Automatyzacja podsumowania zadania : ClickUp Brain destyluje długie aktualizacje w zwięzłe podsumowania projektów

: ClickUp Brain destyluje długie aktualizacje w zwięzłe podsumowania projektów Wyciągaj wnioski z łatwością: Zadawaj proste pytania lub podpowiedzi, aby uzyskać krytyczne dane

Przykład: Zespół marketingowy używa ClickUp Brain do podsumowywania cotygodniowych aktualizacji zespołu i wydobywania kluczowych elementów działań. Zamiast przeczesywać długie wątki e-mail, otrzymują zwięzły przegląd priorytetów i terminów, oszczędzając godziny każdego tygodnia.

ClickUp Brain pełni podwójną funkcję Narzędzie do współpracy AI -z jego pomocą rozmowy mogą być połączone z zadaniami w celu uzyskania natychmiastowego kontekstu lub przekształcone w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia - ClickUp AI nawet wypełnia szczegóły zadania za Ciebie.

Zamień konwersacje ClickUp Chat bezpośrednio w zadania ClickUp za pomocą jednego kliknięcia

Podczas gdy ClickUp Brain koncentruje się na automatyzacji dużych projektów, takich jak podsumowania projektów i planowanie zadań, Automatyzacja ClickUp bezproblemowo obsługuje powtarzalne zadania, które często pochłaniają Twój dzień.

Pro Tip: Chcesz zrobić więcej bez cięższej pracy? Zacznij korzystać z narzędzi AI, aby przyspieszyć i utrzymać płynność pracy. Oto jak korzystać z narzędzi AI do zrobienia!

Niektóre przykłady automatyzacji obejmują zadania w ClickUp, które mają ogólne statusy, takie jak "W trakcie", "Przegląd", "Zaakceptowane" lub "Odrzucone" Automatyzacje można skonfigurować tak, aby wyzwalały działania w przypadku zmiany tych statusów.

Wyobraź sobie następującą sytuację: gdy status zadania zmieni się na "Zakończone", ClickUp może automatycznie przypisać je do lidera zespołu, wysłać mu aktualizację e-maila, a nawet dodać komentarz, oznaczając kogoś do dalszych działań za pomocą etykiety ClickUp Przypisywanie komentarzy .

zmniejsz liczbę kroków i usuń powtarzające się zadania z cyklu pracy za pomocą ClickUp Automations

Ta sama logika ma zastosowanie w przypadku zarządzania zadaniami. Załóżmy, że Chris zarządza projektem w ClickUp. Jeśli Chris ponownie przydzieli zadanie od lidera zespołu do członka zespołu, automatyzacja ClickUp natychmiast zaktualizuje status zadania do "W trakcie", aby utrzymać płynność pracy.

Podobnie, gdy Chris oznaczy zadanie jako "Pilne", Automatyzacja może powiadomić zespół lub nadać mu priorytet na szczycie listy rzeczy do zrobienia.

Potrzebujesz bezpośredniego połączenia z zespołem? ClickUp Chat wypełnia lukę między rozmowami i cyklami pracy, umożliwiając Teamsom burze mózgów, udostępnianie aktualizacji, a nawet prowadzenie rozmów audio lub wideo bezpośrednio na platformie. Mówimy tu o łatwej współpracy!

Pro Tip: Wydajność operacyjna zaczyna się od odpowiednich narzędzi. Odkryj 10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania projektami zakończone spostrzeżeniami na temat funkcji, wad i cen.

Zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp

Wcześniej sprawdziliśmy, w jaki sposób ClickUp zrobił prawdziwą różnicę dla Pontica Solutions, pomagając zespołowi pracować mądrzej i pozostać w połączeniu.

Nasz zespół może teraz wspólnie pracować nad tym samym projektem i natychmiast komunikować się z każdym interesariuszem, gdziekolwiek się znajduje. ClickUp przechowuje wszystkie nasze projekty - poprzednie, obecne i przyszłe

Dayana Mileva, Account Director, Pontica

Dzięki funkcjom takim jak automatyzacja, która pozwala zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach i elastyczne zarządzanie zadaniami, aby wszystko działało płynnie, ClickUp utrzymuje wszystkich na właściwym torze. Dodaj do tego Grok, a otrzymasz cykl pracy, który praktycznie działa sam. Zarejestruj się na ClickUp i doświadcz wzrostu wydajności!