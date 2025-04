Jak opanować wiedzę o produktach w sprzedaży, aby odnieść powodzenie?

Dziś klienci podchodzą do tabeli bardziej przygotowani niż kiedykolwiek. Przeczytali recenzje, przeanalizowali funkcje i korzyści, porównali specyfikacje, a nawet rozważyli opinie ekspertów - wszystko to przed pierwszą rozmową z zespołem sprzedaży.

Aby się wyróżnić, nie wystarczy spotkać się z oczekiwaniami klientów - trzeba je przekroczyć. A to wymaga od członków zespołu sprzedaży, aby stali się zaufanymi doradcami posiadającymi wiedzę o produkcie wykraczającą poza powierzchowne funkcje i specyfikacje.

Ale od czego zacząć budowanie tej wiedzy? Właśnie tutaj.

Na tym blogu dowiesz się, co naprawdę oznacza wiedza o produktach w sprzedaży i jak dobrze poinformowany zespół sprzedaży może przynieść wymierne korzyści dla Twojego biznesu. Do dzieła!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Wiedza o produkcie w sprzedaży: Opanuj funkcje, korzyści i propozycję wartości swojego produktu, aby pewnie komunikować się z niestandardowymi klientami i skutecznie zamykać transakcje

Opanuj funkcje, korzyści i propozycję wartości swojego produktu, aby pewnie komunikować się z niestandardowymi klientami i skutecznie zamykać transakcje Skup się na kluczowych obszarach produktu: Omów sześć kluczowych aspektów: ceny, funkcje, korzyści, gwarancje, zgodność i przyszłe aktualizacje, aby kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów

Omów sześć kluczowych aspektów: ceny, funkcje, korzyści, gwarancje, zgodność i przyszłe aktualizacje, aby kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów Wykorzystaj szkolenia i wzajemne uczenie się: Wykorzystaj szkolenia praktyczne, call shadowing i sesje mikrolearningowe, aby utrzymać zespół sprzedaży na bieżąco i zaangażowany

Wykorzystaj szkolenia praktyczne, call shadowing i sesje mikrolearningowe, aby utrzymać zespół sprzedaży na bieżąco i zaangażowany Usprawnij udostępnianie wiedzy za pomocą ClickUp: Używaj ClickUp do scentralizowanych repozytoriów wiedzy, współpracy w czasie rzeczywistym i płynnych aktualizacji

Używaj ClickUp do scentralizowanych repozytoriów wiedzy, współpracy w czasie rzeczywistym i płynnych aktualizacji Adaptacyjność i proaktywność: Prowadzenie regularnych spotkań sprzedażowych i odgrywanie ról, aby informować Teams o nowych aktualizacjach i posunięciach konkurencji

Czym jest wiedza o produkcie?

Wiedza produktowa to po prostu zrozumienie tajników produktu - jak on działa, co robi i dlaczego ktoś powinien się nim zainteresować. Jest to znajomość funkcji, korzyści, USP i funkcji tak dobrze, że można o nich bez wysiłku rozmawiać z niestandardowymi klientami.

Rodzaje wiedzy o produkcie

Aby uzyskać maksymalny efekt, Twój zespół sprzedaży musi wziąć pod uwagę te sześć krytycznych obszarów w sprzedaż oparta na produktach :

1. Cena

Większość klientów chce znać cenę przed dokonaniem zakupu. Przygotuj się na dostarczenie dokładnych i aktualnych informacji na temat:

Ceny podstawowej

Planów subskrypcji

Porównania kosztów z konkurencją

Rabatów, promocji i ofert sezonowych

Dodatkowo, nie podawaj tylko ceny - uzasadnij ją. Podkreśl wartość, jaką niestandardowi klienci otrzymują za swoje pieniądze. Jeśli twój produkt jest droższy niż produkt konkurencji, wyjaśnij dlaczego jest tego wart.

2. Funkcje i specyfikacje

Powinieneś znać na pamięć wszystko o swoim produkcie - jego rozmiar, opcje kolorystyczne, materiały, kompatybilność, wydajność i wiele innych. Kiedy klient zapyta, jak działa twój produkt, powinieneś być gotowy z solidnym, jasnym wyjaśnieniem, które obejmuje wszystkie niezbędne szczegóły

**Badania pokazują, że kiedy ludzie wchodzą do sklepu, około połowa z nich naprawdę szuka porady eksperta do zrobienia zakupu. 73% niestandardowych klientów twierdzi, że wiedza o produkcie jest tym, czego najbardziej potrzebują od sprzedawcy.

3. Korzyści i propozycja wartości

Świetni przedstawiciele handlowi nie ograniczają się do zrobienia listy funkcji. Przekonująco pokazują jak produkt rozwiązuje problemy lub poprawia jakość życia

Na przykład, zamiast mówić: "Ten telefon ma szybki procesor", przedstawiciele handlowi często mówią: "Szybki procesor tego telefonu oznacza, że aplikacje ładują się błyskawicznie, wideo nigdy się nie opóźnia, a praca jest zrobiona szybciej."

4. Gwarancja, wsparcie i zasady zwrotów

Jeśli twój produkt ma wysoką cenę, silna gwarancja lub elastyczna polityka zwrotów może być deal-clincher dla twoich klientów. Kluczem jest:

Wyczyszczone informacje o tym, co jest objęte gwarancją (naprawy, wymiany, zwroty)

Znajomość procesu (jak długo, jak łatwe jest to dla klienta)

Podkreślenie zasad, które zapewniają przewagę konkurencyjną (np. "30-dniowy zwrot bez zadawania pytań")

5. Zgodność i certyfikaty

Pokaż klientom, że Twój produkt spełnia uznane standardy branżowe lub posiada ważne certyfikaty. Może to obejmować etykiety przyjazne dla środowiska, zgodność z przepisami bezpieczeństwa lub zatwierdzenia regulacyjne. Na przykład wzmianka o tym, że twój produkt jest wolny od BPA i w pełni zgodny z wymogami bezpieczeństwa FDA, stawia pieczęć jakości i niezawodności na twojej marce.

6. Przyszłe aktualizacje i mapa drogowa

Nawet jeśli twoi klienci o tym nie wspomną, przygotowanie szybkiej, niezobowiązującej informacji o nadchodzących funkcjach lub ulepszeniach może zdziałać cuda. Jest to świetny sposób na wzbudzenie ich odsetków, pokazanie, że twój produkt ewoluuje, aby wyprzedzić grę i dostosować się do najnowszych trendów trendy w zarządzaniu produktem .

Kluczowi interesariusze w zakresie wiedzy o produktach

Różne działy muszą współpracować, aby każdy mógł naprawdę zrozumieć, wykorzystać i skutecznie udostępniać informacje o produkcie.

Oto, co mamy na myśli 👇

Interesariusz | Rola |

| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Zespół ds. wydajności | Tworzą produkt, więc są źródłem dogłębnych informacji na temat funkcji, aktualizacji i przyszłych ulepszeń

| Zespół ds. sprzedaży | Codziennie wykorzystują wiedzę o produkcie do przedstawiania ofert, radzenia sobie z obiekcjami, tworzenia materiałów szkoleniowych i skutecznej sprzedaży

| Zespół ds. marketingu | Silna znajomość produktu zapewnia, że tworzą komunikaty, które są zgodne z rzeczywistymi punktami bólu klientów i rozmowami sprzedażowymi

| Zespół wsparcia klienta | Poprawiają doświadczenia klientów dzięki wsparciu po zakupie, obsłudze problemów i rozwiązywaniu zapytań

| Zespoły operacyjne i IT - zapewniają, że wszystkie informacje o produktach, których potrzebują przedstawiciele handlowi, takie jak ceny, integracje i specyfikacje techniczne, są dokładne i łatwo dostępne w CRM i bazie wiedzy

| Zespoły ds. przywództwa i strategii - wykorzystują wiedzę o produktach do podejmowania decyzji dotyczących szerszej perspektywy, kształtowania pozycji konkurencyjnej i zwiększania zadowolenia klientów

Zastosowania wiedzy produktowej w organizacji

Posiadanie przez zespół odpowiednich informacji o produkcie w odpowiednim momencie może całkowicie zakończyć interakcje z klientami i przyczynić się do podejmowania mądrzejszych, bardziej strategicznych decyzji.

Dowiedzmy się, jak to zrobić:

1. Wspieranie rozwoju produktów i innowacji

Codziennie wchodzisz w interakcje z klientami, co oznacza, że masz wiedzę z pierwszej ręki na temat tego, co działa, czego brakuje i co można poprawić. Te informacje zwrotne są na wagę złota dla zespołu ds. produktów. Systematycznie gromadząc i udostępniając spostrzeżenia klientów, możesz:

Zidentyfikować funkcje, na które jest duże zapotrzebowanie i które powinny być traktowane priorytetowo

Wykryć problemy z użytecznością, zanim przerodzą się one w niestandardowy odpływ klientów

Upewnić się, że aktualizacje są dostosowane do rzeczywistych potrzeb klientów

Przykład: Jeśli klienci wzmiankują, że proces składania zamówienia jest nieporęczny, zespół ds. produktu może rozważyć stworzenie rozwiązania opartego na jednym kliknięciu.

2. Wzmocnienie szkoleń wewnętrznych i onboardingu

Kiedy dołączają nowi pracownicy działu sprzedaży, muszą zacząć działać. Solidne program szkolenia z wiedzy o produktach może to ułatwić poprzez rozbicie złożonych funkcji i dostarczenie rzeczywistych przypadków użycia, które napotkają. Ten rodzaj praktycznej nauki pomaga im poczuć się pewnie i od razu przygotować się do połączenia z niestandardowymi klientami.

Przykład: Podczas wdrażania nowych przedstawicieli handlowych do narzędzia CRM można wyjaśnić, w jaki sposób jego zautomatyzowany system monitorowania skraca czas odpowiedzi - dając im punkt sprzedaży skoncentrowany na kliencie.

3. Dostosowanie sprzedaży i marketingu w celu skutecznego przekazywania komunikatów

Marketing tworzy materiały w celu generowania leadów - ale czy mówią one właściwe rzeczy o twoim produkcie?

Co jeśli podkreślają funkcję, którą zespół ds. produktu planuje wycofać?

Co zrobić, jeśli sprzedaż musi pilnie wprowadzić nową funkcję, ale marketing nie tworzy szumu?

Gdy zespoły sprzedaży i marketingu dzielą się tą samą wiedzą o produkcie, komunikaty stają się spójne, kampanie koncentrują się na właściwych funkcjach, a wszyscy dążą do wspólnego celu: angażowania klientów i szybszego zamykania większej liczby transakcji.

Przykład: Czy zauważyłeś, jak często podczas rozmów sprzedażowych omawiane są porównania konkurencji? Jeśli marketing zacznie wplatać w swoje kampanie zestawienia konkurencji oparte na danych, potencjalni klienci będą uczestniczyć w tych rozmowach, wiedząc już, co Cię wyróżnia.

4. Lepsze zarządzanie kryzysowe

Kiedy coś idzie nie tak - błąd, opóźnienie lub nieoczekiwany problem - musisz wyprzedzić obawy klientów. To właśnie wtedy silna wiedza o produkcie pomaga wyjaśnić sytuację w jasny sposób i zaoferować klientom alternatywne rozwiązania.

Przykład: Gdy zaplanowana wysyłka produktu jest opóźniona z powodu problemów z łańcuchem dostaw, możesz podpowiedzieć klientom, podać zaktualizowany oś czasu dostawy i zaoferować rabat na wysyłkę jako gest dobrej woli.

Korzyści z posiadania wiedzy o produktach w sprzedaży

Dowiedzmy się, w jaki sposób dogłębna znajomość produktów pomaga poprawić wydajność sprzedaży i zwiększyć przychody.

1. W swojej prezentacji emanujesz pewnością siebie

Z kim byłbyś bardziej skłonny do zrobienia interesów?

Przedstawiciel handlowy, który grzebałby w broszurze i wahał się, gdy zapytano go o funkcję, czy ktoś, kto płynnie odpowiada na pytania, łączy zastosowania produktu z bolączkami klienta i przedstawia przekonujący argument?

Jesteśmy prawie pewni, że to druga opcja, prawda?

Ma to znaczenie, ponieważ zaufanie sprzedaje. Niestandardowi klienci ufają przedstawicielom handlowym, którzy znają się na rzeczy. W momencie, gdy wydasz się niepewny, zaczną wątpić w twój produkt.

pamiętaj: Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś przygotowany, nadal mogą zdarzyć się instancje, w których nie znasz odpowiedzi. Nie zgaduj; zamiast tego powiedz: "Świetne pytanie! Sprawdzę to z naszym zespołem ds. produktów i odezwę się jeszcze dzisiaj

2. Umiejętnie radzisz sobie z obiekcjami

Sprzedajesz produkt SaaS? Prawdopodobnie niestandardowi klienci mają wątpliwości, czy jest on wart swojej ceny. W tym miejscu przydaje się solidna wiedza o produkcie, która pomaga pokazać im dokładnie, w jaki sposób produkt zapewnia wartość i jakiego rodzaju zwrotu mogą się spodziewać, gdy zdecydują się zainwestować.

Oto jak ją zastosować podczas udzielania odpowiedzi niestandardowe pytania dotyczące odkrywania klientów :

❌ "To zbyt drogie"

✅ Pokaż, w jaki sposób produkt oszczędza pieniądze lub czas w dłuższej perspektywie.

❌ "Jak to się ma do zrobienia z konkurentem?

✅ Podkreśl unikalne funkcje lub najwyższą jakość.

❌ "Nie jestem pewien, czy pasuje do moich potrzeb

wykorzystaj studia przypadków lub historie powodzenia sprzedaży do zrobienia tego.

3. Przedstawiasz swoją przewagę konkurencyjną

Twoi niestandardowi klienci mają mnóstwo możliwości wyboru. Dlaczego więc mieliby wybrać właśnie Ciebie? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, to już przegrałeś. Nie oznacza to jednak, że powinieneś od razu wyrzucać swoich konkurentów lub składać niejasne oświadczenia o tym, jak wspaniała jest twoja obsługa klienta.

Klucz?

dogłębna znajomość produktu

Kiedy naprawdę rozumiesz swój produkt i rynek, możesz:

✅ Znaleźć "zabójczą funkcję" - jedną rzecz, którą robisz lepiej niż ktokolwiek inny

rozwiązać prawdziwe bolączki - połączyć to, co sprzedajesz, z tym, czego niestandardowo potrzebują klienci

✅ Przewiduj obiekcje klientów - i śmiało odpowiadaj na nie, wykorzystując dane i historie powodzenia

4. Potrafisz formułować odpowiednie rekomendacje

Im lepiej rozumiesz swój produkt, tym łatwiej jest poprowadzić klientów do właściwego wyboru. Jeśli są rozdarci między podstawowym analiza produktu plan i opcję premium, nie tylko naciskaj na aktualizację - powiąż ją z ich potrzebami:

Podstawowy plan: Dla małych Teams rozpoczynających pracę z analityką, podstawowy plan oferuje wszystkie niezbędne funkcje, których potrzebują - proste, skuteczne i nie przytłaczające.

✅ Premium plan: Dla rozwijających się firm, plan premium jest idealny. Obejmuje on zaawansowane narzędzia, takie jak szczegółowe raportowanie i współpraca zespołu, aby wesprzeć ich cele w szerszej perspektywie

Bonus: Najlepsze strategie zarządzania wiedzą i oprogramowanie dla Teams

Jak poprawić wiedzę o produktach w teamach sprzedażowych

Czy twój zespół sprzedaży ma wystarczająco dużo okazji do zapoznania się z produktem i czy ma do tego odpowiednie narzędzia? Jeśli nie, czytaj dalej:

1. Zbuduj scentralizowane repozytorium wiedzy

Nie chciałbyś, aby Twój zespół sprzedaży tracił cenny czas na przeszukiwanie niekończących się dokumentów, e-maili lub wątków w celu znalezienia krytycznych informacji o produkcie. Napraw to, tworząc repozytorium wiedzy zarządzanie wiedzą system obejmujący kluczowe szczegóły dotyczące produktu, takie jak:

Początki i rozwój produktu: Historia jego powstania

Historia jego powstania Najczęstsze przypadki użycia i grupa docelowa: Kto odnosi największe korzyści i dlaczego

Kto odnosi największe korzyści i dlaczego Niestandardowe zapytania i obawy klientów: oraz sposoby ich rozwiązywania

oraz sposoby ich rozwiązywania Spostrzeżenia dotyczące konkurencji: Co wyróżnia twój produkt na tle konkurencji

A jeśli chcesz usprawnić proces zarządzania wiedzą i scentralizować wszystkie krytyczne informacje, przejdź do ClickUp . Ta potężna aplikacja do pracy łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI. Oprogramowanie do zarządzania wiedzą ClickUp pozwala zbudować ustrukturyzowane, łatwe w nawigacji repozytorium, w którym zespół sprzedaży może szybko uzyskać dostęp do wszystkiego, od często zadawanych pytań dotyczących produktów po informacje o konkurencji. Zgodnie ze swoją nazwą, jest to jedno z najlepszych przykłady systemów zarządzania wiedzą który zmienia sposób tworzenia i udostępniania wiedzy firmowej.

Usprawnij informacje w jednym miejscu dzięki oprogramowaniu do zarządzania wiedzą ClickUp

Na początek użyj Dokumenty ClickUp do pisania przewodników po produktach, podręczników sprzedaży i często zadawanych pytań, do których przedstawiciele handlowi mogą się odwoływać w dowolnym momencie. Używaj go dalej, aby 👇

Organizuj jak profesjonalista: Korzystaj z zagnieżdżonych stron i folderów, aby stworzyć uporządkowaną hierarchię dla wszystkich szczegółów produktu, często zadawanych pytań i analiz konkurencji

Korzystaj z zagnieżdżonych stron i folderów, aby stworzyć uporządkowaną hierarchię dla wszystkich szczegółów produktu, często zadawanych pytań i analiz konkurencji Niestandardowa personalizacja: Dodawanie markowych nagłówków, kolorów i stylów, aby repozytorium było atrakcyjne wizualnie i zgodne z marką

Dodawanie markowych nagłówków, kolorów i stylów, aby repozytorium było atrakcyjne wizualnie i zgodne z marką Mądrzejsza współpraca: Umożliwienie zespołowej edycji, komentowania i udostępniania, aby każdy mógł wnieść swój wkład i pozostać zsynchronizowanym

Umożliwienie zespołowej edycji, komentowania i udostępniania, aby każdy mógł wnieść swój wkład i pozostać zsynchronizowanym Połącz wszystko: Połącz swoje dokumenty z zadaniami, projektami lub cyklami pracy, aby zapewnić zespołowi sprzedaży natychmiastowy kontekst podczas pracy nad transakcjami

Połącz swoje dokumenty z zadaniami, projektami lub cyklami pracy, aby zapewnić zespołowi sprzedaży natychmiastowy kontekst podczas pracy nad transakcjami Natychmiastowe wyszukiwanie: Znajdź dokładnie te informacje, których potrzebujesz, dzięki połączonemu wyszukiwaniu ClickUp

Uporządkuj wiedzę o produktach dzięki ClickUp Docs

2. Spraw, by szkolenie było dynamiczne i realistyczne

Wiedza Twojego zespołu sprzedażowego musi ewoluować wraz z trendami rynkowymi, niestandardowymi potrzebami i zasady zarządzania produktem .

Dobra wiadomość? Istnieją mądrzejsze i skuteczniejsze sposoby, aby to osiągnąć ⬇️

Wdrażanie mikroedukacji: Zamiast długich, przytłaczających sesji, organizuj szybkie, skoncentrowane warsztaty, które utrzymają zaangażowanie przedstawicieli w konkretną umiejętność lub funkcję

Zamiast długich, przytłaczających sesji, organizuj szybkie, skoncentrowane warsztaty, które utrzymają zaangażowanie przedstawicieli w konkretną umiejętność lub funkcję Korzystaj z wielu formatów: Łącz prezentacje, demonstracje na żywo, studia przypadków klientów i pytania i odpowiedzi ekspertów, aby zwiększyć zaangażowanie

Łącz prezentacje, demonstracje na żywo, studia przypadków klientów i pytania i odpowiedzi ekspertów, aby zwiększyć zaangażowanie **Zachęcaj swój zespół do aktywnego korzystania z produktu i doświadczania podróży klienta

Na przykład, zamiast wyjaśniać, jak działa funkcja analityczna oparta na AI, możesz rzucić im wyzwanie, aby z niej skorzystali i wyjaśnili jej wartość podczas pozorowanej rozmowy sprzedażowej. Poprawiłoby to retencję i rzeczywiste zastosowanie.

Ale nauka nie kończy się na sesjach szkoleniowych Przedstawiciele potrzebują natychmiastowego dostępu do informacji, gdy są w trakcie transakcji.

To właśnie tutaj ClickUp AI, ClickUp Brain wkracza do akcji. Pozwala on Twojemu Teamsowi na natychmiastowe wyciąganie wniosków z danych, uzyskiwanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, a nawet przygotowywanie zawartości, dzięki czemu zawsze mają odpowiednie informacje we właściwym czasie.

Użyj ClickUp Brain do tworzenia studiów przypadku i insightów produktowych

Co więcej, oto przewodnik po Brain w akcji:

Wprowadź podpowiedź typu: "_Przygotowuję się do zaprezentowania naszego produktu potencjalnemu klientowi, który zmaga się z zarządzaniem wieloma projektami w różnych Teams. Czy możesz przedstawić szczegółowy opis tego, w jaki sposób ClickUp pomaga w śledzeniu projektów, ustalaniu priorytetów zadań i współpracy między zespołami? Uwzględnij kluczowe funkcje, przypadek użycia od podobnego klienta i dlaczego ClickUp jest lepszym rozwiązaniem, na które warto się zdecydować

W odpowiedzi Brain przygotuje dla Ciebie następującą odpowiedź 👇

Użyj ClickUp Brain do tworzenia dokumentów produktowych, przeszukiwania plików i nie tylko

📮ClickUp Insight: Prawie 42% pracowników wiedzy preferuje e-mail do komunikacji w zespole.

Ma to jednak swoją cenę. Ponieważ większość e-maili dociera tylko do wybranych członków zespołu, wiedza pozostaje fragmentaryczna, utrudniając współpracę i szybkie podejmowanie decyzji. Aby poprawić widoczność i przyspieszyć współpracę, wykorzystaj aplikację Wszystko do pracy, taką jak ClickUp , który w ciągu kilku sekund zamienia Twoje e-maile w zadania, które można wykonać!

3. Wykorzystaj shadowing i partnerskie uczenie się do transferu wiedzy

Przyspiesz naukę, umożliwiając nowym przedstawicielom handlowym uczenie się od najlepszych w czasie rzeczywistym.

Oto proste ramy do naśladowania:

Call shadowing: Nowi przedstawiciele podsłuchują rozmowy telefoniczne najlepszych sprzedawców, aby dowiedzieć się, jak pozycjonują produkt i radzą sobie z trudnymi pytaniami

Nowi przedstawiciele podsłuchują rozmowy telefoniczne najlepszych sprzedawców, aby dowiedzieć się, jak pozycjonują produkt i radzą sobie z trudnymi pytaniami Sales debrief: Organizowanie cotygodniowych sesji, podczas których przedstawiciele dzielą się ostatnimi zwycięstwami, taktykami, które się sprawdziły i wyzwaniami, które pokonali

Organizowanie cotygodniowych sesji, podczas których przedstawiciele dzielą się ostatnimi zwycięstwami, taktykami, które się sprawdziły i wyzwaniami, które pokonali Mikroszkolenia prowadzone przez przedstawicieli: Niech starsi przedstawiciele uczą najlepszych praktyk w oparciu o symulacje interakcji z klientami

Na przykład, jeśli przedstawiciel osiągający najlepsze wyniki konsekwentnie zamyka transakcje przy użyciu określonej funkcji - niech przedstawi swoje podejście podczas sesji zespołowej, umożliwiając innym powtórzenie jego powodzenia.

Ale jak zachęcić Teams do zrobienia interakcji między sobą?

Odpowiedź brzmi ClickUp Chat .

Zamiast przełączać się między wieloma aplikacjami, omawiaj strategie sprzedaży, dziel się najlepszymi praktykami, a nawet śledź harmonogramy shadowingu w ClickUp. Połącz każdy czat z powiązanymi wiki, dokumentami lub zadaniami.

Dodaj ClickUp Clip do tej mieszanki można dodać coś, co zmieni zasady gry w praktycznej nauce. **Nagrywaj i udostępniaj powodzenia w sprzedaży, prezentacje produktów lub sesje coachingowe, aby podnieść poziom umiejętności swojego zespołu

Uczyń naukę przyjemną dzięki ClickUp Clips

Wisienka na torcie? Brain transkrybuje każdy Clip ze znacznikami czasu i fragmentami, usprawniając wyszukiwanie wiedzy!

ClickUp pozwolił naszej firmie być bardziej wydajną, zorganizowaną i taktowną w sposobie działania. ClickUp pozwolił nam stać się nową wersją nas samych, która jest lepsza dla nas i naszych klientów

Chris Nothnick, kierownik ds. sprzedaży, Go Local Interactive

4. Wykorzystaj spotkania sprzedażowe do nowych aktualizacji

Właśnie pojawiła się nowa funkcja? Konkurent wykonał odważny ruch? Poważna zmiana w Twojej ofercie? wydajności produktu ? Członkowie teamów sprzedażowych muszą wiedzieć natychmiast. Krótkie, skoncentrowane spotkania sprzedażowe zapewniają, że aktualizacje są wchłaniane i stosowane, zanim wpłyną na rozmowy sprzedażowe.

Oto jak prowadzić skuteczne spotkania:

Koncentruj się: Maksymalnie 15-20 minut, obejmując tylko krytyczne aktualizacje produktu

Maksymalnie 15-20 minut, obejmując tylko krytyczne aktualizacje produktu Demonstracja na żywo i najczęściej zadawane pytania: Pokaż, jak działa nowa funkcja i wyjaśnij, w jaki sposób zmienia ona komunikaty sprzedażowe

Pokaż, jak działa nowa funkcja i wyjaśnij, w jaki sposób zmienia ona komunikaty sprzedażowe Mini odgrywanie ról: Przećwicz odpowiadanie na najbardziej prawdopodobne pytania klientów dotyczące aktualizacji

Prowadzenie świetnych spotkań to jednak tylko pierwszy krok. Skąd wiadomo, czy zespół rzeczywiście przyswaja i stosuje te aktualizacje?

To proste! Możesz utrzymać strukturę i koncentrację spotkań sprzedażowych dzięki Zadania ClickUp .

Utwórz zadanie dla każdego spotkania, w tym listę kontrolną aktualizacji, przestrzeń na często zadawane pytania i scenariusze odgrywania ról. Załącz wersje demonstracyjne lub spostrzeżenia, aby Twój zespół był gotowy do wdrożenia zmian w podróży. To najprostszy sposób, aby wszyscy byli na bieżąco z krytycznymi aktualizacjami!

Planuj, organizuj i współpracuj lepiej dzięki zadaniom ClickUp

Wreszcie, scentralizuj wszystkie operacje sprzedażowe poprzez Oprogramowanie sprzedażowe ClickUp aby zrozumieć, co działa, a co nie!

Niezależnie od tego, czy Twój zespół składa się z doświadczonych przedstawicieli, czy początkujących, możesz śledzić ich postępy w szkoleniu za pomocą Pola niestandardowe jak punktacja, liczby lub rozwijane listy, aby śledzić zakończenie szkolenia, mierzyć poziomy biegłości i zobaczyć, którzy przedstawiciele opanowali kluczowe umiejętności, a kto potrzebuje więcej wiedzy o produkcie. Jeśli chodzi o wykrywanie blokad drogowych, ClickUp's Skumulowany przepływ , Burnup, Burndown i Velocity sprawiają, że bardzo łatwo jest być na bieżąco ze wszystkim.

Ostatecznie, powodzenie w sprzedaży jest oficjalnym wyznacznikiem tego, jak dobrze Twój zespół zna się na produktach. Kompleksowe rozwiązanie sprzedażowe ClickUp jest dostarczane z potężnym pakietem wizualnym, który pomaga wizualizować wyniki i natychmiast reagować na wszelkie spadki!

Przegląd postępów szkolenia produktowego dzięki ClickUp Sales Software

5. Wykorzystaj spostrzeżenia klientów jako narzędzie do nauki

Twoi niestandardowi klienci są najlepszym źródłem wiedzy o produktach, ponieważ ujawniają wiele na temat tego, co kieruje ich decyzjami.

Z ich pomocą możesz:

📌Analizować wspólne punkty bólu: Z czym zmagają się najbardziej?

Zidentyfikować główne żądania funkcji: Co chcieliby, aby twój produkt mógł do zrobienia?

Analiza utraconych transakcji: Jakie luki w wiedzy o produkcie przyczyniły się do utraty sprzedaży?

Na przykład, jeśli niejasny zwrot z inwestycji jest częstym powodem wahań, stwórz kalkulator wartości, aby pokazać, w jaki sposób Twój produkt oszczędza czas lub pieniądze. Również w tym przypadku możesz poprosić ClickUp Brain o analizę spostrzeżeń klientów i przedstawienie kluczowych wniosków. Wrzuć dowolny arkusz kalkulacyjny Excel do czatu ClickUp Brain i poproś go o wyciągnięcie kluczowych wniosków lub wzorców na podstawie podpowiedzi.

Uzyskaj wgląd w dane z arkuszy kalkulacyjnych Excel dzięki ClickUp Brain

Zwiększ wiedzę o produktach dzięki ClickUp

"Kupujący nie wierzą w nic, co masz im do powiedzenia o swoim produkcie lub usłudze, dopóki najpierw nie uwierzą w Ciebie."_ - Deb Calvert

Jeśli chcesz, aby ci uwierzyli, musisz zapamiętać arkusz specyfikacji, znaleźć sposób na umiejętne wyjaśnienie, zademonstrowanie i sprzedaż produktu w rzeczywistych rozmowach, a następnie przekazać te informacje swojemu zespołowi sprzedaży w ustrukturyzowany sposób.

Dobrą wiadomością jest to, że możesz znacznie ułatwić proces sprzedaży dzięki ClickUp. Stwórz swoją bazę wiedzy, aktualizuj i udostępniaj kluczowe dokumenty produktowe zespołowi oraz współpracuj z innymi działami w firmie - wszystko w ramach jednej platformy.

Przygotuj się na opanowanie wiedzy o produktach, zamknięcie większej liczby sprzedaży i powodzenie klientów. Zarejestruj się w ClickUp dzisiaj.