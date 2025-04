10 najlepszych alternatyw Polly AI dla opinii pracowników i zaangażowania zespołu

W każdym zespole przychodzi czas, kiedy efektywna i zachęcająca współpraca zostaje wyrzucona przez okno na rzecz nudnego, pozbawionego życia doświadczenia zawodowego. Rozwiązania takie jak Polly AI pozwalają tchnąć życie z powrotem w tę mękę, dostarczając teamom narzędzia do angażowania i przekazywania informacji zwrotnych, aby przełamać lody i zacząć działać.

Jednak Polly AI nie jest jedyną dostępną opcją. Może nie mieć funkcji lub dwóch, których naprawdę potrzebujesz, a może potrzebujesz innych opcji, które lepiej pasują do twojego konkretnego cyklu pracy.

Która opcja będzie więc najlepsza? Na tym blogu omówimy 10 alternatyw dla Polly AI, które mogą przyćmić ją w zestawie narzędzi w miejscu pracy. Opcje te pomogą ci sprawić, że ankiety, sesje pytań i odpowiedzi oraz odprawy zespołowe nie będą wydawać się korporacyjnym obowiązkiem. 🎉

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótkie spojrzenie na najlepsze alternatywy dla Polly AI:

ClickUp (najlepszy do zarządzania opiniami i współpracy) ✅

Simple Poll (najlepsze do szybkich ankiet w Slack) ✅

HeyTaco (najlepsze do rozpoznawania peer-to-peer w Slack i MS Teams) ✅

Microsoft Formularze (najlepsze do integracji z Microsoft 365) ✅

Matter (najlepszy do wzajemnego wyrażania opinii i uznawania) ✅

SurveyMonkey (najlepsze do tworzenia i analizy ankiet) ✅

Doodle (najlepszy do uproszczonego planowania grupowego) ✅

Zapier (najlepszy do wieloplatformowej automatyzacji cyklu pracy) ✅

Formularze Google (najlepsze do tworzenia bezpłatnych i przyjaznych dla użytkownika formularzy) ✅

Culture Amp (najlepsze do angażowania pracowników i zarządzania wydajnością) ✅

Co to jest Polly AI?

via Polly AI Polly AI to narzędzie do angażowania w miejscu pracy i przekazywania informacji zwrotnych, które ułatwia zbieranie spostrzeżeń od zespołów. Platforma płynnie współpracuje z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack, Microsoft Teams, Zoom i Google Meet, umożliwiając firmom przeprowadzanie sondaży, ankiet, sesji pytań i odpowiedzi oraz automatycznych odpraw bez zakłócania cyklu pracy

Polly ułatwia zbieranie szybkich opinii, organizowanie spotkań na stojąco, granie w zabawne gry i sprawdzanie nastrojów pracowników za pomocą ankiet Pulsu. Pomaga zwiększyć zaangażowanie i wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o solidne dane, dzięki czemu pętle informacji zwrotnych są szybsze, bardziej angażujące i łatwiejsze do podjęcia.

**Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Polly AI?

Polly AI ma kilka świetnych narzędzi do angażowania zespołów, ale istnieje kilka powodów, dla których organizacje mogą chcieć przyjrzeć się innym rozwiązaniom Narzędzia komunikacji AI :

Ograniczony darmowy plan: Darmowy plan Polly ma limit 25 odpowiedzi miesięcznie, co może nie być wystarczające dla teamów, które potrzebują spójnej informacji zwrotnej. Wyniki są przechowywane przez 45 dni, co utrudnia długoterminową analizę

Darmowy plan Polly ma limit 25 odpowiedzi miesięcznie, co może nie być wystarczające dla teamów, które potrzebują spójnej informacji zwrotnej. Wyniki są przechowywane przez 45 dni, co utrudnia długoterminową analizę Złożony interfejs użytkownika: Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs Polly za nieco trudny w nawigacji, zwłaszcza gdy próbują ustawić ankiety z wieloma opcjami lub niestandardowymi funkcjami. Ta złożoność utrudnia szybkie zbieranie opinii

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs Polly za nieco trudny w nawigacji, zwłaszcza gdy próbują ustawić ankiety z wieloma opcjami lub niestandardowymi funkcjami. Ta złożoność utrudnia szybkie zbieranie opinii Obawy związane z prywatnością: Polly domyślnie wyświetla imiona i nazwiska respondentów, więc aby zachować anonimowość, należy wprowadzić pewne ręczne zmiany. To domyślne ustawienie może utrudnić ludziom dzielenie się szczerymi opiniami na temat drażliwych problemów

Polly domyślnie wyświetla imiona i nazwiska respondentów, więc aby zachować anonimowość, należy wprowadzić pewne ręczne zmiany. To domyślne ustawienie może utrudnić ludziom dzielenie się szczerymi opiniami na temat drażliwych problemów Ograniczona analiza danych: Polly dobrze radzi sobie ze zbieraniem opinii, ale nie radzi sobie z zaawansowaną analizą. Nie pomaga w wykrywaniu trendów ani zagłębianiu się w spostrzeżenia, które są bardzo ważne przy podejmowaniu świadomych decyzji

Może się okazać, że inne narzędzia oferują bardziej zakończone funkcje, łatwiejsze w użyciu interfejsy, silniejszą kontrolę prywatności i lepsze wsparcie, co zwiększa zaangażowanie zespołu i procesy zbierania opinii.

**Pracownicy, którzy otrzymują odpowiednią ilość wyrazów uznania są cztery razy bardziej prawdopodobne być zaangażowanym w swoją pracę.

Polly AI Alternatives at a Glance

Oto krótki przegląd przypadków użycia i struktur biznesowych dla każdej alternatywy Polly AI:

Alternatywa Przypadek użycia Najlepszy dla ClickUp Zarządzanie zadaniami i projektami z wbudowanymi ankietami dla opinii zespołu Teams efektywnie zarządzający projektami, zadaniami i cyklami pracy Simple Poll Szybkie ankiety w obszarze roboczym Slack Użytkownicy Slack potrzebujący szybkich, nieformalnych decyzji zespołowych HeyTaco Uznanie i docenianie pracowników Teams podnoszący morale poprzez wzajemne uznanie Microsoft Formularze Ankiety, quizy i zbieranie opinii Użytkownicy Microsoft 365 zbierający ustrukturyzowane odpowiedzi Matter Informacje zwrotne od innych i rozwój umiejętności Teams zachęcający do ciągłych informacji zwrotnych i rozwoju zawodowego SurveyMonkey Zaawansowane ankiety i analityka Business potrzebujący dogłębnego wglądu w ankiety Doodle Planowanie spotkań i wydarzeń Teams koordynujący spotkania w różnych strefach czasowych Zapier Automatyzacja cyklu pracy i integracja aplikacji Użytkownicy automatyzujący powtarzalne zadania w różnych narzędziach Google Forms Free formularze, ankiety i zbieranie danych Osoby i organizacje potrzebujące prostej, bezpłatnej opcji Culture Amp Zaangażowanie pracowników i zarządzanie wydajnością Firmy zwiększające kulturę pracy i satysfakcję pracowników

10 najlepszych alternatyw dla Polly AI

Poznajmy 10 najlepszych alternatyw dla Polly AI! Każda z nich wnosi coś specjalnego do ankiet, sondaży, zaangażowania pracowników i automatyzacji cyklu pracy.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania opiniami i współpracy)

ClickUp: Najlepszy do zarządzania opiniami i współpracy

ClickUp to aplikacja Wszystko do pracy, która pomaga zespołom różnej wielkości zarządzać swoją pracą w jednym miejscu. Dostarcza różne narzędzia, które pomagają w zarządzaniu projektami, współpracy i optymalizacji cyklu pracy, czyniąc ten proces prostym i angażującym.

W przypadku ankiet większość z nas korzysta z zewnętrznych narzędzi i przenosi spostrzeżenia z powrotem do naszego obszaru roboczego - dodając do tego przełączanie kontekstu i przełączanie się między narzędziami. Jednak nie w przypadku ClickUp.

Jeśli chcesz zbudować ciężką ankietę i natychmiast przekształcić te spostrzeżenia w wykonalne zadania, Formularze ClickUp powinien być Twoim nowym BFF. Pozwala łatwo tworzyć konfigurowalne formularze i łączyć je bezpośrednio z zadaniami w ClickUp. Jest to przydatne do zbierania opinii, przeprowadzania ankiet lub obsługi sondaży, ponieważ odpowiedzi ankietowe są starannie zorganizowane w zadania, co ułatwia śledzenie i podejmowanie dalszych działań

Chcesz omówić te wszystkie spostrzeżenia ze swoim Teamsem? Zbudowaliśmy współpracę bezpośrednio w obszarze roboczym z ClickUp Chat . Teams mogą łatwo czatować w ramach platformy, upraszczając komunikację i zmniejszając kłopoty związane z przeskakiwaniem między różnymi aplikacjami.

Dzięki opcjom ustawienia publicznych lub prywatnych kanałów dla określonych zadań i projektów, ClickUp Chat pomaga Twojemu zespołowi utrzymać porządek i sens rozmów. Na przykład, jeśli chcesz przeprowadzić prostą ankietę wewnętrzną w swoim zespole, po prostu poproś zespół o reakcję za pomocą określonych emotikonów w wątku czatu. Proste i wydajne!

Użyj ClickUp Chat do komunikacji na jednej platformie

Jesteś fanem Slack? Integracja ClickUp ze Slackiem umożliwia łatwe tworzenie zadań i komentarzy z wiadomości Slack. ClickUp umożliwia również załączanie zadań bezpośrednio do czatów Microsoft Teams. Otrzymasz aktualizacje statusu, komentarze i powiadomienia o załącznikach w czasie rzeczywistym, ułatwiając współpracę na różnych platformach

ClickUp: Najlepszy do zarządzania opiniami i współpracy

Chcesz zacząć od razu? Mamy szablony. Na przykład Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp pomaga Teams monitorować satysfakcję pracowników i rozpoznawać obszary wymagające poprawy poprzez gromadzenie ustrukturyzowanych informacji zwrotnych. Jego celem jest zapewnienie wglądu w kulturę miejsca pracy w czasie rzeczywistym, tak aby zespoły HR podejmowały decyzje oparte na danych w celu poprawy doświadczenia pracowników.

Co Ci się spodoba:

Wyczyszczone obszary wymagające poprawy warunków w miejscu pracy i zwiększenia satysfakcji pracowników z pracy

Śledzenie poprawy i zmian w czasie

Kształtowanie polityki i strategii poprzez analizę cennych informacji zwrotnych

Dostępny jest również szablon Szablon formularza opinii ClickUp i Szablon planu działania ankiety zaangażowania ClickUp aby pomóc Ci określić kolejne kroki na podstawie tego, co mówią pracownicy.

Chcesz wzbogacić swoją ankietę o AI? Użyj ClickUp Brain do generowania ustrukturyzowanych ankiet zaangażowania pracowników w kilka sekund. Oto jedna z nich, którą stworzyliśmy:

przykład ankiety zaangażowania pracowników stworzonej przez ClickUp Brain_

Najlepsze funkcje ClickUp

Zbieraj informacje zwrotne za pomocą konfigurowalnych formularzy, które przekształcają odpowiedzi w wykonalne zadania

Ułatwianie dyskusji za pomocą ClickUp Chat do przekazywania zespołom informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Monitoruj zaangażowanie za pomocą szablonów ankiet dla ustrukturyzowanych spostrzeżeń

Modyfikuj i niestandardowe formularze ankiet w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Analizuj odpowiedzi za pomocą Pulpity ClickUp które wizualizują trendy i nastroje Teams

limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji platformy może być przytłaczające dla początkujących

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp? Oto co Christian Gonzalez , koordynator administracyjny w Krajowej Izbie Handlu, Usług i Turystyki w Guadalajarze, mówi:

Upraszczamy wszystkie procesy naszych działów poprzez integrację platform Business Intelligence, narzędzi mailingowych z automatyzacją oraz przechowywanie KPI, formularzy, dokumentów procesowych i zależności w jednej aplikacji (ClickUp)

Christian Gonzalez, koordynator administracyjny w Krajowej Izbie Handlu, Usług i Turystyki w Guadalajarze

🧠 Ciekawostka: Globalna gospodarka traci szacunkowo 9 bilionów dolarów rocznie z powodu niskiego poziomu zaangażowania pracowników!

2. Prosta ankieta (najlepsza do szybkich ankiet w Slack)

via Simple PollProsta ankieta to przyjazne dla użytkownika narzędzie ankietowe stworzone specjalnie dla Slack. Umożliwia zespołom łatwe tworzenie ankiet i sondaży w ich obszarze roboczym, zapewniając wygodę. Simple Poll działa w obrębie Slack, więc nie trzeba przeskakiwać między aplikacjami. Dzięki anonimowej funkcji ankietowania pracownicy mogą łatwo i bez wahania dzielić się szczerymi przemyśleniami.

Najlepsze funkcje Simple Poll

Tworzenie ankiet SlackHeyTaco to odświeżona platforma uznawania pracowników, która pozwala członkom zespołu okazywać sobie nawzajem uznanie za ciężką pracę w zabawny i angażujący sposób. Dzięki integracji z innymi platformami komunikacyjnymi, użytkownicy wysyłają wirtualne "tacos", aby okazać uznanie.

To zabawny sposób na stworzenie pozytywnej i połączonej atmosfery pracy. Każdy członek zespołu otrzymuje dzienną porcję taco, którą udostępnia swoim kolegom, aby docenić świetną pracę lub ducha zespołu.

Najlepsze funkcje HeyTaco

Umożliwia wzajemne uznawanie za pomocą wirtualnych taco, aby docenianie było zabawne i znaczące

Integracja z usługami Slack i Microsoft Teams w celu uwzględnienia uznania w istniejących cyklach pracy

Niestandardowe nagrody dostosowane do kultury firmy

Monitorowanie zaangażowania poprzez tabele wyników i poziomy osiągnięć

HeyTaco limit

Brakuje funkcji takich jak automatyzacja ankiet i głębsza analityka

Częste powiadomienia o uznaniu mogą stać się przytłaczające

Ceny HeyTaco

Everyone and Teams Plans: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje HeyTaco

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Unikalne podejście HeyTaco ma wielu zwolenników, z jednym użytkownik mówiąc:

_Doceniam to, jak łatwo jest dzielić się uznaniem z członkami zespołu na Slacku. Jest to tak proste, jak wysłanie emoji, ale dodaje przemyślany, osobisty akcent, aby docenić czyjś wysiłek. Ta prostota zachęca do częstego, szczerego wyrażania wdzięczności, co pozytywnie wpływa na morale zespołu

4. Formularze Microsoft (najlepsze do integracji z Microsoft 365)

via Microsoft FormsFormularze Microsoft umożliwia łatwe tworzenie ankiet, quizów i sondaży. Będąc kluczową częścią pakietu Microsoft 365, dobrze współpracuje z innymi aplikacjami Microsoft, co czyni go fantastyczną opcją dla organizacji już korzystających z ekosystemu Microsoft.

Platforma oferuje różne typy pytań, takie jak wielokrotnego wyboru, tekst, oceny i skale Likerta. Śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym i wbudowana analityka zapewniają natychmiastowy wgląd, który można dalej analizować, eksportując dane do programu Excel.

Najlepsze funkcje Microsoft Forms

Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami Teams przy tworzeniu formularzy i analizie danych

Osadzanie quizów lub formularzy opinii bezpośrednio w materiałach wideo hostowanych w usłudze Microsoft Stream w Sharepoint

Zezwalanie respondentom na przesyłanie plików w ramach odpowiedzi na formularz, co ułatwia gromadzenie dokumentów pomocniczych lub obrazów

Tworzenie formularzy ze wsparciem dla wielu języków, co zwiększa dostępność dla różnych grup respondentów

Limity formularza Microsoft

Możliwości integracji koncentrują się głównie na ekosystemie Microsoft, potencjalnie ograniczając połączenie z aplikacjami innych firm

Nie jest dostępny jako samodzielny produkt i wymaga subskrypcji Microsoft 365

Ceny formularzy Microsoft

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

7,20 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/miesiąc na użytkownika

9,90 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/miesiąc za użytkownika

15 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Forms

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Jak utworzyć ankietę w formularzu Microsoft Forms

5. Materia (Najlepsza dla informacji zwrotnych od współpracowników i uznania)

via MatterMateria to platforma wyróżniania pracowników i przekazywania im informacji zwrotnych, która poprawia kulturę miejsca pracy i zaangażowanie współpracowników. Pomaga również członkom Teams udostępniać konstruktywne opinie, świętować zwycięstwa i zachęcać do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Jako alternatywa dla Polly AI, Matter płynnie integruje się z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack i Microsoft Teams, i umożliwia uznanie peer-to-peer poprzez konfigurowalne kudos i feedback. Platforma pełni również funkcję konfigurowalnych kudos, automatycznych przypomnień o opiniach oraz analiz, które pomagają monitorować zaangażowanie i wydajność.

Najważniejsze funkcje

Wysyłanie automatycznych, konfigurowalnych przypomnień dzięki platformie "Feedback Friday"

Śledzenie zaangażowania i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w organizacji

Osadzanie informacji zwrotnych i wyróżnień w codziennych cyklach pracy

Tworzenie spersonalizowanych szablonów uznania dostosowanych do wartości firmy lub konkretnych okazji

Materialne limity

Wersja Free ogranicza użytkowników do wysyłania limitowanej liczby pochwał na kanał tygodniowo

Niektórzy użytkownicy mogą uznać cenę za wyzwanie

Właściwe ceny

Free Forever

Pro: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Pro + Ankiety: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (600+ recenzji)

4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

6. SurveyMonkey (najlepszy do tworzenia i analizy ankiet)

via SurveyMonkeySurveyMonkey to doskonała platforma ankiet online dla osób i organizacji do tworzenia, udostępniania i analizowania ankiet. Oferuje ona różne typy pytań, konfigurowalne szablony, i zaawansowane funkcje logiczne, ułatwiające użytkownikom tworzenie ankiet i prowadzenie badań użytkowników.

Zaawansowane funkcje, takie jak skip logic i branching, poprawiają doświadczenie respondenta, prezentując odpowiednie pytania na podstawie poprzednich odpowiedzi. Dodatkowo, SurveyMonkey zapewnia narzędzia do analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom podpowiedź, jak szybko uzyskać przydatne informacje.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Dostęp do wyselekcjonowanej kolekcji pytań napisanych przez ekspertów w celu poprawy jakości i trafności ankiet.

Tworzenie ankiet w wielu językach w celu dotarcia do zróżnicowanej grupy odbiorców i zebrania kompleksowych opinii

Dystrybucja ankiet za pośrednictwem wielu kanałów, w tym poczty e-mail, połączonych stron internetowych i mediów społecznościowych

Analizuj odpowiedzi w czasie rzeczywistym za pomocą dynamicznych narzędzi do raportowania

Limity SurveyMonkey

Wersja Free ogranicza użytkowników do 10 pytań na ankietę

Cena może być zbyt wysoka dla małych Business lub osób prywatnych

Ceny SurveyMonkey

Advantage Annual: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Standardowy miesięczny: $99/miesiąc na użytkownika

$99/miesiąc na użytkownika Premier Annual: $139/miesiąc za użytkownika

$139/miesiąc za użytkownika Team Advantage: $30/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$30/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Team Premier: $92/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$92/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 22 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 22 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 opinii)

💡 Pro Tip: Prowadzenie badań użytkowników pomaga projektować z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb użytkowników, a nie założeń. Zbuduj intuicyjny, wydajny i przyjemny produkt, aktywnie słuchając użytkowników i rozumiejąc ich bolączki. Prowadzi to do większej satysfakcji, lepszej retencji i silniejszej adopcji. 🚀

7. Doodle (najlepszy do uproszczonego planowania grupowego)

via DoodleDoodle jest popularnym narzędziem online do koordynowania spotkań i wydarzeń w grupie. Pozwala organizatorom sugerować różne przedziały czasowe i umożliwia uczestnikom udostępnianie, gdy są wolni, eliminując niepotrzebne rozmowy.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą zaproponować wiele przedziałów czasowych, zaprosić uczestników do głosowania na preferowane opcje i szybko określić najbardziej odpowiedni czas dla wszystkich zaangażowanych. Doodle płynnie integruje się z popularnymi aplikacjami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google i Outlook, zapewniając synchronizację wszystkich zaplanowanych wydarzeń na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Doodle

Koordynacja spotkań grupowych poprzez proponowanie wielu opcji czasowych i umożliwienie uczestnikom wskazania swojej dostępności

Zwiększanie uczestnictwa i punktualności dzięki funkcjom takim jak automatyczne przypomnienia i terminy, które podpowiedzą uczestnikom, jak odpowiedzieć

Niestandardowe ankiety z różnymi opcjami, w tym datami, godzinami i lokalizacjami

Popraw swój profesjonalny wizerunek, dodając logo organizacji i elementy brandingu do zaproszeń i ankiet Doodle

Limity Doodle

Wersja Free zawiera reklamy, które mogą rozpraszać uwagę

Niektóre zaawansowane funkcje są ograniczone do wersji płatnych

Ceny Doodle

Free

Pro: $14.95/miesiąc za użytkownika

$14.95/miesiąc za użytkownika Teams: $19.95/miesiąc za użytkownika

Doodle oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1,800 recenzji)

Prosta funkcja Doodle jest hitem wśród użytkowników, z jednym użytkownik powiedzenie

_Jest prosty pod względem funkcji i łatwy do udostępniania. Ustawienie kampanii i wysyłanie połączonych linków do wielu odbiorców jest łatwe. Tworzenie wielu ankiet lub opcji kalendarza to doskonała funkcja. Podobnie jak większość respondentów ankiet, nigdy nie przegapiłem terminu zaplanowania spotkania ani nie otrzymałem spóźnionej odpowiedzi

📚 Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Doodle dla profesjonalnego harmonogramu

8. Zapier (najlepszy do wieloplatformowej automatyzacji cyklu pracy)

via ZapierZapier to platforma do automatyzacji, która pozwala na połączenie różnych aplikacji internetowych i uproszczenie cyklu pracy bez kodowania. Użytkownicy mogą tworzyć "Zapy" w celu ustawienia wyzwalaczy i działań między aplikacjami, co ułatwia wykonywanie powtarzalnych zadań. Co więcej, Zapier wspiera ponad 5000 aplikacji, w tym dobrze znane narzędzia, takie jak Gmail, Slack i Trello. Pomaga to stworzyć płynny przepływ danych między różnymi platformami.

Najlepsze funkcje Zapier

Wdrażanie logiki if/then w Zaps w celu wykonywania różnych działań w oparciu o określone warunki

Wykorzystanie zestawu wbudowanych narzędzi Zapier do niestandardowego i kontrolowanego przepływu danych w ramach automatyzacji

Monitorowanie wydajności automatyzacji dzięki szczegółowej historii zadań

Tworzenie wieloetapowych Zapów w celu automatyzacji zadań i tworzenia złożonych cykli pracy

Limity Zapier

Free Plan ogranicza użytkowników do jednoetapowych Zapów i 100 zadań miesięcznie

Plany wyższego poziomu mogą stać się kosztowne dla osób prywatnych i małych firm

Ceny aplikacji Zapier

Free

Professional: Od $29.99/miesiąc

Od $29.99/miesiąc Teams: Od 103,50 USD/miesiąc

Od 103,50 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Zapier oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 900 opinii)

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych programów do analizy ankiet

9. Formularze Google (najlepsze do tworzenia przyjaznych dla użytkownika i darmowych formularzy)

via Google FormsFormularze Google jest Free kreator formularzy który pozwala tworzyć, udostępniać i analizować ankiety, quizy i formularze, zajmując pozycję realnej alternatywy dla Polly AI. Będąc częścią obszaru roboczego Google, dobrze współpracuje z innymi usługami Google, takimi jak Arkusze Google, dzięki czemu gromadzenie danych i analiza ankiet są bardziej wydajne.

Intuicyjny interfejs aplikacji bezproblemowo obsługuje różne typy pytań, w tym wielokrotnego wyboru, listy rozwijane i skale liniowe, zaspokajając różnorodne potrzeby w zakresie gromadzenia danych.

Najlepsze funkcje formularza Google

Tworzenie formularze opinii przy użyciu intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Możliwość edytowania formularzy przez wielu użytkowników jednocześnie; funkcje współpracy w czasie rzeczywistym ułatwiające pracę zespołową

Integracja z Arkuszami Google w celu analizy danych w czasie rzeczywistym

Dostęp i przesyłanie plików bezpośrednio przez formularz, co jest przydatne do gromadzenia dokumentów, obrazów lub innych zasobów

Limity formularza Google

Oferuje podstawowe funkcje projektowania, co sprawia, że formularze wyglądają generycznie

Nie dostarcza natywnie zaawansowanych funkcji analitycznych lub raportowania

Ceny formularzy Google

Free

Oceny i recenzje formularzy Google

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Użytkownicy uwielbiają szybkość ustawienia formularzy w Google Forms, z jednym użytkownik mówiąc:

Google Forms sprawia, że praca z ludźmi, którzy nie mogą być w tym samym pomieszczeniu, jest łatwa i szybka. Musimy pracować szybko, aby rozwijać Business, a Formularze Google są błyskawiczne.

10. Culture Amp (najlepszy do angażowania pracowników i zarządzania wydajnością)

via Kultura AmpCulture Amp to kompleksowa platforma doświadczeń pracowników z rozbudowanymi narzędziami do angażowania, zarządzania wydajnością i rozszerzenia.

Zaprojektowana w celu poprawy kultury pracy, Culture Amp umożliwia organizacjom gromadzenie praktycznych informacji poprzez dostosowywane ankiety, oceny wydajności i plany rozwoju. Platforma dostarcza narzędzia do zbierania i analizowania opinii pracowników, przeprowadzania ocen wydajności i wsparcia ciągłego rozwoju.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Przeprowadzanie kompleksowych ankiet zaangażowania pracowników z przydatnymi informacjami

Umożliwienie zarządzania wydajnością poprzez ustawienie celów, ocenę 360 stopni i śledzenie rozwoju

Integracja z różnymi systemami HRIS w celu uproszczenia zarządzania danymi

Ustanowienie ustrukturyzowanej matrycy kompetencji w celu zdefiniowania i oceny umiejętności i zachowań oczekiwanych w organizacji

Culture Amp limit

Rozszerzenie funkcji może wymagać czasu na naukę

Niektórzy użytkownicy uważają, że koszt platformy jest stosunkowo wysoki

Ceny Culture Amp

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Culture Amp

G2: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

4,5/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (140+ recenzji)

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi AI dla zasobów ludzkich 📌 Inne alternatywy dla Polly AI:

Slido (najlepsze do angażowania publiczności na żywo)

(najlepsze do angażowania publiczności na żywo) Mentimeter (najlepszy dla prezenterów i nauczycieli do tworzenia interaktywnych ankiet w czasie rzeczywistym podczas sesji)

(najlepszy dla prezenterów i nauczycieli do tworzenia interaktywnych ankiet w czasie rzeczywistym podczas sesji) Tally (najlepszy do tworzenia formularzy bez użycia kodu, z nieograniczoną liczbą odpowiedzi i potężnymi integracjami)

(najlepszy do tworzenia formularzy bez użycia kodu, z nieograniczoną liczbą odpowiedzi i potężnymi integracjami) Alchemer (najlepszy do wysoce konfigurowalnych cykli pracy ankiet i analityki klasy Enterprise)

Wybierz najlepszą alternatywę dla Polly AI

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Polly AI zależy od tego, co najlepiej pasuje do cyklu pracy twojego zespołu. Istnieje wiele świetnych opcji, niezależnie od tego, czy szukasz szybkich ankiet za pomocą Simple Poll, dogłębnych wyniki ankiet z SurveyMonkey lub płynna automatyzacja za pomocą Zapier.

Jeśli potrzebujesz platformy do zrobienia wszystkiego - zbierania informacji zwrotnych, zachęcania do współpracy i dostarczania solidnych analiz - to ClickUp jest najlepszym wyborem. Upraszcza zarządzanie opiniami dzięki dostosowywanym formularzom, czatowi w czasie rzeczywistym i wnikliwym pulpitom. Zarejestruj się za Free już dziś, aby zobaczyć, jak ClickUp zwiększa zaangażowanie i cykl pracy Twojego zespołu.