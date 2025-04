Jak korzystać z AI w Canva dla kreatywnych profesjonalistów

Pamiętasz ten moment we Wszystko wszędzie naraz, kiedy Evelyn łączy się z nieskończonymi wersjami siebie? Tak właśnie czują się projektanci korzystający z narzędzi AI -pomijając kryzys egzystencjalny i palce hot doga.

To tak, jakby mieć projektanta na żądanie, gotowego do natychmiastowego wcielenia w życie każdego kreatywnego pomysłu.

👀 **Do zrobienia? 90% kreatywnych profesjonalistów uważa, że GenAI pomaga im zaoszczędzić czas i pieniądze na tworzeniu sztuki, jednocześnie pomagając im w burzy mózgów nowych pomysłów

Canva AI stała się ulubionym rozwiązaniem dla tych, którzy mają dość spędzania wieczorów we mgle projektowej. Od generowania wielu wersji postów w mediach społecznościowych po animowanie statycznych wizualizacji, sprawia, że proces projektowania jest szybki i łatwy.

Ten artykuł pomoże ci zrozumieć, jak korzystać z AI w Canva, aby projektowanie było szybsze i przyjemniejsze.

Jako bonus pokażemy ci również, jak ClickUp AI może przyspieszyć twój proces twórczy.

Gotowy na kreatywność? 🎨

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości Canva AI?

Oto jak korzystać z Canva AI:

Otwórz Magic Studio ze strony głównej Canva. Generuj wizualizacje natychmiast za pomocą Magic Media wpisz szczegółową podpowiedź, aby utworzyć obrazy, wideo lub grafiki. Edytuj i ulepszaj projekty za pomocą Magic Edit i Magic Expand, aby modyfikować lub zmieniać rozmiar obrazów. Szybko twórz zawartość za pomocą Magic Write dla blogów, podpisów i tekstów marketingowych.

Ale oto przełomowe rozwiązanie ClickUp AI jest inteligentniejszą alternatywą Dzięki ClickUp AI otrzymujesz zakończone rozwiązanie do projektowania i cyklu pracy. Jest idealny do zarządzania projektami kreatywnymi, generowania zawartości i płynnej współpracy. tablica ClickUp pomaga wizualizować pomysły, podczas gdy ClickUp Brain udoskonala kreatywne podpowiedzi i przyspiesza proces twórczy - wszystko na jednej platformie.

Po co zadowalać się narzędziami tylko do projektowania, skoro można zarządzać wszystkim za pomocą ClickUp AI?

Czym jest Canva AI?

Canva AI to zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji zintegrowanych z Canva w celu uproszczenia i usprawnienia procesu projektowania.

W przeciwieństwie do innych kreatywne narzędzia do automatyzacji które wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej, Canva AI sprawia, że wszystko jest proste, intuicyjne i dostępne dla każdego.

Dzięki interaktywnemu interfejsowi i stylowi pracy "przeciągnij i upuść", Canva - i Canva AI - pomagają tworzyć wysokiej jakości wizualizacje i pobudzać kreatywność przy minimalnym wysiłku.

Oferuje ponad 10 narzędzi AI, od generatorów obrazów i wideo po funkcje edycji, które ożywiają Twoje pomysły. Jego prostota i potężne AI sprawiają, że tworzenie profesjonalnych projektów jest szybkie i łatwe.

🧠Fun Fact: Melanie Perkins była współzałożycielką Canva jako 19-letnia studentka komunikacji i handlu. Platforma narodziła się z frustracji spowodowanej złożonością tradycyjnego oprogramowania do projektowania podczas nauczania jej kolegów z podstaw projektowania komputerowego.

Kto może korzystać z Canva AI?

Canva AI jest przeznaczona dla wszystkich poziomów umiejętności. W przeciwieństwie do Adobe Photoshop, który może wydawać się przytłaczający dla początkujących, Canva AI oferuje intuicyjny interfejs z pomocnymi podpowiedziami.

Doświadczeni użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi, takich jak Magic Morph i Magic Eraser, do tworzenia bardziej złożonych projektów.

Free Plan umożliwia dostęp do większości narzędzi, w tym funkcji AI. Te bardziej zaawansowane są jednak limitowane lub zarezerwowane dla użytkowników premium.

Przykładowo, użytkownicy Free otrzymują tylko 50 użyć Magic Write i Magic Media. Jeśli intensywnie korzystasz z tych narzędzi, warto rozszerzyć swój plan.

Jeśli nie, nadal możesz tworzyć imponujące projekty w wersji Free!

Zastosowanie w różnych branżach

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym projektantem, który uważa kerning za rodzaj płatków śniadaniowych, czy doświadczonym profesjonalistą, który marzy o CMYK, Canva ma narzędzia AI dla każdego.

Graficy: Oszczędzaj czas i generuj pomysły dzięki Podpowiedzi AI, które pobudzą Twoją kreatywność i generować wstępne koncepcje

Oszczędzaj czas i generuj pomysły dzięki Podpowiedzi AI, które pobudzą Twoją kreatywność i generować wstępne koncepcje Menedżerowie mediów społecznościowych: Twórz przyciągające wzrok posty na Instagram, Facebook i inne w ciągu kilku minut i skup się bardziej na nadążaniu za trendami w projektowaniu graficznym Marketerzy: Projektuj oszałamiające prezentacje, propozycje, reklamy i angażujące kampanie w mediach społecznościowych, które konwertują

Twórz przyciągające wzrok posty na Instagram, Facebook i inne w ciągu kilku minut i skup się bardziej na nadążaniu za trendami w projektowaniu graficznym Małe firmy: Ożyw swoją markę przy ograniczonym budżecie dzięki profesjonalnie wyglądającym logo, Projekty graficzne oparte na AI i materiały marketingowe

Ożyw swoją markę przy ograniczonym budżecie dzięki profesjonalnie wyglądającym logo, Projekty graficzne oparte na AI i materiały marketingowe Nauczyciele: Twórz angażujące plany lekcji, interaktywne prezentacje i atrakcyjne wizualnie materiały edukacyjne

Twórz angażujące plany lekcji, interaktywne prezentacje i atrakcyjne wizualnie materiały edukacyjne Studenci: Projektuj szczegółowe projekty, prezentacje i plakaty do szkoły lub na uniwersytet

Projektuj szczegółowe projekty, prezentacje i plakaty do szkoły lub na uniwersytet Hobbyści: Odkryj swoją kreatywność dzięki różnym stylom projektowania, od minimalistycznego po futurystyczny, bez wcześniejszego doświadczenia w projektowaniu

Podsumowując, Canva AI wyrównuje pole gry, pozwalając każdemu, kto ma pomysł, ożywić swoją wizję za pomocą oszałamiających wizualizacji.

🧠Fun Fact: Narzędzia AI w Canva zostały stworzone z myślą o kreatywności użyte ponad 10 miliardów razy co pokazuje, że użytkownicy na całym świecie w znacznym stopniu polegają na tych funkcjach.

Jak korzystać z Canva AI: przewodnik krok po kroku

Wszystkie narzędzia AI Canva znajdują się w Magic Studio - wystarczy zalogować się do Canva i przejść do menu AI na lewym pasku bocznym.

przez Canva Po wygenerowaniu zawartości możesz łatwo dostosować wyniki za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz opcji edycji Canva, aby tworzyć projekty dostosowane do Twojej wizji.

Oto bardziej szczegółowy przykład tego, jak korzystać z AI Canva do tworzenia projektów w zaledwie kilka minut:

1. Magic Media

Magic Media to kompleksowe narzędzie Canva AI do generowania wysokiej jakości obrazów, grafik i wideo na podstawie podpowiedzi tekstowych. Po prostu wpisz to, czego potrzebujesz, a Magic Media ożywi to.

Otwórz nowy projekt i przewiń pasek boczny w dół, aby znaleźć narzędzie Magic Media.

A teraz do dzieła!

Generowanie obrazów za pomocą Magic Media

Aby utworzyć obraz, otwórz nowy projekt, przewiń pasek boczny w dół i wybierz Magic Media. Następnie wpisz opis tego, co chcesz i wybierz jeden z ponad 15 stylów, takich jak "Anime" lub "Color Pencil"

Potrzebujesz pomocy w wymyśleniu czegoś? Canva zasugeruje nawet kilka pomysłów na początek.

W tym przykładzie użyjemy podpowiedzi wygenerowanej przez AI bez dodanych stylów. Oto podpowiedź: minimalistyczny dom z drzewami.

Oto wyniki.

Ponieważ podpowiedź nie jest szczegółowa, wygenerowany obraz jest ogólny.

Spróbujmy teraz dodać kilka szczegółów. Po zmianie podpowiedzi na "Realistyczny minimalistyczny dom jednorodzinny z drzewami i małym stawem z zachodem słońca" to, co AI Canva może wygenerować, jest tutaj.

Lepsze wyniki uzyskasz, dodając więcej szczegółów. Wybierz swój styl, doprecyzuj podpowiedź i zregeneruj, aż będzie wyglądać dobrze.

Tworzenie grafiki za pomocą Magic Media

Potrzebujesz grafiki wektorowej, ale nie chcesz pobierać obrazów stockowych? Magic Media zrobi to za Ciebie w kilka sekund!

Do stworzenia grafiki wykorzystaliśmy podpowiedź: "Kot na skuterze"

Nawet z prostą podpowiedzią, wyniki są imponujące. Przekonaj się sam!

Narzędzie tworzy cztery różne wersje podpowiedzi, i to całkiem niezłe. Wyobraź sobie, co możesz stworzyć dzięki szczegółowej podpowiedzi.

Tworzenie wideo za pomocą Magic Media

Ponownie, podaj szczegółową podpowiedź opisującą dokładnie to, czego szukasz.

W tym przykładzie nasza podpowiedź brzmiała: "Malutki astronauta odkrywający kolorową obcą planetę ze świecącymi roślinami. Astronauta porusza się do przodu."

Oto, co generator wideo AI stworzył w mniej niż minutę.

Narzędzie to pozwala zaoszczędzić godziny spędzone na generowaniu wideo, dając solidne podstawy w kilka minut. Możesz później dodać dźwięk, efekty i inne elementy, aby jeszcze bardziej niestandardowo dostosować wideo.

Pro Tip: Pamiętaj, aby określić ruch w swoich podpowiedziach! W podanym przykładzie, "astronauta porusza się do przodu było kluczowe dla AI, aby zrozumieć pożądany ruch. Używaj zwrotów takich jak "obraca się" i "podskakuje", aby pokierować AI.

2. Dream Lab

Dream Lab to bardziej zaawansowane generatywne narzędzie AI, które wykorzystuje model Phoenix Leonardo.ai do przekształcania opisów tekstów w dynamiczne obrazy.

Tworzy wysokiej jakości renderingi i jest idealny dla profesjonalistów tworzących złożone obrazy z wieloma obiektami lub fotorealistyczne portrety.

W tym przykładzie użyliśmy różnych wersji podpowiedzi "Stwórz surrealistyczny krajobraz z pływającymi wyspami."

Zauważ, że każda drobna zmiana w podpowiedzi tworzy inny obraz? Upewnij się, że eksperymentujesz z kilkoma rzeczami, zanim wybierzesz swój ulubiony obraz.

Dream Lab pozwala również na bardziej niestandardowe ustawienia, oferując ponad 15 różnych stylów, umożliwiając dodawanie obrazów referencyjnych i wybierając spośród sześciu układów obrazów, aby poprawić precyzję projektu.

Oto przykład obrazu renderowanego w 3D.

3. Magic Edit

Magic Edit to redaktor zdjęć, który pozwala dodawać, usuwać i edytować istniejące elementy obrazów, a nawet dostosowywać kolory.

Chcesz zobaczyć, jak wydajne jest to narzędzie? Powiedzmy, że chcesz dodać marynarkę do zdjęcia - oto jak byś to zrobił:

Kliknij Edytuj na obrazie i przejdź do narzędzia Magic Edit w Magic Studio

Użyj narzędzia pędzla do precyzyjnego zaznaczania, głównie w celu zaznaczenia skomplikowanych obszarów, takich jak koszule

Zwróć szczególną uwagę na granice zaznaczenia, aby zminimalizować niezamierzone zmiany w innych częściach obrazu

Dostosuj rozmiar pędzla, aby uzyskać dokładność.

Użyj zwięzłego podpowiedzi typu "Dodaj czarną marynarkę na koszulę." Oto wyniki:

4. Magic Design

Jeśli jesteś użytkownikiem Canva, korzystałeś już wcześniej z Magic Design! Przypomnijmy sobie.

Narzędzie do projektowania na pasku bocznym oferuje szablony pełne pomysłów. Wystarczy opisać swoje wymagania i uzyskać dostęp do setek gotowych szablonów AI gotowe do użycia.

Co więcej, możesz także dodawać filtry, aby niestandardowo zmieniać kolory i języki!

Oto wynik dla podpowiedzi "Gaming YouTube miniaturka."

Dzięki Magic Design możesz tworzyć wszystko - od postów społecznościowych po prezentacje - i mieć zakończoną kontrolę nad niestandardowym kształtem każdego szczegółu.

5. Magic Expand

Żałujesz, że drzewo nie zostało wycięte na tym pięknym zdjęciu z plaży? Napraw to za pomocą narzędzia Magic Expand. Wybierz zdjęcie, które chcesz, przejdź do Edytuj i znajdź narzędzie Magic Expand w Magic Studio.

Teraz wybierz rozmiar obrazu i naciśnij przycisk Rozwiń. Tak to będzie wyglądać.

Narzędzie może jednak wygenerować niedokładne wyniki, jeśli obraz jest złożony i zawiera znaczące elementy, które muszą zostać rozszerzone.

6. Magiczna gumka

Usuń niechciane obiekty lub osoby z prawie idealnych zdjęć w kilka sekund.

Kliknij Edytuj, wybierz Magiczne wymazywanie, zaznacz obiekt, który chcesz usunąć i naciśnij Wymaż. To wszystko - zdjęcie jest jak nowe! Oto szybki podgląd.

Jeśli uważasz, że obraz można jeszcze ulepszyć, dostosuj rozmiar pędzla, zaznacz go i ponownie wymaż.

7. Magiczny chwyt

Chcesz zrobić idealne zdjęcie swojego modela i dodać je do nowego tła? Dzięki Magic Grab jest to możliwe.

Po prostu wybierz zdjęcie, z którego chcesz pobrać obiekt, kliknij Edytuj, a następnie Magic Grab.

Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Pędzel lub Kliknięcie i wybierz opcję Chwyć. Możesz także zaznaczyć wiele obiektów za pomocą narzędzia Kliknięcie. Kliknij Grab i zobacz magię!

8. Usuwanie tła

Jeśli jesteś grafikiem, usuwanie tła jest regularnym zadaniem. Narzędzie do usuwania tła AI w Canva radzi sobie z tym w kilka sekund - nie trzeba przełączać się między aplikacjami.

Można go znaleźć na pasku narzędzi lub przechodząc do sekcji Media Studio i klikając BG Remover.

9. Magic Animate

Użyj Magic Animate z paska narzędzi, aby animować dowolny tekst lub element w projekcie. Dzięki ponad 20 stylom animacji i regulowanemu czasowi jest idealny do szybkich, efektownych aktualizacji.

Canva ma więcej opcji animacji niż Microsoft PowerPoint, co może pomóc w mediach społecznościowych, obrazach marketingowych i slajdach prezentacji.

10. Magic Morph

Narzędzie Magic Morph pozwala bawić się i dodawać zabawne elementy do projektów i kształtów. Wybierz dowolny element lub tekst, który chcesz zmienić, a następnie wybierz narzędzie Magic Morph z sekcji Aplikacje.

Przeprowadźmy szybkie demo, korzystając z podpowiedzi tekstowej: "Wszystkiego najlepszego"

Narzędzie pozwala wybrać jedną z istniejących opcji morfingu lub poprosić o konkretną opcję dla niestandardowego efektu.

Wypróbowaliśmy więc obie opcje! Podpowiedź brzmiała "Błyszczący, ciemnoróżowy balon z miękkimi krawędziami", a wybraną istniejącą opcją były Balony. Oto wynik:

Chociaż narzędzie jest tutaj skuteczne, czasami generuje niedokładne projekty.

11. Magic Write

Nie chcesz przełączać się między ChatGPT i Canva? Od pomysłu do zrobienia posta na bloga, Magic Write zrobi to wszystko za Ciebie w Canva. Oto jak możesz zacząć.

Przejdź do narzędzia Magic Write na stronie głównej i kliknij Wypróbuj Magic Write. Można go również używać podczas tworzenia projektu. Wystarczy kliknąć pole tekstowe, które chcesz edytować za pomocą AI, kliknąć Magic Write i rozpocząć edycję.

Na przykład, użyliśmy podpowiedzi "Marketing strategy for a tote bag business in 300 words" w nowym dokumencie. Oto wynik:

Nawet przy krótkim podpowiedzi, AI zapewnia solidne wyniki. Możesz dowiedzieć się więcej, klikając "Więcej takich" lub dostroić za pomocą "To, ale..."

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników, kliknij wstaw, a tekst zostanie wklejony do dokumentu lub pola tekstowego idealnie wyrównany.

12. Magic Switch

Czy Ty lub Twój zespół spędzacie godziny na zmianie przeznaczenia zawartości dla różnych platform? Dzięki narzędziu Magic Switch możesz to zrobić w kilka minut.

Wybierz projekt, który chcesz zmienić i przejdź do opcji Zmień rozmiar w lewym górnym rogu obszaru roboczego Canva. Wybierz typ posta i przełącz!

Przekonwertujmy miniaturkę wideo z YouTube z przepisem na brązową kawę na post na Instagramie.

Pro Tip: Eksperymentuj z jak największą liczbą kombinacji słów kluczowych i funkcji, aby zobaczyć, jakie unikalne wyniki możesz osiągnąć dzięki AI.

Limity AI w Canva

Chociaż Canva AI jest fantastycznym narzędziem do ulepszenia kreatywnych projektów, ma pewne ograniczenia.

Limity eksportu

Użytkownicy Canva AI Free napotykają na ograniczenia dotyczące typów plików i jakości podczas eksportowania projektów. Na przykład, pliki do pobrania w wysokiej rozdzielczości i określone formaty, takie jak przezroczyste PNG, są zarezerwowane dla użytkowników wersji Pro.

Ogólne dane wyjściowe

Zawartość generowana przez AI działa najlepiej ze szczegółowymi podpowiedziami i personalizacją specyficzną dla marki. Im lepsze dane wejściowe, tym lepsze wyniki.

Dzienny limit użycia

Limity użycia obowiązują w przypadku korzystania z funkcji AI, takich jak Magic Write lub Magic Media. Może to być frustrujące podczas pracy nad większymi projektami, które wymagają rozszerzenia zawartości lub wielu obrazów w ciągu jednego dnia.

Ograniczenia niestandardowe

Chociaż Canva jest idealnym generatorem obrazów AI, opcje niestandardowe mogą czasami wydawać się ograniczające, podczas gdy inne Alternatywy dla Canva mogą działać lepiej. Limit opcji zmiany rozmiaru może być frustrującym problemem podczas edycji obrazów.

Jako aplikacji Wszystko do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI.

Wykorzystanie ClickUp AI w Canva z ClickUp

Jeśli podoba Ci się, jak AI w Canva przyspiesza Twoje projekty, poczekaj, aż połączysz ją z ClickUp .

Jasne, ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, ale doskonale nadaje się do wprowadzenia aspektu zarządzania projektami do arcydzieł projektowych Canva AI.

Narzędzie AI ClickUp, ClickUp Brain uzupełnia AI Canva, pomagając w skutecznym tworzeniu, udoskonalaniu i rozszerzaniu kreatywnych podpowiedzi.

Twórz najlepsze projekty i kampanie w inteligentny sposób dzięki ClickUp AI Brain

Potrzebujesz pomysłów na zawartość lub konspektów projektów? Brain podpowie genialne rozwiązania dostosowane do Twoich celów. ClickUp Brain odbiera również rozmowy Teams od ClickUp Chat lub komentarze, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły zostały uwzględnione.

Czy potrzebujesz wizualizacji swoich koncepcji projektowych do zrobienia przed ich wdrożeniem? Tablice ClickUp mogą pomóc w burzy mózgów i tworzeniu tablice pomysłów wraz z zespołem w czasie rzeczywistym.

Możesz przenieść referencje projektowe lub stare projekty Canva bezpośrednio na tablicę, dzięki czemu współpraca będzie płynniejsza i bardziej dynamiczna.

Szybsze ładowanie, płynniejsze interakcje i współpraca w czasie rzeczywistym bez opóźnień na tablicach ClickUp

Czasami łatwiej jest pokazać niż powiedzieć - zwłaszcza gdy pracujesz nad wczesnymi pomysłami projektowymi ze swoim zespołem. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą tablice ClickUp Whiteboards, obsługiwane przez ClickUp Brain.

Zamiast przełączać się między narzędziami lub pisać długie wyjaśnienia, możesz szybko przekształcić pomysły w wizualizacje w miejscu, w którym odbywa się burza mózgów. Wystarczy wpisać proste podpowiedź - na przykład "ilustracja świecącej żarówki dla koncepcji kampanii" - a Brain natychmiast wygeneruje dla Ciebie obraz.

Następnie przeciągnij go na Tablicę, dodaj notatki, połącz z zadaniami lub uzyskaj informacje zwrotne - wszystko w jednym miejscu. To idealne rozwiązanie, gdy zespół potrzebuje kreatywnego startu bez spowalniania pracy.

Oto przykład: Z prostym podpowiedzią "Stwórz obraz prostego drzewa z różowymi liśćmi w tętniącym życiem mieście", wynik jest całkiem zgrabny.

📖 Przeczytaj także: Free Mood Tablica Szablony w PPT, Slides, Word & ClickUp Tymczasem, Dokumenty ClickUp to doskonałe narzędzie do dokumentowania kreatywnych podpowiedzi, udostępniania celów projektowych i współpracy z członkami zespołu. Edycja w czasie rzeczywistym zapewnia synchronizację zespołu i natychmiastową informację zwrotną bez opóźnień.

Przechowuj briefy kreatywne, pomysły, wytyczne dotyczące marki i nie tylko dzięki ClickUp Docs

Możesz nawet wklejać linki Canva bezpośrednio do swoich dokumentów, a nawet osadzać je jako widok wewnątrz przestrzeni, aby mieć do nich szybszy dostęp.

Wklej link Canva do opcji widoku, aby zobaczyć aktualizacje na żywo w ClickUp

Chcesz udostępniać swoje projekty i foldery określonym członkom zespołu? ClickUp umożliwia tworzenie zadań, przypisywanie ich i dodawanie linków Canva bezpośrednio dla właściwej osoby - to niezbędny element dla Teams obsługujących codziennie dużą liczbę projektów.

Zaplanuj dane powstania, działania następcze i edycje w jednym miejscu, bez wysyłania e-maili w obie strony dzięki zadaniu ClickUp Task View

Przy dużych projektach łatwo jest stracić kontrolę nad postępem prac. Niestandardowe pola ClickUp i konfigurowalne widoki, takie jak widok listy, widok tablicy lub widok wykresu Gantta, pozwalają zarządzać projektami w sposób, który ma dla Ciebie sens.

Choć ClickUp nie posiada pełnoprawnej wtyczki Canva (jeszcze!), możesz zintegrować obie platformy za pomocą narzędzi innych firm, takich jak Zapier. Pozwala to wyzwalać niestandardowe działania i tworzyć zautomatyzowane zadania dla konkretnych ulepszeń na obu platformach.

Używamy ClickUp nie tylko do organizowania naszych zadań. Mamy kulturę dodawania naszych potrzeb w ramach narzędzia: Zamiast Dokumentów Google, używamy Dokumentów ClickUp dla złożonych dokumentów, które są załączone do Zadań. Nie używamy Miro ani Canva> _dla Tablic używamy ClickUp Tablica. Zamiast zewnętrznej Wiki, używamy struktury Docs. Gui Mendes , COO, coevo.co

Na przykład, gdy tworzysz nowe zadanie w ClickUp z etykietą "Design Request", nowy projekt Canva jest automatycznie tworzony i przypisywany do odpowiedniego członka zespołu w ClickUp z podzadaniem Design Review.

Plus, Automatyzacja ClickUp obsługuje powtarzające się zadania, tworząc wyzwalacze powiadomień lub podzadań, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Oszczędza to czas i eliminuje błędy popełniane ręcznie.

Tworzenie niestandardowych wyzwalaczy i powiadomień za pomocą ClickUp Automations

Klejnotem w koronie jest wbudowane śledzenie czasu w ClickUp, które pomaga kontrolować czas realizacji zadań. Do tego dochodzą niestandardowe pulpity, które zapewniają przegląd projektów, terminów i obciążenia pracą zespołu.

Najważniejsze jest to, że Canva i ClickUp dla Teamów Projektowych stwórz razem swój wymarzony cykl pracy. Skoncentruj się na tworzeniu niesamowitych projektów, podczas gdy ClickUp dba o to, aby wszystko inne działało płynnie.

Zamień piksele w wydajność dzięki ClickUp

Dzięki Canva AI możesz przekształcić swoje pomysły w oszałamiające wizualizacje, jednocześnie koncentrując się na tym, co najważniejsze - swojej kreatywnej wizji. Jednak narzędzie generatora AI staje się jeszcze bardziej skuteczne, gdy jest powiązane z ClickUp, który jest idealnym sposobem na jednoczesne zarządzanie całym cyklem pracy.

Od śledzenia projektów, terminów i niekończących się pętli informacji zwrotnych po proaktywne przydzielanie zadań, ClickUp jest idealnym partnerem dla Canva.

